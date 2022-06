Sinh viên biểu tình ngày 21/4/1989 tại quảng trường Thiên an môn, Bắc Kinh để đòi dân chủ. Cuộc biều tình kéo dài, cho tới ngày 4/6/1989, quân đội TQ đưa xe tăng vào thảm sát. Như thế là tròn 33 năm. (Hình: ChinaFile)

.

- Ngoại trưởng Mỹ Blinken: kỷ niệm 33 năm thảm sát Thiên An Môn, Mỹ thúc đẩy dân chủ và nhân quyền. TQ khuyến cáo các đại sứ quán phương Tây ở Hồng Kông đừng kỷ niệm thảm sát Thiên An Môn 1989.

- Tổng thống Pháp nói đừng làm mất mặt Nga, Ngoại Trưởng Ukraine giận dữ nói Nga mất mặt từ lâu rồi. Mỹ, Anh, Liên Âu đã "họp mật thường xuyên" (không có mặt Ukraine) về ngưng chiến ở Ukraine. Khi được hỏi Ukraine có cần nhượng đất để xin hòa hay không, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói: Mỹ không khuyên gì, nhưng sẽ tới lúc cần dàn xếp giữa Ukraine và Nga. Thủ tướng Nhật suy tính dự hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 6 về Ukraine.

- Ukraine: sẽ không cắt đất cầu hòa. Ukraine: chỉ đàm phán tiếp với Nga sau khi vị thế quân sự Ukraine tăng cường. Zelensky lên án các thành phố Mỹ còn giữ quan hệ "chị em" với các thánh phố Nga. Zelensky: quân đội Nga chỉ là tội ác chiến tranh, sự ô nhục và lòng căm thù.

- Lửa đã thiêu rụi ngôi đền chính của tu viện bằng gỗ All Saints ở Sviatohirsk, miền đông Ukraine. Ukraine hiện kiểm soát 1/2 thị trấn Severodonetsk. Nga dự tính lập các trại lính ở thị trấn Zaporizhzhia để ăn đời ở kiếp tại Ukraine. Anh: phi cơ Nga tấn công liên tục vùng Donbass.

- 2 phóng viên Reuters bị thương nhẹ, tài xế chở họ bị bắn chết khi đang đi tới Severodonetsk ở miền đông Ukraine. Nga: sẽ họp các chỉ huy báo chí quốc tế ở Moscow để hỏi vì sao Mỹ cấm cửa truyền thông nhà nước Nga; Mỹ trả lời: vì Putin bịt miệng toàn dân Nga.

- Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton: Putin nghĩ Putin được Thượng Đế trao sứ mệnh khôi phục đế quốc Nga

- Peter Navarro, cựu cố vấn Bạch Ốc của Trump, bị truy tố 2 tội khinh thường Quốc hội vì chống trát đòi

- một ngày trước bạo loạn, mật vụ đang bảo vệ PTT Pence được mật báo Trump sắp công khai gây hại Pence

- Ohio sẽ ra luật cho phép giáo viên và nhân viên trường trang bị súng sau khi học bắn 24 giờ.

- Texas: Bất tuân thượng lệnh để cứu người, cảnh sát nghe 911 liền xông vào cứu, bắn hạ tay súng trường Robb

- California: OK dịch vụ taxi robot để chở hành khách đi xe không người lái ở San Francisco

- Baton Rouge: Kieu Tran bị bắt sau khi trộm thiết bị trị giá hơn 190.000 đô, bán cho một bãi phế liệu.

- Hải Phòng miễn học phí, trong khi Hà Nội và Sài Gòn tăng học phí gấp nhiều lần.

- Trung tướng Tô Ân Xô: Vụ Việt Á 'họ rất nhiều tiền', khai bôi trơn 800 tỷ đồng (gần 35 triệu USD).

- HỎI 1: Có phải California chính thức gọi loài ong là loài cá? ĐÁP 1: Đúng thế, trên giấy tờ pháp lý.

- HỎI 2: California bầu sơ bộ vài ngày tới? ĐÁP 2: Đúng vậy, sơ bộ bầu cử là Thứ Ba 7/6/2022.

.

QUẬN CAM (VB-4/6/2022) ---- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken cho biết hôm thứ Bảy nhân kỷ niệm 33 năm vụ thảm sát trên Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh rằng những nỗ lực của "những cá nhân dũng cảm" đã xuống đường "sẽ không bị lãng quên" trong khi cuộc chiến toàn cầu nhằm thúc đẩy dân chủ và nhân quyền vẫn tiếp tục.

