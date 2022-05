Trong hình: cầu thủ Huỳnh Như (áo đỏ) của đội tuyển Việt Nam dẫn banh vượt qua thủ môn Thái Lan (áo trắng) để sút 1 bàn tuyệt đẹp: Thắng đội tuyển nữ Thái Lan với tỷ số 1-0, tuyển nữ Việt Nam vô địch SEA Games 31. . - Thủ tướng Bồ Đào Nha tới thăm Kyiv, Irpin: phải nhiệt tình ủng hộ Ukraine, vì Nga tàn bạo, đã bắn sụp toàn bộ thành phố Irpin. Zelensky: Ukraine sẽ chiến đấu để giành chiến thắng đ

Trong hình: cầu thủ Huỳnh Như (áo đỏ) của đội tuyển Việt Nam dẫn banh vượt qua thủ môn Thái Lan (áo trắng) để sút 1 bàn tuyệt đẹp: Thắng đội tuyển nữ Thái Lan với tỷ số 1-0, tuyển nữ Việt Nam vô địch SEA Games 31.

- Thủ tướng Bồ Đào Nha tới thăm Kyiv, Irpin: phải nhiệt tình ủng hộ Ukraine, vì Nga tàn bạo, đã bắn sụp toàn bộ thành phố Irpin. Zelensky: Ukraine sẽ chiến đấu để giành chiến thắng đẫm máu nhưng cuộc xâm lược của Nga sẽ kết thúc bằng ngoại giao.

- Giới chức an ninh cao cấp Nga: cuộc chiến của Putin thua rồi. Nga: đã phá hủy lô vũ khí phương Tây mới gửi tới Ukraine. Anh: muốn gửi vũ khí hiện đại tới Moldova để nơi này tự vệ đối với Nga. Severodonetsk: Ít nhất 6 người dưới tầng hầm 1 ngôi trường đã chết vì phi đạn Nga. Kherson: dân rủ nhau chạy khỏi vùng Nga chiếm hàng ngày.

- Thủ Tướng Nhật Kishida: TQ leo thang xây dựng các khu vực ở Biển Hoa Đông là "không thể chấp nhận được."

- Dự luật 40 tỷ đô giúp Ukraine đưa sang Nam Hàn để sớm lấy chữ ký của Biden. Mỹ dự kiến sẽ giữ 100.000 chiến binh đồn trú ở châu Âu trong tương lai gần. Vatican: sẵn sàng hỗ trợ hòa đàm giữa Ukraine và Nga.

- Quốc hội Nga xét dự luật tuyển lính với người Nga trên 40 tuổi và ngoại kiều trên 30 tuổi. Đức sẽ mua khí đốt Qatar, rời bỏ khí đốt Nga. Đại sứ Đức tại Mỹ: chiến lược Đức tương thuộc với Nga đã tan thành bụi vì Nga xâm lược Ukraine. John Kirby lên chức Điều phối viên về Truyền thông Chiến lược.

- Zelensky: đoạn kết cuộc chiến sẽ đẫm máu nhất, ông chưa thể kêu gọi người Ukraine từ nước ngoài trở về, vì về phải là tự nguyện. Nga: đã kiểm soát hoàn toàn nhà máy thép Azovstal ở Mariupol sau khi 2.439 lính Ukraine đầu hàng. Đức: sẽ cung cấp 15 xe tăng phòng không Gepard cho Ukraine. Zelenskiy: đề nghị quốc tế siết tài sản Nga để buộc Nga bồi thường từng quả bom, từng viên đạn bắn ra ở Ukraine.

- Nam Hàn gia nhập khung kinh tế IPEF của Mỹ để phong tỏa TQ; Mỹ-Hàn tăng liên quân phòng thủ chống Bắc Hàn.

- Fox News chụp mũ Joe Biden gia đình trị kiểu gia đình Fidel Castro (dù Trump cho các con, dâu, rể giữ chức lớn)

- DB Cộng hòa Madison Cawthorn thua phiếu sơ bộ, bị xóa tên ứng cử tháng 11/2022, hăm dọa khui bí mật Cộng Hòa

- Michigan lốc xoáy: 1 người chết, 43 bị thương.

- Rudy Giuliani (cựu luật sư riêng của Trump) trả lời các câu hỏi Ủy ban Hạ viện tới 9 giờ đồng hồ.

- John Eastman (cựu luật sư của Trump): chính Trump chủ mưu lật ngược bầu cử 2020.

- Donald Trump đã trả 110.000 đô la tiền phạt nhưng chưa đủ để gỡ tội khinh thường tòa án

- Ginni Thomas (vợ Thẩm phán Tối cao Clarence Thomas) thúc giục Arizona lật ngược chiến thắng của Biden

- Cảnh sát Los Angeles đã bắt 1 cặp nghi can lái xe theo dõi nạn nhân tới tận nhà để dí súng cướp.

- 60% California đang Hạn hán Quá Độ

- Lụt thê thảm ở Bangladesh.

- VinFast nên chú ý: Hyundai tăng tốc sản xuất xe hơi điện và bình điện tại Mỹ, mở xưởng ở Georgia.

- UNESCO: nữ diễn viên Angelina Jolie tới thăm Nam Vang, giúp phụ nữ Cam Bốt học nghề nuôi ong.

- Phụ nữ Đài Loan rủ nhau học sử dụng vũ khí, chuẩn bị trận chiến chống Trung Quốc có thể sẽ bùnng nổ.

- Thắng đội tuyển nữ Thái Lan với tỷ số 1-0, tuyển nữ Việt Nam vô địch SEA Games 31.

