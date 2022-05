- Liên Âu: phải ngưng mua dầu thô của Nga từ 6 tháng tới, ngưng mua sản phẩm dầu đã lọc từ cuối năm nay. Slovakia ủng hộ lệnh trừng phạt Nga, nhưng cần 3 năm mới ngưng mua dầu từ Nga. Hungary: chưa cắt dầu Nga được. - Nga: chưa có chuyện Đức Giáo hoàng Francis gặp Putin. Ngoại trưởng Mỹ: công an Nga tấn công nhà báo Nga được giải Nobel Hòa Bình. Liên Âu sẽ trừng phạt Đức Thượng phụ Chính thống Ng

Canada: 2 nhà báo Fatima Syed và Tai Huynh thắng Giải Tự do Báo chí 2022 của World Press Freedom Canada.

- Liên Âu: phải ngưng mua dầu thô của Nga từ 6 tháng tới, ngưng mua sản phẩm dầu đã lọc từ cuối năm nay. Slovakia ủng hộ lệnh trừng phạt Nga, nhưng cần 3 năm mới ngưng mua dầu từ Nga. Hungary: chưa cắt dầu Nga được.

- Nga: chưa có chuyện Đức Giáo hoàng Francis gặp Putin. Ngoại trưởng Mỹ: công an Nga tấn công nhà báo Nga được giải Nobel Hòa Bình. Liên Âu sẽ trừng phạt Đức Thượng phụ Chính thống Nga. Đức Giáo hoàng cảnh báo Đức Thượng phụ Kirill: Đừng hiếu chiến.

- Liên Âu: để hỗ trợ Moldova, sẽ tăng cường hỗ trợ quân sự cho Moldova. Nga: cấm nhập cảnh Nga đối với Thủ tướng Nhật Bản và 62 cá nhân khác từ Nhật. Nga: sẽ tiếp tục xuất cảng nông nghiệp, phân bón, năng lượng và sản phẩm khác theo hợp đồng quốc tế.

- Bộ trưởng Quốc phòng Nga: sẽ tấn công bất kỳ sự vận chuyển vũ khí nào của NATO gửi tới Ukraine. Nga: phi đạn Nga tấn công 40 mục tiêu quân sự ở Ukraine trong đêm, phá hủy 4 nhà kho vũ khí đạn dược. Ukraine: giao chiến dữ dội với Nga ở phía đông, cơ nguy Belarus động binh phía tây. Thị trưởng Mariupol: Nga tổng tấn công nhà máy thép Azovstal, nơi hàng trăm dân, lính và 30 trẻ em còn ở trong.

- Tướng Tư Lệnh Mỹ: Nga xâm lược Ukraine làm hại hòa bình và ổn định toàn cầu. Mỹ: Ngày Chiến thắng 9/5 là của châu Âu đánh bại Phát xít Đức, Nga đừng vơ vào cuộc chiến ở Ukraine. Zelensky: hòa đàm phải có chữ ký Putin mới khả tín.

- Phi đạn Nga bắn phá đường sắt miền Tây Ukraine. Thị trưởng Irpin: tìm thấy xác của 290 thường dân ở Irpin. Ukraine: đã bắn cháy nhiều quân xa Nga ở Oleksandrivka. Ukraine: đã phóng phi cơ không người lái tấn công 2 vị trí quân sự của Nga trên Đảo Rắn. Zelensky: 156 người di tản từ nhà máy thép Azovstal đã đến thành phố Zaporizhzhia sau 2 tháng dưới hầm.

- New York: vô quán rượu, 1 ông Ukraine nghi 1 ông Ukraine là người Nga vì nói giọng Nga, liền đâm trọng thương

- Ngoại trưởng Mỹ: cuộc chiến ở Ukraine đã làm trầm trọng thêm các vấn đề đói nghèo của thế giới.

- Đơn kháng cáo của Trump để xin hoãn lệnh phạt vì tội khinh thường đã bị tòa án New York bác bỏ

- Chỉ có ở California: vay tiền đặt cọc lãi suất 0% trị giá 10% mua nhà lần đầu, ở 5 năm sẽ được xóa nợ đặt cọc.

- CDC khuyên: hành khách nên đeo khẩu trang khi đi máy bay, tàu hỏa và các phương tiện giao thông công cộng.

- Biden thăm công nhân Alabama, nơi sản xuất phi đạn kề vai chống xe tăng Javelin để giúp Ukraine chống Nga

- Dư việc làm: 4.5 triệu người Mỹ bỏ việc vào tháng 3/2022. Và 11.5 triệu việc làm còn trống, đang tuyển người

- Có 64% muốn định tuổi để ép Thầm phán tối cao về hưu, 66% cử tri không muốn Thẩm phán tối cao ngồi suốt đời

- 56% dân Mỹ muốn nên hợp pháp trong “hầu hết” hoặc “mọi trường hợp”, 35% nói phải cho là bất hợp pháp

- Chỉ xảy ra dưới thời Trump: sửa đổi bản báo cáo tình báo vụ Nga quậy bầu cử Mỹ 2020, bịa chuyện tâm thần Joe Biden.

- Nhà nghiên cứu Angela Huynh được Giải thưởng Lãnh đạo Trẻ của Canadian Medical Association

- Hội Nghề cá Việt Nam phản đối lệnh cấm đánh bắt cá 3 tháng rất mực phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông

- HỎI 1: Kỷ lục 64% cử tri Nhật muốn Nhật tăng khả năng phòng thủ? ĐÁP 1: Đúng thế, theo bản khảo sát Asahi Shimbun.

- HỎI 2: Việt Nam: chỉ số Tự do báo chỉ năm 2022 ở hạng 174/180? ĐÁP 2: Đúng thế, nhóm tệ hại nhất.

QUẬN CAM (4/5/2022) ---- Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết hôm thứ Tư trước Nghị viện châu Âu rằng đề xuất mới nhất về gói trừng phạt chống lại Nga nhằm "loại bỏ nguồn cung dầu thô của Nga trong vòng 6 tháng và các sản phẩm dầu đã lọc vào cuối năm nay [trong Liên Âu]."

Von der Leyen nói: "Đây sẽ là lệnh cấm nhập cảng hoàn toàn đối với tất cả dầu mỏ, qua đường biển và đường ống, cả dầu thô và dầu đã lọc của Nga. Sẽ không dễ dàng chút nào, vì một số quốc gia Liên Âu phụ thuộc [dầu Nga] rất nhiều, nhưng chúng tôi chỉ đơn giản là phải làm điều đó". Chủ tịch Ủy ban cho biết thêm rằng Liên Âu "cuối cùng đã gỡ bỏ ngân hàng Nga Sberbank ra khỏi [mạng lưới tài chánh toàn cầu] SWIFT" và sẽ "gỡ bỏ hai ngân hàng lớn khác" ở Nga để tấn công lĩnh vực tài chính của Nga.

Von der Leyen nhấn mạnh rằng những hành động này sẽ tước đi khả năng đa dạng hóa và hiện đại hóa của nền kinh tế Nga. Bà cũng khẳng định rằng Liên Âu đang "làm danh sách các sĩ quan và các cá nhân trong quân đội Nga đã phạm tội ác chiến tranh ở Bucha. Chúng tôi biết quý vị là ai. Và quý vị sẽ phải chịu trách nhiệm."

---- Trong cương vị giáo chủ của Giáo hội Chính thống Nga, Đức Thượng phụ Kirill, nằm trong số những cá nhân sẽ bị đưa vào vòng trừng phạt thứ sáu của Liên Âu, theo hai nguồn tin đã xem đầy đủ tài liệu về trừng phạt.

Các nguồn tin cho biết bản dự thảo được đề xuất đã được gửi đến các đại sứ tương ứng để xem xét. Ở giai đoạn này, tên [người bị trừng phạt] có thể được lấy ra hoặc thêm vào tùy theo quyết định của quốc gia thành viên, theo một nguồn tin của Ủy ban Liên Âu cho biết.

---- Đức Giáo hoàng Francis đã cảnh báo nhà lãnh đạo Giáo hội Chính thống Nga, Đức Thượng phụ Kirill, rằng không nên trở thành "cậu bé bên bàn thờ cho Putin" (“Putin’s altar boy”) trong một cuộc phỏng vấn tuần này.

Bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất từ trước đến nay chống lại Đức Thượng phụ đang ủng hộ chiến tranh, Đức giáo hoàng cũng chỉ trích ngài Kirill vì tán thành những lý do Putin đưa ra về việc xâm lược Ukraine.

---- Bộ trưởng Kinh tế Slovakia Richard Sulik hôm thứ Tư tuyên bố rằng Slovakia ủng hộ các lệnh trừng phạt mà Liên Âu muốn áp đặt đối với dầu của Nga, nhưng họ muốn có thời gian chuyển tiếp là ba năm. Ông nói thêm rằng Liên Âu đã đồng ý về một giai đoạn chuyển tiếp về nguyên tắc, nhưng bao giơ thì vẫn đang được thảo luận.

Sulik cũng nói Cộng Hòa Czechia muốn có một giai đoạn chuyển tiếp, trong khi Hungary phản đối lệnh cấm vận dầu mỏ hoàn toàn.

---- Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto hôm thứ Tư nhận xét rằng đề nghị của Liên Âu về việc áp đặt các hạn chế đối với việc nhập cảng dầu của Nga vào châu Âu sẽ làm suy yếu nguồn cung cấp năng lượng của Hungary.

Ngoại trưởng giải thích rằng Hungary có thể xem xét đồng ý về lệnh cấm vận dầu mỏ "nếu việc vận chuyển dầu thô bằng đường ống là một ngoại lệ đối với các hạn chế." Szijjarto cho biết thêm Liên Âu không thực tế, khi đưa ra một "thời hạn quá ngắn" để các nước xóa sổ nhập cảng dầu Nga vào cuối năm nay.

---- Phát ngôn nhân Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Tư nói rằng chưa có thỏa thuận nào để Đức Giáo hoàng Francis và Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp nhau để thảo luận về cuộc khủng hoảng Ukraine.

Hôm thứ Ba, Đức Giáo hoàng Francis cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Corriere della Sera rằng một yêu cầu chính thức đã được gửi đến Nga vào tháng 3/2022 để tổ chức một cuộc gặp với Putin, và ngài cũng nói rằng ngài chưa bao giờ nhận được câu trả lời cho sáng kiến này.

Trong cuộc phỏng vấn ngày hôm qua, Đức Giáo hoàng nhận xét rằng cuộc khủng hoảng Ukraine có lẽ ở một mức độ nào đó do liên minh NATO kích động khi "tới sủa ở cửa nước Nga." (the Ukrainian crisis was perhaps to some degree provoked by the NATO alliance which "barked" at Moscow's door) nhấn mạnh rằng mở rộng NATO đã phần nào làm cho Putin ra lệnh xâm lăng.

---- Hôm thứ Tư, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận tại cuộc họp thường kỳ rằng Hạm đội Hắc Hải của Nga đã phóng hai phi đạn hành trình từ Hắc Hải "vào các mục tiêu trên bộ được chỉ định trên lãnh thổ Ukraine."

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói rõ đã sử dụng "vũ khí từ trên không và từ trên biển tầm xa chính xác cao" để tấn công 40 mục tiêu quân sự ở Ukraine trong đêm, phá hủy 4 nhà kho vũ khí đạn dược và pháo binh.

---- Hôm thứ Tư, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu cho biết, Nga sẽ tấn công bất kỳ loại vũ khí nào của NATO gửi tới Ukraine.

Shoygu nói: "Hoa Kỳ và các đồng minh NATO của họ tiếp tục bơm vũ khí vào Ukraine. Tôi lưu ý rằng bất kỳ phương tiện vận chuyển nào từ NATO đến lãnh thổ của quốc gia này với vũ khí hoặc vật chất phục vụ nhu cầu của lực lượng vũ trang Ukraine đều bị chúng tôi coi là mục tiêu hợp pháp để tiêu diệt."

Quan chức Nga nói thêm rằng cảng Mariupol hiện thuộc quyền kiểm soát của quân đội Nga và "cuộc sống hòa bình đang được thiết lập" ở Donbass.

---- Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel hôm thứ Tư tuyên bố rằng Liên Âu có "bổn phận" hỗ trợ Moldova, đồng thời nhấn mạnh rằng Liên Âu sẽ xem xét tăng cường hỗ trợ quân sự cho Moldova.

Michel đã tổ chức một cuộc họp báo chung với Tổng thống Moldova Maia Sandu trong chuyến thăm Chisinau (thủ đô Moldova), nhấn mạnh rằng Liên Âu sẽ "tăng cường đáng kể" viện trợ quân sự cho nước này bằng cách cung cấp thêm thiết bị quân sự cho các lực lượng vũ trang của Moldova khi căng thẳng gia tăng trong khu vực.

---- Hôm thứ Tư, Bộ Ngoại giao Nga thông báo rằng họ sẽ áp đặt lệnh cấm nhập cảnh Nga đối với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, cũng như 62 cá nhân khác từ Nhật Bản, bao gồm các bộ trưởng ngoại giao, quốc phòng, tài chính và tư pháp.

Nga cáo buộc chính phủ của Kishida đã phát động "một chiến dịch chống Nga chưa từng có" và cho phép "những lời lẽ không thể chấp nhận được chống lại Liên bang Nga, bao gồm cả những lời vu khống và đe dọa trực tiếp."

Bộ Ngoại giao Nga cũng tuyên bố Nhật Bản đang "thực hiện các bước thiết thực nhằm mục đích phá bỏ mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, gây tổn hại cho nền kinh tế Nga và uy tín quốc tế của đất nước chúng ta."

---- Quan chức Bộ Ngoại giao Nga Dmitry Birichevsky cho biết hôm thứ Tư rằng Nga sẽ tiếp tục xuất cảng các sản phẩm nông nghiệp, phân bón, năng lượng và các sản phẩm quan trọng khác theo các hợp đồng quốc tế, và nói thêm rằng Nga "quan ngại sâu sắc về một cuộc khủng hoảng lương thực có thể xảy ra." Tuy nhiên, ông lưu ý rằng các biện pháp trừng phạt của phương Tây có thể "cản trở việc cung cấp tài chính và đường vận chuyển cho các hợp đồng thực phẩm."

Birichevsky cũng cho biết đồng rúp của Nga được "sử dụng ngày càng thường xuyên hơn" trong quan hệ thương mại với các nước khác, cũng như các hệ thống thanh toán quốc tế thay thế cho mạng lưới tài chánh SWIFT. Ông nói với báo Rossiyskaya Gazeta: “Chúng tôi sẽ thực hiện các bước tiếp theo nhằm giảm bớt sự độc quyền của đồng đô la Mỹ vốn đã bị mất uy tín như một loại tiền tệ dự trữ và phương tiện thanh toán chính trong thương mại quốc tế."

---- Trong khi phía đông Ukraine giao chiến dữ dội với quân Nga, bây giờ biên giới phía Tây Ukraine lại hung hiểm vì cơ nguy Belarus. Theo bản tuyên bố của Bộ Quốc phòng Belarus trên mạng Telegram hôm thứ Tư, Quân đội Belarus đã bắt đầu kiểm tra bất ngờ Lực lượng Phản ứng, lên kế hoạch di chuyển một lượng lớn thiết bị quân sự.

.

"Một cuộc kiểm tra bất ngờ đối với Lực lượng Phản ứng (Reaction Force) đã bắt đầu trong quân đội Belarus, trong đó các đơn vị quân đội sẽ phải làm việc về các khả năng sẵn sàng, để hành quân đến các khu vực được chỉ định và thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu", theo thông cáo viết.

Bộ quốc phòng Belarus lưu ý rằng "mục đích của đợt kiểm tra là để đánh giá mức độ sẵn sàng và khả năng của các nhân viên để phản ứng nhanh với tình huống khủng hoảng có thể xảy ra. Các đơn vị quân đội và tiểu đơn vị sẽ hoạt động ở những địa phương xa lạ trong một môi trường thay đổi nhanh chóng."

Trong khi đó, Oleksandr Motuzyanyk, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Ukraine, cho biết mối đe dọa từ các cuộc tấn công phi đạn vào cơ sở hạ tầng quân sự và dân sự của Ukraine từ lãnh thổ của Cộng hòa Belarus vẫn là một thực tế.

---- Thị trưởng Mariupol Vadym Boichenko nói rằng các trận giao chiến mới đã nổ ra tại nhà máy thép Azovstal, nơi hàng trăm thường dân vẫn đang bị mắc kẹt bên trong cùng với các chiến binh Ukraine cuối cùng trong thành phố Mariupol.

.

Boichenko nói: "Hôm nay có những trận đánh lớn trên lãnh thổ pháo đài của chúng tôi, trên vùng đất [nhà máy thép] Azovstal. Những người dũng cảm của chúng ta đang bảo vệ pháo đài này, nhưng điều đó rất khó khăn, vì pháo hạng nặng và xe tăng đang bắn khắp pháo đài; phi cơ tác chiến cũng đang hoạt động, tàu chiến đã tiếp cận và cũng đang nã đạn vào pháo đài."

Nói trên đài truyền hình Ukraine, ông Boichenko cho biết có 30 trẻ em bị mắc kẹt tại nhà máy vẫn đang chờ được giải cứu.

---- Quân Nga tấn công nhà máy thép Azovstal tại Mariupol.

Video dài 1:44 phút:



https://youtu.be/DeqwknTx-vw

---- Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm Thứ Ba 3/5/2022 nói rằng an ninh của Nga hồi tháng trước đã tấn công một nhà báo Nga từng được giải Nobel Hòa Bình. Hôm 7/4/2022, ông Dmitry Muratov, Chủ bút của tờ báo Nga Novaya Gazeta, đã bị tạt lên người một chất lỏng có vẻ như pha trộn với sơn. Ông Muratov là người có lập trường chỉ trích đối với chính phủ Nga.

Phát biểu với báo giới vào Ngày Tự do Báo chí Thế giới hôm thứ Ba, Blinken cho biết tình báo Mỹ tin rằng vụ tấn công này là "hành động của tình báo Nga". Ông nói: "Vụ tấn công gửi đi thông điệp rõ ràng tới những ai đang nghĩ tới việc chỉ trích cuộc chiến tranh xâm lược của Điện Kremlin nhằm vào Ukraine".

Blinken chỉ ra rằng Moscow đang tìm cách che giấu sự thật về các cuộc tấn công dã man vào Ukraine. Ông nói điều quan trọng là các nhà báo cho thế giới biết về những gì thực sự đang xảy ra, để mọi người hiểu "sự tàn bạo" và "sự vô nhân đạo" của cuộc xâm lược của Nga. Ông nói thêm rằng việc đưa tin như vậy "có thể gây sức ép để những ai đang thực hiện những hành động này phải thay đổi".

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Tư tuyên bố rằng nhóm người di tản gần đây, 156 người, từ nhà máy thép Azovstal ở Mariupol đã đến thành phố Zaporizhzhia, miền nam nước này, sau hơn hai tháng sống trong các hầm trú ẩn dưới lòng đất.

Zelensky nói: "Phải mất rất nhiều nỗ lực, các cuộc đàm phán kéo dài và nhiều cuộc hòa giải khác nhau. Hôm nay 156 người đã đến Zaporizhzhia. Phụ nữ và trẻ em. Họ đã ở trong các trại tạm trú hơn hai tháng. Hãy tưởng tượng! Ví dụ, một đứa trẻ 6 tháng tuổi, hai trong số đó đang ở dưới lòng đất, chạy trốn bom và pháo kích. Cuối cùng, những người này hoàn toàn an toàn. Họ sẽ nhận được sự giúp đỡ."

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong một cuộc phỏng vấn trực tuyến hôm thứ Ba với tòa soạn báo The Wall Street Journal rằng ông nghi ngờ tính hiệu quả của các cuộc đàm phán Nga-Ukraine khi chúng được tiến hành cho đến nay, tức là mà không có lời chỉ thị trực tiếp hoặc không có chữ ký cá nhân từ Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Zelensky nói: “Điều quan trọng là phải tiếp tục nói chuyện, nhưng cho đến khi Tổng thống Nga ký hoặc đưa ra bất kỳ lời kêu gọi chính thức nào, tôi không thấy bất kỳ triển vọng nào cho các cuộc đàm phán này.”

Zelensky cũng lưu ý rằng các công ty quốc tế có trách nhiệm quan trọng trong việc ngăn chặn các nguồn lực tài nguyên của Nga. Zelensky nói: “Khi bất kỳ công ty nào vẫn ở lại thị trường Nga, điều đó có nghĩa là họ đang trực tiếp hỗ trợ cỗ máy chiến tranh đó, cỗ máy chiến tranh khủng bố của Liên bang Nga.”

---- Quân Ukraine cho biết họ đã tấn công ít nhất hai vị trí quân sự của Nga trên Đảo Rắn (Snake Island) do Nga chiếm đóng bằng phi cơ không người lái UAV Bayraktar.

Bản tin không nói rõ ngày nào các cuộc không kích của quân đội Ukraine được tiến hành, nhưng video được đăng bởi Bộ Chỉ huy Chiến dịch phía Nam của Quân lực Ukraine vào hôm thứ Ba. CNN đã xác định vị trí địa lý của video xác minh tính xác thực của nó.

Các cuộc tấn công quân sự dường như nhắm vào một khu vực giữa một tòa nhà và tháp thông tin liên lạc, và một khu vực khác có vẻ như có chứa đạn dược hoặc một chất nổ khác. Một số vụ nổ được nhìn thấy sau vụ nổ đầu tiên ở khu vực thứ hai.

Đảo Rắn, và lực lượng biên phòng Ukraine trên đó, đã nổi tiếng từ đầu cuộc xâm lược của Nga khi hòn đảo này bị lính Nga tấn công và lính gác Ukraine từ chối đầu hàng, nhưng rồi các lính này đã bị Nga bắt làm tù binh, rồi được trả về Ukraine khi 2 phía trao đổi tù binh.

---- Quân đội Ukraine đã hạ một số quân xa của Nga ở Oleksandrivka, phía nam đông nam của Izium (nơi Nga đang chiếm đóng), theo video mới được công bố từ quân đội Ukraine.

Ukraine không tiết lộ đoạn video được quay ở đâu hoặc khi nào. CNN đã xác minh tính xác thực của nó và xác định vị trí địa lý của nó là Oleksandrivka, một ngôi làng nhỏ ở Donestk.

Bộ Quốc phòng Nga cũng thừa nhận có hoạt động quân sự gần Oleksandrivka, cho biết trong một cuộc họp báo hôm thứ Hai đăng trên Telegram rằng họ đã bắn phi đạn vào khu vực xung quanh ngôi làng.

---- Chính quyền Biden nói họ sẽ không cho Nga phủ hào quang Ngày Chiến thắng ở châu Âu cho cuộc chiến ở Ukraine. Một Giám đốc của Hội đồng An ninh Quốc gia Bạch Ốc về châu Âu Amanda Sloat nói với CNN hôm thứ Ba rằng chính quyền Biden không muốn Tổng thống Nga Vladimir Putin ghép Ngày Chiến thắng (Thứ Hai 9/5) với cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine.

.

Sloat nói trên CNN: “Điều đầu tiên tôi muốn nói là Ngày Chiến thắng ở châu Âu không phải là điều chỉ thuộc về nước Nga, và ngày lễ sẽ được tổ chức trên khắp châu Âu vào ngày 8 tháng 5 và ngày 9 tháng 5 để kỷ niệm ngày mà những nỗ lực thống nhất cùng nhau đánh bại Đức Quốc xã. Chiến thắng nước Đức vào cuối Thế chiến thứ hai - bao gồm Hoa Kỳ, nhiều đồng minh châu Âu của chúng tôi, cũng như Liên Xô cũ, bao gồm cả người Nga và Ukraine. Vì vậy, đây là một kỳ nghỉ lễ rộng lớn hơn mà chúng ta không nên để Tổng thống Putin ghép ngày 9/5 với cuộc chiến xâm lược Ukraine.

Một số chuyến tàu được thông báo sẽ phải chạy chậm trễ. Thị trưởng Lviv Andrii Sadovyi nói rằng nhiều khu vực của thành phố bị mất điện. Sadovyi cũng nói rằng "do hậu quả của cuộc tấn công phi đạn, hai trạm phát điện phụ đã bị bắn hỏng."

---- Một người đàn ông Ukraine đã nổi giận, đập bể 2 chai bia để thành 2 vật nhọn và đâm một người đồng hương vì anh kia nói tiếng Nga tại một quán rượu ở Brooklyn, New York, trong tình trạng say xỉn, hiện đang bị truy tố về tội hành hung vì thù hận, theo báo The New York Post loan tin.

Andrii Meleshkov, sinh ra và lớn lên ở miền Đông Ukraine và có mẹ là người Nga, cho biết anh đã vào quán karaoke Signature ở vịnh Sheepshead để mừng sinh nhật cho một người bạn vào thứ Hai tuần trước, thì đột nhiên khi Oleg Sulyma, 31 tuổi, ngồi xuống bàn của anh và bắt đầu ném "những lời tục tĩu" vào tại Meleshkov và bạn bè của anh ấy.

Sulyma, người Ukraine, nói: “Ngó như ông bạn là người Nga?”

.

.

Theo các công tố viên, Sulyma cảnh báo: “Nếu ông phát âm sai, tôi sẽ chơi kiểu giang hồ."

Meleshkov (có cha mẹ hiện đang trốn trong một tầng hầm ở Zaporizhzhia để thoát khỏi sự tấn công dữ dội của quân đội Nga) nói anh đứng lên để trả tiền và rời đi, nhưng Sulyma cứ tiếp tục "càng ngày càng tức giận."

Các công tố viên cho biết Sulyma đã chộp lấy hai chai bia trên bàn, đập chúng vào nhau và quay về phía Meleshkov và đe dọa: "Tao sẵn sàng giết mày."

Meleshkov không kịp đỡ, thế là máu chảy dài trên cánh tay từ những vết chém đến má, tai, thái dương và cổ, cuối cùng phải vào bệnh viện khâu 17 mũi. Phản ứng tức khắc là: Meleshkov vật té Sulyma xuống đất và sau đó "ngồi lên trên người Sulyma", dí cùi chỏ vào cổ y để ghìm xuống trong khi chờ cảnh sát tới.

Sulyma, một công nhân xây dựng đã sống ở Brooklyn hơn 12 năm, đã bị truy tố nhiều tội danh vì thù hận và một loạt tội danh khác, bao gồm đe dọa, quấy rối và tội phạm sở hữu vũ khí.

---- Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng cuộc chiến ở Ukraine đã làm trầm trọng thêm các vấn đề ở Tây Bán cầu do đại dịch coronavirus gây ra, chẳng hạn như tình trạng đói nghèo gia tăng.

Blinken nói với Hội nghị thường niên của Tiệc trưa Châu Mỹ (Conference of the Americas Luncheon) hôm thứ Ba rằng tác động của chiến tranh đang được cảm nhận sau khi đại dịch gây ra "thiệt hại kinh tế khổng lồ trong toàn khu vực."

Blinken nói trong bài phát biểu: “Giờ đây, với cuộc chiến tranh xâm lược tàn bạo của chính phủ Nga đối với Ukraine, nhiều vấn đề tồn tại từ trước… đã trở nên tệ hại hơn, làm tăng giá các mặt hàng thiết yếu trên khắp châu Mỹ, từ phân bón, lúa mì đến xăng dầu, cắt đứt các thị trường xuất cảng chủ lực của nhiều ngành công nghiệp ở châu Mỹ, và buộc người dân trong khu vực phải đưa ra những lựa chọn rất khó khăn khi chi phí sinh hoạt tăng vọt.”

Blinken có kế hoạch chủ trì hai hội nghị của Liên Hiệp Quốc vào cuối tháng này nhằm làm nổi bật cuộc chiến ở Ukraine và các cuộc xung đột khác đang ảnh hưởng tới lương thực và giá cả.

---- Đơn kháng cáo của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump để xin trì hoãn lệnh phạt vì tội khinh thường đã bị tòa án New York bác bỏ hôm thứ Ba 3/5/2022.

Lệnh phạt vì khinh thường ban đầu được đưa ra vào ngày 25/4/2022 trên lý do Trump không tuân thủ trát đòi hầu tòa đã ban hành của Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang New York Letitia James.

Thẩm phán tại New York là Arthur Engoron đã ra lệnh phạt Trump 10.000 đô la mỗi ngày cho đến khi Trump chấp hành trát đòi phải nộp Bộ Trưởng Tư Pháp New York tất cả các tài liệu được yêu cầu liên hệ cuộc điều tra gian lận tài chánh của Trump và Trump Organization.

---- Hơn 60% cử tri cho biết trong một cuộc thăm dò mới rằng họ ủng hộ giới hạn nhiệm kỳ đối với các thẩm phán Tòa án Tối cao. Theo cuộc khảo sát của Morning Consult-Politico được công bố hôm thứ Tư có tới 66% cử tri cho biết họ ủng hộ việc đặt ra giới hạn nhiệm kỳ cho các thẩm phán, chỉ có 21% không đồng ý.

Kết quả nghiên cứu được công bố sau khi bản dự thảo ý kiến của Tòa án Tối cao bị lộ ra bản dự thảo ý kiến tòa này đã sẵn sàng lật ngược quyết định mang tính bước ngoặt năm 1973 trong hồ sơ Roe vs Wade để liên bang bảo vệ quyền phá thai từ 1973 tới giờ.

Cuộc khảo sát, được thực hiện vào thứ Ba, cũng đánh giá cảm xúc của cử tri về việc đặt giới hạn độ tuổi đối với các thẩm phán. Nó cho thấy rằng 64% cử tri tán thành [giới hạn tuổi thẩm phán tối cao], trong khi 22% không tán thành (nghĩa là: cho làm thẩm phán tối cao suốt đời).

---- Cuộc thăm dò phổ biến sáng thứ Tư từ Morning Consult và Politico cho thấy 57% người được hỏi nói rằng họ hy vọng Tòa tối cao liên bang ủng hộ quyền phá thai so với 28% hy vọng các thẩm phán xóa sổ quyền phá thai, và 15% nói rằng họ không biết hoặc không có ý kiến.

Khi được hỏi khả năng Tòa tối cao sẽ lật lại vụ án mang tính bước ngoặt năm 1973 như thế nào, 26% nói “rất nhiều khả năng lật lại”, 31% trả lời “phần nào”, 18% nói “không nhiều khả năng” và 4% nói “không có chuyện lật ngược lại”. Trong khi 21% nói hoặc không biết hoặc không có ý kiến.

Nhìn chung hơn, 56% người được hỏi cho biết họ tin rằng phá thai nên hợp pháp trong “hầu hết” hoặc “mọi trường hợp” trong khi 35% nói rằng nó phải là bất hợp pháp trong hầu hết hoặc tất cả các trường hợp.

---- Chỉ có ở California: vay tiền đặt cọc lãi suất 0% trị giá 10% mua nhà lần đầu, ở 5 năm sẽ được xóa nợ đặt cọc. Tiểu bang California vào tháng 4 đã đưa ra một chương trình mới cho phép những người mua nhà lần đầu được vay cho tiền đặt cọc (down payment) với lãi suất 0%. Chương trình, Khoản vay xây dựng vốn có thể xóa nợ (Forgivable Equity Builder Loan), cung cấp các khoản vay có thể xóa nợ cho người mua nhà lên đến 10% giá mua căn nhà.

Theo Cơ quan Tài chính Gia cư California (California Housing Finance Agency), nếu người mua nhà ở trong nhà trong vòng 5 năm, họ sẽ không phải trả khoản vay đặt cọc (nghĩa là: xóa nợ). Tuy nhiên, những người vay có thể phải trả lại một phần khoản vay nếu họ ở trong nhà không đủ 5 năm. Khoản vay có lãi suất 0%, theo Cơ quan Tài chính Gia cư California.

Thắc mắc, xin vào đây: Forgivable Equity Builder Loan: https://www.calhfa.ca.gov/homebuyer/programs/forgivable.htm

---- Các quan chức y tế liên bang hôm thứ Ba nhắc lại lời khuyên rằng hành khách nên đeo khẩu trang khi đi máy bay, tàu hỏa và các phương tiện giao thông công cộng khác — bất chấp lệnh hồi tháng 4 của một thẩm phán rằng lệnh cấm đeo khẩu trang giao thông trên toàn quốc cần bị gỡ bỏ.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC “tiếp tục khuyến cáo tất cả mọi người - cả hành khách và công nhân - đeo khẩu trang hoặc mặt nạ phòng độc phù hợp khi đi lại trong các phương tiện giao thông công cộng trong nhà và các trung tâm giao thông để bảo vệ bản thân và những du khách khác với khối lượng lớn này,"

---- Chỉ xảy ra dưới thời Trump: sửa đổi bản báo cáo tình báo vụ Nga quậy bầu cử Mỹ 2020, bịa chuyện tâm thần Joe Biden. Quyền giám đốc Bộ An ninh Nội địa của Donald Trump, Chad Wolf, đã trì hoãn và sửa đổi một bản báo cáo tình báo vụ can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, theo một báo cáo mới của cơ quan giám sát của Bộ Nội Vụ.

Bản báo cáo không nêu tên trực tiếp Wolf, đã trích dẫn các sửa đổi trong bản báo cáo rằng “dường như một phần dựa trên các cân nhắc chính trị, có khả năng ảnh hưởng đến Cộng đồng tình báo trong việc I & A” (Ghi chú: I&A là viết tắt "Identity and Access" dùng trong tình báo Mỹ - nghĩa là nhận rõ tình hình để lượng định tình hình, nhằm ra quyết định về hành động. Nếu báo cáo tình báo cho tin sai, thì đánh gái sai, việc làm sẽ sai).

Việc phổ biến bản báo cáo được cho là đã bị trì hoãn theo lệnh của quyền Bộ Trưởng Nội An, người mà cơ quan giám sát lưu ý “đã tham gia vào quá trình xem xét nhiều lần mặc dù không có bất kỳ vai trò chính thức nào trong việc xem xét bản báo cáo, dẫn đến việc phổ biến nó bị chậm trễ ít nhất một lần."

Bản báo cáo bắt đầu được soạn thảo vào tháng 4/2020, tập trung vào “các nỗ lực nước ngoài đặt câu hỏi về sức khỏe của ứng viên” sau khi truyền thông nhà nước Nga bắt đầu đưa ra những lo ngại về sức khỏe tâm thần của Joe Biden.

---- Tổng thống Biden hôm thứ Ba đã đến thăm một cơ xưởng Lockheed Martin ở Alabama để khen ngợi các công nhân ở đó đã sản xuất phi đạn kề vai chống xe tăng Javelin để giúp Ukraine chống lại cuộc xâm lược của quân đội Nga.

Biden nói sau khi thăm một cơ xưởng ở Troy, Ala.: "Các bạn đang cho người Ukraine khả năng tự vệ, và để nói thẳng thắn, họ đang làm cho quân đội Nga trở nên kinh hoàng trong nhiều trường hợp."

Cơ xưởng Lockheed Martin ở Troy sản xuất hàng nghìn hệ thống phi đạn chống xe tăng Javelin mỗi năm. Theo Bạch Ốc, chính phủ Mỹ và các đồng minh đã chuyển tổng cộng 5.500 súng Javelins cho Ukraine để chống quân Nga.

---- Theo dữ liệu công bố hôm thứ Ba từ Sở Thống kê Lao động, 4,5 triệu người Mỹ đã bỏ việc vào tháng 3/2022. Dữ liệu cũng cho thấy 11,5 triệu việc làm còn trống, đang tuyển người, như thế đã cho thấy lợi thế tiếp tục cho người lao động khi các công ty và các ngành kỹ nghệ trên khắp đất nước - từ hãng hàng không cho đến giáo viên - đang gặp gian nan với tình trạng thiếu nhân sự.

Julia Pollak, nhà kinh tế trưởng tại ZipRecruiter, đã đi xa đến mức gọi thị trường hiện tại là “thị trường vĩ đại nhất mọi thời đại của những người tìm việc” (“the greatest job seekers’ market of all time”) trong một tweet.

---- Hai nhà báo Fatima Syed và Tai Huynh, Chủ bút và Chủ nhiệm The Local, đã được tuyên bố là hai người cùng chiến thắng Giải Tự do Báo chí năm 2022 (the 2022 Press Freedom Award) do hội World Press Freedom Canada (WPFC) có trụ sở tại Ottawa, Canada, trao tặng.

The Local là một tạp chí mới ra trực tuyến ở Toronto, Canada. Vào ngay đỉnh điểm của đợt bùng phát COVID-19, Syed đã đi đến cộng đồng của Peel Region để báo cáo về tác động của virus đối với cộng đồng, nơi bị chi phối bởi những người nhập cư và lao động bình thường. Loạt bài báo mang tính đột phá của cô đã khiến giới truyền thông quốc gia tập trung chú ý vào Peel.

Fatima Syed và Tai Huynh

Khi Syed đưa ra những chỉ dẫn truyền miệng về sự khủng khiếp COVID của Peel, Huynh đã nhìn thấy dữ liệu cho thấy khu vực này có tỷ lệ nhiễm trùng cao và khả năng tiếp cận vaccine kém. Huỳnh đã xin được tài trợ từ Quỹ Vohra Miller (Vohra Miller Foundation) để tài trợ cho việc đưa tin về một chủ đề trước đó đã bị bỏ qua. Hai người thắng giải màu sẽ chia nhau giải thưởng trị giá 2.000 đô la.

---- Nhà nghiên cứu Angela Huynh của Đại học McMaster đã giành được Giải thưởng Lãnh đạo Trẻ của Hiệp hội Y khoa Canada (Canadian Medical Association - CMA) nhờ công trình phát hiện ra các cục máu đông (còn gọi là: huyết khối) liên quan đến vaccine chống COVID-19.

Vào mùa xuân năm 2021, Huynh đã điều tra nguyên nhân của các cục máu đông hiếm gặp nhưng đe dọa tính mạng do vaccine loại AstraZeneca tiêm ngừa COVID-19, cùng với các nhà nghiên cứu Ishac Nazy, Donald Arnold và John Kelton của Phòng thí nghiệm Miễn dịch Tiểu cầu McMaster (McMaster Platelet Immunology Laboratory - MPIL). Cô Huỳnh đã phát triển và viết bài về các kỹ thuật để đo loại và mức độ của các kháng thể dẫn đến giảm tiểu cầu huyết khối miễn dịch do vaccine (VITT).

Huỳnh trước đây đã làm việc trong phòng thí nghiệm để lấy bằng Tiến sĩ về khoa học y tế (medical sciences) và đã trở lại Phòng thí nghiệm Miễn dịch Tiểu cầu McMaster vào đầu năm 2020 để giúp điều tra phản ứng miễn dịch với COVID-19 trong những ngày đầu của đại dịch.

Huynh là một trong 6 người thắng giải Awards for Young Leaders do CMA trao mỗi năm, trong đó có 2 sinh viên y khoa, hai bác sĩ nội trú và hai bác sĩ mới vào nghề.

---- Hội Nghề cá Việt Nam phản đối lệnh cấm đánh bắt cá 3 tháng rất mực phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông. Bản tin VietnamNet ghi nhận. Hội Nghề cá Việt Nam kịch liệt phản đối hành động phi lý và không có giá trị pháp lý của phía Trung Quốc khi ban hành quy chế cấm đánh bắt cá trên Biển Đông kể từ ngày 1/5. Hội Nghề cá Việt Nam vừa có công văn gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương về việc phản đối phía Trung Quốc đơn phương cấm đánh bắt cá trên Biển Đông năm 2022. Vừa qua, phía Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông, dự kiến trong thời gian 3 tháng, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/5, bao gồm một phần vùng biển vịnh Bắc Bộ và quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Hội Nghề cá Việt Nam cho rằng, đây là hành động đơn phương, lập lại và phi lý của phía Trung Quốc, đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, vi phạm các quyền và lợi ích khác của Việt Nam trên vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam; vi phạm luật pháp quốc tế...

---- Hà Nội cuối tuần, dưới mắt một doanh nhân người Úc.

Video dài 1:44 phút:



https://youtu.be/iqkiLQyez-A

---- HỎI 1: Kỷ lục 64% cử tri Nhật muốn Nhật tăng khả năng phòng thủ?

ĐÁP 1: Đúng thế, theo bản khảo sát Asahi Shimbun. Báo Asahi hôm 2/5/2022 ghi nhận rằng theo một cuộc khảo sát được thực hiện sau khi Nga xâm lược Ukraine, tỷ lệ cao kỷ lục 64% cử tri tin rằng Nhật Bản nên tăng cường khả năng phòng thủ của mình.

Ngược lại, chỉ 10% số người được hỏi phản đối ý tưởng Nhật Bản tăng cường phòng thủ, cuộc khảo sát do The Asahi Shimbun và văn phòng của Masaki Taniguchi, một giáo sư tại Đại học Tokyo, thực hiện cho thấy.

Những người được hỏi được yêu cầu chọn từ năm câu trả lời cho câu hỏi liệu Nhật Bản có nên tăng cường năng lực phòng thủ hay không.

Lần đầu tiên kể từ khi các cuộc khảo sát như vậy bắt đầu vào năm 2003, tỷ lệ những người “ủng hộ” hoặc “đúng hơn là ủng hộ” ý tưởng tăng cường phòng thủ của Nhật Bản lên đến 60%.

Chi tiết:

https://www.asahi.com/ajw/articles/14612368

---- HỎI 2: Việt Nam: chỉ số Tự do báo chỉ năm 2022 ở hạng 174/180?

ĐÁP 2: Đúng thế, nhóm tệ hại nhất. Theo Chỉ số Tự do Báo chí Thế giới (World Press Freedom Index) mới được Tổ chức Phóng viên Không Biên giới công bố hôm thứ Ba, một số quốc gia bị đánh giá là "rất tệ" về tự do báo chí. Tổ chức phóng viên không biên giới, một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế với mục tiêu bảo vệ quyền tự do thông tin đã nêu, đánh giá tình hình tự do báo chí ở mức "rất tồi tệ" ở mức kỷ lục 28 quốc gia.

Các nhà phân tích lưu ý rằng chỉ số này là một bản tóm tắt về tình hình tự do báo chí ở 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trong năm trước khi được công bố, nhưng nó cũng được cập nhật trong một số tình huống nhất định, chẳng hạn như chiến tranh Nga-Ukraine, để tính đến các sự kiện gần đây nhất, các nhà phân tích lưu ý. Trong số 28 quốc gia được đánh giá là "rất tệ", có Nga (thứ 155) và Belarus (thứ 153).

Nhóm 10 quốc gia tệ nhất thế giới về tự do báo chí bao gồm Trung Quốc (thứ 175), Iran (thứ 178) Triều Tiên (thứ 180), Eritrea (thứ 179), Palestine (thứ 170), Turkmenistan (thứ 177) và Myanmar (thứ 176), nơi xảy ra cuộc đảo chính vào tháng 2 năm 2021 "thiết lập tự do báo chí trở lại 10 năm", trong số những người khác.

Riêng tại Việt Nam: chỉ số Tự do báo chỉ năm 2022 ở hạng 174/180.

Nguồn:

https://rsf.org/en/country/vietnam

.