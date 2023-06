Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thăm mặt trận Ukraine, theo TV Nga, lần đầu sau vụ nổi loạn của nhóm lính đánh thuê Wagner.

- Đan Mạch mở mật đàm về Ukraine với các nhà ngoại giao TQ, Ấn Độ, Brazil, Nam Phi, hy vọng sẽ có hòa đàm tháng 7/2023.

- TV Nga đăng video Bộ Trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thăm binh sĩ Nga ở Ukraine lần đầu sau vụ Wagner nổi loạn

- Báo Nga: Prigozhin vẫn đang bị An ninh Nga điều tra.

- Ukraine: đã giải phóng được khoảng 130 km2 dọc tuyến đầu phía nam

- Đức tăng sản xuất đạn pháo 155 mm cho Đức và Ukraine.

- Đức sẽ gửi 4.000 quân tới Litva củng cố cực đông của NATO.

- Tình báo Ukraine: Trùm lính đánh thuê Wagner có thể đã được Putin hứa rằng sẽ sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Wagner bắn cháy 7 phi cơ quân sự Nga.

- Bulgaria: kho vũ khí sản xuất để gửi sang Ukraine phát nổ.

- Chỉ huy Liên quân Ukraine: nếu quân Nga từ Belarus tấn công Ukraine, sẽ là tự sát.

- Zelensky nói với Biden về "những sự kiện gần đây ở Nga", cảm ơn Biden đã giúp phòng không Patriot

- Tổng thống Pháp: nổi loạn của Tập đoàn Wagner Nga "biện minh" cho phương Tây giúp Ukraine.

- Tổng thống Belarus nói với Putin lần thứ nhì

- TQ: ủng hộ Nga duy trì sự ổn định nhà nước

- Quận Pavlovsky thuộc vùng Voronezh của Nga: lính Nga giao chiến với quân Wagner khiến 19 ngôi nhà bị hư hại.

- Đan Mạch bắt đầu đào tạo phi công Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu F16 do Mỹ sản xuất.

- Larry Pfeiffer (cựu quan chức CIA, Giám đốc nghiên cứu Đại học George Mason): Trump trộm hồ sơ mật sẽ làm chết nhiều đặc vụ Mỹ, và CIA sẽ khó móc nối gián điệp tương lai.

- Bản cáo trạng truy tố Trump làm tăng điểm Trump đối với DeSantis, nhưng Trump vẫn thua Biden 4 điểm

- Cựu phụ tá của cựu Phó Tổng thống Mike Pence kêu gọi Thống đốc Ron DeSantis hãy "đấm vào mặt" Trump để tăng điểm.

- Texas: thêm chi tiết bi thảm tiết lộ về bé gái 12 tuổi cầm súng, chụp hình, bắn chết cha rồi tự sát.

- Quận Los Angeles cho biết, một người đàn ông đã bị bắn vào mặt tại Bãi biển Dockweiler

- Quận Cam: một cô bị bắt tại Disneyland sau khi lẻn vào (không mua vé) và trốn bằng ngồi trên một chuyến ride.

- San Diego: nhờ hiến máu, Dangkhoa Nguyen mới biết có ung thư, được cứu mạng kịp thời.

- TIN VN. Nghiên cứu phát triển đường sắt tốc độ cao kết nối Việt Nam - Trung Quốc.

- TIN VN. Doanh nghiệp thủy sản và đồ gỗ “oằn mình” vì lãi vay.

- TIN VN. 640 doanh nghiệp “biến mất” khỏi thị trường mỗi ngày: Liệu có bất thường?

- HỎI 1: Cảnh sát Đài Loan cứu được 12 cô gái Việt nhờ tin mật báo? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Bệnh tiểu đường sẽ tới 1,3 tỷ người trong 30 năm tới? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-26/6/2023) ⚪ ---- Cựu quan chức CIA và Giám đốc Trung tâm Hayden của Đại học George Mason, Larry Pfeiffer, đã phân tích các loại tài liệu mà cựu Tổng thống Donald Trump đã tích trữ trong kho lưu trữ ở Mar-a-Lago của mình trong một bài báo cho The Bulwark - và ông đã nói rõ rằng hành động của Trump là nguy hiểm đến an ninh quốc gia Hoa Kỳ.

Pfeiffer lưu ý, điểm mấu chốt là các công tố viên đã tiết lộ nhiều tài liệu "tối mật" thậm chí còn cao hơn mức phân loại "mật", vì chúng là một phần của "chương trình truy cập đặc biệt" ("special access programs" - SAP), một loại thông tin tình báo bí mật đến mức các công tố viên thậm chí phải bôi đen các mật danh của gián điệp, bởi vì chỉ cần tiết lộ những mật danh mà không có bất kỳ thông tin nào về chúng là gì cũng có thể khiến các quan chức quân sự và tình báo gặp nguy hiểm cho tính mạng.

