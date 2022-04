Đại sứ Mỹ họp báo ở Hà Nội: ưu tiên thúc đẩy nâng cấp quan hệ với Việt Nam lên đối tác chiến lược. - Giảng viên Đại học RMIT Việt Nam bị nữ sinh viên Việt tố cáo quậy sex. - Hà Nội: Giáo viên ép học sinh không thi vào lớp 10 vì… học dốt? - Putin: "thảm kịch Donbas" đã buộc Nga phải tấn công Ukraine. Ukraine: quân Nga âm mưu tấn công các Lễ Phục Sinh Chính Thống Giáo ngày 24/4/2022. Israel: sẵn s

Chiều 20.4, trong cuộc gặp gỡ đầu tiên với báo giới kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper nói, nâng cấp mối quan hệ Mỹ - Việt Nam từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược không chỉ là ưu tiên trong nhiệm kỳ của ông mà còn là ưu tiên của chính phủ Mỹ. (Hình hồ sơ)

QUẬN CAM (VB-20/4/2022) ---- Đại sứ Israel tại Moscow Alexander Ben Zvi nói với TASS hôm thứ Tư rằng đất nước của ông sẵn sàng tổ chức cuộc gặp giữa các Tổng thống Nga và Ukraine, Vladimir Putin và Volodymyr Zelensky. Đại sứ này nói rằng một cuộc họp của hai phái đoàn, giống như cuộc họp diễn ra ở Istanbul vào tháng Ba, cũng có thể được tổ chức tại Jerusalem.

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã xác nhận kế hoạch đề nghị đưa Putin và Zelensky vào trực tiếp hòa đàm để kết thúc cuộc chiến ở Ukraine. Trong khi đó, Nga mô tả Belarus là địa điểm thích hợp nhất cho cuộc gặp như vậy.

---- Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Tướng Wei Fenghe nói với Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin hôm thứ Tư rằng TQ muốn Hoa Kỳ "ngừng tiến hành các hành động khiêu khích quân sự trên biển, và không sử dụng vấn đề Ukraine để bôi nhọ, dàn dựng hoặc đe dọa Trung Quốc."

Tướng Wei Fenghe nói rằng hai bên nên "củng cố lòng tin lẫn nhau" và tăng cường hợp tác quân sự trong khi cảnh báo rằng Mỹ "không nên đánh giá thấp quyết tâm và khả năng của Trung Quốc." Về vấn đề Đài Loan, ông nhắc lại quân đội TQ "sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia", nhấn mạnh rằng "nếu vấn đề Đài Loan không được xử lý đúng cách, nó sẽ có tác động lật đổ mối quan hệ giữa hai nước [Mỹ-TQ]."

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Tư cho biết "thảm kịch diễn ra ở Donbas" đã buộc Nga phải khởi động một "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine. Putin cũng khẳng định Nga sẽ nỗ lực để khôi phục hòa bình ở Donbas và đảm bảo cuộc sống ở khu vực miền đông Ukraine dần trở lại bình thường.

Vào tháng 2, Nga đã đưa quân vào Ukraine sau khi cáo buộc Ukraine leo thang căng thẳng bằng cách nhắm vào các khu vực thân Nga ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk (ly khai khỏi Ukraine rồi tự phong, nhưng đã được Nga công nhận là 2 nước Cộng hòa Nhân dân độc lập). Chiến tranh lan rộng toàn quốc Ukraine, rồi quân Nga kéo về phía đông Ukraine để tập trung chiếm Donbas, kéo dài cuộc chiến tới bây giờ.

---- Mikhaylo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, hôm thứ Tư tuyên bố rằng nước Nga của Vladimir Putin không thể hiện diện ở bất kỳ tương lai tiềm năng nào ở châu Âu. Podolyak nói rằng Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã đúng khi nói rằng "một nền hòa bình áp đặt như Putin hình dung là không thể chấp nhận được."

