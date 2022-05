Phật Đản 2022 ở Chùa Tam Chúc, Hà Nam.

- Zelensky: quân Nga đang ở "ngõ cụt" và "chiến thắng đang bắt đầu" cho Ukraine. Zelensky: Nga pháo kích tàn bạo ở Hulyaipole, Severodonetsk, Lysychansk và khu vực Donetsk. Quân Ukraine đẩy lùi quân Nga ở phía bắc Kharkiv đến tận biên giới Nga. Biên phòng Ukraine: quân Nga nổ súng khắp biên giới ở khu vực Sumy hôm thứ Hai, bị đẩy lui.

- Nga và Ukraine: cho đưa thương binh Ukraine ra khỏi nhà máy thép Azovstal ở Mariupol. Quân Nga bị tố sử dụng bom gây cháy ở Mariupol.

- Hungary: Cấm than, nhưng đừng cấm dầu và khí đốt. Hãng xe hơi Pháp Renault S.A bị Nga quốc hữu hóa. Hệ thống tiệm ăn Hoa Kỳ McDonald's rút khỏi Nga, bán 850 nhà hàng với 62.000 nhân viên.

- Thụy Điển quyết định chính thức xin vào NATO. Thứ trưởng Ngoại giao Nga: Nga sẽ “không để yên” cho Phần Lan và Thụy Điển vào NATO. Putin: mở rộng cơ sở quân sự NATO vào Phần Lan và Thụy Điển là sẽ gặp phản ứng. Đan Mạch, Iceland và Na Uy hoan nghênh quyết định xin vào NATO của Phần Lan và Thụy Điển. Nga: nếu Ukraine xin gia nhập NATO sẽ dẫn đến tranh chấp lãnh thổ giữa NATO và Nga.

- Dàn nhạc Kalush Orchestra về Ukraine để chiến đấu: Video "Stefania" phiên bản mới chống Nga.

- Ấn Độ cấm xuất cảng lúa mì, quốc tế kinh hoàng

- Chủ tịch TQ Tập Cận Bình dính nan y: 'Bị phình động mạch não' (‘suffering brain aneurysm’).

- Bắc Hàn: Kim Jong Un chỉ trích các cán bộ "vô trách nhiệm" vì để đại dịch COVID-19 bùng phát hơn 1,21 triệu ca sốt nghi nhiễm. Tổng thống Nam Hàn xin giúp Bắc Hàn chống dịch

- Bức ảnh do nghệ sĩ Man Ray chụp năm 1929 bán giá kỷ lục: khỏa thân nữ với dấu vĩ cầm trên lưng

- Các hãng hàng không Hoa Kỳ báo động khủng hoảng thiếu phi công.

- Cố vấn y tế chính của Bạch Ốc Anthony Fauci: không bao giờ làm việc với Trump nữa

- Khoảng $163 tỷ đô tiền trợ cấp thất nghiệp vì đại dịch bị mất do gian lận, lãng phí.

- Houston: nổ súng ở chợ trời, 2 người chết, 3 người nguy kịch, 2 người bị tạm giữ.

- Quận Cam: Nổ súng ở 1 nhà thờ, 1 chết, 5 bị thương, tay súng bị vật té, trói lại chờ giao cảnh sát.

- Cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump ám chỉ bà có thể gọi Bạch Ốc là "nhà" một lần nữa trong tương lai.

- DB Cheney: xả súng bắn da màu ở New York là do Cộng Hòa [và Trump] đề cao chủ nghĩa da trắng tối thượng

- Sài Gòn: Học phí có thể tăng gấp 5 lần năm học tới (muốn dân nghèo SG sơ tán về tỉnh để né quả bom học phí?) Sách giáo khoa tăng gấp 3, học phí tăng gấp 5 lần (kiểu vặt lông vịt: SGK trước, rồi học phí sau?)

- HỎI 1: Mèo có thể nhớ tên những con mèo khác trong cùng nhà? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: TQ có thể dội bom hạt nhân Đài Loan khi xâm chiếm? ĐÁP 2: Mỹ đã tiên liệu như thế.

QUẬN CAM (VB-16/5/2022) ---- Chưa đầy 12 giờ sau khi Dàn nhạc Kalush Orchestra thắng giải nhất cuộc thi ca khúc Eurovision 2022, ca sĩ chính đội mũ hồng Oleg Psiuk đã quay trở lại Ukraine để ra tuyến đầu mặt trận. Ban nhạc đã giành chiến thắng trong cuộc thi nổi tiếng với bài hát về mẹ của Psiuk, rồi bài hát đã trở thành bài ca về đất nước Ukraine như một bà mẹ chung đang bị tấn công.

Dàn nhạc đã xin phép đặc biệt để rời Ukraine vì đàn ông ở độ tuổi của họ bị cấm rời khỏi đất nước. Psiuk nói với các phóng viên ở Turin, Ý, trước khi về Ukraine: “Văn hóa của chúng tôi đang bị tấn công. Chúng tôi muốn giới thiệu âm nhạc của mình với thế giới đêm qua. Tôi đã viết bài hát Eurovision cho mẹ của tôi trước chiến tranh - nhưng khi quân Nga xâm lăng Ukraine, ca khúc thay đổi, bắt đầu mang một ý nghĩa khác đối với những người khác nhau. Bản thân Psiuk điều hành một tổ chức tình nguyện ở tiền tuyến giúp đỡ những người tị nạn chiến tranh trốn thoát.

---- Ngay khi ban nhạc về là phất ngay lá cờ kháng chiến chống Nga. Kalush Orchestra đã phát hành phiên bản video âm nhạc mới cho bài hát "Stefania", đã giành chiến thắng trong Cuộc thi Bài hát Eurovision 2022 vào thứ Bảy, được quay tại các thị trấn bị đánh bom ở đất nước bị chiến tranh tàn phá.

Một thông điệp ở cuối video ca nhạc nói rằng video được quay ở các thành phố như Bucha và Irpin, nơi quân Nga bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh chống lại thường dân Ukraine. Video phần lớn mô tả các nữ chiến binh Ukraine ẵm các em bé băng qua các khu đổ nát của những thành phố bị pháo kích.

Thông điệp viết: "Dành riêng cho những người dân Ukraine dũng cảm, cho những người mẹ bảo vệ con cái của họ, cho tất cả những người đã hy sinh mạng sống của họ cho tự do của chúng tôi. Mọi người đàn ông, mọi phụ nữ, mọi trẻ em vô tội. Cuộc chiến ở Ukraine có nhiều mặt, nhưng chính khuôn mặt của mẹ chúng tôi đã giữ cho trái tim chúng tôi sống sót trong thời kỳ đen tối nhất."

Video phụ đề tiếng Anh dài 3:12 phút:



https://youtu.be/Z8Z51no1TD0

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong một bài phát biểu hôm Chủ nhật rằng quân đội Nga đang ở "ngõ cụt" và "chiến thắng đang bắt đầu" cho Ukraine. Ông nói khi mở đầu bài phát biểu: "Ngày thứ 81 của cuộc bảo vệ của chúng tôi sắp kết thúc và một tuần nữa làm việc suốt ngày đêm cho Ukraine và chiến thắng đang bắt đầu".

Ông cảnh báo: “Chúng tôi đang chuẩn bị cho những nỗ lực mới của Nga nhằm tấn công Donbas, để bằng cách nào đó tăng cường xâm lược ở miền nam Ukraine. Quân chiếm đóng vẫn không muốn thừa nhận rằng họ đang đi vào ngõ cụt và cái gọi là hoành quân đặc biệt của họ đã phá sản. Nhưng thời khắc chắc chắn sẽ đến khi người dân Ukraine buộc những kẻ xâm lược phải nhìn nhận hoàn toàn thực tế”.

Tổng thống cũng đề cập đến các cuộc tấn công phi đạn ở Lviv hôm Chủ nhật cũng như các cuộc pháo kích ở Hulyaipole, Severodonetsk, Lysychansk và khu vực Donetsk, nói rằng Ukraine đang trải qua "sự tàn bạo" mỗi ngày.

---- Quân đội Ukraine tuyên bố thành công hơn nữa trong chiến dịch đẩy lùi quân Nga để tái chiếm lãnh thổ ở khu vực Kharkiv, và một đơn vị chiến đấu ở phía bắc Kharkiv cho biết họ đã đến tận mép biên giới Nga, với thông điệp: “Thưa Tổng thống, chúng tôi đã thành công!”

Video do đơn vị này phát hành cho thấy một nhóm nhỏ chiến binh vác cọc màu xanh và vàng ra đường biên giới. Các nơi khác, quân đội Ukraine tuyên bố rằng các đơn vị Nga đã "thiệt hại đáng kể về nhân lực và trang thiết bị" khi quân Ukraine cố gắng tiến về phía tây đến biên giới của các vùng Luhansk và Donetsk (2 tỉnh ly khai Ukraine để theo Nga từ năm 2014).