- HỎI 1: Khoa học đang thử 1 cách chữa ung thư bằng cách: tạo ra 1 virus ung thư để làm teo nhỏ các tế bào ung thư? ĐÁP 1: Virus ung thư được tạo ra có tên là CF33-hNIS dự kiến làm teo nhỏ các khối u ung thư.

- HỎI 2: Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi bị Đức Tổng Giám Mục cấm rước lễ? ĐÁP 2: Lệnh đưa ra hôm Thứ Sáu 20/5/2022.

QUẬN CAM (VB-21/5/2022) ---- Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa, khi đến Kyiv hôm thứ Bảy, đã lên Twitter để bày tỏ sự ủng hộ đối với Ukraine vốn là mục tiêu trong chiến dịch quân sự của Nga trong gần ba tháng nay. Thủ tướng cho biết người đồng cấp Ukraine đã mời và ông "sẽ không bao giờ quên" chuyến công du tới thành phố Irpin.

Ông viết: "Thành phố đã hoàn toàn bị tàn phá... đó là bằng chứng rõ ràng cho thấy các cuộc tấn công của Nga vào thành phố là xấu xa, bừa bãi và phi lý. Tôi đến đây với niềm xúc động và sự kính trọng, như một dấu hiệu của tình đoàn kết với Đất nước và những Con người Ukraine này, trước sự hung hăng man rợ của Nga."

---- Quân đội Nga đã phá hủy một lô hàng vũ khí do phương Tây cung cấp cho Ukraine, theo lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm thứ Bảy. Bộ nói rằng quân Nga đã bắn nổ tung các nguồn cung cấp cho quân đội Ukraine ở khu vực phía đông Donbas bằng cách sử dụng phi đạn tầm xa. Bản văn viết: "Phi đạn Kalibr tầm xa trên biển có độ chính xác cao đã phá hủy một lô lớn vũ khí và thiết bị quân sự gần ga tàu Malin ở vùng Zhytomyr được giao từ Hoa Kỳ và các nước châu Âu."

---- Theo một chuyên gia về Nga, các quan chức an ninh hàng đầu của Nga cho rằng cuộc chiến ở Ukraine là "thất bại", cho thấy chế độ của Vladimir Putin có thể sắp kết thúc. Phóng viên của nhóm báo chí Bellingcat chuyên về Nga là Christo Grozev trả lời phỏng vấn với Radio Liberty, cho biết trên báo Metro rằng, để chiến thắng Ukraine, Putin cần tổng động viên.

Nhưng như thế sẽ gây ra nhiều vấn đề cho ông ở quê nhà. Theo báo Metro, việc huy động quần chúng sẽ dẫn đến một "sự bùng nổ xã hội" ở Nga. Grozev nói rằng có những người trong vòng nội bộ của Putin có thể gây áp lực buộc ông phải sử dụng vũ khí hạt nhân hoặc hóa học, nhưng những người khác sẽ nói "đủ rồi là đủ rồi." Những người này sẽ nói rằng "tốt hơn là không nên lãng phí thêm 10.000 mạng sống của binh lính và sĩ quan của chúng ta nữa", Grozev nói trên Metro.

---- Chính phủ Anh muốn gửi vũ khí hiện đại tới Moldova để bảo vệ nước này trước nguy cơ bị Nga xâm lược, theo báo The Telegraph đưa tin, dẫn lời Ngoại trưởng Liz Truss. Bà nói với tờ báo rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin quyết tâm tạo ra một "nước Nga vĩ đại hơn" mặc dù cuộc xâm lược Ukraine của ông đã không đạt được thành công nhanh chóng.

Nga đã gọi cuộc xâm lược mà họ phát động vào ngày 24/2/2022 là một "hoạt động quân sự đặc biệt" nhằm giải giáp Ukraine và loại bỏ nó khỏi những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan chống Nga. Ukraine và các đồng minh đã bác bỏ điều này như một lý do vô căn cứ cho chiến tranh. Moldova, giáp Ukraine về phía tây nam, không phải là thành viên của liên minh NATO. Dân số Moldova khoảng từ 3 tới 4 triệu dân.

---- Hôm nay Ukraine, ngày mai Đài Loan? Phụ nữ Đài Loan rủ nhau học sử dụng vũ khí, chuẩn bị trận chiến chống Trung Quốc có thể sẽ bùng nổ.

Video dài 2:52 phút (nói và phụ đề tiếng Anh):



https://youtu.be/Wj87WVnmN0c

---- Severodonetsk: Ít nhất sáu người đã chết trong các cuộc tấn công của Nga vào thành phố Severodonetsk ở vùng Luhansk của Ukraine vào ngày hôm Thứ Sáu, theo lời người đứng đầu cơ quan quân sự khu vực cho biết hôm thứ Bảy. Những người thiệt mạng bao gồm hai người trú ẩn trong một tầng hầm của trường học.

---- Kherson: Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết hôm thứ Bảy cho biết các lực lượng Nga tiếp tục ngăn cản người dân di tản, kkông cho ra khỏi khu vực Kherson để vào lãnh thổ do Ukraine kiểm soát. Văn phòng của Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết các ngôi làng ở đó đang bên bờ vực của một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Mỗi ngày, hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người đang cố gắng chạy trốn khỏi vùng Kherson do Nga chiếm đóng ở miền nam Ukraine.

Thành phố đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga kể từ đầu cuộc xâm lược. Người Ukraine đang rời đi vì nhiều lý do: để tránh bị giam giữ hoặc để thoát khỏi các hành động nặng tay của lực lượng Nga, hoặc vì tình trạng thiếu thuốc men và những thứ cơ bản khác ở Kherson, nơi nằm dưới sự kiểm soát của Nga ngay sau cuộc xâm lược. Tuần trước, một đoàn xe khoảng 1.000 chiếc đã cố gắng rời Kherson. Người Nga đã để cho đoàn xe di chuyển theo từng đợt - nhưng chỉ sau khi giữ nó ở một nơi trong phần lớn thời gian trong ngày.