"Những tài liệu này bao gồm các tài liệu về khả năng nguyên tử của một quốc gia khác, các cuộc tấn công quân sự của một quốc gia nước ngoài, khả năng quân sự của một quốc gia nước ngoài, thời gian và chi tiết của một cuộc tấn công ở một quốc gia nước ngoài, hoạt động quân sự khu vực của một quốc gia nước ngoài, quân đội hoạt động của nước ngoài và Hoa Kỳ, và hoạt động quân sự ở nước ngoài," Pfeiffer viết. "Và cũng nhạy cảm như chủ đề của những tài liệu đó, điều mà cựu tổng tư lệnh của chúng ta thực sự gặp rủi ro là các hoạt động nhạy cảm nhất của quốc gia và thông tin thu được từ chúng."

Pfeiffer viết: “Đây là những chương trình hoặc hoạt động nhạy cảm nên chúng cần có các biện pháp bảo vệ nâng cao và các yêu cầu truy cập nghiêm ngặt nhất”. "Ngay cả những người trải qua quá trình gian khổ và đôi khi kéo dài nhiều năm để có được giấy phép Tối mật thường yêu cầu xét xử bổ sung về an ninh để có quyền truy cập vào SAP. Thông tin chi tiết về SAP thường được giới hạn ở số lượng người tối thiểu có 'nhu cầu' biết.' Một số được chia thành nhiều ngăn với các cá nhân chỉ được cấp quyền truy cập vào những ngăn yêu cầu chuyên môn hoặc kiến thức của họ; chỉ một số ít được chọn - khoảng một tá hoặc hơn, có thể ít hơn - mới có quyền truy cập vào toàn bộ SAP."

Ví dụ về loại thông tin được tìm thấy trong SAP, Pfeiffer viết, bao gồm nghiên cứu về các hệ thống vũ khí thử nghiệm mới, có thể cho kẻ thù của Mỹ biết cách vô hiệu hóa khả năng của chúng ta; thông tin về các điệp viên đang hoạt động, có thể ảnh hưởng đến các hoạt động quan trọng, khiến các đặc vụ bị giết và thậm chí khiến việc tuyển mộ các đặc vụ mới trở nên khó khăn hơn nhiều; và các tài liệu mô tả chi tiết “việc lập kế hoạch, thực hiện và hỗ trợ” các hoạt động quân sự tinh nhuệ, như cuộc đột kích tiêu diệt Osama bin Laden.

Pfeiffer lưu ý rằng tám trong số các tài liệu mà Trump bị buộc tội xóa có thể chứa ít nhất một số loại thông tin SAP - bao gồm cả từ cái gọi là SAP "không được xác nhận" ("unacknowledged"), bí mật đến mức ngay cả tài liệu tham khảo cấp cao nhất cũng cho biết chúng là chương trình gì. được phân loại là mật.

Pfeiffer kết luận: “Có thể mất vài tháng hoặc thậm chí nhiều năm trước khi bồi thẩm đoàn xác định liệu cựu tổng thống có tội hay không. Tổng thống, các luật sư của ông ấy và những người ủng hộ chính trị của ông ấy sẽ đưa ra các lập luận pháp lý về Đạo luật Gián điệp, Đạo luật Năng lượng Nguyên tử, các quyền và đặc quyền theo hiến pháp của tổng thống... Nhưng tận cùng an ninh quốc gia của chúng ta đang gặp rủi ro lớn hơn và Trump phải chịu trách nhiệm."

⚪ ---- Bản cáo trạng truy tố Trump dường như không làm hại Trump trong các cuộc thăm dò. Trên thực tế, vị trí dẫn đầu của Trump so với đối thủ Ron DeSantis chỉ đang tăng lên, theo một cuộc thăm dò quốc gia mới từ NBC News. “Đây vẫn là bữa tiệc của Trump. Bản cáo trạng hình sự liên bang không làm được gì, hoàn toàn không thay đổi được gì trong việc này,” Chuck Todd cho biết hôm Chủ nhật trên chương trình “Meet the Press” của NBC. “Sự dẫn trước của Donald Trump đã tăng gần gấp đôi—Trump đã dẫn trước Ron DeSantis 15 điểm trong lĩnh vực có nhiều ứng cử viên vào tháng Tư. Bây giờ nó đã tăng vọt lên 29 điểm.”

Cuộc thăm dò mới cho thấy Trump đạt 51% trong cuộc bầu cử sơ bộ của Cộng Hòa, tăng từ 46% vào tháng Tư. Trong khi đó, DeSantis chỉ ở mức 22%, giảm từ 31% trong tháng Tư. Bill McInturff, một trong những người tham gia khảo sát cho biết: “Lần đầu tiên trong lịch sử, một cựu tổng thống đã bị truy tố và chúng tôi không thể tìm thấy dấu hiệu nào trong cuộc khảo sát này rằng điều đó có ảnh hưởng đến vị thế của Trump”.

Trump có thể đang giành được vị trí trong cuộc bầu cử sơ bộ Cộng Hòa, nhưng cuộc thăm dò mới vẫn thấy Trump kém Tổng thống Joe Biden tới 4 điểm trong một cuộc tổng tuyển cử tiềm năng.

⚪ ---- Cựu phụ tá An ninh Nội địa của cựu Phó Tổng thống Mike Pence đã kêu gọi Thống đốc Ron DeSantis (Cộng Hòa-FL) cứng rắn hơn trong việc tấn công Trump. Nói với Jim Acosta của CNN cùng với Molly Jong-Fast, Olivia Troye đã đề cập đến cách thức độc đáo mà cựu Thống đốc Chris Christie (R-NJ) đang từ chối nhận bất cứ điều gì từ Trump và lặp đi lặp lại những lời lẽ khoa trương. Người đàn ông mà Trump gọi là "Meatball Ron" (Ron thịt bằm: ám chỉ DeSantis mềm như thịt bằm) nên làm theo.

Acosta đưa ra các con số thăm dò ý kiến gần đây cho các ứng cử viên Cộng Hòa, tấn công Trump sẽ có điểm: "Tôi nghĩ rằng cách tiếp cận của Chris Christie là cách tiếp cận tốt nhất. Bạn phải ra ngoài và đấm vào mặt Trump và nói chuyện trực tiếp với cử tri và nói rằng, đây là những gì đang diễn ra ở đây. Trump đã đặt an ninh quốc gia vào nguy cơ đối với tất cả các bạn. Đối với tất cả người Mỹ. Đó là những gì Trump đã làm. Nhưng đó không phải là những gì máy móc đang làm. Và, bạn biết đấy, đó cũng là một phần của kế hoạch gây quỹ, phải không? Sự cố gắng tiếp tục thông qua tất cả những điều này bởi vì nỗi sợ hãi [Trump] đang phát huy tác dụng."

Bà Molly Jong-Fast bênh Trump, ghi công cho Trump vì đã quản lý để tạo ra một thông điệp rằng có vẻ như tất cả mọi người đều là nạn nhân và bằng cách nào đó, Trump đã đến để cứu họ với tư cách là hình tượng Chúa Jesus. (ghi chú: có lẽ ám chỉ thông điệp chống phá thai của Trump?)

Nhưng Acosta châm biếm: “Hãy để Trump phát biểu trước đám đông những người theo đạo Tin lành đang đóng vai kẻ tử vì đạo, tôi đoán vậy."

⚪ ---- Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen hôm thứ Hai cho biết nước này bắt đầu đào tạo phi công Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu F16 do Mỹ sản xuất. Lund Poulsen nhấn mạnh rằng khóa huấn luyện đang diễn ra ở Đan Mạch và sẽ kéo dài từ 6 đến 8 tháng, sau đó Copenhagen có thể tặng máy bay F-16 cho Kiev.

"Chúng tôi cũng sẽ xem xét liệu chúng tôi có nên quyên góp cụ thể cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16 của Đan Mạch hay không và nên có bao nhiêu chiếc", ông nhấn mạnh và lưu ý rằng các máy bay này chắc chắn sẽ ở Đan Mạch cho đến năm 2024. Đầu tháng này, Đan Mạch tuyên bố sẽ cung cấp cho Ukraine khoản hỗ trợ quân sự trị giá 21,9 tỷ kroner Đan Mạch (3,21 tỷ USD) trong 5 năm tới và cho biết họ sẵn sàng tặng máy bay chiến đấu.

⚪ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Đức, ông Vladimir Pistorius, hôm thứ Hai tuyên bố rằng Đức sẽ gửi 4.000 quân tới Litva (còn có tên là: Lithuania) để củng cố một trong những đồng minh cực đông của NATO. "Đức sẵn sàng đồn trú lâu dài một lữ đoàn mạnh mẽ ở Litva," ông nói.

.

Pistorius nói thêm rằng Litva được giao nhiệm vụ cung cấp cơ sở hạ tầng và cơ sở đào tạo cần thiết cho quân nhân Đức. Đức cũng cung cấp dịch vụ bảo vệ cho hội nghị thượng đỉnh NATO tại thủ đô Vilnius của Litva vào tháng 7.

