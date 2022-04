Mưa lớn dị thường ở miền Trung: 2 người chết (Phú Yên 1, Quảng Nam 1); 1 người mất tích do chìm ghe; 229 ghe, thuyền chìm; 2.714 ha lúa và 7.114 ha hoa màu bị ngập úng. (Hình: screengrab Laodong TV)

- Đức Giáo Hoàng Francis nói đang nghiên cứu có thể thăm Kyiv, trong khi lên án cuộc chiến Putin gây ra ở Ukraine. Phóng viên nhiếp ảnh Max Levin của Ukraine làm việc cho Reuters, BBC, bị quân Nga bắn chết ở ngoại ô Kyiv. LHQ: đã tới 4,137,842 người tỵ nạn. Ngoại trưởng Nhật Bản tới Ba Lan, chuẩn bị tiếp nhận người Ukraine di tản.

- Ukraine xin viện trợ súng lớn trong khi quân Nga đổi chiến thuật để dồn quân về chiếm nhiều vùng phía đông và nam Ukraine. Nga hăm dọa Anh: vận chuyển dàn súng chống hạm tầm xa và phòng không của Anh giúp Ukraine sẽ bị Nga tấn công. Nga tấn công xưởng lọc dầu lớn của Ukraine, không kích các sân bay quân sự ở Poltava và Dnipro.

- Đức: Nếu hòa đàm không xong, cuộc chiến du kích tại Ukraine sẽ tăng dồn dập. Đức tìm mua dàn phòng không Mỹ và Israel. Liên Âu chuẩn bị đợt cấm vận mới nhắm vào Nga, không chỉ riêng lĩnh vực năng lượng Nga. Pakistan muốn 2 phía ngưng bắn tức khắc. UNESCO: ít nhất 53 di tích văn hóa, lịch sử, tôn giáo Ukraine bị quân Nga bắn sụp. Zelensky: quân Nga đang rút khỏi phía Bắc Ukraine, để tấn công mạnh vào phía đông và nam Ukraine.

- Mỹ sẽ gửi các xe tăng do Xô Viết sản xuất sang cho Ukraine để giúp phòng thủ chống Nga. Ukraine nói không liên hệ gì vụ cháy kho xăng trên đất Nga. Tin tặc TQ tấn công Ukraine vài ngày trước khi quân Nga bắt đầu xâm lăng Ukraine. Mỹ cung cấp Ukraine thiết bị chống vũ khí hóa học và vũ khí sinh học. Quân Ukraine tấn công làng Donetskyi trong khu tự ly khai Lugansk.

- Zelensky: Ukraine sẽ làm cho NATO mạnh mẽ hơn nhiều, Ukraine chấp nhận trung lập với điều kiện... Zelensky: Ukraine có bước tiến tuy chậm nhưng vững chắc, coi chừng lính Nga gài lựu đạn nơi xác dân chết bên đường, tố Nga đang vơ vét lính nghĩa vụ.

- Nga buộc các đại học xóa toàn bộ nội dung ra YouTube, về mạng video riêng của Nga. Nga tố cáo Google là bóp méo thông tin và không gỡ các thông tin Nga đòi gỡ. Thổ Nhĩ Kỳ: sẽ làm cầu nối với Nga, không phạt Nga; Liên Âu còn lệ thuộc năng lượng Nga thêm 10 năm tới. Đức xem xét, có thể trục xuất khoảng 20 nhà ngoại giao Nga.

- Tennessee: điều tra mục sư truyền hình Perry Stone về nghi vấn tấn công tình dục 9 phụ nữ

- gần bạo loạn 6/1/2021, người ghi nhật ký cho Bạch Ốc không nhận được giấy tờ hoạt động từ Trump

- Tin nhắn gửi Mark Meadows ngày 3/1/2021: Trump đọc diễn văn trong hội thoại bí mật chỉ huy lật ngược bầu cử.