---- Lực lượng Biên phòng Ukraine cho biết quân đội Nga đã nổ súng khắp biên giới ở khu vực Sumy hôm thứ Hai, đồng thời nói thêm rằng "lính biên phòng đã chiến đấu với các đơn vị phá hoại của kẻ thù", và cho biết quân biệt kích Nga đã cố gắng tiến vào lãnh thổ Ukraine từ làng Lokot.

Vùng Sumy ở đông bắc Ukraine nằm cách biên giới với Nga 30 dặm (48 km) và Sumy cũng từng là một trong những thành phố đầu tiên bị tấn công trong cuộc xâm lược của Nga.

Biên phòng Ukraine nói rằng người Nga đã "bắn súng cối, súng phóng lựu, súng máy và súng trường tự động. Lực lượng biên phòng đã chiến đấu với những kẻ phá hoại và buộc chúng phải rút lui ra ngoài biên giới Ukraine."

---- Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson hôm thứ Hai thông báo nước này đã đưa ra quyết định chính thức về việc gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Andersson nói trong một cuộc họp báo: “Điều tốt nhất cho an ninh của Thụy Điển và người dân Thụy Điển là chúng tôi gia nhập NATO.” Thủ tướng trước đó giải thích Thụy Điển hy vọng sẽ phối hợp ở mức nhiều nhất có thể với tiến trình nộp đơn của Phần Lan.

Quyết định được đưa ra một ngày sau khi Đảng Dân chủ Xã hội (SAP) của Andersson bày tỏ sẽ ủng hộ việc nước này gia nhập liên minh NATO. Trước đó, Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto thông báo Phần Lan sẽ nộp đơn xin gia nhập tổ chức, lưu ý rằng cuộc khủng hoảng Ukraine "đã làm thay đổi môi trường an ninh của Phần Lan."

---- Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov hôm thứ Hai cho biết Nga sẽ “không để yên” cho Phần Lan và Thụy Điển từ bỏ lập trường trung lập để xin vào liên minh quân sự NATO gồm 30 thành viên. Ông nói với hãng thông tấn nhà nước RIA, theo Reuters: “Họ không nên ảo tưởng rằng chúng ta sẽ đơn giản để yên — và Brussels, Washington và các thủ đô khác của NATO cũng không nên ảo tưởng. Mức độ căng thẳng quân sự chung sẽ tăng lên, khó dự đoán chuyện gì sẽ xảy ra."

Ông không đề cập đến cuộc xâm lược vô cớ của Nga đối với nước láng giềng Ukraine đã thúc đẩy Phần Lan và Thụy Điển phải xin vào NATO, ông cảnh báo rằng sẽ có một "phản ứng quân sự-kỹ thuật" (“military-technical response.”). Một đồng minh của Vladimir Putin trước đó đã cảnh báo rằng đòn đáp trả có thể xảy ra với vũ khí hạt nhân và tên lửa siêu thanh nếu các quốc gia tham gia liên minh xuyên Đại Tây Dương.

---- Trong khi Nga không coi quyết định gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển là một mối đe dọa, nhưng việc triển khai cơ sở hạ tầng quân sự ở 2 quốc gia đó có thể kích hoạt phản ứng từ Nga, theo lời Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo hôm thứ Hai.

Việc trở thành thành viên NATO của các quốc gia Bắc Âu “không có mối đe dọa trực tiếp nào đối với chúng tôi… nhưng việc mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự tới những vùng lãnh thổ này chắc chắn sẽ kích động phản ứng của chúng tôi”, theo lời Putin nói trong cuộc họp thượng đỉnh trên truyền hình của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (Collective Security Treaty Organisation), một liên minh quân đội nhiều nước do Nga đứng đầu.

---- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hôm thứ Hai rằng việc Ukraine nộp đơn xin gia nhập NATO sẽ dẫn đến tranh chấp lãnh thổ giữa NATO và Nga. Ông Peskov nhắc lại rằng Nga sẽ "theo dõi rất cẩn thận" những hậu quả tiềm tàng của việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO về mặt an ninh "phải được đảm bảo một cách tuyệt đối vô điều kiện."

---- Các nhà lãnh đạo Đan Mạch, Iceland và Na Uy đã hoan nghênh quyết định xin gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển. Ba quốc gia cho biết trong một tuyên bố chung: "Chúng tôi hoan nghênh quyết định của Phần Lan và Thụy Điển về việc xin gia nhập NATO".

---- Nga và Ukraine đã đạt được một thỏa thuận cho phép đưa thương binh Ukraine ra khỏi nhà máy thép Azovstal ở Mariupol, theo lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm thứ Hai. Khoảng 500 chiến binh Ukraine còn đang ở trong nhà máy, theo lời chính quyền địa phương.