---- Ukraine sẽ chiến đấu để giành chiến thắng đẫm máu nhưng cuộc xâm lược của Nga sẽ kết thúc bằng ngoại giao, ông Volodymyr Zelensky của Ukraine cho biết trong một cuộc phỏng vấn truyền hình dài một giờ để đánh dấu kỷ niệm ba năm làm Tổng thống của ông.

Zelensky nói trong một cuộc phỏng vấn được ghi hình vào thứ Sáu và phát sóng vào thứ Bảy: "Chúng tôi đã không bắt đầu cuộc chiến này. Nhưng chúng tôi phải kết thúc nó. Chiến thắng sẽ đổ máu trong trận chiến. Nhưng cuối cùng sẽ nằm ở ngoại giao. Chúng tôi muốn mọi thứ trở lại. Nga không muốn cho đi bất cứ thứ gì."

---- Dự luật 40 tỷ đô giúp Ukraine đưa sang Nam Hàn để sớm lấy chữ ký của Biden. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia xác nhận với CNN rằng dự luật viện trợ trị giá 40 tỷ USD cho Ukraine đang được chuyển tới Nam Hàn để lấy chữ ký của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Đạo luật cung cấp tiền cho viện trợ quân sự và nhân đạo, bao gồm tài trợ để hỗ trợ các lực lượng quân đội và an ninh quốc gia Ukraine, giúp bổ sung các thiết bị của Mỹ gửi đến Ukraine, đồng thời cung cấp hỗ trợ y tế và sức khỏe cộng đồng cho người tị nạn Ukraine.

Bạch Ốc hôm Thứ Bảy nói rằng Tổng thống Biden đã ký thành luật một gói viện trợ sâu rộng cho Ukraine sẽ cung cấp 40 tỷ USD hỗ trợ an ninh, nhân đạo và kinh tế cho Ukraine.

---- Đức và Qatar hôm thứ Sáu đã đồng thuận về quan hệ đối tác năng lượng, để Doha bắt đầu cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho Berlin từ năm 2024. Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết Qatar sẽ trở thành chìa khóa trong chiến lược năng lượng tương lai của Đức nhằm giảm mua khí đốt của Nga, trong cuộc họp báo chung với Qatar, Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani tại Berlin.

---- Đại sứ Đức tại Mỹ Emily Haber nói rằng chiến lược "phụ thuộc lẫn nhau" với Nga hiện đã bị "nghiền thành bụi" bởi cuộc xâm lược Ukraine. Khi được Jim Sciutto của CNN hỏi liệu "Đức về cơ bản đã hiểu sai về Vladimir Putin" trong những năm qua hay không, đây là cách Haber trả lời:

"Đúng là trong nhiều thập niên, chiến lược của chúng tôi dựa trên giả định cơ bản... rằng sự phụ thuộc lẫn nhau sẽ tạo ra sự ổn định... Giờ đây, chúng tôi thấy rằng sự phụ thuộc lẫn nhau thực sự cũng có thể tạo ra hoàn cảnh dễ bị tổn thương. Vì vậy, giả định này, trên thực tế, đã bị nghiền nát."

Haber cũng nhắc lại rằng phương Tây cần phải đoàn kết trong thông điệp chống lại Tổng thống Nga Putin, bởi vì "chúng ta biết, trên thực tế, có lẽ rất ít về động lực bên trong của vòng tròn của ông ấy." Haber cũng nói về việc Đức giảm sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga, nói rằng Đức đang làm việc với "tốc độ chóng mặt" và kết quả sẽ là "không thể đảo ngược".

---- Mỹ dự kiến sẽ giữ 100.000 chiến binh đồn trú ở châu Âu trong tương lai gần trừ khi Nga leo thang và đe dọa Thụy Điển, Phần Lan hoặc các thành viên NATO. Các con số có thể tạm thời tăng lên nếu NATO thực hiện nhiều cuộc tập trận quân sự hơn trong khu vực và Mỹ có thể bổ sung thêm các căn cứ ở châu Âu nếu môi trường an ninh thay đổi, các quan chức cho biết thêm.

Mỹ đã tăng quân ở châu Âu từ khoảng 60.000 quân trước khi Nga xâm lược Ukraine lên khoảng 100.000 quân hiện nay, bổ sung thêm binh lính và thiết bị quân sự cho các quốc gia dọc theo sườn phía đông của châu Âu để hỗ trợ NATO và để răn đe Nga hơn nữa. Mỹ đã đóng góp hàng nghìn binh sĩ cho Lực lượng ứng phó (Response Force) của NATO, lực lượng này được kích hoạt lần đầu tiên trong lịch sử của NATO vào đầu mùa xuân năm nay.

---- Đức Tổng Giám mục Paul, bộ trưởng ngoại giao của Vatican, đã tái khẳng định Vatican "sẵn sàng hỗ trợ một quá trình đàm phán thực sự" giữa Ukraine và Nga trong một bài phát biểu tại Kyiv hôm thứ Sáu. Phát biểu cùng với Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba, Đức Tổng Giám mục Paul nói rằng hòa đàm là "một con đường chính dẫn đến một giải pháp công bằng và lâu dài" cho cuộc chiến ở Ukraine.

