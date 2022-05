Đức Giáo Hoàng gặp cô Phan Kim Phúc và nhiếp ảnh gia Nick Út, lên án chiến tranh. Kim Phúc và Nick Út sẽ làm phim tài liệu tựa đề “Cô gái Napalm” (“The Napalm Girl”). Nick Út kể trong bản tin Vatican News: Mưa bom dội vào làng, 1 bom dội vào chùa, em bé trần truồngc hạy, chụp xong Nick chở các em bé đi cứu, bức ảnh thắng giải báo chí Pulitzer. Đức Giáo hoàng Francis: chiến tranh là sự điên rồ.

Dàn nhạc Kalush Orchestra của Ukraine đã thắng Cuộc thi Bài hát Xuất sắc năm 2022 của Eurovision vào tối thứ Bảy với bản rap chứa đầy tiếng sáo nhan đề “Stefania”. Bài hát trở thành lời ca ngợi Ukraine như một bà mẹ sau cuộc xâm lược của Nga.

.

.

- Đức Giáo Hoàng gặp cô Phan Kim Phúc và nhiếp ảnh gia Nick Út, lên án chiến tranh. Kim Phúc và Nick Út sẽ làm phim tài liệu tựa đề “Cô gái Napalm” (“The Napalm Girl”). Nick Út kể trong bản tin Vatican News: Mưa bom dội vào làng, 1 bom dội vào chùa, em bé trần truồng chạy, chụp xong Nick chở các em bé đi cứu, bức ảnh thắng giải báo chí Pulitzer. Đức Giáo hoàng Francis: chiến tranh là sự điên rồ.

- Ukraine: sẽ không cắt đầu cầu hòa. Nga: ngôi làng Sereda [trên đất Nga] đã bị Ukriane pháo kích, chết 1 dân thường. Đại sứ Cộng hòa Nhân dân Lugansk tại Nga: Sievierodonetsk và Lysychansk, 2 thành phố cuối cùng do Ukraine kiểm soát trong vùng Lugansk, sẽ bị vào thế dầu sôi lửa bỏng.

- Anh: Nga có thể đã mất tới 1/3 lực lượng chiến binh trên bộ mà Nga đã đưa vào Ukraine. Zelensky: Nga tăng lực tấn công, quân Ukraine gặp khó khăn ở Donbas miền Đông. Nga: bắn phi đạn vào 28 căn cứ và 2 kho đạn của Ukraine ở vùng Luhansk miền Đông, bắn rớt 6 phi cơ không người lái của Ukraine.

- Phần Lan: sẽ nộp đơn xin gia nhập NATO. Putin "bình tĩnh và lãnh đạm" khi Phần Lan thông báo cho Putin về quyết định xin gia nhập NATO. Thổ Nhĩ Kỳ: không có ý ngăn cản Phần Lan và Thụy Điển vào NATO. NATO sẽ đẩy nhanh tiến trình Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO, giúp an ninh trong khi chờ thủ tục. Phần Lan chuẩn bị kháng chiến chống Nga từ lâu: xây xong 50.000 hầm trú, đủ để trú ẩn cho 80% dân số.

- Dàn nhạc Kalush Orchestra của Ukraine đã thắng Cuộc thi Bài hát Xuất sắc năm 2022 của Eurovision. Ukraine hy vọng có thể đăng cai cuộc thi Eurovision Song Contest 2023 và Anh sẽ hỗ trợ cuộc thi này.

- New York: tay súng da trắng, mặc quân phục, áo giáp, vào siêu thị xóm da đen bắn 10 người chết, 3 bị thương. Tổng thống Biden: hãy chấm dứt "chủ nghĩa khủng bố trong nước được thúc đẩy bởi hận thù". Thống đốc New York: mua súng dễ, Internet đầy ngôn ngữ căm thù, là gây chết người.

- Các cụ sẽ an tâm: tiền an sinh xã hội sẽ tăng dự kiến 8,6% cho năm 2023.

- Florida: máy bay lao vào xe chạy trên cầu, bốc cháy, nhiều người chết và bị thương.

- COVID-19: Bắc Hàn thú nhận mắc dịch, chết 15 người/tuần (tổng cộng 42 chết), với hơn 805,00 "ca sốt".

- Mã Lai lạnh cẳng: chịu thua TQ ở Biển Đông

- Tòa án tối cao có thể sẽ đưa ra ý kiến về vấn đề phá thai vào thứ Hai?

