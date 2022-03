Biden tới biên giới Ba Lan/Ukraine, thăm chiến binh Mỹ đóng trong khu vực. Putin: Tây phương đang "hủy bỏ" văn hóa Nga. Ukraine đã đẩy lùi một đợt tấn công đầu tiên của quân Nga tại thị trấn Slavutych. Một cặp vợ chồng già đã bị quân Nga bắn chết ở Sumy. Mỹ, đồng minh ngăn chận các giao dịch tài chánh liên hệ trữ lượng vàng quốc tế của ngân hàng trung ương Nga. - Ukraine: 59% phi đạn hành trình c

Tổng Thống Joe Biden đã bay tới thị trấn Rzeszow, phía đông nam Ba Lan, nằm khoảng 80km (50 dặm) cách biên giới Ba Lan/Ukraine, thăm chiến binh Mỹ. (Ông Bảy Đờn cũng biết selfie...)

.

- Biden tới biên giới Ba Lan/Ukraine, thăm chiến binh Mỹ đóng trong khu vực. Putin: Tây phương đang "hủy bỏ" văn hóa Nga. Ukraine đã đẩy lùi một đợt tấn công đầu tiên của quân Nga tại thị trấn Slavutych. Một cặp vợ chồng già đã bị quân Nga bắn chết ở Sumy. Mỹ, đồng minh ngăn chận các giao dịch tài chánh liên hệ trữ lượng vàng quốc tế của ngân hàng trung ương Nga.

- Ukraine: 59% phi đạn hành trình của Nga hoặc không nổ, hoặc bị phi đạn Ukraine bắn chận rơi xuống, hoặc lệch mục tiêu. Nga đã phá hủy 1 kho xăng lớn ở gần Kyiv, bằng 1 phi đạn hành trình bắn từ biển vào. Khoảng 20,000 dân chạy ra khỏi thành phố Boryspil. Chernihiv đã hoàn toàn bị quân Nga bao vây.

- Báo Financial Times: phía lẳng lặng đồng tình với Nga hay im lặng chiếm hơn 1/2 dân số thế giới, Ấn Độ nhập dầu tăng gấp 4 lần từ Nga với giá rẻ hơn. Mỹ: sẽ không thích nghi nếu cấm vận Trung Quốc, giá dầu có thể tăng thêm và sức tăng toàn cầu sẽ bị ảnh hưởng bởi giá năng lượng và giá hàng.

- Nhật Bản sẽ cấp thêm 100 triệu đôla viện trợ nhân đạo cho Ukraine và các nước láng giềng, cử nhân viên y tế tới giúp dân tỵ nạn. Nhật sẽ sửa luật, cắt Nga ra khỏi tối huệ quốc trong thương mại, tăng trừng phạt tài chính đối với Nga. Mỹ sẽ cung cấp Liên Âu ít nhất thêm 15 tỷ mét khối LNG trong năm nay.

- Đạn pháo Nga đã bắn trúng một y viện đang dùng làm trung tâm trợ giúp nhân đạo ở thành phố Kharkiv, làm chết 4 người và nhiều người bị thương. Ukraine: quân Nga đã thành công trong việc mở ra một phần hành lang đường bộ nối Bán đảo Crimea từ vùng Donetsk. Nhiều mổ tập thể ở Mariupol, trong đó có một mồ 200 thi thể.

- Quân Ukraine đã tái chiếm một số thị trấn phía đông thủ đô Kyiv, mở tuyến phòng thủ tới 35km (21 miles) phía đông Kyiv. Có khoảng 300 thường dân chết khi quân Nga bắn phi đạn từ xa trúng một rạp hát ở Mariupol. Putin không có vẻ gì sẽ bị lật đổ từ một cuộc nổi dậy của quần chúng hay từ 1 cú đảo chánh. Nga thanh minh: không xài bom lân tinh.

- Nga đã cưỡng bách 402,000 thường dân từ Ukraine qua đất của Nga, trong đó có 84,000 trẻ em. G7 (Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật, Anh và Mỹ) ủng hộ Tòa Hình Sự Quốc Tế ICC điều tar về tội phạm chiến tranh ở Ukraine. Úc cấm vận Tổng Thống Belarus và gia đình, và 22 người Nga "tung tin giả."