Podolyak viết trên Twitter: "Không có lựa chọn nào trong tương lai ở châu Âu mà nước Nga của Putin hiện diện. Cả kinh doanh, kinh tế, vận chuyển khí đốt đều không đáng để nhiều ngàn người tử vong trước phi đạn của Nga và nỗi sợ hãi muôn thuở đối với bọn man rợ".

---- Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 36 TQLC của Ukraine tại Mariupol: hôm nay có thể là ngày cuối trong đời tôi...

Video dài 1:04 phút:



https://youtu.be/07DAZhJPeCU

---- Tới phiên Ukraine cảnh báo quân Nga có thể tấn công các buổi Lễ Phục Sinh Chính Thống Giáo ngày 24/4/2022. Chỉ huy quân Ukraine khu vực Luhansk ở miền đông Ukraine, Serhii Haidai, hôm thứ Tư cảnh báo về những "hành động khiêu khích" có thể xảy ra của Nga trong lễ Phục sinh sắp tới và kêu gọi giáo dân hãy dự Lễ Phục sinh trực tuyến.

Ông nói: “Người Nga sẽ dàn dựng các vụ khiêu khích vào Chủ nhật Phục sinh. "Hãy cứu lấy mạng sống của bạn, hãy ở nhà! Tôi kêu gọi cư dân của vùng Luhansk vẫn ở lại trong vùng và những người đã được di tản. Hầu như không còn nhà thờ nào còn sót lại ở vùng Luhansk; hầu hết nhà thờ đã bị Nga phá hủy. Các nhà thờ trực thuộc Tòa Thượng phụ Moscow [của Nhà thờ Chính thống giáo Nga] cũng đã bị tấn công bởi 'Thế giới Nga.' Nhiều người Ukraine tổ chức lễ Phục sinh theo lịch Julian, với Chủ nhật Lễ Phục sinh năm nay rơi vào ngày 24/4/2022.

---- Malcolm Nance, cựu bình luận viên đài TV Mỹ MSNBC, hiện đang cầm súng trong binh đoàn quốc tế tình nguyện bảo vệ Ukraine, nói với CNN rằng ông sẵn sàng hy sinh tại đất nước Ukraine trong chiến tranh.

"Tôi đã dành cả cuộc đời của mình để sẵn sàng chết cho tất cả các giá trị dân chủ mà chúng ta trân trọng ở Hoa Kỳ. Hiến pháp của chúng ta là nền tảng của nhiều quốc gia khác đang chiến đấu cho dân chủ. Vì vậy, vâng, tôi ở đây để đặt cơ thể của mình giữa những người dân vô tội Ukraine và trận tấn công hung hăng của Nga mà chúng ta đang thấy ở đây, "ông nói với CNN.

---- Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, đã tổ chức một cuộc hội thoại viễn liên với một số đồng minh của Hoa Kỳ vào hôm thứ Ba. Các nhà lãnh đạo quân sự “đã chia sẻ những đánh giá về cuộc xâm lược đang diễn ra của Nga vào Ukraine, bàn về hỗ trợ an ninh đa phương để giúp Ukraine bảo vệ chủ quyền của họ”, theo người phát ngôn Đại tá Dave Butler cho biết.

Bản tin cho biết hội thoại viễn liên này bao gồm các nhà lãnh đạo quân sự từ Úc, Canada, Đan Mạch, Pháp, Đức, Hy Lạp, Ý, Hòa Lan, Na Uy, Bồ Đào Nha, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ và Anh quốc. Tướng Milley “kêu gọi các nước Đồng minh tiếp tục xúc tiến hỗ trợ quân sự bổ sung cho Ukraine và tái khẳng định tầm quan trọng của các cam kết với Đồng minh và các đối tác để đáp ứng các nhu cầu cấp thiết cho Ukraine”, bản tin cho biết thêm.

---- Dân biểu liên bang Victoria Spartz, một đảng viên Cộng hòa từ Indiana, sinh quán ở Ukraine đã mô tả chuyến thăm gần đây của bà tới quê hương bị chiến tranh tàn phá trong một cuộc phỏng vấn với Jake Tapper của CNN.

.