Khi than thở về những “hạn chế” của những nỗ lực trước đây trong việc tìm kiếm một giải pháp thông qua đàm phán, Đức tổng giám mục nói: “Đức tin vào Thiên Chúa và vào nhân loại... buộc chúng ta phải kiên trì theo đuổi hòa bình qua lời cầu nguyện, lời nói và việc làm, và không dễ dàng khuất phục trước những thách thức to lớn. "

---- Phát ngôn viên Ngũ Giác Đài John Kirby sẽ chuyển từ vai trò hiện tại sang chức vụ Điều phối viên về Truyền thông Chiến lược (Coordinator for Strategic Communications) của Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC). Bản văn Bạch Ốc viết: “Với vai trò mới này, Kirby sẽ chỉ huy các nỗ lực liên ngành để giải thích chính sách Hoa Kỳ và sẽ đóng vai trò là tiếng nói chính quyền cấp cao về các vấn đề liên quan, kể cả khi đứng nói ở Bạch Ốc. Văn phòng sẽ được đặt tại NSC và báo cáo cho Cố vấn An ninh Quốc gia.”

Hôm qua (thứ Năm), Kirby nói rằng Ngũ Giác Đài cho đến nay không thấy bằng chứng nào về việc người Nga sử dụng vũ khí laser ở Ukraine, bất chấp việc Nga khẳng định rằng họ đang sử dụng vũ khí laser thế hệ mới trong hoạt động quân sự của mình.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy hôm thứ Sáu đã đề xuất một thỏa thuận chính thức với các đồng minh để buộc Nga bồi thường cho những thiệt hại mà quân Nga đã gây ra trong cuộc chiến. Zelenskiy nói rằng một thỏa thuận như vậy sẽ cho thấy các quốc gia đang lên kế hoạch để buộc kẻ gây hấn trả giá cho các hành động gây hấn.

Bản tin Reuters ghi lời Zelensky nói qua video: "Chúng tôi mời các nước đối tác ký kết một thỏa thuận đa phương và tạo ra một cơ chế để tất cả những ai bị ảnh hưởng bởi các hành động của Nga đều có thể nhận được bồi thường" qua một quỹ bồi thường đặc biệt thành lập từ tài sản Nga bị tịch thu tại các quốc gia ký kết. Zelensky nói: "Điều đó thật công bằng. Nga sẽ cảm thấy sức nặng của từng phi đạn, từng quả bom, từng viên đạn mà họ đã bắn vào chúng tôi."

---- Một dấu hiệu cho thấy tính khẩn cấp của Nga để tăng nỗ lực chiến tranh ở Ukraine, Quốc hội Nga hôm thứ Sáu cho biết họ sẽ xem xét một dự luật cho phép người Nga trên 40 tuổi và người nước ngoài trên 30 tuổi ghi danh vào quân đội Nga. Trang web của Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) ghi rằng luật này sẽ cho quân đội sử dụng kỹ năng của các chuyên gia lớn tuổi.

Hiện tại, chỉ người Nga từ 18-40 tuổi và người nước ngoài từ 18-30 tuổi mới có thể ký hợp đồng đầu tiên với quân đội. Nga đã tổn thất nặng nề về người và thiết bị trong cuộc chiến kéo dài 86 ngày qua, trong đó Ukraine đã huy động gần như toàn dân nam giới trưởng thành. Mặc dù chiếm được Mariupol, nhưng Nga vẫn còn xa mục tiêu chiếm toàn bộ khu vực Donbas, miền đông Ukraine.

---- Tổng thống Volodymyr Zelenskyy nói chuyện với các sinh viên hôm Thứ Năm rằng giai đoạn cuối của cuộc chiến sẽ là khó khăn và đẫm máu nhất, và ông chưa thể kêu gọi người Ukraine từ nước ngoài trở về: "Giai đoạn cuối cùng là giai đoạn khó khăn nhất, đẫm máu nhất, thực sự là như vậy. Chúng ta không thể tự cho thoải mái bây giờ và nói, 'Thế là xong, chiến tranh đã kết thúc.'... 'Tôi không thể hét lên‘ hãy về nhà ’trong ngày hôm nay' với tất cả những ai đang ở nước ngoài, vì chiến tranh vẫn chưa kết thúc. Về lại Ukraine vẫn là lựa chọn của mỗi người."

---- Hôm thứ Sáu, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận Nga đã kiểm soát hoàn toàn nhà máy luyện gang và thép Azovstal ở thành phố Mariupol của Ukraine, với 531 binh sĩ còn lại của Ukraine đã hạ vũ khí sau nhiều tuần phòng thủ tại nhà máy. Nhà máy luyện kim này là một trong những nhà máy lớn nhất ở Ukraine, với nhiều đường hầm và hầm trú có khả năng bảo vệ người dân trước các cuộc tấn công hạt nhân.

Tổng cộng, khoảng 2.439 lính Ukraine đã rời nhà máy Azovstal để đầu hàng quân đội Nga trong vài ngày qua. Thông tin mới nhất được đưa ra sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận quân đội Ukraine đã được lệnh từ bỏ các vị trí phòng thủ của họ tại Azovstal.

---- Hôm thứ Sáu, Đức thông báo sẽ cung cấp 15 xe tăng phòng không Gepard đầu tiên cho Ukraine trong hai tháng sau thỏa thuận mà Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đưa ra. Đến nay, Đức đã hạn chế cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự cho Ukraine, tuy nhiên, chính phủ Đức cuối tháng 4 đã xác nhận rằng họ sẽ cung cấp vũ khí hạng nặng và đạn dược cho Kiev.

---- Lụt thê thảm ở Bangladesh.

https://youtu.be/PVOQ5KYNq6M

---- Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tuyên bố trong một cuộc họp báo hôm thứ Bảy rằng nỗ lực leo thang của Trung Quốc nhằm phát triển các khu vực ở Biển Hoa Đông là "không thể chấp nhận được."

