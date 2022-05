Băng hình Tổng Thống Nga Putin dự lễ Ngày Chiến Thắng 9/5/2022 cho thấy Putin sức khỏe không bình thường. Khi ngồi Putin cũng đắp chăn, dù khí hậu hôm đó không lạnh; khi đi thì khập khiễng, khi nói chuyện bắp thịt mặt không nhúc nhích.

.

- Phạm Minh Chính tới Mỹ, theo lời Biden mời họp Thượng Đỉnh Mỹ-ASEAN về ngăn chận TQ bành trướng

- Putin lộ dấu hiệu bệnh: mặt phù nghi tiêm filler, nói chuyện bắp thịt mặt không cử động, ngồi đắp chăn, đi khó khăn. Nga: vẫn đang họp mật Nga-Ukraine.

- Đức Giáo hoàng Francis gặp 2 người vợ của 2 chiến binh trung đoàn Azov đang chiến đấu trong nhà máy thép Azovstal. Ukraine truy tố người lính Nga đầu tiên về tội ác chiến tranh.

- Kherson: sẽ xin sáp nhập vào Nga mà không cần trưng cầu dân ý. Nga: không có kế hoạch thiết quân luật, nếu Kherson xin sáp nhập vào Nga là tùy ý dân. Anh: sẽ ký tuyên bố an ninh với Thụy Điển và Phần Lan. Nga chụp mũ Mỹ "về các thí nghiệm vô nhân đạo".

- Bulgaria nhận khí đốt LNG từ Mỹ thay cho Nga từ tháng 6/2022. Áo quốc: sẵn sàng làm trung gian Nga-Ukraine sau khi ngừng giao chiến. Thủ tướng Phần Lan: nếu Phần Lan vào NATO chỉ để củng cố sức mạnh cộng đồng quốc tế.

- Zelensky: Ukraine tái chiếm một số thành phố từ tay quân Nga. Ukraine: còn hơn 1.000 lính Ukraine, nhiều người đã bị thương, vẫn cầm súng trong nhà máy thép Azovstal. Leonid Kravchuk (người lãnh đạo Ukraine giành độc lập khỏi Liên Xô) từ trần, thọ 88 tuổi. Belarus: đưa lực lượng đặc biệt tới biên giới Ukraine. Project Dynamo cứu được 1 công dân Mỹ bị quân Nga bắt.

- Mỹ: kinh tế Nga suy thoái thấy rõ, đối mặt với lạm phát 20%. LHQ: số dân thường chết thực tế nhiều hơn con số chết chính thức LHQ đưa ra là 3.381 người. Xác của 44 dân thường được tìm thấy trong đống đổ nát của một tòa nhà 5 tầng ở thị trấn Izium. LHQ: có "thông tin đáng tin cậy" một số đơn vị quân đội Ukraine tra tấn tù binh Nga.

- Tình báo Mỹ: Putin có thể sẽ quyết liệt hơn, thiết quân luật, định hướng lại sản xuất công nghiệp hoặc leo thang quân sự. Mỹ: thời gian gần chưa thấy hòa ước, vì quân Nga và quân Ukraine đều tin sẽ đạt được vài chiến thắng. Mỹ: cuộc chiến ở Ukraine sẽ được giải quyết "thông qua một tiến trình ngoại giao và giải pháp ngoại giao."

- Bản dự thảo sách trắng phòng vệ của Nhật quan ngại về Nga, TQ, Bắc Hàn.

- Biden trấn an: sẽ ưu tiên chận lạm phát. Hạ viện Mỹ đã thông qua khoản tài trợ bổ sung 40 tỷ USD cho Ukraine.

- sách mới Esper: Trump muốn đưa Tướng McChrystal và Đô đốc McRaven về quân ngũ để xử ở tòa quân sự

- Lộ email tháng 12/2020: LS của Trump xin Quốc hội Pennsylvania quăng toàn bộ phiếu bầu qua thư để Trump thắng.

- Lộ băng ghi âm: TNS Cộng Hòa Graham trong ngày bạo loạn điện thoại cho Trump, dọa dùng tu chính án 25 lột chức Trump, sau bạo loạn nói rằng Biden sẽ là Tổng Thống tuyệt vời nhất.

- Trump nghi TQ có vũ khí gây bão, và sẽ thổi bão vào Mỹ.

- DB Tom Reed (Cộng Hòa, NY) từ chức sớm.

- Massachusetts: cựu TNS tiểu bang Dean Tran (Cộng Hòa) tranh ghế Dân biểu Liên bang

- Quận Cam: tấn công tình dục ở trường trung học Mater Dei.

- California: 60% nói học UC giá cao hết chịu nổi, 55% nói học CSU giá đắt trên trời.

- HỎI 1: Dùng súng giết người ở Mỹ trong năm 2020 tăng 35%? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Mỹ phầm Nam Hàn: thị trường TQ thê thảm, phải chuyển ưu tiên qua Mỹ? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-11/5/2022) ---- Phó chủ tịch khu vực Kherson do Nga kiểm soát Kirill Stremousov đã tiết lộ kế hoạch vào hôm thứ Tư của chính quyền khu vực này để thỉnh nguyện Tổng thống Nga Vladimir Putin xin cho sáp nhập Kherson vào lãnh thổ Nga.

.

Stremousov nói: “Thành phố Kherson là của Nga." Và giải thích rằng kế hoạch là chuyển đổi hoàn toàn sang luật pháp Nga vào cuối năm nay mà không cần trưng cầu dân ý.

.

Ngoài ra, Stremousov đã công bố kế hoạch khai trương các tuyến đường xe lửa từ Kherson đến Crimea, dự kiến sẽ diễn ra sau khi quân Nga chiếm toàn bộ Odessa. Trước đó, các quan chức vùng Kherson đã quyết định chuyển tất cả các giao dịch thương mại sang đồng rúp Nga từ tháng 5/2022.

