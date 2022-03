cả nhà Trump đồng ý ra tòa khai vụ gian lận ACN: Cậu Trump Jr. sẽ khai ở tòa ngày 10/5/2022, Eric Trump ra ngày 12/5/2022, Donald Trump ra ngày 16/6/2022, cô Ivanka Trump chưa định ngày - TT Joe Biden đã họp tại Warsaw với Ngoại Trưởng Ukraine, Bộ Trưởng Quốc Phòng Ukraine. Bộ Trưởng Quốc Phòng Nga Sergei Shoigu xuất hiện, xóa bỏ tin đồn bị thanh trừng. Thủ đô Kyiv ra lệnh giới nghiêm mới cho thủ

Cả nhà Trump đồng ý ra tòa khai vụ gian lận ACN: Cậu Trump Jr. sẽ khai ở tòa ngày 10/5/2022, Eric Trump ra khai ngày 12/5/2022, cựu Tổng Thống Donald Trump ra khai ngày 16/6/2022, cô Ivanka Trump chưa định ngày.

.

- TT Joe Biden đã họp tại Warsaw với Ngoại Trưởng Ukraine, Bộ Trưởng Quốc Phòng Ukraine. Bộ Trưởng Quốc Phòng Nga Sergei Shoigu xuất hiện, xóa bỏ tin đồn bị thanh trừng. Thủ đô Kyiv ra lệnh giới nghiêm mới cho thủ đô. Nga: đã bắn thêm nhiều phi đạn hành trình vào các mục tiêu quân sự ở phía tây, miền trung và phía tây nam Ukraine.

- Anh: quân Nga tránh né bộ chiến tại các thành phố, tập trung dội bom và bắn phi đạn từ xa để phá hủy và khủng bố Ukraine. Anh sẽ cung cấp $2.64 triệu đôla Mỹ để cung cấp lương thực cho các vùng Ukraine bị quân Nga bao vây. - Quân Nga tiến vào trung tâm thành phố Slavutych (bắc Kyiv), hàng trăm thường dân đã ra phố biểu tình chống Nga.

- Nga tập trận trên các đảo đã chiếm của Nhật từ 1945 để trả thù Nhật viện trợ cho Ukraine

- Mỹ: lập trường Ấn Độ tại LHQ về Ukraine là "không như ý Mỹ và không ngạc nhiên" vì Ấn thân Nga từ lâu.

- Ukraine: đã hạ sát Trung Tướng Yakov Rezantsev, Tư lệnh Sư đoàn 49 Liên binh chủng. Nga: giai đoạn đầu hoàn tất, mục tiêu chính bây giờ tập trung vào phía đông Ukraine, sau khi phá hoại sức mạnh quân sự Ukraine. Nga: 1,351 lính đã tử trận ở Ukraine và 3,825 lính bị thương. Mỹ: 7,000 lính Nga tử trận; Ukraine: 15,000 lính Nga tử trận.

- Mỹ: Nga tính đưa thêm quân từ Georgia vào giúp lính Nga ở Ukraine. Ukraine nói là đã tái chiếm nhiều phần trong thành phố Kherson. Phi đạn Nga bắn trúng trung tâm hành quân Không Quân Ukraine ở phía Tây Ukraine. Ukraine và Nga trao đổi tù binh lần đầu tiên. Putin ký luật: từ 3-15 năm tù đối với ai phóng tin giả về các cơ quan Nga hải ngoại.

- Đứng nơi biên giới Ukraine, Biden ca ngợi dân tộc Ukraine, hình ảnh tuyệt vời hơn Thiên An Môn, tố Putin là tội hình sự chiến tranh. TT Ba Lan, TT Mỹ họp báo về viện trợ nhân đạo giúp tỵ nạn Ukraine. Mỹ đã đưa 20,000 lính tới Châu Âu để giúp NATO canh phòng. LHQ: hơn 40 trường hợp công dân Ukraine thân Nga bị cảnh sát Ukraine đánh đập.

- Thêm 3 hãng TQ nguy cho Mỹ: AO Kaspersky Lab, China Telecom (Americas) Corp., China Mobile International USA Inc.

- xe nào đầu tư có lợi hơn: 37% dân Mỹ chọn xe chạy xăng, 24% chọn xe điện, 21% chọn xe điện/xăng.

- Trump tới Selma, North Carolina, ngày 9/4/2022 sẽ vận động phiếu cho DB Ted Budd vào chức Thượng nghị sĩ

- Thống kê dân số từ 1/7/2020 tới 30/6/2021: khoảng 73% số quận Hoa Kỳ có mức chết nhiều hơn mức sinh

- Quận Los Angeles: hơn 159,000 người dọn ra trong năm 2021, giảm dân số nhiều nhất tại các quận Hoa Kỳ

- Houston: An Nguyen lái xe gắn máy, lạc tay lái, đụng 2 xe hơi, chết tại chỗ.

- California tạo ra 138,100 việc làm mới trong tháng 2/2022, nhiều nhất; thứ nhì là Texas, thứ ba là Florida

- Hơn 90 cán bộ trung ương (trong đó 22 sĩ quan cấp tướng) bị kỷ luật vì liên quan đến tham nhũng.

- HỎI 1: Lái xe đụng chết con cá sấu dài 11 feet (3.353 mét) ở Florida, người lái xe cũng chết? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Khoảng 57% hộ dân Mỹ không trả thuế lợi tức liên bang trong năm 2021? ĐÁP 2: Đúng thế, theo Tax Policy Center.

.

QUẬN CAM (VB-26/3/2022) --- Cựu Tổng Thống Donald Trump và 3 con lớn đã đồng ý xuất hiện trước tòa để khai vào giữa tháng 6/2022 về liên hệ của họ với 1 công ty tiếp thị viễn liên mà công ty này bị cho là lừa gạt các nhà đầu tư.

.

Gia đình Trump đã quảng cáo cho công ty American Communications Network (ACN), và nhận "nhiều triệu đôla bí mật để trả công" từ 2005 tới 2015. Trong khi quảng cáo cho ACN, Trump bị cho là nói dối với các nhà đầu tư về kết quả doang thu và viễn ảnh, cũng nói là ông không nhận tiền để quảng bá cho ACN.

.

Cậu Donald Trump Jr. sẽ khai ở tòa ngày 10/5/2022, Eric Trump sẽ khai ngày 12/5/2022, Donald Trump ra khai ngày 16/6/2022, và cô Ivanka Trump chưa có ngày ấn định.

.

--- Tổng Thống Joe Biden đã họp tại Warsaw hôm Thứ Bảy với Dmitry Kuleba (Ngoại Trưởng Ukraine), Alexei Reznikov (Bộ Trưởng Quốc Phòng Ukraine).

.

Tham dự buổi họp có Ngoại Trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin. Chủ đề buổi họp: củng cố sức mạnh Ukraine để chống quân Nga.

.

--- Quân Nga hôm Thứ Bảy nói đã bắn thêm nhiều phi đạn hành trình vào các mục tiêu quân sự ở phía tây, miền trung và phía tây nam Ukraine.

.

Nga nói trong bản văn quốc phòng phổ biến cho báo chí, nói phi đạn hành trình Kalibr bắn từ biển "đã phá hủy một nhà kho vũ khí và đạn dược gần khu định cư Velyki Korovyntsi, vùng Zhytomyr."

.

Bản văn cũng viết rằng một phi đạn hành trình chính xác cao Onyx đã phá hủy 1 kho xăng ở vùng Mykolaiv, nơi cung cấp xăng cho quân đội Ukraine ở phía nam."

.

--- Vitali Klitschko, Thị trưởng thủ đô Kyiv, hôm Thứ Bảy công bố lệnh giới nghiêm mới cho thủ đô: từ 8 p.m. Thứ Bảy kéo dài tới 7 a.m. Thứ Hai. Tất cả các xe di chuyển trong giờ giới nghiêm phải có giấy phép đặc biệt. Tất cả cửa tiệm, xe cộ công cộng đều đóng cửa.

.

--- Mariupol bị tàn phá.

Video dài 1:55 phút:



https://youtu.be/W0WECTD9UVs

.

--- Bộ Trưởng Quốc Phòng Nga Sergei Shoigu đã mở buổi họp hôm Thứ Bảy, đã gặp Bộ Trưởng Tài Chánh Nga để thảo luận về nguồn cung cấp vũ khí cho cuộc xâm lăng ở Ukraine, theo tin Tass.

.

Hình như buổi họp cũng là để xóa bỏ tin đồn có từ 2 tuần nay, khi người ta không thấy Shoigu các nơi công khai, nên bị suy đoán: có thể Shoigu bất mãn Putin nên tự vắng mặt hay bị thanh trừng, có thể Shoigu bị bệnh...

.

Trong bản tin ghi rằng Shoigu cho biết ngân sách quốc phòng năm nay cao hơn 15% so với nắm ngoái, và bất kể bị Tây phương cấm vận, tỷ lệ các hợp đồng quốc phòng được 85% thực hiện hoàn tất.

.

--- Ngoại Trưởng Anh Liz Truss hôm Thứ Bảy nói rằng Anh sẽ cung cấp 2 triệu bảng Anh (=$2.64 triệu đôla Mỹ) để cung cấp lương thực cho các vùng Ukraine bị quân Nga bao vây, sau khi chính phủ Ukraine xin trực tiếp.

.

--- Bộ Quốc Phòng Anh nói hôm Thứ Bảy rằng tin tình báo cho biết quân Nga bây giờ đang do dự đối với các cuộc hành quân bộ chiến tại các thành phố sau nhiều thiệt hại do quân Ukraine gây ra, và Nga sẽ tập trung dội bom và bắn phi đạn từ xa để phá hủy các căn cứ quân sự và các thành phố Ukraine, sẽ làm suy giảm tinh thần quân Ukraine.

.

--- Quân Nga đã tiến vào trung tâm và chiếm bệnh viện thành phố Slavutych, phía bắc thủ đô Kyiv -- và hàng trăm thường dân đã ra phố biểu tình chống Nga. Hình ảnh CNN quay được cho thấy hàng trăm người dân mang cờ và biểu ngữ đi bộ tuần hành tới quảng trường thành phố, hô khẩu hiệu "Slavutych là của Ukraine" và "Vinh danh cho Ukraine" ở quảng trường chính. Có lúc nghe tiếng súng, nhưng không thấy có ai thương vong.

.

--- quân Nga tiến vào Slavutych, chiếm bệnh viện.

Video dài 1:55 phút:



https://youtu.be/HYYxxWaoLAA

.

--- Nga đang tập trận trên các đảo mà Nhật đang tranh chủ quyền, theo truyền thông Nhật hôm Thứ Bảy, vài ngày sau khi Nga ngưng hòa đàm với Nhật để trừng phạt Nhật ủng hộ Ukraine.

.

Tin của Nga cho biết hơn 3,000 lính nga và hàng trăm xe tă9ng, quân xa tập trận trên các đảo Kuril, nhưng không nói cụ thể ở đảo nào trên nhóm quần đảo mà Nga chiếm của Nhật khi Nhật thua trận Thế Chiến 2 năm 1945.

.

--- Mira Rapp-Hooper, giám đốc vùng Ấn Độ Thái Bình Dương trong Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Bạch Ốc, nói rằng lập trường Ấn Đọ tại LHQ về cuộc chiến ở Ukraine là "không thỏa mãn" nhưng cũng "không ngạc nhiên" vì Ấn Độ có tình thân từ lâu với Nga.

.

Ấn Độ không lên án Nga xâm lăng Ukraine, và cũng tránh bỏ phiếu trong Hội Đồng Bảo An LHQ về vấn đề Nga xâm lăng Ukraine.

.

Ấn Độ chỉ mới thân với Mỹ gần đây, và là một phần chủ lực trong Bộ Tứ Vùng Biển Đông chỉ nhằm đẩy lùi sức mạnh Trung Quốc. Nhưng từ lâu Nga vẫn là nơi cung cấp lớn cho quốc phòng Nhật Bản.

.

.

--- Ukraine nói hôm Thứ Sáu là đã hạ sát Trung Tướng Yakov Rezantsev, Tư lệnh Sư đoàn 49 Liên binh chủng và là một trong các sĩ quan cao cấp nhất của quân lực Nga, theo báo The Kyiv Independent loan tin. Nhưng phía Nga chưa lên tiếng xác minh. Trước đó, Ukraine nói cũng hạ sát Trung Tướng Nga Andrei Mordvichev hôm Thứ Bảy.

.

Ukraine nói hạ sát Tướng Rezantsev tại sân bay Chornobaivka, khu vực Kherson, phía nam Ukraine. Các viên chức Mỹ nói rằng Nga cần đưa các tướng ra các đơn vị tuyến đầu là để đốc thúc tiến quân nhanh chóng. Thêm nữa, quân lực Nga không trao nhiệm vụ quyết định chiến trường cho các cấp thấp.

.

Ukraine nói Rezantsev là Tướng thứ 7 bị hạ sát, như thế còn 13 tướng Nga trong lực lượng tấn công ở Ukraine.

.

Ukraine cũng nói rằng trong 648 chiến binh Nga trong Tiểu Đoàn Chiến Thuật Đặc Biệt 200 bây giờ 645 lính đã bị giết, chỉ còn 3 lính Nga sống sót trong đó 2 đã bị thương.

.

--- Trung Tướng Sergei Rudskoy, Phó Tham Mưu Trưởng Quân Lực Nga, nói hôm Thứ Sáu rằng giai đoạn đầu của kế hoạch quân sự của Nga đã hoàn tất, với mục tiêu chính bây giờ tập trung vào phía đông Ukraine.

.

Ông nói sức mạnh quân sự Ukraine đã bị thiệt hại nhiều, nên quân Nga tập trung nỗ lực chính vào việc giải phóng vùng Donbas. Tuyên bố của Rudskoy đưa ra trong khi quân nga bị chận đứng quanh các thành phố Ukraine, như Kyiv và Kharkiv. Nga cũng không giành được ưu thế Không quân trên bầu trời Ukraine và đã bị thương vong nhiều.

.

Ukraine nói là đã tái chiếm

n chức Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ nói rằng có dấu hiệu Nga

Rudskoy giải thích rằng quân Nga tấn công nhiều nơi khác ở Ukraine chỉ là có mục tiêu gây thiệt hại cấu trúc quân sự Ukraine, gây thương vọng cho Ukraine để buộc quân Ukraine không tới cứu được vùng Donbas, cho tới khi quân Nga hoàn toàn giải phóng lãnh thổ 2 Cộng Hòa Nhân Dân Donetsk và Luhansk (2 tỉnh đã ly khai từ Ukraine) ở Donbas.Rudskoy nói trong buổi họp báo rằng 1,351 chiến binh đã tử trận ở Ukraine và 3,825 lính bị thương. (Phía Mỹ có khoảng 7,000 lính Nga tử trận, phía Ukraine nói có khoảng 15,000 lính Nga tử trận.)Tướng Rudskoy không nói minh bạch, nhưng có vẻ cho thấy Nga thu hẹp mục tiêu, chỉ muốn chiếm vùng Donbas ở phía đông Ukraine. Hoa Kỳ nói quân ly khai thân Nga đang kiểm soát 93% vùng Luhansk của Ukraine, và 54% vùng Donetsk --- hai vùng này cộng lại gọi là vùng Donbas.---nhiều phần trong thành phố Kherson, nơi nằm đầu cửa Sông Dnieper River, và là trung tâm đông dân nhất bị quân Nga chiếm hồi tháng trước. Kherson cũng là nơi dân chúng ra phố biểu tình thường xuyên, xua đuổi lính Nga và xe tăng.Nga nói rằng Nga vẫn còn kiểm soát hoàn toàn Kherson và hầu hết vùng Zaporozhye gần đó. Nhưng Rudskoy thêm rằng Nga chỉ muốn tập trung chiếm vùng Donbas.--- Một viêmuốn đưa thêm quân từ quốc gia cựu Xô viết Georgia vào hỗ trợ các đơn vị lính Nga ở Ukraine. Nhưng không có dấu hiệu Blarus sẽ gửi quân vào Ukraine giúp Nga.--- Thành phố Irpin tan hoang.Video dài 1:45 phút:



https://youtu.be/I3Y6esy8qyo

.

--- CNN nói rằng phi đạn hành trình của Nga đã bắn trúng vào trung tâm hành quân Không Quân Ukraine ở phía Tây Ukraine, gây thiệt hại lớn. Tổng cộng Nga bắn ra 6 phi đạn hành trình, một số bị phòng không Ukraine bắn chận nhưng số còn lại phá hủy nhiều cơ cấu hạ tầng.

.

--- Tổng Thống Mỹ Joe Biden ca ngợi dân Ukraine đã chứng minh kiền cường trong kháng chiến chống Nga, nêu điển hình như hình ảnh "một phụ nữ 30 tuổi đứng trực diện một xe tăng với khẩu súng trường."

.

Biden nói, "Tôi muốn nói là, y hệt như chuyện xảy ra ở quảng trường Thiên An Môn [ở Bắc kinh, TQ]. Đây là quảng trường bình phương." (Biden nói: This is Tiananmen Square squared; chữ squared trong toán học là nhân với chính nó, ý là chiến trường Ukraine kinh khủng hơn Thiên An Môn.")

.

Đứng nơi thị trấn Ba Lan nơi biên giới Ukraine, Biden cũng lặp lại rằng Putin là một tên tội hình sự chiến tranh.

.

Tổng Thống Ba Lan Andrzej Duda đã đón chào Biden tại thị trấn Jasionka gần đó, trong buổi họp báo về viện trợ nhân đạo giúp tỵ nạn Ukraine vào Ba Lan. Hai lãnh đạo họp báo chung với Samantha Power, Điều hợp cơ quan viện trợ USAID và một nhóm 20 viên chức Mỹ và Ba Lan.

.

--- Để đối phó với cuộc xâm lăng của Nga, Mỹ đã đưa 20,000 lính tới Châu Âu để nâng tổng số lính hoạt động trong lục địa tới 100,000 người. Theo Bộ Quốc Phòng Mỹ, sẽ có thêm lính tới bố trí sẵn sàng. Biden và các lãnh đạo NATO khi họp ở Brussels hôm Thứ Năm, đồng ý thiết lập 4 binh đoàn tác chiến mới cho NATO đặt bản doanh ở Đông Âu.

.

--- Ukraine và Nga hôm Thứ Năm trao đổi tù binh lần đầu tiên, một tháng sau khi cuộc chiến xảy ra. Iryna Vereshchuk, Phó Thủ Tướng Ukraine, nói 10 lính Ukraine được quân Nga trao trả, và 10 lính Nga được Ukraine trao lại quân Nga.

.

Ukraine cũng nói 11 thủy thủ thường dân Nga được đổi lấy 19 thủy thủ thường dân Ukraine. Các thủy thủ Nga được Ukraine cứu khi tàu bị chìm, trong khi thủy thù Ukraine bị Nga chận bắt khi họ đi tàu cứu hộ tới đảo Snake Island để đón các chiến binh Ukraine. Nga cũng trả tàu cứu hộ về cho Ukraine.

.

--- Cao Ủy Tỵ Nạn LHQ nói văn phòng đã nhận được báo cáo hơn 40 trường hợp công dân Ukraine thân Nga bị cảnh sát Ukraine đánh đập, theo lời Cao Ủy Matilda Bogner nói hôm Thứ Sáu.

.

Bogner cũng nhắc rằng bất kỳ sự trả thù nào nhắm vào tù binh, như bạo lực và lạm dụng, đều bị cấm ngặt bởi công ước Geneva.

.

--- Tổng Thống Nga Vladimir Putin hôm Thứ Sáu đã ký một luật mới, sẽ trừng phạt từ 3 tới 15 năm tù đối với ai phóng tin giả về các cơ quan chính phủ Nga hoạt động ở hải ngoại.

.

Nga trước đây đã có một luật tương tự kêu án từ 3 tới 15 năm tù cho ai loan tin giả về quân đội Nga. Luật mới là nhằm bảo vệ các tòa đại sứ Nga ở hải ngoại.

.

--- Cơ quan FCC của Hoa Kỳ nói hôm Thứ Sáu là sẽ ghi thêm 3 công ty Trung Quốc vào danh sách các công ty có "cơ nguy không chấp nhận được đối với an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, hay là an ninh và an toàn của cá nhân công dân Mỹ."

.

Ba công ty này là: AO Kaspersky Lab, China Telecom (Americas) Corp., và China Mobile International USA Inc. bị thêm vào danh sách để có biện pháp thích nghi. Năm 2021, Mỹ đã đưa hãng Huawei và ZTE vào cùng danh sách.

.

--- Bản thăm dò YouGov thực hiện đầu tuần này cho thấy hơn 1/3 dân Mỹ nghĩ rằng mua xe chạy xăng là khoản đầu tư có lợi hơn, so với mua xe điện, hay xe lưỡng năng điện/xăng. Câu hỏi là: xe nào là khoản đầu tư có lợi hơn.

.

. 37% dân Mỹ chon xe chạy xăng.

. 24% chọn xe chạy bằng điện.

. 21% chọn xe chạy lưỡng năng điện/xăng.

.

. 54% cử tri Cộng Hòa chọn xe chạy xăng.

. 25% Dân Chủ chọn xe chạy xăng.

.

--- Trump hôm Thứ Sáu đưa ra bản văn cho biết sẽ tổ chức buổi tụ họp đông người ở thị trấn Selma, North Carolina, vào Thứ Bảy 9/4/2022.

.

Nơi đây, Trump sẽ tuyên bố ủng hộ Dân Biểu Ted Budd (Cộng Hòa, NC) trong cuộc tranh cử vào chức Thượng nghị sĩ liên bang. Trước sự kiện này ở North Carolina, Trump sẽ tổ chức buổi tụ họp đông người ở Michigan vào ngày 2/4/2022.

.

--- Thống kê dân số phổ biến hôm Thứ Năm cho thấy 25 tiểu bang có mức giảm dân số tự nhiên (nghĩa là số chết nhiều hơn số sinh ra) trong khoảng từ ngày 1/7/2020 tới ngày 30/6/2021.

.

Thêm nữa, khoảng 73% số quận Hoa Kỳ có mức chết nhiều hơn mức sinh trong cùng khung thời gian trên, tăng 55.5% so với thời kỳ 12 tháng trước.

.

Thống kê ghi rằng sinh nở ít hơn, dân lão hóa nhiều hơn, và chết nhiều hơn vì có dịch COVID-19 đã thúc đẩy mức giảm dân số tự nhiên.

.

--- Thống kê dân số cho thấy hơn 159,000 người dọn ra khỏi Quận Los Angeles trong năm ngoái (2021). Số người rời bỏ quận này là tương đương dân số thành phố Pasadena. Đó cũng là mức giảm dân số nhiều nhất tại bất kỳ quận nào tại Hoa Kỳ trong thời kỳ 2020-2021.

.

Khi tính theo 2 năm, có hơn 184,000 người dọn ra khỏi quận Los Angeles kể từ khởi đầu đại dịch hơn 2 năm trước.

.

--- Một tai nạn xe gắn máy đã làm một người chết trên xa lộ Highway 6 hôm Thứ Năm, theo cảnh sát quận Harris County Sheriff's Office. Tai nạn xảy ra lúc 10 giờ sáng Thứ Năm trên đường Alief Clodine.

.

Người lái xe gắn máy được biết là An Nguyen, chạy nhanh khi chuyển sang bên trái và đụng phía sau một xe hơi hiệu Acura. Nguyen mất kiểm soát, chệch sang làn xe phía bắc, nơi đây đụng trực diện một xe hiệu Dodge Charger. Nguyen chết tại chỗ. Hai người lái hai xe Acura và Dodge không bị thương, không có dấu hiệu say rượu.

.

--- Thống Đốc Gavin Newsom đưa ra bản báo cáo hôm Thứ Sáu, cho biết California đã tạo ra 138,100 việc làm mới trong tháng 2/2022, vượt xa bất kỳ tiểu bang nào, nhiều hơn 60,300 việc làm so với tiểu bang nhiều thứ nhì là Texas, và nhiều hơn 87,100 việc làm so với tiểu bang nhiều thứ ba là Florida.

.

California như thế đã kiếm lại được 87.2% (2,405,900 việc làm) trong số 2,758,900 việc làm phi-nông-nghiệp đã mất trong hai tháng 3 và 4/2020 vì đại dịch COVID-19.

Kể từ tháng 1/2021, California đã tạo ra hơn 1.3 triệu việc làm.

.

--- Hơn 90 cán bộ trung ương (trong đó 22 sĩ quan cấp tướng) bị kỷ luật vì liên quan đến tham nhũng. Báo VnMedia ghi nhận. Thanh tra Chính phủ cho hay, từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV đến nay (tức là từ ngày 20/7/2021 tới giờ; nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV là 2021-2026), đã thi hành kỷ luật hơn 90 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, trong đó có 21 Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng (2 Ủy viên Bộ Chính trị), 22 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Không thấy đưa ai ra tòa?

Công tác thanh tra, kiểm tra ngày càng được đẩy mạnh. Cụ thể, năm 2021, toàn ngành Thanh tra đã triển khai 6.809 cuộc thanh tra hành chính và 177.245 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra phát hiện vi phạm về kinh tế 179.034 tỷ đồng, 9.258 ha đất; trong đó kiến nghị thu hồi 22.698 tỷ đồng và 811 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 156.336 tỷ đồng, 8.447 ha đất; ban hành 132.319 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân với số tiền 3.694 tỷ đồng; kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 2.341 tập thể và 6.244 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 437 vụ, 259 đối tượng.

.

--- HỎI 1: Lái xe đụng chết con cá sấu dài 11 feet (3.353 mét) ở Florida, người lái xe cũng chết?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Một người đàn ông tên John Hopkins, 59 tuổi, hôm Thứ Năm lái xe về hướng đông trên đường C.R. 672 khoảng 2 dặm phía tây đường C.R. 39 ở thị trấn Lithia, Fla. thì tông xe vào một con cá sấu khổng lồ, dài 11 feet (3.353 mét) giữa đường. Xe của Hopkins chệch ra lề, lật ngược nơi một đường hố. Một người lái xe ngang qua đã gọi 911. Khi cứu hộ tới, Hopkins đã chết. Tai nạn xảy ra lúc nửa khuya rạng sáng Thứ Năm 12:30 a.m. Con cá sấu cũng đã chết.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Top_News/US/2022/03/24/man-dies-vehicle-crash-alligator-florida/4921648150257/

.

--- HỎI 2: Khoảng 57% hộ dân Mỹ không trả thuế lợi tức liên bang trong năm 2021?

.

ĐÁP 2: Đúng thế, theo Tax Policy Center. Đối với khai thuế 2022, Tax Policy Center ước tính 47% sẽ không trả thuế lợi tức liên bang.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Top_News/US/2022/03/25/federal-income-taxes-senator-rick-scott-tax-policy-center-gleckman/9451648216809 /

.

.