- Ngoại Trưởng Mỹ Antony Blinken tới vùng Trung Đông, Bắc Phi, thăm Israel, vùng West Bank, Morocco, và Algeria, nói chuyện tập trung về Iran và cuộc chiến ở Ukraine. NATO sẽ loan báo kế hoạch vào tháng 6/2022 tăng chi quốc phòng để ngăn cản bất ổn. Mỹ phạt nhiều công ty, cá nhân Nga và Bắc Hàn vì liên hệ tới chương trình phi đạn của Bắc Hàn.

- Báo Ukraine: một lính Nga nổi giận, lái xe tăng cán gãy giò Đại Tá Nga Yury Medvedev. Mỹ truy tố 4 người Nga, trong đó có 3 sĩ quan tình báo, vì đã tin tặc các năm 2012 tới 2018. Canada sẽ ghi thêm 160 người Nga vào danh sách cấm vận, và sẽ cấm xuất cảng một số mặt hàng và kỹ thuật sang Nga.

- Biden: Ukraine cắt đất cho Nga hay không là tùy Ukraine, hăm dọa TQ đừng giúp Nga, nói sẽ may mắn nếu Trump trở thành ứng cử viên Cộng Hòa đề cử ra tranh cử Tổng Thống 2024, Nga sẽ trả giá nếu Nga dùng vũ khí hóa học ở Ukraine, và Mỹ muốn G20 trục xuất Nga.

- cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows thú nhận: Sidney Powell tố nhảm về gian lận bầu cử 2020

- Trump nộp đơn kiện bà Hillary Clinton, nói bị tố móc nối với Nga, đòi bồi thường hơn $72 triệu đôla

- Giá thuê nhà tăng kỷ lục mới: tăng 17% so cùng kỳ năm ngoái. Tăng cao nhất là Miami, San Diego, Phoenix

- Cô Kathryn Pham dứt tình, bị giết. Nghi can bạn tình cũ Daniel Gunnarsson có thể bị án chung thân.

- USAID và UNICEF tặng VN vật tư y tế trị giá 1 triệu đô.

- Vụ nhận hối lộ tại Cục Lãnh sự: Khởi tố, bắt giam nữ giám đốc công ty dịch vụ hàng không.

- RFA: Hai ngày trước khi bị bắt, bà Nguyễn Phương Hằng chửi mắng Chủ tịch TPHCM Phan Văn Mãi.

- HỎI 1: Uống cà phê 2 hay 3 tách/ngày, sẽ giúp giảm cơ nguy bệnh tim? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Cảnh sát Los Angeles cảnh báo khi ra phố đừng mang trang sức đắt tiền? ĐÁP 2: Đúng thế, cướp giựt tăng vọt.

.

QUẬN CAM (VB-25/3/2022) --- Tổng Thống Joe Biden đã bay tới thị trấn Rzeszow, phía đông nam Ba Lan, nằm khoảng 80km (50 dặm) cách biên giới Ba Lan/Ukraine. Biden đã thăm các chiến binh Mỹ đóng trong khu vực và các viên chức trong các hội phi chính phủ đang giúp người tị nạn chạy từ Ukraine qua.

.



.

Chuyến đi của Biden nhằm cho thấy Mỹ sẵn sàng bảo vệ các nước đồng minh NATO, trong khi nhiều người quan ngại tình hình có thể dẫn tới Thế Chiến 3.

.

--- Putin nói rắng Tây phương đang "hủy bỏ" văn hóa Nga, kể cả các tác phẩm của các nhà soạn nhạc vĩ đại của Nga như Pyotr Tchaikovsky. Putin nói trong buổi họp được truyền hình với nhiều khuôn mặt văn hóa, nói "hôm nay họ đang tìm cách hủy bỏ nền văn hóa cả ngàn năm của chúng ta, dân tộc chúng ta."

.

--- Oleksiy Arestovych, cố vấn Tổng Thống Ukraine, nói quân Ukraine đã đẩy lùi một đợt tấn công đầu tiên của quân Nga tại thị trấn Slavutych, nơi một số công nhân tại nhà máy nguyên tử đã hư hại Chernobyl cư ngụ. Trước đó, thành phố này nói là đã "hoàn toàn bị cô lập" bởi quân Nga, chỉ đóng cách 1.5km (1 dặm). Nhà máy Chernobyl đã bị quân Nga chiếm ngày 24/2/2022, ngày đầu cuộc chiến.

.

--- Ukraine nói rằng một cặp vợ chồng già đã bị quân Nga bắn chết ở Sumy tại sân nhà hai cụ tại làng Veliky Sambir ngày 24/3/2022. Vùng Sumy nằm phía đông bắc Ukraine. Hai nạn nhân, một nam và nữ, cùng 62 tuổi. Chưa có trả lời từ phía Nga.

.

.

--- Quân Nga bị quân Ukraine đầy lùi ở nhiều thị trấn.

Video dài 51 giây:



https://youtu.be/RBoxMzL_kxw

.

.

--- Các nước đồng minh và Hoa Kỳ hôm Thứ Năm loan báo sẽ bắt đầu ngăn chận các giao dịch tài chánh liên hệ trữ lượng vàng quốc tế của ngân hàng trung ương Nga.

.

--- Đạn pháo của Nga đã bắn trúng một y viện đang dùng làm trung tâm trợ giúp nhân đạo ở thành phố Kharkiv (phía đông bắc Ukraine), làm chết 4 người và nhiều người bị thương, theo tin cảnh sát địa phương. Bản tin nói gần y viện không có cơ sở quân sự nào của Ukraine. AFP loan tin này với phỏng vấn trực tiếp.

.

--- Ukraine nói quân Nga đã thành công trong việc mở ra một phần hành lang đường bộ tới Bán đảo Crimea (sáp nhập vào Nga từ 2014) từ vùng Donetsk (phía đông Ukraine).

.

--- Matilda Bogner, Trưởng phòng Nhân quyền LHQ tại Ukraine, nói các nhà quan sát đã được thêm nhiều tin về các nấm nồ tập thể ở Mariupol, trong đó có một mồ tập thể có vẻ như đang chôn 200 thi thể.

.

Bà Bogner nói với các nhà báo qua video nối mạng từ Ukraine, nói một số chứng cớ là hình ảnh từ vệ tinh. Mariupol là nơi nhiều tuần lễ bị quân Nga bao vây, bắn phá liên tục từ xa.

.

--- Dmitry Peskov, phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh, bác bỏ cáo buộc của Tổng Thống Ukraine: Peskov nói rằng Nga không bao giờ sử dụng bom lân tinh (phosphorus bombs), và Nga chưa bao giờ vi phạm các công ước quốc tế.

.

--- Cuộc chiến Ukraine có làm lung lay ngai vàng của Putin ở Nga? Tuy Putin ngày càng bị cô lập, các phân tích gia nói Putin không có vẻ gì sẽ bị lật đổ từ một cuộc nổi dậy của quầnc húng hay từ 1 cú đảo chánh. Nếu có lật đổ Putin, nhiều phần phải là do chính nội bộ thân tín của Putin.

.

--- Phát ngôn nhân Peskov của Nga nói rằng sẽ không có gì trầm trọng nếu Mỹ và đồng minh thành công trong nỗ lực trục xuất Nga ra khỏi nhóm G20 (nhóm 20 cường quốc kinh tế). Ông nói với các phóng viên rằng hầu hết các nước trong G20 bây giờ đang "chiến tranh kinh tế chống Nga" và do vậy, sẽ không có gì kinh hoàng xảy ra.

.

--- Lính Nga nổi giận, lái xe tăng cán gãy giò một Đại Tá Nga.

Video dài 1:06 phút của TV Úc:



https://youtu.be/fSBNGX_dKEA

.

.

--- Các viên chức địa phương ở Mariupol nói rằng có khoảng 300 thường dân chết khi quân Nga bắn phi đạn từ xa trúng một rạp hát tuần trước (ngày 16/3/2022), nơi được dân chúng dùng như nơi trú bom trong thành phố bị bao vây này. Vẫn chưa rõ công việc cứu người dưới đống gạch vụn nhà hát đã hoàn tất chưa.

.

Ngay sau trận bom lúc đó, Ludmyla Denisova, Ủy viên nhân quyền quốc hội Ukraine, nói là có hơn 1,300 người trú bom trong nhà hát.

.

---- Quân Ukraine đã tái chiếm một số thị trấn phía đông thủ đô Kyiv, mở tuyến phòng thủ tới 35km (21 miles) phía đông Kyiv, theo Bộ Quốc Phòng Anh quốc, và quân Nga đang lùi ở một số nơi, cũng vì tuyến tiếp liệu quân nhu quân dụng đã giãn quá dài.

.

Bản tin nói quân Ukraine có vẻ như tiếp tục đẩy lùi quân Nga về dọc theo trục tây bắc cách Kyiv về phía sân bay Hostomel Airfield.

.

--- Thông tấn Telegraf của Ukraine ấn hành thông báo hướng dẫn lính Nga về cách đầu hàng, "Buông súng xuốn. Đứng thẳng người. Đưa 2 tay lên cao hay cầm cờ trắng. Hét lớn, 'Tôi đầu hàng!' Bản văn bằng tiếng Nga, hứa sẽ ân xá lính đầu hàng, thưởng niền khi trao vũ khí va quân dụng, cho phép điện thoại về thăm gia đình hay bạn hữu để cho biết hoàn cảnh. Người đầu hành được xem là tù binh, nhưng sẽ trả về Nga khi ngưng chiến tranh.

.

--- Iryna Vereshchuk, Phó Thủ Tướng Ukraine, nói qua TV rằng bà hy vọng một số thường dân bị kẹt trong thành phố Mariupol đang bị vây sẽ được cho di tản ra ngoài bằng xe riêng hôm Thứ Sáu. Bà nói những người thoát được nên tìm các xe buýt đang chờ ở thành phố Berdyansk gần đó, rồi xe buýt sẽ chở họ về thành phố Zaporizhzhia.

.

Mariupol là nơi có 400,000 cư dân, bây giờ đã trở thành gạch vụn hầu hết vì bom đạn Nga bắn nhiều tuần này. Những người dân còn ở các nơi trú bom hiện không có lương thực, điện, nước.

.

--- Mỹ và Liên Âu loan báo thỏa thuận mới về khí đốt hóa lòng (LNG) nhằm làm giảm mức nhập cảng năng lượng từ Nga vào Châu Âu. Hiệp ước thông báo bởi TT Mỹ Biden và Ursula von der Leyen (Chủ tịch Ủy ban Châu Âu) trong buổi họp báo ở Brussels, ghi rằng Mỹ sẽ cung cấp Liên Âu ít nhất thêm 15 tỷ mét khối LNG trong năm nay.

.

--- Thành phố Chernihiv đã hoàn toàn bị quân Nga bao vây, theo lời các viên chức Ukraine. Chernihiv nằm ở phía bắc Ukraine, bây giờ liên tục bị phi cơ Nga dội bom và quân Nga pháo kích vào.

.

--- Khoảng 20,000 dân chạy ra khỏi thành phố Boryspil, theo lời Thị trưởng trên truyền hình Ukraine. Thị trưởng Volodymyr Borysenko thúc giục người dân hãy rời Boryspil sang các làng kế bên vì sẽ khó khăn cho quân Ukraine tái chiếm nơi này. Ngoại ô thành phố cần tái chiếm là 1 phi trường quốc tế, khoảng 30km (19 miles) phía đông Kyiv.

.

--- Quân Nga cho biết họ đã phá hủy 1 kho xăng lớn ở làng Kalynivka, gần Kyiv, bằng 1 phi đạn hành trình Kalibr bắn từ biển vào.

.

--- TV Úc chiếu đoạn TV Nga cho thấy lính nhảy dù Nga được gắn huy chương ngày 24/3/2022 ở gần 1 ngôi trường ở Katyuzhanka, chưa tới 20 miles (32km) nơi ngoại ô thủ đô Kyiv của Ukraine.

Video dài 1:14 phút:



https://youtu.be/a33mt87v40c

.

--- Ukraine nói có tới 59% phi đạn hành trình của Nga là hỏng: hoặc không nổ, hoặc bị phi đạn Ukraine bắn chận rơi xuống, hoặc bắn lệch mục tiêu. Ukraine nói Nga đã bắn khoảng 1,200 phi đạn hành trình (cruise missiles), nhưng chưa tới phân nửa trúng mục tiêu.

.

--- Trong bài viết trên báo Financial Times, bình luận gia Edward Luce nói rằng Nga "man rợ" trong cuộc chiến ở Ukraine, và Tây phương đoàn kết chống Nga là điều tuyệt vời. Nhưng Luce cảnh báo rằng không phải thế giới đồng ý chống Nga: bỏ phiếu ở LHQ thì 141 nước trong 193 nước phản đối Nga, nhưng 35 nước không bỏ phiếu hay bỏ phiếu trắng chiếm gần 1/2 dân số thế giới, trong đó có TQ, Ấn Độ, Việt Nam, Iraq và Nam Phi. Nếu cộng thêm dân số Nga, thì phía lẳng lặng đồng tình với Nga hay im lặng chiếm hơn 1/2 dân số thế giới.

.

Luce nói có một số nước hưởng lợi bất ngờ: Ấn Độ nhập cảng dầu tăng gấp 4 lần từ Nga với giá rẻ hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Luce nói Tây phương nói lý do đạo đức, nhưng nhiều nước nói rằng Mỹ giả hình khi đưa quân tấn công Iraq và các nơi khác. Nhưng tận cùng, Luce nói, Tây phương chống Putin và hỗ trợ Ukraine là điều để ngưỡng mộ.

.

sẽ không thích nghi nếu cấm vận Trung Quốc

Nhật Bản sẽ cung cấp thêm 100 triệu đôla

Nga đã cưỡng bách 402,000 thường dân từ các thành phố Ukraine qua đất của Nga

ủng hộ cuộc điều tra của Tòa Hình Sự Quốc Tế ICC về tội phạm chiến tranh ở Ukraine

Úc áp đặt cấm vận đối với Tổng Thống Belarus Alexander Lukashenko

Ngoại Trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ bay tới vùng Trung Đông và Bắc Phi

một chiến binh Nga đã lái xe tăng cán lên ông đại tá của đơn vị

Hoa Kỳ đã truy tố 4 người Nga,

Mỹ áp đặt trừng phạt nhiều công ty

Canada sẽ ghi thêm 160 người Nga vào danh sách cấm vận

tăng chi quốc phòng để ngăn cản tốt hơn

Biden hôm Thứ Năm nói rằng Nga nên bị gạt ra ngoài nhóm 20 cường quốc G-20.

Nga sẽ trả giá nếu Nga dùng vũ khí hóa học ở Ukraine

Biden nói ông sẽ may mắn nếu Trump trở thành ứng cử viên Cộng Hòa

TQ hiểu rằng tương lai kinh tế của TQ sẽ phải gắn liên tới Tây phương

-- Ukraine có nên cắt một phần lãnh thổ cho Nga?

Meadows thú nhận rằng luật sư Sidney Powell (một trong các luật sư giúp Trump đòi lật ngược kết quả bầu cử 2020) không có chứng cớ gì hết.

Trump đã nộp đơn kiện ở cấp liên bang hôm Thứ Năm, nói rằng bà Hillary Clinton

tăng 17% so cùng kỳ năm ngoái.

ra tòa xét xử vụ giết cô Kathryn Pham năm 2021.

tặng VN vật tư y tế trị giá 1 triệu đôla.

, bà Nguyễn Phương Hằng chửi mắng Chủ tịch TPHCM Phan Văn Mãi.

--- Vụ nhận hối lộ tại Cục Lãnh sự: Khởi tố, bắt giam nữ giám đốc công ty dịch vụ hàng không.

HỎI 1

ĐÁP 1

HỎI 2

ĐÁP 2

--- Bộ Trưởng Ngân Khố Mỹ Janet Yellen hôm Thứ Sáu nóitrong cương vị đối tác của Nga trong cuộc chiến ở Ukraine., nhưng bà nói Mỹ trừng phạt tỷ phú Nga Roman Abramovich vẫn là một khả thể. Bà nói giá dầu có thể tăng thêm vì ảnh hưởng cuộc chiến, và sức tăng toàn cầu sẽ bị ảnh hưởng bởi giá năng lượng và giá hàng.--- Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cho biếtMỹ để viện trợ nhân đạo cho Ukraine cũng như các nước láng giềng đang hỗ trợ Ukraine trong bối cảnh Nga tiến hành xâm lược. NHK ghi rằng Kishida đưa ra tuyên bố trên tại hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của nhóm G7 tổ chức tại thủ đô Brussels của Bỉ vào thứ Năm.Cũng theo Kishida, Nhật Bản sẽ cử nhân viên y tế và vệ sinh dịch tễ tới trợ giúp người Ukraine đang lánh nạn tại các nước láng giềng. Ông cũng cho biết Nhật Bản sẽ tiếp tục tiếp nhận người sơ tán khỏi Ukraine. Thủ tướng Kishida cho biết tại phiên họp Quốc hội thường kỳ hiện đang diễn ra, chính phủ sẽ đẩy mạnh nỗ lực để sửa đổi những luật có liên quan nhằm đưa Nga ra khỏi danh sách các nước được hưởng quy chế tối huệ quốc trong thương mại.Ông nói thêm rằng Nhật Bản sẽ tăng cường các biện pháp trừng phạt tài chính đối với Nga nhằm ngăn không cho nước này chuyển sang tài sản số hóa để tránh trừng phạt. Ông cũng tuyên bố cấm xuất khẩu sang 81 tổ chức có liên quan tới ngành công nghiệp vũ khí cũng như đóng băng tài sản tại Nhật Bản của một số nhà “tài phiệt” giàu có được cho là thân cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin.--- Ukraine nói rằng quân đội, nơi một số người có thể bị dùng như "con tin" để áp lực Ukraine phải đầu hàng.Lyudmyla Denisova, một viên chức Ukraine, nói rằng con số đó có 84,000 trẻ em. Bà nói các nhóm dân bị ép vào đất Nga bị giam trong điều kiện gian nan, thiếu nước và lương thực. Chính phủ Nga nói rằng những người đó đều tự nguyện vào Nga.--- Nhóm các nước G7 --- Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật, Anh và Mỹ --- đồng ý, nói trong bản tuyên bố chung rằng họ sẽ làm việc chung nhau để tìm chứng cớ tội ác chiến tranh.Bản văn viết rằng trường hợp bao vây Mariupol và nhiều thành phố khác của Ukraine, và tình hình quân Nga ngăn cản cứu trợ nhân đạo là không chấp nhận được. Bản văn đòi mở lối viện trợ nhân đạo vào Mariupol và các thành phố bị bao vây khác.--- Chính phủvà gia đình ông này, và 22 người Nga, những người Úc gọi là "hoạt động tuyên truyền và tung tin giả."Danh sách trừng phạt mới cũng nhắm vào các Chủ biên từ các tổ chức truyền thông như RT, Strategic Culture Foundation, InfoRos và NewsFront, trong bản văn do Ngoại Trưởng Úc Marise Payne đưa ra.---kể từ Thứ Bảy trong chuyến đi phần lớn là nói về cuộc chiến Nga xâm lăng Ukraine. Blinken sẽ thăm Israel, vùng West Bank, Morocco, và Algeria từ Thứ Bảy tới Thứ Tư, trong chuyến đi cũng sẽ tập trung về Iran và cuộc chiến ở Ukraine.Blinken cũng sẽ thảo luận về vai trò Israel trong trung gian thương thuyết giữa Nga và Ukraine trong chuyến đi.--- Nhà báo Roman Tsimbalyuk của Ukraine viết trên Facebook rằng, trong khi 2 chiến binh khác than phiền về cuộc chiến Putin với nhiều thương vong ở Ukraine.Người lính lái xe tăng nổi giận vì nhiều bạn đông ngũ tử trận đã lái xe tăng cán Đại Tá Nga Yury Medvedev, gây bị thương cả 2 chân của Đại Tá Medvedev. Bây giờ Medvedev đang chữa trị ở 1 bệnh viện tại Belarus, đã được trao huy chương Order of Courage (Chiến Thương Bội Tinh).---trong đó có 3 sĩ quan tình báo, vì đã dùng kỹ thuật tin tặc vào phá nhiều công ty năng lượng khắp thế giới trong khoảng năm 2012 tới 2018, teho Bộ Tư Pháp Mỹ hôm Thứ Năm.Trước đó, Tổng Thống Joe Biden cảnh báo các doanh nhân Mỹ rằng những tin tặc liên hệ tới Nga có thể sẽ nhắm tấn công các hãng Mỹ, trong khi FBI thông báo nhiều công ty Mỹ rằng tin tặc có địa chỉ Nga đã tìm cách đột nhập các mạng lưới của các công ty năng lượng Mỹ và sẽ là màn mở đầu tấn công điện tử.--- Phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Mỹ Ned Price nói rằng, cá nhân Nga và Bắc Hàn vì liên hệ tới chương trình phi đạn của Bắc Hàn. Đợt cấm vận mới này đưa ra sau khi Bắc Hàn hôm Thứ Năm bắn phi đạn đạn đạo liên lục địa đầu tiên trong gần 4 năm.--- Thủ Tướng Canada Justin Trudeau hôm Thứ Năm loan báo rằng. Canada cũng ra các lệnh cấm mới đối với việc xuất cảng một số mặt hàng và kỹ thuật sang Nga nhằm hạn chế khả năng gây chiến tranh của Nga.--- Trong tình hình Nga có thể gây bất ổn ở Châu Âu, Tổng Thư Ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng các nước đồng minh đã đồng ý sẽ loan báo các kế hoạch vào tháng 6/2022bất kỳ khủng hoảng an ninh tương lai nào.--- Tổng ThốngHọp báo tại Brussels sau khi gặp các lãnh đạo NATO về cuộc chiến Nga gây ar ở Ukraine, Biden nói ông ủng hộ đuổi Nga ra, nhưng sẽ là tùy các lãnh đạo G-20. Hội nghị G-20 kế tiếp sẽ là ở Indonesia hai ngày 30-31/10/2022.--- Biden nói rằng. Biden nói sẽ đáp trả thích đáng.--- Trả lời câu hỏi về Trump,đề cử ra tranh cử Tổng Thống 2024.--- Trả lời câu hỏi về Trung Quốc hỗ trợ Nga, Biden nói rằnghơn là với Nga, nên "tôi hy vọng Tập Cận Bình sẽ không giúp Nga."Biden nói đó là quyết định của Ukraine, sẽ không phải là quyết định của ai khác.--- Hôm Thứ Năm, báo Washington Post loan tin rằng các tin nhắn giữa Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows và nhà hoạt động cực hữu Ginni Thomas (cũng là vợ của Thẩm phán Tòa Tối Cao Clarence Thomas) ghi lời--- Cựu Tổng Thốngvà hàng chục người khác âm mưu vu khống TRump trong cuộc bầu cử Tổng Thống 2016.Đơn kiện nói bà Clinton (ứng cử viên Tổng Thống Dân Chủ 2016) âm mưu với Ủy Ban Dân Chủ Toàn Quốc, cựu Giám Đốc FBI James Comey, và nhiều người khác nói rằng Trump thông đồng với Nga.Tuy nhiên, CNBC nói rằng Công tố đặc biệt Robert Mueller viết rằng ông thấy ban vận động của Trump "đón nhận" sự giúp đỡ từ Nga. Trump bác bỏ, nói cuộc điều tra của Mueller là săn phù thủy. Trump đòi bồi thường trong đơn kiện là hơn $72 triệu đôla. Đơn kiện nộp ở Fort Pierce, Florida.--- Tiền thuê nhà tại Hoa Kỳ tăng lên kỷ lục mới. Bản báo cáo từ Realtor.com nói rằng tiền thuê trung bình tại Mỹ trong tháng 2/2022 là hơn $1,700/tháng, tức làBản báo cáo nói chung cư trung bình là đắt hơn $280/tháng so với hai năm trước. Trong khi đó, các thành phố có mức tăng lớn nhất là 23% trở lên là ở Miami, San Diego, Phoenix và Austin.Các thành phố tăng thấp nhất trong giá thuê nhà là 6% trở xuống, tại Cleveland, Minneapolis và Detroit.--- Daniel Gunnarsson, 21 tuổi, hôm Thứ Ba ra trước tòa và bị Thẩm phán Chad Louie cho rằng y có đủ khả năng tâm trí bình thường sau khi giám định tâm thần ở bệnh viện tiểu bang để phảiJoseph A. Kinzel, Biện lý quận Kern County (California), nói rằng sau khi các bác sĩ giám định tâmt hần xong, Thẩm Phán Louie nói rằng Gunnarsson có đủ lý trí để ra tòa.Chuyện xảy ra vào sáng ngày 18/5/2021, cảnh sát tới nhà bố dượng của Gunnarrsson tại thị trấn Ridgecrest, thấy cô Pham trong ga-ra xe RV trong khu nhà, chết vì các vết thương đập vào đầu và nơi khác. Lúc đó Gunnarsson người và áo đầy máu, bị bắt ngay tại chỗ, với lời Gunnarsson tự thú là y đã giết cô Pham.Bố dượng của Gunnarsson khai với cảnh sát rằng Gunnarsson và cô có cặp bồ thời gian ngắn, rồi cô tuyên bố chia tay đường ai nấy đi. Phiên tòa sơ khởi sẽ tổ chức vào ngày 1/4/2022 tại tòa quận Kern County Superior Court. Nếu bị kết tội giết cô Pham, Gunnarsson có thể bị án chung thân.--- USAID và UNICEFTòa Đại sứ Hoa Kỳ tại VN loan tin rằng hôm 25/3/2022, trong buổi lễ được tổ chức tại Bộ Y tế, USAID Vietnam và UNICEF Viet Nam - Quỹ Nhi Đồng Liên Hợp Quốc đã bàn giao các trang thiết bị và vật tư y tế phục vụ tiêm vắc xin trị giá 1 triệu đô la cho Việt Nam để hỗ trợ công tác phòng chống COVID-19, bao gồm 2,5 triệu xylanh, 125.000 khẩu trang N95 và 250 máy theo dõi bệnh nhân. Khoản tài trợ này đến rất kịp thời khi Việt Nam đang phải ứng phó với làn sóng lây nhiễm do biến thể Omicron gây ra.--- Hai ngày trước khi bị bắtBản tin Đài RFA hôm 25/3/2022 ghi nhận: "Trong đoạn video nói chuyện trực tiếp hai ngày trước khi bị bắt, bà Nguyễn Phương Hằng dành nhiều thời gian để nói về mối quan hệ của bà với Chủ tịch TPHCM Phan Văn Mãi, khi ông này đang còn là lãnh đạo tỉnh Bến Tre. Bà Hằng cho biết, công ty cổ phần Đại Nam từng đem nhà máy nước lọc xuống tỉnh Bến Tre năm 2020 để lọc nước mặn thời ông Phan Văn Mãi là Bí thư tỉnh ủy. "Chính ông đã bạc tình bạc nghĩa với vợ chồng tôi!", bà Hằng khẳng định điều này khi cho rằng công văn của Trung ương gửi cho TPHCM yêu cầu Chủ tịch TPHCM trả lời cho bà Nguyễn Phương Hằng về những đơn tố cáo nhưng qua hai tháng vẫn im lặng. Bà Nguyễn Phương Hằng cũng cho biết, bà nói điều này ra để Trung ương không lầm với con người ông Phan Văn Mãi, tránh đưa ông này lên chức vụ cao hơn."Báo Tiền Phong ghi nhận. Ngày 25/3, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự "Đưa hối lộ" xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố; đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Hoàng Diệu Mơ (SN 1980, là Tổng Giám đốc Công ty TNHH thương mại du lịch và dịch vụ hàng không An Bình) về tội "Đưa hối lộ" theo quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự. Trước đó, ngày 27/1, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và thực hiện lệnh khám xét đối với 4 bị can, trong đó có Cục trưởng và Phó cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao về tội “nhận hối lộ”, quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự. Cụ thể, Cơ quan An ninh điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 4 bị can về tội “nhận hối lộ" trong quá trình xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân, xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao.---: Uống cà phê 2 hay 3 tách/ngày, sẽ giúp giảm cơ nguy bệnh tim?: Đúng thế. Đó là kết quả nghiên cứu trình lên trong hội nghị khoa học năm thứ 71 của hội American College of Cardiology, một hội y khoa bất vụ lợi với 40,000 chuyên gia về tim mạch.Chi tiết:---: Cảnh sát Los Angeles cảnh báo khi ra phố đừng mang trang sức đắt tiền?: Đúng thế, cướp giựt tăng vọt. Hôm Thứ Ba, bọn cướp mang búa tài xồi đập cửa sổ tiệm nữ trang Luxury Jewels ở Beverly Hills rồi vơ vét, mang nữ trang trị giá nhiều triệu đô la (khoảng 3 tới 5 triệu đôla) trốn đi.Tại thành phố Los Angeles, các vụ cướp tăng 18% tính từ đầu năm tới cuối tháng 3/2022, so với cùng kỳ năm 2021. Cướp có súng tăng 44% so cùng kỳ khắp thành phố.Chi tiết: