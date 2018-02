Thông báo khẩn: cập nhật tình trạng nguy kịch của Chánh Trị Sự Hứa Phi

HỘI ĐỒNG LIÊN KẾT QUỐC NỘI HẢI NGOẠI VIỆT NAM

THÔNG BÁO KHẨN

Ngày 3-2-2018

về tình trạng nguy cấp của CTS Hứa Phi.

Sáng ngày 2 tháng 2, 2018 từ Việt Nam, Chánh Trị Sự Hứa Phi, Trưởng Khối Nhơn Sanh Cao Đài Chơn Truyền độc lập, hiện vẫn đang trong tình trạng suy yếu và nguy kịch, liệt chân trái, có thể do tai biến máu não. Được biết, trên 10 công an huyện và tỉnh Lâm Đồng đã thay phiên nhau tra hỏi về những cáo buộc như việc trả lời truyền thông quốc tế, các cuộc gặp gỡ với phái đoàn tự do tôn giáo quốc tế, tại sao kêu gọi biểu tình chống nhà nước, tại sao không trình diện khi được giấy triệu tập, tại sao nói “đảng cộng sản Việt Nam đã làm cho dân tộc tụt hậu”, tại sao nói đảng cộng sản Việt Nam tiêu diệt tôn giáo, tại sao đòi giải tán đảng cộng sản, tại sao phản đối thành phố Mimasaka tại Nhật vinh danh ông Hồ Chí Minh vân vân.

Trước sự uy hiếp và đấu tố thô bạo liên tục từ ngày 12 tới 28 tháng 1-2018, và nhất là tại trụ sở Ủy Ban Nhân Dân Xã ngày 29-1-2018, CTS huyết áp lên rất cao (210, bình thường là 120), nhức đầu dữ dội, mệt lã và gục xuống bàn. Sau cùng công an buộc phải kêu taxi đưa về nhà, nhưng vẫn tiếp tục cho nhân viên hàng ngày đến hăm họa đòi CTS phải lên trình diện khi khỏi bệnh, hoàn toàn không màng gì đến tình trạng sức khỏe nguy cấp của CTS Hứa Phi và không cho rời nhà đi trị bệnh khẩn cấp. Ngoài ra, công an đã cho lập các chốt bao vây và cô lập. Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam muốn đến thăm CTS nhưng không thể qua được các chốt chặn này.

Hai Bác Sĩ đồng Chủ Tịch của HĐLKQNHN tại hải ngoại là BS Võ Đình Hữu (CA) và BS Đỗ Văn Hội (FL), hiện hành nghề tại Hoa Kỳ, đã trực tiếp nói chuyện với CTS Hứa Phi qua điện thoại, cho biết đây là trình trạng tai biến mạch máu não (Stroke) cần phải được điều trị khẩn cấp và sau đó điều trị phục hồi (Rehab) nếu không, có thể sẽ nguy hiểm tính mạng hoặc bị liệt vĩnh viễn.

Kính xin quý giới chức đại diện các chính phủ dân chủ, các cơ quan nhân quyền trên thế giới vui lòng can thiệp để Chánh Trị Sự Hứa Phi được đưa đi điều trị ngay lập tức tại một bệnh viện có khả năng về kỹ thuật và sự an toàn cho tính mạng của Ông.

Trân trọng

Ngày 3 tháng 2, 2018

TM Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam

PTS Trần Viết Hùng, Đồng Chủ Tịch

​ ​Hình trái: Chân trái của CTS Hứa Phi bị liệt, phải nhờ người đỡ.

Hình phải: công an đang đọc biên bản Ngày 1-2-2018