Trên một video từ phía quân Nga, quay từ một hộ tống hạm của soái hạm Moskva trước khi soái hạm bị chìm, nhiều phần cho thấy là do phi đạn bắn cháy. Đây cũng là hình ảnh đầu tiên về chiếc tàu Moskva khi bị chìm vào tuần trước.

.

- Tướng Nga kích động tôn giáo: quân Ukraine sẽ nổ bom các nhà thờ Chính thống giáo ở Zaporozhye, Nikolaev, Odessa, Sumy và Kharkov và sẽ đổ tội Nga giết hại dân thường. Viktor Medvedchuk (bạn của Putin, đang bị Ukraine bắt) kêu gọi 2 phía đổi tù binh. Nga đưa 2 tù binh người Anh (trong quân đội Ukraine chống Nga) lên TV xin về Anh.

- Nga bắt đầu ném bùn vào Hunter Biden. Nga quy chụp Mỹ tiến hành phát triển vũ khí sinh học tại hàng trăm phòng thí nghiệm của Mỹ trên khắp thế giới. Putin: cấm vận thất bại, vì kinh tế Nga ổn định.

- Không quân Ấn Độ hủy bỏ thỏa thuận mua 48 phi cơ trực thăng Mi-17 của Nga.

- Nga: trong 1 đêm bắn rớt 2 chiếc MiG-29, một Su-25, 11 phi cơ không người lái, 16 căn cứ, 315 mục tiêu quân sự Ukraine. Ukraine: phi đạn Nga đã bắn vào thành phố Lviv ở miền tây Ukraine hôm thứ Hai, khiến ít nhất 7 người chết và 8 người khác bị thương. Video soái hạm Moskva chìm xuất hiện.

- Zelensky: hy vọng Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thăm Ukraine. Ukraine: vẫn đang bảo vệ thành phố cảng Mariupol, không đầu hàng. Quận Borivs'kyi: Lính Nga rút về phía Donetsk, không còn điện nước Internet. Cao Ủy Tỵ Nạn LHQ: 4,9 triệu người Ukraine và 215.000 công dân nước ngoài đã rời khỏi Ukraine gần 2 tháng qua.

- Biden: để tăng việc làm tại Mỹ, bắt buộc dùng sắt và thép làm ở Mỹ cho các dự án xây hạ tầng.

- 3 thành phố California không còn nhà nào rao bán dưới 150.000 đôla: San Francisco, Irvine, Oakland.

- Các nhà nghiên cứu gốc Á (có gốc Việt): củ nghệ có chất dùng cho y khoa chữa mô và tim mạch.

- New Jersey: té vô thùng rác 3 ngày mới được cứu ra.

- Công an VN bắt tạm giam 2 Trung tướng, 3 Thiếu tướng Cảnh sát biển vì tham ô tài sản.

- Báo cáo đình công ở VN: 64 cuộc ngừng việc tập thể trong quý 1 năm 2022.

- HỎI 1: Có phải 42% dân Mỹ bắt đầu trồng rau ở nhà? ĐÁP 1: Đúng vậy, từ khi có dịch, dân Mỹ ưa ra làm vườn.

- HỒ SƠ: Một truyện ngắn các nhà văn viết hơn 20 năm chưa xong (Phạm Đình Trọng, Báo Tiếng Dân)

.

QUẬN CAM (VB-18/4/2022) ---- Biden: để tăng việc làm tại Mỹ, bắt buộc dùng sắt và thép làm ở Mỹ cho các dự án xây hạ tầng. Bạch Ốc sẽ ra hướng dẫn về tìm nguồn vật liệu cho các dự án cơ sở hạ tầng nằm trong gói 1 ngàn tỷ USD được thông qua vào tháng 11/2021. Theo lời Celeste Drake của Văn phòng Quản lý và Ngân sách, Bạch Ốc yêu cầu sắt và thép sử dụng cho các dự án này phải sản xuất tại Hoa Kỳ.

.

Bà nói thêm: “Nghĩa là các công ty lớn sẽ tạo cơ hội cho các công ty vừa và nhỏ ở Mỹ khi các chuỗi cung ứng được thắt chặt lại một phần để đáp ứng tiêu chuẩn. Tuy nhiên, chính phủ sẽ cho miễn trừ nếu mua nguyên liệu trong nước "không phù hợp với lợi ích công cộng", và nếu nguyên liệu làm tăng chi phí của dự án lên hơn 25% hoặc nếu hàng nội hóa cho ngành xây dựng có số lượng không đủ dùng ở Mỹ.

.

---- Không quân Ấn Độ cho biết vừa hủy bỏ thỏa thuận mua 48 máy bay trực thăng Mi-17 của Nga, theo tin India Today hôm thứ Bảy. Các quan chức Ấn Độ nhấn mạnh rằng quyết định này không liên quan gì đến cuộc chiến của Nga ở Ukraine; thay vào đó, quyết định là vì Ấn Độ muốn tăng sản lượng vũ khí và thiết bị quân sự nội địa thay vì dựa vào sản phẩm quân sự ở các cơ sở ở Kazan, Nga, nơi sản xuất và chế tạo máy bay Mi-17.

