Hôm nay, Chủ Nhật 27/3/2022, bạn có thể xem trên TV chiều nay buổi lễ trao Giải Oscars. Sau gần 3 năm sinh hoạt đông người tê liệt vì đại dịch COVID-19, nước Mỹ lại sôi nổi với lễ trao giải điện ảnh Oscars. Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đang nói chuyện với ban tổ chức Giải Oscars để ông sẽ xuất hiện trên màn hình lớn trong Giải Oscars.

- Tư lệnh vùng Luhansk: sẽ trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vùng này vào Nga. Ukraine: Nga đang muốn chia Ukraine làm 2 miền kiểu Bắc Hàn và Nam Hàn, Ukraine sẽ du kích chiến. Anh quốc đã tịch thu 2 phi cơ phản lực của tỷ phú Nga Eugene Shvidler.

- Ngoại Trưởng Mỹ thanh minh: Mỹ không có chiến lược thay đổi chế độ cho Nga và bất kỳ nước nào khác. Thổ Nhĩ Kỳ: cần giữ tuyến truyền thông với Nga và Ukraine, nền chính trị địa lý về năng lượng phải thay đổi sau cuộc chiến. NATO: không liên minh chống ai, không đe dọa ai.

- LHQ: Gần 1/4 dân số Ukraine rời nhà kể từ khi Nga xâm lăng, bây giờ đã có 3,821,049 người rời Ukraine để tỵ nạn. Bộ Y Tế Ukraine: 590 bộ StarLink Anntennas nối sóng vệ tinh tại các bệnh viện toàn quốc để vào Internet. Nhật kêu gọi các nước châu Phi đoàn kết để chống lại hành động tấn công quân sự tại Ukraine.

- UNDP: cuộc chiến ở Ukraine không ngưng sớm, sẽ có 90% dân số Ukraine rơi vào cảnh nghèo. Ukraine xuất cảng đợt đầu mùa bắp sang Châu Âu bằng xe lửa. Ukraine: Nga hủy các nhà kho lương thực và xăng dầu Ukraine, đưa quân xoay chuyển vào Ukraine, và có thể có nỗ lực mới để xâm lăng Ukraine.

- Biden: kinh tế Nga co lại còn phân nửa trong vài năm tới. Biden: Putin là đồ tể, là tên tội phạm chiến tranh và là tên sát nhân, nhưng dân Nga không phải là kẻ thù. Nga: Biden ơi, đừng mắng lãnh tụ Putin. Biden: Putin không có thể nắm giữ quyền lực hoài. Có 5,208 người đã di tản ra khỏi các thành phố Ukraine hôm Thứ Bảy xuyên qua các hành lang nhân đạo.

- Thị trấn Lviv bắt 1 người, nghi gián điệp. Phi đạn Nga bắn trúng 1 kho dầu và 1 khu kỹ nghệ, gây bị thương ít nhất 5 người. Nhiều người Ukraine không tin lời Nga nói là sẽ chỉ tập trung vào "giải phóng vùng Donbas," vì Nga cứ tiếp tục tấn công các thành phố Ukraine. Anh: nói rằng lệnh cấm vận các cá nhân và công ty Nga có thể gỡ ra nếu quân Nga rút lui khỏi Ukraine.

- Thổ Nhĩ Kỳ: các nhà tài phiệt Nga được hoan nghênh tới Thổ Nhĩ Kỳ, kể cả dân Nga và dân Ukraine. Ukraine: Quân Nga đang dùng bom lân tinh trắng. Nga, Thổ Nhĩ Kỳ nói là họ thấy một vật như mìn trôi trên, báo động mìn trôi. Mỹ sẽ định viện trợ Ukraine thêm $100 triệu đôla về an ninh dân sự. Ukraine: Nga đã bắn vào viện nghiên cứu nguyên tử ở thành phố Kharkiv.

- Biden: cuộc chiến ở Ukraine là thất bại chiến lược cho Nga, bất kể những sự tàn bạo của Putin. Ba Lan muốn làm việc với Mỹ trong kế hoạch nhà máy điện nguyên tử. Quân Nga đã trả tự do cho một công dân Mỹ sau khi bắt giữ người này đầu tháng này ở Crimea. Công ty Zurich Insurance đã gỡ bỏ biểu tượng Z trên huy hiệu ra khỏi các mạng xã hội.

- Biden sẽ đề ra một sắc thuế nhắm vào 700 người Mỹ giàu nhất như một phần đề nghị ngân sách 2023

- Chiều nay, Chủ Nhật 27/3/2022, lễ trao Giải Oscars tưng bừng, lần đầu tiên thực hiện trong vòng 4 năm.

- Tổng Thống Zelenskyy hy vọng xuất hiện giữa lễ trao Giải Oscars 2022.

- cho những người 50 tuổi trở lên chích mũi vaccine tăng cường thứ nhì chống COVID-19.

- DB Cộng Hòa Jeff Fortenberry nói sẽ từ chức sau khi bị tòa xử có tội vì nói dối về khoản cúng tiền vận động

- Cộng Hòa Georgia kinh hoàng: Trump hăm dọa sẽ kêu gọi cử tri Cộng Hòa tẩy chay bầu cử giữa kỳ.

- Texas: Một gia đình gốc Việt bị cướp vào nhà, trói người, bị nổ súng, bỏ chạy

- HỎI 1: Có phải 90% dân Đài Loan nói Đài Loan không phải là một phần của Trung Quốc? ĐÁP 1: Đúng thế, theo bản thăm dò MAC.

- HỒ SƠ: Xin lỗi ngài tổng thống Zelensky và các bạn Ukraine! (Đoàn Bảo Châu)

QUẬN CAM (VB-27/3/2022) --- Cộng Hòa Georgia kinh hoàng: Trump hăm dọa sẽ kêu gọi cử tri Cộng Hòa tẩy chay bầu cử giữa kỳ. Trump hôm Thứ Bảy tới nói chuyện ở Georgia, kêu gọi ủng hộ cho cựu Thượng nghị sĩ David Perdue (Cộng Hòa-GA) trong nỗ lực giành ghế của Thống đốc Cộng Hòa Brian Kemp, và ủng hộ Dân Biểu Jody Hice (Cộng Hòa-GA) trong nỗ lực giành ghế của Bộ Trưởng Hành Chánh Brad Raffensperger (Cộng Hòa).

Trump căm thù Kemp và Raffensperger vì sau bầu cử 2020, hai dân cử Cộng Hòa này từ chối bác bỏ kết quả bầu cử. Sau khi thua Biden tới 11,779 phiếu, đích thân Trump điện thoại bảo Raffensperger tìm sao cho ra 11,780 phiếu bầu cho TRump để lật ngược kết quả.

Buổi nói chuyện của Trump hôm Thứ Bảy ở thị trấn Commerce, GA. Trump nói nếu Perdue thua Kemp ở vòng sơ bộ, thì những người ủng hộ Trump sẽ tẩy chay vòng tổng tuyển cử bầu cử giữa kỳ đầu tháng 11/2022.

Tuy nhiên, sức mạnh cuồng nhiệt không còn nhiều. Báo Atlanta Journal-Constitution trong bản tin của phóng viên Greg Bluestein ghi rằng đám đông không còn đông như xưa, và khi Trump nói giựt gân như thế cũng không thấy bao nhiêu người vỗ tay.

--- Anh quốc đã tịch thu 2 phi cơ phản lực của tỷ phú Nga Eugene Shvidler trong nỗ lực mới nhất để siết tài sản các bạn thân của Putin.

Hai phi cơ của tỷ phú Shvidler: chiếc Bombardier Global 6500 trị giá 65 triệu đô, chiếc Cessna Citation Latitude trị giá 13 triệu đôla. Bộ Trưởng Giao Thông Anh Grant Shapps nói là tịch thu 2 phi cơ này vô thời hạn, sau khi 2 chiếc này bị giữ ở sân bay trong 3 tuần để điều tra.

--- Patrick Turner, Phó Tổng Thư Ký về chính sách ở NATO, nói trong Diễn Đàn Doha rằng việc Putin xâm lăng Ukraine đã dẫn tới thế giới đoàn kết chống Nga, cho thấy chúng ta sẵn sàng trả giá cho các giá trị.

Ông thêm, NATO không phải liên minh chống ai, không có ý đe dọa ai, chỉ muốn ngăn cản các vụ tấn công đồng minh và "chúng tôi quyết tâm tự bảo vệ nếu bị tấn công."

--- Thường dân (hay du kích?) Ukraine tại vùng Donbas chôm 2 xe tăng T-90 của quân Nga về cho quân Ukraine.

https://youtu.be/0qs7f9YAO1Q

--- Kyrylo Budanov, Giám đốc Sở quân báo Ukraine, nói Nga đang muốn chia Ukraine làm 2 miền, để lập một miền do Nga kiểm soát sau khi không chiếm được cả nước. "Thực sự, đó là nỗ lực tạo ra Bắc Hàn và Nam Hàn tại Ukraine."

Ông nói thêm trong bản tuyên bố, rằng Ukraine sẽ sớm mở ra cuộc chiến du kích ở các vùng Nga chiếm đóng.

--- Leonid Pasechnik, chỉ huy vùng Luhansk ly khai ra khỏi Ukraine, nói là có thể sẽ trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vùng này vào Nga "trong tương lai gần, cho dân bày tỏ ý kiến về việc sáp nhập vào Liên Bang Nga. Tôi tin chắc sẽ trưng cầu dân ý."

--- Ngoại Trưởng Mỹ Antony Blinken nói với các phóng viên trong chuyến thăm Jerusalem, rằng Mỹ không có chiến lược thay đổi chế độ cho Nga. Trước đó, Joe Biden nói là không thể để Putin nắm quyền lực hoài.

Blinken nói rằng Tổng Thống Biden và Bạch Ốc đêm qua nói đơn giản rằng TT Putin không thể được cho quyền gây chiến hay xâm lăng Ukraine hay nơi khác, "chúng tôi không có chiến lược thay đổi chế độ tại Nga -- hay ở bất kỳ nước nào."

--- Ibrahim Kalin, phát ngôn nhân của Tổng Thống Thổ Nhĩ Kỳ, nói sẽ cần có một kiến trúc an ninh mới trong thế giới, vì nền chính trị địa lý về năng lượng phải thay đổi sau cuộc chiến này [ở Ukraine]. Kalin nói trong Diễn Đàn Doha rằng thế giới sẽ không giải quyết nan đề thiếu năng lượng chỉ bằng cách tăng sản lượng dầu và khí đốt, "phải nghĩ ra cách khác để giải quyết chuyện này."

Ông cũng nói Thổ Nhĩ Kỳ cần giữ tuyến truyền thông với Nga và Ukraine, vì tuy có nhiều điểm bất đồng với Nga như về Syria và Libya, nhưng "tôi nghĩ điều quan trọng là chúng tôi [Thổ Nhĩ Kỳ] phát triển quan hệ làm việc với Nga. Ngoại giao sẽ là chìa khóa để ngừng cuộc chiến này. Chúng ta cần nói chuyện với Nga. Bất kỳ quan tâm an ninh nào Nga vào cuộc chiến này cần được lắng nghe."

--- Danh ca Svyatoslav Vakarchuk lưu diễn tới nhiều thị trấn Ukraine, đem âm nhạc tới người dân và chiến binh trong cuộc chiến bảo vệ đất nước.

https://youtu.be/aWeDo_S39gk

--- Đã có khoảng 30,000 người tỵ nạn Ukraine tới Pháp, phân nửa là tới xuyên qua các nước khác, như qua Tây Ban Nha, theo lời Bộ Trưởng Gia Cư Pháp Emmanuelle Wargon.

Wargon nói rằng chính phủ Pháp sửa soạn đón 100,000 dân tỵ nạn từ Ukraine. Trước cuộc chiến, cộng đồng gốc Ukraine tại Pháp là 40,000 người.

--- Cao Ủy Tỵ Nạn LHQ đưa ra thống kê lúc rạng sáng Chủ Nhật là đã có 3,821,049 người tỵ nạn từ Ukraine. Trong đó phần lớn là qua biêng iới Ba Lan. Con số tỵ nạn Ukraine bước quả biên giới Ba Lan là 2,267,103 người.

Trong lãnh thổ Ukraine hiện có 6.5 triệu người rời nhà. Như thế, hơn 10 triệu người , gần 1/4 dân số Ukraine, đã rời nhà kể từ khi Nga xâm lăng.

--- Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) nói nếu cuộc chiến ở Ukraine không ngưng sớm, sẽ có 90% dân số Ukraine rơi vào cảnh nghèo khó.

--- APK-Inform loan tin rằng các công ty đã xuất cảng đợt đầu của mùa bắp Ukraine sang Châu Âu bằng xe lửa, trong khi các hải cảng Ukraine đã bị quân Nga phong tỏa.

Trước cuộc chiến, xuất cảng ngũ cốc Ukraine hơn 5 triệu tấn. APK-Inform không nói rõ số lượng trong đợt đầu xuất cảng bắp này, chỉ ghi là nhiều ngàn tấn bắp đã xuất cảng bằng xe lửa qua biên giới phía tây của Ukraine.

--- Vadym Denysenko, cố vấn Bộ Nội An Ukraine, nói Nga bắt đầu phá hủy các nhà kho lương thực và xăng dầu của Ukraine, và như vậy Ukraine sẽ phải phân tán các kho trữ trong tương lai gần.

Ông nói trên TV rằng Nga đang đưa quân xoay chuyển vào Ukraine, và có thể làm các nỗ lực mới để xâm lăng Ukraine.

--- Thị trấn Slavutych phía bắc Ukraine: có tiếng súng nổ sau khi cư dân biểu tình chống lại quân Nga đang chiếm đóng ở đây. Thị Trưởng Yuriy Fomychev đã bị quân Nga bắt.

https://youtu.be/J3wyAJVp8lI

--- Bộ Y Tế Ukraine nói là đã phân phối 590 bộ StarLink Anntennas để nối sóng vệ tinh tại các bệnh viện toàn quốc, để tất cả các bệnh viện có thể sử dụng Internet thay cho nhiều mạng viễn thông tạm thời gián đoạn vì chiến tranh.

--- Ngoại trưởng Nhật Bản Hayashi Yoshimasa kêu gọi các nước châu Phi đoàn kết để chống lại hành động tấn công quân sự tại Ukraine. Bản tin NHK ghi rằng Hayashi phát biểu tại Hội nghị Quốc tế Tokyo về phát triển châu Phi (TICAD) diễn ra trực tuyến trong 2 ngày từ hôm thứ Bảy. Hội nghị có sự tham gia của bộ trưởng từ khoảng 50 nước.

Ông Hayashi nhắc lại quan điểm chính phủ Nhật lên án việc Nga xâm lược Ukraine. Ông nói câu hỏi được đặt ra là liệu các nước có tuân thủ các nguyên tắc được lấy làm cơ sở cho cộng đồng quốc tế hay không, chứ không phải là họ chọn theo bên nào.

Ông cũng nói rằng tình hình tại Ukraine đang gây ra tác động đáng kể đối với nguồn cung năng lượng và thực phẩm toàn cầu. Ông nói để bảo vệ sinh hoạt của người dân châu Phi, các thành viên TICAD cần phải giải quyết tình hình này trên cơ sở hợp tác với phần còn lại của cộng đồng quốc tế. Ông Hayashi kêu gọi các quốc gia châu Phi hợp tác.

--- Thống đốc vùng Lviv nói rằng đã bắt 1 người đàn ông tình nghi gián điệp tại nơi của một trong 2 vụ phi đạn tấn công làm lay chuyển thành phố này hôm Thứ Bảy.

Maksym Kozytskyy nói cảnh sát Ukraine nhận thấy người đàn ông này quay phim 1 phi đạn bay về hướng mục tiêu và ghim vào mục tiêu nổ lớn. Cảnh sát cũng thấy trong điệnt hoại người này có hình các chốt chặn trong khu vực, mà Kozytskyy nói hình các chốt chặn đã gửi về 2 số điện thoại của Nga.

Các phi đạn bắn trúng 1 kho dầu và 1 khu kỹ nghệ, gây bị thương ít nhất 5 người. Khói lửa bay mù mịt ở nơi các mục tiêu ở ngoại ô Lviv nhiều giờ sau vụ tấn công.

--- Tổng Thống Zelenskyy hôm Thứ Bảy lập lại lời xin các nước Tây phương viện trợ vũ khí, và chỉ trích các nước này đã do dự trong việc gửi chiến đấu cơ cho Ukraine. Ông nói Ukraine không thể tự vệ chống lại phi đạn, và sẽ không thể tái chiếm Mariupol nếu không có xe tăng và chiến đấu cơ.

Ông nói Ukraine chỉ cần 1% chiến đấu cơ của NATO, và 1% xe tăng NATO, sẽ không đòi hơn. "Chúng tôi chờ đã 31 ngày rồi."

--- Dân Mariupol phải chôn hàng xóm trong các nấm mồ tạm thời.

https://youtu.be/vcnj-8xqGqc

--- Mattia Nelles, nhà phân tích chính trị về Ukraine, nói với đài Al Jazeera rằng nhiều người Ukraine không tin lời Nga nói là sẽ chỉ tập trung vào "giải phóng vùng Donbas," vì Nga cứ tiếp tục tấn công các thành phố Ukraine.

Nhà phân tích Nelles nói từ Đức rằng có thể rằng Nga đang tiếp tục câu giờ bằng cách nói là tập trung quân để chiếm vùng miển Đông (Donbas gồm 2 tỉnh ly khai ở miền Đông Ukraine) nhưng chỉ để tái phối trí và tấn công tiếp tục.

Nelles nói cuộc chiến Nga bây giờ là cuộc chiến hủy diệt, tàn phá liên tục Mariupol và các thành phố khác, và thườngd ân tiếp tục đau khổ khắp nước Ukraine.

--- Ngoại Trưởng Anh quốc Liz Truss nói rằng lệnh cấm vận các cá nhân và công ty Nga có thể gỡ ra nếu quân Nga rút lui khỏi Ukraine. Bà nói trong cuộc phỏng vấn với báo Telegraph: "Cấm vận sẽ chỉ gỡ bỏ khi Nga ngưng bắn và rút khỏi Ukraine, kèm cam kết là sẽ không xâm lăng nữa. Và hễ xâm lăng nữa là sẽ cấm vận trở lại."

Chính phủ Anh nói là bây giờ đã cấm vận đối với các ngân hàng với tổng tích sản $659 tỷ đôla, cũng như các đại tài phiệt và thân nhân có tài sản tới hơn $198 tỷ đôla.

--- Công ty Zurich Insurance đã gỡ bỏ biểu tượng Z trên huy hiệu ra khỏi các mạng xã hội sau khi chữ Z trở thành biểu tượng ủng hộ cuộc chiến của Nga tại Ukraine.

Huy hiệu của công ty là chữ Z màu trắng trên nền màu xanh dương. Công ty nói không muốn bị hiểu nhầm là ủng hộ Nga trong cuộc chiến.Công ty nói là tạm thời gỡ bỏ chữ Z ra khỏi các mạng xã hội, nơi có thể bị diễn dịch sai lạc. Công ty nói với Reuters là đang xem xét tình thế kỹ lưỡng và có thể sẽ có thêm hành động khác, nếu cần thiết.--- Ukraine cho biết quânở thành phố Kharkiv, và hiện nay không thể ước tính mức độ thiệt hại vì tình hình còn giao chiến nhiều nơi trong thành phố. Hồi đầu tháng này, đạn pháo kích của Nga đã bắn trúngs ân trước viện nghiên cứu Vật lỳ và Kỹ thuật (Institute of Physics and Technology) nhưng lúc đó không thiệt hại gì.---ra khỏi các thành phố Ukraine hôm Thứ Bảy xuyên qua các hành lang nhân đạo, ít hơn con số 7,331 người di tản ra một ngày trước đó. Kyrylo Tymoshenko, Phó giám đốc văn phòng Tổng Thống Ukraine, viết trong thông báo trên mạng rằng có 4,331 người đã rời khỏi thành phố Mariupol.--- Hoa Kỳ dự định viện trợ Ukrainegiúp an ninh biên giới, trợ giúp cảnh sát và an toàn các cơ cấu hạ tầng chính quyền.--- Tổng Thống Biden nói hôm Thứ Bảy rằng các biện pháp cấm vận của Tây phương sẽ làm choBiden nói tại Warsaw rằng bây giờ Nga là nền kinh tế lớn thứ 11 trên thế giới, trước khi xâm lăng Ukraine, nhưng rồi kinh tế Nga sẽ co cụm thê thảm, không vào nổi 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới.--- Nrằng Putin "không có thể nắm giữ quyền lực hoài," nói rằng đó là chuyện của dân Nga tự chọn Tổng Thống của họ, "không phải chuyện để Biden lựa chõn. Tổng Thống Nga được dân Nga bầu lên," theo lời phát ngôn nhân chính phủ Nga Dmitry Peskov nói với Reuters.Trước đó, Bạch Ốc đã làm dịu nhẹ lời bình luận của Biden, rằng khi Biden nói Putin "không có thể nắm giữ quyền lực hoài" không có nghĩa là "thay đổi chế độ" tại Nga, nhưng có ý là "Putin không thể được cho phép thể hiện quyền lực trên các nước láng giềng."--- Trưởng ban Báo chí Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov nói với thông tấn TASS hôm Thứ Bảy rằng Joeđang làm giảm cơ hội cho thương thuyết."Cứ mỗi lần xúc phạm cá nhân như thế là đang thu hẹp cửa sổ cơ hội cho quan hệ song phương dưới chính phủ hiện tại [của Mỹ]. Chúng ta phải biết như thế," theo lời Peskov.Y nói như thế sau khi Biden gọi Putin là "tên đồ tể" trong khi Biden gặp những người tỵ nạn ở Warsaw hôm Thứ Bảy. Trước đó, Biden gọi Putin là "tên tội phạm chiến tranh" và "một tên sát nhân."--- Biden hôm Thứ Bảy trong buổi họp báo ở Warsaw nói rằng ngườiBiden nói, "200,000 dân Nga đã rời Nga trong một tháng. Tôi đã làm việc với các lãnh đạo Nga trong nhiều thập niên, hãy để tôi nói điều này, quý vị, người dân Nga, không phải kẻ thù chúng tôi."Biden thêm rằng ông từ chối tin rằng người dân Nga hoan nghênh chuyện giết người vô tội, nhấn mạnh rằng cuộc xâm lăng của Putin đã tách dân Nga ra khỏi thế giới và--- Ngoại Trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu nói hôm Thứ Bảy rằngkể cả bất kỳ dân Nga nào, cũng như dân Ukraine. Ông nói như thế trong Diễn Đàn Doha.Khi được hỏi các nhà tài phiết Nga có thể kinh doanh ở Thổ Nhĩ Kỳ hay không, ông nói "dĩ nhiên, nếu làm hợp pháp và không trái luật quốc tế, tôi sẽ xem xét như thế. Nếu trái luật quốc tế thì là chuyện khác."Ông thêm rằng, "Thổ Nhĩ Kỳ không tham dự theo Châu Âu cấm vận. Chúng tôi chỉ theo LHQ cấm vận."--- Quân Nga đang dùng(white phosphorus) tại Ukraine, gần thị trấn Avdiivka, theo tin báo The Guardian hôm Thứ Bảy, dẫn theo tin địa phương.Một trung úy Ukraine nói rằng nơi ông phòng thủ bị quân Nga bắn pháo liên tục 14 giờ đồng hồ. Và lần này, họ cần giúp đỡ hơn.Trong hội nghị G7 hôm Thứ Năm, TT Zelensky của Ukraine tố cáo Nga dùng bom lân tinh chống người dân Ukraine. Nga bác bỏ, nói không dùng bom lân tinh cũng như bất kỳ bom hóa học nào.--- Mikhail Mizintsev, Giám đốc Trung Tâm Kiểm Soát Quốc Phòng Nga, nói hôm Thứ Bảy trong buổi họp báotrên biển Hắc Hải sang các nước láng giếng.Ông nói mìn trôi của Ukraine sẽ tới lãnh hải của Romania trong 4 ngày tới, và sẽ tới Bulgaria trong 10 ngày tới, rằng các dây lưới buộc mìn đã bị đứt neo.Trước đó trong ngày, Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ nói là họ thấy một vật như mìn trôi trên biển Bosphorous và đã "trung hòa" nó.--- Biden nói rằng cuộc chiến Nga ở Ukraine là, bất kể những sự tàn bạo của Putin. Biden nói như thế trong bài diễn văn ở Warsaw, thủ đô Ba Lan, quốc gia giáp biên Ukraine.Biden nói, "Ukraine sẽ không bao giờ là chiến thắng cho Nga, vì người tự do từ chống sống dưới một thế giới tuyệt vọng và u tối. Chúng ta sẽ có một tương lai khác, một tương lai sáng hơn từ cội rễ dân chủ và nguyên tắc, từ hy vọng và ánh sáng, từ phẩm chất của tự do và khả thể."---trong kế hoạch nhà máy điện nguyên tử, theo lời Tổng Thống Ba Lan Andrzej Duda.Ông nói sau khi họp với Biden rằng khi làm việc chung với các công ty Mỹ, với hỗ trợ của Bạch Ốc, chương trình có thể thực hiện trong tương lai, vì Ba Lan khẩn cấp cần năng lượng nguyên tử.---sau khi bắt giữ người này đầu tháng này tại 1 chốt chặn ở Crimea, nơi Nga kiểm soát, theo loan báo của Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar (Dân Chủ, MN) hôm Thứ Sáu.Tyler Jacob, 28 tuổi, cư dân Winona, Minnesota, được quân Nga trả tự do sau khi TNS Klobuchar vận động với Bộ Ngoại Giao Nga. Jacob là giáo viên dạy tiếng Anh ở Kherson từ tháng 11/2021, sống cùng cô bạn gái người Ukraine ở thành phố Kherson. Hai người kết hôn tháng 1/2022. Bây giờ cả hai đều được về Mỹ.--- Chính phủnhư một phần đề nghị ngân sách 2023, theo báo Washington Post hôm Thứ Bảy.Kế hoạch này của Biden có tên là "Billionaires' Minimum Income Tax" (Thuế Thu Nhập Tối Thiểu của Các Tỷ Phú) sẽ nhắm vào các hộ gia đình có lợi tức hơn $100 triệu đôla với thuế tối thiểu 20%.Thuế 20% sẽ áp dụng cho "thu nhập toàn bộ" ("entire income") của các tỷ phú, kể cả lương và các khoản lợi tức chưa thực hiện từ đầu tư chứng khoán và công khố phiếu (unrealized gains from their investment portfolios).Mục đích là để thu vào khoảng chừng $360 tỷ đôla trong 10 năm từ một nhóm trả thuế thấp hơn người dân Mỹ trung lưu.--- Hôm nay, Chủ Nhật 27/3/2022, bạn có thể xem trên truyền hìnhlần đầu tiên thực hiện "bình thường mới" trong vòng 4 năm. Sau gần 3 năm sinh hoạt đông người tê liệt vì đại dịch COVID-19, nước Mỹ lại sôi nổi với lễ trao giải điện ảnh Oscars, nơi những người đẹp nhất và tài năng nhất trong làng điện ảnh Hollywood gặp nhau để vinh danh các phim và tài tử xuất sắc nhất.Nhiều người dẫn chương trình Giải Oscars hôm nay: danh hài Amy Schumer và hai diễn viên Wanda Sykes và Regina Hall. Bất kể thương vụ phim ảnh bây giờ đã giảm gần 60% so với thời trước đại dịch, thảm đỏ Hollywood cũng sẽ tưng bừng chiều nay.Chi phí ước tính cho Giải Oscars 2022 là 42 triệu đôla. Cứ mỗi pho tượng Oscars dát vàng 24-karat, trị giá là $400. Nhưng đối với Los Angeles, Giải Oscars là cơ hội cho thành phố này hốt bạc: $130 triệu đô là mức thu thường niên từ Giải Oscars. Riêng đài ABC kiếm được $120 triệu đô tiền quảng cáo từ chương trình trao giải, và kiếm thêm $21 triệu đô từ chương trình Red Carpet.---đang nói chuyện với ban tổ chức Giải Oscars để ông sẽ xuất hiện trên màn hình lớn trong Giải Oscars.Đài ABC lộ ý ủng hộ việc cho Zelensky xuất hiện trên màn hình lớn giữa buổi lễ, theo lời 1 nguồn ẩn danh. Tuy nhiên, ABC vẫn đang im lặng, chưa bình luận.--- Chính phủ Biden dự tính cho nhữngchống COVID-19. Nghĩa là, gọi cho gọn là mũi vaccine thứ 4.FDA sẽ thông báo chính thức từ tuần sau. Các viên chức liên bang vẫn chưa công khai đề nghị chích mũi tăng cường thứ nhì, vì chưa biết mức độ nguy hiểm của vi khuẩn trong vài tháng tới, và cũng chưa biết khi nào mũi tăng cường thứ nhất nhạt bớt hiệu quả.Có một điều minh bạch: vaccine và mũi tăng cường sẽ giảm các cơ nguy: bệnh nặng, nhập viện và chết.---thông báo hôm Chủ Nhật rằng ông sẽ từ chức ra khỏi Hạ Viện, hai ngày sau khi bị tòa liên bang xử có tội vì nói dối với các cơ quan liên bang về khoản cúng tiền vận động bất hợp pháp $30,000 từ một tỷ phú Nigria.Ông là dân biểu Nebraska lâu tới 9 nhiệm kỳ, sẽ từ chức hiệu lực vào ngày 31/3/2022, theo báo Omaha World-Herald. Một cuộc bầu cử đặc biệt sẽ chọn người thay thế Fortenberry.---bị cướp xông vào nhà lúc 7:22 a.m. theo lời cảnh sát hôm Thứ Sáu 25/3/2022. Ryan Nguyen nói bọn cướp xông vào trong khi ông bà vợ ngủ trên lầu.Nơi dưới lầu, thân phụ và ông chú của Ryan Nguyen sửa soạn đưa con gái anh tới trường. Thế rồi 3 tên xông vào. Nguyen kể lại, bọn cướp trói bố anh, chú anh và con gái anh.Vợ anh Ryan Nguyen đánh thức anh dậy. Anh Nguyen mở tủ lấy súng ra, bắn nhưng súng chưa gài đạn, rồi anh nạp đạn lại, bước ra, bắn 2 phát. Thế là bọn gian phónmg qua tường, trốn thoát.Gia đình Nguyen chỉ 1 người bị thương nhẹ nơi ngón tay. Tất cả mọi người đều bình an. Cảnh sát tin rằng gia đình Nguyen bị theo dõi để cướp, vì họ làm chủ nhiều cơ sở kinh doanh ở Houston, kể cả 1 tiệm bida và 1 tiện rửa xe.Eric Robins, Cảnh sát trưởng Sugar Land, nói khu vực này rất an toàn, không có lý do gì xảy ra lần nữa, và cảnh sát đang điều tra.---Có phải 90% dân Đài Loan nói Đài Loan không phải là một phần của Trung Quốc?Đúng thế, theo bản thăm dò MAC. Bản thăm dò này của Mainland Affairs Council (MAC) đưa ra hôm 25/3/2022 nói bất kể Trung Quốc tuyên truyền, 90% dân Đài Loan nói Đài Loan không phải là một phần của Trung Quốc.- Hơn 80% chấp thuận lập trường chính phủ Đài Loan rằng tương lai Đài Loan là quyết định của 23 triệu dân Đài Loan.Chi tiết:---Xin lỗi ngài tổng thống Zelensky và các bạn Ukraine! (Đoàn Bảo Châu)

Xin lỗi ngài tổng thống Zelensky và các bạn Ukraine!

Đoàn Bảo Châu, Báo Tiếng Dân - 25-3-2022



Chúng tôi ủng hộ ngài và người dân Ukraine chống lại quân xâm lược Nga, nhưng chúng tôi không thể làm theo lời kêu gọi bởi chúng tôi không muốn bị bắt, không muốn ngồi trong đồn cả ngày trời.



Tôi viết những dòng này mà trong lòng gợn lên cảm giác hổ thẹn và mắt tôi đã hoen lệ. Tôi đã không thể sống như một con người can trường, một người luôn sống theo tiếng gọi của lương tri, của lòng trắc ẩn, một người chính trực và nhiệt thành, luôn làm theo thứ mình coi là tốt, là đúng, là nên làm.

Tôi cũng xin lỗi người bạn mới quen, Nataliya Zhynkina, đại biện lâm thời của ĐSQ Ukraine ở Việt Nam. Bạn đừng nhìn vào đường phố vắng, không có đoàn người hô và cầm khẩu hiệu phản đối cuộc chiến xâm lược đầy phi nghĩa của Nga mà nghĩ người dân Việt Nam chúng tôi vô cảm, không quan tâm tới các bạn.

Dân gian có câu “ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”, chính quyền nơi chúng tôi ở không cho phép biểu tình, mặc dù biểu tình là một quyền hiến định nhưng chưa được cụ thể hoá thành luật.

Những cuộc biểu tình bảo vệ môi trường, chống Trung Quốc xâm hại biển đảo Việt Nam, bảo vệ cây xanh, nhiều người trong chúng tôi bị bắt vào đồn, rất mất thời gian và căng thẳng không cần thiết.

Nhiều bạn bè của tôi, những người tôi yêu quý và đặt họ ở mức cao nhất trong thang bậc làm Người đúng nghĩa đã bị bắt, bị tù đầy nhiều năm chỉ bởi họ sống đúng nghĩa con Người, những con người sống có trách nhiệm với đất nước. Việc bắt bớ ấy có tác động đến chúng tôi. Không ai muốn bị mất đi những năm tháng cuộc đời trong nhà tù, nhất là khi những trách nhiệm cuộc sống còn đang đè nặng trên vai mình.

Cuộc biểu tình phản đối cuộc chiến phi nghĩa của Nga không thể xảy ra. Tôi phải cay đắng thừa nhận rằng những sự bắt bớ của chính quyền có tác dụng. Họ đã thành công trong việc nhào nặn người dân theo ý của họ. Nếu muốn yên thân, chúng tôi không thể sống đúng như mình muốn. Mong các bạn hiểu cho.

Tôi xin lỗi các bạn Ukraine, những người đang là những chiến sỹ quả cảm trong cuộc chiến vệ quốc anh hùng. Tôi tin rằng các bạn sẽ chiến thắng trong vinh quang. Chúng tôi không xuống đường theo lời kêu gọi của tổng thống của các bạn nhưng con tim của chúng tôi vẫn đập từng nhịp cùng các bạn trong suốt cuộc chiến tàn khốc, man rợ và phi nhân tính này. Chúng tôi luôn ở bên các bạn, chúng tôi yêu quý các bạn!

P.S: Việc quyên góp ủng hộ nhân đạo cho ĐSQ Ukraine ở Việt Nam vẫn tiếp tục các bạn nhé. Những bạn có thẻ thì có thể chuyển trực tiếp cho chính phủ Ukraine, còn muốn chuyển qua ngân hàng thì theo thông tin sau và tôi sẽ tiếp tục cập nhật sao kê của các bạn đầy đủ như trong link này. Xin trân trọng cảm ơn những tấm lòng yêu thương con người của các bạn.