Bộ cho biết thêm một lệnh ngừng bắn sẽ được thiết lập và một hành lang nhân đạo sẽ được mở để tạo điều kiện cho việc sơ tán. Những người bị thương sẽ được đưa đến thị trấn Novoazovsk của Ukraine trên lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk thân Nga, nơi họ sẽ được chăm sóc y tế.

---- Hungary: Cấm than, nhưng đừng cấm dầu và kh1i đốt. Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto nói với các phóng viên hôm thứ Hai rằng mặc dù trước đó nước này đã ủng hộ các lệnh trừng phạt để cấm vận than đá theo "yêu cầu nói ra từ Ba Lan", điều đó không có nghĩa là Hungary sẽ tự động ủng hộ lệnh cấm năng lượng hoàn toàn đối với Nga. Ông nhắc lại rằng các biện pháp trừng phạt như vậy là lằn ranh đỏ đối với Hungary.

Ngoại trưởng tuyên bố rằng Hungary có thể sống với gói trừng phạt hiện tại của EU "nếu [các vận chuyển dầu của Nga qua đường ống] được miễn trừ." Trước đó, các quan chức Liên Âu chia sẻ rằng do lập trường cứng rắn của một số nước, khối đang gặp khó khăn trong việc đi đến quyết định thống nhất về lệnh cấm vận dầu mỏ.

---- Petro Andryushchenko, một cố vấn của thị trưởng Mariupol ở Ukraine, hôm Chủ Nhật viết trên Telegram rằng quân Nga đã lần đầu tiên hôm Thứ Bảy sử dụng bom gây cháy hoặc bom phốt pho trắng chống lại những người bảo vệ thành phố. NHK ghi lời Andryushchenko cho biết nhiệt độ của bom khi cháy là từ 2.000 đến 2.500 độ C, và hầu như không thể dập tắt được.

Công ước quốc tế không cấm bom phốt pho trắng, nhưng có chỉ trích rằng loại vũ khí này là vô nhân đạo vì chúng gây bỏng nghiêm trọng. Một đoạn video đăng trên trang web trên cho thấy nhiều vật thể rơi xuống nơi dường như là một nhà máy thép ở thành phố cảng trọng yếu Mariupol, với những tiếng nổ và ánh sáng chói khi các vật này rơi xuống gần mặt đất. Truyền thông Ukraine cho biết video đó là vụ tấn công vào nhà máy thép Azovstal đang bị bao vây, và ở đây vẫn còn có nhiều thương binh Ukraine.

---- Các tài sản của công ty sản xuất xe hơi Pháp Renault S.A có ở Nga bây giờ bị quốc hữu hóa, trở thành sở hữu của nhà nước Nga, theo lời Bộ Công nghiệp và Thương mại Nga hôm thứ Hai.

Các tài sản bao gồm cổ phần của Renault trong Công ty cổ phần sản xuất xe hơi AvtoVAz của Nga, đã được chuyển giao cho viện nghiên cứu xe hơi NAMI và nhà máy của hãng ở Nga, hiện thuộc sở hữu của chính quyền Nga. Renault đã dừng hoạt động tại Nga vào ngày 23 tháng 3/2022.

---- Hệ thống tiệm ăn Hoa Kỳ McDonald's cho biết hôm thứ Hai rằng họ đã bắt đầu tiến trình bán hoạt động kinh doanh tại Nga, bao gồm 850 nhà hàng với 62.000 nhân viên, và như thế đang trở thành tập đoàn phương Tây lớn nhất mới nhất rời khỏi Nga kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2/2022.

Công ty khổng lồ về thức ăn nhanh chỉ ra cuộc khủng hoảng nhân đạo do chiến tranh gây ra, nói rằng việc duy trì hoạt động kinh doanh của mình ở Nga "không còn khả thi, cũng như không phù hợp với các giá trị của McDonald's."

Công ty có trụ sở tại Chicago hồi đầu tháng 3/2022 đã thông báo tạm thời đóng cửa các cửa hàng ở Nga nhưng sẽ tiếp tục trả lương cho nhân viên. Bây giờ, hôm thứ Hai, họ cho biết họ sẽ tìm cách bán cho một công ty Nga chịu thuê những công nhân đó và McDonald's vẫn trả lương cho họ cho đến khi việc mua bán kết thúc, theo AP.

---- Khi cuộc chiến ở Ukraine khiến giá lương thực luôn ở mức cao, một thông báo từ Bộ Thương mại Ấn Độ có thể làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng: Ấn Độ cấm tất cả các hoạt động xuất cảng lúa mì, với một số ngoại lệ.

Tập bị chứng 'Bị phình động mạch não' (‘suffering brain aneurysm’).