.

---- Nghe y hệt như phim kinh dị, nếu tin vào Nga. Hôm thứ Tư, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng họ đã thu thập thêm bằng chứng về việc Hoa Kỳ tham gia vào các phòng thí nghiệm sinh học ở Ukraine. Người chỉ huy cơ quan nghiên cứu sinh học của Bộ quốc phòng Nga Igor Kirillov nói trong một cuộc họp báo, rằng Nga đã "nhận được thông tin mới tiết lộ chi tiết về các thí nghiệm vô nhân đạo của Ngũ Giác Đài đối với công dân Ukraine tại bệnh viện tâm thần số 1. Danh mục chính của các đối tượng thí nghiệm là một nhóm nam bệnh nhân từ 40-60 tuổi đang suy kiệt cơ thể cao.

.

Kirillov cho biết thêm rằng các chuyên gia Mỹ đang làm việc để thử nghiệm các loại thuốc mới, vượt qua các tiêu chuẩn an toàn quốc tế và giảm chi phí nghiên cứu để đạt được lợi thế cạnh tranh. Ông khẳng định rằng "các công ty dược phẩm lớn đều tham gia vào kế hoạch này, bao gồm Pfizer, Moderna, Merck, cũng như Gilead, công ty có liên kết với bộ quân đội Mỹ."

.

---- Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm thứ Tư sẽ ký các tuyên bố an ninh với Thụy Điển và Phần Lan trước khi 2 nước này dự kiến nộp đơn gia nhập NATO. Tuyên bố sẽ "tăng cường chia sẻ thông tin tình báo, đẩy nhanh huấn luyện, tập trận và phối hợp quân sự chung, đồng thời củng cố an ninh trên cả ba nước."

.

Johnson sẽ bày tỏ sự ủng hộ đối với tư cách thành viên NATO của Thụy Điển và Phần Lan, nhưng ông cũng lưu ý rằng các tuyên bố "không phải là một khoảng cách ngắn hạn, mà là một cam kết lâu dài để củng cố quan hệ quân sự và ổn định toàn cầu, đồng thời củng cố khả năng phòng thủ của châu Âu trong các thế hệ sau."

.

---- Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin cho biết hôm thứ Tư rằng việc Phần Lan trở thành thành viên của NATO sẽ "củng cố toàn bộ cộng đồng quốc tế." Phần Lan vẫn chưa quyết định về việc nộp đơn gia nhập liên minh, nhưng Marin dự kiến sẽ thông báo quan điểm của mình về vấn đề này cùng với Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto vào thứ Năm.

.

"Phần Lan đang thực hiện bước đi lịch sử này, chúng tôi đang làm điều đó vì sự an toàn của chính công dân của chúng tôi", Marin nói trong một cuộc họp báo trong chuyến thăm Nhật Bản. Nga đã hù dọa sẽ "xem xét tất cả các biện pháp cần thiết" nếu Phần Lan gia nhập NATO, đồng thời cảnh báo rằng động thái này "sẽ không củng cố an ninh của Phần Lan hay NATO."

.

---- Tổng thống Áo quốc Alexander Van der Bellen hôm thứ Tư tuyên bố tại cuộc họp báo chung với Tổng thư ký Liên hiệp quốc (LHQ) Antonio Guterres rằng Áo quốc sẽ sẵn sàng trở thành trung gian giữa Nga và Ukraine trong các cuộc đàm phán sau khi giao chiến kết thúc.

.

Van der Bellen nói rằng Áo quốc, với tư cách là một quốc gia trung lập, sẽ "làm mọi thứ", bao gồm cả việc cung cấp dịch vụ hòa giải và ngoại giao, để "đạt được một nền hòa bình lâu dài."

.

---- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Tư cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin không có kế hoạch thiết quân luật. Hôm thứ Ba, Giám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ Avril Haines tuyên bố Putin có thể chuẩn bị sử dụng "các biện pháp quyết liệt hơn" bao gồm cả thiết quân luật.

.

Peskov cũng cho biết Nga tiếp tục "theo dõi cẩn thận" các hành động "có khả năng bằng cách nào đó thay đổi cấu hình" của NATO khi Thủ tướng Anh Boris Johnson công du Thụy Điển và Phần Lan (2 quốc gia này sẽ quyết định gia nhập liên minh trong những tuần tới).

.

Bình luận về các thông tin cho rằng lãnh đạo vùng Kherson của Ukraine sẽ xin gia nhập với Nga, ông Peskov nói rằng người dân trong vùng nên "tự quyết định số phận của mình", đồng thời nhấn mạnh quyết định này phải "hoàn toàn chính đáng, như trường hợp của Crimea."

.

---- Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói với Đài Sputnik (của Nga) hôm thứ Tư rằng Moscow và Kiev đã tiếp xúc một lần nữa để thảo luận về tình hình Ukraine.

.

Phát biểu về nhận định của Hoa Kỳ rằng Nga dường như không sẵn sàng đàm phán, Zakharova lưu ý rằng, với những thay đổi gần đây trong chính quyền Hoa Kỳ, "không nên ngạc nhiên khi các tuyên bố được đưa ra rời rạc, mâu thuẫn với nhau."

.

---- Thủ tướng Bulgaria Kiril Petkov đã đồng ý với Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris để nhận khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Washington bắt đầu từ tháng 6/2022, theo phòng báo chí của chính phủ Bulgaria đưa tin hôm thứ Tư.

.

Trong cuộc gặp tại Bạch Ốc, Phó Tổng thống Mỹ hoan nghênh hành động quyết liệt của Bulgaria trong việc trở nên độc lập về năng lượng với khí đốt của Nga, đồng ý cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng cho Sofia với giá thấp hơn Gazprom.

.

Trước đó, Gazprom đã quyết định ngừng cung cấp LNG cho Bulgaria vào cuối tháng 4 do Bulgaria từ chối tuân thủ yêu cầu của Moscow về việc thanh toán tiền khí đốt bằng đồng rúp.