Trước đó, hôm Thứ Sáu, Bộ Ngoại giao Nhật Bản trong một tuyên bố chính thức xác nhận việc Trung Quốc gia tăng các hành động nhằm thâu tóm tài nguyên thiên nhiên ở Biển Hoa Đông, bao gồm các khu vực phía tây điểm phân chia giữa Nhật Bản và Trung Quốc.

---- Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk-yeol và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hội đàm thượng đỉnh đầu tiên tại Seoul vào chiều ngày 21/5/2022. Bản tin KBS ghi rằng trong buổi họp báo chung sau hội nghị thượng đỉnh, lãnh đạo hai nước đã đưa ra Tuyên bố chung về kết quả hội đàm. Tóm lược như sau.Lãnh đạo hai nước cho biết đã chia sẻ mục tiêu phát triển quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ thành quan hệ đồng minh chiến lược toàn diện toàn cầu nhân Hội nghị thượng đỉnh lần này; thảo luận chặt chẽ về các phương án thực hiện cụ thể như phương án hợp tác trong vấn đề Bắc Hàn, vấn đề an ninh kinh tế, phương án hợp tác toàn cầu. Tổng thống hai nước quy kết vấn đề hạt nhân Bắc Hàn là mối uy hiếp nghiêm trọng tới hòa bình và sự ổn định của bán đảo Hàn Quốc và thế giới. Sẽ tăng phòng thủ liên quân, chuyển giao quyền tác chiến thời chiến có điều kiện cho Seoul. Sẽ bàn mở rộng quy mô và phạm vi tập trận chung trên bán đảo Nam Hàn và khu vực lân cận.Sẽ tái khởi động Nhóm tư vấn chiến lược răn đe mở rộng (EDSCG) trong thời gian sớm nhất. Đây là một cơ chế thảo luận cấp cao song phương đã bị Trump cho gián đoạn kể từ sau năm 2018. Nhấn mạnh phi hạt nhân hóa toàn diện bán đảo Đại Hàn là mục tiêu chung của hai nước Hàn-Mỹ. Nhấn mạnh để ngỏ con đường đối thoại nhằm giải quyết vấn đề Bắc Hàn theo hướng hòa bình và ngoại giao, hối thúc miền Bắc quay trở lại đàm phán. Bày tỏ lo ngại sâu sắc về tình hình nhân quyền tại miền Bắc, tái khẳng định đường lối viện trợ nhân đạo cho nước này. Tích cực hợp tác cùng cộng đồng quốc tế giải quyết sớm tình hình chiến sự Nga-Ukraine. Phối hợp về kinh tế, khoa học kỹ thuật hai nước. Đặc biệt, lãnh đạo Nam Hàn chính thức công bố về việc tham gia vào sáng kiến Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương (Indo-Pacific Economic Framework - IPEF)) do Mỹ khởi xướng. Ghi nhận: IPEF là một mô hình kinh tế liên quốc do Mỹ đưa ra để cô lập Trung Quốc.---- Người đồng dẫn chương trình Fox & Friends Weekend Rachel Campos-Duffy hôm thứ Sáu đã so sánh Tổng Thống Joe Biden chơi kiểu gia đình trị tương tự với Fidel Castro (nhà lãnh đạo cộng sản đã qua đời của Cuba) và với Nicolás Maduro (chủ tịch xã hội chủ nghĩa của Venezuela).Nói về chuyện máy laptop của Hunter Biden (con trai), Campos-Duffy tuyên bố rằng báo chí Mỹ “không muốn kể câu chuyện [con trai Biden]” vì “cuối cùng thì cũng bắt kịp” họ [CS Cuba]: “Gia đình Biden… cũng giống như gia đình Castro, họ cũng giống như gia đình Maduro. Họ là Fidel Castros và Maduros của nền chính trị Hoa Kỳ”. Ghi nhận: nội các chính phủ Joe Biden không có bà con cháu chắt nào của Biden, nhưng trong chính phủ Trump có các con, dâu, rể của Trump giữ chức lớn, thậm chí cô Ivanka Trump còn theo bố họp Thượng đỉnh G20 tại Osaka năm 2019, có phải Fox News chỉ là Ban tuyên giáo...---- Giờ đây, sự nghiệp chính trị của Dân biểu Cộng hòa Madison Cawthorn đã bị trật đường rầy, nếu không muốn nói là chấm dứt vĩnh viễn, sau thất bại kinh hoàng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa ở North Carolina vào thứ Ba 17/5/2022, bất kể Trump kêu gọi ủng hộ cuồng nhiệt cho Cawthorn. Lý do Trump ủng hộ cũng thua phiếu, vì Cawthorn bị đẩy xuống bởi dàn lãnh đạo Cộng hòa trong đó có Thượng nghị sĩ Thom Tillis (Cộng Hòa-NC).Bây giờ, tên của DB Madison Cawthorn sẽ không xuất hiện trên phiếu bầu tổng tuyển cử tháng 11/2022, thế là cậu liền chơi kiểu Trump: sẽ chụp mũ các dân cử bảo thủ mà Cawthorn từng quy chụp không chứng cớ là đã mở tiệc hút xì ke ma túy và có dính tới phân phát ma túy. Lý thuyết này đơn giản: chuyện không có, nói hoài cũng có người tin. Nghĩa là: nội chiến Cộng Hòa.DB Cawthorn đăng trên Instagram lời hăm dọa rằng: "Bây giờ tôi đang thực hiện một nhiệm vụ để vạch mặt những người nói và hứa một thứ nhưng lập pháp và hướng tới một mục tiêu toàn cầu, trục lợi, tự lợi khác. Đã đến lúc chính trị dịu dàng như thường lệ đã kết thúc. Đã đến lúc sự trỗi dậy của quyền lực mới, đã đến lúc MAGA Đen Tối (Dark MAGA) thực sự nắm quyền chỉ huy. Chúng ta có kẻ thù để đánh bại, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ có thể đánh bại chúng cho đến khi chúng ta đánh bại những thành viên hèn nhát và yếu ớt trong chính đảng [Cộng Hòa] của chúng ta. Ngày của chúng đã đến rồi."---- Một cơn lốc xoáy đã quét qua thị trấn Gaylord ở phía bắc Michigan vào chiều thứ Sáu, khiến một người chết và 43 người bị thương. Trung úy Jim Gorno thuộc Sở Tài nguyên Michigan mô tả cảnh tượng là "thảm khốc", với những chiếc xe hơi bị lật và các kiến trúc bị phá hủy. Cảnh sát tiểu bang Michigan đã tweet: "Cây ngã và đường dây điện đứt, chắn ngang đường. Nhiều ngôi nhà và cửa tiệm bị hư hại. Hãy tránh khu vực Gaylord. Các đội khẩn cấp đang ứng phó."---- Rudy Giuliani, cựu luật sư riêng một thời của Tổng thống Donald Trump và là kiến trúc sư chính của nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử 2020, hôm thứ Sáu đã gặp Ủy ban Hạ viên Điều tar Bạo loạn 6/1/2021, theo 2 nguồn tin nói với CNN. Hôm Thứ Sáu, qua mạng trực tuyến, Giuliani đã trả lời các câu hỏi của Ủy ban tới 9 giờ đồng hồ.