.

---- Sở An ninh Ukraine (SBU) hôm Thứ Hai công bố 1 đoạn video quay cảnh chính trị gia đối lập Viktor Medvedchuk đang bị giam, trong đó ông này nói với các nguyên thủ Ukraine và Nga.

.

Medvedchuk xin hai tổng thống trao đổi tù nhân, nơi ông sẽ được trao đổi cho "những người bảo vệ và cư dân của Mariupol", nhấn mạnh rằng những người này hiện đang ở trong một thành phố bị phong tỏa và không có quyền tiếp cận hành lang nhân đạo hoặc lối ra an toàn.

.

Trong khi đó, đài truyền hình Rossiya 1 đã phát sóng lời kêu gọi của hai "lính đánh thuê" người Anh, những người đã đầu hàng Nga, yêu cầu Thủ tướng Anh Boris Johnson hỗ trợ họ và thực hiện trao đổi tù binh, nơi họ sẽ được đổi lấy Medvedchuk nói trên. Nga gọi lính tình nguyện quốc tế là "lính đánh thuê."

.

---- Đại tướng Nga Mikhail Mizintsev hôm thứ Hai nói Ukraine đang chuẩn bị thực hiện "tội ác khủng khiếp" trong kỳ lễ Phục sinh của Chính thống giáo sắp tới vào cuối tuần này (lịch ngày lễ của Chính Thống Giáo chệch 1 tuần sau lịch Công giáo La mã).

.

Mizintsev nói rằng Nga có "bằng chứng" cho thấy các tiểu đoàn dân tộc chủ nghĩa của Ukraine sẽ nổ bom các nhà thờ Chính thống giáo ở Zaporozhye, Nikolaev, Odessa, Sumy và Kharkov và sẽ quy chụp quân đội Nga giết hại dân thường. Mizintsev nói, phía Ukraine đang có kế hoạch mời các cơ quan truyền thông phương Tây quay phim về "hành động tàn bạo của Nga" để sẽ "tung tin giả".

.

Trước ngôn ngữ kích động tôn giáo của Mizintsev, chúng ta nên ghi nhận về số liệu tôn giáo Ukraine.

. Khoảng 67.3% dân số theo Chính thống giáo (trong đó, 28.7% theo Chính thống giáo Kyiv, bây giờ là hoạt động chung với Chính thống giáo Phương đông ở Thổ nhĩ kỳ; 23.4% nói là 'Chính thống giáo' không ghi rõ hệ phái; 12.8% dân số theo Chính thống giáo thuộc hệ phái Nga; còn lại các hệ phái nhỏ hơn).

. 9.4% dân Ukrain theo Công giáo nghi lễ cổ truyền Byzantine (Byzantine Rite Catholics).

. 2.2% Tin lành...

Đức giáo hoàng Francis từng gọi thành phố Mariupol là "thành phố tử đạo" -- không rõ Ngài có ám chỉ nơi này đông tín hữu Công giáo?

.

---- Phát ngôn nhân Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Hai cho biết "không có khả năng" Nga công bố danh sách các quốc gia đồng ý trả tiền rubles (tiền Nga) khi mua khí đốt của Nga. Ông nhắc lại rằng "vẫn còn một thời gian" để các nước khác tuân thủ, vì sự thay đổi tiền tệ sẽ ảnh hưởng đến việc phân phối khí đốt vào tháng 5/2022.

.

Về chuyện đàm phán với Ukraine, Peskov nói rằng "các cuộc tiếp xúc vẫn tiếp tục ở cấp chuyên gia trong khuôn khổ quá trình đàm phán." Tuy nhiên, ông cáo buộc Kiev "không thể hiện sự nhất quán" và thay đổi quan điểm của mình. Ông nói: “Động lực tiến bộ trong quá trình đàm phán còn nhiều điều đáng mong đợi."

.

---- Hôm thứ Hai, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Kosachev nhắc lại lời quy chụp của Nga rằng Hoa Kỳ đang tiến hành phát triển vũ khí sinh học, nhấn mạnh rằng hàng trăm phòng thí nghiệm của Mỹ trên khắp thế giới đang bị nghi vấn.

.

Kosachev cũng nói ủy ban quốc hội Nga phụ trách vấn đề nói trên đã thành lập một ủy ban khoa học đặc biệt để điều tra vấn đề này. Cuộc họp của ủy ban sẽ diễn ra vào ngày 5/5/2022, ông nói thêm.

.