.

---- Theo các báo New York Post, Radar Online, Daily Star... băng hình Tổng Thống Nga Putin nói chuyện trong Ngày Chiến Thắng 9/5/2022 cho thấy Putin sức khỏe không bình thường. Theo báo Radar Online, Putin đã sử dụng chất làm đầy (filler) và các công việc thẩm mỹ khác trên khuôn mặt để che giấu dấu hiệu bệnh hoạn khi những tin đồn liên quan đến sức khỏe ngày càng giảm sút của nhà lãnh đạo Nga.

.

Các chuyên gia nhìn qua video tin rằng Tổng thống Nga 69 tuổi đã sử dụng công việc "thẩm mỹ" đáng kể để che đậy bất kỳ dấu hiệu sức khỏe không tốt của mình khi quan sát Lễ diễn binh Chiến thắng của Nga vào thứ Hai. Đó là khẳng định của một bài báo gần đây trên Daily Star cho thấy Putin không chỉ thẩm mỹ trên khuôn mặt mà còn mắc chứng thiếu "vận động cơ [bắp thịt trên mặt, từ mũi trở lên cao]" khi phát biểu kỷ niệm Ngày Chiến thắng.

.

Chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Adrianne Carter nói: “Putin đã thực hiện rất nhiều lần thẩm mỹ trên khuôn mặt của mình. Putin không có nhiều chuyển động bắp thịt ở nửa trên của khuôn mặt [mũi hướng lên trên]. Đôi má sưng húp trông giống như Putin đã tiêm chất làm đầy và điều trị. Đôi mắt Putin trông chảy nước và yếu - một dấu hiệu của bệnh tật? Cánh tay phải của Putin không cử động tự do khi đi bộ như tay trái. Putin sử dụng cánh tay phải của mình khi nhận hoa nhưng chắc chắn thích sử dụng tay / cánh tay trái của mình."

.

.

Video cho thấy Putin ngồi với một chiếc chăn dày trùm lên người bất chấp khí hậu hôm đó Moscow không quá lạnh, vị tổng thống ốm yếu còn được cho là "đi khập khiễng" khi ông đứng lên đặt vòng hoa tưởng niệm ngày lễ của Nga.

.

---- Ukraine thông báo hồ sơ truy tố: binh sĩ Nga đầu tiên bị xét xử trong cái chết của một người đàn ông 62 tuổi ở vùng Sumy của Ukraine. Văn phòng tổng công tố Ukraine cho biết họ đã đệ đơn cáo trạng chống lại Vadim Shishimarin, chỉ huy đơn vị quân đội 32010 thuộc Sư đoàn xe tăng Kantemirov số 4 của khu vực Moscow.

Hồ sơ cáo buộc Shishimarin, 21 tuổi, người Nga, đã giết một người dân 62 tuổi không có vũ khí đang đi xe đạp ven đường ở làng Chupakhivka, vùng Sumy vào ngày 28/2/2022. Shishimarin hiện đang bị Ukraine giam giữ.

.

---- Hôm thứ Tư, Đức Giáo hoàng Francis đã gặp 2 người vợ của 2 binh sĩ Ukraine còn ẩn trú và chiến đấu trong nhà máy thép Azovstal ở Mariupol. Hai phụ nữ, Yulia Fedosiuk và Kateryna Prokopenko, đã xác nhận cuộc gặp với Đức Giáo hoàng tại Vatican với CNN.

.

Hai người cho biết chồng của họ là binh sĩ của trung đoàn Azov và hiện đang ở bên trong nhà máy thép để bảo vệ nó trước các cuộc tấn công của Nga. Họ cho biết họ đã viết thư cho Đức Giáo hoàng trong những ngày gần đây thông qua đại sứ Ukraine tại Rome và rất ngạc nhiên khi họ nhận được lời mời tham dự buổi tiếp kiến chung hàng tuần của Đức Giáo hoàng.

.

---- Chuyên viên Ukraine đi gỡ mìn do Nga để lại.

Video dài 46 giây:



https://youtu.be/kg0ePn1kpa4

.

---- Hạ viện Mỹ đã thông qua khoản tài trợ bổ sung 40 tỷ USD cho Ukraine vào tối thứ Ba sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo viện trợ hiện có sẽ hết trong "khoảng 10 ngày tới".

.

Như thế, dự luật bây giờ sẽ cần được Thượng viện thông qua trước khi nó có thể được chuyển đến tay Tổng thống Joe Biden để được ký thành luật.

.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu hàng đêm cho biết Lực lượng vũ trang Ukraine đang bắt đầu chiếm lại một số thành phố từ tay quân Nga và Ukraine đang làm mọi thứ có thể để giải phóng đất đai của mình.

.

“Những kẻ chiếm đóng đang dần bị đẩy khỏi Kharkiv,” ông nói, đồng thời cảnh báo không nên kỳ vọng vào những chiến thắng nhất định.

.

Zelensky cho biết ông biết ơn tất cả những người chiến đấu trên tiền tuyến và "thể hiện sức mạnh thực sự của siêu nhân."

.

---- Cộng đồng tình báo Mỹ tin rằng cuộc chiến của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Ukraine có khả năng trở nên “khó lường hơn và leo thang hơn” trong những tháng tới, giám đốc tình báo quốc gia của quốc gia này nói với Quốc hội hôm thứ Ba. Phát biểu trước Ủy ban Quân Vụ Thượng viện hôm thứ Ba, Avril Haines đã vẽ một bức tranh ảm đạm và khó lường về giai đoạn tiếp theo của cuộc xâm lược kéo dài nhiều tháng của Putin.

.

