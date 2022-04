Hình trên: nhà thơ Dạ Thảo Phương. Bị nhà thơ Dạ Thảo Phương tố cáo hiếp dâm, Phó TBT báo Văn nghệ Lương Ngọc An ra công an, tố ngược vu khống.

.

- Sáu dân cử Mỹ thăm Đài Loan bất kể TQ hù dọa.

- Tàu chiến khổng lồ của Nga bị Ukraine bắn cháy, bỏ chạy. Nga: trực thăng Ukraine tấn công 6 vụ ở Bryansk trên đất Nga. Biệt kích Ukraine phá hủy một cây cầu khi một đoàn quân xa của Nga băng qua. Gần 200 trẻ em Ukraine hiện đã chết.

- Nga hăm dọa sẽ xây hàng rào nguyên tử nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO. Bộ trưởng Quốc phòng Litva: Nga gài vũ khí nguyên tử ở Baltic từ lâu rồi. Anh: Thụy Điển và Phần Lan có tự do lựa chọn để vào NATO.

- Mỹ: Thêm nhiều đơn vị Nga đang tiến vào phía đông Ukraine, trong khi quân Ukraine ở Mriupol còn giao chiến. Thị trưởng Mariupol: hơn 100.000 người đang chờ di tản trong khi Nga tấn công dữ dội, Nga phong tỏa các khu họ chiếm đóng để che giấu bằng chứng tội ác chiến tranh.

- Nga vu vạ: nếu quân Ukraine cứ tấn công vào lãnh thổ Nga, Nga sẽ tấn công trở lại vào Kyiv. Nga: quân Ukraine dựng tuyến phòng thủ tại trường học và bệnh viện ở Kramatorsk và Zaporozhye, núp sau người dân.

- LHQ: hiện tại không thể đạt được lệnh ngừng bắn ở Ukraine. Nga: trừng phạt dân cử Mỹ và Canada. Ukraine bác bỏ lời của TT Pháp Macron: Nga và Ukraine không phải 2 quốc gia anh em.

- Mỹ: Bộ Quốc Phòng Nga không muốn nói chuyện với Bộ Quốc Phòng Mỹ [để giảm căng thẳng].

- Mỹ: cần quy trình pháp lý để chứng minh Nga có tội diệt chủng ở Ukraine.

- Mỹ: đã trừng phạt kinh tế Nga ở mức lớn nhất trước giờ trong lịch sử

- Quận Cam, Florida: bị truy tố tội bắt cóc trẻ em, Vinh Nguyen được tòa cho tại ngoại

- New York: bắt nghi can bắn 10 người.

- Ghi danh bầu cử 2 nơi, cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows bị xóa tên 1 ở North Carolina

- Florida: Hai cụ thú nhận gian lận bầu cử: bầu phiếu nhiều lần năm 2020.

- Vé phi cơ tăng 20% so với tháng 3/2019.

- Khởi tố, bắt tạm giam Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng về tội 'Nhận hối lộ'.

- Bị nhà thơ Dạ Thảo Phương tố cáo hiếp dâm, Phó TBT báo Văn nghệ Lương Ngọc An ra công an, tố vu khống.

- HỎI 1: Thể dục, vận động cơ thể sẽ giảm 25% cơ nguy bệnh trầm cảm? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Joe Biden sẽ thăm Nam Hàn cuối tháng 5/2022? ĐÁP 2: Nhiều phần là thế.

.

QUẬN CAM (VB-14/4/2022) ---- Sáu dân cử Mỹ thăm Đài Loan bất kể Trung Quốc hù dọa. Một phái đoàn bao gồm sáu thành viên của Quốc hội Hoa Kỳ do Thượng nghị sĩ Robert Menendez (Dân Chủ-NJ) người giữ chức Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, dẫn đầu đã đến phi trường Songshan lúc 7:40 giờ tối thứ Năm (14/4). Họ đã được chào đón bởi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Joseph Wu tại phi trường.

.