⚪ ---- Báo Der Spiegel đưa tin hôm thứ Hai trích dẫn các tài liệu bí mật mà chính phủ liên bang Đức có được, rằng Bộ Quốc phòng đã đệ trình thỏa thuận khung với công ty Rheinmetall AG lên để phê duyệt. Thỏa thuận này sẽ giúp Đức lấp đầy các kho vũ khí của mình với số lượng lên tới 333.000 viên đạn 155 mm vào năm 2029.

Ngoài ra, thỏa thuận này còn nhằm mục đích cung cấp cho các lực lượng vũ trang của Ukraine đạn đại pháo trong dài hạn. Theo các tờ báo, một gói cung cấp 20.000 viên đạn cho quân đội Kiev đã được thống nhất trong hai năm tới, với việc chính phủ Đức trả khoảng 60 triệu euro.

⚪ ---- Lãnh đạo Tập đoàn Wagner Yevgeny Prigozhin vẫn đang bị Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) điều tra, theo Kommersant đưa tin hôm thứ Hai, trích dẫn một nguồn quen thuộc với vấn đề này. Theo nguồn tin này, FSB vẫn đang xem xét vụ nổi loạn vì còn quá ít thời gian để chấm dứt thủ tục tố tụng. Báo cáo được đưa ra sau khi người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố vụ kiện chống lại Prigozhin sẽ bị hủy bỏ sau khi nhà lãnh đạo Wagner đồng ý rút lực lượng của mình khỏi một số thành phố của Nga mà họ đã kiểm soát và rời đến Belarus.

⚪ ---- Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar đã viết trên tài khoản Telegram của mình hôm thứ Hai rằng quân Ukraine đã giải phóng được khoảng 130 km2 dọc theo tiền tuyến phía nam kể từ khi bắt đầu cuộc phản công.

Maliar lưu ý rằng mặc dù quân Nga đã đưa ra "sự kháng cự mạnh mẽ", nhưng đã trải qua "những tổn thất lớn về nhân sự, vũ khí và trang thiết bị." Bà nói thêm rằng Moscow đã mất số quân nhân nhiều gấp 8 lần trong tuần qua so với Ukraine. Ở phía đông, quân Ukraine đã tiến hành cả các hoạt động tấn công và phòng thủ, đồng thời đạt được những thành công về mặt chiến thuật, Maliar tuyên bố.

⚪ ---- Đài phát thanh Đức Deutschlandfunk ngày 26/6 đưa tin Đan Mạch tổ chức hội nghị hòa bình về Ukraine trong bí mật nghiêm ngặt. Các nhà ngoại giao từ Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, Nam Phi và một số nước phương Tây đã tham gia hội nghị. Các quốc gia nói trên trước đây duy trì quan điểm trung lập hoặc dè dặt liên quan đến cuộc chiến của Nga với Ukraine, trái ngược với phương Tây.

Hội nghị, do các quốc gia này làm trung gian, có thể mở đường cho các cuộc đàm phán hòa bình chính thức vào đầu tháng 7/2023. Theo cơ quan truyền thông vừa dẫn, Ukraine đã khởi xướng các cuộc đàm phán tiềm năng này.

⚪ ---- Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một đoạn video lên truyền hình nhà nước hôm thứ Hai cho thấy Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đến thăm binh sĩ tham gia cuộc chiến ở Ukraine. Bộ không nói chi tiết về thời điểm quay video hoặc địa điểm quay. Nếu được xác nhận, nó sẽ đánh dấu lần đầu tiên Shoigu được nhìn thấy kể từ cuộc nổi loạn do các thành viên của nhóm lính đánh thuê Wagner phát động.

Đoạn video cho thấy Shoigu đã đến thăm "sở chỉ huy tiền phương của một trong những đội hình của nhóm quân 'mặt trận miền Tây Ukraine'." Bộ trưởng Quốc phòng có thể được nhìn thấy đang ngồi trên một chiếc xe và đến sở chỉ huy, nơi ông nghe báo cáo từ các sĩ quan và xem qua bản đồ chiến trường. Video không có âm thanh. Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cũng lên TV kêu gọi nước Nga đoàn kết ủng hộ Putin sau cuộc nổi dậy.

⚪ ---- Ngày 25/6, cơ quan an ninh SBU của Ukraine cho biết thủ lĩnh của tập đoàn lính đánh thuê Wagner, Yevgen Prigozhin, có thể đã được Putin hứa rằng sẽ sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và các quan chức quân sự hàng đầu khác của Nga để đổi lấy việc chấm dứt cuộc binh biến của Prigozhin.

