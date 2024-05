Người Đàn Ông Florida, 66 Tuổi, Phát Hiện Mình Không Phải Là Công Dân Hoa Kỳ

(Robert Mullins International) Sinh ra với mẹ là người Canada và cha là người Mỹ, James Klass đã sống ở Hoa Kỳ kể từ khi ông di dân từ Canada khi mới hai tuổi.





Hiện nay ông đã 66 tuổi và ông chưa bao giờ gặp bất kỳ vấn đề gì về quyền công dân Hoa Kỳ cho đến khi nộp đơn xin trợ cấp An sinh xã hội. Bây giờ ông cảm thấy rằng chính phủ Hoa Kỳ đang ăn cướp của ông. Klass luôn luôn đóng thuế An sinh xã hội, nhưng khi nộp đơn xin trợ cấp hưu trí, ông được thông báo rằng mình không phải là công dân Hoa Kỳ.





Mẹ của Klass là người Canada nhưng bố anh sinh ra ở Hoa kỳ và lớn lên ở New York. Cơ quan An sinh xã hội nói với Klass rằng ông ấy không đủ điều kiện để nhận trợ cấp vì ông không ở Hoa kỳ hợp pháp.





Klass được nhận vào Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, và ông làm việc trong cảnh sát tiểu bang, và ông chưa bao giờ nhận được bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến quyền công dân của mình cho đến khi ông nộp đơn xin Trợ cấp Hưu trí An sinh Xã hội.





Klass hiện đang làm việc trở lại để thuê luật sư giúp ông nhận được các quyền lợi và quyền công dân của mình. Ông nói với Sở An sinh xã hội rằng nếu họ không thể cấp cho ông quyền lợi hưu trí thì họ nên trả lại toàn bộ số thuế An sinh xã hội mà ông đã đóng trong hơn 40 năm. Sở An sinh Xã hội cho biết họ không thể làm điều đó, và họ cũng không thể bắt đầu trợ cấp cho ông ngay bây giờ được.