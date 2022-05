Mỹ suy tính: giữ hay gỡ thuế quan hàng TQ - Giá nhà ở Mỹ tăng 20,6% trong tháng 3/2022 - Một tòa Ukraine kêu án 2 lính Nga, mỗi người 11 năm rưỡi tù vì tội ác chiến tranh. Ukraine: có hồ sơ hơn 600 nghi phạm tội phạm chiến tranh người Nga, đã bắt đầu truy tố khoảng 80 người. Quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu bãi nhiệm Thanh tra nhân quyền Ukraine vì không hoàn tất nhiệm vụ. Một lính tình nguyện người A

Giá nhà ở Mỹ tăng 20,6% trong tháng 3/2022.

- Mỹ suy tính: giữ hay gỡ thuế quan hàng TQ

- Một tòa Ukraine kêu án 2 lính Nga, mỗi người 11 năm rưỡi tù vì tội ác chiến tranh. Ukraine: có hồ sơ hơn 600 nghi phạm tội phạm chiến tranh người Nga, đã bắt đầu truy tố khoảng 80 người. Quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu bãi nhiệm Thanh tra nhân quyền Ukraine vì không hoàn tất nhiệm vụ. Một lính tình nguyện người Anh 18 tuổi than thở binh đoàn quốc tế hỗn độn, trang bị kém, vũ khí kém.

- Nga: Ukriane phải gỡ mìn ngoài biển mới cho xuất cảng ngũ cốc. Một tàu đã rời cảng Mariupol, chở 2.500 tấn tấm thép cuộn sang Nga. Kherson (của Ukraine, đang bị Nga chiếm) sẽ xin sáp nhập vào Nga. Ukraine: các thành phố do Nga chiếm giữ cắt Internet, bán thẻ SIM cho dân. Quân Nga đang tiến về thành phố Severodonetsk của Ukraine ở vùng Luhansk.

- Thổ Nhĩ Kỳ triệu tập, rầy 2 đại sứ Đức và Pháp vì 2 nước cho PKK biểu tình. Thổ Nhĩ Kỳ tố Phần Lan đón nhận quân khủng bố, không chịu dẫn độ.

- TV Úc: một quan chức Nga đòi Putin rút quân.

- Ấn Độ hưởng lợi, mua ào ạt dầu Nga với giá rẻ, nhiều gấp 9 lần, trong khi phương Tây siết dầu Nga. Ukraine:phụ thuộc vào nhập cảng nhiên liệu vì Nga đã phá hủy nhà máy lọc dầu lớn nhất nước.

- Liên Âu OK cắt giảm 90% lượng dầu nhập từ Nga vào cuối năm nay. Liên Âu sẽ cấp cho Ukraine 9,6 tỷ đô. Putin: Nga sẽ cho xuất cảng ngũ cốc từ các cảng của Ukraine với sự phối hợp của Thổ Nhĩ Kỳ. Vệ tinh: 1 tàu Nga chở ngũ cốc cướp của Ukraine đã tới cảng Latakia của Syria.

- Nhà báo Pháp 32 tuổi chết vì đạn pháo kích của Nga bắn vào 1 xe di tản dân thường. Zelensky chia buồn. Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị tổ chức hòa đàm giữa Nga, Ukraine và LHQ. Mỹ: ủng hộ cuộc họp Thổ Nhĩ Kỳ với Thụy Điển và Phần Lan về hồ sơ 2 nước xin vào NATO.

- Zelensky: Severodonetsk đã bị hủy 90%, nhưng quân Ukraine còn tác chiến ở đây. Ukraine: Nga bắn vào 46 ngôi làng ở Donetsk và Luhansk, giết ít nhất 3 dân thường, 2 người khác bị thương, phá hủy 62 tòa nhà dân sự. Ban nhạc Kalush của Ukraine bán chiếc cúp Eurovision 2022, được 900.000 đô tặng quân đội Ukraine. Pháp hứa tiếp tục và tăng cường giao vũ khí cho Ukraine để chống Nga.

- vùng Nam Ossetia (nơi ly khai ra khỏi Georgia) tạm ngừng trưng cầu dân ý về việc xin sáp nhập vào Nga.

- Đài Loan: 30 phi cơ chiến đấu TQ vào quậy

- TQ thất vọng: 10 quốc đảo Thái Bình Dương từ chối ký hiêp ước thương mại và an ninh. Ngoại trưởng Úc hoan hỷ

- Cam Bốt: tuổi trẻ học bảo vệ trái đất.

- Cam Bốt: chồng ghen, chặt đầu vợ, bị bắt

- Muốn về thời kỳ cỡi ngựa: nhiều ứng cử viên do Trump ủng hộ kiện đòi cấm bầu máy, phải đếm tay phiếu bầu

- Kansa: 1 phụ nữ Da đen có bầu bị cảnh sát bắn 5 phát dù đã đưa tay lên, hai tay không cầm gì

- Florida: 1 cậu 18 tuổi đăng hình cầm súng, đe dọa xả súng vào 1 trường học, liền bị bắt

- Riêng cuối tuần Memorial Day: ít nhất 11 vụ xả súng hàng loạt, làm 7 người chết, 49 bị thương

- Canada trình dự luật sẽ cấm mua và bán tất cả các loại súng ngắn toàn quốc, băng đạn súng trường chỉ 5 viên

- Viễn ảnh Texas ghép tội người phá thai 99 năm tù: thủ phủ Austin muốn bảo vệ dân, cấm cảnh sát điều tra, truy tố.

- Tòa Tối Cao yêu cầu các thư ký luật nộp hồ sơ điện thoại di động để xem ai lộ bản thảo ý kiến về phá thai

- Bộ Tư Pháp đòi Navarro (cố vấn của Trump để lật ngược bầu cử 2020) ra bồi thẩm đoàn khai về bạo loạn 6/1.

- Cà Mau: Sạt lở gần 190 km bờ biển, đe dọa 120.000 ha đất nông nghiệp.

- Vốn quốc tế vào 5 tháng đầu 2022, nhiều nhất: Bình Dương (1,8 tỷ USD, tăng 95%), Bắc Ninh (1,6 tỷ USD, tăng 309%), Sài Gòn (828 triệu USD, tăng 4%).

- HỎI 1: Nếu Biden không ứng cử 2024, Dân Chủ có thể đề cử ai? ĐÁP 1: Có thể là Harris, Buttigieg, Warren, Sanders, Klobuchar.

- HỎI 2: Gia đình Mỹ chi trung bình bao nhiêu trong năm học 2020-2021 khi con học đại học? ĐÁP 2: Trung bình hơn $26,000.

QUẬN CAM (VB-31/5/2022) ---- Thứ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ Wally Adeyemo cho biết hôm thứ Ba rằng Hoa Kỳ đang "tích cực xem xét" phải làm gì với thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc do chính quyền Trump áp đặt. Ông nói thêm rằng chính quyền hiện tại đang "đánh giá vai trò thuế quan nhằm tạo ra một sân chơi bình đẳng cho các công ty Mỹ."

Trong một cuộc phỏng vấn với CNN, Adeyemo nhắc lại rằng "ưu tiên hàng đầu" của Tổng thống Mỹ Joe Biden là giảm giá. Trước đó, thành viên Hội đồng Thống đốc của Fed (Quỹ dự trữ liên bang), Christopher Waller đã chỉ ra rằng Fed "sẽ không có được lựa chọn tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản nữa 'cho đến khi lạm phát đạt mục tiêu 2%."

---- Giá nhà ở Hoa Kỳ đã tăng 20,6% trong tháng 3/2022 so với cùng tháng năm 2021, theo báo cáo của S&P CoreLogic Case-Shiller Indices hôm thứ Ba. Mức tăng hàng năm của 10 thành phố là 19,5%, trong khi 20 thành phố tổng hợp đạt mức tăng 21,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khi tính mức tăng hàng tháng (so với tháng trước), chỉ số tổng thể tăng 2,6%, trong khi Tổng hợp 10 thành phố và 20 thành phố tăng lần lượt 2,8% và 3,1%.

---- Chính quyền thành phố Kherson của Ukraine dự định trở thành một phần của Liên bang Nga trong tương lai gần, theo lời Phó chủ tịch Kirill Stremousov, Trưởng ban quân sự-dân sự của khu vực, nói với thông tấn Nga TASS hôm thứ Ba.

Trước đó, Stremousov đã tiết lộ kế hoạch của chính quyền khu vực để kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu trở thành một phần của Nga. “Thành phố Kherson là của Nga,” Stremousov tuyên bố vào thời điểm đó, giải thích rằng kế hoạch là chuyển đổi hoàn toàn sang luật pháp Nga vào cuối năm nay.

---- Một tòa án Ukraine hôm thứ Ba đã kêu án 2 tù binh Nga, mỗi người 11 năm rưỡi tù giam vì các tội ác chiến tranh ở Ukraine. Alexander Bobikin và Alexander Ivanov đều thừa nhận là một phần của đơn vị pháo binh đã nã pháo vào các ngôi làng của Ukraine và bắn vào các mục tiêu ở khu vực Kharkiv, trước khi bị bắt ở tuyến đầu.

Thẩm phán Evhen Bolybok nói: "Tội lỗi của Bobykin và Ivanov đã được chứng minh đầy đủ." Đầu tháng này, Tòa án quận Solomyansky ở Kiev đã kết án người lính Nga Vadim Shishimarin tù chung thân vì giết một thường dân không vũ trang.

---- Ukraine đã xác định được hơn 600 nghi phạm tội phạm chiến tranh người Nga và đã bắt đầu truy tố khoảng 80 người trong số họ, theo lời Tổng công tố Ukraine Iryna Venediktova cho biết hôm thứ Ba. Venediktova đã nói chuyện cùng với Công tố Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) Karim Khan và những người đồng cấp khác sau cuộc họp tại The Hague để thảo luận về các cuộc điều tra về các tội ác chiến tranh bị cáo buộc ở Ukraine. Bà cho biết các quan chức quân sự cấp cao, chính trị gia và "đặc vụ tuyên truyền của Liên bang Nga" nằm trong số hơn 600 nghi phạm người Nga.

---- Hôm thứ Ba, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, sau khi nói chuyện với Ngoại trưởng Bahrain Abdel Latif al-Zayani, rằng phương Tây phải chịu trách nhiệm cho cuộc khủng hoảng lương thực ngày càng trầm trọng và Nga đã và đang làm "mọi thứ có thể để giải quyết vấn đề". Lavrov nói rằng Kiev nên chủ động dọn mìn cho sạch các vùng nước ven biển nằm trong lãnh hải của Ukraine để tàu thuyền qua lại an toàn. Ngoại trưởng Lavrov nói rằng "phương Tây đang chặn các tàu của chúng tôi tại các cảng và tạo ra các vấn đề một cách giả tạo."

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã thảo luận về việc loại bỏ mối đe dọa về mìn ở Hắc Hải và Biển Azov để cho phép "xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng của Ukraine" không bị gián đoạn.

---- Một con tàu đã rời cảng Mariupol, miền nam Ukraine. Đây là con tàu đầu tiên khởi hành kể từ khi Nga chiếm thành phố, theo lời nhà lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự phong, người thay mặt chính quyền Nga phát biểu. Denis Pushilin cho biết trên Telegram rằng, tàu RM-3 chở "2.500 tấn tấm thép cuộn" đang hướng đến Rostov ở miền tây nước Nga.

Bản tin khác từ Phòng báo chí của Cộng hòa Nhân dân Donetsk cho biết con tàu đã được chất hàng lên dưới sự bảo vệ của lính lực lượng đặc biệt và hải quân Nga. Ukraine đã nhiều lần cáo buộc Nga cướp bóc các sản phẩm như ngũ cốc và kim loại từ nước này.

---- Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu hôm thứ Ba tuyên bố rằng Bộ đã triệu tập riêng đại sứ Đức và Pháp do "các cuộc biểu tình do Đảng Công nhân Kurdistan (PKK) tổ chức." Ông cho biết Bộ đã phản đối mạnh mẽ hành động của nhóm dân quân đó.

Ông Cavusoglu cũng cho biết Thổ Nhĩ Kỳ "có nhiệm vụ dẹp bỏ mối đe dọa khủng bố bên trong và bên ngoài, ở Syria, dù ở bất cứ đâu. Trong khi mối đe dọa này và các cuộc tấn công này tiếp tục gia tăng, tay của chúng tôi sẽ không bị trói buộc."

---- Đài truyền hình Úc chiếu một clip cho thấy một quan chức Nga công khai kêu gọi Putin ngừng chiến tranh, hãy rút quân về Nga. Quan chức này liền bị áp giải ra khỏi phòng họp.

Video dài 42 giây:



https://youtu.be/IvhHD1m8Ktc

---- Quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu bãi nhiệm Thanh tra nhân quyền của nước này, Liudmila Denisova, vì bà đã không hoàn tất nhiệm vụ. Quốc hội đã cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Denisova, với 234 người ủng hộ và 9 người chống lại, cộng với 28 phiếu trắng.

Pavlo Frolov, Bộ trưởng Quốc hội Ukraine với chính quyền nói: "Bà Denisova hầu như không thực hiện được thẩm quyền để tổ chức các hành lang nhân đạo, bảo vệ và trao đổi tù nhân, phản đối việc trục xuất người dân và trẻ em khỏi các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, và các hoạt động nhân quyền khác." Frolov cho biết Phó Thủ tướng Iryna Vereshchuk "buộc phải làm tất cả công việc này."

---- Giám đốc Truyền thông của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Fahrettin Altun hôm thứ Ba cho biết chính phủ Phần Lan không coi trọng những lo ngại về an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ về sự hiện diện của các tổ chức khủng bố ở quốc gia Bắc Âu này.

Theo email gửi tới tờ báo Phần Lan Helsingin Sanomat, Altun tuyên bố rằng Helsinki phải quyết định xem việc gia nhập NATO hay việc bảo vệ các tổ chức như vậy là quan trọng hơn. Ông nói thêm rằng Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu sự giám sát của các tổ chức người Kurd cũng như dẫn độ các nhà hoạt động của họ đã được phép tị nạn ở Phần Lan.

Đầu tháng này, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố rằng Ankara sẽ không ủng hộ Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO vì họ đang "tiếp tay cho các tổ chức khủng bố ở nước mình [Phần Lan và Thụy Điển]".

---- Quân Nga đang tiến về thành phố Severodonetsk của Ukraine ở vùng Luhansk, theo lời thống đốc khu vực Serhiy Gaidai trên truyền hình. Gaidai khẳng định hôm thứ Ba rằng quân đội Kiev không nên mạo hiểm bị quân Nga bao vây, vì họ có thể rút quân về thành phố Lysychansk bên kia sông Siverskyi Donets bất cứ lúc nào.

---- Andrii Zakrevskyi, Chủ tịch Hiệp hội Dầu khí Ukraine, cho biết Ukraine đang ở trong tình trạng “sốc giá” nhiên liệu và hiện đang “hoàn toàn phụ thuộc” vào nhập cảng nhiên liệu sau khi nhà máy lọc dầu lớn nhất của nước này ở Kremenchuk bị phá hủy bởi phi đạn Nga vào tháng trước.

“Hiện chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào nhập cảng nhiên liệu. Chuỗi cung ứng đường sắt cũng chịu nhiều áp lực. Có những người xếp hàng dài ở biên giới, và nếu bạn thêm 3.000 xe tải chở nhiên liệu, gánh nặng cho các tuyến đường tiếp liệu sẽ tăng lên, ”Zakrevskyi nói.

Ông cho biết chiến tranh đã làm giảm mức tiêu thụ [xăng, dầu] trên toàn quốc khoảng 30-40%, nhưng vẫn thiếu 4-5 triệu tấn nhiên liệu mỗi năm. Ông cho biết trước chiến tranh, 75% nhiên liệu đến từ Belarus.

---- Ấn Độ hưởng lợi, mua dầu Nga với giá rẻ, trong khi phương Tây trừng phạt Nga bằng các biện pháp trừng phạt chưa từng có. Theo ước tính của nhà cung cấp dữ liệu thị trường tài chính Refinitiv, dòng dầu thô của Nga đến Ấn Độ sẽ đạt 3,36 triệu tấn trong tháng 5. Con số này cao hơn gần chín lần so với mức trung bình hàng tháng của năm 2021 là 382.500 tấn.

Refinitiv cho biết thêm, tổng thể, quốc gia này đã nhận được 4,8 triệu tấn dầu đại hạ giá của Nga kể từ khi chiến tranh Ukraine bắt đầu. Dầu Urals của Nga hiện giao dịch ở mức khoảng 95 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent tiêu chuẩn toàn cầu trên 119 USD/thùng.

---- "Phong tỏa thông tin hoàn toàn" đang được áp dụng tại một số thành phố do Nga chiếm giữ ở miền nam Ukraine và quân đội Nga hiện đang bán thẻ SIM cho người dân, theo lời các quan chức Ukraine cho biết hôm thứ Ba.

“Không có internet và không có kết nối di động trong vùng Kherson trong gần 24 giờ,” theo Hennadii Lahuta, người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực Kherson. “Những người làm nghề đang bán thẻ SIM của Nga trong thành phố. Bạn cần cung cấp dữ liệu hộ chiếu của mình để mua thẻ SIM. Tôi kêu gọi các bạn không làm như vậy và không cung cấp dữ liệu cá nhân của mình cho quânc hiếm đóng”.

---- Trong một cảnh báo rõ ràng cho những người sẽ là tình nguyện viên ở nước ngoài trong nỗ lực tham chiến ở Ukraine, một cậu người Anh 18 tuổi nói rằng "thực tế là bạn sẽ bị sử dụng làm bia đỡ đạn." Cậu Ben Atkin, đến từ Scotland, đã tình nguyện chiến đấu trong binh đoàn quốc tế giúp Ukraine chống Nga, kể về “tình trạng hỗn loạn” trong quân đoàn quốc tế Ukraine trong một cuộc phỏng vấn với Channel 4 News.

.

Anh nói rằng anh thấy may mắn khi còn sống sau khi được vào trận chỉ vài giờ sau khi đến Ukraine mà không được huấn luyện vũ khí. Atkin nói trong cuộc phỏng vấn: “Bạn không thể tin những người sẽ chăm sóc bạn. Hỗn loạn vô tổ chức, bạn trang bị kém, vũ khí kém [...] Bạn sẽ trở thành bia đỡ đạn. Có những lựa chọn khác cũng đầy chính nghĩa giúp Ukraine — như gây quỹ, quyên góp, tham gia một tổ chức phi chính phủ, làm bất cứ điều gì bạn có thể làm, nhưng đừng chết vô nghĩa [vì kém tổ chức].”

Bộ Ngoại giao Anh cho biết không biết có bao nhiêu công dân Anh đã đến Ukraine để chiến đấu, mặc dù chương trình phát sóng của Kênh 4 cho thấy có hơn 20 người Anh tình nguyện trong binh đoàn quiốc tế giúp Ukraine chống Nga đã tử trận.

---- Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Ursula von der Leyen, thông báo rằng các nhà lãnh đạo châu Âu đã đạt được thỏa thuận cấm Liên Âu mua dầu của Nga, mà bà tuyên bố sẽ cắt giảm khoảng 90% lượng dầu nhập từ Nga vào cuối năm nay.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel nói rằng lệnh cấm sẽ ngay lập tức bao gồm hơn 2/3 lượng nhập cảng từ Nga. Theo ông Michel, quyết định của khối được đưa ra nhằm tăng cường sức ép kinh tế để buộc Nga ngưng cuộc chiến ở Ukraine. Tuy nhiên, lệnh cấm này miễn trừ đối với dầu đang chuyển qua đường ống, cho phép các quốc gia phụ thuộc tiếp tục nhập dầu Nga.

---- Hội đồng châu Âu đã sẵn sàng cấp cho Ukraine chín tỷ euro (khoảng 9,6 tỷ đô la), Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đã tweet vào tối thứ Hai. Dòng tweet của ông được đưa ra sau khi các nhà lãnh đạo Liên Âu gặp nhau tại Brussels vào thứ Hai để thảo luận về gói trừng phạt thứ sáu chống lại Nga và đồng ý về lệnh cấm một phần nhập dầu của Nga.

---- Các viên chức Pháp và Ukraine cho biết, một nhà báo Pháp đã chết vì đạn pháo kích của Nga nhằm vào một chiếc xe đang di tản dân thường từ miền đông Ukraine. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron viết trên Twitter hôm thứ Hai: “Frederic Leclerc-Imhoff đã ở Ukraine để cho thấy thực tế của chiến tranh.”

Leclerc-Imhoff, 32 tuổi, đang làm việc cho thông tấn truyền hình BFM, cho biết anh đang trong chuyến đi làm tin về Ukraine lần thứ nhì kể từ khi chiến tranh bắt đầu ngày 24/2/2022. Anh ở gần Severodonetsk, một thành phố ở phía đông Ukraine, nơi bị Nga tấn công dồn dập các tuần gần đây, theo 2 bản thông báo riêng biệt từ Bộ Ngoại giao Pháp và Ukraine.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gửi lời chia buồn tới gia đình của nhà báo Pháp Frederic Leclerc-Imhoff, người đã chết vì Nga pháo kích ở Ukraine hôm thứ Hai. Phát biểu trong bài phát biểu hàng đêm vào thứ Hai, Zelensky nói ông muốn gửi lời "chia buồn đến những người thân của nhà báo này. Anh ta là nhà báo thứ 32 chết trong cuộc chiến này và tình hình vẫn rất khó khăn."

---- Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị tổ chức hòa đàm giữa Nga, Ukraine và LHQ. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Hai, đã đề nghị tổ chức hòa đàm giữa Nga, Ukraine và LHQ tại Istanbul. Erdogan nhấn mạnh với Putin rằng "cần phải có những bước đi nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của cuộc chiến" và tái lập hòa bình giữa Nga và Ukraine "càng sớm càng tốt", theo bản tin. Các phái đoàn Nga và Ukraine gặp nhau lần cuối để hội đàm tại Istanbul là ngày 29/3/2022.

---- Tổng thống Vladimir Putin nói rằng Nga sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất cảng ngũ cốc không bị cản trở từ các cảng của Ukraine với sự phối hợp của Thổ Nhĩ Kỳ, theo thông báo của Điện Kremlin về cuộc hội đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Nga và Ukraine cùng chiếm 29% lượng lúa mì xuất cảng toàn cầu, chủ yếu qua Hắc Hải, và chiếm 80% lượng dầu hướng dương (sunflower oil) xuất cảng toàn cầu. Ukraine cũng là một nước xuất cảng bắp ngô lớn. Hiện chưa rõ Putin nói đến cảng nào của Ukraine. Các cảng xuất cảng ngũ cốc chính của Ukraine bao gồm Chonomorsk, Mykolaiv, Odesa, Kherson và Yuzhny.

https://youtu.be/4GJYs0o8fQA

---- Hình ảnh vệ tinh mới cho thấy một con tàu Nga chở ngũ cốc - được cho là lấy từ các trang trại của Ukraine - đã đến cảng Latakia của Syria.---- Trong một thông báo hôm thứ Hai, Bạch Ốc cho biết Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Jake Sullivan đã nói chuyện qua điện thoại với Ibrahim Kalin, người phát ngôn và là cố vấn chính của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.Theo Bạch Ốc, Sullivan “bày tỏ sự ủng hộ đối với việc Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đàm phán trực tiếp với Thụy Điển và Phần Lan để giải quyết những lo ngại về việc họ xin gia nhập NATO, mà Hoa Kỳ ủng hộ mạnh mẽ”, trong khi hai người “thảo luận về sự hỗ trợ liên tục của họ đối với Ukraine khi đối mặt với Nga tiếp tục gây hấn, cũng như những nỗ lực tương ứng của họ để cho phép xuất cảng nông sản của Ukraine tiếp cận thị trường toàn cầu."---- Quân đội Nga đang tiến sâu hơn vào thành phố Severodonetsk (trong vùng Donbas) nơi bị Nga bao vây từ vùng ngoại ô. Hai thường dân thiệt mạng và năm người bị thương do pháo kích của Nga.Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết, tất cả cơ sở hạ tầng quan trọng ở Severodonetsk đã bị phá hủy và 90% các tòa nhà bị hư hại khi lực lượng Ukraine chiến đấu để ngăn chặn nỗ lực của Nga nhằm chiếm thành phố quan trọng ở miền đông Luhansk.---- Quân đội Ukraine cho biết các lực lượng Nga đã nã đạn vào 46 ngôi làng ở các khu vực Donetsk và Luhansk, giết chết ít nhất 3 dân thường, 2 người khác bị thương và phá hủy hoặc làm hư hại 62 tòa nhà dân sự.---- Ban nhạc Kalush của Ukraine, mới mấy tuần trước đã thắng giải ca khúc xuất sắc trong Cuộc thi Bài hát Eurovision 2022, đã quyên góp được 900.000 đô la để tặng quân đội Ukraine bằng cách bán chiếc cúp thắng giải của ban nhạc.---- Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna nói trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Dmytro Kuleba của Ukraine hôm thứ Hai rằng Pháp sẽ tiếp tục và tăng cường giao vũ khí cho Ukraine để chống lại Nga. Colonna cho biết thêm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thông báo cho người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky về ý định của Paris.Đầu tháng này, Macron đã nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin và thúc giục ông dỡ bỏ lệnh phong tỏa của Moscow đối với cảng Odessa của Ukraine và cho phép xuất khẩu ngũ cốc từ quốc gia bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng.---- Alan Gagloyev, Tổng thống vùng Nam Ossetia (nơi ly khai ra khỏi Georgia) hôm thứ Hai tuyên bố vùng lãnh thổ này sẽ tạm ngừng cuộc trưng cầu dân ý đã thông báo trước đó về việc xin sáp nhập vào Nga. Theo thông báo đăng trên trang web của tổng thống, cuộc trưng cầu dân ý sẽ diễn ra sau khi hai bên hoàn tất tham vấn về việc sáp nhập Nam Ossetia vào Nga. Người tiền nhiệm của Gagloyev là Anatoly Bibilov trước đó đã lên lịch trưng cầu dân ý vào ngày 17/7/2022.---- Đài Loan cho biết rằng 30 máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã bay vào Vùng Nhận dạng Phòng không Tây Nam của Đài Loan hôm thứ Hai. Theo tin này, số lượng máy bay TQ lần này đã "xâm phạm" vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan là lớn thứ hai trong năm 2022. Không quân Đài Loan đã cử chiến đấu cơ đến cảnh báo và đặt hệ thống phòng không để theo dõi chuyển động của máy bay TQ.---- Tòa Tối Cao yêu cầu các thư ký luật nộp hồ sơ điện thoại di động để xem ai lộ bản thảo ý kiến về phá thai: các thư ký luật sẽ phải giao nộp hồ sơ điện thoại di động như một phần của cuộc điều tra để xác định người làm rò rỉ dự thảo ý kiến lật đổ Roe v. Wade cho báo chí, theo CNN đưa tin.Lệnh của tòa án tìm người lộ bản thảo ý kiến đưa ra sau khi Politico công bố dự thảo ý kiến vào ngày 2 tháng 5/2022 - tự thân lộ ra là sự vi phạm chưa từng có đối với tính bảo mật của Tòa Tối Cao - tiết lộ rằng quyền phá thai ở Hoa Kỳ có thể sắp bị hạn chế. Các thư ký cũng sẽ phải ký các bản tuyên thệ, và vài người đang cân nhắc nhờ tư vấn pháp lý bên ngoài như một phần của cuộc điều tra để tìm ra nguồn gốc của vụ rò rỉ.---- - Viễn ảnh Texas ghép tội người phá thai 99 năm tù: thủ phủ Austin muốn bảo vệ dân, cấm cảnh sát điều tra, truy tố. Dân Chủ trong lòng Cộng Hòa: Texas là tiểu bang sẽ hình sự hóa hành vi phá thai, có thể ghép án 99 năm tù giam, nhưng Autin (thủ phủ Texas) hy vọng sẽ bảo vệ cư dân, cấm cảnh sát "cưỡng chế hình sự, bắt giữ và điều tra các trường hợp phá thai..." Báo Politico ghi rằng Austin đang cố gắng bảo vệ cư dân khỏi bị truy tố theo luật Texas (dự kiến sẽ hình sự hóa hầu hết các vụ phá thai nếu hồ sơ Roe vs Wade bị lật ngược).Nghị viên Chito Vela đề ra nghị quyết chỉ đạo sở cảnh sát thành phố thực hiện việc cưỡng chế hình sự, bắt giữ và điều tra các trường hợp phá thai ở mức ưu tiên thấp nhất và hạn chế quỹ thành phố và nhân viên thành phố được sử dụng để điều tra, lập danh mục hoặc báo cáo các trường hợp nghi ngờ phá thai.Vela nói với Politico: “Đây không phải là một cuộc trò chuyện học thuật. Đây là chuyện rất thực tế, nơi cuộc sống của mọi người có thể bị hủy hoại bởi những vụ truy tố tội phạm. Ở Texas, bạn là một người trưởng thành 17 tuổi. Chúng tôi nhìn vào viễn cảnh một cô gái 17 tuổi mang thai ngoài ý muốn và đang tìm cách phá thai [rồi sẽ] bị buộc tội đại hình cấp độ một - lên đến 99 năm tù giam - và như thế tuyệt đối không thể chấp nhận được."---- Peter Navarro, một trong những cố vấn của Trump sau khi Trump thất cử năm 2020, tiết lộ hôm thứ Hai rằng ông đã bị Bộ Tư Pháp gửi trát hầu tòa để ra khai trước bồi thẩm đoàn về nguyên nhân dẫn đến bạo loạn 6/1/2022. Navarro nói ông bị gọi ra bồi thẩm đoàn vào thứ Năm và rằng ông phải nộp các công tố viên tất cả hồ sơ mà ông có thể có liên quan đến cuộc nổi dậy.Ông cũng sẽ bị yêu cầu nộp "bất kỳ thông tin liên lạc nào" mà ông có với Trump. Theo The New York Times, trát đòi hầu tòa gợi ý rằng "cuộc điều tra của Bộ Tư pháp có thể đang tiến triển để bao gồm các hoạt động của những người trong Bạch Ốc." Navarro trước đó đã bị quy lỗi khinh thường Quốc hội vì đã từ chối 1 trát trước đó đòi ra khai trước Ủy ban Hạ viện 6/1. Navarro nói đang kiện, hy vọng khỏi ra khai gì.---- Cam Bốt: tuổi trẻ học yêu thương và bảo vệ trái đất.Video dài 1:12 phút:



---- Các quốc đảo Thái Bình Dương đã đồng ý không ký một thỏa thuận thương mại và an ninh toàn khu vực với Trung Quốc sau cuộc gặp cấp cao giữa Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và những người đồng cấp từ 10 quốc gia Thái Bình Dương tại Fiji. Trung Quốc đang tìm kiếm một hiệp ước trên phạm vi rộng bao gồm thương mại tự do, hợp tác cảnh sát và khả năng chống chịu với thảm họa.

Thủ tướng Fiji Frank Bainimarama nói trong cuộc họp báo với ông Vương rằng các quốc gia Thái Bình Dương đã thống nhất trong cách tiếp cận: "Như mọi khi, chúng tôi đặt sự đồng thuận lên hàng đầu giữa các quốc gia trong bất kỳ cuộc thảo luận nào về các thỏa thuận khu vực mới. Fiji sẽ tiếp tục tìm kiếm mảnh đất màu mỡ cho mối quan hệ song phương của chúng ta. Những thách thức mà người dân của chúng ta phải đối mặt sẽ chỉ tăng lên cho đến khi các giải pháp tập thể đáp ứng được chúng."

Ông Bainimarama cho biết ông tìm kiếm một cam kết mạnh mẽ hơn từ Trung Quốc về hành động chống khí hậu và cắt giảm khí thải, giống như ông đã làm với tất cả các nhà lãnh đạo thế giới. Đại sứ Trung Quốc tại Fiji, Qian Bo, cho biết một số quốc gia Thái Bình Dương lo ngại về các yếu tố cụ thể của đề xuất trên phạm vi rộng: "Chúng tôi đã ký ba thỏa thuận với Fiji, chúng đều liên quan đến phát triển kinh tế."

Việc tạm hoãn hiệp ước đa phương, bao gồm cả an ninh và nghề cá, được đưa ra sau khi Tổng thống David Panuelo của Liên bang Micronesia cảnh báo các quốc gia không nên ký kết, vì lo ngại nó có thể châm ngòi cho một cuộc Chiến tranh Lạnh mới.

Surangel Whipps Jr, Chủ tịch Palau - vốn không có quan hệ ngoại giao với Trung Quốc và thay vào đó công nhận Đài Loan - đã cảnh báo các nhà lãnh đạo khu vực khác rằng các hiệp ước thương mại và an ninh trên phạm vi rộng với Trung Quốc có thể gây ra những hậu quả tai hại.

Trước quyết định của các quốc gia Thái Bình Dương, Ngoại trưởng Úc châu Penny Wong cho biết Australia muốn xây dựng một "gia đình Thái Bình Dương mạnh hơn" thông qua an ninh và quốc phòng bằng cách mang lại "năng lượng mới" cho khu vực.

---- Một người chồng ghen tương đã thú nhận rằng y đã chặt đầu vợ mình và phóng chạy trên xe gắn máy với phần đầu bị cắt rời của vợ. Phuong Ratha, 27 tuổi, đã bạo hành nhiều tháng đối với người vợ 23 tuổi, Ly Srey Nouch, trước khi y chặt đầu cô bằng dao chặt thịt trong cơn cuồng ghen tại nhà riêng của họ ở Phnom Penh, Campuchia, tối thứ Sáu tuần trước, 27/5/2022.

Sau khi chặt đầu và nhét đầu vào bao tải, Phuong Ratha lên xe gắn máy chạy và quăng đầu ở bãi đất hoang gần đó. Xác của cô Ly được người hàng xóm tên là Phan Sreyphet, 48 tuổi tìm thấy: xác cô nằm trên nền nhà lát gạch trắng của gia đình, bên cạnh những lon bia rỗng và con dao dính máu.

Ông Sreyphet tới kiểm tra hai vợ chồng vào cuối ngày sau khi nghe Phượng quát mắng vợ mình, nhưng đã choáng váng khi thấy cảnh tượng khủng khiếp. Cảnh sát đã tiến hành một cuộc truy lùng khẩn cấp và bắt được Ratha nơi cách đó khoảng 60 km vào chiều hôm sau, 28/5/2022. Hung thủ thú tội, nói vì ghen tương.

---- Arizona và Colorado muốn trở về thời kỳ cỡi ngựa: nhiều ứng cử viên do Trump ủng hộ nộp đơn kiện đòi cấm bầu máy, phải đếm tay phiếu bầu. Mark Finchem và Kari Lake, hai ứng cử viên được Trump ủng hộ ở Arizona, đã đệ đơn kiện kêu gọi cấm máy bỏ phiếu trong cuộc bầu cử vào tháng 11/2022 để sẽ đếm phiếu bằng tay. Nhưng các quan chức bầu cử nói rằng đếm tay là công việc "nghiền nát linh hồn" làm tăng khả năng sai sót, mắc lỗi của con người.

"[Sẽ mất] hai tuần, có thể sau ba tuần [để có kết quả]", Boots Campbell, thư ký và nhân viên thu âm của Quận Rio Blanco ở Colorado, nơi các ủy viên đã bỏ phiếu để ngừng trả lệ phí cấp phép và bảo trì hàng năm đối với các máy bầu phiếu hiệu Dominion thuộc sở hữu của quận. "Và sau đó bạn có thể tin tưởng đếm tay sẽ chính xác? Tôi không nghĩ như vậy."

---- Một phụ nữ Da đen có bầu đã bị cảnh sát thành phố Kansas bắn năm phát đạn dù đã đưa tay lên, theo lời một nhân chứng. Đài KCTV loan tin rằng tuần cảnh đường cao tốc tiểu bang Missouri đang điều tra một vụ nổ súng có liên quan đến cảnh sát xảy ra vào thứ Sáu. Đội tuần cảnh nói rằng các sĩ quan Kansas đã phát hiện ra một chiếc xe ở tiệm Family Dollar bị nghi là xe trộm.

Một nhân chứng tên Shédanja sau đó nói với báo The Kansas City Star rằng cô đã nhìn thấy vụ nổ súng và ghi lại một đoạn video. Shédanja nói, người phụ nữ ra khỏi xe với hai tay đưa cao lên. Các cảnh sát bảo người phụ nữ nằm xuống đất, nhưng cô nói với họ rằng cô đang mang thai, Shédanja nói, và không thể nằm sấp xuống đất. Người phụ nữ sau đó nói với cảnh sát rằng có một khẩu súng trong xe, rồi cô lùi về phía một hàng rào trong bãi đậu xe. Shédanja cho biết một số sĩ quan đã tiếp cận cô và rút vũ khí của họ. Shédanja nhớ lại: “Cô ấy đã không rút vũ khí trên người họ. "Cô ấy thậm chí không có một cây gậy trong tay."

Shédanja nói trong video: “Họ đã còng tay cô ấy trong khi bắn cô ấy, các bạn ạ,” Shédanja nói. "Tôi dừng lại ở đây để lấy xăng, các bạn ạ, và con trai tôi vừa xem [cảnh quay] này. Con trai một tuổi của tôi vừa xem cái này! Con trai 10 tuổi của tôi vừa xem cái này! Còn con 13 tuổi của tôi -con trai vừa mới xem chuyện này xảy ra!"

---- Cảnh sát đã bắt 1 người đàn ông Florida 18 tuổi sau khi được tin y đe dọa xả súng hàng loạt tại một trường học trong một bài đăng trên mạng xã hội. Bài đăng của Corey Anderson cho thấy y với 1 khẩu súng ngắn, 1 khẩu súng trường và 1 chiếc áo vest quân sự kiểu tác chiến cùng với chú thích: “Này Siri [nhu liệu chỉ đường trong iPhone], hãy chỉ đường đến trường học gần nhất,” Cảnh sát trưởng quận Hillsborough Chad Chronister ghi lại trong một thông cáo báo chí.

Anderson bị bắt tại nhà riêng gần Tampa vào Chủ nhật, và bị buộc tội đe dọa bằng văn bản hoặc điện tử để tiến hành một vụ xả súng hàng loạt hoặc hành động khủng bố.

----- Báo Washington Post loan tin, chỉ riêng cuối tuần trong Ngày lễ Tưởng niệm Chiến sĩ Trận vong này đã chứng kiến ít nhất 11 vụ xả súng hàng loạt (định nghĩa xả súng [mass shootings] theo tổ chức Gun Violence Archive là những vụ trong đó 4 người trở lên bị bắn trúng hoặc bị giết, không bao gồm kẻ xả súng).

Ít nhất 7 người chết và 49 người bị thương vào cuối tuần này. Trong một vụ, một cô gái 16 tuổi và một phụ nữ 21 tuổi bị bắn chết tại một bữa tiệc ở Philadelphia. Theo báo cáo của NPR, súng hiện là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở những người trẻ tuổi ở Hoa Kỳ và con số này tiếp tục tăng lên.

Kể từ vụ thảm sát tại trường tiểu học Uvalde, Texas ’Robb giết chết 19 trẻ em và hai giáo viên vào thứ Ba tuần trước, Hoa Kỳ đã chứng kiến ít nhất 14 vụ xả súng hàng loạt, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 61 người khác bị thương, theo tờ Washington Post loan tin.

---- Canada đã trình dự luật hôm thứ Hai để sẽ cấm mua và bán tất cả các loại súng ngắn trên khắp đất nước. Dự luật cấm toàn bộ đối với súng ngắn là một phần của một loạt các biện pháp kiểm soát súng rộng hơn, trong đó cũng sẽ yêu cầu băng đạn súng trường được đựng đủ 5 viên đạn, và một số đồ chơi giống như súng thật cũng sẽ bị đặt ngoài vòng pháp luật. Dự luật đưa ra một tuần sau khi một tay súng sát hại 19 trẻ em và hai người lớn ở Uvalde, Texas, bằng khẩu súng trường tấn công mua hợp pháp.

---- Cà Mau: Sạt lở gần 190 km bờ biển, đe dọa 120.000 ha đất nông nghiệp. Báo VnExpress ghi nhận. Gần 190 km bờ biển đang bị sạt lở, ăn sâu vào đất liền 20-50 m và cuốn trôi 300-400 ha rừng phòng hộ mỗi năm, đe dọa 120.000 ha đất nông nghiệp. Thông tin được đề cập trong báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau vừa gửi đoàn công tác Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn). Theo đó, địa phương này có 189 km trong tổng số 254 km bờ biển Đông và Tây đang sạt lở nghiêm trọng. Kết quả quan trắc cho thấy bờ biển Tây (dài 147 km) bình quân sạt lở 20-25 m, có nơi lên đến 50 m mỗi năm; bờ biển Đông (107 km) bình quân sạt lở 45-50 m mỗi năm.

---- Vốn quốc tế vào 5 tháng đầu 2022, nhiều nhất: Bình Dương (1,8 tỷ USD, tăng 95%), Bắc Ninh (1,6 tỷ USD, tăng 309%), Sài Gòn (828 triệu USD, tăng 4%). Theo Thời Báo Tài Chính VN. Theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Thống kê, 5 tháng đầu năm 2022, Bình Dương là địa phương thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất cả nước với gần 1,8 tỷ USD vốn đăng ký cấp mới và điều chỉnh. Cụ thể, tính đến hết ngày 20/5, tỉnh Bình Dương thu hút 1.799,2 triệu USD vốn đăng ký cấp mới và điều chỉnh, tức tăng 95% so với cùng kỳ năm ngoái (cùng kỳ năm ngoái chỉ đạt 923 triệu USD). Bắc Ninh là địa phương xếp thứ hai với 1.616,1 triệu USD vốn đăng ký cấp mới và điều chỉnh, tức tăng 309% so với cùng kỳ năm ngoái (cùng kỳ năm ngoái chỉ đạt 395,1 triệu USD). TP. Hồ Chí Minh đứng ở vị trí thứ ba với 828,4 triệu USD vốn đăng ký mới và điều chỉnh, tăng nhẹ 4% so với mức 795 triệu USD cùng kỳ năm ngoái.

---- Cuốn sách tiếng Anh cho những người yêu thương Sài Gòn - "Sensational Saigon - the stories of Saigon" ghi lại về một thành phố thay đổi nhanh ở tốc độ âm thanh, theo tác giả. Chỉ 100 ấn bản.

Video dài 1:32 phút:



https://youtu.be/PBSJXeExaVk

---- HỎI 1: Nếu Biden không ứng cử 2024, Dân Chủ có thể đề cử ai?

ĐÁP 1: Có thể là Harris, Buttigieg, Warren, Sanders, Klobuchar. Các đồng minh của tổng thống Joe Biden nói rằng trong bầu cử 2024, Biden vẫn là người duy nhất có thể đánh bại một kẻ thách thức như cựu Tổng thống Trump hoặc Thống đốc Ron DeSantis của Florida. Nhưng có những nghi ngờ chưa chắc Biden sẽ ra ứng cử, vì Biden sẽ tới 81 tuổi vào tháng 11/2024 - và vì những sóng gió chính trị tàn bạo mà Biden và đảng Dân Chủ hiện đang phải đối mặt. Điểm của Biden đã giảm còn lưng chừng 30s trong một số cuộc thăm dò. Nếu Biden quyết định không tham gia tái tranh cử, thì ai sẽ là người cạnh tranh?

Dưới đây là năm đảng viên Đảng Dân chủ có vị trí tốt nhất để giành được đề cử, theo thứ tự. theo báo The Hill.

. Phó Tổng Thống Kamala Harris.

. Bộ Trưởng Giao Thông Pete Buttigieg.

. Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren.

. Thượng nghị sĩ Bernie Sanders.

. Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar.

Chi tiết:

https://thehill.com/news/campaign/3502910-ranking-the-five-democrats-most-likely-to-win-party-nod-if-biden-doesnt-run/

---- HỎI 2: Gia đình Mỹ chi trung bình bao nhiêu trong năm học 2020-2021 khi con học đại học?

ĐÁP 2: Trung bình hơn $26,000.

https://fox4kc.com/news/survey-americans-spending-more-than-26000-on-college/

.