---- John Eastman (cựu luật sư của Trump): chính Trump chủ mưu lật ngược bầu cử 2020. Bình luận viên Nicolle Wallace của MSNBC hôm thứ Năm nói rằng những nỗ lực của luật sư John Eastman để bảo vệ bản thân đang cho thấy Donald Trump trở thành kẻ đứng đầu âm mưu lật ngược cuộc bầu cử năm 2020.Báo Politico đăng hôm thứ Sáu: "John Eastman, luật sư xây dựng chiến lược pháp lý cuối cùng của Donald Trump để lật ngược cuộc bầu cử năm 2020, tiết lộ hôm thứ Sáu rằng Eastman thường xuyên liên lạc với Trump hoặc trực tiếp hoặc thông qua 'sáu đường dây khác' trong những tuần hỗn loạn trước cuộc tấn công ngày 6 tháng 1/2021 vào Điện Capitol"Eastman đã cung cấp lên thẩm phán liên bang cái nhìn sâu sắc nhất về mối liên lạc giữa Trump, các phụ tá hàng đầu của Trump, các luật sư ban vận động của Trump và đội quân luật sư bên ngoài, những người đang làm việc để giúp đảo ngược kết quả ở một số tiểu bang mà Joe Biden đã thắng được.Eastman đang thuyết phục Thẩm phán Tòa án Hoa Kỳ David Carter giữ kín các cuộc trò chuyện của Eastman đối với Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1/2021. Eastman nói rằng Eastman đã nhận được “hai thư viết tay từ cựu Tổng thống Trump về thông tin mà Eastman nghĩ có thể hữu ích cho các vụ kiện tụng được đoán trước”.Nghĩa là, theo Nicolle Wallace, chính Eastman đổ tội cho Trump là người chủ mưu lật ngược bầu cử 2020, chứ không phải do luật sư Eastman cố vấn.---- Donald Trump đã trả 110.000 đô la tiền phạt nhưng Bộ Tư Pháp New York cho biết Trump vẫn chưa tuân thủ tất cả các bước cần thiết để dỡ bỏ lệnh tòa án đối với ông. Một thẩm phán ở Manhattan đã quy tội khinh thường cho Trump vào tháng trước sau khi Trump không tuân thủ trát đòi hầu tòa đối với các tài liệu như một phần của cuộc điều tra dân sự của Bộ đối với Trump Organization.Trump bị phạt 10.000 đô la cho mỗi ngày không nộp các tài liệu. Trong bản văn hôm thứ Sáu, Bộ cho biết Trump đã trả 110.000 đô la vào thứ Năm và nộp tất cả các tài liệu trát đòi, nhưng, tính đến 12:15 chiều Thứ sáu, Trump đã không nộp các bản khai chi tiết Bộ đòi hỏi. Nếu Trump không nộp các bản khai, khoản tiền phạt 10.000 đô la một ngày có thể được áp đặt trở lại.---- Ginni Thomas, vợ của Thẩm phán Tòa án Tối cao Clarence Thomas, đã thúc giục các nhà lập pháp Arizona lật ngược chiến thắng của Tổng thống Joe Biden để giữ ghế Tổng Thống cho Donald Trump bằng cách chọn "một nhóm các Đại cử tri sạch sẽ", theo các email được The Washington Post tiết lộ.Bà viết cho hai nhà lập pháp, Russell Bower và Shawnna Bolick, trong một email được gửi vào ngày 9 tháng 11/2020: “Điều II của Hiến pháp Hoa Kỳ giao cho quý vị một trách nhiệm tuyệt vời: lựa chọn các Đại cử tri của tiểu bang của chúng ta... Hãy đứng vững khi đối mặt với áp lực chính trị và truyền thông."Ginni Thomas, một người ủng hộ Trump quyết liệt, trong tháng sau đó, ngay trước khi cử tri đoàn họp để xác nhận chiến thắng của Biden, bà đã thúc giục họ trong một email khác “hãy xem điều gì sẽ xảy ra với quốc gia mà tất cả chúng ta yêu mến nếu quý vị không đứng lên và lãnh đạo”.---- Cảnh sát Los Angeles đã bắt một người đàn ông và một phụ nữ liên hệ một vụ dí súng cướp. Chuyện xảy ra khi một phụ nữ lái xe từ bưu điện cùng 2 con nhỏ về nhà ở Hancock Park trưa ngày 12/5/2022. Trong khi mở cửa, đưa con ra khỏi ghế em bé, một chiếc xe BMW 535i màu đen xà tới, dừng giữa đường bên cạnh nạn nhân. Lúc đó một người đàn ông lao ra, dí súng vào người phụ nữ và các con nhỏ của cô, bảo phải giao đồng hồ cho y.Nạn nhân tuân theo, hung thủ quay lại chiếc BMW đã chờ sẵn, rồi nữ tài xế lái xe phóng đi. Thám tử sau đó xác định hung thủ đã ở trong bưu điện cùng lúc với nạn nhân và các con của cô. Video từ bên trong bưu điện cho thấy hung thủ dòm ngó nạn nhân. Cảnh sát nói y theo dõi nạn nhân về tận nhà mới cướp.Cảnh sát đã bắt hung thủ là Ashton Dwight Carter, 38 tuổi ở Los Angeles. Bạn gái của anh ta, Teresa Whitaker, 22 tuổi, được cho là người lái xe phóng hcạy. Khám xét nơi ở của Carter, đã gặp chiếc BMW có liên quan đến vụ cướp và một chiếc Mercedes thuộc sở hữu của cặp này. Cảnh sát cũng tịch thu 1 khẩu súng ngắn bán tự động, đồ trang sức và hơn 56.000 đô la tiền mặt tại nhà của Carter, nhưng đồng hồ của nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.Cảnh sát tin rằng cặp này đã tham gia vào các vụ cướp tương tự khác, và yêu cầu các nạn nhân nào khác hãy gọi cho thông tin về số 213- 486-6840.---- Cơ quan Giám sát Hạn hán Hoa Kỳ cho biết gần 60 phần trăm California đang ở trong Tình trạng Hạn hán Cực kỳ (Extreme Drought). Đó là mức cao thứ hai trong thang năm loại đo lường tình trạng hạn hán trên toàn tiểu bang. Hạn hán khắc nghiệt bao phủ tất cả các thung lũng Sacramento và San Joaquin, và chân đồi Sierra. Các điều kiện tương tự cũng kéo dài đến khu vực đông nam của tiểu bang đối với các quận Inyo, Kern, San Bernardino, Riverside và Imperial.Khu vực ven biển cũng như miền bắc và miền trung Sierra nằm trong nhóm Hạn hán nghiêm trọng (Severe Drought) cao bậc thứ ba. Điều đó bao gồm khoảng 35% tiểu bang. Chỉ năm phần trăm còn lại trong danh mục Khô hạn Vừa phải (Moderate Drought) và Khô Bất thường (Abnormally Dry).---- VinFast chú ý nhé: Hyundai tăng tốc sản xuất xe hơi điện và bình điện tại Mỹ. Công ty xe hơi Hyundai của Nam Hàn hôm thứ Bảy cho biết họ sẽ đầu tư 5,54 tỷ đô la để xây dựng một nhà máy sản xuất xe điện và pin xe hơi tại Georgia, Hoa Kỳ. Hyundai nói rằng họ có kế hoạch bắt đầu xây dựng nhà máy sản xuất xe điện và pin vào tháng 1/2023, với kế hoạch bắt đầu sản xuất từ nửa đầu năm 2025.

Chủ tịch Hyundai Euisun Chung cho biết trong một tuyên bố chính thức: "Hoa Kỳ luôn giữ một vị trí quan trọng trong chiến lược toàn cầu của Hyundai và chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với tiểu bang Georgia để đạt được mục tiêu chung của chúng ta là xe điện và tính bền vững ở Hoa Kỳ."

---- Cơ quan UNESCO và nữ diễn viên Angelina Jolie tới thăm Nam Vang, giúp chương trình huấn luyện cho phụ nữ Cam Bốt nghề nuôi giữ ong.

Video dài 1:48 phút:



https://youtu.be/BxxFnEPjeXs

---- Thắng đội tuyển nữ Thái Lan với tỷ số 1-0, tuyển nữ Việt Nam vô địch SEA Games 31. Theo tin từ các báo VN, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã chiến thắng với tỷ số 1-0 trước đội tuyển đối thủ Thái Lan ở trận chung kết SEA Games 31 vơi bàn thắng duy nhất của Huỳnh Như. Như thế, đội tuyển nữ Việt Nam lần thứ bảy giành huy chương vàng môn bóng đá nữ SEA Games. Và cũng là lần thứ năm liên tiếp, huy chương vàng bóng đá nữ SEA Games là trận đấu chung kết tay đôi giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan.

---- HỎI 1: Khoa học đang thử 1 cách chữa ung thư bằng cách: tạo ra 1 virus ung thư để làm teo nhỏ các tế bào ung thư?

ĐÁP 1: Virus ung thư được tạo ra có tên là CF33-hNIS dự kiến làm teo nhỏ các khối u ung thư ruột kết, phổi, vú, buồng trứng và tuyến tụy.

Một thử nghiệm lâm sàng về một loại virus mới được các nhà khoa học thiết kế để tiêu diệt tế bào ung thư trong khi tăng cường phản ứng miễn dịch của cơ thể đã bắt đầu từ tuần này. Hy vọng rằng liệu pháp mới, đã được chứng minh là có thể làm teo nhỏ các tế bào ung thư ở động vật, sẽ được chứng minh là có hiệu quả tương đương ở người. Virus CF33-hNIS, còn được gọi là Vaxinia, ban đầu được tạo ra bởi các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Y tế Quốc gia City of Hope (the City of Hope National Medical Center) ở California.