Haines cho biết tình hình trên thực địa có thể "làm tăng khả năng Tổng thống Putin sẽ chuyển sang các biện pháp quyết liệt hơn." Điều đó có thể bao gồm "thiết quân luật, định hướng lại sản xuất công nghiệp hoặc các hành động quân sự có khả năng leo thang." Bà nói với các nhà lập pháp rằng các sở tình báo Mỹ không tin rằng Putin sẽ chuyển sang sử dụng vũ khí hạt nhân trừ khi Putin cảm thấy có một mối đe dọa sinh tồn đối với Nga.

.

Bà cho biết, Putin muốn chiếm hai khu vực phía đông Donetsk và Luhansk, kiểm soát thành phố Kherson và có khả năng mở rộng một hành lang làm cây cầu trên bộ quanh nấc thang phía nam của đất nước tới Transnistria, khu vực do Nga hậu thuẫn ở Moldova. Nhưng để đến được Transnistria, cộng đồng tình báo tin rằng Putin sẽ cần phải phát động toàn bộ lực lượng bên trong nước Nga, một bước đi mà Putin cho đến nay vẫn chưa thực hiện.

.

Haines nói: “Vì cả Nga và Ukraine đều tin rằng họ có thể tiếp tục đạt được tiến bộ về mặt quân sự, nên chúng tôi không thấy một con đường đàm phán khả thi nào ở phía trước, ít nhất là trong ngắn hạn."

.

---- Trưởng ban Báo chí của chính phủ Hoa Kỳ Jen Psaki đã tuyên bố hôm thứ Ba, trong một cuộc họp báo, rằng cuộc chiến ở Ukraine sẽ được giải quyết "thông qua một tiến trình ngoại giao và giải pháp ngoại giao."

.

Tuy nhiên, Psaki nhấn mạnh rằng Mỹ đã không nhìn thấy "một dấu hiệu nào từ phía Nga cho thấy họ cởi mở hoặc nhiệt tình tham gia vào các cuộc thảo luận hòa đàm đó."

.

Bà nói thêm rằng đã có một số "nỗ lực ngừng bắn, ngay cả ở những vùng nhỏ hơn của đất nước Ukraine." Mặc dù Mỹ đã "ủng hộ những điều đó" nhưng vẫn cần Nga "vào bàn ngồi và sẵn sàng tham gia vào một quá trình ngoại giao" để cuộc xung đột kết thúc.

.

---- Xác của 44 dân thường được tìm thấy trong đống đổ nát của một tòa nhà 5 tầng ở thị trấn Izium, nơi hiện do quân Nga kiểm soát, theo lời người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực Kharkiv.

.

Oleh Syniehubov cho biết tòa nhà đã "bị phá hủy hoàn toàn bởi những kẻ chiếm đóng" nhưng vẫn chưa rõ thời điểm xảy ra. Lực lượng Nga đã kiểm soát Izium trong gần hai tháng. Trước đó, thị trấn đã bị tranh chấp nặng nề và bị pháo kích dữ dội.

.

---- Tổng Tham mưu trưởng quân lực Belarus Viktor Gulevich cho biết: Lực lượng vũ trang Belarus sẽ triển khai lực lượng đặc biệt tới biên giới Ukraine vì "Hoa Kỳ và các đồng minh tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự tại biên giới quốc gia".

.

Bản văn viết: "Để đảm bảo an ninh cho Cộng hòa Belarus ở hướng nam, lực lượng của các đơn vị thuộc lực lượng hoạt động đặc biệt được triển khai trên ba hướng chiến thuật." Bản văn cũng cho biết Ukraine đã tạo ra một lực lượng 20.000 người áp sát biên giới Belarus, lực lượng [Ukraine] này "đã buộc chúng tôi phản ứng."

.

---- Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết: Nền kinh tế Nga đang suy thoái rõ ràng và phải đối mặt với lạm phát 20%. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết hôm thứ Ba rằng các biện pháp trừng phạt của phương Tây đã giáng một đòn mạnh vào nền kinh tế Nga sau cuộc xâm lược Ukraine.

.

Điều trần trước Financial Stability Oversight Council (Hội đồng Giám sát Ổn định Tài chính) trước Quốc hội, Yellen nói: “Nền kinh tế của Nga rõ ràng đang suy thoái, dự báo nền kinh tế Nga sẽ giảm từ 10% đến 15%."

.

Trong khi đó, Yellen nói, lạm phát ở Nga có lẽ đang ở mức 20% trong năm nay. Con số đó sẽ cao hơn gấp đôi so với mức tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái của giá tiêu dùng ở Hoa Kỳ vào tháng 3/2022.

.

---- Một tổ chức bất vụ lợi Hoa Kỳ tham gia vào các hoạt động cứu hộ và sơ tán ở Ukraine trong chiến tranh của Nga cho biết rằng họ đã giải cứu một công dân Mỹ và gia đình của anh ta khỏi lực lượng Nga vào hôm thứ Ba.

.

Hội bất vụ lợi Project Dynamo có trụ sở tại Florida cho biết trong một tuyên bố rằng hôm thứ Ba, tại khu vực lân cận của vùng Mykolaiv, miền nam Ukraine, một trong những đội lọc nước của tổ chức này đã "giải cứu thành công" Kirillo Alexandrov, một công dân Mỹ 27 tuổi và gia đình của anh ta.

.

Hội cho biết cứu được về là sau hơn một tháng đàm phán.

.

---- Liên Hiệp Quốc có "thông tin đáng tin cậy" liên quan đến việc một số đơn vị quân đội Ukraine tra tấn tù binh Nga, theo lời Trưởng Phái đoàn Giám sát Nhân quyền LHQ tại Ukraine Matilda Bogner cho biết hôm thứ Ba.

.

Bogner lưu ý: “Chúng tôi đã nhận được thông tin đáng tin cậy về việc tra tấn, đối xử tệ bạc và giam giữ phi nhân đối với các tù binh Nga và các nhóm vũ trang liên quan."

.