.

"Những nỗ lực của những cá nhân dũng cảm này sẽ không bị lãng quên. Mỗi năm, chúng tôi tôn vinh và tưởng nhớ những người đã đứng lên đấu tranh cho nhân quyền và các quyền tự do cơ bản. Trong khi nhiều người không còn có thể tự lên tiếng, chúng tôi và nhiều người trên thế giới vẫn tiếp tục đứng lên thay mặt họ," Blinken nhấn mạnh.

.

Ông lưu ý rằng cuộc đấu tranh dân chủ vẫn còn vang dội ở Hồng Kông, nơi lễ tưởng niệm hàng năm bị chính quyền địa phương và Trung Quốc ngăn cấm, đồng thời nói thêm rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục lên tiếng chống lại các hành vi vi phạm nhân quyền của Bắc Kinh, bao gồm cả những hành vi vi phạm nhân quyền ở Hồng Kông, Tân Cương và Tây Tạng.

.

---- Trung Quốc đã khuyến cáo một số đại sứ quán phương Tây ở Hồng Kông không nên công khai kỷ niệm cuộc trấn áp Quảng trường Thiên An Môn năm 1989, do lệnh cấm áp đặt đối với lễ kỷ niệm đánh dấu sự kiện này, theo tờ South China Morning Post đưa tin hôm thứ Bảy.

.

"Văn phòng yêu cầu chúng tôi không tweet/retweet hoặc công khai điều gì đó về ngày 4/6", một nguồn tin ngoại giao của SCMP nêu rõ. Các cảnh báo cũng đã được gửi tới các đặc sứ hay lãnh sự của Anh và Liên Âu tại Hồng Kông và Ma Cao.

.

---- Hôm nay là tròn 33 năm. Vài đoạn phim quay được từ phóng viên quốc tế trong ngày thảm sát Thiên an môn 6/1989.

Video dài 2:59 phút:



https://youtu.be/NUKc3WREUTM

.

.

---- Thành viên hội đồng chính quyền thị trấn Zaporizhzhia, ông Vladimir Rogov nói với thông tấn Nga TASS News hôm thứ Bảy rằng hội đồng đang thảo luận với Bộ Quốc phòng Nga về vấn đề chuyển giao các cơ sở quân sự tới khu vực này nhằm đảm bảo an toàn cho dân sự.

.

"Nếu chúng ta nói về các cơ sở quân sự, thì điều này là vô điều kiện: các quyết định đã được đưa ra và điều cực kỳ quan trọng và cần thiết đối với chúng ta, với tư cách là khu vực Zaporizhzhia, rằng chúng ta có cả căn cứ quân sự [Nga] trên thực tế và và trên pháp lý cho đến khi đường dây liên lạc đi về phía tây," theo lời Rogov. (Nói "đi về phía tây" là ám chỉ sẽ tiến chiếm thủ đô Ukraine.)

.

Vào đầu ngày hôm nay, phó thị trường Kherson Kirill Stremousov tuyên bố rằng một cuộc trưng cầu dân ý chung vẫn chưa có trong chương trình nghị sự, nhưng nó sẽ được xem xét sau khi việc ổn định khu vực hoàn tất.

.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong bài phát biểu trong video vào tối thứ Sáu rằng những thứ duy nhất hiện còn lại của quân đội Nga "nổi tiếng" là tội ác chiến tranh, sự ô nhục và lòng căm thù.

"Và một cụm từ đáng được nhắc đến nữa: 'quân đội thứ nhì của thế giới' (...) Bởi vì nó còn lại gì? Của đội quân, thứ được mệnh danh là đội quân thứ nhì trên thế giới ... Tội ác chiến tranh, ô nhục và hận thù, theo lời Zelensky.

.

Đầu ngày hôm Thứ Sáu, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố rằng quyết định xâm lược Ukraine của Tổng thống Nga Vladimir Putin là một "sai lầm lịch sử và cơ bản" đối với bản thân ông, người dân và lịch sử.

.

---- Bàn về hòa ước sau lưng Ukraine? Các quan chức Hoa Kỳ, Anh và Liên Âu đã "họp thường xuyên" và thảo luận về các phương án khác nhau để chấm dứt xung đột ở Ukraine, theo CNN đưa tin hôm thứ Sáu. Các giải pháp tiềm năng đang được xem xét bao gồm ngừng bắn và dàn xếp thương lượng, cũng như trong dự thảo do Ý đề nghị.

.

