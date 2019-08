Ấn Độ Sẽ Nới Lỏng Từng Bước Các Hạn Chế Tại Kashmir

Ấn Độ Sẽ Nới Lỏng Từng Bước Các Hạn Chế Tại KashmirNEW DEHLI - Sau hơn 1 tuần cắt mọi liên lạc điện thoại và internet tại Kashmir để phòng ngừa biểu tình chống quyết định bãi bỏ quy chế tự trị tại nửa phần lãnh thổ tranh chấp với liên bang Pakistan, chính quyền Ấn Độ loan báo: sẽ từng bước nới lỏng các hạn chế.Sắc lệnh ngày 4-8 của TT Ấn Độ đã bãi bỏ quy chế đặc biệt ghi trong hiến pháp từ nhiều thập niên với phần tỉnh bang Kashmir, gồm đa số dân theo đại Hồi dưới quyền kiểm soát của New Dehli. Phát ngôn viên Bộ nội vụ loan báo: phần yên tĩnh trong vùng đã được tái lập liên lạc internet và điện thoại.BBC tường thuật: không thấy có xác nhận độc lập về nới lỏng hạn chế. Dân thường không thể tiếp cận điện thoại và internet.Giám đôc tư pháp vùng, ông Venugopal, báo cáo tòa tối cao New Dehli : tình hình an ninh tại Kashmir đang tăng tiến và được thẩm định từng ngày. Tòa này đang nghe điều trần của 1 nhà hoạt động nhân quyền phản đối tình trạng phong tỏa thông tin.