Khi Nga xâm lược Ukraine, nhiều nơi đã quay sang Ấn Độ, nơi sản xuất lúa mì lớn thứ hai thế giới, để giúp lấp đầy khoảng trống ngũ cốc đang nổi lên, và Thủ tướng Narendra Modi hồi tháng 4 đã nói rằng Ấn Độ sẵn sàng mở kho dự trữ lúa mì và để giảm bớt tình trạng thiếu hụt toàn cầu. .Tuy nhiên, hiện nay, một đợt nắng nóng lịch sử ở Ấn Độ đang gây hại cho mùa màng và lạm phát lương thực đang gia tăng, khiến an ninh lương thực của chính quốc gia này “gặp rủi ro” theo Bộ Thương mại Ấn. Kết quả là lệnh cấm xuất cảng lúa mì cho phép các chuyến hàng đến các chính phủ riêng lẻ phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng của chính họ.---- Dân biểu Cộng hòa Liz Cheney nói rằng vụ thảm sát nhắm vào chủng tộc hôm thứ Bảy ở Buffalo, New York, là sản phẩm của những lời hung hăng gây căm thù do các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa đưa ra.Bá viết tweet, lập lại những gì bà đã chỉ trích ngôn phong của Trump nhiều năm qua, rằng sự lãnh đạo của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã kích hoạt chủ nghĩa dân tộc da trắng, quyền tối thượng của người da trắng và chủ nghĩa bài Do Thái: “Các nhà lãnh đạo Cộng Hòa phải từ bỏ và phải bác bỏ những quan điểm này cũng như những người nắm giữ chúng”.---- Trong khi giới y tế nghi rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hình như đang bệnh nguy kịch:Cùng lúc, có tin có thể sẽ đảo chính để bứng ghế Tập.Video đài Úc dài 44 giây:



https://youtu.be/zdz0EivKT0Q

---- Nhà độc tài Bắc Hàn Kim Jong Un đã chỉ trích các sĩ quan cao cấp là "vô trách nhiệm" và ra lệnh cho quân đội của mình đảm bảo việc tiếp cận ổn định với thuốc chữa trị COVID khi đất nước đang phải hứng chịu một lượng lớn ca bệnh mới.

Theo Reuters, chính quyền quốc gia này đã đổ lỗi cho một số lượng lớn các ca tử vong do đại dịch của họ là do người dân “bất cẩn trong việc dùng thuốc do thiếu kiến thức và hiểu biết về bệnh nhiễm vi rút biến thể Omicron tàng hình và phương pháp điều trị chính xác.” Các ước tính do hãng thông tấn nhà nước cho thấy tính đến ngày 15/5/2022, Bắc Hàn ghi nhận tổng cộng hơn 1,21 triệu ca sốt nghi nhiễm COVID-19.

---- Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk-yeol tuyên bố trước Quốc hội nước này hôm thứ Hai rằng Seoul sẽ làm mọi thứ có thể để hỗ trợ Bình Nhưỡng trước đợt bùng phát COVID-19 đang gia tăng.

Yoon nói: "Chúng ta không được kìm hãm việc cung cấp hỗ trợ cần thiết cho người dân Bắc Hàn, những người đang phải đối mặt với mối đe dọa của virus coronavirus (...) Nếu chính quyền Bắc Hàn chấp nhận, chúng tôi sẽ không giấu bớt bất kỳ hỗ trợ cần thiết nào, chẳng hạn như thuốc men, bao gồm vaccine chủng ngừa COVID-19, thiết bị y tế và nhân viên y tế."

---- Một bức ảnh do nghệ sĩ Man Ray chụp vào năm 1929 không chỉ phá kỷ lục về bức ảnh đắt giá nhất được bán đấu giá mà còn xóa sổ chính nó. "Le Violon d’Ingres" (Cây vĩ cầm của Ingres) được bán với giá 12,4 triệu đô la tại Christie's vào thứ Bảy 14/5/2022, cao hơn nhiều so với ước tính từ 5 đến 7 triệu đô la và gần gấp ba lần kỷ lục cũ cho một bức ảnh là 4,3 triệu đô la, theo bản tin của Wall Street Journal. Một người nói tiếng Pháp giấu tên đã có được hình ảnh mang tính biểu tượng, có hình ảnh phía sau lưng của một phụ nữ khỏa thân.

Hình ảnh trên chụp bởi Man Ray, được mô tả là "mang tính biểu tượng", chụp ảnh trong phòng tối và chồng các dấu hiệu violin trên lưng người mẫu. Darius Himes, trưởng bộ phận ảnh quốc tế tại Christie's, cho biết: "Tầm ảnh hưởng và tầm ảnh hưởng, đồng thời lãng mạn, bí ẩn, đạo đức và vui tươi, đã thu hút tâm trí của tất cả mọi người trong gần 100 năm". Ông gọi nó là một "kiệt tác" và "một trong những công trình mang tính biểu tượng nhất của thế kỷ 20."

.



Nhiếp ảnh gia Man Ray sắp xếp để có dấu vĩ cầm trên lưng người mẫu, 1929. (Christie's)

---- Các hãng hàng không Hoa Kỳ báo động khủng hoảng thiếu phi công. Sau khi thoát khỏi đại dịch COVID-19, các hãng hàng không lại phải vật lộn để tìm phi công. Đại dịch đã làm chậm quá trình đào tạo phi công mới và lực lượng phi công già đã chọn nghỉ hưu sớm trong bối cảnh việc đi lại giảm. NBC News hôm Chủ Nhật đưa tin về việc nâng tuổi nghỉ hưu theo quy định của liên bang đối với phi công từ 65 lên 67 hoặc giảm giới hạn về giờ bay được phép của phi công.

“Sự thiếu hụt phi công trong ngành là có thật, và hầu hết các hãng hàng không đơn giản là sẽ không thể hiện thực hóa kế hoạch năng lực của họ vì đơn giản là không có đủ phi công, ít nhất là trong 5 năm tới,” Giám đốc điều hành United Airlines Scott Kirby cho biết vào tháng 4/2022, ước tính khoảng 150 máy bay của hãng có thể phải nằm ụ trong bối cảnh thiếu hụt.

---- Cố vấn y tế chính của Bạch Ốc Anthony Fauci hôm Chủ nhật cho biết nếu cựu Tổng thống Trump đắc cử tổng thống một lần nữa vào năm 2024, Fauci sẽ không trở lại phục vụ Trump trong Bạch Ốc. Fauci, bây giờ là cố vấn y tế chính của Tổng thống Biden, đã trả lời Jim Acosta của CNN là “không” khi được hỏi liệu ông có làm việc với Trump một lần nữa hay không.

Fauci nói: “Nếu bạn nhìn vào lịch sử phản hồi trong quá trình quản lý, tôi nghĩ bạn biết đấy, tốt nhất bạn có thể nói rằng nó không phải là tối ưu. Lịch sử sẽ tự nó nói về điều đó."

Trump đã nêu ra mạnh mẽ ý định tranh cử vào năm 2024 nhưng chưa chính thức tuyên bố tranh cử tổng thống. Fauci, người cũng đứng đầu Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia, đã nhiều lần công khai xích mích với Trump về nhiều chính sách y tế và những thông tin sai lệch do Trump đưa ra trong những tháng đầu của đại dịch.

---- Khoảng $163 tỷ đô tiền trợ cấp thất nghiệp vì đại dịch bị mất do gian lận, lãng phí. Báo Washington Post đưa tin hôm Chủ nhật, các khoản trợ cấp thất nghiệp đại dịch COVID-19 trở thành một “thỏi nam châm hút các tay lừa gạt”, khi những kẻ trộm danh tính lợi dụng tình hình khẩn cấp để nộp đơn chôm tiền.

Theo Bộ Lao động Hoa Kỳ, ước tính có khoảng 163 tỷ USD tiền trợ cấp liên quan đến đại dịch đã mất vì bọn gian làm đơn khai xin tiền trợ cấp với lý lịch mạo nhận. Chỉ 4,1 tỷ USD trong số đó đã được thu hồi, chỉ bằng 2,4% số tiền ước tính bị đánh cắp, làm dấy lên lo ngại rằng chính phủ sẽ không lấy lại được phần lớn số tiền đó.

---- Houston: nổ súng ở chợ trời, 2 người chết, 3 người nguy kịch, 2 người bị tạm giữ. Có ít nhất hai người đã chết sau một vụ xả súng hàng loạt tại một chợ trời ở Houston, Texas, theo đài truyền hình KHOU đưa tin hôm Chủ nhật. Có 2 người đàn ông được cho là đã chết ngay lập tức và 3 người vẫn đang trong tình trạng nguy kịch tại các bệnh viện trong khu vực sau một vụ xáo trộn dẫn đến việc rút súng.

Bản tin viết: "Các quan chức cho biết họ dường như đều ở độ tuổi từ thiếu niên đến giữa 20 và có thể biết nhau. Họ không tin rằng vụ nổ súng là ngẫu nhiên." Có 2 người đã bị tạm giữ tại hiện trường, cảnh sát cũng cho biết. Cảnh sát cũng nói rằng có hàng nghìn người ở đó vào thời điểm đó và mọi chuyện có thể còn tệ hại hơn nhiều, nhưng vẫn là một sự kiện cô lập và đã được giải quyết nhanh chóng.