Bà cũng kêu gọi cả Ukraine và Nga hãy điều tra kịp thời tất cả các cáo buộc lạm dụng tù nhân chiến tranh và "hãy kiểm soát hiệu quả và hướng dẫn các lực lượng của họ ngăn chặn bất kỳ vi phạm nào tiếp tục xảy ra."

---- Matilda Bogner, Trưởng Phái bộ Giám sát Nhân quyền của LHQ tại Ukraine, nói với các phóng viên ở Geneva, Thụy Sĩ rằng kể từ khi Nga xâm lược, hàng nghìn dân thường đã thiệt mạng, nhiều hơn con số thiệt mạng chính thức của LHQ là 3.381.Phái đoàn của LHQ, bao gồm 55 giám sát ở Ukraine, cho biết hầu hết các trường hợp tử vong đều xảy ra do sử dụng vũ khí nổ có phạm vi ảnh hưởng rộng, chẳng hạn như pháo kích và không kích.Bogner nói: “Chúng tôi đang nghiên cứu các ước tính, nhưng tất cả những gì tôi có thể nói lúc này là nó cao hơn hàng nghìn con số mà chúng tôi đưa ra cho quý vị."---- Ukraine cho biết hơn 1.000 binh sĩ Ukraine, nhiều người trong số họ bị thương, vẫn ở trong các nhà máy thép Azovstal ở thành phố cảng Mariupol do Nga kiểm soát.Phó Thủ tướng Iryna Vereshchuk cho biết: “Hơn một nghìn binh sĩ Ukraine vẫn còn trong nhà máy. “Hàng trăm người bị thương. Có những người bị thương nặng cần phải di tản khẩn cấp”.---- Leonid Kravchuk, người lãnh đạo Ukraine để giành được độc lập trong bối cảnh Liên Xô sụp đổ và từng là Tổng Thống đầu tiên của Ukraine, đã qua đời, theo lời các quan chức Ukraine cho biết hôm thứ Ba, hưởng thọ 88 tuổi.Andriy Yermak, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, xác nhận cái chết của Kravchuk trên ứng dụng truyền thông xã hội Telegram. AP cho biết Kravchuk sức khỏe kém từ lâu và đã trải qua một ca phẫu thuật tim vào năm 2021.Kravchuk đã lãnh đạo Ukraine với tư cách là Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Ukraine trong những năm Liên Xô suy tàn, và đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy cho sụp đổ và tan rã của Liên Xô để giảnh độc lập cho Ukrasine. Kravchuk giữ chức vụ tổng thống Ukraine từ năm 1991 đến năm 1994.---- VOA: Bộ áo bay Jet Suit của công ty Gravity Industries Jet Suit cho bạn khả năng siêu nhân đang thử nghiệm cho đội cứu hộ ở Bắc Anh Quốc. Trong video cho thấy nhân viên cấp cứu Jamie Walsh, một trong 3 người bay thử nơi đồi dốc của quận Lake District sau khi học 6 bài học. Bộ áo bay cho bay thử nghiệm tầm xa 2 kilômét, tầm cao 750 mét, lâu khoảng 3 phút, 40 giây.Video dài 34 giây:



https://youtu.be/zhW7_5tk8CQ

.

.

---- Lộ email tháng 12/2020: LS của Trump xin Quốc hội Pennsylvania quăng toàn bộ phiếu bầu qua thư để Trump thắng. John Eastman, cựu luật sư của Donald Trump được biết đến với bản ghi nhớ năm 2020 về mưu kế lật ngược bầu cử, bây giờ lộ ra Eastman lúc đó cũng gửi 1 email tới các dân cử Quốc hội Pennsylvania yêu cầu quăng bỏ toàn bộ các phiếu bầu qua thư (absentee ballots) để đếm lại phiếu, như thế Trump sẽ thắng phiếu 2020, theo báo Denver Post và Politico.

.

Đó là phần của nỗ lực cuối cùng vào tháng 12/2020 nhằm đảo ngược kết quả bầu cử, nhằm xóa sổ chiến thắng của Joe Biden, nhằm cho Trump bám ghế Tổng Thống. Các dân cử Quốc hội Pennsylvania đã không dám quăng bỏ phiếu bầu qua thư. Kết quả Biden thắng ở Pennsylvania với hơn 80.000 phiếu bầu.

.

---- Lộ băng ghi âm: TNS Cộng Hòa Graham trong ngày bạo loạn điện thoại cho Trump, dọa dùng tu chính án 25 lột chức Trump, sau bạo loạn nói rằng Biden sẽ là Tổng Thống tuyệt vời nhất. Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Lindsey Graham đã chỉ trích Donald Trump vì "chơi trò chơi truyền hình" và Graham gọi Joe Biden là "người tốt nhất nên có" để vào Bạch Ốc trong một cuộc phỏng vấn ngay sau cuộc bạo loạn ngày 6/1/2021, theo một bản ghi âm bị rò rỉ. Các bản ghi âm được phát ra bởi các phóng viên Alex Burns và Jonathan Martin của New York Times trong một cuộc phỏng vấn với CNN vào cuối hôm thứ Ba 10/5/2022.

.

TNS Graham (Cộng hòa, South Carolina) đã nói chuyện với ký giả Martin sau cuộc bạo loạn, nói rằng bạo lực sẽ dẫn đến "việc mở máy lại." Khi được hỏi liệu Biden có thể đem bình an cho tình hình hay không, TNS Graham nói là được, rồi nói thêm rằng Biden có thể "có thể là người tốt nhất nên có" để giữ chức Tổng Thống.

.

Về phần Trump, TNS Graham nói rằng Trump đã "đánh giá sai niềm đam mê. Trump chơi trò chơi truyền hình và đã đi quá xa ở đây.… Cuộc biểu tình [bạo loạn] đó không giúp ích được gì, thế rồi Trump lại nói về việc sơ bộ bứng ghế Liz [Cheney] đã tạo ra cảm giác về trả thù.”