- California: bán xe hơi điện tăng gấp đôi trong 2 năm qua, chiếm 16% doanh số xe mới.

- Bóng đá: đội tuyển U23 Việt Nam thắng dễ dàng U23 Timor Leste, vào bán kết SEA Games 31.

- VOA Tiếng Việt: Camera quay cảnh Thủ tướng Việt Nam tán gẫu thân mật, kể chuyện ở Bạch Ốc.

- HỎI 1: Nghiên cứu y khoa nhiều nhất trong năm 2020-2021 là về COVID-19? ĐÁP 1: Đúng thế.

HỎI 2: Vài ngày nữa bầu sơ bộ Pennsylvania, báo NY Post kể chuyện 1 ứng cử viên Cộng hòa gọi Hồi giáo là "súc vật"? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-15/5/2022) --- Đức Giáo Hoàng Francis đã tiếp kiến và ban phép lành trực tiếp tới cô Phan Thị Kim Phúc và nhiếp ảnh gia Nick Út hôm Thứ tư 11/5/2022 tại Vatican. Bản tin Vatican News dịch toàn văn như sau.

.

Tại buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư 11/5/2022, Đức Giáo Hoàng Francis đã gặp cô Phan Thị Kim Phúc, người được chụp ảnh cách đây gần 50 năm khi chạy trốn khỏi vụ tấn công bom napalm ở Việt Nam. Cô đi cùng với nhiếp ảnh gia Nick Ut, người đã giành được giải thưởng Pulitzer cho bức ảnh mang tính biểu tượng.

.

Ngày 8 tháng 6 năm 1972, tại Việt Nam, bom napalm đã dội xuống làng Trảng Bàng, cách Sài Gòn khoảng 40 km về phía tây. Nhiếp ảnh gia Nick Ut đã ‘bắt’ được hình ảnh trong một cảnh tuyệt vọng của cô bé Kim Phúc - lúc đó mới 9 tuổi - chạy khỏi đám cháy, quần áo của em bị bom napalm thiêu rụi. Bức ảnh đó đã trở thành một trong những hình ảnh mang tính biểu tượng nhất của thế kỷ 20.

.

Kim, năm nay 59 tuổi, nói: “Nửa thế kỷ sau, với tư cách là một người sống sót, tôi cho phép bản thân nói rằng chúng ta không muốn chiến tranh, mà là hòa bình. Vì thế giới cần hòa bình ”. Và chính với cam kết vì hòa bình này mà họ đang cùng nhau làm việc trong một bộ phim tài liệu có tựa đề “Cô gái Napalm” (“The Napalm Girl”).

.

Nick, hiện 71 tuổi, người đang ở tuyến đầu với tư cách là một phóng viên ảnh, nhớ lại: “Sáng hôm đó trời mưa bom dội xuống làng; mọi người đều bỏ chạy. Tôi thấy một quả bom nổ trên một ngôi chùa. Tôi tưởng không có ai bên trong nhưng thay vào đó, qua làn khói, tôi thoáng thấy bà nội của Kim đang ôm một đứa bé đã chết trên tay. Điều tiếp theo tôi thấy là Kim hét lên “Giúp tôi với!” Tôi dừng chụp ảnh sau một bấm máy, chính cái bấm máy đó [là ảnh này]: Tôi phải hành động ngay. Tôi lấy nước và tạt vào cô bé. Tôi chất nhiều trẻ em lên xe tải và đưa chúng đến bệnh viện ”.

Trở lại văn phòng của mình ở Sài Gòn, Nick đã rửa bức ảnh nhanh chóng trở thành “bức ảnh kể về câu chuyện chiến tranh ở Việt Nam,” và nhờ đó Út đã giành được giải thưởng Pulitzer.

.

[Nikc Út nói:] “Hình ảnh đó cứ khiến tôi nhớ lại rằng mình đã đánh mất tuổi thơ. Tuy nhiên, chỉ với thời gian, tôi mới nhận ra giá trị của nó [bức ảnh đó]. Lúc đầu, tôi ghét nó, tôi thấy sự sỉ nhục trong nó [bức ảnh đó]: một đứa trẻ phơi bày trước thế giới trong khi trần truồng, em bé kêu lên trong tuyệt vọng. Tôi cũng được giúp đỡ, điều trị: 14 tháng nằm bệnh viện và 17 lần phẫu thuật, mà không phải trả bất cứ thứ gì ”.

.

Gần nửa thế kỷ sau, Kim và Nick cùng có mặt tại Quảng trường St Peter để gặp Đức Giáo hoàng Francis, một lần nữa Ngài tuyên bố rằng chiến tranh là sự điên rồ. Đó là lý do tại sao họ đã đưa cho Đức Giáo hoàng một bản sao, với chữ ký của cả hai, của bức ảnh đã tuyên bố ‘không chiến tranh’ trong gần năm mươi năm.

.

Đức Giáo hoàng Francis đã nhắc lại sự phản đối của ngài đối với chiến tranh vào sáng thứ Tư, khi ngài cũng chào đón hai phụ nữ trẻ đang trải qua nỗi kinh hoàng của một cuộc xung đột khác, cuộc chiến ở Ukraine. Họ là vợ của những người lính Ukraine thuộc tiểu đoàn Azov bị vây trong nhà máy thép Mariupol. Đứng dậy chào đón họ, Đức Giáo hoàng Francis chắp tay cho họ trong cử chỉ cầu nguyện.

Video dài 48 giây:



https://youtu.be/W754Rnq3PG8

.

---- Tổng thư ký Tổ chức Liên minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg hôm Chủ nhật đã bình luận về hoạt động quân sự của Nga ở quốc gia láng giềng phía tây của họ bằng cách nói rằng "Ukraine có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến này."

.

Phát biểu tại cuộc họp ngoại trưởng của các thành viên NATO ở Berlin, Stoltenberg kêu gọi liên minh NATO "tiếp tục đẩy mạnh và duy trì" sự ủng hộ của mình đối với Ukraine. Ông bình luận: "Cuộc chiến của Nga ở Ukraine không diễn ra như kế hoạch của Moscow. Họ đã thất bại trong việc chiếm Kyiv. Họ đang rút lui khỏi Kharkiv và cuộc tấn công lớn của họ ở Donbass đã bị đình trệ."

.

Nhận xét về khả năng gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển, Stoltenberg nhóm sẽ "cố gắng đẩy nhanh quá trình đó" vì Helsinki và Stockholm "lo ngại về giai đoạn tạm thời [chờ xét đơn]". Ông nói thêm: “Chúng tôi sẽ xem xét các cách để đảm bảo an ninh, bao gồm cả việc tăng cường sự hiện diện của NATO trong khu vực."

.

---- Bất chấp những lời đe dọa từ Nga rằng họ sẽ trả đũa, Phần Lan tuyên bố hôm Chủ nhật rằng họ thực sự sẽ nộp đơn xin gia nhập NATO. Tổng thống Sauli Niinisto và Thủ tướng Sanna Marin đã đưa ra thông báo vào Chủ nhật tại thủ đô Helsinki.

.

Quốc hội Phần Lan dự kiến sẽ ký quyết định. Phần Lan từ lâu đã chống lại việc gia nhập liên minh quân sự NATO (gồm 30 nước thành viên) để tránh chọc giận Nga, nhưng cho biết sau cuộc xâm lược Ukraine, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nâng cao an ninh của chính mình. Hồ sơ chính thức dự kiến sẽ được nộp vào đầu tuần.

.

---- Putin "bình tĩnh và lãnh đạm" khi Phần Lan thông báo cho ông về quyết định xin gia nhập NATO. Quyết định xâm lược Ukraine của Nga "cho thấy họ đã sẵn sàng tấn công một quốc gia láng giềng độc lập", Tổng thống Phần Lan Sauli Niinistö nói với CNN khi ông giải thích về quyết định của Phần Lan trong việc xin gia nhập NATO, một liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu.

.

Trong khi ông không tin rằng Nga có thể tấn công Phần Lan ngay bây giờ hoặc trong tương lai, Niinistö nói rằng bối cảnh chính trị chia rẽ của châu Âu và thế giới không còn nhiều chỗ cho những nước không liên kết.

.

Trong khi thông báo cho Nga về quyết định xin gia nhập NATO của Phần Lan, Niinistö cho CNN biết ông rất ngạc nhiên trước phản ứng bình tĩnh của Tổng thống Vladimir Putin. "Thực sự, điều ngạc nhiên là ông ta [Putin] đã hiển lộ bình tĩnh như vậy."

.

---- Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã nói rõ rằng Thổ Nhĩ Kỳ không có ý định ngăn cản tư cách thành viên của Phần Lan và Thụy Điển.

.

Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu hôm Chủ nhật tuyên bố rằng Phần Lan và Thụy Điển đã đưa ra đề xuất hợp tác và giải quyết những lo ngại mà Thổ Nhĩ Kỳ đã trình bày trước đây về khả năng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

.

Phát biểu trong cuộc họp ngoại trưởng của các thành viên NATO, ông Cavusoglu nhắc lại rằng Phần Lan và Thụy Điển "phải ngừng hỗ trợ các nhóm khủng bố" và đưa ra các đảm bảo an ninh nếu họ muốn gia nhập liên minh.

.

Thổ Nhĩ Kỳ trước đó đã nêu quan ngại về việc Phần Lan và Thụy Điển có thể gia nhập NATO do các nước này bị cáo buộc ủng hộ Đảng Công nhân Kurd (Kurdistan Worker's Party - PKK) và Đơn vị Phòng vệ Nhân dân (People's Defense Units - YPG), cả hai đều bị Thổ Nhĩ Kỳ chỉ định là tổ chức khủng bố.

.

---- Chuẩn bị kháng chiến chống Nga từ lâu: Phần Lan đã chuẩn bị cho một cuộc xung đột tiềm tàng với nước láng giềng phía đông trong nhiều thập niên. Kể từ những năm 1960s, chính phủ Phần Lan đã xây dựng hơn 50.000 hầm trú (bunkers) trên khắp đất nước, đủ để trú ẩn cho 80% trong số 5,5 triệu người của đất nước Phần Lan.

.

Một nhóm phóng viên CNN đã đến thăm hai trong số 5.500 nơi trú ẩn ở thủ đô Helsinki. Sân vận động chuyên về bơi lội Itäkeskus, ở phía đông bắc của thành phố, có thể được chuyển đổi thành nơi trú ẩn trong vòng chưa đầy một ngày bằng cách xả nước bể bơi cỡ Thế vận của nó.

.

Trong khi đó, khoảng 20 mét (60 feet) bên dưới một ga-ra đậu xe ở thủ đô, hầm trú Merihaka được cắt vào bức thành nền móng của thành phố: Một nơi trú ẩn khẩn cấp với sức chứa 6.000 người có thể được thiết lập trong vòng 72 giờ trong trường hợp khủng hoảng.

.

---- Thống đốc vùng Belgorod của Nga Vyacheslav Gladkov hôm Chủ nhật cho biết làng Sereda [trên đất Nga] đã bị pháo kích bởi lực lượng quân đội Ukraine. Gladkov cho biết thêm trong một bài đăng trên Telegram: "Một dân thường bị thương, đã bị bắn trúng một mảnh đạn. Nạn nhân được cung cấp tất cả các hỗ trợ y tế cần thiết".

.

Đầu ngày hôm Chủ nhật, Đại sứ Cộng hòa Nhân dân Lugansk tại Nga Rodion Miroshnik tuyên bố rằng Sievierodonetsk và Lysychansk, những thành phố cuối cùng do Ukraine kiểm soát trong khu vực Lugansk, sẽ sớm bị bao vây bởi các lực lượng tấn công của Nga.

.

Miroshnik viết trên Telegram: "Bất cứ ai có thẩm quyền đều rõ ràng rằng cả Sievierodonetsk và Lysychansk, không phải hôm nay, mà ngày mai sẽ thấy mình trong thế chân vạc trên lò dầu sôi lửa bỏng, và sẽ quá muộn để thoát ra khỏi vị trí này."

.

---- Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmitry Kuleba đã tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với tờ Bild của Đức vào tối thứ Bảy rằng Ukraine sẽ không chấp nhận bất kỳ điều khoản nào trong các cuộc đàm phán với Nga có thể dẫn đến việc cắt đầu cầu hòa.

.

Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ không đồng ý với việc cắt bỏ một phần lãnh thổ (của Ukraine). Chúng tôi đã sẵn sàng về ngoại giao, nhưng chúng tôi sẽ không cho phép nó kéo dài sự đau khổ của chúng tôi và chỉ làm hoãn giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến".

.

Kuleba cũng lưu ý rằng ông coi nhiệm vụ của mình là vận động chuyển giao càng nhiều vũ khí cho Ukraine càng tốt, xin áp đặt các biện pháp trừng phạt ở mức tối đa chống lại Nga và xin giúp đỡ cho càng nhiều người Ukraine đã phải chạy trốn ra nước ngoài do các cuộc đụng độ hiện tại ở Quốc gia.

.

---- Theo đánh giá tình báo từ Bộ Quốc phòng Anh, Nga có thể đã mất tới 1/3 lực lượng chiến binh trên bộ mà Nga đã đưa vào xâm lược Ukraine. Bản văn tình báo nói thêm rằng các lực lượng Nga đã chịu tổn thất nặng nề trong cuộc tấn công Donbas của họ và "trong điều kiện hiện tại, Nga khó có thể tăng tốc đáng kể tốc độ tiến công trong 30 ngày tới."

Xem video (phụ đề tiếng Anh) dài 3:18 phút

Không rõ Bộ đã đi đến đánh giá đó như thế nào. Nga được cho là đã điều khoảng 100 tiểu đoàn chiến thuật tham gia cuộc tấn công ở miền đông Ukraine, nhưng các quan chức phương Tây cho rằng nhiều nhóm trong số này đang ở thế mạnh.---- Quân đội Ukraine đang gặp khó khăn ở vùng Donbas miền Đông trong bối cảnh Nga tăng cường tấn công vào nơi đây. NHK ghi rằng hôm thứ Bảy, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết trong một thông điệp được ghi hình rằng tình hình tại khu vực này vẫn đang rất nghiêm trọng, quân Nga vẫn đang tìm cách thể hiện một hình thức chiến thắng nào đó trong ngày thứ 80 của chiến dịch xâm lược toàn diện.Cũng theo ông Zelenskyy thì quân Ukraine sẽ làm được điều tương tự như ở vùng Kharkiv miền Đông. Trước đó ông nói quân Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát các khu dân cư ở vùng này.Hôm thứ Bảy, bộ quốc phòng Nga cho biết quân Nga đã tấn công bằng phi đạn vào 28 căn cứ và 2 kho đạn của Ukraine ở vùng Luhansk miền Đông. Bộ này cho biết thêm rằng quân đội Nga đã bắn rơi 6 phi cơ không người lái của Ukraine ở vùng Kharkiv miền Đông và gần Đảo Rắn ngoài khơi Odesa ở miền Nam.---- Dàn nhạc Kalush Orchestra của Ukraine đã thắng Cuộc thi Bài hát Xuất sắc năm 2022 của Eurovision vào tối thứ Bảy với bản rap chứa đầy tiếng sáo nhan đề “Stefania”. Bài hát ban đầu được viết để vinh danh mẹ của nhạc sĩ trưởng Oleh Psiuk nhưng nhanh chóng trở thành một bài hát ca ngợi Ukraine như một bà mẹ sau cuộc xâm lược của Nga.Psiuk nói với Associated Press: “Một vài nội dung ca khúc đã được viết từ rất lâu trước chiến tranh, và nó được dành tặng cho mẹ tôi. Sau khi mọi chuyện bùng nổ với chiến tranh và các cuộc giao chiến thù địch, ca khúc mang ý nghĩa bổ sung, và nhiều người bắt đầu coi nó như mẹ của họ, Ukraine, trong ý nghĩa của đất nước đang bị xâm lược."Mặc dù ban đầu Liên minh Phát thanh Truyền hình Châu Âu (European Broadcasting Union) đồng ý cho phép Nga tham gia cuộc thi ca khúc xuất sắc hàng năm, nhưng quyết định này đã nhanh chóng bị đảo ngược.



https://youtu.be/UiEGVYOruLk

.

---- Ukraine hy vọng có thể đăng cai cuộc thi Eurovision Song Contest 2023 và Vương quốc Anh sẽ hỗ trợ cuộc thi này, theo lời Bộ trưởng Chiến lược Kinh doanh, Năng lượng và Công nghiệp Anh Kwasi Kwarteng nói với Sky News hôm Chủ nhật. Ông nói: "Eurovision nên được tổ chức ở Ukraine và đó là những gì chúng tôi hy vọng sẽ thấy. Chúng tôi đã hỗ trợ Ukraine ngay từ đầu cuộc khủng hoảng này."

.

Nhận xét của Kwarteng được đưa ra sau khi Ukraine giành chiến thắng trong Cuộc thi Bài hát Eurovision 2022 với bài hát "Stefania" trong bối cảnh Nga đang xâm lăng dữ dội, điều này làm dấy lên lo ngại rằng Ukraine có thể không thể tổ chức phiên bản tiếp theo cho EuroVison 2023. Ca khúc từ Anh quốc, do Sam Ryder đại diện và bài hát "Space Man", đứng thứ hai giải thi 2022.