Theo báo Gizmodo, thử nghiệm hiện đang được hợp tác phát triển với công ty Imugene Limited (và chính công ty này đã đặt tên cho loại virus mới đó). Vaxinia là một loại virus gây ung thư (oncolytic virus), có nghĩa là nó thích nhắm mục tiêu và lây nhiễm các tế bào ung thư. Các nhà nghiên cứu đã tìm kiếm cơ chế tiêu diệt tế bào ung thư này trong hơn một thế kỷ với thành công hạn chế. Những phát triển gần đây đã dẫn đến việc thiết kế một loại virus biến đổi gen không chỉ lây nhiễm và làm tổn thương các tế bào ung thư mà còn làm cho các tế bào này dễ nhận dạng hơn đối với hệ thống miễn dịch.

Các nhà nghiên cứu hy vọng rằng chiến lược này sẽ nâng cao tác dụng của các phương pháp điều trị liệu pháp miễn dịch khác, đặc biệt là trong việc tấn công các khối u rắn khó nhắm mục tiêu. Trong các thí nghiệm sơ bộ trong phòng thí nghiệm và động vật, Vaxinia đã làm giảm kích thước của các khối u ruột kết, phổi, vú, buồng trứng và tuyến tụy (colon, lung, breast, ovarian and pancreatic tumors).

“Bây giờ là lúc để nâng cao hơn nữa sức mạnh của liệu pháp miễn dịch và chúng tôi tin rằng CF33-hNIS có tiềm năng cải thiện bệnh nhân của chúng tôi trong cuộc chiến với ung thư,” theo lời Tiến sĩ Danang Li, điều tra viên chính và trợ lý giáo sư của Khoa Department of Medical Oncology & Therapeutics Research tại Trung tâm Y tế Quốc gia City of Hope.

Thử nghiệm đa trung tâm Giai đoạn 1 của virus sẽ bắt đầu bằng cách cung cấp một liều lượng thấp CF33-hNIS cho bệnh nhân ung thư có khối u rắn di căn hoặc tiến triển đã trải qua ít nhất hai đợt điều trị tiêu chuẩn khác. Theo City of Hope, nghiên cứu nhằm tuyển chọn 100 bệnh nhân trên khoảng 10 địa điểm thử nghiệm ở Hoa Kỳ và Úc.

Theo Gizmodo, các nhóm sẽ nhận được Vaxinia một mình hoặc kết hợp với pembrolizumab, một loại thuốc điều trị miễn dịch (immunotherapy drug). Trong khi các thử nghiệm Giai đoạn 1 được thiết kế để nghiên cứu mức độ an toàn và liều lượng tối ưu của các phương pháp điều trị thử nghiệm, các nhà nghiên cứu sẽ theo dõi cách bệnh nhân phản ứng với vi rút và liệu bệnh ung thư của họ có đang tiến triển hay không. Họ cũng sẽ lưu ý tỷ lệ sống sót trong vài năm tới. Dữ liệu này sẽ xác định tương lai của các thử nghiệm lâm sàng tiếp theo. Giai đoạn 1 thử nghiệm dự kiến sẽ hoàn thành vào đầu năm 2025.

Theo các nhà nghiên cứu, virus biến đổi gen là một cách độc đáo để chống lại bệnh ung thư.

Tiến sĩ Yuman Fong --- người phát triển chính của virus biến đổi gen này và là Chủ tịch Khoa giải phẫu tại City of Hope, có trụ sở chính tại Duarte, California --- nói: “Thật thú vị, những đặc điểm tương tự khiến các tế bào ung thư kháng lại hóa trị và xạ trị thực sự nâng cao thành công của vi rút gây ung thư, chẳng hạn như CF33-hNIS. Chúng tôi hy vọng sẽ khai thác được lời hứa về virus học và miễn dịch học để điều trị nhiều loại bệnh ung thư chết người.”

Nguồn:

https://www.newsmax.com/health/health-news/cancer-virus-targets-tumors/2022/05/20/id/1070744/

---- HỎI 2: Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi bị Đức Tổng Giám Mục cấm rước lễ?

ĐÁP 2: Lệnh đưa ra hôm Thứ Sáu 20/5/2022. Salvatore Cordileone, Tổng giám mục của Tổng giáo phận San Francisco, đã cấm Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi rước lễ hôm thứ Sáu vì ủng hộ việc phá thai.

Cordileone đã phóng tweet: "Sau nhiều lần cố gắng nói chuyện với Chủ tịch Hạ viện Pelosi để giúp bà hiểu về tội ác nghiêm trọng mà bà đang gây ra, mối nguy hiểm cho chính linh hồn bà mà mà bà đang phải đối mặt [khi từ trần], tôi đã xác định rằng bà không được thừa nhận để Rước lễ." (nghi thức rước lễ: Holy Communion)

Cordileone, 65 tuổi, người gốc San Diego, đã lãnh đạo tổng giáo phận San Francisco trong một thập niên sau khi phục vụ bốn năm với tư cách giám mục ở Oakland. Ông cho biết lệnh cấm Pelosi, một đảng viên Đảng Dân chủ, là "hoàn toàn vì mục vụ, không phải chính trị", theo thông tấn Catholic News Agency.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tự gọi bà là một "người Công giáo sùng đạo."

https://patch.com/california/san-francisco/evil-archbishop-bars-pelosi-communion-over-abortion-stance

----