Nhận xét của ông được đưa ra trong bối cảnh Nga quy chụp về các hệ thống phòng thí nghiệm sinh học (biolabs) mà Mỹ đang vận hành trên toàn cầu, đặc biệt là ở Ukraine. Nga cũng cáo buộc việc tài trợ cho các tổ chức như vậy liên quan đến các quỹ liên quan đến Hunter, con trai của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Khi chụp mũ Hunter Biden, có phải Nga mở ra chiến dịch quy chụp mới để dọn đường cho phe thân Nga ứng cử Tổng Thống Hoa Kỳ 2024?

.

---- Putin: cấm vận thất bại, vì Nga ổn định. Trong 1 buổi họp, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói hôm thứ Hai rằng các biện pháp trừng phạt mà phương Tây áp đặt đã thất bại. Putin nói: "Nga đang chịu áp lực chưa từng có từ các lệnh trừng phạt của phương Tây" và nói thêm rằng nỗ lực của Tây phương nhằm "thực hiện sự sụp đổ của hệ thống ngân hàng Nga" đã không thành công.

.

Putin khẳng định rằng mục tiêu của các biện pháp trừng phạt này là "nhanh chóng làm rung chuyển tình hình kinh tế tài chính ở nước ta, gây hoảng loạn trên thị trường, làm sụp đổ hệ thống ngân hàng, thiếu hụt hàng hóa quy mô lớn trong các cửa hàng." Tuy nhiên, Putin nhấn mạnh rằng tình hình đã ổn định.

.

---- Nga: trong 1 đêm bắn rớt 2 chiếc MiG-29, một Su-25, 11 phi cơ không người lái, 16 căn cứ, 315 mục tiêu quân sự Ukraine. Hôm thứ Hai, phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, nói Nga đã bắn rớt 2 phi cơ chiến đấu MiG-29 của Ukraine và một chiếc Su-25 ở miền đông Ukraine. Ông nói quân Nga cũng đã bắn rớt 11 phi cơ không người lái, bắn chặn 10 phi đạn cỡ lớn và sử dụng phi đạn Iskander để phá hủy "3 khu vực tập trung nhân lực của đối phương" và 4 nhà kho chứa thiết bị quân sự và vũ khí. Theo lời Konashenkov, trong đêm Chủ Nhật rạng Thứ Hai, Nga đã bắn phi đạn vào 16 căn cứ quân sự của Ukraine, tổng cộng đã nhắm vào 315 mục tiêu quân sự Ukraine chỉ trong đêm trước.

.

---- Ukraine cho biết phi đạn Nga đã bắn trúng thành phố Lviv ở miền tây Ukraine hôm thứ Hai, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng trong khi quân Nga tăng cường tấn công vào các cơ sở hạ tầng để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực vào miền đông. Những làn khói đen dày đặc bốc lên bao trùm thành phố Lviv sau một loạt vụ nổ làm vỡ cửa sổ và bắt đầu lửa cháy nơi các phi đạn bắn trúng, theo tin AP. Lviv và phần còn lại của miền tây Ukraine trước giờ chỉ bị tấn công lẻ tẻ trong gần hai tháng chiến tranh và đã trở thành nơi ẩn náu tương đối của người dân.

.

Thống đốc khu vực của Lviv, Maksym Kozytskyy, nói 7 người đã chết và 8 người khác bị thương, trong đó có một trẻ em, do phi đạn Nga bắn vào sáng Thứ Hai. Ông nói có 3 phi đạn nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự và 1 phi đạn trúng vào cửa tiệm vỏ xe. Theo lời Thị trưởng Lviv Andriy Sadovyi, một khách sạn dùng làm nơi trú ẩn cho người Ukraine chạy từ phía đông qua là nằm trong số các tòa nhà bị hư hại nặng trong các đợt tấn công tên lửa qua đêm, và cũng làm cho 7 người chết và 11 bị thương (có lẽ số cập nhật, vì nhiều hơn số bị thương ban đầu).

.

---- Trên một video từ phía quân Nga, được quay từ một hộ tống hạm của chiếc soái hạm Moskva trước khi soái hạm bị chìm, nhiều phần cho thấy là do phi đạn bắn cháy. Đây cũng là hình ảnh đầu tiên xuất hiện về chiếc tàu tuần dương Moskva, soái hạm của Hạm đội Hắc Hải, trước khi nó bị chìm vào tuần trước.

.



.

Các chuyên gia cho rằng những hình ảnh này dường như xác nhận tuyên bố của Kyiv là đã bắn phi đạn trúng vào tàu chiến này. Hình ảnh cũng cho thấy hầu hết thủy thủ đoàn 500 người của con tàu đã có thời gian để di tản, mặc dù có vẻ như hàng chục người đã thiệt mạng.

.

Một đoạn video cũng đã xuất hiện cho thấy tàu chiến Moskva bị chìm trong biển lửa không lâu trước khi chìm xuống nước. Nga khẳng định con tàu bị chìm sau khi một đám cháy bùng phát trên tàu, mặc dù sau đó quân Nga đã bắn trả thù nhắm vào cơ xưởng sản xuất vũ khí gần Kyiv, nơi sản xuất tên lửa hành trình chống hạm Neptune.

.

Xem video dài 3 giây ở Twitter:

https://twitter.com/maxseddon/status/1515971229978611715?s=20&t=zGecgRV9GZGIZHvMfdPv7A

.

.

---- Quân Ukraine vẫn đang bảo vệ thành phố cảng Mariupol, theo lời Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết hôm Chủ nhật. Tối hậu thư của Nga đưa ra cho Mariupol đầu hàng đã bị quân Ukraine bác bỏ.

.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết điều kiện tồi tệ hơn ở Mariupol "có thể là lằn ranh đỏ" trong các cuộc đàm phán với Nga vì nó khiến các cuộc đàm phán trở nên khó khăn hơn.

.

Quân Nga cho biết: Tất cả những người đàn ông còn lại ở Mariupol phải đối mặt với "cuộc thanh lọc." Mariupol sẽ bị niêm phong, không cho ra hay vào bắt đầu từ thứ Hai và các lực lượng Nga đã bắt đầu cấp thẻ di chuyển trong thành phố bị bao vây, theo lời một cố vấn của thị trưởng Mariupol.

.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với CNN trong một cuộc phỏng vấn rằng ông nghĩ Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thăm Ukraine. Zelensky nói: “Đó là quyết định của ông ấy, và về tình hình an toàn, điều đó còn tùy thuộc”, ông Zelensky nói và cho rằng ông Biden, với tư cách là một nhà lãnh đạo Mỹ, nên tận mắt chứng kiến ​​tình hình ở Ukraine. Zelensky cũng nói rằng ông đã mở rộng lời mời tới Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khi họ nói chuyện gần đây.

.

---- Quận Borivs'kyi: Lính Nga rút về phía Donetsk, không còn điện nước Internet. Các lực lượng Nga đang "rút dần" ra khỏi quận Borivs'kyi thuộc vùng Kharkiv của Ukraine về phía Cộng hòa Nhân dân Donetsk (nơi ly khai ra khỏi Ukraine), theo hội đồng thị trấn Borova thông báo trên Telegram hôm Chủ nhật.

.

Nga đã kiểm soát hoàn toàn khu vực và quân đội của họ đang tìm kiếm nơi trú ẩn trong các tòa nhà địa phương, nhà của người dân, cũng như bệnh viện, theo thông báo cho biết.

.

"Không có kết nối điện thoại di động và không có Internet", tuyên bố nói thêm, lưu ý rằng một số khu vực "không có điện và khí đốt."

.

---- Cao Ủy Tỵ Nạn LHQ Filippo Grandi hôm Chủ nhật nói rằng cho đến nay có 4,9 triệu người Ukraine đã rời khỏi đất nước kể từ khi chiến dịch quân sự của Nga bắt đầu.

.

Tổ chức Di cư Quốc tế của Liên Hiệp Quốc (UN's International Organization for Migration) cũng cho biết gần 215.000 công dân nước ngoài đã di tản ra khỏi lãnh thổ, tính chung đó là một trong những cuộc di cư dân số lớn nhất trong lịch sử.

.

---- 3 thành phố California không còn nhà nào rao bán dưới 150.000 đôla: San Francisco, Irvine, Oakland. Giá nhà tăng vọt trong những năm gần đây, làm nhiều căn nhà giá cả phải chăng trước đây vượt quá tầm với của nhiều người trên khắp nước Mỹ. Theo công ty khảo sát về người tiêu dùng CoreLogic cho biết, giá nhà tại Hoa Kỳ vào tháng 2 năm 2022 đã tăng 20% ​​so với cùng thời điểm vào năm 2021.

.

Câu hỏi là: có thể tìm được một ngôi nhà được niêm yết với giá dưới 150.000 đô la? Theo các nhà phân tích từ Point2 Homes, một công ty nghiên cứu bất động sản, đã xem xét 50 thành phố lớn nhất của Hoa Kỳ để tìm hiểu xem có bao nhiêu ngôi nhà - nếu có - đang rao bán ở mức giá đó.

.

Trên thực tế, có năm thành phố mà trong tuần cuối cùng của tháng 3/2022 khi dữ liệu được thu thập, không có danh sách nhà nào rao bán dưới $ 150,000: San Francisco, California; Irvine, California; Oakland, California; Gilbert, Arizona; và Henderson, Nevada.

.

Và trong một nửa trong số 50 thành phố, những ngôi nhà rao bán ở giá dưới $150.000 chỉ chiếm chưa đến 1% tổng số danh sách.

.

---- Các nhà nghiên cứu gốc Á (có gốc Việt): củ nghệ có chất dùng cho y khoa chữa mô và tim mạch. Theo một nghiên cứu mới của Đại học California, một hợp chất được tìm thấy trong nghệ có tên là Curcumin giúp phát triển các mô và mạch máu được thiết kế. Các kết quả nghiên cứu này đã được công bố trên tạp chí 'ACS Applied Materials & Interfaces'.