.

.

---- New York: tay súng da trắng, mặc quân phục, áo giáp, vào siêu thị xóm da đen bắn 10 người chết, 3 bị thương. Một tay súng mặc áo giáp và đội nón sắt chiến binh đã nổ súng bằng súng trường công phá lớn tại một siêu thị Buffalo đông người hôm thứ Bảy, khiến 10 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương. Một số thi thể được tìm thấy trong bãi đậu xe.

.

Cảnh sát đã bắt một nghi can, theo báo Buffalo News. Một cảnh sát tại siêu thị Tops Friendly Market kể: "Giống như bước vào một bộ phim kinh dị, nhưng mọi thứ đều có thật. Nó giống như phim Armageddon. Thật là choáng ngợp. Đạn và máu ở khắp mọi nơi."

.

Các nhân chứng cho biết tay súng là người da trắng, và siêu thị nằm trong một khu phố ngoại ô chủ yếu là người Da đen của thành phố ở phía tây New York. Một luật sư Hoa Kỳ cho biết FBI đang điều tra vụ tấn công là một tội ác thù hận, theo AP. Tay súng có camera và cảnh sát cho biết có thể y đã phát trực tiếp lên mạng vụ tấn công của mình. Một người quản lý cửa hàng nói rằng cô ấy đã nghe thấy 70 tiếng súng.

.

---- Tổng thống Biden vào cuối ngày thứ Bảy đã kêu gọi chấm dứt "chủ nghĩa khủng bố trong nước được thúc đẩy bởi hận thù" sau khi một tay súng nổ súng tại một siêu thị Buffalo, N.Y. vài giờ trước đó, giết chết 10 người. Biden nói các hành động khủng bố trong nước là "trái ngược" với các giá trị của Hoa Kỳ.

.

---- Thống đốc New York Kathy Hochul (Dân Chủ) hôm Chủ nhật cho biết “mua súng dễ như luật rừng” và “tình hình ngôn ngữ căm thù bừa bãi” trên mạng Internet là “sự kết hợp gây chết người” --- bà nói như thế một ngày sau khi một tay súng nổ súng ở tiểu bang New York của bà, khiến 10 người thiệt mạng.

.

Hochul, trong một cuộc phỏng vấn với bình luận Dana Bash trên giờ “State of the Union” của CNN, cho biết luật pháp quốc gia là cần thiết để hạn chế việc mua súng và hạn chế chia sẻ trực tuyến thông tin thù địch ở Hoa Kỳ.

.

Hochul nói: “Chúng ta đang giải quyết vấn đề này trên khía cạnh [hạn chế] súng nhưng với tình hình trên phương tiện truyền thông xã hội và sự kết hợp của việc sử dụng súng tự do kiểu rừng rú, không được kiểm soát, chúng ta cần luật pháp quốc gia để giải quyết vấn đề này, cũng như việc chia sẻ thông tin thù địch một cách không kiểm soát trên internet -- đó là một sự kết hợp gây chết người. Chúng ta đã thấy nó được hiển lộ ở đây chỉ vài giờ trước, trong ngày hôm qua."

.

---- Các cụ sẽ an tâm: tiền an sinh xã hội sẽ tăng dự kiến 8,6% cho năm 2023. Việc điều chỉnh chi phí sinh hoạt (COLA) của Sở An sinh Xã hội sẽ không diễn ra cho đến tháng 10/2022 và nó sẽ dựa trên số liệu lạm phát trong ba tháng trước đó. Nhưng một dự báo từ Liên đoàn Công dân Cao niên (Senior Citizens League) cho thấy những cuộc kiểm tra An sinh xã hội đó có thể chứng kiến một sự gia tăng lớn.

.

CBS News nói rằng nhóm vận động cho người Mỹ lớn tuổi dự kiến tăng 8,6% vào năm 2023 dựa trên dữ liệu Chỉ số Giá tiêu dùng cho tháng 4 được công bố hôm thứ Tư. Giá tiêu dùng tháng trước đã tăng 8,3% so với 12 tháng trước đó, giảm nhẹ so với mức tăng 8,5% hàng năm của tháng Ba.

.

Tiền hiệu đính COLA được tính bằng cách sử dụng một biến thể nhỏ của Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được gọi là CPI-W. Chỉ số CPI-W là 8,9% trong tháng Tư. Khoảng 69 triệu người Mỹ lãnh tiền An sinh Xã hội, và chi phiếu trung bình của họ là khoảng $ 1,658/tháng. Nếu mức tăng 8,6% đó xảy ra, điều đó sẽ đưa nó lên khoảng 1.800 đô/tháng vào năm 2023.

.

---- Florida: máy bay lao vào xe chạy trên cầu, bốc cháy, nhiều người chết. Một người đã chết và 5 người bị thương sau khi một chiếc máy bay nhỏ đâm vào xe hơi đang chạy trên cầu ở Florida, cảnh sát cho biết. Theo Cục Hàng không Liên bang, chiếc Cessna 172 một động cơ đã bị mất điện vào chiều thứ Bảy khi nó đang bay từ Fort Lauderdale đến Key West qua Cầu Haulover Inlet ở phía bắc trung tâm thành phố Miami.

.

Báo Miami Herald cho biết ba hành khách đang bay trên máy bay thì nó rớt, lao vào một xe hơi có một phụ nữ và hai trẻ cỡ tuổi mới biết đi bên trong. Cảnh sát cho biết máy bay bốc cháy và hai hành khách cố gắng tìm đến nơi an toàn, mặc dù họ bị chấn thương nặng, cảnh sát cho biết. Người thứ ba đã không sống sót và được phát hiện bên trong Cessna sau khi Đội cứu hỏa Miami-Dade dập tắt ngọn lửa. Ba hành khách trên xe hơi được cho là trong tình trạng tốt.

.

---- Hơn hai năm sau khi COVID-19 quét qua thế giới, Bắc Hàn cho biết họ đang trải qua đợt đại dịch đầu tiên. Kể từ thứ Năm tuần trước, khi các trường hợp đầu tiên được báo cáo tìm thấy, hơn 805,00 "ca sốt", như chúng được đề cập, đã được ghi lại và 15 ca tử vong khác được cho là do vi rút, nâng số người chết được ghi nhận là 42.

.

Bắc Hàn có một hệ thống chăm sóc sức khỏe thê thảm và không rõ liệu họ có sản xuất hoặc nhập càng bất kỳ loại vaccine chống COVID nào hay không, làm dấy lên lo ngại rằng đại dịch có thể tàn phá đất nước đầy khép kín này.

.

---- Chính phủ Mã Lai lạnh cẳng: chống không nổi Trung Quốc ở Biển Đông, phải "ngoại giao lặng lẽ và bí mật" để cầu hòa. Phải cống nộp những gì?

Video dài 1:41 phút:



https://youtu.be/_Wo8LRg6k4M

.

---- Tòa án tối cao sẽ đưa ra ý kiến về vấn đề phá thai vào thứ Hai? Tòa tối cao sẽ lật ngược phán quyết "Roe vs. Wade" để làm hài lòng những người cấm phá thai? Câu trả lời, có lẽ, xin chờ ngày mai, Thứ Hai. Tòa án Tối cao Hoa Kỳ vào thứ Hai sẽ đưa ra ý kiến về các trường hợp được xét xử trong nhiệm kỳ hiện tại.

.

Tuy nhiên, Tòa án không cho biết trường hợp nào sẽ được đưa ra vào những ngày nhất định, vì vậy không biết liệu quyết định phá thai có thực sự được đưa ra vào ngày đó hay không. Một dự thảo ý kiến bị rò rỉ báo hiệu các thẩm phán đã sẵn sàng lật đổ phán quyết Roe, vốn đã hợp pháp hóa quyền truy cập phá thai và đã được ghi trên sổ sách trong nhiều thập niên.

.

---- California: bán xe hơi điện tăng gấp đôi trong 2 năm qua, chiếm 16% doanh số xe mới. Thương vụ bán xe hơi điện đã tăng gấp đôi ở California trong hai năm qua. Tiểu bang cho biết hơn một triệu xe không khói thải đã được bán ở California vào năm 2022, chiếm 16% tổng doanh số bán xe mới, tăng so với 8% cách đây hai năm.

.

Kể từ tháng 11 năm 2020, Tiểu bang đã đưa ra hơn 300 triệu đô la ưu đãi để mua xe hơi điện cùng với khoản tài trợ đề xuất 10 tỷ đô la khác cho ngân sách sắp tới để hỗ trợ giảm giá và cơ sở hạ tầng ở California. Chính quyền có quy định bắt buộc tất cả các xe bán ra mới phải chạy bằng điện vào năm 2035.

.

---- U23 Việt Nam thắng dễ dàng U23 Timor Leste, vào bán kết SEA Games 31. U23 Việt Nam dễ dàng đánh bại U23 Timor Leste 2-0 nhờ 2 bàn thắng của Văn Tùng và Thanh Minh, giành ngôi nhất bảng A SEA Games 31. Thắng chung cuộc 2-0, U23 Việt Nam vào bán kết SEA Games 31 với ngôi đầu bảng. U23 Việt Nam giành được 10 điểm sau 3 trận thắng, 1 trận hòa.

.

---- VOA Tiếng Việt: Camera quay cảnh Thủ tướng Việt Nam tán gẫu thân mật, kể chuyện ở Bạch Ốc. Thủ tướng Phạm Minh Chính trò chuyện bằng ngôn ngữ thân mật với các quan chức Việt Nam khác khi ông kể về trải nghiệm của ông tại Nhà Trắng. “Rõ ràng sòng phẳng, mẹ nó, sợ gì!” ông nói. Nhưng ông dường như không để ý camera của Bộ Ngoại giao Mỹ đang ghi hình và phát trực tiếp.

Video dài 5:01 phút:



https://youtu.be/wZm81aJLG5s

.

Độc giả có thể đối chiếu bản bóc chữ, ghi lại từng câu ở đây (Việt Báo trân trọng cảm ơn nhà báo Đinh Quang Anh Thái đã chỉ link bản bóc chữ này):

https://basam.vet/2022/05/14/3332-tai-my-tt-pham-minh-chinh-bt-to-lam-tan-gau-voi-cap-duoi-vo-tinh-bi-ghi-hinh-co-tieng/

.

.

---- HỎI 1: Nghiên cứu y khoa nhiều nhất trong năm 2020-2021 là về COVID-19?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Đại dịch COVID-19 là tình trạng được nghiên cứu nhiều nhất trong các thử nghiệm lâm sàng trong giai đoạn 2020-21, theo một phân tích mới từ tổ chức bảo vệ quyền cho bệnh nhân With Power. Tổ chức đã đánh giá dữ liệu thử nghiệm lâm sàng từ Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ (U.S. National Library of Medicine) trong thập niên qua để xác định những điều kiện nào đang được nghiên cứu và những nghiên cứu đó đang được tiến hành ở đâu.

.

Việc phân tích dữ liệu cho thấy hơn 700 thử nghiệm lâm sàng đã bị dừng do đại dịch COVID-19 vào năm 2020-21. Tổ chức này phát hiện ra rằng COVID-19 cũng dẫn tới nhiều nghiên cứu mới, khiến tổng số nghiên cứu chỉ giảm 5,5% vào năm 2020 so với năm 2019, bao gồm nhiều nghiên cứu mới về virus coronavirus, bù đắp cho sự sụt giảm trong các nghiên cứu về các bệnh lý khác.

.

Phân tích cho thấy COVID-19 dẫn đầu về số lượng nghiên cứu từ năm 2020-21 với 1.257 cuộc nghiên cứu, tiếp theo là 401 đối với ung thư vú và 311 đối với bệnh tiểu đường.

.

Chi tiết:

https://www.newsmax.com/newsfront/covid-health-trials-cancer/2022/05/14/id/1069884/

.

---- HỎI 2: Vài ngày nữa bầu sơ bộ Pennsylvania, báo NY Post kể chuyện 1 ứng cử viên Cộng hòa gọi Hồi giáo là "súc vật"?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Người bị khui câu nói dữ dội này là Kathy Barnette (Cộng Hòa), ứng cử chức Thượng nghị sĩ tại Pennsylvania. Barnette, 50 tuổi, đã tweet vào năm 2015: “Chúng ta phải ngừng tương tác với họ như thể họ là những con người có lý trí. Không có gì hợp lý về Hồi giáo." Trong các dòng tweet khác, Barnette khoe khoang về việc "đối đầu" với người Hồi giáo và tuyên bố sai lạc rằng cựu Tổng thống Obama là người Hồi giáo.

Bà viết trong một tweet khác năm 2015: “Hầu hết đều nghĩ ISIS chỉ là 1 nhóm cực đoan. Không, họ là người Hồi giáo đích thực."

.

Năm 2017, bà nói Hồi giáo nên "bị cấm ở Hoa Kỳ."

.

https://nypost.com/2022/05/14/pennsylvania-gop-senate-candidate-kathy-barnette-called-muslims-animals/

.

.