Báo cáo khẳng định các quan chức Ukraine không có mặt trong cuộc đàm phán nhưng các đồng minh không "gây sức ép buộc Ukraine phải thực hiện một kế hoạch nhất định hoặc trực tiếp thúc ép họ ngồi xuống với người Nga." Các quan chức quen thuộc với các cuộc thảo luận nói rằng "có một mối quan ngại ngày càng tăng" rằng cuộc xung đột có thể kéo dài trong nhiều năm nếu Nga và Ukraine không tái khởi động các cuộc đàm phán.

.

---- Khi được hỏi liệu Ukraine có cần nhượng một phần lãnh thổ của mình để đạt được hòa bình hay không, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói: “Tôi sẽ không nói với họ những gì họ nên và không nên làm”. BIden nói thêm rằng "có vẻ như" tại một số thời điểm sẽ cần phải có một "dàn xếp" giữa hai quốc gia, nhưng "điều đó đòi hỏi gì, tôi không biết." (Lời bàn: cuộc chiến kéo dài sẽ gây ra nạn đói nhiều quốc gia, đặc biệt là Châu Phi, trong khi gây ra lạm phát ở toàn cầu, đặc biệt Mỹ và Châu Âu. Putin sẵn sàng buộc dân Nga chịu đói, nhưng Biden có thể không dám buộc dân Mỹ chịu đựng gian nan. Và hình như Biden cần 1 hòa ước Ukraine trước cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11/2022 tại Mỹ.)

.

---- Ngoại trưởng Ukraine đã phản ứng giận dữ trước bình luận của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron rằng "chúng ta không được làm mất mặt Nga". Macron đã giữ một đường dây liên lạc mở với Điện Kremlin và đã bay đến Moscow vào tháng 2/2022 trong một nỗ lực thất bại trong việc ngăn chặn Nga xâm lược Ukraine.

.

Trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm thứ Bảy, Macron nói trong một cuộc phỏng vấn với các tờ báo khu vực ở Pháp: "Chúng ta không được làm mất mặt Nga để đến ngày giao tranh ngừng lại, chúng ta có thể xây dựng một lối thoát bằng các biện pháp ngoại giao. Tôi tin rằng đó là vai trò của Pháp, là một sức mạnh trung gian. "

.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba đã tweet hôm thứ Bảy rằng "những lời kêu gọi tránh làm nhục Nga chỉ có thể làm mất mặt Pháp và mọi quốc gia khác muốn làm như vậy. Bởi vì chính Nga đã tự làm mất mặt Nga. Chúng ta nên tập trung vào cách đưa Nga vào vị trí của mình. Điều này sẽ mang lại hòa bình và cứu sống nhiều người. "

.

Cắt đất cầu hòa? Không. Các quan chức Ukraine cũng đã nhanh chóng từ chối bất kỳ đề xuất nào trao đổi để nhượng đất cho Nga như một phần của các cuộc đàm phán hòa bình. Nga hiện chiếm khoảng 1/5 diện tích Ukraine.

.

---- Các cuộc đàm phán với Nga sẽ chỉ tiếp tục sau khi vũ khí tối tân đến từ các đồng minh phương Tây và sau khi vị thế của Ukraine được “củng cố”, theo lời David Arakhamia, một thành viên trong nhóm đàm phán của Ukraine với Nga cho biết: “Cho đến nay, tôi thấy không có lý do gì để bắt đầu các cuộc đàm phán thêm, cho đến khi thực sự có một số thay đổi lớn ở phía trước.”

.

Ông cho biết tình hình hiện tại là "tiến 1 bước, lùi 2 bước" khi Ukraine cố gắng đẩy lực lượng Nga ra khỏi các làng bị chiếm đóng và Nga tiếp quản các khu vực mới. Ông nói, "vị trí thương thuyết có thể được tăng cường ngay bây giờ, khi vũ khí liên tục được các đối tác quốc tế hứa với chúng tôi… cuối cùng sẽ đến với số lượng đủ lớn. Quân Ukraine đã sẵn sàng sử dụng, các lữ đoàn mới đã được huấn luyện và thành lập. Và sau đó chúng tôi có thể bắt đầu một vòng đàm phán mới với vị thế đàm phán tăng cường.”

.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên án các thành phố của Hoa Kỳ có thành phố "chị em" hoặc "sinh đôi" ở Nga, kêu gọi chính quyền địa phương cắt đứt quan hệ với những nơi này vì hành động xâm lược của Nga ở Ukraine.

.

Zelensky nói: "Những mối liên hệ này mang lại cho bạn điều gì? Có lẽ là không có gì. Nhưng chúng cho Nga cơ hội để nói rằng nước này không bị cô lập, ngay cả khi đã bắt đầu một cuộc chiến như vậy. Những kẻ bạo chúa không được phép hưởng các mối quan hệ với thế giới tự do."

.

---- Bộ Quốc phòng Anh cho biết, máy bay của Nga đang tiến hành các cuộc tấn công bằng cách sử dụng cả phi đạn có dẫn đường và không dẫn đường (guided and unguided munitions) trên mặt đất đang giao chiến ở khu vực Donbass.

.

Trong bản cập nhật tình báo mới nhất của mình, Bộ cho rằng thành công chiến thuật gần đây của Nga trong khu vực là kết hợp các cuộc không kích với hỏa lực pháo binh. "Hoạt động không quân của Nga bị hạn chế phần lớn trong các cuộc tấn công sâu bằng cách sử dụng phi đạn hành trình (cruise missiles) phóng từ trên không và trên mặt đất để làm gián đoạn hoạt động di chuyển của quân tiếp viện và tiếp tế của Ukraine", theo bản tin.

.

---- Lửa đã nhấn chìm ngôi đền chính của tu viện bằng gỗ All Saints ở Sviatohirsk, miền đông Ukraine hôm thứ Bảy, theo thông báo của Giáo hội Chính thống Ukraine: “Do hậu quả của các cuộc xung đột, một đám cháy quy mô lớn đã bùng phát trong khuôn viên của nhà thờ All Saints of Sviatohirsk Lavra. Ngọn lửa đã hỏa thiêu ngôi đền chính." Không có thương vong đã được báo cáo cho đến nay. Ngôi nhà thờ ban đầu có từ năm 1526, theo trang web chính thức của nhà thờ.

.

---- Serhiy Hayday, người chỉ huy chính quyền quân sự khu vực Luhansk, cho biết Ukraine hiện kiểm soát khoảng một nửa thị trấn Severodonetsk. Hayday nói như thế để trả lời câu hỏi về đánh giá tình báo của Anh, đồng thời dự đoán Nga sẽ kiểm soát toàn bộ khu vực Luhansk trong vòng hai tuần. Người Nga “trước đây đã chiếm được hầu hết thành phố, nhưng bây giờ quân đội của chúng tôi đã đẩy lùi họ. Họ đang thực sự chịu tổn thất lớn,” ông nói trong các bình luận thêm vào thứ Bảy.

.

---- Kyodo News hôm thứ Bảy đưa tin, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đang cân nhắc tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 6 nhằm tăng cường phối hợp quốc tế liên quan đến các hành động quân sự của Nga ở Ukraine. Nếu thế sẽ đánh dấu một bước đi quyết định đối với người đứng đầu chính phủ Nhật Bản, vì các Thủ tướng Nhật Bản theo truyền thống thường kiềm chế và không có lập trường gay gắt quyết liệt đối với Nga (cũng vì Nga đang chiếm, chưa trả 4 đảo Nhật Bản từ 1945, khi Nhật thua trận).

.

Vào ngày 24 tháng 5, Kishida trong bài phát biểu khai mạc tại hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo Bộ Tứ (The Quad) ở Tokyo đã tuyên bố rằng hoạt động quân sự hiện tại của Nga ở Ukraine đã "làm lung lay cơ bản trật tự quốc tế dựa trên luật lệ."

.

.

---- Hai phóng viên Reuters bị thương nhẹ, nhưng tài xế của họ đã bị bắn chết hôm thứ Sáu khi họ bị tấn công ở miền đông Ukraine, theo bản tin Reuters. Nhiếp ảnh gia Alexander Ermochenko và nhà quay phim Pavel Klimov đang đi đến thị trấn Severodonetsk thì họ bị mưa đạn bắn tới.

.

Cả xe và tài xế đều được lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn cung cấp cho các nhà báo và Reuters cho biết họ vẫn chưa thể xác định được danh tính tài xế. “Reuters gửi lời cảm thông sâu sắc nhất tới gia đình tài xế vì mất mát của họ,” hãng tin này cho biết trong thông cáo.

.

Các nhà báo được đưa đến một bệnh viện ở Rubizhne, nơi Ermochenko được điều trị vết thương do mảnh đạn và Klimov được điều trị vì gãy xương cánh tay. Theo Tổ chức Phóng viên Không biên giới, ít nhất 8 nhà báo đã thiệt mạng và 14 người bị thương khi đi làm tin về cuộc xâm lược Ukraine của Nga.

.

---- Bộ Ngoại giao Nga cho biết họ có kế hoạch triệu tập những người chỉ huy các cơ quan truyền thông của Hoa Kỳ tại Moscow đến một cuộc họp vào thứ Hai tới để thông báo cho họ về các biện pháp cứng rắn nhằm đáp lại những hạn chế của Hoa Kỳ đối với truyền thông Nga.

Người phát ngôn của Bộ Maria Zakharova nói: “Nếu công việc của các phương tiện truyền thông Nga - các nhà điều hành và các nhà báo - không được bình thường hóa ở Hoa Kỳ, thì các biện pháp nghiêm ngặt nhất chắc chắn sẽ phải tuân theo. Để đạt được mục tiêu này, vào thứ Hai, ngày 6/6/2022, những người chỉ huy văn phòng Moscow của tất cả các phương tiện truyền thông Mỹ sẽ được mời đến trung tâm báo chí của Bộ Ngoại giao Nga để giải thích cho họ về hậu quả của đường lối thù địch của chính phủ họ trong lĩnh vực truyền thông.”Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Mỹ hỗ trợ tiếp cận với các phương tiện truyền thông và internet cho toàn dân Nga, những người đang bị kiểm duyệt bởi chính phủ của họ.Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại các đài truyền hình nhà nước được xem nhiều nhất của Nga, cáo buộc họ phát tán thông tin sai lệch để thúc đẩy cuộc chiến của Nga ở Ukraine.---- Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin quyết tâm đạt được mục tiêu "khôi phục lại nước Nga đế quốc", với một "niềm tin gần như sứ thần của Thượng Đế vào bản thân", theo The Guardian đưa tin.Clinton phát biểu như thế hôm thứ Năm tại Hay Festival, một sự kiện văn học và nghệ thuật nhiều ngày được tổ chức hàng năm ở Anh, nói rằng bà đã quan sát Putin đối với bản thân và Nga khi bà còn lãnh đạo Bộ Ngoại giao và Putin đang giữ chức vụ Thủ tướng Nga, theo báo trên.Bà Clinton nói rằng bà đã viết các thư nội bộ, cảnh báo rằng Putin sẽ trở thành mối đe dọa đối với châu Âu và phần còn lại của thế giới nhưng vẫn hy vọng Putin sẽ theo đuổi một lộ trình hợp tác hơn với Hoa Kỳ.Clinton cho biết trong một đoạn clip do Hay Festival đăng trên trang Facebook rằng một trong những vấn đề với các chính phủ độc tài như Putin là các nhà lãnh đạo thường được cận thần nói những gì họ muốn nghe thay vì thực tế của tình hình, dẫn đến những kỳ vọng sai lầm của Putin đối với cuộc chiến. Đó là lý do Putin đã sa thải nhiều sĩ quan lãnh đạo sau khi thất vọng vì chiến dịch trì trệ, trong đó có 5 tướng lĩnh mà ông sa thải hôm thứ Hai khi thương vong của sĩ quan.Bà nói: “Putin được cận thần nói rằng ông có thể đến Kyiv trong ba ngày và thành lập một chính phủ bù nhìn, và về cơ bản Putin có thể kiểm soát Ukraine. Đó là những gì Putin được nnghe, và hóa ra là, rất may, đã sai."---- Một đại bồi thẩm đoàn liên bang đã truy tố Peter Navarro, cựu cố vấn Bạch Ốc của Trump, về hai tội danh khinh thường Quốc hội vì đã bất chấp trát đòi ra điều trần ở ủy ban Hạ viện điều tar bạo loạn 6/1/2021.Hai tội nhẹ bắt nguồn từ việc ông không tuân thủ các yêu cầu về tài liệu và lời khai trong cuộc điều tra của ban hội thẩm. Navarro đã bị truy tố vào thứ Năm, và bản cáo trạng gỡ niêm phong vào thứ Sáu. Cựu cố vấn thương mại đã ra hầu tòa lần đầu vào chiều thứ Sáu 3/6/2022, trong đó Navarro khăng khăng đòi đại diện cho mình và lớn tiếng phản đối các công tố viên liên bang, FBI và ủy ban tuyển chọn.---- Theo báo The New York Times, o ngày 5/1/2021 (một ngày trước bạo loạn), Chánh văn phòng của Phó Tổng Thống Mike Pence đã cảnh báo với trưởng nhóm mật vụ đang bảo vệ Phó tổng thống Pence rằng Pence gặp rủi ro an ninh vì Donald Trump có kế hoạch công khai chống lại Pence.Một ngày sau cảnh báo đó từ Chánh văn phòng Marc Short, hơn 2.000 người cuồng nhiệt ủng hộ Trump xông vào tòa nhà Quốc Hội, một số người đang hô vang “Treo cổ Mike Pence,” trong khi Pence làm thủ tục chứng nhận chiến thắng bầu cử của Tổng thống tân nhiệm Joe Biden.Trump đã gây áp lực với Pence kể từ cuộc bầu cử tháng 11/2020 để ngăn cản chiến thắng của Biden bằng cách từ chối kết quả bầu cử từ một số tiểu bang, cho rằng Pence có quyền làm như vậy với tư cách là phó tổng thống. Nhưng Pence, sau khi yêu cầu nhân viên của mình xem xét quyền hạn Phó tổng thống về chứng nhận, nói với Trump rằng Pence không có loại thẩm quyền lật ngược kết quả bầu cử.---- Tiểu bang Ohio sẽ ban hành luật cho phép giáo viên và nhân viên khác được trang bị súng trong trường học sau khi họ đã hoàn thành khóa đào tạo ban đầu tối đa 24 giờ. Những người phản đối dự luật, bao gồm cả công đoàn giáo viên và công đoàn cảnh sát của tiểu bang, nói rằng nó sẽ chỉ khiến trường học trở nên nguy hiểm hơn đối với trẻ em.Thống đốc Ohio Mike DeWine, một đảng viên Đảng Cộng hòa, cho biết ông sẽ ký dự luật thành luật. Dự luật đã được Hạ Viện Ohio do đảng Cộng hòa kiểm soát trong tuần này.---- Bất tuân thượng lệnh để cứu người: bất chấp lệnh đứng yên để chờ tiếp viện, một vài cảnh sát đã xông vào một lớp học tại trường tiểu học Robb ở Uvalde, Texas, bắn hạ hung thủ, sau khi một học sinh trong phòng gọi 911 để nói rằng một trong hai cô giáo viên của bé này đã bị bắn nhưng vẫn còn sống, theo bản tin The New York Times.Các cảnh sát đó đã đi ngược lại mệnh lệnh của cấp chỉ huy trực tiếp là Pete Arredondo (Cảnh sát trưởng khu học chánh và là người chỉ huy tại chỗ, đang bao vây trường Robb). Người ta thậm chí có thể nghe thấy lệnh truyền trong ống nghe của cảnh sát là phải chờ, không được vi phạm khi Arredondo di chuyển về phía lớp học. Arredondo đến hiện trường vài phút sau tay súng 18 tuổi Salvador Ramos, nhưng Arredondo không có radio cảnh sát để nhận tin, và quyết định gần như ngay lập tức rằng đây là tình huống cố thủ, không còn là một tình huống bắn súng đang hoạt động nữa.Arredondo đã sử dụng điện thoại di động của mình để gọi đến đường dây cố định của cảnh sát để chuyển tiếp và yêu cầu thêm cảnh sát tới hỗ trợ. Nhưng các học sinh liên tục gọi 911 để được giúp đỡ, bao gồm cả Khloie Torres, 10 tuổi, nói với nhân viên điều phối lúc 12 giờ 10 phút — tức là 37 phút sau khi Ramos bắt đầu nổ súng trong trường — rằng giáo viên của cô bé “bị bắn nhưng vẫn còn sống”. Căn phòng vẫn chưa bị đột nhập cho đến 12 giờ 50 phút.---- California hôm thứ Năm đã bật đèn xanh cho dịch vụ taxi robot để bắt đầu chở hành khách đi xe không người lái ở San Francisco, nơi đầu tiên ở tiểu bang có hàng chục công ty đang cố gắng đào tạo các xe tự lái trên những con đường ngày càng tắc nghẽn.Ủy ban Tiện ích Công cộng California đã cấp cho Cruise, một công ty do hãng xe General Motors kiểm soát, chấp thuận triển khai dịch vụ gọi xe không người lái của mình. California cấp giấy phép này bất chấp những lo ngại về an toàn phát sinh từ việc Cruise không thể đón và trả khách ở lề đường trên xe taxi tự hành của mình, nghĩa là yêu cầu các xe phải đậu hàng đôi (double park) trên làn đường giao thông.

