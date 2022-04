Hình trên: Donald Trump, Jr., con trưởng cùa cựu Tổng Thống Trump. Nhiều chuyện gia nhận định rằng Trump Jr. tất nhiên phải vào tù vì trong nhóm soạn kế hoạch lật ngược bầu cử 2020: Sau bầu cử 2 ngày, cậu Donald Trump, Jr. gửi text cho Chánh văn phòng Bạch Ốc Meadows kế hoạch Trump bám ghế.

.

- Nga than phiền: phi cơ không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ giúp Ukraine bắn cháy xe tăng Nga hiệu quả. Quân Nga đang tập trận ở Kaliningrad, thành phố Nga giữa 2 nước Ba Lan và Lithuania.

- Nga: đã phá hủy một kho đạn, 2 phi cơ ở căn cứ không quân Myrhorod Air Base ở miền trung Ukraine. Mỹ sẽ đặt một dàn phòng không Patriot tại Slovakia, giúp Slovakia phòng không thường trực.

- Ukraine: 132 xác người Ukraine bị giết, trên người có nhiều dấu hiệu tra tấn, tại Makariv. Donetsk (thân Nga) nói quân Ukraine đã bắn 3 quả đại bác 122 mm vào Yasynuvata do quân Nga kiểm soát.

- Liên Âu sẽ mở lại tòa đại sứ Liên Âu tại Kyiv. Tòa Đại sứ Ý tại Kyiv cũng sẽ mở cửa trở lại sau Lễ Phục Sinh. Slovenia đã mở lại tòa đại sứ ở Kyiv kể từ hôm 28/3/2022. Ukraine hy vọng vào Liên Âu tháng 6/2022. Nhật sẽ trừng phạt Nga thêm, đóng băng tài sản của gần 400 cá nhân, ủng hộ điều tra tội ác chiến tranh.

- Khoảng 1/4 quân Nga dùng để xâm lăng Ukraine bây giờ "không xài được" nữa. Khoảng 3.5 triệu người Ukraine đã dùng xe lửa để di tản ra khỏi thị trấn nhà. Nga: Liên Âu chận một số xe vận tải đăng bộ ở Nga và Belarus, vì siết cấm vận.

- Sau bầu cử 2 ngày, cậu Donald Trump, Jr. gửi text cho Chánh văn phòng Bạch Ốc Meadows kế hoạch Trump bám ghế

- Ukraine chỉ trích các viên chức tại Melitopol và Energodar hợp tác với quân chiếm đóng. Đa số dân Ukraine (64%) nói hòa giải với Nga là chuyện không thể xảy ra nữa, 76% dân Ukraine đòi đổi tên đường, địa phương nếu các tên đó dính tới Nga. Hungary: không viện trợ vũ khí hay lính cho Ukraine.

- Liên âu: Sẽ nhận Ukraine vào Liên Âu, lên án Nga bắn phi đạn vào trạm xe lửa là tội ác chiến tranh, thú nhận Châu Âu hối tiếc đã cho Putin và tay chân vào Châu Âu để giấu tiền. Nga đóng cửa văn phòng 15 hội quốc tế, kể cả Hội Ân Xá Quốc Tế, Hội Quan Sát Nhân Quyền.

- Nga tìm chiến thắng trước ngày 9/5/2022 ở phía đông Ukraine, để có 1 chiến thắng tượng trưng. Tình báo Ukraine: dài hạn Putin cũng sẽ đưa quân chiếm mục tiêu lớn là thủ đô Kyiv. Mỹ: Nga đang tuyển binh "lên tới 60,000 lính" để tăng cường quân Nga tại Ukraine.

- Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF mở 1 trương mục cho Ukraine để đón nhận cúng tiền từ khắp thế giới.