Phái đoàn sẽ gặp Tổng thống Thái Anh Văn và Bộ Trưởng Quốc Phòng Chiu Kuo-cheng để trao đổi ý kiến ​​về các chủ đề hợp tác Hoa Kỳ-Đài Loan, về mối đe dọa từ Trung Quốc và an ninh khu vực, theo CNA đưa tin. Phái đoàn còn có Lindsey Graham, Cộng Hòa-SC; Richard Burr, Cộng Hòa-NC; Robert Portman, Cộng Hòa-OH; Ben Sasse, Cộng Hòa-NE; và Ronny Jackson, Cộng Hòa-TX.

.

Bạch Ốc đưa ra một tuyên bố cho biết Mỹ sẽ thực hiện mọi bước để ngăn chặn việc TQ thống nhất với Đài Loan bằng vũ lực. Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao Lijian đã lên tiếng phản đối việc phái đoàn Mỹ dân cử tới thăm Đài Loan, vì điều đó sẽ gây tổn hại đến quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh.

.

---- Một đơn vị biệt kích Ukraine đã phá hủy một cây cầu khi một đoàn quân xa của Nga băng qua khi tiến về phía thị trấn Izium ở khu vực đông nam Kharkiv, theo Bộ Tư lệnh Lực lượng Đặc biệt của Ukraine trong một tuyên bố hôm thứ Năm. Họ cho biết quân Ukraine đã phá hủy cây cầu bằng một khối chất nổ khi một đoàn xe thiết giáp Tiger và nhiều xe tải băng qua nó.

.

---- Gần 200 trẻ em Ukraine hiện đã chết. Khoảng 197 trẻ em đã chết và 351 trẻ em bị thương trong cuộc chiến ở Ukraine, theo lời Tổng công tố viên Ukraine cho biết hôm thứ Năm, trích dẫn số liệu thống kê hàng ngày. Các quan chức cho biết mới nhất, xác của hai em 4 tuổi và 10 tuổi được tìm thấy cùng với xác bị cháy của một cậu bé 17 tuổi ở Hostomel và Bucha.

.

---- Tàu chiến Nga bị Ukraine bắn cháy, bỏ chạy. Các bản tin mâu thuẫn đã xuất hiện từ phía Nga và Ukraine về một tàu chiến Nga bị bốc cháy ở Biển Hắc Hải. Nga nói tàu chiến lớn nhất trong Hạm Đội Hắc Hải là chiếc Moskva có vũ khí phi đạn hành trình bị hỏa hoạn làm kho đạn nổ, làm hư hại nghiêm trọng nên phải di tản.

.

Tuy nhiên,Tư lệnh quân Ukraine trong khu vực Odesa, Maxim Marchenko, tuyên bố các lực lượng Ukraine đã bắn trúng con tàu bằng phi đạn "Neptune", gây thiệt hại nghiêm trọng cho tàu chiến Nga, nhìn thấy chiếc Moskva bắt đầu chìm. Tuy nhiên, Nga nói tàu này chưa chìm, chỉ đang di tản ra xa vì hỏa hoạn. Tàu Moskva dài 611-feet (186 meters) thủy thủ đoàn gần 500 lính thủy.

.

---- Bắn cháy tàu chiến Nga. Video dài 57 giây:



https://youtu.be/c-BRW9Y2bhY

.

---- Trưởng ban Báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Năm tuyên bố rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin về cơ bản chưa bao giờ bác bỏ khả năng gặp trực tiếp Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelensky để thương thuyết. Peskov nói với các phóng viên rằng Putin sẽ sẵn sàng tham dự một cuộc họp như vậy nhưng chỉ khi một số điều kiện được đáp ứng.

.

Ông cũng nói hiện không có kế hoạch cho một vòng hòa đàm mới giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên, Peskov tiếp tục coi Belarus là nơi hoàn hảo cho những cuộc gặp gỡ như vậy. Phát biểu của Peskov đưa ra sau khi Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đang làm việc để tổ chức cuộc họp trực tiếp giữa Putin và Zelensky, điều này phụ thuộc chủ yếu vào sự đồng ý của các bản sơ thảo hòa đàm đã có.

.

---- Nga hôm thứ Năm cho biết các máy bay trực thăng của Ukraine đã thực hiện ít nhất 6 vụ tấn công ở vùng Bryansk của Nga, làm 7 người bị thương và 6 ngôi nhà bị hư hại. Vụ tấn công xảy ra ở quận Klimovo, cách biên giới Ukraine khoảng 10km.

.

Trước đó cùng ngày, Nga cũng cáo buộc Ukraine đã tấn công bằng đại pháo vào một khu vực biên giới trong cùng khu vực khi ít nhất 30 người tị nạn Ukraine đang vượt biên sang Nga. Không có báo cáo về thương vong và quân đội Ukraine không bình luận về các vụ việc.

.

---- Nga hăm dọa sẽ xây dựng lực lượng nguyên tử ở khu vực Biển Baltic nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO. Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, viết trên mạng Telegram vào hôm thứ Năm vạch ra phản ứng sẽ có của Điện Kremlin. Nói rằng Nga sẽ đáp trả “không cảm xúc, với một cái đầu lạnh”, ông nói khi 2 nước gia nhập NATO có nghĩa Nga “chính thức có nhiều đối thủ hơn”.

.

Ông nói, Nga sẽ buộc phải “tăng cường nghiêm túc quân bộ binh và phòng không, đồng thời bố trí thêm nhiều đơn vị hải quân trong vùng biển của Vịnh Phần Lan”. Ông viết, kể như khỏi bàn chuyện giải trừ nguyên tử cho vùng Baltic nữa. Đáp lại lời hăm dọa được che đậy, Bộ trưởng Quốc phòng Litva Arvydas Anusauskas chỉ ra rằng việc Nga đe dọa tăng cường vũ khí nguyên tử là điều "khá lạ lùng" khi nước này đã bố trí vũ khí nguyên tử ở Kaliningrad, trên Biển Baltic.

.

---- Đoàn quân xa Nga bị phi cơ không người lái của Ukraine bắn cháy.

Video dài 1:37 phút:



https://youtu.be/inBGKQ84S5g

.

---- Anh: Thụy Điển và Phần Lan có tự do lựa chọn để vào NATO. Ngoại trưởng Anh Liz Truss đã chỉ trích Nga vì những nhận xét trước đó về khả năng trở thành thành viên NATO của Thụy Điển và Phần Lan. "Các mối đe dọa của Nga đối với các quốc gia Bắc Âu và Baltic không phải là mới và chỉ củng cố sự đoàn kết của chúng ta", Truss viết trên Twitter và nói thêm rằng "Thụy Điển và Phần Lan được tự do lựa chọn tương lai của họ mà không bị can thiệp - Anh sẽ ủng hộ bất cứ điều gì họ quyết định."

.

---- Thêm nhiều đơn vị quân đội từ lãnh thổ Nga đang tiến vào phía đông Ukraine. Quân Ukraine ở Mriupol còn giao chiến. Một viên chức quốc phòng Hoa Kỳ chỉ ra rằng Nga tiếp tục tăng cường lực lượng cho một cuộc tấn công ở miền Đông Ukraine. NHK ghi rằng Pentagon thấy có sự di chuyển và hoạt động của quân đội Nga ở Belarus và Nga đang tái cơ cấu để "tăng cường lực lượng".

.

Cụ thể, Nga tiếp tục tìm cách cải thiện khả năng di chuyển và hỏa lực ở phía Nam Izyum, khu vực Kharkiv của Ukraine, hướng tới triển khai ở miền Đông Ukraine. Quan chức này cho biết các đơn vị của Nga đã đổ vào phía Bắc khu vực Luhansk của Ukraine sau khi được tổ chức lại và tiếp viện thêm tại Valuyki, miền Tây nước Nga.

.

Quan chức Hoa Kỳ cũng cho biết các cuộc không kích của Nga tiếp tục tập trung vào thành phố cảng Mariupol và các khu vực khác ở miền Đông Ukraine, nhưng Ukraine vẫn đang kháng cự và bảo vệ thành phố, và nói rằng: "Chúng tôi nhận định Mariupol vẫn đang chiến đấu".

.

Thị trưởng thành phố cảng Mariupol ở miền Đông Ukraine cho biết hơn 100.000 người đang chờ di tản khỏi thành phố trong khi Nga tấn công dữ dội. Thị trưởng Vadym Boichenko cho biết trong một cuộc họp báo trực tuyến hôm thứ Tư rằng khoảng 150.000 người đã ra được khỏi thành phố, nhưng vẫn còn hơn 100.000 người đang chờ di tản. Ông nói thêm rằng 60.000 người khác đang ở ngoại ô Mariupol và đã sẵn sàng để rời đi. Ông Boichenko nói Nga đã phong tỏa các khu vực mà họ chiếm đóng trong thành phố để che giấu bằng chứng về tội ác chiến tranh.

.

---- Ukraine bác bỏ bình luận của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron rằng người Nga và người Ukraine là 2 quốc gia anh em, theo phát ngôn nhân của Bộ Ngoại Giao Ukraine Oleg Nikolenko cho biết hôm thứ Tư.

.

Nikolenko nói rằng "huyền thoại về hai quốc gia huynh đệ Nga và Ukraine bắt đầu sụp đổ sau khi Nga chiếm đóng Crimea và gây hấn ở Donbass vào năm 2014" và "cuối cùng đã bị phá hủy khi phi đạn đầu tiên của Nga bay đến các thành phố của Ukraine vào tháng Hai." Ông cũng nhấn mạnh rằng "các dân tộc có tình anh em" không giết hại dân thường và trẻ em.

.

---- Hãng thông tấn TASS đưa tin, phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov hôm thứ Tư nói rằng nếu các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga tiếp tục, Nga sẽ tấn công trở lại những nơi đã đưa ra quyết định như vậy, bao gồm cả Kyiv.

.

"Chúng tôi nhận thấy những nỗ lực phá hoại và tấn công của quân đội Ukraine vào các mục tiêu trên lãnh thổ Liên bang Nga. Nếu cứ vậy tiếp diễn, quân Nga sẽ tấn công vào các trung tâm ra quyết định, bao gồm cả Kyiv, nơi quân đội Nga cho đến nay đã kiềm chế," theo lời Konashenkov nhấn mạnh.

.

---- Tổng thư ký Liên hiệp quốc (LHQ) Antonio Guterres nói với các phóng viên hôm thứ Tư, trong một cuộc họp báo rằng tại thời điểm hiện tại không thể đạt được một lệnh ngừng bắn ở Ukraine. "Vào thời điểm hiện tại, một lệnh ngừng bắn toàn cầu ở Ukraine dường như không thể thực hiện được", Tổng thư ký chia sẻ thêm rằng LHQ đã đề xuất với Nga để "gắn kết các bên lại với nhau và quản lý" việc di tản dân thường. Ông Guterres tuyên bố rằng LHQ đang chờ Nga gửi phản hồi.

.

---- Một số đơn vị Ukraine tử thủ trên các chung cư ở Mariupol.

Video dài 1:51 phút:



https://youtu.be/0UC7bPtBoqA

.

---- Bộ Ngoại giao Nga hôm thứ Tư thông báo sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt trả đũa đối với Hoa Kỳ và Canada, nhắm vào các nhà lập pháp của họ. Để đối phó với các biện pháp mà Ottawa và Washington đưa ra nhằm vào các nhà lập pháp Nga, Moscow đã trừng phạt 87 thượng nghị sĩ Canada và 398 dân biểu Hoa Kỳ. Nga cho biết thêm sẽ có kế hoạch đưa ra các biện pháp tiếp theo chống lại cả Mỹ và Canada để đáp trả các biện pháp trừng phạt mà hai nước áp đặt đối với Nga vì cuộc chiến ở Ukraine.

.

---- Người chỉ huy Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Nga Mikhail Mizintsev hôm thứ Tư khẳng định rằng quân đội Ukraine đang dựng tuyến phòng thủ tại các trường học và bệnh viện, ở các thành phố Kramatorsk và Zaporozhye, nhằm giữ người dân làm "lá chắn con người", theo thông tấn RIA Novosti.

.

Mizintsev cho biết: “Quân Ukraine tiếp tục dựng chốt đặt súng phòng thủ ở bệnh viện và trường học tại Zaporozhye và Kramatorsk, trong khi người dân địa phương, nhân viên y tế và bệnh nhân bị cưỡng chế làm lá chắn cho con người”.

.

---- Quân sự Nga không muốn nói chuyện với quân sự Mỹ. Trưởng ban Báo chí Bộ Quốc Phòng Mỹ John Kirby cho biết vào hôm thứ Tư, các quan chức quân sự hàng đầu của Hoa Kỳ đã cố gắng liên lạc với các đối tác Nga "cách đây chưa đầy một tuần" nhưng phía Nga không muốn nói chuyện. "Đường dây điện thoại để giảm căng thẳng vẫn hoạt động, chúng tôi kiểm tra nó hàng ngày", Kirby nói với các phóng viên, nhưng Mỹ không có cơ hội "sử dụng nó để chuyển bất kỳ nội dung nào."

.

---- Trưởng ban Báo chí Bạch ốc Jen Psaki đã nói hôm thứ Tư, trong một cuộc họp báo, rằng quy trình pháp lý là cần thiết để chứng minh các cáo buộc diệt chủng. "[Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden] đã gọi cuộc chiến của Nga ở Ukraine là một cuộc diệt chủng," Psaki nói thêm rằng Biden đang chia sẻ những gì "đang nhìn thấy trên mặt đất." Psaki nhấn mạnh rằng "Tổng thống Putin đang nhắm vào dân thường một cách tàn bạo."

.

Tuy nhiên, Psaki khẳng định rằng "thông thường, việc xem xét tội ác diệt chủng mất nhiều năm" và cần có một "quy trình pháp lý" để đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề này. Psaki nói thêm rằng "chúng tôi đang chứng kiến sự tàn bạo lớn hơn từng ngày" của quân đội Nga.

.

---- Trưởng ban Báo chí Bạch Ốc Jen Psaki đã nói hôm thứ Tư trong một cuộc họp báo rằng Hoa Kỳ đã áp đặt "gói trừng phạt làm tê liệt quan trọng nhất từng thực hiện đối với một nền kinh tế hiện đại trong lịch sử."

.

Psaki nhấn mạnh rằng "luôn có nhiều việc có thể làm được trên mặt trận trừng phạt", đồng thời nói thêm rằng có "các quá trình mà [Mỹ] cần phải trải qua để xem xét và đánh giá tác động đối với nền kinh tế toàn cầu." Psaki nói Mỹ vẫn đang xem xét tăng các biện pháp trừng phạt đối với Nga.

.

---- Quận Cam, Florida: Vinh Nguyen, 37 tuổi, đã được ra tù sau khi tòa cho tại ngoại hôm Thứ Tư đối với cáo buộc nghi ngờ đã dụ dỗ để bắt cóc một bé trai. Cảnh sát đã bắt Nguyen hôm Thứ Ba nhờ được mật báo từ người dân nhờ một đoạn video phổ biến và vì Nguyen sống gần nơi bị cho là Nguyen âm mưu bắt cóc trẻ em.

.

Cảnh sát hồi năm ngoái đã nhận được một báo cáo rằng Nguyen đã đề nghị một đứa trẻ 13 tuổi đi nhờ. Trong khi đó tuần này, Nguyen đã chặn một cậu bé đi bộ đến trường tiểu học Azalea Park, véo má, bảo rằng cậu bé dễ thương, sau đó đề nghị chở cậu bé đến trường. Cậu bé từ chối và báo cho trường học của mình.

.

Cảnh sát cho biết khi họ thẩm vấn Nguyen, anh nói rằng anh đã thấy đứa trẻ đi bộ vài lần và thừa nhận rằng anh ta gọi nó là dễ thương, vì trông giống đứa em trai quá cố của Nguyên, và đã yêu cầu cậu bé lên xe của mình để chở giùm. Các thám tử cho biết Nguyen khai rằng Nguyen chỉ định chở cậu bé đến trường, không có ý gì khác và Nguyen không nghĩ rằng mình đã làm bất cứ điều gì sai trái.

.

---- Cảnh sát New York hôm Thứ Tư đã bắt được kẻ bị cho là nghi can trong vụ nổ súng bắn trúng 10 người hôm Thứ Ba ở New York: Frank James, 62 tuổi, bị bắt hôm thứ Tư vài giờ sau khi cảnh sát được mật báo. James bị đưa vào danh sách nghi phạm sau khi cảnh sát xác định rằng họ có thể có lý do để bắt giữ James vì âm mưu giết 10 người. Khoảng 29 người bị thương trong vụ tấn công, trong đó có 10 người trúng đạn khi hung thủ nổ súng trên một chuyến tàu điện ngầm ở Brooklyn và trên sân ga của Ga 36th Street. James sẽ bị truy tố với tội khủng bố.

.

---- Ghi danh bầu cử 2 nơi, cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows bị xóa tên 1 nơi. Meadows đã bị các quan chức bầu cử quận loại khỏi danh sách cử tri của tiểu bang North Carolina sau khi họ cho biết đã khám phá ra ông ghi danh bầu cử ở cả North Carolina và Virginia. Ủy ban bầu cử North Carolina nói rằng Meadows đã bị xóa tên sau khi bỏ phiếu ở Virginia chứ không phải ở North Carolina trong bầu cử năm 2021. Các quan chức nói chuyện xóa tên khỏi danh sách cử tri là bình thường.

.

---- Florida: Hai cụ thú nhận gian lận bầu cử: bầu phiếu nhiều lần năm 2020. Charles F. Barnes và Jay Ketcik, cư dân khu vực The Villages, Florida, đã thú nhận hành vi gian lận bầu phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 sau khi mỗi người bầu hai lá phiếu, theo hồ sơ tòa án. Barnes, 64 tuổi và Ketcik, 63 tuổi, đã nhận tội bỏ phiếu nhiều hơn một lá phiếu trong một cuộc bầu cử. Barnes không đăng ký với bất kỳ đảng chính trị nào ở Florida và Ketcik là một đảng viên Cộng hòa có đăng bộ. Tội bầu cử gian lận ở mức độ nặng có thể lãnh tối đa 5 năm tù, ở mức độ nhẹ có thể được miễn án tù để lãnh án phục vụ cộng đồng.

.

---- Vé phi cơ đang tăng vọt. Dữ liệu từ Chỉ số nền kinh tế kỹ thuật số của Adobe (Adobe Digital Economy Index) được công bố hôm thứ Ba cho thấy giá vé phi cơ đã tăng 20% so với tháng 3 năm 2019. Đồng thời, số lượng đặt vé trước chỉ tăng khoảng 12%. Một số lý do giải thích cho sự gia tăng này là do nhu cầu mạnh hơn cộng với sự gia tăng trong chi phí xăng phản lực, mà Platts cho biết đã tăng gần 50% kể từ đầu năm.

.

---- Khởi tố, bắt tạm giam Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng về tội 'Nhận hối lộ'. Bản tin VOV ghi nhận: "Theo nguồn tin từ Bộ Công an, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, căn cứ kết quả mở rộng điều tra vụ án “Đưa hối lộ, nhận hối lộ”, xảy ra tại Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố, ngày 14/4, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự đối với 03 bị can: Tô Anh Dũng, sinh năm 1964, tại: Nam Định; nghề nghiệp: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Phạm Trung Kiên, sinh năm 1981, tại: Thái Bình; nghề nghiệp: Chuyên viên Vụ trang thiết bị và Công trình y tế Bộ Y tế; Vũ Anh Tuấn, sinh năm 1979, tại: Nam Định; nghề nghiệp: Nguyên cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an."

.

Trong khi đó, báo Người Lao Động nhắc lại: "Trước đó, ngày 27-1, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và thực hiện lệnh khám xét đối với 4 bị can gồm: Nguyễn Thị Hương Lan (SN 1974), Cục trưởng Cục Lãnh sự; Đỗ Hoàng Tùng (SN 1980, cùng trú tại Hà Nội), Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự; Lê Tuấn Anh (SN 1982, trú tại Hưng Yên), Chánh Văn phòng Cục Lãnh sự; Lưu Tuấn Dũng (SN 1987, trú tại Hà Nội), Phó Phòng Bảo hộ công dân, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, cùng về tội Nhận hối lộ. Đến ngày 25-3, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự Đưa hối lộ; Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam Hoàng Diệu Mơ (SN 1980, Tổng Giám đốc Công ty TNHH thương mại du lịch và dịch vụ hàng không An Bình) về tội Đưa hối lộ."

.

.

---- Bị nhà thơ Dạ Thảo Phương tố cáo hiếp dâm, Phó TBT báo Văn nghệ Lương Ngọc An ra công an, tố ngược vu khống. Báo VietnamNet ghi nhận: Phó TBT Lương Ngọc An gửi đơn tố cáo nhà thơ Dạ Thảo Phương. Xác nhận với VietNamNet, ông Lương Ngọc An – Phó Tổng biên tập báo Văn nghệ cho hay, ông báo cáo sự việc liên quan tới bà Dạ Thảo Phương lên Ban chấp hành Hội nhà văn Việt Nam. "Tôi đã làm đơn tố cáo lên công an vì thấy mình đang bị bà Dạ Thảo Phương vu khống'' - ông Lương Ngọc An nói với VietNamNet.

.

.

...Trước đó, nhà thơ Dạ Thảo Phương (tên thật là Phan Thị Thanh Thúy) công tác tại Báo Văn nghệ từ tháng 9/1996 với vị trí phóng viên, rồi biên tập viên đã gửi thư ngỏ tố cáo hành vi cưỡng hiếp của ông Lương Ngọc An đến Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, đến nhà thơ Nguyễn Quang Thiều – Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam.

.

Trong nội dung tố cáo gửi đến Hội Nhà văn Việt Nam, trong thời gian công tác tại Báo Văn nghệ, chị Dạ Thảo Phương cho rằng đã "nhiều lần bị thao túng, khống chế, bạo hành, cưỡng bức" từ năm 1999. Trong đó, vụ việc xảy ra vào trưa ngày 14/4/2000 đã được nhiều người chứng kiến....

Sau đây là thư báo cáo của họa sĩ Lê Tâm cùng chữ ký nhiều nhân chứng viết vài ngày sau vụ hiếp dâm bị bắt quả tang.





.

---- HỎI 1: Thể dục, vận động cơ thể sẽ giảm 25% cơ nguy bệnh trầm cảm?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Một bản phân tích công bố hôm thứ Tư cho thấy những người trưởng thành có hoạt động cơ thể theo mức độ khuyến cáo của các cơ quan y tế sẽ ít nguy cơ bị trầm cảm hơn. Kết quả dữ liệu từ 15 cuộc nghiên cứu với gần 20.000 người tham gia từ 18 tuổi trở lên, những người có mức hoạt động cơ thể theo mức độ khuyến cáo có nguy cơ trầm cảm thấp hơn khoảng 25%. Kết quả này đăng trên tạp chí JAMA Psychiatry.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho biết, hoạt động cơ thể nhiều hơn mức độ khuyến cáo thì lợi ích giảm dần. Đồng tác giả nghiên cứu James Woodcock nói với UPI trong một email: “Bất kỳ thể dục nào cũng tốt, thậm chí vài phút đi bộ mỗi ngày cũng hữu ích." Woodcock, giáo sư về mô hình giao thông và sức khỏe tại Đại học Cambridge ở Anh cho biết: “Thể dục tốt nhất sẽ là thể dục mà bạn thực sự làm."

.

Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia (National Institute of Mental Health) ước tính khoảng 21 triệu người trưởng thành ở Hoa Kỳ sẽ trải qua ít nhất một giai đoạn trầm cảm trong đời.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2022/04/13/physical-activity-depression-risk-study/2221649858349/

.

---- HỎI 2: Joe Biden sẽ thăm Nam Hàn cuối tháng 5/2022?

.

ĐÁP 2: Nhiều phần là thế. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ đến thăm Nhật Bản vào cuối tháng 5 để tham dự hội nghị thượng đỉnh Đối thoại An ninh Bộ Tứ và có thể dừng lại ở Nam Hàn để gặp tân Tổng thống Yoon Seok-youl. Các nguồn tin ngoại giao cho biết chính phủ Hoa Kỳ và Nam Hàn đang tham khảo ý kiến về chuyến viếng thăm. Yoon, người muốn tăng cường liên minh với Hoa Kỳ, sẽ đăng quang Tổng Thống vào ngày 10/5/2022 và hội nghị thượng đỉnh Bộ Tứ dự kiến vào ngày 24/5/2022. Bộ Tứ (The Quad) là một liên minh không chính thức chống Trung Quốc, bao gồm Australia, Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ, nhưng Nam Hàn cho đến nay vẫn từ chối tham gia.

Chi tiết:

https://english.chosun.com/site/data/html_dir/2022/04/13/2022041301209.html

.

.