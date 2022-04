Làn da khô đỏng đảnh

hình minh họa

Da khô có thể xảy ra quanh năm, nhưng đặc biệt mùa lạnh, gió nhiều, nhiệt độ hạ thấp, không khí thiếu hơi nước, dùng máy sưởi ấm trong nhà, làn da thường hay cảm giác rất khô, và ngứa. Da khô có thể nguyên nhân di truyền, nhiều phần do ảnh hưởng của thời tiết, cũng có thể do lạm dụng phấn son trang điểm, hoặc thiếu vitamins E, A, C, B.





Nhận diện da khô





Da khô khi sờ lên da thấy da thô nhám, căng, đôi khi tróc vãy. Da khô rất đỏng đảnh khó ưa khó chìu, khi trang điểm không ăn phấn, lâu ngày có thể sớm nhăn da lão hóa.





Sửa chữa làn da khô không khó, chỉ cần chút kiên nhẫn. Khi bạn chăm sóc da, không chỉ phần da mặt, mà toàn thân thể cũng cần chăm chút như nhau. Những lưu ý sau đây có thể áp dụng sửa chữa làn da khô:





Không dùng nước quá nóng





Nước nóng sẽ tước hết chất dầu tự nhiên có trên da. Khi tắm gội, tốt nhất nên dùng nước hơi ấm và không chà sát quá mạnh. Da khô không nên tắm bồn, và nhất là tránh xa “hot tub”. Hơi nóng, nhiệt độ nóng và hóa chất trong nước sẽ làm da thêm khô.





Ngay cả khi bạn rửa tay, cũng không nên dùng nước nóng. Khi làn da trở màu đỏ, có nghĩa là bạn đã dùng nước quá nóng.





Thoa kem dưỡng ẩm ngay sau khi tắm, hay rửa tay





Khi bạn có cảm giác da căng ra, khó chịu, đó là lúc làn da báo tin “da khô”. Thoa kem dưỡng ẩm ngay lập tức sau khi tắm, hay rửa tay, lúc làn da còn hơi ấm và ẩm, chất kem sẽ thẩm thấu vào da tốt hơn, làn da sẽ mịn màng nhanh chóng.





Tẩy lột da chết hằng tuần





Mỗi tuần 2 lần, tẩy tế bào chết trên da mặt bằng chất “scrub” dùng cho da khô. Tẩy da chết trên thân thể mỗi tuần 1 lần, khi tắm, bằng muối hay đường.

Dầu dừa (coconut oit) rất tốt cho da khô, vừa tẩy da chết vừa làm dưỡng ẩm cho da, dùng ngay sau khi tắm. Nếu bạn dùng cho thân thể, thêm chút muối, hay đường vô dầu, tạo độ sệt, chà sát lên thân thể bằng khăn ẩm, sau đó xả sạch bằng nước ấm.





Dùng máy hút dưỡng ẩm





Hơi ẩm trong không khí rất tốt cho làn da. Nếu bạn phải dùng máy sưởi trong nhà, nên có thêm máy giữ ẩm (Humidifier) giúp làn da bớt khô. Nếu giữ máy trong phòng ngủ, nên đóng cửa phòng để hơi ẩm không thoát ra ngoài.





Làm “mask’ cho da





Mỗi tuần một lần, là cách tốt nhất để chăm sóc làn da đỏng đảnh nầy. Có nhiều vật liệu sẵn trong nhà bếp để bạn gái chúng ta sử dụng mà không phải tốn thêm tiền như trái cây, các loại dầu, mật ong…





Không xài xà bông loại bánh (drying soap)





Những loại xà bông nầy thường làm cho da rất khô. Nên dùng loại kem, lỏng, gel, có chứa chất glycerin hay petrolatum như hiệu Aveeno, Olay, Dove, khi rửa mặt cũng như tắm. Những loại xà bông tắm bồn cũng làm khô da, Nếu bạn thích ngâm trong nước ấm, dùng loại “bath oil” hay “oatmeal” thì tốt hơn là loại nổi bọt (foaming).





Nhớ chăm sóc da tay và chân





Khi da khô, toàn thân thể thường khô giống nhau, đặc biệt bàn tay, bàn chân. Da gót chân nứt nẻ không đẹp chút nào. Nên thoa kem dưỡng da tay và chân trước khi ra ngoài thời tiết lạnh. Ngâm chân trong nước ấm pha muối Epsom, khi ngủ mang vớ sau khi thoa kem, hay petroleum jelly.





-Làm mềm môi





Nhiều cô gái thường hay liếm môi, thói quen nầy thường làm cho đôi môi rất khô. Son môi chứa rất ít chất dưỡng ẩm như các loại mỹ phẩm dành cho da nên khi bạn dùng son, đôi môi cũng hay bị khô rất nhanh. Loại lip balm chứa nhiều chất dưỡng ẩm hơn son môi.





Bảo vệ làn da mặt





Nếu làn da mặt khô ráp, đừng dùng nước từ vòi trong nhà mà nên dùng loại nước uống để rửa mặt, ít hóa chất hơn. Dùng kem rửa mặt loại dành cho da khô.





Dầu cá





Dầu cá loại Omega-3 rất tốt cho da khô.





Tránh ánh nắng



Tránh nắng bằng cách đội nón, mang kiếng mát, thoa kem chống nắng vì ánh nắng không tốt cho da.





Nước





Khi da khô, bạn gái chúng ta đừng quên uống đủ lượng nước cần dùng mỗi ngày nhé.





Chú ý và chăm sóc như thế thì làn da có đỏng đảnh mấy cũng sẽ dễ thương như da em bé.