Spartz nói: “Tôi lớn lên ở Chernihiv ... là một phần quan trọng trong cuộc đời tôi. Và tôi phải nói với bạn, bạn biết đấy, thành phố đã anh dũng giữ vững lập trường trong hơn một tháng và thực sự giúp đỡ để cứu Kyiv. Nhưng sự tàn phá thật khó tin. Hầu hết các ngôi làng gần như bị thiêu rụi." Vị dân biểu người Mỹ gốc Ukraine nói rằng 70% diện tích thành phố Chernihiv "bị tàn phá" và nhiều người sống sót mà không có nhu yếu phẩm.

---- Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ireland kêu gọi Nga đồng ý hãy ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức và yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc tìm cách ngăn chặn chiến tranh. Simon Coveney nói với Liên Hiệp Quốc hôm thứ Ba về tình hình nhân đạo ở Ukraine rằng ông vừa đến thăm đất nước này và chứng kiến sự tàn phá ở Bucha.

Trong bài diễn văn, Coveney cho biết chiến tranh bên trong biên giới Ukraine đang gây ra những hậu quả kinh tế đối với những người sống ở Trung Đông, Châu Phi và Châu Mỹ Latinh. “Giá lúa mì và dầu đã tăng 300% ở Somalia, nơi hơn 700.000 người đã phải di dời vì hạn hán. Dự trữ lúa mì ở Palestine có thể cạn kiệt trong vòng chưa đầy 3 tuần nữa, ”ông nói.

---- Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm thứ Ba nói Đức sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine cả về quân sự và tài chính. Tuy nhiên, Scholz lưu ý rằng các chính phủ phương Tây đồng ý rằng họ sẽ không can dự trực tiếp vào cuộc chiến giữa Ukraine và Nga.

Thủ tướng Đức nhấn mạnh rằng tác động của các lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt đối với Moscow đã gây ra một "thảm họa" cho Nga, và ám chỉ ngành công nghiệp vũ khí của Đức có thể tăng thêm việc cung cấp vũ khí chống xe tăng và phòng không mà Ukraine yêu cầu.

---- Nhiều thành phố Ukraine bị tấn công.

Video dài 2:47 phút:



https://youtu.be/W_BT6oEG5FU

---- Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ John Kirby cho biết Ukraine đã nhận được các máy bay chiến đấu và phụ tùng để tăng cường không quân. "Họ đã nhận được thêm máy bay và các bộ phận của máy bay để giúp họ có thêm máy bay trên không", Kirby nói trong một cuộc họp báo. Kirby cũng lưu ý rằng Mỹ đã giúp gửi phụ tùng phi cơ đến lãnh thổ Ukraine, nhưng không gửi phi cơ chiến đấu đến đó, mà không cung cấp chi tiết về quốc gia nào đã cung cấp phi cơ chiến đấu.

---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Ba cảnh báo rằng cuộc chiến Nga-Ukraine sẽ tiếp tục gây thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu, đồng thời đổ lỗi cho Putin về giá năng lượng tăng vọt. Biden cũng khẳng định Mỹ sẽ gửi thêm đại pháo tới Ukraine, bao gồm việc cung cấp thêm đạn dược cho quân đội và các hỗ trợ quân sự khác. Trước đó hôm Thứ Ba, Bạch Ốc nói Mỹ và các đồng minh có thể công bố các biện pháp trừng phạt kinh tế bổ sung đối với Nga ngay trong tuần này.

---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết ông chưa biết liệu mình có tới Kyiv hay không sau khi nhận được lời mời từ Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky. Khi được hỏi về ý định đi đến khu vực bị chiến tranh tàn phá, Biden cho biết ông đã đến Ukraine "nhiều lần" và chỉ mới gần đây thì không đến đó. "Câu trả lời là, tôi không biết", Biden kết luận.

---- Trong một cuộc phỏng vấn với Argumenty i Fakty hôm thứ Tư, Đại tướng Nga Vladimir Shamanov nói rằng sau khi chiếm khu vực Donbas, mục tiêu tiếp theo trong các hoạt động quân sự của Nga sẽ là thành phố cảng Odessa của Ukraine.

Và từ đó sẽ là bàn đạp tới các mục tiêu khác ở Ukraine. Ông nói: "Tiềm lực quân sự của Ukraine nằm ở các vùng Kiev, Chernihiv và Lviv - nơi có các nhà kho, sân bay, căn cứ của quân đội Xô viết dưới thời Liên Xô. Nếu chúng ta không giải quyết vấn đề này với Ukraine ngay bây giờ, các thế hệ tương lai của chiến binh và sĩ quan Nga sẽ phải quay lại thanh toán nó."

---- Một lính Nga ở Ukraine đã gọi điện thoại cho mẹ anh ta tại nhà để thú nhận rằng quân đội của Putin ở Ukraine đang "giết dân thường và trẻ em", theo bản ghi âm audio do Sở An ninh Ukraine nghe lén. Trong một đoạn clip dài 28 giây được cho là một cuộc điện thoại bị chặn, người ta có thể nghe thấy một người phụ nữ đang nói chuyện với con trai mình, thúc giục con đừng “mất tinh thần chiến đấu” và trấn an rằng con đang làm “những việc làm vĩ đại ”ở Ukraine.

Nhưng anh lính Nga trả lời, “Chúng ta đang làm gì vậy? Chúng ta đang giết hại dân thường và trẻ em, mẹ ơi." Có thể vì bị nhồi sọ hay vì sợ an ninh Nga nghe lén qua đường dây, bà mẹ trả lời: “Không. Con không giết thường dân và trẻ em. Con đang giết những kẻ phát xít."

Không có chi tiết được tình báo Ukraine cung cấp về nơi đóng quân của người lính được cho là ở Ukraine. Nhiều lính Nga thường xuyên sử dụng điện thoại họ cướp từ dân Ukraine để liên lạc với những người thân yêu ở quê nhà, khiến việc nghe lén dễ dàng.

---- Mỹ lo ngại Saudi Arabia sẽ rời bỏ Mỹ để liên minh với Nga và Trung Quốc. Thái tử Mohammed bin Salman (MbS) của Saudi Arabia đã hét vào mặt Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan trong cuộc họp đầu tiên của họ được tổ chức vào tháng 9/2021, theo các nguồn tin giấu tên nói với The Wall Street Journal hôm thứ Ba.

Thái tử trở nên nổi giận sau khi quan chức chính phủ Mỹ đề cập đến vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi của Washington Post và sau đó nói với Sullivan rằng đừng bao giờ nhắc lại vụ giết Khashoggi nữa. Trong cuộc trao đổi sôi nổi, MbS cũng nhấn mạnh rằng Mỹ không nên yêu cầu Riyadh giúp đỡ về sản lượng dầu nữa.Do vấn đề này và một số vấn đề khác, quan hệ giữa hai nước trở nên xấu hơn kể từ đó và nỗ lực của các quan chức Mỹ nhằm xoa dịu căng thẳng chỉ đạt được thành công hạn chế, theo tờ báo. Các nguồn tin Saudi nói với WSJ rằng Mỹ lo ngại rằng Riyadh có thể tìm cách mở rộng mối quan hệ với Trung Quốc và Nga.---- Từ thiện giúp quê nhà, cầu thủ Mỹ Bismack Biyombo mùa nay tặng 1,3 triệu đô giúp xây 1 bệnh viện ở Congo. Trong đội bóng rổ Phoenix Suns với cầu thủ nào cũng là triệu phú của hội bóng rổ quốc gia NBA, cầu thủ Bismack Biyombo có một ràng buộc riêng với quê nhà ở Congo: anh tặng toàn bộ tiền lương của mình trong mùa giải này - 1,3 triệu đô la - để xây dựng một bệnh viện ở quê nhà của anh, Cộng hòa Dân chủ Congo.Trước giờ Biyombo đã giúp thành lập các trường học và học viện bóng rổ, nhưng cảm thấy nhu cầu cấp thiết nhất ở quê nhà là chăm sóc sức khỏe. Theo Biyombo, Congo cứ 10.000 dân thì mới có một bác sĩ.---- Đài truyền hình quốc doanh Đài Loan CTS đã xin lỗi hôm thứ Tư sau khi loan tin vịt rằng quân lực Trung Quốc bắt đầu mở chiến dịch xâm lăng Đài Loan, theo tin Reuters.Hệ thống Truyền hình Trung Quốc (Chinese Television System) của chính phủ Đài Loan đã chạy một loạt cảnh báo thông báo đang xảy ra các cuộc tấn công bằng phi đạn của Trung Quốc nhằm vào tàu Đài Loan, trong khi một nhà ga xe lửa ở Đài Bắc bị "đặc vụ Trung Quốc" phóng hỏa và Tổng thống Thái Anh Văn tuyên bố tình trạng khẩn cấp.Hóa ra các cảnh báo đã được chuẩn bị cho một cuộc diễn tập cứu hỏa và được đưa lên màn hình do lỗi kỹ thuật. “Các công dân, xin đừng quá hoảng loạn. Chúng tôi xin làm rõ thông tin và xin lỗi”, một xướng ngôn viên TV Đài Loan đã thông báo trở lại để trấn an.---- Một tòa án ở London đã ra phán lệnh hôm thứ Tư rằng người sáng lập WikiLeaks, Julian Assange phải bị dẫn độ đến Hoa Kỳ, nơi ông bị truy tố theo Đạo luật gián điệp là đã phổ biến các tài liệu quân sự tối mật.Tòa Anh đã gửi phán lệnh chính thức tới chính phủ Anh, với quyết định cuối cùng là Bộ trưởng Nội vụ Priti Patel, người phải chấp thuận việc chuyển giao Julian Assange tới Mỹ. Tuy nhiên, Assange vẫn có một một cửa để kháng cáo phán quyết.---- Bác Bảy Đờn giữ lời hứa: xóa nợ 40.000 người vay thời đi học, cho 3.6 triệu người bớt 3 năm trả nợ. Bộ Giáo dục Hoa kỳ đã công bố các điều chỉnh mới vào hôm thứ Ba đối với nhiều chương trình cho vay đối với sinh viên, giúp hàng chục ngàn người đang nợ sẽ ngay lập tức thoát nợ vay thời sinh viên, và giúp nhiều triệu người rút ngắn thời lượng trả nợ cho khoản vay thời sinh viên để được xóa nợ.Các thay đổi đang được thực hiện đối với các chương trình Public Service Loan Forgiveness (Xóa nợ cho người nợ công) và các kế hoạch Income-Driven Repayment (Trả nợ Theo mức Thu nhập). Theo Bộ Giáo dục, quy định mới sẽ giúp 40.000 người vay được tha nợ ngay lập tức và đưa ít nhất 3,6 triệu người có nợ thời sinh viên đến gần hơn để được xóa nợ trong ít nhất ba năm thông qua hình thức trả nợ dựa trên thu nhập.---- Hệ thống tiệm gà chiên Popeyes đang thành công với dịch vụ ngồi xe mua qua cửa sổ nhanh chóng, do vậy đã lên kế hoạch sẽ mở hơn 200 tiệm gà chiên mới ở Mỹ và Canada trong năm nay — với hơn một nửa trong số đó sẽ có 2 đường lái xe để khách hàng ngồi xe mua qua cửa sổ.Hôm thứ Ba, công ty cũng đã công bố kế hoạch mở thêmt iệm ở Anh, Trung Quốc, Mexico và Saudi Arabia, đồng thời sẽ mở các tiệm ăn đầu tiên ở Nam Hàn, Romania, Ấn Độ và Pháp, theo bản tin MarketWatch.Mặc dù thương vụ bán hàng tại các hệ thống tiệm thức ăn nhanh Burger King và Tim Hortons sụt giảm vào năm 2020, nhưng doanh thu của Popeyes đã tăng 17,7%. Thương vụ bán hàng tại các nhà hàng mở ít nhất một năm cũng tăng 7,3% vào năm 2021, theo CNN. Năm ngoái, công ty đã mở 208 tiệm gà chiên mới.---- Netflix mất 200.000 người mua dịch vụ, giá cổ phiếu giảm 25%. Netflix đã mất 200.000 người trong danh sách mua dịch vụ xem phim trong quý đầu năm 2022. Cổ phiếu của công ty đã giảm hơn 25% trong phiên giao dịch sau giờ làm việc hôm thứ Ba. Và xu hướng giảm có vẻ sẽ tiếp tục, với việc Netflix dự đoán sẽ mất thêm tới 2 triệu người ghi danh trong quý 2 của năm từ tháng 4/2022 đến tháng 6/2022.Lý do chính vì, theo Giám đốc điều hành Reed Hastings, nhiều hộ gia đình chia sẻ tài khoản để xem phim tại nhà, cùng lúc là bị cạnh tranh gay gắt. Công ty cũng lãnh búa sau khi rút khỏi thị trường Nga vì cuộc chiến ở Ukraine, làm mất hơn 700.000 người trong danh sách mua dịch vụ. Tính lại, Netflix đã kết thúc tháng 3/2022 với hơn 221,6 triệu người còn ghi danh mua dịch vụ xem phim.---- Một anh cuồng bị bắt khi ra tòa đã thú tội chính y đã hăm dọa bắn chết nữ DB Omar. Bộ Tư pháp loan tin rằng: Một người đàn ông Florida nổi giận vì cho rằng nữ dân biểu Ilhan Omar (gốc Phi, Hồi giáo, Dân Chủ, tiểu bang Minnesota) không biết tôn trọng Trump vì DB Omar phản ứng trước các nhận xét đầy kỳ thị của Trump nên đã hăm dọa giết DB Omar.David Hannon, 67 tuổi, hôm thứ Ba 19/4/2022 đã thú tội vì đã đe dọa một quan chức liên bang. Theo hồ sơ tòa mới được gỡ niêm phong, Hannon nổi giận khi Omar, một Dân biểu liên bang thuộc Đảng Dân chủ ở Minnesota, tổ chức một cuộc họp báo vào năm 2019, trong đó Omar “đặc biệt lặp lại những câu nguyền rủa do Tổng thống Trump nói khi Trump chửi mắng phụ nữ và thiểu số da màu.Lúc đó, Hannon đã gửi email cho Omar, với dòng tiêu đề: "[Mày] chết rồi nhé, tụi bay Hồi giáo cực đoan." (“[You’re] dead, you radical Muslim,” ) Trong email, Hannon viết, cùng với những hăm dọa khác, rằng y đã sẵn sàng "những vụ ám sát tập thể", và rằng y đã chuẩn bị để bắn vào đầu Omar. Bản tin tư pháp không ghi rõ khi nào sẽ tới phiên tòa kêu án.---- Giảng viên Đại học RMIT Việt Nam bị nữ sinh viên Việt tố cáo quậy sex. Báo Thanh Niên ghi nhận qua bản tin "ĐH RMIT Việt Nam nói gì về thông tin sinh viên tố giảng viên quấy rối tình dục?" cho biết, Trường ĐH RMIT Việt Nam cho biết đã ghi nhận cáo buộc liên quan đến một nhân viên RMIT được đăng trên mạng xã hội liên quan thông tin sinh viên tố cáo giảng viên có hành vi quấy rối tình dục. Chiều nay (20.4), Trường ĐH RMIT Việt Nam đã có phản hồi chính thức với phóng viên Báo Thanh Niên liên quan đến thông tin một nữ sinh viên phản ánh giảng viên Trường RMIT quấy rồi tình dục.Theo đó, Trường ĐH RMIT cho biết đã ghi nhận một cáo buộc liên quan đến một nhân viên RMIT được đăng trên mạng xã hội gần đây. Đại diện trường ĐH này cho biết: “Chúng tôi không thể cung cấp thông tin chi tiết sự việc vào thời điểm này. Tuy nhiên, nhà trường đang tiến hành thực hiện các bước cần thiết để xác minh làm rõ vấn đề theo đúng chính sách và giá trị của trường”. Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin một nữ sinh viên Trường ĐH RMIT Việt Nam phản ảnh một nam giảng viên của trường có hành vi quấy rối tình dục, như gửi ảnh khỏa thân kèm lời nhắn rủ rê quan hệ tình dục.---- Hà Nội: Giáo viên ép học sinh không thi vào lớp 10 vì… học dốt? Báo Tuổi Trẻ ghi nhận chuyện lạ, hình như chỉ xảy ra tại Hà Nội. Bản tin báo này ghi nhận: ‘Nếu con không cam kết bỏ thi lớp 10, con sẽ trượt tốt nghiệp. Nếu con chịu học nghề, cô sẽ nâng cho con lên học sinh tiên tiến để có học bạ đẹp’ - chị H., một phụ huynh có con học lớp 9, đã chia sẻ nội dung trao đổi của cô giáo. Tâm trạng tan nát của những phụ huynh có con "học dốt": Ngày 19-4, thông tin được cho là lan truyền từ một group phụ huynh một trường THCS ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết nhiều trường hợp học sinh được giáo viên chủ nhiệm gặp riêng gia đình để khuyên ký cam kết không cho con thi vào lớp 10. Lý do là học sinh có lực học trung bình, không chăm học, không thể thi đỗ lớp 10 được.Cũng theo thông tin từ phụ huynh, họ còn được giáo viên nhắc khéo nếu con cố tình thi lớp 10 sẽ không được xét tốt nghiệp THCS. Ngược lại, nếu con đồng ý học trường THPT tư thục hay trường nghề, con sẽ được nâng đỡ để đạt học sinh tiên tiến, có học bạ đẹp để xét tuyển. Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, nhiều phụ huynh có con học lớp 9 của năm học trước và hiện đang học lớp 10 xác nhận họ đã được "tư vấn" tương tự.---- Đại sứ Mỹ họp báo ở Hà Nội: ưu tiên thúc đẩy nâng cấp quan hệ với Việt Nam lên đối tác chiến lược. Báo Lao Động hôm 20/4/2022 ghi nhận: Nâng cấp quan hệ đối tác toàn diện Việt - Mỹ lên đối tác chiến lược không chỉ là ưu tiên trong nhiệm kỳ của tân Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper mà còn là ưu tiên của chính quyền Mỹ. Chiều 20.4, trong cuộc gặp gỡ đầu tiên với báo giới kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper khi trả lời câu hỏi của Lao Động, Đại sứ Knapper cho biết, nâng cấp mối quan hệ Mỹ - Việt Nam từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược không chỉ là ưu tiên trong nhiệm kỳ của ông mà còn là ưu tiên của chính phủ Mỹ. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris khi đến thăm Việt Nam năm 2021 đã nhấn mạnh mong muốn mạnh mẽ của Mỹ rằng đã đến lúc nâng cấp quan hệ giữa hai nước...Theo Đại sứ Knapper, hai nước đã làm nhiều việc cùng nhau ở cấp độ chính phủ và nhân dân, tạo ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh kế giữa hai quốc gia. Mỹ và Việt Nam chia sẻ mục tiêu chung về an ninh, thúc đẩy thịnh vượng, hợp tác cùng nhau tạo nền tảng cho sự thịnh vượng của hai quốc gia. "Nếu đây không phải là quan hệ đối tác chiến lược thì tôi không biết như thế nào mới là chiến lược" - Đại sứ Knapper nói....Trả lời câu hỏi của Lao Động về vị trí của Việt Nam trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mới của Mỹ, Đại sứ Knapper cho hay, chiến lược mới mà chính quyền Tổng thống Joe Biden vừa công bố cách đây không lâu theo cách nào đó có thể được coi là lộ trình mà Mỹ muốn phát triển với thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Một phần trong lộ trình này bao gồm nâng cấp mối quan hệ song phương, đồng nghĩa với việc tăng cường hợp tác về mọi khía cạnh.Đại sứ Knapper lưu ý, khi xem xét chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương “chúng tôi có chương trình nghị sự tích cực, nhằm thể hiện những gì mà Mỹ ủng hộ, chứ không phải những gì Mỹ chống lại”. Mỹ ủng hộ khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và mở, trong đó người dân các nước được tự do đi lại, hàng hoá được tự do giao thương bằng đường biển, đường không, các nước đưa ra quyết định dựa trên lợi ích của mình chứ không chịu sự ép buộc từ bên ngoài.---- HỎI 1: Có phải 47% bác sĩ và y tá Mỹ dự tính bỏ nghề trong 2 tới 3 năm tới?ĐÁP 1: Đúng thế. Công ty Elsevier Health, nơi cung cấp các giải pháp thông tin cho các chuyên gia khoa học, sức khỏe và công nghệ, đã thực hiện bản báo cáo toàn cầu “Bác sĩ trực tiếp lâm sàng của tương lai” (“Clinician of the Future” ) đầu tiên. Nghiên cứu tiết lộ những điểm trở ngại hiện tại, những dự đoán cho tương lai và phương cách có thể phối hợp để giải quyết những khoảng trống sẽ gặp — bao gồm 31% bác sĩ trực tiếp chữa bệnh lâm sàng trên toàn cầu và 47% nhân viên y tế Hoa Kỳ, dự định rời bỏ vai trò hiện tại của họ trong vòng hai đến ba năm tới .

Nghiên cứu toàn cầu cho thấy 71% bác sĩ và 68% y tá tin rằng công việc của họ đã thay đổi đáng kể trong 10 năm qua, trong đó nhiều người nói rằng công việc của họ ngày càng nặng nhọc hơn.

Chi tiết:

https://www.forbes.com/sites/jackkelly/2022/04/19/new-survey-shows-that-up-to-47-of-us-healthcare-workers-plan-to-leave-their-positions-by-2025/?sh=4a70dc0b395b

---- HỎI 2: California mở đại học trong nhà tù, bằng cấp được công nhận?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Tại trại tù San Quentin, bằng cấp được Bộ Giáo Dục công nhận. Trường cao đẳng cộng đồng này tên là Mount Tamalpais College tại nhà tù tiểu bang San Quentin State Prison, cũng là trường cao đẳng đầu tiên trong tù được công nhận giá trị bằng cấp. Các tù nhân có thể tham gia các lớp học về văn học, thiên văn học, quản trị công quyền, đại số (precalculus) và các lớp khác để lấy bằng Cao đẳng AA.

Được đặt tên theo một ngọn núi gần nhà tù, trường cao đẳng được công nhận vào tháng 1/2022 sau khi một ủy ban gồm 19 thành viên từ Hiệp hội các trường học và cao đẳng miền Tây (Western Association of Schools and Colleges) xác định chương trình mở rộng có trụ sở tại nhà tù San Quentin trong hơn hai thập niên là nơi cung cấp giáo dục chất lượng cao.

Ted Mitchell, chủ tịch Hội đồng Giáo dục Hoa Kỳ (American Council on Education), tổ chức bảo trợ cho tất cả các cơ sở giáo dục đại học của Hoa Kỳ, cho biết: “Đây là một bước tiến sâu sắc trong giáo dục trong tù."

Mitchell cho biết Cao đẳng Mount Tamalpais là “một mô hình đặc biệt” sẽ mang lại cho trường quyền tự chủ chưa từng thấy trong các chương trình nhà tù gắn với các hệ thống trường học bên ngoài.

Trong khi trường này hiện nay có thể nhận 300 sinh viên mỗi học kỳ (semester = tại California mỗi học kỳ thường là 3 hay 4 tháng), còn 200 sinh viên khác đang trong danh sách chờ đợi.

Chi tiết:

https://abcnews.go.com/US/wireStory/california-inmates-study-1st-college-based-bars-84172668

.