.

Mặc dù Graham được coi là một trong những đồng minh trung thành nhất của Trump, cuốn sách mới của Burns và Martin, nhan đề "This Shall Not Pass" kể rằng TNS Graham đã điện thoạit ới Bạch Ốc trong cuộc bạo loạn và đe dọa sẽ viện dẫn Tu chính án thứ 25 để lột chức Trump.

.

---- Bản dự thảo sách trắng phòng vệ của Nhật quan ngại về Nga, TQ, Bắc Hàn. Bản Dự thảo sách trắng phòng vệ thường niên của Nhật Bản đề cập đến việc Nga xâm lược Ukraine, nhấn mạnh rằng không thể để xảy ra tình hình tương tự ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. NHK ghi rằng Dự thảo có một phần mới nói về cuộc xâm lược của Nga. Theo đó, các nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi nguyên trạng bằng vũ lực là không thể chấp nhận được và sẽ làm lung lay nền tảng của trật tự quốc tế.

.

Cũng theo dự thảo, Nhật Bản sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình Đài Loan, trong bối cảnh căng thẳng ngày càng tăng do cán cân quân sự giữa hai bờ eo biển đang dần ngả theo hướng có lợi cho Trung Quốc. Dự thảo cho biết Bắc Hàn là một mối đe dọa lớn và bức thiết. Theo các quan chức phòng vệ, Bắc Hàn đang đơn phương gia tăng các hoạt động gây hấn thông qua việc thường xuyên phóng các hỏa tiễn đạn đạo trong năm nay, trong đó có các hỏa tiễn thuộc tầm hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa. Dự thảo sách trắng phòng vệ sẽ được đệ trình lên Nội các và công bố sớm nhất là tháng 7/2022.

.

---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã nhận xét trong bài phát biểu hôm thứ Ba rằng ông muốn "mọi người Mỹ biết rằng tôi xem lạm phát là vấn đề nghiêm trọng" và việc ngăn cản hàng hóa tăng giá là ưu tiên hàng đầu nội địa của ông.

.

Phát biểu về những lý do đằng sau sự gia tăng lạm phát gần đây, Biden chỉ ra đại dịch COVID-19 và sự can thiệp quân sự của Nga vào Ukraine, có ảnh hưởng đặc biệt đến giá xăng dầu và thực phẩm. Ông lưu ý rằng, do những yếu tố đó, toàn bộ thế giới đang phải đối mặt với một "lạm phát lịch sử" vào lúc này. Tuy nhiên, Biden nhấn mạnh Mỹ đang ở "vị thế mạnh mẽ hơn" để chống lại cuộc khủng hoảng hơn bất kỳ quốc gia nào khác.

.

---- Theo bản tin từ Business Insider, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper viết trong cuốn sách mới rằng cựu tổng thống Donald Trump đã rất tức giận với Đô đốc Hải quân Hoa Kỳ đã nghỉ hưu William McRaven vì đã chỉ trích Trump công khai, và Trump yêu cầu triệu hồi McRaven vào trở lại quân ngũ để Trump có thể đưa ra tòa án quân sự.

.

Đô đốc McRaven là người chỉ huy đội biệt kích nhảy toán vào một khu nhà ở Pakistan vào năm 2011 trong đêm để bắn chết trùm khủng bố Osama bin Laden, kết thúc một cuộc truy lùng quốc tế bắt đầu sau vụ tấn công ngày 11/9/2001.

.

Như Esper đã viết trong cuốn sách mới phát hành của mình, "A Sacred Oath: Memoirs of a Secretary of Defense During Extraordinary Times" ("Lời thề thiêng liêng: Hồi ký của một Bộ trưởng Quốc phòng trong thời điểm phi thường") cựu tổng thống Trump nổi giận vì các nhận xét của McRaven. Đích thân Esper và Tham mưu trưởng liên quân, Tướng Mark Milley, phải dùng lời can Trujmp.

.

Bản tin Insider viết: "Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper viết rằng Esper và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Mark Milley, đã phải nói chuyện can gián với Tổng thống Trump khi đó về kế hoạch triệu hồi cả hai sĩ quan đã hồi hưu --- Tướng Lục quân Stanley A. McChrystal và Đô đốc McRaven --- phải trở về quân ngũ để rồi Trump sẽ đưa Tướng McChrystal và Đô đốc McRaven ra tòa án quân sự. Esper khẳng định với cựu tổng thống Trump rằng làm điều đó "sẽ phản tác dụng đối với ông, thưa Tổng thống."

.

---- Khi Donald Trump mới nắm quyền Tổng Thống, Trump có một câu hỏi cấp bách dành cho các phụ tá an ninh quốc gia và các quan chức chính quyền của Trump: Liệu Trung Quốc có một khoa học kỹ thuật bí mật - một loại vũ khí, chẳng hạn - để tạo ra những cơn bão lớn do con người tạo ra và sau đó phóng các trận bão này vào lãnh thổ Hoa Kỳ? Tin này dịch theo báo Rolling Stone.

.

Và nếu vậy, liệu điều này có cấu thành một hành động chiến tranh của một thế lực nước ngoài hay không, và Hoa Kỳ có thể trả đũa bằng quân sự không? Trump sau đó đã liên tục hỏi về điều này, theo lời 2 cựu quan chức chính quyền cấp cao và một người thứ ba đã tóm tắt về vấn đề này. Một cựu quan chức Trump thân thiết nói: “Thật là quá ngu ngốc để nói thành lời..."

.

Một cựu quan chức cấp cao khác kể: “Tôi đã có mặt [một lần] khi Trump hỏi liệu Trung Quốc có‘ làm ra ’các trận bão để phóng vào Mỹ hay không. Trump muốn biết liệu công nghệ này có tồn tại hay không. Một người trong phòng lúc đó trả lời Trump, "Không có, theo tôi nghĩ, thưa ngài." Tôi đã giữ nó lại cho đến khi tôi trở về văn phòng của mình ... Tôi không biết Tổng Thống Trump đã nghe về điều đó ở đâu... Trump đã hỏi về chuyện đó, rồi cũng từng hỏi mọi người xem có thể đối phó bằng cách bắn vũ khí nguyên tử để dẹp tan các trận bão hay không.” Một phát ngôn nhân của Trump từ chối bình luận vê bài báo.

.

.

---- Dân biểu Tom Reed (Cộng Hòa, New York) loan báo từ chức, rời nhiệm sở sớm hơn 7 tháng trước khi kết thúc nhiệm kỳ. Văn phòng của ông đã không trả lời các tin nhắn từ các phóng viên.

.

Dân biểu Tom Reed từng bị cáo buộc xoa lưng một nữ vận động viên hành lang và cởi nút áo nịt ngực của cô mà không có sự đồng ý tại một sự kiện ở quán rượu ở Minneapolis vào năm 2017. DB Reed đã xin lỗi vài ngày sau khi các cáo buộc được đưa ra vào tháng 3/2021 và thú nhận ông đang khủng hoảng, và bắt đầu điều trị bệnh nghiện rượu.

.

Văn phòng của Thống đốc New York Kathy Hochul đã không trả lời ngay lập tức các câu hỏi về thời điểm bà sẽ kêu gọi một cuộc bầu cử đặc biệt để có người thay vào ghế của DB Reed trước cuộc bầu cử vào tháng 11/2022.

.

DB Reed đã bỏ phiếu chống việc luận tội cựu Tổng thống Donald Trump vào tháng 1/2021 nhưng bỏ phiếu ủng hộ việc chứng nhận sự thắng cử năm 2020 của Tổng thống Biden.

.

---- Cuộc đua giành ghế Dân Biểu Liên Bang tại địa hạt 3 của tiểu bang Massachusetts gay cấn thêm: cựu Thượng nghị sĩ tiểu bang Dean Tran đã nộp đủ số lượng chữ ký cần thiết để chính thức tranh cử ghế Dân biểu Liên bang vào tháng 11/2022.

.

Báo Boston Herald ghi rằng Dean Tran là một đảng viên Đảng Cộng hòa cho biết trong một thông cáo: “Người dân trong Địa hạt 3 xứng đáng có tiếng nói, một người sẽ đại diện cho họ một cách chính trực và minh bạch, và tôi mong muốn được đại diện cho họ.”

.

Dân Biểu liên bang đương nhiệm ở ghế này là DB Lori Trahan (Dân Chủ) nói rằng bà đã sẵn sàng cho cuộc đua kình với Tran. DB Trahan nói rằng Dean Tran là đại diện cho thành phần cực đoan của Đảng Cộng Hòa, trong khi Tran mô tả rằng DB Trahan là một phần trong khối tam giác bên cạnh Tổng Thống Biden và Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi.

.

Dean Tran được bầu vào Thượng viện tiểu bang Massachusetts năm 2017 trong một cuộc bầu cử đặc biệt. Trân sinh ra tại Sài Gòn, Việt Nam. Tran cùng gia đình vào Hoa Kỳ năm Tran 4 tuổi. Sau khi chạy trốn khỏi Việt Nam bằng thuyền, gia đình Trần đã ở trong trại tị nạn hai năm trong khi chờ đơn xin thẻ xanh của họ được chấp thuận. Năm 1980, Tran và gia đình định cư tại Clinton, Massachusetts.

.

Năm 2005, Tran trở thành người da màu đầu tiên được bầu vào Hội đồng thành phố Fitchburg. Vào ngày 5 tháng 12/2017, sau 12 năm làm ủy viên hội đồng thành phố, Trần đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử đặc biệt để thay thế Thượng nghị sĩ tiểu bang Jennifer Flanagan sắp mãn nhiệm vào Thượng viện tiểu bang đại diện cho quận Worcester và Middlesex. Tran là người Mỹ gốc Việt đầu tiên giữ chức vụ dân cử ở Massachusetts.

.



Vào ngày 20 tháng 12/2017, ông Trần chính thức tuyên thệ nhậm chức tại Thượng viện Massachusetts. Trần đã tái đắc cử trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11/2018, nhưng đã thất cử trong cuộc tổng tuyển cử năm 2020 trước đảng viên Dân chủ John Cronin. Và bây giờ Dean Tran tranh cử chức Dân Biểu Liên Bang tại địa hạt 3, đối thủ là đương nhiệm DB Dân Chủ Trahan.

.

.

---- Quận Cam: tấn công tình dục ở trường trung học Mater Dei. Một cầu thủ bóng football (có lẽ môn bóng bầu dục, không phải bóng đá) của trường trung học Mater Dei (trường tư, Công giáo, thuộc Giáo phận Quận Cam) đã báo cáo với Sở cảnh sát Santa Ana rằng cậu nam sinh này đã bị tấn công tình dục bởi các đồng đội trong phòng thay đồ của trường vào tháng 8/2021, hai tuần sau khi cậu bé vào trường này học.

.

Theo báo cáo, cầu thủ của trường Mater Dei này đã nói với cảnh sát “nam sinh này đã bị một số thành viên của đội bóng tấn công tình dục trong phòng thay đồ” vào ngày 31/8/2021. Báo cáo ghi lời khai nạn nhân cho biết, “các đồng đội đã tự tuột quần, chỉa dương vật của họ ra và đưa cho cậu nam sinh xem trong khi ghìm giữ cậu nam sinh nằm trên mặt đất." Chuyện này đã được báo cáo cho huấn luyện viên của cậu ấy (Không ghi tên), huấn luyện viên này sau đó đã báo cáo lên ban giám hiệu trường.

.