Dịch vụ gọi xe ban đầu sẽ chỉ bao gồm 30 xe điện được giới hạn để vận chuyển hành khách ở những khu vực ít tắc nghẽn hơn của San Francisco từ 10 giờ tối đến 6 giờ sáng. Những hạn chế này được thiết kế để giảm thiểu khả năng taxi robot gây ra thiệt hại về tài sản, bị thương hoặc tử vong nếu có chuyện bất tường xảy ra. Nó cũng sẽ cho phép California đánh giá cách hoạt động của công nghệ robot taxi trước khi cho phép mở rộng dịch vụ.

.

---- Kieu Tran, 32 tuổi, cư dân Baton Rouge, đã bị bắt sau khi trộm thiết bị trị giá hơn 190.000 đô la từ một doanh nghiệp ở Ascension Parish và sau đó bán nó cho một bãi phế liệu. Văn phòng Cảnh sát trưởng thị trấn Ascension Parish cho biết vụ trộm đã được báo cáo hôm thứ Tư tại ESP Valves Inc. trên đường Don Lou. Người chủ nói rằng các thiết bị đã bị đánh cắp từ kho trong tài sản của họ.

.

Cảnh sát đã xem lại đoạn video giám sát cho thấy tên trộm đang chất những món đồ bị đánh cắp vào một chiếc xe. Sau đó, họ xác định người đàn ông trong đoạn video đó là Kiều Trần. Cảnh sát đã truy ra Tran, và Tran thừa nhận đã đột nhập vào trộm và sau đó bán các thiết bị ăn cắp được cho một bãi phế liệu ở Baton Rouge. Nạn nhân đã thu hồi thiết bị đó về được. Tran bị đưa vào Nhà tù Ascension Parish Jail vì tội trộm.

.

---- Hải Phòng miễn học phí, các địa phương dự kiến tăng gấp nhiều lần. Báo Zingnews ghi nhận. Trong khi Hải Phòng đã có chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh các cấp thì một số địa phương đã có dự thảo tăng học phí gấp đôi trong năm học 2022-2023 và lộ trình tăng gấp 4-5 lần. Từ năm học 2020-2021, Hải Phòng có chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh từ bậc mầm non đến THPT trên toàn thành phố. Trong đó, học sinh các cấp được ngân sách thành phố hỗ trợ 100% học phí. Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hải Phòng nói rằng: “Nghị quyết hỗ trợ 100% học phí của thành phố giúp giải quyết tốt chủ trương không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau, không có học sinh nào phải bỏ học. Việc hỗ trợ học phí được lấy từ ngân sách địa phương, do đó nguồn chi cho giáo dục tăng lên". Trong khi đó, Hà Nội chia làm 4 vùng: học phí sẽ tăng theo từng năm, đến năm 2025-2026, mỗi học sinh THCS ở vùng 1 sẽ đóng mức 650.000 đồng/em (tăng hơn 4 lần so với năm nay). Học sinh các vùng 2, 3, 4 cũng có lộ trình tăng học phí gấp đôi trong các năm tiếp theo. Tại TP.HCM, Sở GD&ĐT cũng lấy ý kiến về việc tăng học phí đối với bậc giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2022-2023.

.

---- Trung tướng Tô Ân Xô: Vụ Việt Á 'họ rất nhiều tiền', khai bôi trơn 800 tỷ đồng (gần 35 triệu USD). Theo Báo Tiền Phong. Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, vụ Việt Á "họ rất nhiều tiền". Theo lời khai của bị can Phan Quốc Việt (Tổng giám đốc Công ty CP công nghệ Việt Á), kiếm lãi 4.000 tỷ (gần 173 triệu USD), bôi trơn khoảng 800 tỷ đồng.

. Chiều 4/6, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an khẳng định, tất cả bị can trong vụ án Tân Hoàng Minh (vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản), FLC (vụ án thao túng thị trường chứng khoán), Việt Á (vụ nâng giá kit test COVID-19); Cục Lãnh sự (vụ án nhận hối lộ) đều vi phạm pháp luật hiện hành và chắc chắn bị xử lý bằng pháp luật.

. Ông Xô khẳng định “dòng tiền là yếu tố quan trọng”, trong một số vụ án khi khám xét có những bị can trong ngăn kéo có hơn 10 tỉ đồng (431183 USD). Ví dụ vụ Việt Á, "họ rất nhiều tiền". Bị can Phan Quốc Việt (Tổng giám đốc Công ty CP công nghệ Việt Á) khai kiếm lãi 4.000 tỷ, bôi trơn khoảng 800 tỷ đồng. “Đây là kênh để các nhà điều tra tìm ra", ông Xô thông tin.

