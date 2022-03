Tướng Eric Vidaud, Tư lệnh Tình báo Quân đội Pháp, đã bị mất chức này sau khi không nắm rõ được tình hình Ukraine, và không tiên đoán được Nga sẽ xâm lăng, điều mà tình báo Mỹ đã nói rất sớm và chính xác.

.

- Vụ Việt Á ngoáy mũi cả nước: 2 Bộ Trưởng, 2 Thứ Trưởng, 3 ông tướng và nhiều cấp tá bị kỷ luật...

- Thuốc Ivermectin để tẩy giun cho ngựa trong nông trại không chữa được COVID-19

- Biden: sẽ xuất kho dự trữ chiến lược khoảng 1 triệu thùng brrel/ngày để giữ giá xăng cho ổn định lại.

- DNC và ban vận động tranh cử 2016 của bà Hillary Clinton sẽ trả FEC $113,000 thương lượng.

- Putin nói với Thủ Tướng Ý Mario Draghi: chưa đủ điều kiện để ngưng bắn ở Ukraine. Đức: kinh tế Đức co cụm và dân sẽ nghèo hơn vì cuộc chiến ở Ukraine. Kinh tế của Nga sẽ co cụm 10% và kinh tế Ukraine sẽ co cụm 20% trong năm 2022.

- Nga trưng binh 134,500 thanh niên từ 18 tuổi tới 27 tuổi. Tin tặc Nga xâm nhập mạng của NATO và hệ thống quân sự các nước Châu Âu. Belarus đang tập trận, gây nghi vấn Belarus sẽ tham chiến ở Ukraine. Nga và Ukraine sẽ thương thuyết trực tuyến, phía Ukraine nói:"rất ít, rất nhỏ một tia hy vọng lạc quan".

- Tướng Eric Vidaud, Tư lệnh Tình báo Quân đội Pháp, mất chức vì tiên đoán Nga không sẽ xâm lăng Ukraine

- Mỹ sẽ gửi Ukraine 100 máy bay không người lái chở bom tự sát. Toàn cầu siết về xuất cảng sang Nga đã có hiệu quả: nhiều hãng xe Nga đóng cửa vì thiếu phụ tùng. South Ossetia, quốc gia ly khai từ quốc gia Goegia, xin sáp nhập vào Nga.

- Hành lang đề ra với tham dự trực tiếp của Cao Ủy Tỵ Nạn LHQ và Hội Hồng Thập Tự Quốc Tế. Nga kêu gọi Ukraine cùng ngưng bắn và bảo đảm cho thường dân di tản. Quân Nga ngưng bắn vào ngày 31/3/2022 để mở một hành lang nhân đạo nhằm di tản thường dân từ Mariupol tới Zaporizhzhia; Ukraine gửi 45 xe buýt tới đón dân.

- Mỹ: Putin bị các phụ tá lửa gạt, cho đọc tin dỏm, vì chỉ ưa đọc toàn các bài tô hồng, phóng đại. Nga bắt đầu tái phối trí khoảng 20% lính đang bao vây thủ đô Kyiv. Nga nói Ukraine dự tính dùng phi cơ không người để chở bom sinh hóa qua tấn công quân Ukraine.

- Thương thuyết: Nga không cho bàn về Crimea, nhưng Ukraine đòi tái lập thẩm quyến Ukraine ở Crimea trước. Ukraine yêu cầu Canada cung cấp vũ khí để chống Nga. Đức sẽ trả tiền mua năng lượng Nga bằng tiền EURO hay đôla Mỹ, như đã ghi trong hợp đồng trước đó.

- Bộ Tư Pháp điều tra về cú bạo loạn 6/1/2021 tại tòa nhà Quốc Hội, đã lập bồi thẩm đoàn, gửi trát đòi thẩm vấn.

- HỎI 1: Tổ chức Y tế Thế giới WHO báo cáo chết vì COVID-19 toàn cầu tăng 43% tuần qua? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Căn nhà cao giá nhất tại Quận Cam là gần 70 triệu đôla? ĐÁP 2: Giá căn nhà này là $69,800,000 tức là gần 70 triệu.

.

QUẬN CAM (VB-31/3/2022) --- THUỐC IVERMECTIN -- loại thuốc nổi tiếng để tẩy giun cho ngựa trong nông trại -- không làm suy yếu hay chống cự nổi siêu vi COVID-19, theo cuộc nghiên cứu đăng trên tạp chí y khoa New England Journal of Medicine.

.

Cuộc nghiên cứu tại Brazil với 3,515 người tham dự, chia làm 3 nhóm: nhóm dùng thuốc ivermectin, nhóm dùng thuốc giả, và nhóm dùng cách trị liệu khác cho COVID-19.

.

Kết quả kể như tương đương: 14.7% người dùng ivermectin phải đưa vào bệnh viện, trong khi 16.3% số người dùng thuốc giả. Trump nhiều lần ca ngợi dùng thuốc tẩy giun ngựa Ivermectin nên dùng cho người, và các bác sĩ không đồng ý.

.

--- GIÁ XĂNG tăng vọt theo cường độ chiến trường Nga/Ukraine. Tổng Thống Biden cho biết sẽ xuất kho dự trữ chiến lược khoảng 1 triệu thùng brrel/ngày để giữ giá xăng cho ổn định lại.

.

Giá dầu thô trên thị trường là $105/thùng barrel hôm Thứ Tư, trong khi năm ngoái thời gian này là $60/thùng barrel. Từ giá xăng tăng, mọit hứ tăng, lạm phát bây giờ là kỷ lục trong 40 năm.

.

--- ỦY BAN Dân Chủ Quóc Gia DNC và ban vận động tranh cử 2016 của bà Hillary Clinton đồng ý thương lượng, sẽ trả $113,000 cho cơ quan Federal Election Commission (FEC) về bản báo cáo khai không đúng về cách chi tiền để tìm hồ sơ Steele (trong hồ sơ, Trump được 1 cựu viên chức tình báo Anh mô tả về một đêm hoan lạc sex của Trump tại Moscow.

.

Không ai biết sự thật về chuyện Putin có gài bẫy hay quay phim gì về Trump không, cũng không biết thực sự Trung có tưng bừng vui hay không. Vấn đề là, DNC có chi tiền cho người đi tìm hồ sơ Steele, và DNC báo cáo với FEC rằng tiền đó là chi trả dịch vụ pháp lý.

.

--- PUTIN nói với Thủ Tướng Ý Mario Draghi rằng chưa đủ điều kiện để ngưng bắn ở Ukraine, theo lời Draghi trong buổi họp báo hôm Thứ Năm khi trả lời báo chí về cú điện thoại với Putin một ngày trước đó.

.

--- KINH TẾ của Nga sẽ co cụm 10% và kinh tế Ukraine sẽ co cụm 20% trong năm 2022, theo lời Ngân Hàng Châu Âu Tái Thiết & Phát Triển (European Bank for Reconstruction and Development - EBRD).

.

--- BỘ TRƯỞNG Kinh Tế Đức Robert Habeck nói trên đài ZDF hôm Thứ tư rằng Đức hiện là nền kinh tế lớn nhất Châu Âu sẽ bị co cụm và dân sẽ nghèo hơn vì ảnh hưởng cuộc chiến ở Ukraine.

.

Ông nói xã hội Đức phải trả giá vì chiến tranh ở Ukraine, nhưng không phải là một giá quá cao mà dân Ukraine gánh chịu, họ chết, họ mất nhà, họ bị pháo kích, "còn chúng ta chỉ bị lạm phát cao."

.

--- NGA và Ukraine sẽ thương thuyết vòng mới vào hôm 1/4/2022 bằng nói chuyện qua trực tuyến. Nhưng Andriy Yermak, Chánh văn phòng của Tổng Thống Volodymyr Zelensky, nói với CNN rằng hôm có "rất ít, rất nhỏ một tia hy vọng lạc quan" sau vòng thương thuyết vừa qua ở Thổ Nhĩ Kỳ.

.

--- TIN TẶC Nga mới đây đã tìm cách xâm nhập mạng của NATO và hệ thống quân sự các nước Châu Âu, theo nhóm phân tích hiểm họa của Google. Bản báo cáo nói không rõ mức độ tin tặc thành công tới đâu vì tin tặc dùng tài khoản Gmail tìm cách xâm nhập các tài khoản ngoài Google.

.

--- TƯỚNG Eric Vidaud, Tư lệnh Tình báo Quân đội Pháp, đã bị mất chức này sau khi không nắm rõ được tình hình Ukraine, và không tiên đoán được Nga sẽ xâm lăng, điều mà tình báo Mỹ đã nói rất sớm và chính xác.

.



.

Tướng này bị chỉ trích vì các bản báo cáo của Sở Quân Báo Pháp trước đó tiên đoán rằng sẽ không có xâm lăng Ukraine. Tướng này cũng bị chỉ trích vì quyết định của Úc châu rời bỏ thương lượng mua tàu ngầm Pháp để ký liên minh quân sự với Mỹ và Anh quốc.

.

--- NGA đang ra lệnh nhập ngũ đối với 134,500 thanh niên từ 18 tuổi tới 27 tuổi, theo 1 sắc lệnh ký bởi Putin. Các thanh niên này sẽ vào trại huấn luyện giữa tháng 7-2022. Cùng lúc, thời hạn 12 tháng lính nghĩa vụ sẽ hủy bỏ. Các lệnh gọi vào lính quân dịch đưa ra 2 lần/năm.

.

--- BẢN TIN NHK ghi rằng Belarus cho biết quân đội nước này đang tiến hành tập trận, làm dấy lên cảnh báo rằng nước này có thể tham gia vào giao tranh ở nước Ukraine láng giềng. Belarus là đồng minh thân cận của Nga và là khu vực quân đội tập hợp cho cuộc tấn công hồi tháng trước. Cuộc tập trận diễn ra trong 2 ngày. Quân đội kiểm tra liên lạc và tập bắn đạn. Bộ Quốc phòng Belarus cho biết cuộc tập trận này đã được lên kế hoạch từ trước đó một thời gian.

.

Moscow đã điều 30.000 binh sĩ Nga tới Belarus trước cuộc xâm lược Ukraine để tham gia "tập trận chung" theo cách gọi của Nga. Mỹ cho biết những binh sỹ này đã vượt biên giới vào Ukraine trong ngày đầu tiên của vụ tấn công. Hôm thứ Tư, giới chức quốc phòng Anh cho biết một số đơn vị của Nga đã rút về Nga và Belarus để củng cố đội hình.

.

--- LÍNH Ukraine cho thấy chiến lợi phẩm.

Video dài 2:18 phút:



https://youtu.be/YxtSumeZknw

.

.

--- TRONG lô viện trợ vũ khí cho Ukraine, Hoa Kỳ cũng sẽ gửi 100 máy bay không người lái cảm tử, theo lời Celeste Wallander, Phụ tá Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng về an ninh quốc tế.

.

Wallander nói trước Ủy Ban Quân Vụ Hạ Viện rằng 100 phi cơ không người lái này là kiểu Switchblade có mang chất nổ để sẽ lao vào mục tiêu tự hủy diệt trong khi kích nổ.

.

--- SOUTH Ossetia, quốc gia ly khai từ quốc gia Goegia có kế hoạch mới: Tổng Thống South Ossetia là Anatoly Bibilov tuyên bố hôm Thứ Tư rằng quốc gia nhỏ này đang từng bước làm các thủ tục pháp lý để sáp nhập vào Nga.

.

Tin này đưa ra trong khi 2 Cộng Hòa Nhân Dân Donetsk và Lugansk nguyên ly khai từ Ukraine chính thức loan báo trong tương lai họ sẽ cũng làm các thủ tục pháp lý để sáp nhập vào Nga.

.

--- GIÁM đốc sở tình báo Anh quốc nói rằng các tin mới cho thấy một số chiến binh Nga tại Ukraine đã bất tuân thượng lệnh.

.

Jeremy Fleming , Giám đốc Sở GCHQ, nói có chứng cớ lính Nga đang xuống tinh thần và được trang bị không đầy đủ. Fleming nói trong bài diễn văn ở Canbera tại đại học Australian National University của Úc châu, rằng một số lính Nga tự phá hủy quân xa, và có trường hợp tự bắn rớt phi cơ của Nga.

.

--- GIÁM đốc truyền thông Bạch Ốc Kate Bedingfield nói rằng cuộc xâm lăng Nga là cú thua chiến lược thê thảm của Nga, đang làm Nga suy yếu hơn về đường dài và bị cô lập nhiều hơn trên trường quốc tế.

--- Tái chiếm thị trấn Irpin, ngoại ô Kyiv.Video dài 1:20 phút:



https://youtu.be/jHV-aZzxtY4

.

--- THEA Kendler, Thứ trưởng Bộ Thương Mại Hoa Kỳ về xuất cảng, nói rằng toàn cầu siết về xuất cảng sang Nga đã có hiệu quả thấy rõ: một cơ xưởng ráp xe hơi dđóng cửa, ngưng dây chuyền sản xuất xe tăng, cắt lối tiếp cận của một công ty sản xuất máy điện toán Nga đối với các mạch vi xử lý dùng trong thiết bị viền thông.

.

Kendler nói 33 quốc gia cùng nhau đóng cửa xuất cảng đối với Nga, một hiện tượngc hưa từng có sự liên kết như thế để trừng phạt một nền kinh tế, do vậy đang có ảnh hưởng lớn đối với cuộc chiến của Putin.

.

Các hãng xe bị ảnh hưởng có Renault, công ty kiểm soát hãng xe Nga Avtovaz, trong khi các công ty Nga bị ảnh hưởng có Baikal Electronics, Moscow Center for SPARC Technologies và công ty sản xuất xe tăng Nga UralVagonZavod, theo lời Kendler.

.

--- QUÂN Nga hôm Thứ Tư cho biết sẽ khởi động ngưng bắn, một "chế độ im lặng" vào ngày 31/3/2022 từ 10 giờ sáng để mở một hành lang nhân đạo nhằm di tản thường dân từ Mariupol tới Zaporizhzhia.

.

Hành lang đề ra với tham dự trực tiếp của Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc và Hội Hồng Thập Tự Quốc Tế. Nga kêu gọi Ukraine hưởng ứng quyết định ngưng bắn này và bảo đảm cho thường dân di tản. Ukraine cho biết cũng ngưng bắn để giữ hành lang di tản trong ngày, sẽ gửi 45 xe buýt tới đón dân.

.

Nga cũng lập lại lời quy chụp rằng những người chủ nghĩa dân tộc Ukraine đang giữ làm con tin hơn 4.5 triệu dân và nhiều ngàn ngoại kiều tại nhiều thành phố lớn để làm lá chắn người.

.

--- THIẾU Tướng Igor Konashenkov, phát ngôn nhân Bộ Quốc Phòng Nga, nói hôm Thứ Tư rằng chính phủ Ukraine "nghiêm túc cứu xét" việc dùng vũ khí sinh học (vũ khí vi trùng) chống lại thường dân ở vùng Donbas và trong lãnh thổ Nga.

.

Ông nói chính phủ Ukraine có ý dùng máy bay không người lái để tấn công bằng vũ khí này, và ông nói Bộ sẽ tổ chức buổi họp báo đặc biệt để phổ biến hồ sơ từ các phòng thí nghiệm sinh học ở Ukraine.

.

Cáo buộc của Nga gây ra lo ngại vì có vẻ như làm hỏa mù chụp mũ trước khi quân Nga sử dụng các vũ khí cấm này rồi vu vạ cho Ukraine.

.

--- TRƯỞNG phòng báo chí Bộ Quốc Phòng Mỹ John Kirby nói rằng bản lượng định của Bộ Quốc Phòng Mỹ về Putin rất là "bất ổn," vì Putin đã bị lừa gạt bởi các bản tin tô hồng từ các cận thần về hoạt động quân Nga ở Ukraine. Kirby nêu nghi vấn về thương thuyết giữa 2 phái đoàn Ukraine và Nga trong khi Putin không nhận được báo cáo chính xác về tình hình.

.

--- BỘ Quốc Phòng Mỹ nói rằng Nga bắt đầu tái phối trí khoảng 20% quân lính đang bao vây thủ đô Kyiv, ghi nhận rằng họ không trở về căn cứ cũ. Nga dự đoán sẽ tái cung cấp quân lính và đưa thêm lính mới vào Ukraine.

.

--- OLEG Nikolenko, viên chức Ukraine, nói hôm Thứ tư rằng Ngoại Trưởng Nga Sergey Lavrov đã "hiểu nhầm" về cuộc thương thuyết giữa Ukraine và Nga, thêm rằng những vấn đề của vùng Crimea và Donbas sẽ chỉ có thể giải quyết sau khi hồi phục thẩm quyền chính phủ Ukraine trên các vùng đó.

.

Trước đó trong ngày, phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov nói rằng Nga từ chối thương thuyết về tình trạng Crimea, nơi Nga xem là đất của Nga từ khi chiếm và sáp nhập năm 2014, khỏi bàn nữa.

.

--- ANDRIY Yermak, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, yêu cầu Canada cung cấp Ukraine thêm vũ khí để giúp Ukraine chống Nga, "Chúng tôi cần thêm vũ khí. Súng nhỏ, hệ thống gỡ mìn, máy bay không người lái, radars chạy bằng pin, đại bác, áo giáp... Mọi thứ, ưu tiên là "đóng bầu trời trên lãnh thổ Ukraine."

.

NATO đã từ chối lời Zelensky xin giúp thực hiện vùng cấm bay trên lãnh thổ Ukraine, chỉ đồng ý cung cấp súng phòng không cho Ukraine.

.

--- VĂN phòng Thủ Tướng Đức Olaf Scholz hôm Thứ Tư nói Đức sẽ trả tiền mua năng lượng Nga bằng tiền EURO hay đôla Mỹ, như đã ghi trong hợp đồng trước đó. Theo bản văn, Putin đã nói với Scholz rằng các nước Châu Âu có hợp đồng đương hữu sẽ có thể trả bằng EURO hay đôla Mỹ cho ngân hàng Gazprom từ ngày 1/4/2022 bởi vì đây là một trong vài ngân hàng không bị cấm vận, rồi ngân hàng này sẽ đổi sang tiền rubles.

.

--- BÁO Washington Post hôm Thứ Tư loan một bản tin nói rằng Bộ Trưởng Tư Pháp Merrick Garland đang xúc tiến cuộc điều tra về cú bạo loạn 6/1/2021 tại tòa nhà Quốc Hội.

.

Cuộc điều tra tập trung vào bất kỳ âm mưu nào ngăn chận Quốc Hội xác nhận chiến thắng của Biden, theo nguồn tin riêng của báo Washington Post.

.

Trong 2 tháng vừa qua, một đại bồi thẩm đoàn ở thủ đô đã gửi trát đòi tới một số viên chức phụ tá của Trump có trợ giúp soạn kế hoạch, gây quỹ và thực hiện bạo loạn 6/1/2021.

.

--- VỤ Việt Á ngoáy mũi cả nước: 2 Bộ Trưởng, 2 Thứ Trưởng, 3 ông tướng và nhiều cấp tá bị kỷ luật... Ngoáy mũi cả nước để kiếm tiền... Câu chuyện Việt Á ló ra 2 Bộ Trưởng Bộ Y Tế, Bộ Khoa học & Công nghệ, nhiều tướng tá Học viện Quân Y trong mùa dịch bày mưu kiếm tiền.

.

Báo Phụ Nữ Online ghi nhận, trích:

"Lãnh đạo Bộ Y tế và Bộ Khoa học - Công nghệ cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm vụ kit test Việt Á.

Các ông Chu Ngọc Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Thanh Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế; Phạm Công Tạc - Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Trường Sơn - Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế và một số lãnh đạo, cán bộ Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm nêu trên; chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại tiền và tài sản của Nhà nước, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật."

.

Báo VnExpress ghi nhận, trích:

"Giám đốc Học viện Quân y bị đề nghị kỷ luật

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật trung tướng Đỗ Quyết, Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Quân y.

. Trong thông cáo tối 31/3, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết tại kỳ họp thứ 13 ngoài trung tướng Đỗ Quyết, cơ quan này đã đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật thiếu tướng Hoàng Văn Lương, Phó giám đốc Học viện kiêm Giám đốc Viện Nghiên cứu Y Dược học quân sự, Học viện Quân y. Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025, cũng bị đề nghị kỷ luật.

. Những cán bộ Học viện Quân y bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương cảnh cáo gồm: Trung tướng Nguyễn Viết Lượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy; đại tá Nguyễn Tùng Linh, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Khoa học quân sự; thiếu tá Ngô Anh Tuấn, Phó bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tài chính; thiếu tá Lê Trường Minh, Chi ủy viên, Trưởng ban Hóa dược, phòng Trang bị, Vật tư.

. Những cán bộ bị khiển trách gồm: Đại tá Phạm Nhật Quang, Bí thư Chi bộ Tổng hợp Kế hoạch - Thanh tra, Chánh thanh tra Học viện Quân y; đại tá Chu Đức Thành, Phó bí thư Đảng ủy, Chánh văn phòng Học viện; trung úy Nguyễn Văn Tâm và trung úy Nguyễn Thành Trung, Chi bộ Viện Nghiên cứu Y Dược học quân sự.

. Thượng tá Hồ Anh Sơn, Bí thư chi bộ, Phó giám đốc Viện Nghiên cứu Y Dược học quân sự, Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu kit test Covid-19 và đại tá Nguyễn Văn Hiệu, Phó bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Trang bị, Vật tư, Học viện Quân y, bị khai trừ khỏi Đảng.

. Trước đó ngày 8/3, thượng tá Sơn bị Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng khởi tố, bắt tạm giam để điều tra dấu hiệu phạm tội Tham ô tài sản và tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

. Đại tá Hiệu (Trưởng phòng Trang bị, Vật tư) bị khởi tố, tạm giam về tội Vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng."

.

.

--- HỎI 1: Tổ chức Y tế Thế giới WHO báo cáo chết vì COVID-19 toàn cầu tăng 43% tuần qua?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Bản báo cáo hàng tuần của WHO ghi rằng 45,000 người chết vì COVID-19 trong tuần lễ kết thúc ngày 27/3/2022, tăng từ 33,000 người hết tuần lễ trước đó, tức là chết tăng 43%.

Chi tiết:

https://english.chosun.com/site/data/html_dir/2022/03/31/2022033100653.html

.

--- HỎI 2: Căn nhà cao giá nhất tại Quận Cam là gần 70 triệu đôla?

.

ĐÁP 2: Giá căn nhà này là $69,800,000 tức là gần 70 triệu. Biệt thự này ngó ra biển, giá đắt nhất Quận Cam. Nhà này ở thị trấn Newport Beach, có 7 phòng ngủ và 13 phòng tắm. Địa chỉ:

6 Midsummer, Newport Beach, CA.

Chi tiết:

https://patch.com/california/orange-county/orange-countys-most-expensive-home-69m-newport-mansion

.

.