---- Nổ súng ở nhà thờ Quận Cam: 1 chết, 5 bị thương, tay súng bị trói chờ cảnhs át tới bắt. Các quan chức cho biết, một tay súng đã giết chết một người và làm bị thương 5 người khác trong bữa tiệc trưa của người gốc Đài Loan ở một nhà thờ thị trấn Laguna Woods, Quận Cam, California, hôm Chủ nhật.

.

Hung thủ đã bị người đi nhà thờ vật té, lấy dây trói chặt, chờ cảnh sát tới để bàn giao. Đám đông cũng tước 2 khẩu súng ngắn của hung thủ, theo lời Cảnh sát trưởng Quận Cam Jeff Hallock cho biết. Có 5 người bị thương - bốn người trong số họ rất nguy kịch - có độ tuổi từ 66 đến 92.

Tên của hung thủ không được công bố vào Chủ nhật, nhưng Hallock mô tả y là người châu Á ở độ tuổi 60 và không được cho là sống trong khu vực. Bất kỳ mối liên hệ nào với nhà thờ đều không được biết đến. Các quan chức cho biết nạn nhân tử vong duy nhất đã chết bên trong nhà thờ. Những người khác bị thương nặng, tất cả đều là người lớn, đã được đưa đến bệnh viện địa phương. Một người thứ sáu bị thương nhẹ.

Hallock kể nghi phạm đã rút ít nhất một khẩu súng ngắn của mình và bắt đầu nổ súng trong bữa tiệc trưa, khi khoảng 30 đến 40 người đang ở bên trong nhà thờ.

---- Cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump ám chỉ rằng bà có thể gọi Bạch Ốc là "nhà" một lần nữa trong tương lai. Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News được phát sóng vào Chủ nhật, bà Trump đã phản ánh về bốn năm của bà ở Bạch Ốc,

"Tôi rất thích sống trong Bạch Ốc", bà nhớ lại. "Tôi rất thích chăm sóc Bạch Ốc."

"Đó là nhà của tôi trong một thời gian", cựu đệ nhất phu nhân nói thêm.

"Và có thể nó sẽ là nhà của bà một lần nữa?" Người dẫn chương trình Fox News Pete Hegseth hỏi.

Bà Melania Trump đáp: "Đừng bao giờ nói không bao giờ".

---- Sài Gòn: Học phí có thể tăng gấp 5 lần năm học tới (muốn dân nghèo SG sơ tán về tỉnh để né quả bom học phí?). Báo Tiền Phong loan tin. Nếu được thông qua, hầu hết các bậc học ở TPHCM từ năm học 2022-2023 đều tăng học phí, trong đó, bậc THCS tăng cao nhất khi từ 60.000 đồng/tháng lên 300.000 đồng/tháng, tương đương với tăng 5 lần. Đó là thông tin trong dự thảo Nghị quyết quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2022-2023 tại TPHCM. Nghị quyết được xây dựng theo khung học phí mới theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Dự thảo Nghị quyết này cũng vừa được Sở GD&ĐT TPHCM gửi đến các cơ quan, ban ngành liên quan để lấy ý kiến. Theo dự thảo này, ngoài học sinh ở bậc tiểu học không bị thu học phí, thì học phí của các bậc học khác tại thành phố đều tăng so với mức hiện tại.

---- Sách giáo khoa tăng gấp 3, học phí tăng gấp 5 lần (kiểu vặt lông vịt: SGK trước, rồi học phí sau?). Báo Lao Động cũng báo động. Hầu như học phí các bậc học đều sẽ tăng. Riêng bậc THCS được TPHCM dự kiến gấp 5 lần. Học phí tăng, khi mà giá sách giáo khoa cũng tăng gấp 3... TPHCM là đầu tiên, nhưng chắc chắn không phải duy nhất. Và việc tăng trong thời điểm này, năm nay cần cân nhắc thận trọng để không thành một khởi điểm cho việc tăng học phí... khắp nơi.

---- Phật Đản 2022 ở Chùa Tam Chúc, Hà Nam.

Video dài 3:07 phút:



https://youtu.be/xn6tq0xqJzo

----- HỎI 1: Mèo có thể nhớ tên những con mèo khác trong cùng nhà?