- Hơn 300 dân cử Cộng Hòa cấp tiểu bang có thể bị truy tố vì tham dự giúp Trump lật ngược bầu cử 2020

- Sau cú bạt tai Christ Rock ở Giải Oscars, diễn viên Will Smith gửi thư xin từ nhiệm, AMPAS nói vẫn sẽ kỷ luật

- Trump lanh tay, lấy ảnh nhân viên chụp đi in sách: nhiếp ảnh gia S. Craighead bó tay, hủy dự án in sách ảnh

- Mưa lớn dị thường ở miền Trung: 2 người chết, hơn 200 ghe thuyền bị chìm.

- Sài Gòn: Hàng loạt tiểu thương các chợ An Đông, Bến Thành, Bà Chiểu... bỏ sạp vì ế ẩm.

- HỎI 1: Gần phân nửa các cụ Medicare chết trong khi 2 năm cuối đời bị bệnh Alzheimer's hay một dạng bệnh lãng trí? ĐÁP 1: Năm 2017, tới 47% cụ như thế.

- HỎI 2: Có tới 85% dân Mỹ tự nhận là lái xe cẩn trọng tuyệt vời? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-2/4/2022) --- Tổng Thống Volodymyr Zelenskyy nói quân Nga đang rút khỏi phía Bắc Ukraine, trong khi củng cố và chuẩn bị tấn công mạnh vào phía đông và nam Ukraine. Ông nói phía đông Ukraine đang cực kỳ khó khăn, trong khi nỗ lực di tản tiếp tục cho các cư dân bị kẹt ở các thành phố lớn đang bị quân Nga bao vây. như Mariupol.

Ông nói quân Ukraine đang tiến cẩn trọng, trong khi quân Nga rút quân đang vây quanh thủ đô Kyiv và thành phố phía bắc Chernihiv để đưa về phía đông.

--- Quân Nga dùng lựu đạn "stun" gây kinh hoảng để giải tán dân Ukraine biểu tình ở vùng Nga đang chiếm.

Video dài 1:01 phút:



https://youtu.be/vneKGGJ7JCQ

--- UNESCO nói có ít nhất 53 địa điểm di tích văn hóa, lịch sử, nhà thờ cổ và bảo tàng Ukraine đã bị quân Nga bắn phá tệ hại.

--- Cao Ủy Tỵ Nạn LHQ nói số người rời ukraine để tỵ nạn lên tới 4,137,842 người, tính vào rạng sáng Thứ Bảy 2/4/2022. Trong đó, vào biên giới Ba Lan là 2,405,703 người, vào biên giới Romania là 629,917.

--- Đức Giáo Hoàng Francis nói ngài đang nghiên cứu có thể sẽ thăm Kyiv, trong khi ngài chỉ trích cuộc chiến Putin gây ra ở Ukraine. Ngài nói như thế khi thăm Malta. Nhưng ngài không chỉ đích danh Putin, chỉ nói là "vài nhà độc tài" đã gây ra nỗi lo cuộc chiến nguyên tử trong "cuộc xâm lăng tàn phá và giết trẻ em" dưới chiêu bài "lợi ích quốc gia của thời xưa cổ."

Ngài nói có thể sẽ đi thăm Kyiv, thủ đô Ukraine, vì đã nhận được lời mời từ Đô Trưởng, nhưng chưa thể định ngày có thể đi thăm.

--- Một phóng viên nhiếp ảnh Ukraine làm việc cho nhiều cơ quan thông tấn Tây phương, trong đó có Reuters, AP, TIME và BBC, đã bị quân Nga bắn chết ở quận Vyshgorod, ngoại ô phía bắc Kyiv, theo lời Ukraine. Xác của Maksym (Maks) Levin được tìm thấy với 2 phát đạn trên người.

Max Levin sinh ngày 7/7/1981 tại Kyiv, mê nhiếp ảnh từ thơ ấu. Năm 15 tuổi, làm bộ ảnh chủ đề "Kyiv-98". Tốt nghiệp kỹ sư vi tính từ đại học Kyiv Polytechnic Institute nhưng theo đuổi nghề phóng viên nhiếp ảnh, chụp và quay phim cho nhiều báo, thông tấn Ukraine và quốc tế.

--- Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng Thống Ukraine, kêu gọi quốc tế viện trợ súng lớn cho Ukraine trong khi quân Nga đổi chiến thuật: Nga dồn quân về phía đông và nam Ukraine, chiếm nhiều vùng, không chỉ riêng 2 nơi ly khai Donetsk và Luhansk để sẽ ăn đời ở kiếp trên đất Ukraine.

--- Pakistan muốn 2 phía ngưng bắn tức khắc trong cuộc chiến ở Ukraine, và nói sẵn sàng làm mọi thứ trung gian 2 bên cần thiết để đem hòa bình cho Ukraine, theo lời Tổng Tham Mưu Trưởng Qamar Javed Bajwa của Pakistan. Ông nói trong bài diễn văn hôm Thứ Bảy: "Nga xâm lăng Ukraine là rất bi thảm, một bi kịch lớn."

--- Quân Nga tấn công xưởng lọc dầu lớn ở thị trấn Kremenchuk của Ukraine sáng Thứ Bảy, bằng cá không kích và cả phi đạn tầm xa bắn từ tàu Hải quân Nga ngoài biển, theo lời của phát ngôn nhân Bộ quốc phòng Nga Igor Konashenkov.

Ông nói Nga đã bắn cháy kho xăng và dầu này, nơi đang cung cấp cho quân Ukraine ở miền đông và miền trung Ukraine.

Ông cũng nói Không quân Nga đã có các đợt không kích vào các sân bay quân sự của Ukraine ở Poltava và Dnipro, hai thành phố phía đông của Kremenchuk.

--- Thường dân di tản ra khỏi Mariupol.

Video dài 1:25 phút:



https://youtu.be/qWjm3So3eO8

--- Nga hăm dọa Anh quốc. Nga sẽ xem sự vận chuyển các dàn súng chống hạm tầm xa và phóng không của Anh như là "mục tiêu hợp pháp" nếu Anh viện trợ co Ukraine các vụ khí này, theo lời Đại sứ Andrei Kelin trả lời thông tấn TASS.

--- Nếu thương thuyết không xong, cuộc chiến du kích tại Ukraine sẽ tăng dồn dập, theo lời Bộ Trưởng Quốc Phòng Đức Eberhard Zorn hôm Thứ Bảy, trong khi ông nhắc rằng Đức vẫn sẽ không tham dự cuộc chiến ở Ukraine trực tiếp. Ông cũng nói Đức đang tìm mua dàn phòng không chống phi đạn từ Mỹ và Israel, nhưng không nói chi tiết.

--- Liên Âu nói đang chuẩn bị đợt cấm vận mới nhắm vào Nga, không chỉ riêng lĩnh vực năng lượng Nga, và dự kiến sẽ rất khó cho Nga tránh né, khi ông nói trong diễn đàn Ambrosetti Forum. Hiện thời Liên Âu đã cấm vận Nga qua 4 gói trừng phạt, lần mới nhất hiệu lực là ngày 15/3/2022.

--- Hôm thứ Bảy, Ngoại trưởng Nhật Bản đã tới Ba Lan, nơi đây ông sẽ thực hiện các quy trình để tiếp nhận người Ukraine đi sơ tán, theo tin của NHK. Dự kiến ông Hayashi Yoshimasa sẽ thăm một cơ sở làm nơi lưu trú cho người sơ tán và trò chuyện với các nhân viên của tổ chức phi chính phủ (NGO) đang giúp đỡ những người này. Ông Hayashi dự định thị sát khu vực sát biên giới với Ukraine và hội đàm với các quan chức cao cấp trong Chính phủ Ba Lan. Ông sẽ ở Ba Lan cho tới đầu tuần tới.

Phát biểu với báo giới trước khi rời Nhật Bản, ông Hayashi cho biết Chính phủ Nhật Bản sẽ hỗ trợ hết sức có thể để thể hiện sự đoàn kết với Ukraine. Ông cũng cho biết Nhật Bản sẽ xem những người sơ tán cần gì và có những vấn đề gì phải giải quyết để tiếp nhận họ. Nhật Bản đang xem xét đưa một số người sơ tán đi cùng chuyến bay trở về Nhật của ông Hayashi. Giới chức cũng đang tìm nơi lưu trú cho những người sơ tán chọn ở Nhật Bản, và sẽ giúp họ chi trả phí sinh hoạt.

--- Nơi bị tàn phá, hình ảnh trước và sau.

Video dài 1:10 phút:



https://youtu.be/Z4Mzw-PpQxk

--- Tổng Thống Zelensky nói với Fox News rằng ông tin là Ukraine sẽ làm cho NATO mạnh mẽ hơn nhiều.

Ông nói trong cuộc phỏng vấn của Bret Baier rằng, "Rất khó cho chúng tôi nói về NATO vì NATO không chấp nhận chúng tôi vào, tôi nghĩ đó là 1 lỗi lầm... Chúng tôi là một phần quan trọng của lục địa Châu Âu."

Trước đó, Zelensky nói Ukraine sẵn sàng giữ lập trường trung lập nếu Nga ngưng bắn và đồng ý thỏa hiệp. Sau đó, Ngoại Trưởng Ukraine là Dmytro Kuleba nói rằng Ukraine không bác bỏ ý kiến có lực lượng NATO giữ gìn hòa bình hiện diện trong lãnh thổ Ukraine.

--- Zelensky trong bài diễn văn YouTube sáng Thứ Bảy khen ngợi một số bước tiến tuy chậm nhưng vững chắc trong việc phòng thủ chống Nga, đồng thời cảnh giác toàn dân Ukraine về tình hình lính Nga gài lựu đạn nơi xác dân chết bên đường và tại các căn nhà bỏ hoang để gây sát thương khủng bố.

Ông cũng nói Nga đang vơ vét lính nghĩa vụ, và các đơn vị lính mới này có thể bị đưa vào chiến trường chống lại dân tộc Ukraine, và đó là bảo đảm các thanh niên trẻ này sẽ chết. Ông kêug ọi dân Nga là "Chúng tôi không cần thêm người chết ở đây."

Ông cũng cảnh báo rằng Nga đang tìm cách vơ vét thanh niên trong vùng Crimea để đưa vào trại lính, và ông gọi vét lính như thế là tội hình sự, và ông kêu gọi các thanh niên trong vùng Crimea hãy tìm về phía Ukraine thôi.

--- Mỹ đang nói chuyện với các nước đồng minh để chuyển các xe tăng do Xô Viết sản xuất sang cho Ukraine để giúp phòng thủ chống Nga, theo báo New York Times, dân4 nguồn tin từ chính phủ Biden. Lý do gửi xe tăng do Xô viết sản xuất vì quân đội Ukraine đã sử dụng quen vũ khí Xô viết. Nguồn tin không tiết lộ Mỹ sẽ gửi Ukraine bao nhiêu xe tăng và sẽ qua đường biên giới nào.

--- Nga tố cáo quân Ukraine đưa trực thăng không kích, làm cháy một kho xăng trên lãnh thổ Nga hôm Thứ Sáu, nhưng chính phủ Ukraine nói là quân đội Ukraine không liên hệ gì vụ cháy kho xăng trên đất Nga.

--- Trung Quốc bị tố cáo đã tấn công tin tặc vào quân đội và các lò nguyên tử Ukraine vài ngày trước khi Nga đưa quân vào tấn công Ukraine, theo tin từ tình báo Ukraine.

Sở An Ninh Ukraine (SBU) nói hơn một ngàn vụ tin tặc xảy ra vài ngày trước khi quân Nga bắt đầu xâm lăng Ukraine. SBU nói tin tặc TQ tìm đột nhập mạng của quân biên phòng Ukraine và đã gây trục trặc trong hạ tầng dân sự và quốc phòng Ukraine.

SBU nói rằng tin tặc Nga trước đó đã tìm cách đột nhập mạng quốc phòng Ukraine trước cuộc chiến, và tin tặc TQ sử dụng phương tiện và phương pháp riêng của TQ. Chính phủ TQ từ chối bình luận.

--- Trưởng phòng báo chí Bạch Ốc Jen Psaki hôm Thứ Sáu nói rằng Mỹ cùng với cộng đồng quốc tế đang cung cấp Ukraine phương tiện bảo vệ chống lại các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học và vũ khí sinh học.--- Quân Ukraine đã tấn công ngôi làng Donetskyi trong khu tự ly khai Cộng Hòa Nhân Dân Lugansk (LPR) vào đêm Thứ Sáu, theo lời LPR trên mạng Telegram. Đợt pháo kích vào lúc 10:30 giờ đêm giờ địa phương, sử dụng đại bác 122-millimeter. Chưa có tin tử vong.--- Chính phủ Đức đang xem xét trục xuất nhiều nhà ngoại giao Nga vì lý do làm gián điệp, theo báo Sueddeutsche Zeitung hôm Thứ Sáu. Báo này nói có thể Đức sẽ trục xuất khoảng 20 nhà ngoại giao.--- Bộ Giáo Dục và Khoa Học Nga hôm Thứ Sáu ra lệnh, buộc các đại học tại Nga phải xóa toàn bộ các nội dung ra khỏi các trương mục YouTube của họ. Và phải chuyển các nội sung vào mạng video riêng của Nga có tên là VK Video hay RuTube với hạn chót là ngày 4/4/2022.Quyết định đưa ra sau khi YouTube (thuộc sở hữu của Google) ngăn cản các kệnh truyền thông Nga từ khi quân Nga xâm lăng Ukraine. Cùng lúc, Nga tố cáo Google là bóp méo thông tin và không chịu gỡ các thông tin Nga đòi gỡ.--- Phát ngôn nhân Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin hôm Thứ Sáu nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ không có ý định "đốt tất cả các cầu nối" với Nga và sẽ không tham dự trừng phạt chống Nga. Kalin nói rằng Liên Âu không có thể thoát lệ thuộc năng lượng Nga trong vòng 10 năm tới, và chỉ có 1 cách là Châu Âu mở rộng đường ống dẫn khí đốt Trans-Anatolian để dẫn khí đốt từ Azerbaijani tới Châu Âu.---- Sở Điều Tra Tennessee (TBI) cho biết đang điều tra mục sư truyền hình Perry Stone sau khi có các cáo buộc ông này tấn công tình dục một số phụ nữ từ 2 năm trước, theo báo Chattanooga Times Free Press.TBI đã phỏng vấn ít nhất 5 người tự nói là nạn nhân hay liên hệ tới Hội tháng cùa Stone. Có ít nhất 9 nạn nhân mà TBI muốn phỏng vấn, theo báo Chattanooga Times Free Press. Dự kiến khi điều tra xong, kết quả sẽ chuyển qua Steve Crump, Biện lý của các quận Bradley, McMinn, Monroe và Polk.--- Trong những ngày gần tới ngày bạo loạn 6/1/2021, người giữ nhiệm vụ ghi nhật ký cho Bạch Ốc không nhận được nhiều tin từ Trump, theo lời nhiều người biết về cuộc điều tra của Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1/2021.Người giữ nhiệm vụ thư ký viết sổ nhật ký Bạch Ốc trong các năm của Trump đã được Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn phỏng vấn, trả lời rằng các chi tiết hoạt động của cô các ngày gần 6/1/2050 không bận rộn nữa.Đó là điều dị thường: từ ngày 4/1/2021, không còn bao nhiêu cú điện thoại và thư tín Bạch Ốc chuyển cho nhân viên này để ghi vào sổ nhật ký. Từ ngày 5/1/2021, người giữ nhiệm vụ ghi sổ nhật ký Bạch Ốc không được đưa cái gì để ghi vào. Và ngày 6/1/2021 là ngày bạo loạn tấn công tòa nhà Quốc Hội.--- Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021 yêu cầu cựu cố vấn Bạch Ốc Peter Navarro phải nói với Ủy Ban "về vai trò của y trong nỗ lực lật ngược bầu cử."Chiều Thứ Sáu 1/4/2022, Ủy Ban phóng lên mạng xã hội một thư ngắn nhan đề "Tin nhắn ngày 3/1 gửi Mark Meadows," trong đó Ủy ban viết kiểu lơ lửng: "Tôi có chi tiết về cú điện thoại mà Navarro đã giúp triệu tập... để hoãn xác nhận phiếu... trong đó có Tổng Thống tham dự..."Ủy Ban không tiết lộ ai gửi thư ngắn đó. Hôm Thứ Hai 28/2/2022, Ủy ban đã bỏ phiếu để quy lỗi Navarro và Dan Scavino tội coi thường Quốc Hội.

Nội dung đầy đủ trong thư ngắn là chứng cớ Trump tham dự chiến dịch lật ngược bầu cử.



Tin nhắn ngày 3/1/2021 gửi tới Mark Meadows: "Mark ơi. Tôi có chi tiết về cú điện thoại mà Navarro đã giúp triệu tập hôm qua họp với các dân cử trong một phần nỗ lực của y (Navarro) để buộc PTT Pence hoãn xác nhận phiếu bầu 10 ngày, trong đó có Tổng Thống [Trump] tham dự. Khi Tổng Thống [Trump} nói, thì ông [Mark] có [dự] cú điện thoại đó không?"

--- Hàng trăm dân cử Cộng Hòa cấp tiểu bang có thể bị truy tố vì tham dự giúp Trump lật ngược bầu cử 2020, theo nhận định của Amanda Carpenter, một bình luận viên ở The Bulwark, và chứng cớ liên hệ là 1 thư ngắn điện tử gửi Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows hôm 3/1/2021. Thư ngắn có nhắc cú điện thoại với Trump và Peter Navarro hôm trước đó.

Carpenter nói rằng thư ngắn này là chứngc ớ Trump điều hợp hàng trăm dân cử tiểu bang để ngăn chận thủ tục xác minh phiếu bầu cho Tổng Thống tân nhiệm Joe Biden. Đích thân Trump ngăn chận là lớn chuyện rồi.

Carpenter nhắc về thông báo báo chí gửi một ngày trước ngày Meadows nhận được thư ngắn điện tử. Bản thông cáo báo chí có nhóm "Got Freedom?" (Tự do chưa?) nói là nhóm này sẽ hội thảo toàn quốc, trong đó Trump sẽ đọc diễn văn. Trong hội thoại qua điện thoại đó có Rudy Giuliani, John Eastman; Peter Navarro, John Lott...

--- Diễn viên Will Smith đã gửi thư xin từ nhiệm tư cách thành viên của tổ chức Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS), nơi đang điều tra và sẽ kỷ luật Smith về cú bạt tai Smith đánh vào diễn viên hài Chris Rock trên sân khấu Oscars.

Trong lá thư phổ biến hôm Thứ Sáu, Smith xin lỗi về hành vi của y hôm Chủ Nhật và nói y chấp nhận bất kỳ hậu quả nào do Hội Đồng của tổ chức này đưa ra.

Tổ chức AMPAS là hiệp hội của những người liên hệ trong làng phim ảnh và truyền hình, nơi tổ chức Giải Oscars hàng năm. AMPAS nói là đã chấp nhận thư từ nhiệm của Smith, nhưng vẫn sẽ thảo luận về hình thức phạt Smith.

Từ chức sẽ không ngăn cấm Smith tham dự Giải Oscars tương lai nếu có thư mời, cũng không gây trở ngại cho việc Smith và các phim Smith được đề cử hay nhận giải Oscars tương lai.

--- Mỗi Tổng Thống đều có một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp theo sát để chụp hình, và các hình ảnh của người giữ nhiệm vụ nhiếp ảnh này sẽ không giữ bản quyền vì là tài sản chung cho toàn dân. Tất cả các nhiếp ảnh gia cho các Tổng Thống trước đời TRump sau khi mãn nhiệm đều in một sách ảnh và cũng là một cách cho nhiếp ảnh gia vừa kiếm tiền, vừa giữ kỷ niệm trong nghề.

Tuy nhiên, nhiếp ảnh gia Shealah Craighead trong 4 năm theo sát Trump và gia đình quyết định không ấn hành tuyển tập ảnh của cô. Lý do Trump đã chụp giựt, lấy ảnh của cô chụp đê in thành sách ảnh của Trump.

Báo People ghi rằng khi nhiệm kỳ của Trump sắp hết, nhiếp ảnh gia Shealah Craighead dự định theo kiểu các nhiếp ảnh gia các đời Tổng Thống trước là in một sách ảnh cô đã chụp trong 4 năm của Trump và Bạch Ốc. Báo New York Times kể rằng Trump đồng ý quảng cáo sách cho cô Craighead và sẽ viết Lời đầu sách cho sách ảnh của cô, và bù lại sẽ nhận một khoản tiền ứng trước từ cô. Thế giới Trump khẩn cấp làm cuốn sách ảnh riêng cho Trump, trong đó dùng nhiều hình ảnh cô chụp.

Sách của Trump nhan đề "Our Journey Together" (Hành Trình Chung Của Chúng Ta) phát hành hồi tháng 12/2021, bán lẻ giá $75/cuốn, nếu bản có chữ ký của Trump thì bán giá $230 trở lên.

Báo NYT nói rằng dưới các hình ảnh cô Craighead chụp đều không ghi tên cô, nhưng phần đầu sách có lời cảm ơn cô có đóng góp trong sách. Theo luật, tất cả hình ảnh thuộc về liên bang đều không giữ bản quyền, ai xài cũng được, đó là lý do Trump xài hình của cô Craighead chụp mà không cần xin phép của cô.

Eric Bush, nhiếp ảnh gia trong Bạch Ốc của George W. Bush, nói với New York Times rằng "Đó là một cái bạt tai vào mặt." Ý nói, Trump đã bạt tai chính cô nhiếp ảnh viên Bạch Ốc.

Nhưng cô Shealah Craighead từ chối lời xin phỏng vấn của báo NYT. Cô chỉ nói với báo này rằng: "Tôi giữ lập trường phi chính trị ở mức có thể, trong cương vị tôi là một người phóng sự lịch sử trung lập. Đứng trung lập, tôi có thể là người quan sát sắc bén."

Dù vậy, cô thêm, rằng cô đành dẹp bỏ ý định in sách ảnh của cô về 4 năm chụp ảnh cho Bạch Ốc của Trump. Hiển nhiên, về nghệ thuật "lanh tay, lẹ mắt" thì cô chịu thua Trump rồi.

Cả nhiếp ảnh gia Craighead và phát ngôn nhân cho Trump không trả lời câu hỏi từ báo People.

Tác phẩm của nhiếp ảnh gia Craighead cũng như của các đời Tổng Thống khác đều cho dân Mỹ dùng tự do, khỏi bản quyền, có thể xem ở đây:

https://www.flickr.com/photos/whitehouse45/

--- Mưa lớn dị thường ở miền Trung: 2 người chết, hơn 200 ghe thuyền bị chìm. Bản tin VietnamNet ghi nhận. Tính đến sáng nay (2/4), mưa lớn tại miền Trung đã khiến 2 người chết, 1 người mất tích, hàng trăm ghe, thuyền bị chìm đang được địa phương trục vớt. Theo báo cáo của Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, đêm 1/4 tại Quảng Trị - Quảng Nam tiếp tục mưa từ 100-200mm và đã giảm từ 2h sáng 2/4. Tổng mưa đợt ở Quảng Trị - Quảng Ngãi từ 200-500mm; Bình Định - Khánh Hòa, Quảng Bình từ 150-300m. Lũ trên các sông Quảng Bình - TT.Huế đã đạt đỉnh ở mức trên BĐ1, riêng sông Bồ (TT.Huế) ở mức BĐ2 và đang xuống; các sông khác dưới BĐ1. Thiệt hại ban đầu có 2 người chết (Phú Yên 1, Quảng Nam 1); 1 người mất tích do chìm ghe. Ngoài ra, có 2 nhà sập; 37 nhà tốc mái; 229 ghe, thuyền chìm, các địa phương đang trục vớt, khắc phục; 2.450 lồng bè thiệt hại; 6 điểm sạt lở giao thông. Mưa lũ cũng khiến 2.714 ha lúa và 7.114 ha hoa màu bị ngập úng.

--- Hàng loạt tiểu thương các chợ nổi tiếng ở TP.HCM bỏ sạp vì ế ẩm. Báo Tuổi Trẻ ghi nhận. Các chợ đầu mối như An Đông, Bến Thành, Bà Chiểu... một thời nhộn nhịp kẻ mua, người bán thì hiện tại không khí đìu hiu len lỏi khắp ngóc ngách khu chợ sầm uất, dù hoạt động của thành phố đã trở lại bình thường. Dù các hoạt động kinh tế - xã hội đã trở lại bình thường từ lâu nhưng tình hình buôn bán tại nhiều chợ trên địa bàn TP.HCM vẫn ế ẩm. Nhiều tiểu thương vẫn tiếp tục treo biển sang nhượng, cho thuê sạp. Chợ An Đông, quận 5, nổi tiếng là trung tâm bán sỉ lớn và lâu đời nhất TP.HCM. Tuy nhiên, kể từ khi hết giãn cách xã hội đến nay, nơi đây vẫn vắng hoe, tiểu thương “đói” khách tới nỗi bỏ sạp rất nhiều. Chợ Bến Thành, chợ Bà Chiểu cũng tình cảnh tương tự. Chị Thúy, một chủ sạp đồ ăn, chia sẻ chợ Bến Thành chủ yếu phục vụ du lịch. Mặc dù kinh tế, du lịch mở cửa nhưng vẫn không ăn thua, hàng quán vẫn không bán được.

--- HỎI 1: Gần phân nửa các cụ Medicare chết trong khi 2 năm cuối đời bị bệnh Alzheimer's hay một dạng bệnh lãng trí?

ĐÁP 1: Năm 2017, tới 47% cụ như thế. Tạp chí JAMA Health Forum ghi nhận hồi năm 2004 chỉ 35% các cụ Medicare chết trong khi 2 năm cuối đời bị bệnh Alzheimer's hay một dạng bệnh lãng trí khác. Như thế, tới năm 2017 là tăng 30% so với năm 2004.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2022/04/01/dementia-Alzheimers-Medicare-increase-study/3821648822632/

--- HỎI 2: Có tới 85% dân Mỹ tự nhận là lái xe cẩn trọng tuyệt vời?

ĐÁP 2: Đúng thế. Bản khảo sát của Nationwide Insurance cho thấy câu trả lời chung là: "Tui lái xe cẩn trọng rất mực. Còn người hôn phối của tui lái xe quá ẩu."

. 85% dân Mỹ tự nhận là lái xe xuất sắc hay rất tốt.

. chưa tới 30% nói người khác lái xe cũng tốt như mình.

. 51% người lái xe thú nhận từng cầm điện thoại để nói, hay bấm text, hay dùng app.

. 54% nói thười lái xe ít nhất 10 dặm/giờ quá tốc độ hạn chế.

. 53% thú nhận từng vừa lái xe vừa ăn.

. năm 2021, chết trên đường lái xe tăng 12%.

Chi tiết:

https://www.wccbcharlotte.com/2022/04/01/survey-85-of-people-think-their-driving-is-very-good-or-excellent/

.