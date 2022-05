Quan Nguyen (trái), cựu chiến binh TQLC Hoa Kỳ, và một chiến hữu cựu TQLC đã tự nguyện vào Ukraine, lập hội TF824 để giúp những người tị nạn Ukraine. (Photo: TF824)

- Một người gốc Việt, cựu chiến binh TQLC Hoa Kỳ, vào Ukraine, lập hội từ thiện giúp người tị nạn Ukraine.

- Đọc diễn văn ngày Lễ Chiến Thắng, Putin biện hộ: đưa quân xâm lược Ukraine vì Nga cần tự vệ, vì bị NATO đe dọa. Putin không tổng động viên, không tuyên bố chiến thắng, nói ra quân xâm lăng chính là phòng thủ.

- Nga hù dọa sẽ "không thờ ơ" nếu Phần Lan gia nhập NATO. Liên Âu tháng 6/2022 sẽ đưa ra ý kiến về Ukraine xin vào Liên Âu. Tổng thống Pháp: Liên Âu để Ukraine một mình xác định các điều kiện đàm phán với Nga. Đại sứ Mỹ nói với Nhật: TQ và Nga bây giờ thấy rằng gây chiến là bị trừng phạt.

- Đại sứ Nga tại Ba Lan bị tấn công bằng sơn đỏ. Nga: vẫn có đủ hỏa tiễn và đạn dược của loại vũ khí chính-xác-cao hiện đại. Liên Âu suy tính sử dụng tài sản đóng băng của Nga để tái thiết Ukraine. Chủ tịch HĐ Châu Âu Charles Michel thăm Odesa, chạy trú ẩn khi có báo động phi đạn.

- Trump chối không ra lệnh bắn gãy chân người biểu tình, Trump tự nhận Trump chỉ huy quân đội: "Vì Esper yếu kém, tôi phải điều hành quân đội. Tôi đã tiêu diệt ISIS, Qasem Soleimani..."

- quá ít: Mỹ tái chế 6% rác nhựa năm 2021.

- Biden: 20 công ty internet sẽ cấp dịch vụ giảm giá cho 48 triệu hộ dân Mỹ nghèo.

- Đà Nẵng: gần 100 ổ dịch sốt xuất huyết.

- Nông dân bi đát, nhưng doanh nghiệp lợi tức tăng gấp 5-10 lần.

- Hàng chục ngàn Phật tử về dự Đại lễ Phật đản chùa Ba Vàng 2022.

- HỎI 1: Mỹ đổi lập trường, nói: Đài Loan không thuộc về Trung Quốc? ĐÁP 1: Mỹ đổi lập trường từ vài ngày nay.

- HỎI 2: Rời trung học năm 2022, dự kiến học thêm cho xong cử nhân sẽ nợ 40.000 đôla? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB9/5/2022) ---- Một người gốc Việt và là cựu chiến binh Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ đã trở về nhà ở Kaysville, Utah, sau một nhiệm vụ nhân đạo kéo dài hai tháng ở Ukraine. Quân Nguyên đã giúp đỡ những người tị nạn Ukraine thoát khỏi vùng chiến sự và tìm kiếm nhu yếu phẩm. Hiện Nguyen dự định sẽ cùng vợ trở về Ukraine làm thiện nguyện từ tháng tới.

Sau nhiều thời gian ở đó, Nguyen cảm thấy có một mối quan hệ thân thiết với những người Ukraine. Nguyen đã cung cấp viện trợ nhân đạo thông qua TF824.org, do Nguyen cùng vợ và một cựu chiến binh Thủy quân Lục chiến khác thành lập. Người bạn kia đang vận hành một ngôi nhà an toàn cho người tị nạn ở Lviv. Tên hội TF824 là viết tắt của Lực lượng Đặc nhiệm 824, và ngày 24 tháng 8 là Ngày Độc lập của Ukraine.

Khi ở Ukraine, Nguyen đã chở những người tị nạn và gia đình của họ và thậm chí còn giúp vận chuyển một đứa trẻ Ukraine trên xe cấp cứu vì không có nhân viên y tế hỗ trợ. Nguyen cũng phân phát bút lọc nước do Utahns tặng cho những khu vực không có nước uống an toàn. Lần này khi về, Nguyen sẽ mang mặt nạ phòng độc đi phát.

Nguyen có động lực để giúp đỡ vì kinh nghiệm của Nguyễn là một Thủy quân lục chiến và là một người tị nạn. Nguyễn nói: “Chúng tôi đã trốn thoát sau Chiến tranh Việt Nam, sau khi Sài Gòn rơi vào tay những người cộng sản." Nguyễn sinh năm 1972 tại Việt Nam và sống trong một vài trại tị nạn trước khi đến Hoa Kỳ năm 8 tuổi.

Nguyen nói: “Tôi luôn có một cảm xúc đặc biệt dành cho những người tị nạn." Bây giờ, Nguyen đang lên kế hoạch cho một chuyến trở lại Ukraine cùng với vợ là cô Amy.

Amy nói: “Tôi chắc chắn hy vọng ai đó sẽ muốn đến giúp tôi nếu vai trò bị đảo ngược”. Amy sẽ làm tình nguyện viên tại Bệnh viện Nhi đồng Lviv, sẽ từng làm việc với trẻ em trong lĩnh vực y tế.

Xem video về Quan Nguyen dài 1:25 phút:



https://youtu.be/0-S5r7ovLJw

---- Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết hôm thứ Hai rằng Liên Âu sẽ cố gắng đưa ra ý kiến của mình về nỗ lực trở thành thành viên của Ukraine vào tháng 6/2022.

Bà viết trong một tweet: "Mong nhận được câu trả lời cho bảng câu hỏi về thành viên Liên Âu. Ủy ban sẽ đưa ra ý kiến của mình vào tháng 6."

Tuyên bố của Von der Leyen được đưa ra sau cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Người đứng đầu nhà nước của Ukraine cũng đã thảo luận về tư cách thành viên của khối với Chủ tịch Hạ viện Barbel Bas một ngày trước đó.

---- Theo lời một quan chức, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đã buộc phải vào trú ẩn khi có báo động tấn công bằng phi đạn trong chuyến thăm bất ngờ của ông tới Odessa hôm thứ Hai.

Phi đạn đã làm gián đoạn cuộc họp giữa Charles và Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal khi họ phải tìm kiếm sự an toàn. Đầu ngày hôm Thứ Hai, bốn phi đạn Onyx đã bắn trúng Odessa.

---- Những gì Tổng thống Nga Vladimir Putin không nói trong buổi lễ Ngày Chiến Thắng hôm Thứ Hai 8/5/2022 mới là đáng chú ý. Thế giới chú ý đến bài phát biểu của Vladimir Putin trước quốc gia của ông. Nhưng những gì không nói mới đáng quan tâm.

Theo Washington Post, Putin đã không "công bố kế hoạch tăng cường cuộc chiến chống lại Ukraine hoặc ra lệnh điều động binh lính tham chiến như các quan chức Ukraine lo ngại".

BBC cho biết: "Putin không nói về việc huy động [quân đội]. Không tuyên bố chiến thắng ở Ukraine. Có liên quan đến thương vong, nhưng không thay đổi thuật ngữ: đây vẫn là một "chiến dịch quân sự đặc biệt", chứ không phải là một cuộc chiến tranh.

Theo New York Times, Putin "không cố gắng coi bất kỳ phần nào của cuộc chiến Ukraine là một 'chiến thắng', không đưa ra tín hiệu nào về sự kết thúc sắp xảy ra xung đột".

Putin "không nhắc tên Ukraine trong bài phát biểu của mình và không đưa ra dấu hiệu nào về cuộc chiến có thể tiếp diễn trong bao lâu", theo Reuters. Putin cũng không đề cập đến Mariupol, địa điểm có lẽ là nơi giao tranh ác liệt nhất trong chiến tranh.

Vậy Putin đã nói gì? Ông nhắc lại lý do của mình rằng cuộc xâm lược của Nga hoàn toàn là phòng thủ và ông tiếp tục nhấn mạnh rằng Nga đang chống lại chủ nghĩa Quốc xã.

Putin nói với quân lực Nga: “Các bạn đang chiến đấu vì Tổ quốc, vì tương lai của Tổ quốc, để không ai quên bài học của Thế chiến thứ hai.”

---- Putin đọc diễn văn. Video dài 53 giây:



https://youtu.be/hh_kguN7RTU

Theo AP, Putin nói rằng cuộc xâm lược là cần thiết để ngăn chặn "một mối đe dọa hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với chúng tôi (đó) đã được tạo ra một cách có phương pháp bên cạnh biên giới của chúng tôi... Nguy cơ đang gia tăng từng ngày, Nga đã đưa ra phản ứng phủ đầu, đó là quyết định đúng đắn duy nhất của một quốc gia có chủ quyền, quyền lực và độc lập”.

.

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin đã biện hộ cho cuộc chiến xâm lược Nga đang tiến hành tại Ukraine. Putin đã đọc diễn văn tại buổi lễ ở Moscow hôm thứ Hai 9/5/2022 để kỷ niệm ngày Liên Xô trước đây đã chiến thắng phát-xít Đức trong Chiến tranh Thế giới thứ 2, theo NHK: "Chúng ta đã chứng kiến nhiều cố vấn quân sự phương Tây can dự vào và các nước NATO đang cung cấp những vũ khí gần như hiện đại nhất. Việc này làm gia tăng mối đe dọa. Nga phải phản ứng cương quyết. Đây là quyết định cần thiết, đúng thời điểm và không thể tránh khỏi."

Có nhiều lời đồn cho rằng Putin có thể sẽ tuyên chiến chính thức với Ukraine, nhưng điều này đã không xảy ra. Nga đã gọi việc xâm lược Ukraine là "Chiến dịch quân sự đặc biệt". Putin nói rằng đề xuất an ninh mà Putin đưa ra với các nước NATO hồi tháng 12/2021 đã bị bác bỏ. (ghi chú của VB về thời điểm: năm 2014, Nga đã chiếm tron Crimea, sáp nhập vào Nga, trong khi công nhận 2 tỉnh ly khai của Ukraine là 2 Cộng hòa Nhân dân Luhansk và Donetsk.) Ông nhấn mạnh rằng ngược lại, chính các nước phương Tây đang trừng phạt Nga.

---- Trước khi Putin phát biểu, Tổng thống Ukraine Volodomyr Zelenskyy đã công bố lời kêu gọi của mình, nói rằng người dân Ukraine đang đấu tranh vì một chiến thắng mới. Zelenskyy nói chặng đường sẽ rất khó khăn nhưng ông tin rằng Ukraine sẽ chiến thắng. Ông nói không có kẻ xâm lược nào có thể cắm rễ vào cái mà ông gọi là "Mảnh đất tự do của chúng ta".

Zelensky đưa ra lời kêu gọi toàn dân, video dài 24 giây:



https://youtu.be/_brsrMK1cmY

---- Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho biết Nga sẽ "không thờ ơ" nếu Phần Lan gia nhập NATO. Phần Lan và Thụy Điển đang cân nhắc việc xin gia nhập liên minh NATO, với Bộ trưởng Phần Lan phụ trách các vấn đề châu Âu Tytti Tuppurainen cho biết "có khả năng cao" đất nước Phần Lan sẽ trở thành thành viên NATO.

.

Grushko nói với Ria Novosti rằng quân đội Nga "sẽ xem xét tất cả các biện pháp cần thiết sẽ được yêu cầu để đảm bảo lợi ích hợp pháp của quốc phòng." Ông cảnh báo rằng việc Phần Lan trở thành thành viên NATO "sẽ không củng cố an ninh của Phần Lan hay NATO."

.

---- Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm thứ Hai nhấn mạnh rằng Liên Âu sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga nhưng "Ukraine một mình xác định các điều kiện" trong các cuộc đàm phán với Moscow. Ông nêu rõ mục tiêu của Liên Âu là giúp kết thúc chiến tranh "càng sớm càng tốt" và bảo tồn chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Tuy nhiên, Macron nhắc lại Liên Âu không có chiến tranh với Nga và nhiệm vụ của Liên Âu là ở bên Ukraine để đạt được một lệnh ngừng bắn và sau đó "mang lại hòa bình cho lục địa của chúng ta." Ông lưu ý rằng, sau xung đột, Liên Âu sẽ giúp tái thiết Ukraine, nhưng cũng "xây dựng một sự cân bằng an ninh mới" ở châu Âu.

.

---- Cách mà hầu hết các nước châu Á phản ứng với cuộc khủng hoảng Ukraine đã cho Trung Quốc và Nga thấy rằng không có cuộc chiến tranh nào có thể không bị trừng phạt, Đại sứ Hoa Kỳ tại Nhật Bản, Rahm Emanuel, nói như thế trong một sự kiện trực tuyến hôm thứ Hai.

Đại sứ Nhật Bản tại Hoa Kỳ là Tomita Koji cũng tham dự sự kiện do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế chủ trì.

Ông Koji ca ngợi chuyến thăm Nhật Bản đã được công bố của Tổng thống Mỹ Joe Biden, nhấn mạnh rằng chuyến đi nhấn mạnh sự tập trung của Hoa Kỳ vào khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

---- Đại sứ Nga tại Ba Lan Sergey Andreev bị tấn công bằng sơn đỏ trong một buổi lễ đặt vòng hoa ở Warsaw, thủ đô Ba Lan. Đại sứ và đoàn tùy tùng bị xịt sơn trước nghĩa trang của binh lính Liên Xô và không được phép vào trong, theo nhiều cơ quan truyền thông.

.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã chỉ trích, gọi đây là việc phương Tây tiếp tục đi đến con đường "tái sinh của chủ nghĩa phát xít." Phái bộ ngoại giao Nga ở Ba Lan thông báo họ sẽ đệ đơn phản đối chính thức.

.

---- Hôm thứ Hai, Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov nói rằng Nga có đủ hỏa tiễn và đạn dược của loại vũ khí chính-xác-cao hiện đại để hoàn thành chiến dịch quân sự ở Ukraine.

.

Trong một cuộc phỏng vấn với Interfax Russia, ông Borisov giải thích rằng Nga hiện đang nghiên cứu phát triển một thế hệ phi đạn siêu thanh dùng trên mặt đất, trên không và trên biển, đồng thời cho biết thêm rằng tên lửa này đã được thử nghiệm trên các tàu hàng không mẫu hạm phi đạn.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Anh báo cáo rằng Nga bị cáo buộc đã sử dụng hết dự trữ đạn dược của vũ khí phi đạn-hành-trình-chính-xác kể từ khi bắt đầu hoạt động quân sự vào tháng Hai.---- Cao Ủy Liên minh Châu Âu về Ngoại giao Josep Borrell hôm thứ Hai cho biết EU nên sử dụng các tài sản của Nga mà họ đã đóng băng như một phần của chế độ trừng phạt để tái thiết Ukraine. Nói với Financial Times, ông sử dụng ví dụ về việc Hoa Kỳ chuyển các quỹ của ngân hàng trung ương Afghanistan sang viện trợ nhân đạo để minh họa tính hợp lý của quyết định như vậy.Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề xuất chuyển tài sản bị tịch thu từ các nhà tài phiệt Nga sang các chương trình hỗ trợ Ukraine. Tuần trước, một hội nghị các nhà tài trợ ở Warsaw đã quyên góp được 6,5 tỷ USD viện trợ cho Ukraine khi GDP của nước này dự kiến sẽ giảm 45% trong năm nay và Ukraine cảnh báo xung đột với Nga đã gây ra thiệt hại khoảng 92 tỷ USD.---- Cựu Tổng thống Donald Trump hôm Chủ nhật coi Mark Esper là “một RINO không có khả năng lãnh đạo” [RINO: Cộng Hòa giả danh]. Trump đã mạnh mẽ phản bác một số tuyên bố chính được đưa ra trong cuốn sách sắp xuất bản của Bộ trưởng Quốc phòng một thời của ông.Trong một tuyên bố để trả lời yêu cầu bình luận từ chương trình ’60 Minutes' trên đài CBS News, trong đó Esper xuất hiện vào Chủ nhật để thảo luận về cuốn sách của mình, nhan đề "A Sacred Oath", Trump đã chỉ trích “Yesper” và “các phương tiện truyền thông Fake News”.Cựu tổng thống khẳng định [sách của Esper] là "một lời nói dối hoàn toàn" trong đó ghi rằng Trump đã hỏi tại sao họ không thể "chỉ bắn" vào chân những người biểu tình Black Lives Matter vào năm 2020, như Esper đã cáo buộc, nói rằng "10 nhân chứng" có thể hỗ trợ Esper.Trump nói: “Mark Esper yếu kém và hoàn toàn không hiệu quả, và vì điều đó, tôi phải điều hành quân đội. Tôi đã tiêu diệt ISIS, Qasem Soleimani, [Abu Bakr] al-Baghdadi, xây dựng lại quân đội Mỹ với 2,5 nghìn tỷ đô la, đã tạo ra Lực lượng Không gian, và hơn thế nữa”.Chương trình CBS cũng hỏi Trump về tuyên bố của Esper rằng khi còn đương nhiệm, tổng thống Trump khi đó đã hỏi Bộ trưởng Quốc phòng rằng liệu Mỹ có thể âm thầm bắn phi đạn vào Mexico để "phá hủy các phòng thí nghiệm ma túy" rồi chối là không biết ai bắn không. Về điều đó, trong tuyên bố hôm Chủ nhật của mình, Trump chỉ nói: "Không bình luận."---- Năm ngoái, người Mỹ đã tái chế nhiều nhất 6% rác nhựa của họ, theo một báo cáo được công bố hôm thứ Tư bởi một hai nhóm hoạt động về môi trường. Đó là một con số còn tệ hại hơn trước kia. Theo Reuters, mỗi người Mỹ sản xuất trung bình 218 pounds (99 kilogram) rác nhựa trong năm 2018 và tỷ lệ tái chế là 8,7% trong năm đó, tỷ lệ cuối cùng mà Sở Môi Trường EPA công bố dữ liệu liên quan.Đối với việc giảm [tái chế rác nhựa], không chỉ là mọi người không sử dụng thùng rác tái chế; vấn đề là nhựa không thể tái chế được nhiều và nó chưa bao giờ tái chế nhiều được.Theo báo cáo của EcoWatch, việc tái chế các vật liệu khác đã có hiệu quả hơn; họ trích dẫn tỷ lệ tái chế giấy khoảng 66%, thủy tinh khoảng 30% và bìa cứng là gần 90%. Chỉ riêng tỷ lệ tái chế nhựa chưa từng bao giờ vượt quá 10%.Trong khi đó, USA Today báo cáo rằng, tốt nhất, chỉ 9% lượng nhựa từng được sản xuất đã được tái chế, và thậm chí con số đó có lẽ đã bị phóng đại.---- Chính quyền Biden cho biết hôm thứ Hai rằng 20 công ty internet — bao gồm Verizon, Comcast và AT & T — đã đồng ý cung cấp dịch vụ giảm giá cho những người Mỹ có thu nhập thấp. Chương trình có thể giúp hàng chục triệu hộ gia đình đủ điều kiện sử dụng dịch vụ miễn phí một cách hiệu quả thông qua trợ cấp liên bang đã có, theo AP.Gói cơ sở hạ tầng trị giá 1 nghìn tỷ đô la được Quốc hội thông qua năm ngoái bao gồm 14,2 tỷ đô la tài trợ cho Chương trình Kết nối Giá vừa túi tiền (Affordable Connectivity Program), cung cấp khoản trợ cấp hàng tháng 30 đô la (75 đô la ở các khu vực bộ lạc nguyên trú) trên dịch vụ internet cho hàng triệu hộ gia đình có thu nhập thấp hơn.Với cam kết mới từ các nhà cung cấp internet, khoảng 48 triệu hộ gia đình sẽ đủ điều kiện nhận gói dịch vụ tốc độ cao hơn trị giá 30 đô la hàng tháng — làm cho dịch vụ internet được thanh toán đầy đủ với trợ cấp của chính phủ nếu họ đăng bộ với một trong các nhà cung cấp tham gia.Nói cho dễ hiểu, nếu bạn đang lãnh tiền trợ cấp foodstamp, tiền housing... thì bạn sẽ xin được trợ cấp Internet. Chính thức là: các hộ gia đình đủ điều kiện nhận trợ cấp thông qua ACP nếu thu nhập của họ bằng hoặc dưới 200% mức nghèo liên bang, hoặc nếu một thành viên trong gia đình của họ tham gia một trong một số chương trình trợ cấp, bao gồm Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP), Hỗ trợ Nhà ở Công cộng Liên bang (FPHA), và Trợ cấp hưu trí cho Cựu chiến binh và Người sống sót.----Báo Lao Động ghi nhận. Tính đến đầu tháng 5.2022, toàn TP.Đà Nẵng ghi nhận 1.109 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 95 ổ dịch nhỏ. Số ca mắc, ổ dịch nhỏ xuất hiện ở một số địa phương có nhiều công nhân, người lao động, học sinh, sinh viên lưu trú tại các nhà trọ, khu tập thể.----. Báo Thanh Niên ghi nhận. Lợi nhuận trong chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp không được phân phối hợp lý bởi trong khi nông dân thua lỗ vì chi phí cao thì nhiều doanh nghiệp kinh doanh phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc trừ sâu vẫn báo lãi! Than khó khăn nhưng lãi gấp 5 - 10 lần! Từ khi dịch Covid-19 làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, chi phí vận chuyển tăng, giá phân bón đã tăng lên đến đỉnh. Cuối năm 2021, các doanh nghiệp (DN) kinh doanh phân bón lãi khủng. Cụ thể, Tập đoàn hóa chất Đức Giang (DGC) lợi nhuận tăng tới 352% so với năm 2020. Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí (DPM) lợi nhuận trước thuế xấp xỉ 3.600 tỉ đồng, tăng 324% so với 2020, đạt mức lợi nhuận cao nhất trong 10 năm qua. Công ty CP phân bón dầu khí Cà Mau (DCM) cũng đạt lợi nhuận sau thuế 1.820 tỉ đồng, tăng gấp gần 3 lần. Cũng như Đạm Phú Mỹ, đây là kết quả kinh doanh cao nhất suốt 10 năm hoạt động của DN này.----. Theo Báo Dân Tộc và Phát Triển hôm 08/05/2022. Sáng ngày 8/5, tại chùa Ba Vàng, Tp. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra Lễ khai mạc Đại lễ Phật đản chùa Ba Vàng 2022. Hàng vạn tăng ni, Phật tử và đông đảo Nhân dân đã về dự đại lễ. Đại lễ Phật đản chùa Ba Vàng 2022 là sự kiện trong chuỗi các hoạt động chào mừng Đại lễ Vesak Liên hợp quốc trong nước và quốc tế. Đại lễ còn là dịp để các chư Tăng Ni hướng tâm cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.Một số hình ảnh Đại Lễ Phật Đản ghi lại trong "Amazing Things in Vietnam" của vblogger My Land với video dài 3:17 phút:



https://youtu.be/zD0xrbC-_c0

---- HỎI 1: Mỹ đổi lập trường, nói: Đài Loan không thuộc về Trung Quốc?

ĐÁP 1: Mỹ đổi lập trường từ vài ngày nay. Theo báo Taiwan News.

Hình từ trang web Bộ Ngoại Giao Mỹ

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tuần trước đã thay đổi từ ngữ trên trang web về quan hệ Hoa Kỳ-Đài Loan để xóa lập trường Đài Loan là một phần của Trung Quốc và xóa câu tuyên bố từ chối Đài Loan độc lập.

.

Theo Wayback Machine của Internet Archive, gần đây vào ngày 3/5/2022, trang dữ kiện (fact sheet) của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về quan hệ song phương với Đài Loan đã tuyên bố giống như Thông cáo Thượng Hải năm 1972 (the 1972 Shanghai Communique), Thông cáo chung Mỹ-TQ 1979 nội dung cắt đứt quan hệ với Đài Bắc để ủng hộ Bắc Kinh, thừa nhận "lập trường của Trung Quốc là có một Trung Quốc, và Đài Loan là một phần của Trung Quốc." Trang dữ kiện được ghi ngày 31/8/2018 dưới thời chính quyền Trump.

.

Ngoài ra, trang web cho biết Hoa Kỳ "không ủng hộ Đài Loan độc lập." Vào tháng 7 năm ngoái, điều phối viên Bạch Ốc về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Kurt Campbell nói rằng Hoa Kỳ ủng hộ một "mối quan hệ không chính thức" mạnh mẽ với Đài Loan nhưng "chúng tôi không ủng hộ Đài Loan độc lập."

.

Một câu tuyên bố Hoa Kỳ "không ủng hộ Đài Loan độc lập" đã bị xóa bỏ hoàn toàn. Một câu mới đã được thêm vào thừa nhận rằng mặc dù Hoa Kỳ không có quan hệ ngoại giao với Đài Loan, nhưng "chúng tôi có một mối quan hệ không chính thức bền vững cũng như lợi ích thường xuyên trong việc duy trì hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan."

.

Hiện vẫn chưa rõ liệu những sửa đổi này có thể hiện sự thay đổi trong chính sách và lập trường 'một Trung Quốc' của Hoa Kỳ về chủ quyền của Đài Loan hay không. Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn chưa trả lời yêu cầu bình luận.

Chi tiết:

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4531925

----- HỎI 2: Rời trung học năm 2022, dự kiến học thêm cho xong cử nhân sẽ nợ 40.000 đôla?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Theo một phân tích của NerdWallet, học sinh tốt nghiệp trung học năm nay có thể phải trả gần 40.000 đô la cho khoản nợ vay dành cho sinh viên để theo đuổi bằng cử nhân. Và với khoản nợ này trải dài trên các nguồn vay từ liên bang, phụ huynh và tư nhân, chi phí cuối cùng cho việc học của họ sẽ vượt xa học phí và lệ phí.

Ngày nay, gần như không thể vừa làm vừa học cho trọn 4 năm đại học. Do đó, vay nợ cho giáo dục đại học với hy vọng tương lai có khả năng kiếm tiền lớn hơn thường được chấp nhận là điều cần thiết. Nhưng số liệu cho thấy số nợ đang ngày càng tăng và trải rộng trên nhiều nguồn.

Theo dự đoán của NerdWallet, một sinh viên tốt nghiệp trung học năm 2022 có thể vay tới $39.500 cho sinh viên vào thời điểm họ hoàn thành chương trình cử nhân. Với 1,3 triệu học sinh tốt nghiệp trung học dự kiến vào đại học bốn năm và 42% sinh viên tốt nghiệp đại học phải gánh khoản nợ, đây là một gánh nặng đáng kể đối với các chuyên gia trẻ khi tham gia lực lượng lao động.

Theo The College Board, chi phí trung bình để theo học tại một trường đại học công lập bốn năm, bao gồm cả tiền ăn và ở, đạt 22.700 đô la trong năm học gần đây nhất. Tăng trưởng các chi phí này (may mắn thay) đã chậm lại đáng kể trong thập niên qua - tăng 12% từ học kỳ mùa thu năm 2012 đến năm 2021 sau khi tăng 22% từ học kỳ mùa thu năm 2002 đến năm 2011. Nhưng gánh nặng nợ vay sinh viên vẫn còn nặng nề.

.

Trong thời gian trả nợ, sinh viên đi vay có thể phải trả hàng ngàn đô la tiền lãi trên số tiền họ vay. Các khoản vay liên bang dành cho sinh viên phụ thuộc theo học bằng đại học được giới hạn tổng cộng là $31,000. Những sinh viên đạt tối đa giới hạn này đang xem xét các khoản thanh toán khoảng 350 đô la hàng tháng và khoảng 7.000 đô la tiền lãi trong thời gian trả nợ tiêu chuẩn 10 năm chỉ riêng các khoản vay liên bang của họ.

Chi tiết:

https://ktla.com/news/college-bound-grads-could-exit-with-nearly-40k-in-student-loan-debt/