- Biden ký luật cắt giảm quan hệ thương mại giữa Mỹ-Nga, ký 1 luật cấm nhập dầu Nga, cho Mỹ tăng thuế quan với tất cả hàng Nga vào Mỹ. Bạch Ốc: cấm vận Nga là cấm vận lớn nhất lịch sử nhân loại.

- Tuổi thọ trung bình tại Mỹ đã giảm: 78.86 năm tuổi trong năm 2019, chỉ còn 76.60 năm tuổi trong năm 2021.

- Will Smith bị AMPAS cấm tham dự các lễ trao giải Oscars và tất cả các sự kiện liên hệ trong vòng 10 năm.

- HỎI 1: Giá thực phẩm toàn cầu đã tăng tới mức cao nhất kể từ khi LHQ theo dõi từ năm 1990? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Tình báo Đài Loan nghi ngờ khoảng 100 công ty Trung Cộng đã và đang chiêu dụ các kỹ sư ngành vi xử lý bán dẫn của Đài Loan với lương cao gấp 3 bình thường? ĐÁP 2: Có nghi như thế.

.

QUẬN CAM (VB-9/4/2022) --- Nga nói rằng các nước Liên Âu có đường biên giới với Nga và Belarus đã chận một số xe vận tải đăng bộ ở 2 nước này, không cho vào kể từ Thứ Sáu 8/4/2022 vì cớ cấm vận, theo Sở Hải Quan Nga. Sở này nói nhiều xe vận tải hàng quốc tế đang dùng số xe đăng bộ Nga và Belarus cũng bị chận như thế.

.

---- Công ty quốc doanh xe lửa Ukraine (Ukrainian Railways) nói hôm Thứ Bảy rằng 3.5 triệu người đã dùng xe lửa để di tản ra khỏi thị trấn nhà. Công ty nói hầu hết người dùng đã rời Kyiv, Kharkiv và vùng Donbas (phía đông) để tới Lviv và Uzhorod, 2 thành phố phía tây Ukraine giáp biên giới Ba Lan và Slovakia.

.

---- Khoảng 1/4 quân Nga dùng để xâm lăng Ukraine bây giờ "không xài được" nữa, theo một viên chức Châu Âu, vì thiệt hại nặng nề. Nga đưa vào Ukraine khoảng 120 tiểu đoàn liên quân chiến thuật (Battalion Tactical Groups), sau 6 tuần chiến tranh khoảng 29 tiểu đoàn đã bị xóa sổ hay tê liệt. Bản tin này đưa ra vài ngày sau khi phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Pesko thú nhận hôm Thứ Năm rằng quân đội Nga thiệt hại lớn ở Ukraine và đây là "bi kịch lớn," trước khi nói sẽ kết thúc cuộc chiến ở tương lai rất gần.

.

---- Thành phố Odesa có lệnh giới nghiêm từ 6 p.m. Thứ Sáu tới 6 a.m. Chủ Nhật, do Tư lệnh quân khu Ukraine đưa ra, một ngày sau khi quân Nga bắn phi đạn vào trạm xe lửa Kramatorsk, làm 52 thường dân chết và cả trăm người bị thương. Lệnh giới nghiêm cũng là để quân Ukraine phối trí phòng thủ thành phố cảng này, để trống đường và không bị theo dõi.

.

---- Quân Nga đang tập trận ở Kaliningrad, một thành phố Nga ven biển Baltic, nằm giữa 2 nước Ba Lan và Lithuania, theo tin Interfax dẫn thông báo từ Phòng Hành Quân của Hạm Đội Baltic của Nga. Tin này đưa ra vài ngày sau khi 1 quan chức Nga cảnh cáo các nước Châu Âu rằng hễ nước nào tấn công vào thị trấn Nga Kaliningrad là "chơi với lửa." Tham dự tập trận là khoảng 1,000 chiến binh và hơn 60 quân xa các loại. Cũng nên nhớ, trước khi Nga xâm lăng Ukraine là các cuộc tập trận ở biên giới.

.