. Tướng Tô Ân Xô viện dẫn vụ án "chuyến bay giải cứu" (vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao) mà theo cán bộ điều tra trừ các chi phí đi thì số tiền kiếm lợi lên đến vài tỷ đồng một chuyến bay, trong đợt dịch vừa qua có tới gần 2.000 chuyến bay (thí dụ: nếu lợi 3 tỷ/chuyến, thì lợi 2.000 chuyến bay là 6000 tỷ [= 259 triệu USD]).

.

---- Du khách quốc tế thắc mắc Nha Trang đào hồ ven biển.

Video dài 1:58 phút:



https://youtu.be/ZVxaNb6X3us

.

---- HỎI 1: Có phải California chính thức gọi loài ong là loài cá?

.

ĐÁP 1: Đúng thế, trên giấy tờ pháp lý. Một phán quyết của tòa phúc thẩm California có tác dụng bất thường trong việc phân loại ong là cá theo luật về các loài có nguy cơ tuyệt chủng của tiểu bang. Hồ sơ này bắt đầu vào năm 2019, khi Ủy ban Ngư nghiệp và Trò chơi California (California Fish and Game Commission) phân loại ong vò vẽ là loài có nguy cơ tuyệt chủng, thế là các hội nông nghiệp đã kháng cáo thành công lên Tòa án Thượng thẩm Quận Sacramento vào năm sau đó để yêu cầu loại bỏ côn trùng này [ra khỏi danh sách sắp diệt chủng].

.

Các tổ chức nông nghiệp lý luận rằng loài ong này không thể được liệt kê là có nguy cơ tuyệt chủng dưới cái dù của động vật không xương sống, bởi vì luật các loài có nguy cơ tuyệt chủng của California từ những năm 1970 xác định rõ ràng động vật không xương sống - động vật không có xương sống - là "cá".

.

Tòa phúc thẩm California địa hạt 3 ở Sacramento hiện đã lật lại quyết định trước đó, đưa ong vào danh sách nguy cấp của tiểu bang. Tòa án phán quyết rằng các động vật không xương sống và cũng không sống dưới nước, chẳng hạn như ốc sên (snail), đã được liệt kê là có nguy cơ tuyệt chủng trong danh mục cá.

.

Phó Thẩm phán Ronald Robie viết trong quyết định: “Theo đó, một loài động vật không xương sống trên cạn, giống như toàn bộ các loài trong bốn loài ong vò vẽ, có thể được liệt vào danh sách các loài nguy cấp hoặc bị đe dọa [diệt chủng] theo Đạo luật đã dẫn.”

.

Phán lệnh này được Hiệp hội Bảo tồn Động vật Không xương sống Xerces (Xerces Society for Invertebrate Conservation) ca ngợi. Sarina Jepsen, giám đốc phụ trách về các loài cơ nguy tuyệt chủng của Xerces cho biết: “Quyết định này về cơ bản cho phép California bảo vệ ong vò vẽ và các loài côn trùng khác cũng như các loại động vật không xương sống trên cạn khác theo luật các loài nguy cấp của tiểu bang.”

Chi tiết:

https://www.upi.com/Odd_News/2022/06/03/California-court-classifies-bees-as-fish/9931654277505/

.

---- HỎI 2: California bầu sơ bộ vài ngày tới?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy, sơ bộ bầu cử là Thứ Ba 7/6/2022. Nếu bạn chưa bầu phiếu qua buu điện, xin nhớ đừng quên đi bầu. Dự kiến các cử tri vào thứ Ba sẽ thu hẹp các cuộc đua xuống còn hai ứng cử viên - bất kể đảng phái nào - để sẽ tiến tới cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11/2022. Cho đến nay, thăm dò cho thấy vững nhất là Thống Đốc đương nhiệm Gavin Newsom: Newsom nhận được sự ủng hộ từ 50% tổng số cử tri nói nhiều phần sẽ đi bầu, bao gồm 83% đảng viên Dân chủ và 46% những người không có đảng phái nào. Chỉ có khoảng 10% cử tri dự định bỏ phiếu cho Thượng nghị sĩ tiểu bang Brian Dahle, Cộng Hòa-Bieber, đối thủ gần nhất của Newsom. Cộng Hòa có vẻ như lép vế, thua điểm quá nhiều tại California, thiên đàng của Đảng Dân Chủ. Cũng có thể, vì rất nhiều người Cộng Hòa đã dọn nhà sang Texas, thiên đàng của súng đạn?

Chi tiết:

https://www.sanluisobispo.com/news/california/article262124487.html

.

.