ĐÁP 1: Đúng thế. Các nhà nghiên cứu của Đại học Kyoto và các tổ chức khác phát hiện ra rằng mèo nhận ra những con mèo khác trong cùng một hộ gia đình khi tên của những con mèo kia được gọi. Như thế, mèo đã gợi lên hình ảnh tinh thần về những con mèo khác trong những tình huống như vậy.

Saho Takagi, một nhà nghiên cứu chuyên về khoa học động vật tại Đại học Azabu ở tỉnh Kanagawa, nơi láng giềng Tokyo, cũng người đã khởi xướng nghiên cứu khi cô làm việc tại Đại học Kyoto, cho biết: “Những gì chúng tôi phát hiện được thật đáng kinh ngạc. “Tôi muốn mọi người biết sự thật. Những con mèo dường như không lắng nghe cuộc trò chuyện của mọi người, nhưng trên thực tế, chúng có nghe đấy." Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí khoa học Scientific Reports.

Cũng giống như con người, động vật cũng phản ứng với những tình huống bất ngờ, khiến chúng phải chú ý đến bất cứ điều gì đang xảy ra trong thời gian dài. Nhận thấy trường hợp đó xảy ra, nhóm nghiên cứu muốn xác định xem mèo có thể xác định được tên của mèo “bạn” của chúng hay không. Đối với cuộc nghiên cứu, họ đã chọn 25 con mèo từ các hộ gia đình có từ ba con mèo cưng trở lên mỗi con.

Khi cho chúng ngồi, các nhà nghiên cứu cho mèo nghe thấy tiếng người gọi tên những con mèo khác trong cùng một hộ gia đình. Hình ảnh của những con mèo được đặt tên và những con khác sau đó được hiển thị trên màn hình để kiểm tra phản ứng của chúng. Kết quả cho thấy những con mèo tiếp tục xem ảnh của những con mèo chưa được đặt tên lâu hơn, cho thấy chúng biết tên của những con mà chúng sống cùng.

Sự khác biệt này không rõ ràng khi mèo được nuôi tại các quán cà phê mèo được sử dụng. Các nhà nghiên cứu cho biết điều này có thể là do có quá nhiều mèo sống trong các cơ sở nên tên của từng con ít được gọi hơn.

Cuộc khảo sát cũng kiểm tra xem mèo nhà có thể phân biệt được các thành viên khác nhau trong gia đình hay không. Những con mèo từ các hộ gia đình lớn hơn có xu hướng nhìn chằm chằm lâu hơn vào hình ảnh khuôn mặt của những người giấu tên.

Đối với nghiên cứu tiếp theo của họ, các nhà nghiên cứu hy vọng sẽ xác định được cách mèo có thể nhớ tên người khác trong cuộc sống hàng ngày và cách chúng hiểu ngôn ngữ đến mức nào.

Chi tiết:

https://www.asahi.com/ajw/articles/14612130

---- HỎI 2: TQ có thể dội bom hạt nhân Đài Loan khi xâm chiếm?

ĐÁP 2: Mỹ đã tiên liệu như thế. Báo Taiwan News ghi rằng theo một cuộc tập trận chiến tranh xuyên eo biển mới nhất, Trung Quốc có thể thả bom hạt nhân nếu TQ quyết định xâm lược Đài Loan. Tâp trận có dẫn ra cuộc xâm lược thất bại của Nga vào Ukraine, và được điều hành bởi Trung tâm An ninh Mỹ mới (Center for a New American Security - CNAS) có trụ sở tại Washington, các cựu quan chức Ngũ Giác Đài, các nhà lập pháp Hoa Kỳ và đài truyền hình NBC.

Tiền đề ban đầu của hoạt động này là Trung Quốc sẽ cố gắng đạt được nhanh chóng xóa sổ dàn lãnh đạo của Đài Loan. Khi làm như vậy, nó sẽ tấn công phủ đầu các căn cứ của Mỹ ở Nhật Bản và Guam. Hoa Kỳ có thể sẽ đáp trả bằng cách tấn công các cảng của Trung Quốc và huy động các đồng minh của họ, trong kịch bản trò chơi chiến tranh. Điều này sẽ dẫn đến leo thang hơn nữa và Trung Quốc thực hiện các biện pháp cực đoan.

“Cả Bắc Kinh và Washington đều không có khả năng chiếm ưu thế sau tuần đầu tiên của cuộc xung đột, cho thấy rằng cuối cùng nó sẽ trở thành một cuộc xung đột kéo dài”, NBC News trích dẫn các chuyên gia của CNAS cho biết. “Tập trận đã chứng minh xung đột có thể leo thang nhanh chóng như thế nào, với việc Trung Quốc và Hoa Kỳ đang vượt qua ranh giới đỏ”.

Chi tiết:

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4538470

.