Nghiên cứu chỉ ra rằng phát hiện của các nhà kỹ thuật sinh học UC Riverside có thể thúc đẩy sự phát triển của các mạch máu nuôi trong phòng thí nghiệm và các mô khác để thay thế và tái tạo các mô bị hư hỏng ở bệnh nhân.Huinan Liu, giáo sư kỹ thuật sinh học tại UCR’s Marlan và Rosemary Bourns College of Engineering, đã hướng dẫn một dự án nghiên cứu các đặc tính tái tạo của chất curcumin trong nghệ và đã được các sinh viên sau đại học Radha Daya, Changlu Xu và Như Y. Thi Nguyen tham dự nhóm nghiên cứu tại UC Riverside.---- New Jersey: té vô thùng rác 3 ngày mới được cứu ra. Cảnh sát và nhân viên cấp cứu ở thị trấn Clifton, New Jersey, đã cứu một người đàn ông 60 tuổi khỏi một thùng rác hôm thứ Bảy. Người này kể rằng ông đã bị mắc kẹt trong thùng rác khoảng ba ngày. Khi được đưa ra ngoài, ông giải thích với nhân viên cấp cứu rằng ông nhìn thấy một chiếc ghế trong thùng rác và ông muốn lấy ghế ra để xài.Trung úy Robert Bracken cho biết, khi thò tay lấy ghế, nạn nhân rơi vào thùng rác, không thể thoát ra ngoài và cho biết thêm rằng các cư dân của một khu chung cư gần đó cuối cùng đã nghe thấy tiếng la hét của người đàn ông, thế là bắt đầu cuộc giải cứu. Cảnh sát báo cáo rằng không thể xác minh được thời gian bị té vô thùng rác của anh này nhưng đương sự đã được điều trị cho những vết thương nhẹ.

---- Công an VN bắt tạm giam 2 Trung tướng, 3 Thiếu tướng Cảnh sát biển vì tham ô tài sản. Bản tin VietnamNet ghi nhận: 5 tướng lĩnh Cảnh sát biển bị bắt trong vụ án tham ô tài sản. Nguyên Tư lệnh Cảnh sát biển Nguyễn Văn Sơn và 4 tướng lĩnh được xác định có các sai phạm trong “Tham ô tài sản” tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển. Mới đây, ngày 13/4, Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với: Thiếu tướng Phạm Kim Hậu, nguyên Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng; Thiếu tướng Bùi Trung Dũng, nguyên Phó Tư lệnh; Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, nguyên Phó Chính ủy kiêm Chủ nhiệm Chính trị; Đại tá Nguyễn Văn Hưng, nguyên Phó Tư lệnh; Thượng tá Bùi Văn Hòe, Phó trưởng Phòng Tài chính về tội “Tham ô tài sản” quy định tại Khoản 4, Điều 353 Bộ luật Hình sự với vai trò đồng phạm với bị can Nguyễn Văn Sơn - Trung tướng, nguyên Tư lệnh và bị can Hoàng Văn Đồng - Trung tướng, nguyên Chính ủy.



Cùng ngày, Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã thay đổi biện pháp ngăn chặn, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Sơn và Hoàng Văn Đồng (trước đó, Nguyễn Văn Sơn và Hoàng Văn Đồng bị Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú về tội “Tham ô tài sản” quy định tại Khoản 4, Điều 353 Bộ luật Hình sự). Các quyết định tố tụng của cơ quan điều tra đều được Viện kiểm sát quân sự Trung ương phê chuẩn.

.

---- Báo cáo đình công ở VN: 64 cuộc ngừng việc tập thể trong quý 1 năm 2022. Báo Lao Động ghi nhận. Trong quý 1 năm 2022, trên địa bàn cả nước xảy ra 64 cuộc ngừng việc tập thể (giảm 2 cuộc so với cùng kỳ năm 2021). Nguyên nhân chủ yếu là vấn đề tiền lương và phúc lợi cho người lao động. Thông tin trên được nêu ra tại hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý 1, quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức chiều 18.4.

.

.

---- HỎI 1: Có phải 42% dân Mỹ bắt đầu trồng rau ở nhà?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy, từ khi có dịch, dân Mỹ ưa ra làm vườn. Bản tin từ đài WLUK ghi rằng một cuộc khảo sát gần đây cho thấy 42 phần trăm người Mỹ đã bắt đầu tự trồng rau tại nhà. Cô Cathy Hedge là chủ của cửa tiệm về hướng dẫn trồng rau quả Ivy Trails ở Green Bay, nói rằng trong vài năm qua, sở thích làm vườn tại nhà đã tăng lên theo cấp số nhân: "Trong hai năm qua khi mọi người ở nhà, họ đã đón cơ hội tự trồng một số loại thực phẩm tại nhà".

Bộ Nông Nghiệp USDA cho biết giá rau tươi được dự đoán sẽ tăng từ 1 đến 2%. Theo Hiệp hội Vườn Quốc gia (National Garden Association), khu vườn trung bình mang lại sản lượng trị giá 600 đô la một năm.

Chi tiết:

https://fox11online.com/news/local/recent-survey-shows-42-of-americans-have-started-growing-their-own-produce

.

---- HỒ SƠ: Một truyện ngắn các nhà văn viết hơn 20 năm chưa xong (Phạm Đình Trọng, Báo Tiếng Dân)

.

Một truyện ngắn các nhà văn viết hơn 20 năm chưa xong

Phạm Đình Trọng, Báo Tiếng Dân - 17/04/2022

.

1. Dù danh nghĩa hội Nhà Văn Việt Nam trả lời thư ngỏ, giải quyết vụ việc của nhà thơ Dạ Thảo Phương (DTP), nhưng tôi không tin đây là cách giải quyết hoàn toàn độc lập, hoàn toàn chủ động của ban chấp hành và của chủ tịch hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều.

Cách giải quyết vẫn lạnh lùng, dửng dưng vô cảm trước tội phạm chà đạp lên phẩm giá con người, nhất là người bị chà đạp phẩm giá lại là một cô gái trẻ, một nhà thơ. Giải quyết rất kém cỏi, mờ ám, khuất tất vể thủ tục phát hành văn bản, rất tàn nhẫn, vô trách nhiệm với nữ nhà thơ nạn nhân nhưng lại tỏ ra có trách nhiệm đến cùng, bảo vệ đến cùng tội phạm gây ra vụ việc. Tôi tin nhà thơ Nguyễn Quang Thiều tướng tá ngang tàng của con người có cá tính mạnh mẽ, ngay thẳng, râu không quặp, không hèn như vậy.

Tôi nhận ra ở đây cách giải quyết của một quyền lực giấu mặt như quyền lực giấu mặt đã giải quyết vụ việc của DTP cách đây tròn hai mươi hai năm, tháng tư năm 2000, biến một vụ việc động trời, một vụ cưỡng hiếp giữa cơ quan chỉ còn là chuyện xô xát cá nhân rồi cho chìm nghỉm vô tăm tích như không có chuyện gì xảy ra.

Nhân cách thấp hèn, xấu xa, đê tiện đáng phải loại ra khỏi tờ báo văn chương, nơi làm công việc văn hoá, nơi trau chút cái đẹp nhưng vẫn bình chân là phóng viên, là nhà báo, nhà thơ của tờ báo hội Nhà Văn! Tội phạm hình sự nhơ nhuốc không bị loại khỏi cơ quan. Con người tội lỗi, thơ thẩn chỉ loàng xoàng mà thăng tiến kì diệu. Không con ông cháu cha thì phải là đệ tử của một thế lực ngầm.

Vụ việc động trời, một viên chức nhỏ xíu mà thừa tự tin ngang nhiên hành xử tội phạm dâm ô đè đồng nghiệp nữ yếu ớt ra ghế toan cưỡng hiếp ngay trong cơ quan, giữa buổi làm việc. Như cậu Trời Đặng Mậu Lân em trai tuyên phi Đặng Thị Huệ dưới sự dung túng của chúa Tĩnh Đô Vương Trịnh Sâm thời Lê mạt thế kỉ 18 mặc sức ngông cuồng càn rỡ, gặp đàn bà con gái trên phố phường kinh kì Đông Đô liền quây màn cưỡng hiếp tức thì giữa bàn dân thiên hạ.

Phải có thế lực đủ mạnh sau lưng thì một nhân viên quèn mới dám hành xử như ông Cậu Trời Đặng Mậu Lân thời vua Lê chúa Trịnh. Phải có ô dù đủ rợp trên đầu, cái xấu mới được dung túng để cái xấu cứ tồn tại và tiếp diễn hơn hai mươi năm qua.

2. Người có thói bon chen chốn công danh, có tham vọng bám giữ quyền lực đều rất rành hai thủ thuật của quyền lực là ra uy để cấp dưới phải sợ và ra ân để thu phục cấp dưới, để có dàn đệ tử gọi dạ bảo vâng, có đám chân tay sai bảo. Ra ân ban phát chức quyền cho đệ tử, tạo vây cánh củng cố quyền lực. Có đám đàn em chức quyền còn duy trì được quyền lực cả khi đàn anh rời ghế quyền lực. Được vua Lê ra ân, chúa Trịnh mới có quyền lực và mới có những hung thần với đàn bà con gái như Cậu Trời Đặng Mậu Lân.

Giữa năm 1987, nhà văn Nguyên Ngọc về chấn hưng báo Văn Nghệ. Với ý chí dựng tờ Văn Nghệ lên ngang tầm đòi hỏi của cuộc sống, Văn Nghệ của Nguyên Ngọc cần những nhân cách trung thực để làm việc chứ không cần nhân cách hầu hạ, gọi dạ bảo vâng, Nguyên Ngọc liền kiếm ghế ngồi chơi xơi nước ở hội Nhà Văn cho hai nhân cách không phù hợp với tờ báo của ông là Trương Vĩnh Tuấn (TVT) và Lương Ngọc An (LNA).

Những thay đổi tích cực, những chuyển biến mạnh mẽ, tốt đẹp ở báo Văn Nghệ thời nhà văn Nguyên Ngọc như một cuộc cách mạng. Hội Nhà Văn vốn chỉ quen hóng lên phủ chúa Tuyên huấn Tố Hữu chờ gọi dạ bảo vâng. Trước chuyển động tích cực của báo Văn Nghệ thu hút đông đảo người đọc, đánh thức nỗi khát khao dân chủ trong dân làm cho cả hội Nhà Văn trì trệ, cả phủ chúa Tuyên huấn Tố Hữu quan liêu đều thấy bất an, cần ra tay can thiệp, dẹp đổi mới, đưa Văn Nghệ về lại thân phận báo nô văn chương làm yên lòng phủ chúa Tuyên huấn.

Cuối năm 1988, nhà văn Nguyên Ngọc phải rời khỏi báo. Về thay Nguyên Ngọc đứng đầu báo Văn Nghệ, Hữu Thỉnh liền ra ơn mưa móc đưa ngay hai nhân sự bị nhà văn Nguyên Ngọc cho ngồi chơi xơi nước ở hội Nhà Văn về lại báo. Hội Nhà Văn như vương quốc Văn Chương thì báo Văn Nghệ là kinh đô của những thần dân say đắm cái đẹp ngôn từ, chữ nghĩa. Để có thêm không gian tập hợp lực lượng, Tổng biên tập Văn Nghệ Hữu Thỉnh liền tạo ra tiểu quốc Văn Nghệ Trẻ trong kinh đô Văn Nghệ. TVT có Văn Nghệ Trẻ và LNA có một khoảnh đất kinh đô văn chương để giăng màn trên phố phường kinh đô văn chương giữa ban ngày từ đó.

Sự việc trưa ngày 14.4.2000 LNA ngang nhiên tay bóp cổ, thân thể đàn ông đè lên thân thể đàn bà, nhà thơ nữ đồng nghiệp trẻ DTP toan cưỡng hiếp tuy không thành ở ngay toà báo là sự việc nghiêm trọng của pháp luật, của hình sự, chà đạp tàn bạo và trắng trợn phẩm giá con người, phẩm giá nhà thơ nữ. Quyền lực báo Văn Nghệ, quyền lực hội Nhà Văn phải xử lí kỉ luật nghiêm khắc theo chuẩn mực pháp luật và đạo đức. Nhưng xử lí kỉ luật theo pháp luật nhà nước và đạo đức xã hội thì phải loại bỏ đệ tử. Để tránh điều này, quyền lực ở báo Văn Nghệ đã đưa hội đoàn quần chúng, tổ chức công đoàn ra chủ trì giải quyết chiếu lệ cho qua. Coi vụ việc chỉ là chuyện nhỏ của đoàn thể quần chúng. Không có án lệ. Không có văn bản hành chính lưu hồ sơ để không để lại dấu vết.

Công đoàn chỉ là tổ chức quần chúng làm chức phận ngoài công việc chính quyền, lo đời sống tinh thần, tình cảm của công chức, thăm người ốm, viếng người chết, không có quyền lực hành chính, không có chức năng giải quyết những vụ việc về nhân cách nhân sự và hoạt động nghiệp vụ của tờ báo.

Vụ việc cưỡng hiếp đồng nghiệp ngay nơi làm việc, ngay trong buổi làm việc là đạo đức công chức, phẩm chất nhân sự, là sự lành mạnh, bình yên không gian làm việc, liên quan đến chất lượng công việc và danh dự cơ quan. Đó là việc của chính quyền chứ không phải việc của đoàn thể quần chúng, không phải việc của công đoàn. Nhưng quyền lực báo Văn Nghệ giấu mặt đã đưa công đoàn ra phân xử vụ việc nghiêm trọng của chính quyền. Không có quyền lực chính quyền, công đoàn đương nhiên chỉ theo lệnh chính quyền làm nhẹ vụ việc nghiêm trọng, đặt vụ việc ngoài vòng pháp luật, bỏ qua, xí xoá tội cho kẻ cưỡng dâm.

Chà đạp lên phẩm giá người phụ nữ trẻ mang khát vọng văn chương, khát vọng cái đẹp, tội phạm cưỡng dâm được bao che, dung túng, chỉ bị tạm dừng làm việc ít ngày lấy lệ rồi bình thản trở về vị trí cũ và thăng tiến vào ban chấp hành hội Nhà Văn, lên phó Tổng biên tập tờ báo văn chương quốc gia là một lần nữa xúc phạm, chà đạp người phụ nữ bị cưỡng hiếp, một lần nữa che giấu, lừa dối những nhà văn chân chính, là sự thách thức đạo đức xã hội và nguy hiểm hơn cả sự đê tiện, nhơ nhuốc vẫn lù lù ở tờ báo văn chương quốc gia, vẫn là nỗi đe doạ, bất an với những phụ nữ làm việc ở đó. Vì vậy dù hơn hai mươi năm đã qua, trái tim phụ nữ, tâm hồn nhà thơ DTP lại phải lên tiếng.

Quyền lực xử lí vụ việc DTP hơn hai mươi năm trước đã rời vương quốc văn chương về nghỉ hưu. Lãnh đạo hội Nhà Văn đã thuộc về thế hệ mới. Nhưng thư ngỏ của DTP ngày 6.4.2022 đòi công lí, đòi lẽ phải, đòi sự thật gửi hội Nhà Văn quốc gia cũng vẫn nhận được cách giải quyết như hơn hai mươi năm trước! Hơn hai mươi năm trước lãnh đạo báo Văn Nghệ giấu mặt, đưa công đoàn ra giải quyết chiếu lệ, thực ra là không giải quyết gì. Nay hội Nhà Văn phải trả lời thư ngỏ ngày 6.4.2022 của DTP cũng giấu mặt. Văn bản trả lời không có người kí tên, không có dấu đỏ hội Nhà Văn thì cũng không hơn gì văn bản nặc danh. Nội dung trả lời vẫn phủi tay, né tránh, vẫn không giải quyết gì!

3. Trí tuệ và tâm hồn Việt Nam không thiếu những nhà văn mang vẻ đẹp tài năng và vẻ đạp tâm hồn nhân văn. Ban lãnh đạo hội Nhà Văn quốc gia phải là nơi hội tụ, nơi góp mặt của những nhà văn tiêu biểu cho tài năng sáng và tâm hồn đẹp Việt Nam. Nhưng ban lãnh đạo hội Nhà Văn Việt Nam khoá mười 2020 – 2025 lại có mặt một tội phạm. Cưỡng hiếp đồng nghiệp, cưỡng hiếp nhà thơ nữ nhưng nhờ ân sủng bao che của người đứng đầu kinh đô văn chương, đồng thời đứng đầu vương quốc văn chương, tội phạm vẫn nghênh ngang trong lãnh địa văn chương. Nay tôi phạm đó lại sỗ sàng tót lên ghế trên, ban lãnh đạo hội Nhà Văn quốc gia!

Ban lãnh đạo hội Nhà Văn Việt Nam khoá 10 không có mặt nhà thơ ham quyền lực đã nắm giữ chiếc ghế quyền lực đứng đầu ban lãnh đạo hội Nhà Văn Việt Nam suốt bốn khoá liên tiếp, từ 2000. Người ham quyền lực nào cũng biết để lại hình bóng, quyền uy và ý chí của mình ở cơ quan quyền lực sau khi phải rời bỏ chức vụ bằng việc đưa bằng được đàn em chịu ân sủng vào nhóm quyền lực mà mình vừa rời bỏ. Tội phạm cưỡng hiếp đồng nghiệp, cưỡng hiếp nhà thơ nữ được quyền lực ra ơn bao che nay có mặt trong ban lãnh đạo hội Nhà Văn chính là hình bóng, quyền uy, ý chí của người ham quyền lực vừa rời bỏ quyền lực.

Cách giải quyết của hội Nhà Văn Việt Nam hôm nay vẫn lạnh lùng, dửng dưng, vô cảm trước tội phạm chà đạp lên phẩm giá con người, chà đạp lên phẩm giá nhà thơ nữ như hơn hai mươi năm trước cho thấy ban lãnh đạo hội Nhà Văn hôm nay không những có mặt tội phạm của vụ việc cưỡng hiếp hơn hai mươi năm trước mà còn có cả quyền uy và ý chí của quyền lực đã đánh chìm vụ việc hơn hai mươi năm trước.

Cưỡng hiếp đồng nghiệp, cưỡng hiếp một nhà thơ, phụ nữ trẻ tuy là sự việc nghiêm trọng của đạo đức con người, của kỉ cương công sở và là tội hình sự được ghi trong luật pháp nhưng cũng chỉ là chuyện thường ngày của đời sống xã hội như một chi tiết, một truyện ngắn của văn chương. Vì danh dự hội Nhà Văn, vì danh dự nhà văn, vì phẩm giá con người, vì lẽ phải và sự thật thì giải quyết thật đơn giản, vụ việc đã kết thúc êm thấm từ hơn hai mươi năm trước. Không vì sự thật và lẽ phải, không vì phẩm giá con người, hơn hai mươi năm, các nhà văn trong ban lãnh đạo hội Nhà Văn vẫn chưa viết xong một truyện ngắn.

Bình Luận từ Facebook

https://baotiengdan.com/2022/04/17/mot-truyen-ngan-cac-nha-van-viet-hon-20-nam-chua-xong/

.

.