.

Để đổi lấy việc ngăn chặn cuộc hành quân của lính đánh thuê Wagnerite vào Moscow, Prigozhin có thể đã được đề nghị sa thải không chỉ Shoigu, mà cả Tổng tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov và các sĩ quan quân đội khác mà ông ta có xung đột, theo hãng tin NV Ukrainska Pravda đã báo cáo, dẫn nguồn từ tình báo SBU.

Dangkhoa Nguyen

Các nguồn tin cho biết thêm, nhóm lính đánh thuê Wagner dự kiến không vào Belarus. Trong vài tháng qua, lãnh đạo Wagner đã kiên trì yêu cầu bộ trưởng quốc phòng Nga từ chức, cáo buộc ông này quản lý kém quân chiếm đóng và không cung cấp đủ đạn dược cho lực lượng Wagner.Ngày hôm sau, Wagnerites chiếm các cơ sở quân sự chính ở Rostov-on-Don và Voronezh. Họ cũng bắn hạ 7 chiến đấu cô của Không quân Nga. Prigozhin đã yêu cầu các cuộc gặp với giới lãnh đạo quân sự hàng đầu của Nga và đe dọa sẽ "tiến tới Moscow" trong một bài diễn văn video được quay ở Rostov-on-Don.⚪ ---- Bulgaria: vũ khí sản xuất để gửi sang Ukraine phát nổ. Một kho chứa vũ khí của công ty vũ khí Emco, thuộc Công ty Emilian Gebrev của Bulgaria, đã phát nổ, Thông tấn xã BTA của Bulgaria ngày 25/6 đưa tin. Quy mô của thiệt hại vẫn chưa được báo cáo. Người dân địa phương đã nghe thấy "một số tiếng nổ lớn" trong khu vực vào đêm ngày 25 tháng 6. Văn phòng khu vực Bourgas của Bộ Nội vụ Bulgaria đã xác nhận thông tin. Nhà máy hiện đã bị đóng cửa. Không có ai thiệt mạng hoặc bị thương bởi các vụ nổ. Một nhóm các chuyên gia và cảnh sát điều tra sẽ được thành lập trong 72 giờ để điều tra vụ việc.⚪ ---- Chỉ huy Liên quân Ukraine, Trung tướng Serhii Naiev, nói rằng không thấy có sự tăng cường thiết bị hoặc nhân lực của Nga ở biên giới phía bắc của Ukraine. Nếu người Nga cố gắng vượt qua biên giới từ phía bắc [tức là từ Belarus], đó sẽ là một hành động tự sát đối với họ. Trước đó Tướng Richard Dannatt, cựu Tổng tham mưu trưởng Anh quốc, nói rằng Ukraine nên đề phòng một cuộc tấn công từ Belarus có thể xảy ra vào Kyiv của lính đánh thuê Wagner do Yevgeny Prigozhin chỉ huy, những người đã tới Belarus sau nỗ lực nổi dậy ở Nga.Tướng Naiev nói: "Tôi muốn đảm bảo với mọi người rằng tình hình ở khu vực hoạt động phía bắc vẫn ổn định và được kiểm soát. Quân đội Ukraine tiếp tục xây dựng khả năng phòng thủ. Tất cả các dịch vụ, từ tình báo đến quân đội kỹ thuật, đang làm việc ở chế độ nâng cao. Cho đến nay, không có sự tích tụ thiết bị hoặc nhân sự của kẻ thù. Biên giới quốc gia được bảo vệ đáng tin cậy 24/7. Nếu điều này xảy ra và kẻ thù cố gắng vượt qua biên giới quốc gia, đối với họ, đó sẽ chẳng khác gì tự sát. Các binh sĩ của chúng tôi sẵn sàng đáp trả xứng đáng với bất kỳ ai dám vượt qua biên giới với vũ khí trong tay".⚪ ---- Bạch Ốc tiết lộ Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói về "những sự kiện gần đây ở Nga". Hai tổng thống cũng thảo luận về cuộc phản công mà Kiev đang tiến hành chống lại các lực lượng Nga cũng như "viện trợ an ninh, kinh tế và nhân đạo", theo thông cáo báo chí của Bạch Ốc.Trong một bài đăng trên Telegram, Zelensky báo cáo rằng ông cảm ơn Biden vì các hệ thống phòng không Patriot và sự hỗ trợ của ông đối với liên minh máy bay chiến đấu. Tổng thống Ukraine cũng nói rằng các loại vũ khí tầm xa và việc phối hợp các vị trí của họ trước hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng tới cũng đã được thảo luận. "Tôi rất biết ơn về sự sẵn sàng của Hoa Kỳ và người dân Mỹ sát cánh cùng Ukraine cho đến khi giải phóng hoàn toàn tất cả các lãnh thổ của chúng tôi trong các biên giới được quốc tế công nhận", Zelensky nói thêm.