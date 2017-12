Sẽ làm gì năm 2018

Năm Mậu Tuất theo Âm Lịch





Chúng tôi liệt kê các công tác cuối năm và dự thảo chương trình cho năm 2018.

1) Các công tác chính là bảo toàn và xây dựng tiếp tục Việt Museum.



2) Theo dõi và yểm trợ công tác trùng tu nghĩa trang quân đội Biên Hòa. Đã bắt đầu từ 1993.





3) Tiếp tục chương trình dọn thực đơn Việt Nam cho homeless Hoa Kỳ. Khởi sự từ 1992.

Đặc biệt về phần Dân Sinh Media, chúng tôi hy vọng sẽ bắt đầu cộng tác với các cựu chiến binh Hoa Kỳ thực hiện bộ phim Anh Ngữ lên tiếng về đề tài Vietnam War.





Ngoài ra một bộ DVD quan trọng tựa đề Thuyền Nhân song ngữ cũng đang được ông Phạm Phú Nam soạn thảo chương trình thực hiện.

Các chi tiết sẽ được thông báo sau.

Chúc Mừng năm mới Mậu Tuất.

Giao Chỉ, San Jose

Xin quý vị vui lòng xem chi tiết trên tài liệu đính kèm.

IRCC/Viet Museum và các công tác năm 2018.

Thông báo đăc biệt cuối năm 2017.

San Jose History Park và Viet Museum theo lịch của sở Công Viên sẽ đóng cửa 3 ngày từ chủ nhật 24 Dec. cho đến thứ ba 26 Dec. 2017. Mở của thứ tư 27 Dec. cho dến chủ nhật 31 tháng 12-2017. Ngày thứ tư 20 tháng 12 đã có buổi họp tổng hơp thành quả công tác Nghĩa trang Biên Hòa từ 1993. Nhân viên công tác Viet Museum góp ngay tại chỗ được $1500 dành cho việc trùng tu 25 ngôi mộ ($60x25) Ngày thứ bẩy 23 tháng 12 hội nữ quân nhân Bắc CA sẽ lên phiên dọn cơm homeless ghi dấu 25 năm chương trình thực đơn thân ái.

Tháng 1-2018: Park và Viet Museum đóng cửa thứ hai và thứ ba tức 1 và 2 tháng 1-2018. sau đó sẽ mở cửa như thường lệ. Thứ hai 15 Jan Lễ mục sư King. IRCC homeless day Jan 27

Viet Museum tiếp tân đầu năm 2018 .

12 giờ trưa thứ tư 17 tháng 1-2018. Chào đón thân hữu. Chúng tôi phải tổ chức buổi trưa ngày thường để thuận tiện cho chương trình của History Park. Thuận tiện cho quý vị cao niên và tránh các sinh hoạt cuối tuần. Đia chỉ 635 Phelan Ave. San Jose CA 95112.

Tháng 2-2018: Park đóng thứ hai ngày 5 tháng 2

Viet Museum đón chào ngày 1 Tết năm Tuất vào buổi trưa ngày thứ sáu 16 tháng 2-2018. Xin mời toàn thể đồng hương vào thăm viếng và thắp hương tưởng niệm tử sĩ và thuyền nhân hy sinh. Thứ hai 19 Feb. 2018 Presidents Day. IRCC homeless day Feb 24

Tháng 3-2018: Park đóng cửa thứ hai 5 Feb. 11 Feb đổi giờ. Tham dự Văn Hoá Mỹ:

Ngày xe đạp. Lịch sử xe đạp và ngàn kiểu mẫu xe đạp. Date TBA. 29 Feb Viet Vet Day.IRCC homeless day Mar 24

Tháng 4-2018: Park nghỉ thứ hai 2 Mar. 9 Mar là ngày Cưu tù chiến tranh. Ngày HO VN. IRCC homeless day Apr 28

Ngày Lễ Giỗ: Trưa chủ nhật 29 tháng 4-2018 Biệt đoàn Lam Sơn và cô Hoàng Mộng Thu tổ chức tưởng niệm các vị anh hùng tuẫn tiết và các chiến sĩ vô danh.

Tháng 5-2018: Park đóng cửa thứ hai 7 May. 28 May Memorial Day. IRCC homeless day May 26

Tháng 6-2018: Park đóng thứ hai 4 Jun. Father Day Sun 17 Jun. Ngày quân Lực VNCH 19 Jun. IRCC homeless day Jun 23

Ngày Thuyền Nhân. Ngày chính thức Hoa Kỳ công nhân Quốc tế di cư ty nạn hàng năm là 20 tháng 6. Năm nay Viet Museum sẽ tổ chức vào ngày chủ nhật 17 tháng 6-2018. Sẽ mời tất cả các sắc dân ty nạn và các thuyền nhân Việt Nam tham dự.

Tháng 7-2018: Park đóng thứ hai 2 Jul. Lễ Độc Lập ngày thứ tư 4 July. IRCC homeless day Jul 28 Viet Museum có chương trình xem pháo bông đặc biệt.

Tháng 8-2018: Park đóng cửa thứ hai 6 Aug. Ngày WW 2 chấm dứt 14 Aug. Đặc biệt tại SJ Park tổ chức Spirit of 45'vào chủ nhật 12 Aug. IRCC homeless day Aug 25

Tháng 9-2018: Ngày lễ lao động thứ hai 3 tháng 9. Park nghỉ ngày thứ ba 4 tháng Sep. IRCC homeless day Sep 22 Đại hội các xe hơi cổ. TBA Không thể bỏ qua.

Tháng 10-2018: Park đóng thứ hai 1- Oct. Thứ hai 8 tháng 10 Columbus Day. IRCC homeless day Oct 27

Tháng 11-2018: Park đóng thứ hai 5 Nov. Ngày truyền thống Thank you America sẽ tổ chức tại Santa Clara County vào ngày chủ nhật 18 tháng 11-2018. Thankgiving Day 22 Nov. Homeless Nov 24

Tháng 12-2018 : Park đóng thứ hai 3 Dec. Homeless Dec 22 Tiếp theo Xmas thứ ba 25 tháng 12-2018.



Giao Chi San Jose. giaochi12@gmail.com (408) 316 8393