“Một đồng đội cũng bắt đầu ôm từ sau mông (nạn nhân) giả như đang hành động sex, nhưng không tuột quần nạn nhân. (Nạn nhân) không bị bất kỳ thương tích nào," nhưng bị khủng hoảng tinh thần, sợ hãi. Thời gian ngắn sau, cậu bé chuyển sang trường khác học.

.

Bradley Zint, phát ngôn viên của Giáo phận cho biết: “Chính sách của Giáo phận Orange đã từ lâu không bình luận về các vấn đề liên quan đến trẻ em vị thành niên, bao gồm cả các chuyện liên quan đến học sinh hiện tại và học sinh cũ."

.

---- California: 60% nói học UC giá cao hết chịu nổi, 55% nói học CSU giá đắt trên trời. Một cuộc thăm dò mới cho thấy phần lớn cư dân California cảm thấy hệ thống đại học và cao đẳng của tiểu bang giá cao ngoài tầm tay. Cuộc khảo sát do một số nhóm cộng đồng thực hiện cho thấy 60% cư dân cảm thấy hệ Đại học California (UC) giá đắt, dân chịu hết nổi, và 55% nói điều tương tự về hệ thống Đại học tiểu bang California (CSU).

.

Tờ Los Angeles Times nói rằng khoảng 45% số người được hỏi bày tỏ sự nghi ngờ về cách giáo dục đại học có thể dẫn đến các cơ hội kinh tế tốt hơn. Hầu hết những người trả lời khảo sát đồng ý rằng các trường cao đẳng cộng đồng và trường thương mại dạy nghề là những con đường thay thế có thể tốt hơn để thành công trong sự nghiệp.

.

---- Thủ Tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã tới Hoa Kỳ hôm Thứ Tư 11/5/2022. Theo chương trình, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ tiếp các nhà lãnh đạo Đông Nam Á trong tuần này để cho thấy Hoa Kỳ vẫn tập trung vào khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương để đối phó thách thức lâu dài của Trung Quốc bất chấp khủng hoảng hiện thời ở Ukraine.

.

Hội nghị thượng đỉnh sẽ kéo dài 2 ngày với Hiệp hội 10 quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) bắt đầu bằng bữa tối tại Bạch Ốc vào thứ Năm trước khi hội đàm tại Bộ Ngoại giao vào thứ Sáu 13/5/2022. Dự kiến có 8 trong số 10 nhà lãnh đạo ASEAN. Nhà lãnh đạo Myanmar đã bị loại khỏi danh sách mời vì vết đen đảo chính năm ngoái và Philippines đang trong quá trình chuyển đổi sau một cuộc bầu cử.

.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN diễn ra trước khi Biden thăm Nam Hàn và Nhật Bản vào ngày 20-24 tháng 5, lúc đó sẽ bao gồm các cuộc gặp với các lãnh đạo khác của Bộ Tứ 4 nước - Ấn Độ, Úc và Nhật Bản - những nơi cùng quan ngại về tham vọng mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc.

.

---- Hát thánh ca trong Hạt Phú Nhuận, Tổng Giáo Phận Sài Gòn.

Video dài 1:17 phút:



https://youtu.be/xiRye6L7Mms

.

.

---- HỎI 1: Dùng súng giết người ở Mỹ trong năm 2020 tăng 35%?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Số vụ giết người liên quan đến súng ở Hoa Kỳ đã tăng hơn một phần ba vào năm 2020, năm đầu tiên của đại dịch COVID-19, so với năm 2019, theo dữ liệu do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (Centers for Disease Control and Prevention) công bố hôm thứ Ba cho thấy. Như vậy, số vụ giết người liên quan đến súng ở Hoa Kỳ đã tăng 35%. Kết quả là vào năm 2020, quốc gia này có tỷ lệ giết người liên quan đến súng cao nhất trong hơn 25 năm, CDC cho biết.

.

Bản báo cáo "Vital Signs" công bố hôm thứ Ba cho biết, súng có liên quan đến 79% tổng số vụ giết người trên toàn quốc vào năm 2020, tăng từ khoảng 75% vào năm 2019. Ngoài ra, 53% tổng số ca tử vong do tự sát trên toàn quốc trong năm đầu tiên xảy ra đại dịch liên quan đến súng, tăng so với chỉ hơn một nửa năm 2019, theo CDC.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2022/05/10/COVID-19-pandemic-gun-violence-rise-CDC/7591652197556/

.

---- HỎI 2: Mỹ phầm Nam Hàn: thị trường TQ thê thảm, phải chuyển ưu tiên qua Mỹ?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Các nhà sản xuất mỹ phẩm Nam Hàn đang ngày càng chuyển hướng sang Mỹ sau khi thị trường Trung Quốc quan trọng của họ bị tàn phá bởi chính sách KHÔNG-COVID, và lượng khách du lịch Trung Quốc tại Nam Hàn cũng giảm mạnh.

.

Doanh thu trong quý đầu tiên của Amore Pacific giảm 9% so với cùng kỳ xuống 1,26 nghìn tỷ W (987 triệu đôla), trong khi lợi nhuận hoạt động giảm 13,4% xuống 171,2 tỷ W (134 triệu đôla). Thủ phạm chính là thị trường tiêu dùng Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng nề bởi hàng chục triệu người nằm nhà vì các thành phố phong tỏa chống dịch.

.

Doanh thu ở nước ngoài chiếm khoảng 35% tổng doanh thu của Amore Pacific và Trung Quốc chiếm 30% trong số đó. Nhưng doanh số bán hàng ở Bắc Mỹ đã tăng mạnh.

.

Các thương hiệu như Sulwhasoo và Laneige cũng chứng kiến doanh số bán hàng tăng vọt 63% chủ yếu nhờ bán hàng trên Amazon.

.

Chi tiết:

https://english.chosun.com/site/data/html_dir/2022/05/10/2022051001365.html

.

.