⚪ ---- Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm Chủ nhật nói rằng nỗ lực nổi dậy của Tập đoàn Wagner Nga "biện minh" cho sự hỗ trợ của các nước phương Tây đối với Ukraine. Phỏng vấn với tờ báo El Provence, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì cảnh giác trước tình hình xung quanh công ty quân sự tư nhân. Macron nhấn mạnh rằng những diễn biến đang diễn ra cho thấy một sự "chia rẽ" có chủ đích trong phe Nga và sự dễ bị tổn thương của quân đội và các lực lượng phụ trợ của Nga.⚪ ---- Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã nói chuyện qua điện thoại hôm Chủ nhật với Tổng thống Nga Vladimir Putin và cựu Tổng thống Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, theo hãng tin BelTA đưa tin, trích dẫn dịch vụ báo chí của tổng thống Belarus.Cuộc trò chuyện với Putin diễn ra vào buổi sáng, trong khi cuộc thảo luận với Nazarbayev diễn ra vào buổi chiều. Các chủ đề trong các cuộc thảo luận với Putin không được công khai, nhưng cuộc trò chuyện của họ diễn ra sau khi hai người, vào thứ Bảy, nói về các cuộc đàm phán của Lukashenko với người đứng đầu Tập đoàn Wagner, Yevgeny Prigozhin.⚪ ---- Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm Chủ nhật bày tỏ sự ủng hộ đối với Nga trong việc duy trì sự ổn định của nhà nước sau khi chiến binhc nhà thầu quân sự tư nhân phát động một cuộc nổi dậy vũ trang chống lại Putin. Bộ này mô tả vấn đề này là công việc nội bộ của Nga và nhấn mạnh rằng với tư cách là một "láng giềng thân thiện và đối tác" trong hợp tác chiến lược toàn diện, Trung Quốc ủng hộ những nỗ lực của Moscow nhằm bảo vệ "sự ổn định của nhà nước" và đạt được "sự phát triển và thịnh vượng".⚪ ---- Theo ông Maxim Yantsov, người đứng đầu quận Pavlovsky thuộc vùng Voronezh của Nga, các cuộc giao chiến với Tập đoàn Wagner cuối tuần qua đã khiến 19 ngôi nhà bị hư hại. Thiệt hại xảy ra gần Elizavetovka khi một đoàn máy bay chiến đấu Wagner bay qua khu vực. Nhóm này được cho là đã nắm quyền kiểm soát các cơ sở quân sự trong khu vực, cũng như các cơ sở ở thành phố Rostov trong nỗ lực lật đổ ban lãnh đạo quân sự của quốc gia, và bây giờ đã rút khỏi Rostov.⚪ ---- Texas: thêm chi tiết bi thảm tiết lộ về bé gái 12 tuổi cầm súng, chụp hình, bắn chết cha rồi tự sát. Chi tiết mới đã xuất hiện sau khi một bé gái 12 tuổi ở Texas bắn cha mình trước khi tự sát. Những bức ảnh mà Daily Mail có được cho thấy cô bé 12 tuổi và cha cô, Daniel Brown, 38 tuổi, đang cầm súng ở Poole, Texas. Brown dường như đang xử lý một khẩu súng trường kiểu tấn công trong bức ảnh.Cô gái bị cáo buộc đã bắn Brown vào ngày 20/9/2022 trước khi tự kết liễu đời mình. Brown được cho là có giấy phép FFL, cho phép ông bán và tàng trữ súng. Cô con gái được cho là đã tự sát với một cô gái 12 tuổi khác từ Lufkin. Cô gái đó đã bị bắt giam và bị buộc tội âm mưu giết người. Vụ án của bé gái 12 tuổi được hoàn tất vào ngày 14/3/2023. Tiểu bang sẽ không tiết lộ bản án của cô bé do luật về quyền riêng tư của thanh thiếu niên.⚪ ---- Quận Los Angeles cho biết, một người đàn ông đã bị bắn vào mặt tại Bãi biển Dockweiler vào tối thứ Bảy, và nghi phạm vẫn đang lẩn trốn sau khi bỏ lại chiếc xe của mình. Tiếng súng nổ ra tại một bãi đậu xe gần giao lộ Imperial Highway và Vista del Mar vào khoảng 10 giờ tối.Nạn nhân, chỉ được xác định là một người đàn ông ở độ tuổi 20, đã được đưa đến bệnh viện và được cho là sẽ sống sót. Tay súng đã cố gắng chạy trốn khỏi hiện trường bằng một chiếc Dodge Charger nhưng chiếc xe của y bị mắc kẹt trong cát và bỏ lại nó để chạy bộ. Vụ nổ súng vẫn đang được điều tra.