---- Ca khúc "Stand With Ukraine" kêu gọi đứng chung chiến tuyến với Ukraine.

Video dài 2:17 phút.



https://youtu.be/mUhk0buEEf8

.

---- Bộ quốc phòng Nga nói là quân Nga đã phá hủy một kho đạn ở căn cứ không quân Myrhorod Air Base ở miền trung Ukraine. Phát ngôn nhân quân sự Nga Igor Konashenkov nói một chiến đấu cơ MiG-29 và một trực thăng Mi-8 của Ukraine cũng bị phá hủy trong trận tấn công sân bay quân sự này ở vùng Poltava.

.

---- Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Lloyd Austin nói Hoa Kỳ sẽ đặt một dàn phòng không Patriot tại Slovakia, cùng với chiến binh Mỹ sẽ vào Slovakia để điều hành hệ thống này. Tin này đưa ra sau khi Slovakia nói sẽ tặng dàn phòng không S-300 cho Ukraine. Austin nói dàn Patriot sẽ tới Slovakia vài ngày tới, và Mỹ sẽ giúp Slovakia có giải pháp phòng không thường trực hơn.

.

---- Ukraine hôm Thứ Bảy tố cáo quân Nga khi rút đi đã để lại thị trấn Makariv, nơi đã bị tán phá phân nửa, các xác người đã bị tra tấn bầm dập. Lính cứu hộ Ukraine đã tới thị trấn Makariv ở ngoại ô Kyiv, tìm được 132 xác người Ukraine bị giết, trên người có nhiều dấu hiệu tra tấn.

.

---- Liên Âu sẽ trở lại hiện diện ngoại giao tại Kyiv sau khi tạm thời dọn nhân viên tòa đại sứ sang Ba Lan. Đại sứ Liên Âu tại Ukraine là Matti Maasikas đang trở lại Kyiv để mở cửa tòa đại sứ như bình thường.

.

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen và Cao Ủy Chính Sách Liên Âu Josep Borrell hôm Thứ Sáu cũng đả tới Kyiv để họp với Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các viên chức Ukraine.

.

Ngoại Trưởng Ý Luigi Di Maio nói hôm Thứ Bảy rằng Tòa Đại sứ Ý tại Kyiv cũng sẽ mở cửa trở lại sau Lễ Phục Sinh: "Đại sứ Ý [Pier Francesco] Zazo và nhân viên sứ quán Ý chưa hề rời Ukraine -- chúng tôi vẫn có mặt ở Lviv, phía Tây Ukraine. Bây giờ là lúc đưa ra một dấu hiệu lớn cho dân Ukraine và cảm ơn họ đã đuổi quân Nga ra khỏi Kyiv," theo lời Di Maio trong buổi họp báo ở Volla, gần Naples.

.

Chính phủ Slovenia đã mở lại tòa đại sứ ở Kyiv kể từ hôm 28/3/2022, theo Bộ Ngoại Giao Slovenia.

.

---- Xe thiết giáp Úc viện trợ cho Ukraine.

Video dài 2:11 phút:



https://youtu.be/O_dYVgDhgM8

.

---- Cộng Hòa Nhân Dân Donetsk (thân Nga) nói hôm Thứ Bảy rằng quân Ukraine đã bắn 3 quả đại bác 122 mm vào thị trấn Yasynuvata do quân Nga kiêm soát. Trước đó một ngày, Pavlo Kyrylenko, tỉnh trưởng Donetsk, Tư lệnh quân Ukraine trong khu vực tố cáo Nga ngăn cản, không cho dân di tản.

.

---- Olga Stefanishyna, Phó Thủ Tướng Ukraine, nói Ukraine hy vọng có tư cách ứng viên Liên Âu vào tháng 6/2022. Bà nói thủ tục giấy tờ đã nhận từ Liên Âu và văn phòng của bà đang hoàn tất các thủ tục nộp đơn này.

.

---- Nhật sẽ trừng phạt Nga thêm, ủng hộ điều tra tội ác chiến tranh. Hôm thứ Sáu, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio thông báo áp dụng thêm các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga. Bản tin NHK ghi lơi Kishida nói: “Quân đội Nga đã sát hại dân thường và tấn công các cơ sở hạt nhân, vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế. Đây là tội ác chiến tranh và không thể chấp nhận được. Nga cần phải chịu trách nhiệm cho những hành động vô nhân tính như vậy”.

.

Ông cho biết Nhật Bản sẽ ủng hộ các cuộc điều tra độc lập do Toà án Hình sự Quốc tế và Liên hợp quốc tiến hành. Nhật Bản sẽ cấm nhập khẩu than đá và một số mặt hàng khác của Nga, trong đó có máy móc và gỗ. Nhật Bản cũng sẽ cấm các khoản đầu tư mới vào Nga, cũng như đóng băng tài sản của tổ chức tài chính lớn nhất của Nga là Sberbank, và ngân hàng lớn thứ 4 của Nga. Nhật Bản cũng sẽ đóng băng tài sản của gần 400 cá nhân và khoảng 20 tổ chức nữa.

.

.

---- Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong bài diễn văn đêm Thứ Sáu rằng bất kỳ ai đứng sau vụ 2 phi đạn bắn vào trạm xe lửa Kramatorsk đều sẽ bị quy trách nhiệm, đây là thêm một tội ác chiến tranh của Nga.

.

Ông nói ông hy vọng sẽ có 1 đáp ứng cứng rắn từ khắp thế giới về tội ác chiến tranh này. Zelensky xác nhận về bản tin từ Tư lệnh Biệt khu Donetsk rằng phi đạn Nga bắn vào nhà ga xe lửa Kramatorsk làm cho ít nhất 50 người chết, trong đó có 5 trẻ em, và hơn 100 người bị thương.

.

---- Một phát ngôn nhân của Thủ Tướng Hungary nói với CNN rằng Hungary sẽ không viện trợ vũ khí cho Ukraine. Zoltan Kovacs, phát ngôn nhân của Thủ Tướng Viktor Orban, nói: "Lập trường Hungary cứng rắn, là không dính vào cuộc chiến này bằng cách giúp vũ khí hay chiến binh, nhưng chỉ viện trợ nhân đạo."

Trong bài diễn văn tháng trước, Tổng Thống Zelensky của Ukraine chỉ trích Thủ Tướng Orban của Hungary, rằng Hungary "phải tự quyết định đứng về phe nào."Sau khi thắng cử ào ạt hôm Chủ Nhật với lập trường thân Nga, Thủ Tướng Hungary Viktor Orban, chỉ trích ngược lại vào Zelensky rằng ban vận động tái ứng cử của ông "phải chống lại rất nhiều đối thủ" trong đó có Tổng Thống Zelensky. Sau khi tái đắc cử, Thủ Tướng Orban được đích thân Tổng Thống Nga Putin điện thoại chúc mừng.---- Chính phủ Nga đang tự thấy áp lực để tìm chiến thắng trước ngày 9/5/2022, theo lời 2 quan chức Châu Âu. Ngày 9 tháng 5 là Ngày Chiến Thắng khi Nga đánh bại Đức trong Thế Chiến 2.Truyền thống ,ỗi năm, quân lực Nga diễn binh qua Quảng Trường Đỏ vào Ngày Chiến Thắng 9/5 và một bài diễn văn của Putin. Chỉ còn khoảng 4 tuần nữa là tới ngày này, quân Nga đang tái phối trí khẩn cấp về phía đông Ukraine, để có 1 chiến thắng tượng trưng.---- Phục kích từng góc phố ơ Mariupol.Video dài 1;42 phút:



https://youtu.be/o5zCG7odLWQ

.

---- Tuy nhiên, tình báo Ukraine tin rằng chiến lược dài hạn của Putin là sẽ đưa quân chiếm mục tiêu lớn là Kyiv. Tướng Kyrylo Budanov, Giám đốc Sở quân báo Ukraine, nói với CNN hôm Thứ Sáu rằng quân Nga đang tái phối trí về thành phố Izium xuyên qua thành phố Belgorod.

.

Tướng Budanov nói quân Nga sẽ bắt thêm lính ở Belgorod (trong lãnht hổ Nga) để bù đắp thiệt hại ở Ukraine. Kế hoạch ưu tiên của quân Nga là tiến chiếm Kharkiv, thành phố lớn thứ nhì Ukraine và là nơi quân Nga đang dội bom liên tục. Rồi quân Nga sẽ tập trung tiến chiếm Mariupol và sau đó quân Nga có thể lại tiến về thủ đô Kyiv.

.

---- Tình báo Mỹ cho biết Nga đang tìm cách tuyển binh "lên tới 60,000 lính" vừa cả lính nghĩa vụ và lính dự bị để tăng cường quân lực Nga tại Ukraine. Viên chức Mỹ dè dặt nói để rồi xem Nga có thành công trong đợt bắt lính sắpt ới hay không, có bao nhiêu lính có thê3 huấn luyện hay có kinh nghiệm, và nơi nàu quân Nga sẽ được gửi tới tương lai. Viên chức Mỹ nói quân Nga hiện nay "dưới 85% năng lực tác chiến" đã dùng đưa vào Ukraine hồi tháng 2/2022.

.

---- Chủ tịch Quốc hội Liên âu Roberta Metsola nói với CNN rằng đợt Nga bắn phi đạn vào trạm xe lửa Kramatorsk của Ukraine là tội ác chiến tranh quốc tế nhắm vào một dân tộc đang chiến đấu cho dân chủ và cho đất nước của họ.

.

Metsola nói với CNN rằng Châu Âu chưa viện trợ đủ nhanh các thiết bị, trợ gíúp tài chánh. Bà nói Châu Âu đang tài trợ cho cuộc chiến [chống Nga] này "dù là trực tiếp, hay gián tiếp" và phải nhận trách nhiệm vì lỗi không hành động sớm để ngăn cản cuộc chiến.

.

Bà nói, "Tại sao chúng ta đã đón nhận Putin, cho nơi cư trú đối với gia đình Putin, các tài phiệt bạn thânc ủa Putin và tất cả những người ủng hộ Putin khắp Châu Âu bằng cách bán cho họ sổ thông hành cũa Châu Âu, quyền công dân của Châu Âu? Rồi cho họ giấu tiền trên đất nước chúng at. Chúng ta phải bảo đảm là không bao giờ làm như thế nữa.

.

Trả lời câu hỏi Ukraine có được gia nhập Liên Âu hay không, bà Metsola nói "đối với quốc hội Châu Âu thì rõ ràng là, chỗ của Ukraine là ở Châu Âu."

.

----- Bộ Tư Pháp Nga hôm Thứ Sáu nói là Bộ rút giấy phép hoạt độngc ủa 15 trụ sở đại diện của các tổ chức quốc tế và hội phi chính phủ quốc tế, trong đó có Hội Ân Xá Quốc Tế, Hội Quan Sát Nhân Quyền, và tổ chức hoạt động cho hòa bình Carnegie Endowment for International Peace.

.

Bộ nói rằng các hội này bị trục xuất vì vi phạm luật hiện hành. Trước đó, cơ quan giám sát thông tin của Nga đã ngăn chận trang web tiếng Anh của hội Ấn Xá Quốc Tế từ ngày 11/3/2022.

.

---- Trong buổi họp báo hôm Thứ Sáu, một viên chức Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng Nga than phiền với chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ rằng quân đội Ukraine sử dụng máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến chống Nga.

.

Viên chức nói, Thổ Nhĩ Kỳ trả lời Nga rằng công ty Baykar Technologies chuyên sản xuất phi cơ không người lái chỉ là hãng tư nhân của Thổ Nhĩ Kỳ, và việc Ukraine mua các phi cơ này là trước cuộc chiến.

.

CNN nhắc rằng các viên chức Ukraine đã ca ngợi phi cơ không người lái kiểu Bayraktar TB2 là một trong các vũ khí hiệu năng nhất của Ukraine để phá hủy xe tăng Nga. Phi cơ không người lái Bayraktar TB2 bay ở cao độ tầm trung, có thể dùng do thám, chụp hình, quay phim, phóng phi đạn tấn công xuống mặt đấy. Phi cơ không người lái này có thể chở 65 kilogram, mang 4 phi đạn kiểu 4 MAM-C hay MAM-L, các phi đạn bắn ra được laser điều hướng, bắn vào mục tiêu cố định hay di động. Giá mỗi chiếc Bayraktar TB2 là $5 triệu đôla.

.

Video dài 4:35 phút, về phi cơ không người lái gây kinh hoàng cho Nga:



https://youtu.be/S4qUsPCFV28

.

----- Hôm Thứ Sáu, 6,665 người được di tản xuyên qua các hành lang nhân đạo, theo lời Phó Thủ Tướng Ukraine Iryna Vereshchuk. Dự kiến Thứ Bảy sẽ có các hành lang nhân đạo từ Mariupol và các thành phố đang bị bao vây trong khu vực Zaporizhzhia, cũng như di tản từ vùng Luhansk, theo lời Vereshchuk.

.

Bà cũng chỉ trích các viên chức chính phủ [Ukraine] phụ trách các thành phố như Melitopol và Energodar, các nơi được nối tới hành lang nhân đạo Ukraine tới Mariupol, là đã vi phạm luật quốc tế về điều hành các hành lang nhân đạo và hợp tác với quân chiếm đóng.

.

---- Báo Jerusalem Post đăng kết quả một bản thăm dò: đa số dân Ukraine (64%) bây giờ nói hòa giải hoàn toàn với Nga là chuyện không thể xảy ra nữa.

.

. 91% nói rằng Ukraine và Nga là 2 dân tộc khác nhau.

. 76% dân Ukraine ủng hộ việc đổi tên đường, tên các địa phương nếu các tên đó liên hệ tới Nga.

.

---- Hội Đồng Điều Hành Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF nói hôm Thứ Bảy là đã chấp thuận thiết lập 1 trương mục được quản trị cho Ukraine để những người hay tổ chức muốn hiến tặng có thể gửi tiền để trợ giúp tài chánh cho Ukraine trong cuộc chiến chống Nga.

.

IMF nói bất kỳ thành viên nào, cơ quan liên chính phủ nào, tổ chức nào muốn tặng tiền hay cho Kyiv vay để ổn định kinh tế có thể gửi tiền vào tài khoản đó. Hồi tháng 3/2022, IMF đã chấpt huận $1.4 tỷ đô tiền trợ giúp tài chánh cho Ukraine để giúp nhân đạo và cho ảnh hưởng tài chánh vì cuộc xâm lăng của Nga.

.

---- Tổng Thống Biden hôm Thứ Sáu đã ký thành luật cắt giảm quan hệ thương mại giữa Mỹ và Nga, tăng thêm một mức cấm vận với Nga. Biden cũng ký 1 luật cấm nhập cảngd ầu Nga và cho phép chính phủ Mỹ tăng thuế quan với hàng Nga trên bất kỳ sản phẩm nào nhập vào Mỹ từ Nga.

.

----- Trưởng ban Báo chí Bạch Ốc Jen Psaki nói hôm Thứ Sáu rằng cấm vận đối với Nga hiện nay là đợt cấm vận lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Mục tiêu cấm vận hiện nay là đánh vào kinh tế Nga. Hiện nay đã có 600 công ty tư nhân rời bỏ Nga kể từ khi cuộc chiến xâm lăng bất đầu.

.

----- Cậu Donald Trump, Jr. đang bị nhiều nhà bình luận kêu gọi bắt giam sau khi CNN phổ biến các tin nhắn cậu gửi cho cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows về các kế hoạch lật ngược kết quả bầu cử 2020, để giựt chiến thắng của Joe Biden về cho Trump.

.

Hai ngày say ngày bầu cử, vào ngày 5/11/2020, cậu con trai cả của Trump đưa ra ý kiến đảo ngược tiến trình đếm phiếu đại cử tri Electoral College để trao nhiệm kỳ 2 đăng quangc ho Trump.

.

Trump Jr. gửi tin nhắn tới Meadows rằng "chúng ta có nhiều con đường. Chúng tôi kiểm soát tất cả." Cậu đưa ra 1 kế hoạch nhiều đơn kiện và đếm lại ở các tiểu bang chiến trường, cũng như sẽ dựng lên các đại cử tri cho Trump. Nếu tất cả đề nghị đó thất bại, cậu Trump Jr. nói với Meadows, rằng Quốc Hội vào ngày 6/1/2021 sẽ bỏ phiếu để đưa Trump vào nhiệm kỳ 2.

.

----- Các nhà nghiên cứu cho biết tuổi thọ trung bình tại Hoa Kỳ đã giảm trong năm 2021. Cụ thể, tuổi thọ trung bình Hoa Kỳ giảm từ 78.86 năm tuổi trong năm 2019 xuống còn 76.99 năm tuổi trong năm 2020. Rồi giảm xuống còn 76.60 năm tuổi trong năm 2021. Tác động lớn nhất làm dân Mỹ giảm thọ là vì dịch COVID-19.

.

----- Nam diễn viên Will Smith bị cấm tham dự các lễ trao giải Oscars trong vòng 10 năm, theo quyết định trừng phạt đưa ra hôm Thứ Sáu từ học viện điện ảnh The Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS), cơ quan tổ chức giải điện ảnh Oscars hàng năm. Lệnh cấm này áp dụng cho tất cả các sự kiện của Học viện.

.

Lý do vì Will Smith trong lễ trao giải Oscars hôm 27/3/2022 đã bước lên sân khấu tát vào mặt danh hài Chris Rock, vì cho rằng một câu nói đùa của Rock xúc phạm tới vợ của Smith. Lệnh cấm tham dự áp dụng cho cả tham dự trực tiếp hay tham dự trực tuyến (qua mạng).

.

.

---- HỎI 1: Giá thực phẩm toàn cầu đã tăng tới mức cao nhất kể từ khi LHQ theo dõi từ năm 1990?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Không phải vì cụ Bảy Đờn. Chỉ vì Putin. Chỉ số giá lương thực của Sở Lương Nông Liên Hiệp Quốc (Food and Agriculture Organization) tăng 17.9 điểm từ tháng 2/2022 tới tháng 3/2022, trung bình là 159.3 điểm trong tháng trước.

Lý do lớn là vì cuộc chiến Nga xâm lăng Ukraine: riêng Nga và Ukraine chiếm 30% xuất cảng toàn cầu về lúa mì, chiếm 20% xuất cảng toàn cầu về bắp.

. Giá lúa mì thế giới tăng 19.7% trong tháng qua.

. Giá bắp tăng 19.1% trong tháng qua.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Top_News/World-News/2022/04/08/Italy-United-Nations-food-price-index/2961649427567/

.

---- HỎI 2: Tình báo Đài Loan nghi ngờ khoảng 100 công ty Trung Cộng đã và đang chiêu dụ các kỹ sư ngành vi xử lý bán dẫn của Đài Loan với lương cao gấp 3 bình thường?

.

ĐÁP 2: Có nghi như thế.

Chi tiết:

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4501665

.

.