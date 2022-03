Tổng Thống Zelensky và dân tộc Ukraine được đề cử Giải Nobel Hòa Bình. - LHQ: gần 3.3 triệu người Ukraine tỵ nạn. Ngoại Trưởng Nga: nhiều nước không chịu theo Mỹ để tố Nga, đó là TQ, Ấn Độ, Brazil và Mexico. TQ: Mỹ đổ dầu vào lửa, thay vì giúp hòa bình, lại gửi vũ khí cho Ukraine. TQ dọa: Mỹ áp lực TQ là "vô trách nhiệm" và "vô ích." 3 lính Mỹ mà báo Nga nói bị giết ở Ukraine thực ra còn sống ở M

Thơ là lời ngợi ca hòa bình... Dân Biểu Nancy Pelosi đọc thơ ca ngợi Ukraine trong Ngày Lễ Thánh St. Patrick hôm Thứ Năm.

.

- Tổng Thống Zelensky và dân tộc Ukraine được đề cử Giải Nobel Hòa Bình.

- LHQ: gần 3.3 triệu người Ukraine tỵ nạn. Ngoại Trưởng Nga: nhiều nước không chịu theo Mỹ để tố Nga, đó là TQ, Ấn Độ, Brazil và Mexico. TQ: Mỹ đổ dầu vào lửa, thay vì giúp hòa bình, lại gửi vũ khí cho Ukraine. TQ dọa: Mỹ áp lực TQ là "vô trách nhiệm" và "vô ích." 3 lính Mỹ mà báo Nga nói bị giết ở Ukraine thực ra còn sống ở Mỹ.

- Latvia, Estonia, Lithuania, Bulgaria trục xuất 20 nhà ngoại giao Nga. Ukraine: Nga bắn vào dân di tản. Đô Trưởng Kyiv: Nga đã mở ra "cuộc chiến chống thường dân" vì liên tục bắn phá khu cư dân. Hồng Thập Tự Quốc tế: khó viện trợ nhân đạo dưới mưa đạn. Thành phố Mariupol bị phi đạn nặng nhất. Diễn viên điện ảnh nổi tiếng Oksana Shvets chết vì phi đạn Nga tại Kyiv.

- Ukraine: 71% dân Nga ủng hộ cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine. TT Zelensky: đơn xin vào Liên Âu sẽ soạn vài tháng tới. Nga: lãi suất 20% để cứu tiền Nga khỏi sụp đổ. Hơn 800 tiệm Burger King vẫn mở cửa. Hạ Viện Mỹ gỡ tư cách tối huệ quốc của Nga: 424-8 phiếu. Toàn bộ 8 Dân biểu không chịu chống Nga này đều là Cộng Hòa.

- 1,000 lính tình nguyện sắc tộc Chechen đang tới Ukraine để chiến đấu bên cạnh quân Nga.

- Tướng nghỉ hưu Mark Hertling giải thích về gói viện trợ mới cho Ukraine: Javelin là loại súng kề vai để bắn xe tăng, Stinger là súng kề vai để bắn rớt phi cơ . Andriy Yermak (Chánh văn phòng TT Zelenskyy): TT Biden viện trợ nhiều hơn bất kỳ người tiền nhiệm nào

- Marie Yovanovitch (cựu Đại sứ Mỹ tại Ukraine thời Trump): nếu Putin thắng sẽ không ngừng ở Ukraine

- Quốc gia Bosnia and Herzegovina bị Nga hăm dọa: vào NATO là sẽ bị nạn như Ukraine.

- nhiều dân cử Cộng Hòa đòi cắt 50% ngân sách Sở Thuế IRS để tiết kiệm, IRS nói thế thì dẹp luôn Sở Thuế

- California dư tiền: dự luật trao tặng 400 đô/người nộp thuế để giúp dân bù giá xăng tăng quá cao

- quận Los Angeles: thành phố West Hollywood tội hình sự tháng 2/2022 tăng 137% so cùng kỳ năm trước.

- Moderna nộp đơn xin FDA cho phép chích vaccine ngừa COVID-19 mũi thứ 4 đối với tất cả người thành niên.

- HỎI 1: Joe Biden nói hôm 14/3/2022: Giá xăng tăng phần lớn vì Putin? ĐÁP 1: Hầu hết là đúng.

- HỎI 2: Hình đồ chơi trẻ em trên cầu biên giới Ukraine/Romania có thật? ĐÁP 2: Hình thật, do dân Romania để cho trẻ em di tản từ Ukraine cầm lấy.

.

QUẬN CAM (VB-18/3/2022) --- Công ty dược Moderna hôm Thứ Năm đã nộp đơn xin FDA cho phép chích vaccine ngừa COVID-19 mũi thứ 4 đối với tất cả những người thành niên. Yêu cầu mũi 4 là dựa vào số liệu đúc kết tại Hoa Kỳ và Israel sau khi xuất hiện biến chủng Omicron.

.

Bạch Ốc trước đó đã kêu gọi Quốc Hội tăng ngân sách, sau khi báo động rằng ngân sách không đủ cho mũi thứ 4, và cũng không đủ để chữa trị những người nhập viện tương lai vì dương tính COVID-19, bởi vì Quốc Hội đã cắt giảm ngân sách cần thiết.

.

--- Tổng Thống Volodymyr Zelensky và dân tộc Ukraine được đề cử Giải Nobel Hòa Bình bởi 1 nhóm chính khách Châu Âu trong 1 thư ngỏ gửi tới Ủy Ban Nobel. Nhóm này xin nới hạn đề cử tới ngày 31/3 để có thể xét đề cử Zelensky và dân tộc Ukraine cho Nobel Hòa Bình.

.

Thư ngỏ này còn đón nhận chữ ký tới ngày 30/3/2022 hiện ký tên 36 chính khách Châu Âu. Để cho sự đề cử được cứu xét, Ủy Ban Nobel sẽ phải nới quy định rằng hạn chót đề cử mỗi năm là ngày 31/1 cần kéo dài cho năm nay, vì quy định cũ không kịp cho đề cử Zelensky năm nay (Nga xâm lăng Ukraine từ ngày 24/2/2022).

.

--- Ba quốc gia Latvia, Estonia và Lithuania trục xuất 10 nhà ngoại giao Nga, theo lời 3 Ngoại Trưởng 3 nước nói hôm Thứ Sáu.

.

Lithuania trục xuất 4 nhà ngoại giao, trong khi Latvia và Estonia mỗi nước trục xuất 3 nhà ngoại giao Nga.

.

Edgars Rinkevics, Ngoại Trưởng Latvia, giải thích trục xuất vì các nhà ngoại giao này có hoạt động vượt ngoài nhiệm vụ ngoại giao và hỗ trợ hành vi Nga xâm lăng Ukraine bằng luận điệu tuyên truyền. Lithuania nói rằng trục xuất để tỏ lòng đoàn kết với Ukraine.

.

Chính phủ Bulgaria cũng tuyên bố trục xuất 10 nhà ngoại giao Nga hôm Thứ Sáu, nói rằng 10 nhà ngoại giao trong danh sách "không được nước chủ nhà hoan nghênh" phải rời Bugaria trong vòng 72 giờ đồng hồ.

.

--- Cao Ủy Tỵ Nạn LHQ cho biết, tính vào lúc rạng sáng Thứ Sáu đã có gần 3.3 triệu người rồi Ukraine để tỵ nạn (con số ghi danh chính xác: 3,270,662 người trong danh sách tỵ nạn của LHQ). Trong đó nhiều nhất là vào Ba Lan: 1,975,449 người.

.

Hầu hết tỵ nạn rời Ukraine là phụ nữ và trẻ em, bời vì đàn ông Ukraine từ 18 tới 60 tuổi bị cấm ra đi, phải gia nhập các đơn vị quân đội phòng thủ Ukraine.

.

--- Hình từ phi cơ không người lái cho thấy phi đạn Nga bắn khu cư dân, tàn phá thị trấn Okhtyrka ở vùng Sumy.

Video dài 1:17 phút:



https://youtu.be/KkHIxpcXpEU

.

--- Ba chiến binh Mỹ mà báo Pravda của Nga nói là "lính đánh thuê" bị giết trong trận mới đây bắn phi đạn vào trường huấn luyện quân sự quốc tế Yavoriv International Center for Peacekeeping and Security tại ukraine, gần biên giới Ba Lan, thực ra đều còn sống và đang ở Mỹ.

.

Vệ Binh Hoa Kỳ, lực lượng Tennessee Guard, nói rằng bản tin báo Nga với hình ảnh "lính Mỹ" và cờ tiểu bang Tennessee chỉ là tuyên truyền, theo lời 1 viên chức Mỹ nói với Reuters: 2 chiến binh trong bản tin vẫn đang ở Tennessee và người thứ 3 đã rời Vệ Binh thì không đang ở Ukraine.

.

Viên chức này nói báo Nga chọn tên 3 lính Mỹ này cho bản tin dỏm vì họ nằm trong danh sách 2018 ấn hành bởi Trung Đoàn Thiết Kỵ 278 tới giúp Ukraine, nhưng chiến dịch đã hoàn tất và Trung Đoàn đã về lại Mỹ năm 2019.

.

--- Hạ Viện Hoa Kỳ chiều Thứ Năm bỏ phiếu gần như toàn bộ đồng thuận gỡ bỏ quy chế tối huệ quốc đối với Nga và ngưng giao thương bình thường với Nga để trừng phạt cuộc xâm lăng của Nga tại Ukraine.

.

Tỷ lệ phiếu là 424-8. Điều kỳ lạ: toàn bộ 8 Dân biểu không chịu chống Nga này đều là Cộng Hòa và đều là thủ hạ cuồng nhiệt của Trump.

.

Đó là các Dân Biểu Cộng Hòa: Lauren Boebert (CO), Thomas Massie (KY), Matt Gaetz (FL), Andy Biggs (AZ), Marjorie Taylor Greene (GA), Dan Bishop (NC), Chip Roy (TX), Glenn Grothman (WI).

.

--- Hệ thống tiệm ăn Hoa Kỳ Burger King đang ngừng mọi kinh doanh tại Nga, nhưng vẫn còn 800 tiệm từ chối đóng cửa, vì đối tác này dưới quyền kiểm soát của doanh nhân Nga: Alexander Kolobov.

.

Lý do Burger King tại Nga là dưới tên Restaurant Brands International (QSR) chỉ nắm 15% sở hữu kinh doanh Burger King tại Nga, trong khi Kolobov kiểm soát và điều hành hoạt động hàng ngày của các tiệm. Nghĩa là, Kilobov không chịu đóng cửa.

.

Tương tự, hệ thống tiệm ăn Hoa Kỳ Papa Johns vẫn còn gần 200 tiệm ở Nga từ chối đóng cửa, không phải vì lý do chính trị nhưng vì lý do trách nhiệm với đời sống 9,000 nhân viên của Papa Johns.

.

--- Ngoại Trưởng Dmytro Kuleba của Ukraine nói hôm Thứ Sáu rằng ông đã thảo luận về gói trừng phạt đợt 5 chống Nga với Đại Diện Ngoại Giao Và Chính Sách An Ninh Josep Borrell của Liên Âu, nói rằng cần tăng áp lực để buộc Nga ngừng hành vi quân sự dã man.

.

Kuleba cũng nói là ông chuẩn bị họp với Ngoại Trưởng Nga Sergey Lavrov và muốn có thảo luận nghiêm túc, nếu Lavrov không lập lại các "chuyện kể công khai" của Moscow.

.

--- Hình ảnh phố thị Ukraine, thời trước khi bị xâm lăng và sau khi bị phi đạn Nga bắn phá.

Video dài 2:01 phút:



https://youtu.be/3pgsMeAarOc

.

--- Ngân Hàng Trung Ương Nga hôm Thứ Sáu giải thích về lãi suất 20%, nhằm hỗ trợ sự ổn định tài chánh, và tạo điều kiện cho kinh tế Nga từ từ trở về mức lạm phát 4% trong năm 2024. Hôm 28/2/2022, Nga tăng gấp đôi lãi suất để từ 9.5% tới 20% là để cứu đồng rouble Nga không sụp đổ.

.

--- Mykhailo Podolyak, cố vấn Tổng Thống Ukraine, nói hôm Thứ Sáu rằng 71% dân Nga ủng hộ cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine, ủng hộ chiến dịch sát nhân tập thể nhắm vào dân Ukraine, do vậy trách nhiệm tinh thần không riêng của Tổng Thống Nga Putin.

.

--- Ngoại Trưởng Nga Sergey Lavrov nói hôm Thứ Sáu rằng không phải nước nào cũng "hòa theo điệu vũ của Tây phương," và nói rằng ông muốn nói các nước [không ủng hộ Mỹ] là Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và Mexico.

.

--- Phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Zhao Lijian nói hôm Thứ Sáu rằng Mỹ áp lực lên chính phủ TQ về khủng hoảng Ukraine là "vô trách nhiệm" và "vô ích," rằng Mỹ "đang vu khống" và áp lực TQ. Ông nói rằng TQ chỉ muốn "khách quan và công bằng."

.

--- Phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Hua Chunying hôm Thứ Sáu nói rằng Mỹ đang quạt cho lửa chiến tranh phừng cao hơn bằng cách viện trợ vũ khí cho Ukraine, trong khi dân Ukraine chỉ muốn "hoa bình và an ninh" chứ không phải vũ khí.

.

--- Thị Trưởng Lviv là Andriy Sadovyi nói hôm Thứ Sáu rằng Nga dội bom 1 khu gần sân bay Lviv hôm Thứ Sáu. Ông nói sân bay này là nơi sửa chữa phi cơ, gần biên giới Ba Lan. Ông không cho biết thiệt hại hôm nay. Tuần trước, phi đạn Nga bắn 1 trại lính ở Lviv, làm 35 người chết và hơn 100 người bị thương.

.

--- Đô Trưởng Kyiv là Vitaly Klitschko nói hôm Thứ Sáu rằng Nga đã mở ra "cuộc chiến chống thường dân" vì liên tục bắn phá các khu cư dân. Ông nói đợt phi đạn mới là bắn vào quận Podilsky làm 1 người chết, 19 bị thương.

.

--- Diễn viên điện ảnh nổi tiếng Oksana Shvets, 67 tuổi, của Ukraine đã chết vì phi đạn Nga tại Kyiv, theo lời 1 rạp hát địa phương, nơi bà từng là một phần hoạt động từ năm 1980 ở đó.

Báo The Kyiv Post cũng xác nhận Oksana Shvets chết vì bom. Bà nổi tiếng trong nhiều vai diễn điện ảnh và kịch nghệ nhiều thập niên qua, được vinh danh với giải thưởng cao nhất tại Ukraine có tên là "Honored Artist of Ukraine."--- Tuyến phòng thủ ngoại ô thủ đô Kyiv.Video dài 1:54 phút:



https://youtu.be/JDHVvYXxnkE

.

--- Quân Nga đang tìm cách bẻ gãy sự kháng cự của Ukraine bằng cách liên tục bao vây các thành phố lớn. Thành phố Mariupol ở miền Đông Ukraine là nơi gánh chịu hậu quả nặng nề nhất. Bản tin NHK ghi rằng trong bối cảnh nỗ lực cứu hộ bị ngăn chặn bởi các đợt pháo kích liên tục, rất khó để xác định được chính xác mức độ thiệt hại tại đây.

.

Người dân Ukraine cho biết các lực lượng Nga nhắm vào dân thường đang cố gắng chạy trốn hoặc ẩn náu. Lực lượng cứu hộ nỗ lực để đưa những người sống sót ra khỏi đống đổ nát của nhà hát kịch bị ném bom. Tin tức cho biết 130 người đã được cứu. Theo giới chức địa phương, hiện vẫn còn hơn 350.000 người vẫn mắc kẹt ở Mariupol và 30.000 người đang tìm cách thoát khỏi đây. Mỗi ngày có đến hơn 100 vụ nổ khiến ngày càng có thêm nhiều người phải rời khỏi các khu nhà bị cháy.

.

Người đứng đầu Ủy ban Hồng Thập Tự Quốc tế Peter Maurer cho biết rất khó để cung cấp cho người dân những hỗ trợ cần thiết. Ông nói: "Hãy cho phép viện trợ nhân đạo. Theo luật nhân đạo quốc tế, các bên có nghĩa vụ đảm bảo người dân dưới sự kiểm soát của mình được tiếp cận hỗ trợ hoặc phải cho phép nhận viện trợ từ bên ngoài".

.

--- Tổng Thống Volodymyr Zelensky nói hôm Thứ Sáu rằng đơn xin gia nhập Liên Âu sẽ soạn ra trong vài tháng tới. Ông nói như thế sau khi thảo luận với Ursula von der Leyen (Chủ Tịch Liên Âu), và nói 2 quốc gia ủng hộ nhiệt tình cho Ukraine vào Liên Âu là Ba Lan và Lithuania.

.

.

---

--- Ramzan Kadyrov, vị lãnh đạo người Chechen, nói hôm Thứ Năm rằng 1,000 lính tình nguyện sắc tộc Chechen đang tới Ukraine để chiến đấu bên cạnh quân Nga.

.

Viết trên Telegram, Kadyrov nói một trong các thân nhân của y là Apty Alaudinov "đang chỉ huy đơn vị một ngàn lính thiện nguyện từ Cộng Hòa Chechen tới tham dự chiến dịch để giải trừ vũ khí và giải trừ phát xít cho Ukraine."

.

Lực lượng an ninh mặc quân phục đen của Kadyrov nổi tiếng về nhiều lạm dụng, và có tin rằng d8ích thân y đã gửi 2 biệt đội tử thần tìm cách ám sát Volodymyr Zelensky, Tổng Thống Ukraine nhưng thất bại đầu tháng này.

.

--- Mới đầu tuần này, cậu Eric Trump, con trai cựu Tổng Thống Donald Trump, đã chỉ trích Biden là không chịu làm gì hết, chỉ gửi mền chăn tới cho dân Ukraine thôi. Thực tế, bản thân Trump đã từng ém đợt viện trợ quân sự tới Ukraine trong đó có các phi đạn Javelin để đòi Ukraine điều tra Biden trong khi gần mùa bầu cử 2020.

.

Tướng nghỉ hưu Mark Hertling giải thích về gói viện trợ $800 triệu đô mà Biden tuyên bố hôm Thứ Tư sẽ khẩn cấp cho Ukraine, trong đó có loại súng cá nhân sử dụng nhưng tối tân, đắt tiền, để bắn cháy xe tăng và bắn rớt phi cơ.

.

. Javelin là loại súng kề vai để bắn, đắt tiền nhưng để bắn cháy xe tăng hay hủy diệt các loại quân xa đối thủ. Có thể bắn chính xác để hủy diệt xe tăng ở tầm xa 3000+ Không dùng được ở tầm cận chiến. Nếu xe đối thủ ở tầm cận chiến thì dùng súng kề vai loại phóng lựu RPG (rocket-propelled grenade) giá rẻ hơn để phục kích xe tăng. Còn loại phi đạn hành trình ATGM (anti-tank guided missiles) cũng chống xe tăng giá đắt hơn, một người không mang được.

.

. Stinger là súng phòng không cá nhân, cũng kề vai bắn, để bắn rớt phi cơ (man-portable air-defense system - MANPAD), không cần radar hay thiết bị khác, giá đắt, hữu dụng để bắn rớt trực thăng và phi cơ tầm xa 3500 meters.

.

--- Andriy Yermak, Chánh văn phòng Tổng Thống Volodymyr Zelenskyy, đã lên Twitter ca ngợi Tổng Thống Joe Biden viện trợ quân sự cụ thể và hữu dụng, nói mang ơn nước Mỹ, rằng TT Biden giúp Ukraine nhiều "hơn bất kỳ người tiền nhiệm nào."

.

Yermak cũng nói như thế sáng Thứ Năm trên đài CNN, rằng Biden giúp Ukraine nhiều, giúp cụ thể, giúp ngay lúc cần tới, hơn "bất kỳ tiền nhiệm nào," ám chỉ Trump năm 2019 đã nói với TT Zelensky "Tôi muốn bạn giúp tôi điều này" khi chận gói viện trợ vũ khí tới Ukraine hy vọng Zelensky sẽ soi bụi Biden.

.

--- Marie Yovanovitch, 63 tuổi, là cựu Đại sứ Mỹ tại Ukraine dưới thời Trump, trong tháng 3/2022 ấn hành sách mới nhan đề “Lessons from the Edge: A Memoir” (Hồi Ký: Các Bài Học Từ Bên Lề).

.

Trong bài viết hôm 16/3/2022 của phóng viên Katelyn Fossett trên tờ Politico, theo dạng Hỏi & Đáp, nói rằng nếu Putin chiến thắng ở Ukraine, Putin sẽ tiếp tục cuộc chiến chứ không ngừng ở Ukraine, và do vậy "cuộc chiến này cũng là cuộc chiến của chúng ta."

.

Hiện thời Biden và NATO nói rằng giúp Ukraine nhưng không đưa lính Mỹ và NATO vào và cũng không lập vùng cấm bay ở Ukraine để tránh Thế Chiến 3, nhưng Yovanovitch ca ngợi Biden và NATO đã giúp tuyệt vời, vẫn nói cần giúp nhiều hơn cho Ukraine.

.

--- Thơ sẽ thành phi đạn chữ để cứu thế giới... Ngày Lễ Thánh St. Patrick’s Day năm nay là 17/3/2022, truyền thống ghi rằng dân tộc Ireland xem St. Patrick như vị thánh bảo hộ. Trong buổi tiệc trưa có tên là Friends of Ireland, truyền thống là do Chủ Tịch Hạ Viện tổ chức ở Điện Capitol, Dân Biểu Nancy Pelosi nói rằng năm nay bà sẽ không làm như mọi năm trong buổi lễ này, mà sẽ đọc một bài thơ về cuộc chiến kinh hoàng ở Ukraine.

.

Hôm Thứ Năm, DB Pelosi đã đọc một bài thơ của Bono, nhạc sĩ trong ban nhạc U2 và là nhà hoạt động nhân quyền Ireland, mà Pelosi mới nhận được sáng Thứ Năm.

.

.

Bài thơ có đoạn kết mấy câu:



"Nỗi buồn và nỗi đau của Ireland

bây giờ là Ukraine

và tên Thánh St. Patrick bâyg iờ là Zelenskyy.

.

--- Hễ là nước nhỏ là bị Putin hù dọa. Quốc gia Bosnia and Herzegovina bây giờ bị đe dọa về viễn ảnh như Ukraine. Trên đài FTV hôm Thứ Năm, Đại sứ Nga tại Bosnia and Herzegovina là ông Igor Kalbukhov nói rằng nếu chính phủ Bosnia and Herzegovina xin vào liên minh nào, thì đó là "chuyện nội bộ của Bosnia and Herzegovina, nhưng chúng tôi phản ứng sẽ là chuyện khác."

.

Ông nói rằng, "...điển hình của Ukraine là điều có thể mong đợi. Nếu có bất kỳ đe dọa nào, chúng tôi sẽ phản ứng."

.

--- Thượng nghị sĩ Rick Scott (Cộng Hòa, Florida) đề nghị cắt phân nửa ngân sách Sở Thuế IRS để tiết kiệm, vì cho rằng Sở IRS phí phạm, đã trở thành gánh nặng cho ngâns ách Hoa Kỳ. Scott viết như thế trong kế hoạch "Rescue America" đưa ra tháng trước, nói đó là kế hoạch Cộng Hòa.

.

Trong buổi điều trần của Ủy Ban Chuẩn Chi Ngân Sách (Ways & Means Committee), Dân Biểu Lloyd Doggett (Dân Chủ, Texas) hỏi Ủy Viên IRS Chuck Rettig về khả năng cắt 1/2 ngân sách IRS để tiết kiệm.

.

Rettig trả lời: "Nếu ngân sách IRS cắt 50%, quý ngài có thể nên tiết kiệm thêm tiềng bằng cách đóng cửa hoàn toàn Sở Thuế. Nhưng chúng tôi đang kiếm ra 96% thu nhập cho Hoa Kỳ."

.

DB Doggett (Dân Chủ, TX) nói kiểu chọc quê Cộng Hòa, "có lẽ đóng cửa Sở Thuế IRS là chính xác những gì mà những người đưa ra đề nghị [cắt 50%] đó thực sự muốn."

.

Trốn thuế hiện nay là nan đề ngàn tỷ đôla ở Mỹ. Bộ Ngân Khố nói nhóm người giàu nhất Hoa Kỳ, nhóm 1% giàu nhất, trốn thuế tới $163 tỷ đô/năm. Trump nổi tiếng với hồ sơ không đóng thuế gần 2 thập niên, và trong 4 năm ở Bạch Ốc chỉ có 2 năm có nộp thuế, khoảng 750 đôla/năm. Và Trump nói, kẻ thông minh biết cách trốn thuế.

.

--- Tiểu bang California chính hiệu Dân Chủ thổ tả: các dân cử lại kiếm cớ để trao tặng 400 đôla cho mỗi người có nộp thuế hoặc cho mỗi người có xe đăng bộ. Các dân cử Dân Chủ California hôm Thứ Năm đưa ra dự luật trao tặng tiền này bằng 9 tỷ đô thặng dư ngân sách của California.

.

Bởi vì xăng qua đắt, nên các dân cử nghĩ rằng số tiền trao tặng 400 đôla/người sẽ làm dân California nhẹ thở bớt.

.

Dân Biểu tiểu bang Cottie Petrie-Norris trong buổi họp báo hôm Thứ Năm nói rằng tiền mặt thặng dư cần trao vào túi dân California, và nói rằng cuộc chiến ở Ukraine đã làm tăng giá xăng quá cao.

.

Buổi họp báo kéo dài 30 phút, cũng có mặt các Dân biểu TB như Ken Cooley, Jesse Gabriel, Adam Gay, Jacqui Irin, Evan Low, Chad Mayes, Kevin Mullin, Blanca Rubio, Sharon Quirk-Silva, và Carolos Villapudua. Hy vọng dự luật thông qua sớm vậy.

.

--- Trong quận Los Angeles có một nơi nổi tiếng về tội phạm: thành phố West Hollywood, tỷ lệ tội phạm Bậc Một trong tháng 2/2022 đã tăng 137% so cùng kỳ năm trước.

.

Riêng trong tháng 2/2022, thành phố West Hollywood xảy ra 250 tội phạm Bậc Một (giết người, hiếp dâm, trộm, tấn công, đốt nhà, buôn người). Trong khi tháng 2/2021 chỉ có 105 tội Bậc Một.

.

.

--- HỎI 1: Joe Biden nói hôm 14/3/2022: Giá xăng tăng phần lớn vì Putin?

.

ĐÁP 1: Hầu hết là đúng. Phần tăng gần đây hầu hết là tác động từ cuộc xâm lăng của Nga vào Ukraine. Nhưng giá xăng cũng đã tăng từ trước khi Putin đưa quân vào Ukraine.

Chi tiết:

https://www.politifact.com/factchecks/2022/mar/16/joe-biden/joe-biden-blame-putin-high-gasoline-prices/

.

--- HỎI 2: Hình đồ chơi trẻ em trên cầu biên giới Ukraine/Romania có thật?

.

ĐÁP 2: Hình thật, do dân Romania để cho trẻ em di tản từ Ukraine cầm lấy.

.



.

Chiếc cầu đó bắc qua dòng sông Tilsa River ở thị trấn Sighetu Marmației của Romania, bây giờ có tên là "cầu đồ chơi." Hình do lính biên phòng Ukraine phổ biến. UNICEF cho biết, cứ mỗi một phút đồng hồ trong 20 ngày qua, có 55 trẻ em rời Ukraine để tỵ nạn.

Chi tiết:

https://www.snopes.com/news/2022/03/17/toys-bridge-ukraine-romania/

.

.