⚪ ---- Quận Cam: KTLA đưa tin, một phụ nữ đã bị bắt tại Disneyland sau khi lẻn vào (không mua vé) công viên giải trí ở thành phố Anaheim và cố gắng trốn tránh cảnh sát bằng cách trốn trên một chuyến ride. Cảnh sát Anaheim được cử đến công viên giải trí vào ngày 17/6 để hỗ trợ đội an ninh của công viên bắt giữ người phụ nữ, người bị cho là đã đột nhập vào công viên giải trí mà không trả tiền vé.Người phụ nữ, người không được kể tên trong báo cáo, đã bị bắt vào khoảng 7 giờ tối trên Đường sắt Núi Big Thunder, một điểm thu hút của Frontierland tại Công viên Disneyland. Theo báo cáo, cô đã bị bắt vì một tội nhẹ mà không chống cự.⚪ ---- San Diego: nhờ hiến máu,mới biết có nan y, được cứu mạng kịp thời. Gần như tháng nào trong hơn hai thập niên, Dangkhoa Nguyen, Đội trưởng đội cứu hỏa Chula Vista, đều hiến máu và tiểu cầu (platelets). Là một lính cứu hỏa, Nguyễn đã tận mắt chứng kiến tầm quan trọng của việc hiến tặng máu và tiểu cầu đối với những người bị thương hoặc bị bệnh. NhưngNguyen chưa bao giờ thực sự hiểu những đóng góp đó có ý nghĩa như thế nào đối với những bệnh nhân đang rất cần chúng cho đến khi Nguyen là người nhận.Sau khi hiến tiểu cầu như thường lệ vào tháng 3/2023, Nguyễn nhận được một cuộc gọi bất thường từ Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ: Số lượng tế bào bạch cầu của anh thấp một cách đáng báo động. Vợ anh, Sarah, nhớ chính xác họ đã ở đâu khi nghe hộp thư thoại đó. “Cả hai chúng tôi đều nói, 'Điều đó chưa từng xảy ra trước đây. Điều đó nghe có vẻ không hay đâu,’” cô ấy nói.Vợ chồng Nguyễn nghĩ rằng phải có một sự nhầm lẫn nào đó, nhưng Dangkhoa — hay DQ như hầu hết mọi người gọi anh — đã rút máu một lần nữa để đảm bảo an toàn. Ngay tối hôm đó, khi đang xem “The Mandalorian” cùng vợ và 4 đứa con, một bác sĩ gọi điện bảo anh đến phòng cấp cứu ngay lập tức. Nguyên nói: “Tôi đã không bị bệnh trong nhiều tháng, tôi cảm thấy rất khỏe và đã làm việc được 8 ngày liên tục, điều này không phổ biến – ngay cả đối với chúng tôi. Vì vậy, tôi đã chết lặng."Chỉ trong vài ngày, Nguyễn từ một lính cứu hỏa 45 tuổi khỏe mạnh trở thành một bệnh nhân ung thư, được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu dòng tủy cấp tính, một loại ung thư máu và tủy xương. Đột nhiên anh ấy cần chính những tiểu cầu mà anh ấy đã quá quen với việc hiến tặng cho người khác. “Làm điều gì đó như hiến tặng tiểu cầu là để giúp đỡ người khác, nhưng nó thực sự có thể đã cứu mạng tôi,” Nguyen nói.Nguyễn trước kia có một công việc về tài chính ở Vụng Vịnh Bắc California, nhưng quyết định thay đổi nghề nghiệp sau ngày 11/9. “Nó đã thay đổi quan điểm của tôi về thế giới,” anh nói. Khi được thuê làm ở Sở cứu hỏa Chula Vista, rồi anh dọn về San Diego.20 năm trôi qua, Nguyễn bây giờ đã là đội trưởng đội cứu hỏa. Anh đã dành phần lớn thời gian trong những năm đó tại Trạm Cứu hỏa 3 với Tìm kiếm & Cứu hộ Đô thị, làm việc trên bộ máy cứu hộ hạng nặng và ứng phó với hỏa hoạn, cứu hộ kỹ thuật và cấp cứu y tế. “Đó có lẽ là một trong những quyết định sáng suốt nhất đời tôi,” anh nói. “Mặc dù tôi ở đây hôm nay, bị bệnh vì công việc, tôi vẫn không đánh đổi nó.”⚪ ----Theo VnEconomy. Các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thủy sản, đồ gỗ thường phải vay vốn bằng tiền USD để nhập khẩu nguyên liệu. Trong khi đó, hiện nay nhiều ngân hàng đã đưa lãi suất vay USD lên 4,5 - 4,9%, thậm chí có ngân hàng đưa lên hơn 5%, tức là cao gấp đôi so với trước kia, đã khiến các doanh nghiệp lâm vào cảnh khốn cùng…⚪ ----Theo Báo Xã Luận. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê (GSO), trong 4 tháng đầu năm 2023, có tới 77.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng tới 25,1% so với cùng kỳ trong nước. Bình quân, mỗi tháng có 19.200 doanh nghiệp “phá sản”, tương đương 640 doanh nghiệp “biến mất” khỏi thị trường. Điều đáng nói, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tương đương với số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, khoảng 78.900 doanh nghiệp, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước, bình quân mỗi tháng có khoảng 19.700 doanh nghiệp thành lập mới.⚪ ----Theo Báo Tiền Phong. Sáng 26/6, ngay sau lễ đón chính thức tại Đại lễ đường Nhân dân, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị tăng cường kết nối đường sắt, đường bộ, đường biển, nghiên cứu phát triển một số tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn, tốc độ cao kết nối hai nước, sớm ký kết thỏa thuận tìm kiếm cứu nạn trên biển; khôi phục toàn diện các chuyến bay thương mại.⚪ ---- HỎI 1: Cảnh sát Đài Loan cứu được 12 cô gái Việt nhờ tin mật báo?ĐÁP 1: Đúng thế. Cảnh sát Đài Loan ở quận Xinxing của Kaohsiung, theo tin mật báo ẩn danh, đã đột kích vào một tiệm mát-xa và bắt giữ 15 người vì các tội liên quan đến điều hành nhà thổ và tham gia mại dâm vào tối thứ Sáu (23 tháng 6). Sau khi giám sát một tòa nhà thương mại trên đường Qixian, ở trung tâm Kaohsiung, cho đến khoảng 8 giờ tối, các cảnh sát đã đột kích vào một tiệm mát-xa trên tầng sáu và buộc tội những người có mặt vi phạm Luật Duy trì Trật tự Xã hội, LTN đưa tin. Cảnh sát đã bắt giữ 12 phụ nữ Việt Nam, tuổi từ 25 đến 42, cùng với hai khách hàng nam tuổi 27 và 41, cùng với một nam giới, 26 tuổi, được cho là chịu trách nhiệm điều hành nhà thổ.UDN báo cáo rằng trong số 12 công dân Việt Nam, có 8 người vào Đài Loan bằng thị thực du lịch. Bốn người còn lại là lao động nhập cư đã rời bỏ nơi làm việc, trong đó một người được cho là đã mất tích hơn hai năm rưỡi.Các báo cáo cho biết hoạt động kinh doanh bất hợp pháp đã tính phí 3.100 Đài tệ (100 đô la Mỹ) cho các dịch vụ tình dục, trong khi nhà thổ thu 600 Đài tệ (19 đô la Mỹ) cho mỗi giao dịch. Tòa nhà thương mại nơi đặt nhà thổ nổi tiếng với hoạt động kinh doanh bất hợp pháp như vậy. Theo UDN, các nhà thổ và gái mại dâm thường di chuyển giữa các tầng để tránh bị chính quyền phát hiện.Một lực lượng đặc nhiệm đã bắt giữ những phụ nữ Việt Nam, nơi họ đang chờ trục xuất về Việt Nam. Vụ án của ba người đàn ông Đài Loan bị bắt đã được chuyển đến Văn phòng Công tố quận Kaohsiung.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Bệnh tiểu đường sẽ tới 1,3 tỷ người trong 30 năm tới?ĐÁP 2: Đúng thế. Bệnh tiểu đường đang tăng vọt, với hơn 500 triệu người ở mọi lứa tuổi đang sống chung với căn bệnh này và số ca mắc bệnh trên toàn thế giới dự kiến sẽ đạt 1,3 tỷ trong 30 năm tới.Kanyin Liane Ong, trưởng nhóm nghiên cứu ở viện Institute for Health Metrics and Evaluation tại đại học y University of Washington School of Medicine, ở Seattle, nói: "Tốc độ gia tăng nhanh chóng của bệnh tiểu đường không chỉ đáng báo động mà còn là thách thức đối với mọi hệ thống y tế trên thế giới, đặc biệt là căn bệnh này cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh thiếu máu cơ tim và đột quỵ".Chi tiết: