Nhà báo Phạm Đoan Trang (đang án tù ở VN) được Đệ Nhất Phu nhân Hoa Kỳ, vinh danh Phụ nữ Can đảm Quốc tế 2022. Trong 2 tuần qua, 220,000 người Ukraine từ hải ngoại trở về, đa số để cầm súng bảo vệ Ukraine. Giáo Hội Chính Thống Nga tại Hòa Lan ly khai ra khỏi Giáo Hội mẹ ở Nga

Nhà báo Phạm Đoan Trang, người đang thọ án tù tại Việt Nam vì các hoạt động dân chủ, sáng hôm Thứ Hai 14/3/2022 đã được bà Jill Biden, Đệ Nhất Phu nhân Hoa Kỳ, vinh danh trong buổi lễ Phụ nữ Can đảm Quốc tế 2022.

- Trong 2 tuần qua, 220,000 người Ukraine từ hải ngoại trở về, đa số để cầm súng bảo vệ Ukraine. Giáo Hội Chính Thống Nga tại Hòa Lan ly khai ra khỏi Giáo Hội mẹ ở Nga vì Giáo Hội mẹ ủng hộ Putin chiếm Ukraine. TT Zelensky của Ukraine sẽ đọc diễn văn trước Quốc Hội Mỹ vào Thứ Tư. Thế giới thiếu lương thực nếu cuộc chiến ở Ukraine kéo dài.

- Nhà báo Phạm Đoan Trang (đang án tù ở VN) được Đệ Nhất Phu nhân Hoa Kỳ, vinh danh Phụ nữ Can đảm Quốc tế 2022.

- Ukraine và Nga hôm nay thương thuyết: chủ đề ngưng bắn, rút quân và bảo đảm an ninh cho Ukraine. Nga: không hề xin nước nào viện trợ về quân sự hay lĩnh vực nào, TQ: không có chuyện viện trợ, TQ chỉ muốn xuống thang chiến tranh. LHQ: Hơn 2.8 triệu người tỵ nạn. London: biểu tình phản chiến trước chung cư của cô Polina Kovaleva (con gái của Ngoại Trưởng Nga và tình nhân là bà Svetlana Polyakova)

- Nga: đã giết 180 "lính đánh thuê ngoại quốc" ở phía tây Ukraine. Mỹ: không có quân Mỹ nào trong Ukraine. Ukraine và Nga họp trực tuyến hôm nay (Thứ Hai), hy vọng vài ngày tới có thỏa hiệp. Ukraine tố cáo Nga đã sử dụng bom phosphorus (bom lân tinh).

- TNS Mỹ Richard Blumenthal (Dân Chủ, Connecticut): cần giúp Ukraine phòng không, như chiến đấu cơ, phi cơ không người lái, súng phòng không, phi đạn... Mỹ dọa trả thù Nga vụ giết nhà báo Mỹ. TT Zelensky kêu gọi toàn dân Ukraine giữ chặt phòng tuyến. Hải quân Nga phong tỏa biển Hắc Hải, sửa soạn đổ bộ vào Biển Azov và tấn công hải cảng Odessa.

- Nga xin TQ viện trợ quân sự cho Nga. Mỹ lo ngại TQ viện trợ; TQ nói không biết. Chuyến xe lửa chở người tỵ nạn, với 100 trẻ em, trúng phi đạn Nga, chết người trưởng tàu. Một ngôi trường tại làng Zelenogai bị phi đạn của Nga xóa sổ.

- Kherson bị quân Nga chiếm, cả ngàn dân biểu tình chống. Tại Nga, hơn 850 người bị bắt trong các cuộc biểu tình phản chiến ở 37 thành phố Nga hôm Chủ Nhật.Tới giờ, đã có 15,000 người bị bắt vì biểu tình phản chiến ở Nga.

- McDonald's đóng cửa 800 tiệm ở Nga: nhiều người kịp đầu cơ, mua về để ở tủ lạnh, rao bán giá cắt cổ

- Trump ca ngợi Putin: xâm lăng Ukraine vì Putin muốn Nga rộng lớn hơn, muốn Nga trở về thời huy hoàng cũ

- Gần 17,600 du khách Nga tại Thái Lan bi thảm: phi cơ về Nga bị hủy, thẻ tin dụng hết xài được

- Pfizer: để chống lại biến chủng mớ của COVID-19, dân Mỹ cần chích mũi vaccine thứ tư.

- Cựu chủ tịch Tổng Công ty 3/2 cùng con gái tham ô 35,6 triệu USD, bị đề nghị truy tố, án có thể đến tử hình.

- Số doanh nghiệp có vốn từ 50 – 100 tỷ đồng tạm ngừng kinh doanh 2 tháng đầu năm tăng 79%.

- Vì sao quá nửa số doanh nghiệp FDI (đầu tư trực tiếp từ nước ngoài) đầu tư tại Việt Nam báo lỗ?

- HỎI 1: Phi cơ quân sự Trung Quốc rớt ở Biển Đông? ĐÁP 1: Đúng thế, 1 chiếc rớt bí ẩn.

- HỒ SƠ: Quỹ Nhân đạo Ukraina (Boxit VN)

Ngày 14 tháng 12 năm 2021, Phạm Thị Đoan Trang bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt 9 năm tù giam về tội tuyên truyền chống nhà nước.

Chủ tọa buổi lễ là Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Antony J. Blinken. Người đọc phần giới thiệu, tiểu sử nhà báo Phạm Đoan Trang và giải thích những gì nhà báo họ Phạm đã làm và muốn làm cho dân tộc Việt Nam là Đại sứ Hoa Kỳ ạti Việt Nam: Marc Knapper.

Buổi lễ tổ chức tại Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, và trực tuyến lên mạng Internet. Tổng cộng chính phủ Hoa Kỳ vinh danh 12 phụ nữ cho giải Phụ nữ Can đảm Quốc tế 2022. Bên cạnh nhà báo Phạm Đoan Trang (đang bị giam trong nhà tù ở Việt Nam) là phụ nữ từ các nước Bangladesh, Brazil, Burma, Colombia, Iraq, Liberia, Libya, Moldova, Nepal, Romania, và South Africa.

Đặc biệt, trong phần nói chuyện, bà Jill Biden, Đệ Nhất Phu Nhân Hoa Kỳ, đã nói về hình ảnh phụ nữ trong cuộc chiến tại Ukraine. Bà cũng nhắc rằng trong cương vị giáo sư Anh văn tại Đại Học Cộng Đồng NOVA (ở Bắc Virginia), bà tiếp cận, hiểu rõ và cảm thông hoàn cảnh phụ nữ trong xã hội.

Jill Biden, Đệ Nhất Phu Nhân Hoa Kỳ, trong lễ vinh danh Phụ nữ Can đảm Quốc tế 2022.

Trong một bản tuyên bố, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã viết về nhà báo Phạm Đoan Trang: “Phạm Đoan Trang là một tác giả, blogger, nhà báo và nhà bảo vệ nhân quyền được quốc tế công nhận, thông qua các bài viết và phỏng vấn của mình, bà đã sử dụng các lập luận pháp lý được nghiên cứu kỹ lưỡng để vận động cho nhân quyền, pháp quyền và đưa mọi tiếng nói vào các không gian chính trị ở Việt Nam.”

Tóm lược về tiểu sử nhà báo Phạm Đoan Trang qua Wikipedia như sau.

Phạm Đoan Trang (tên đầy đủ là Phạm Thị Đoan Trang, sinh ngày 27 tháng 5 năm 1978 tại Hà Nội) là một tác giả, blogger, nhà báo, và nhà hoạt động dân chủ người Việt Nam. Bà đã viết một số ấn phẩm và là một trong những người thành lập trang web Luật Khoa tạp chí với tư cách là một hình thức báo chí độc lập tại Việt Nam. Bà bị chính quyền sở tại bắt giam nhiều lần.

Năm 2017, Phạm Đoan Trang nhận giải thưởng Homo Homini từ tổ chức People In Need, và được vinh danh như "một trong những nhân vật hàng đầu của bất đồng chính kiến Việt Nam đương đại".

Kể từ tháng 3 năm 2018, Phạm Đoan Trang đã phải trốn và ẩn náu ở nhiều nơi bí mật trong chính nước mình sau khi cuốn sách Chính trị bình dân của bà được phát hành.[6] Vào ngày 6 tháng 10 năm 2020, bà bị bắt giữ tại Sài Gòn.

Hình nhà báo Phạm Đoan Trang chiếu trong lễ vinh danh Phụ nữ Can đảm Quốc tế 2022.

Ngày 18 tháng 5 năm 2021, Trung tâm Văn bút Đức phong Phạm Đoan Trang làm hội viên danh dự của tổ chức này và yêu cầu trả tự do cho bà ngay lập tức.

Ngày 14 tháng 12 năm 2021, Phạm Thị Đoan Trang bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt 9 năm tù giam về tội tuyên truyền chống nhà nước.

--- Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine sẽ đọc diễn văn trực tuyến trước Quốc Hội Mỹ vào Thứ Tư 16/3/2022, lúc 9 giờ sáng, theo thông báo của Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi (Dân Chủ-Calif.) và Lãnh đạo Thượng Viện Hoa Kỳ Charles Schumer (Dân Chủ-N.Y.) trong một lá thư chung.

Buổi đọc diễn văn sẽ được trực tuyến, nhưng các dân cử có quyền tham dự trực tiếp, nếu đã chích vaccine ngừa COVID-19 đầy đủ và phải mang khẩu trang. Tổng Thống Zenlensky hiện đang bị quân Nga bao vây ở Kyiv, và vẫn đang chỉ huy cuộc chiến chống quân Nga.

--- Giáo Hội Chính Thống Nga tại Amsterdam (Hòa Lan) hôm Thứ Bảy đưa ra tuyên bố ly khai ra khỏi Giáo Hội Chính Thống Nga bản doanh ở Moscow (Nga) vì những hăm dọa họ nhận được vì lập trường chống cuộc chiến Nga xâm lăng Ukraine. Giáo Hội Chính Thống Nga bản doanh ở Moscow có lập trường chính thức ủng hộ Putin xâm lăng Ukraine.

Bản văn giải thích vì sao ly khai đăng trên trang web của Giáo Phận Chính Thống Giáo St. Nicholas of Myra tại Amsterdam, nói về các bất đồng với Giáo hội trung ương ở Nga và đã chính thức xin ly khai ra khỏi Giáo hội mẹ.

Thông báo ghi rằng, "Quyết định cực kỳ đau đớn và khó khăn đối với tất cả những người quan tâm." Giáo hội tại Hòa Lan cũng cho biết đang xin gia nhập Giáo Hội Chính Thống Giáo Constantinople Orthodox Church, bản doanh ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), một giáo hội được xem là kình với giáo hội ở Nga.

--- Trong 2 tuần qua, có khoảng 220,000 người dân Ukraine từ hải ngoại trở về Ukraine vì nhiều lý do -- có người vì đi du lịch hải ngoại trước khi Nga xâm lăng, có người làm việc ở hải ngoại quay trở về, và nhiều người về để tham gia cuộc chiến bảo vệ Ukraine, chống quân Nga.

Một người trờ về là anh Oleksii Zvieriev, nguyên cưd ân ở Brovary, ngoại ô Kyiv, làm nghề lái xe vận tải chở hàng khắp Châu Âu. Vào ngày quân Nga xâm lăng Ukraine, anh quyết định bỏ việc để quay về. .

Đứng tại trạm xe lửa ở Przemysl, Ba Lan, anh trả lời báo Washington Post: "Rất khó để nói về cảm xúc về lại quê hương để bước vào cuộc chiến. Tôi có những người bạn đang ngồi dưới hầm nhà kể cho tôi nghi về những tiếng nổ họ nghe liên tục. Hai người bạn của tôi, một người 40 tuổi và người kia 25 tuổi, đã tử trận mới đây sau khi cầm súng ra tuyến phòng thủ chống quân Nga."

--- Nhiều phụ nữ Ukraine phải lựa chọn: hoặc di tản cùng gia đình, hoặc ở lại để cùng quân đội giữ tuyến phòng thủ chống Nga.

Video dài 1:56 phút:



https://youtu.be/VnnL36LyNR0

--- Thế giới có thể thiếu lương thực nếu cuộc chiến ở Ukraine kéo dài, theo lời tỷ phú Nga Andrey Melnichenko . Giá phân bón sẽ tăng, sản lượng nông sản và thực phẩm sẽ suy giảm, chuỗi cung ứng thực phẩm cơ nguy đứt gãy trong khi lạm phát, và sẽ thiếu ăn ở các nước nghèo nhất thế giới.

--- Đây là cuộc chiến mà người đời thường có thể tham dự được: nhiều người hôm Thứ Bảy đã tới biểu tình trước căn chung cư sang trọng nhiều triệu đôla ở London của cô con gái của tình nhân của Ngoại Trưởng Nga Sergei Lavrov.

Người biểu tình tụ họp trước căn chung cư của cô Polina Kovaleva trị giá $5.7 triệu đôla tại thị trấn Kensington, cầm biẻu ngữ gọi Lavrov là "tội phạm chiến tranh" và hô khẩu hiệu rằng y là "kẻ sát nhân," theo báo The Sun.

Người biểu tình nói rằng Lavrov rửa tiền ở nước Anh. Không rõ có cô Polyakova khi biểu tình bùng phát hay không. Mẹ của cô Kovaleva là bà Svetlana Polyakova, được nói là tình nhân của Lavrov trong khoảng 20 năm.

--- Hơn 2.8 triệu người tỵ nạn. Cao Ủy Tỵ Nạn LHQ cho biết thống kê vào rạng sáng Thứ Hai 14/3/2022 là: 2,808,792 người tỵ nạn đã rời Ukraine và ghi danh với tư cách tỵ nạn. Trong đó đông nhất số người tới Ba Lan: 1.720,227 người tỵ nạn.

--- Vòng thương thuyết lần thứ 4 giữa Ukraine và Nga là hôm nay, Thứ Hai, tập trung chủ đề ngưng bắn, rút quân và bảo đảm an ninh cho Ukraine, theo lời một người trong phái đoàn thương thuyết của Ukraine là Mykhailo Podolyak nói.

--- Dmitry Peskov, phát ngôn nhân chính phủ Nga, nói rằng Nga không hề xin nước nào viện trợ về quân sự hay lĩnh vực nào, và Nga có khả năng thực hiện chiến dịch quân sự tại Ukraine đơn độc. Trước đó, có tin từ Mỹ nói Nga xin Trung Quốc viện trợ thiết bị quân sự.

Bộ Ngoại Giao Trung Quốc cũng bác bỏ bản tint ừ phía Mỹ,nói là không hề có chuyện Nga xin TQ viện trợ thiết bị quân sự, và sự thật là TQ chỉ muốn cuộc chiến ở Ukraine xuống thang chứ không muốn leo thang.

--- Video giám sát từ 1 khu chung cư giữ thủ đô Kyiv, cho thấy phi đạn Nga bắn vào khu dân cư.

Video dài 27 giây đồng hồ:



https://youtu.be/hSfNAkKiPX0

--- Tổng Thống Volodymyr Zelensky kêu gọi toàn dân Ukraine giữ chặt phòng tuyến trong bài diễn văn đêm Chủ Nhật.

Zelensky nói trong video đăng lên Facebook rằng: "Chúng ta đang trải qua cuộc thử nghiệm đáng sợ nhất trong lịch sử chúng ta, trong đời chúng ta. Chúng ta phải kiền trì, phải chiến đấu. Và chúng ta sẽ thắng. Tôi là người tin vào điểm này."

--- Hải quân Nga đã cắt đứt tuyến hàng hải quốc tế của Ukraine bắng cách phong tỏa biển Hắc Hải, theo lời Bộ Quốc Phòng Anh quốc hôm Chủ Nhật. Các viên chức Ukraine cũng nói Nga có thể sửa soạn đổ bộ vào Biển Azov sau khi đã chiếm trọn thành phố Mariupol.

Hải quân Nga đang tiếp tục bắn vào các thành phố Ukraine từ bở biển vào ngày thứ 17 của cuộc xâm lăng Ukraine.

--- Các viên chức Ukraine đêm Chủ Nhật nói quân Nga có thể đổ bộ vào hải cảng Odessa. Thời tiết xấu ven biển đang làm cho các đơn vị Hải quân Nga lùi trở về Sevastopol ở Crimea, theo lời Oleksiy Danilov, Chủ tịch Hội Đồng Quốc Phòng và an ninh Ukraine.

Nga sẽ lãnh "hậu quả thích ứng" vì đã giết nhà báo Mỹ

Thượng nghị sĩ Mỹ Richard Blumenthal (Dân Chủ, Connecticut) nói hôm Chủ Nhật rằng Mỹ nên cung cấp cho Ukraine các trang bị quân sự, kể cả phi cơ

Làn sóng di tản

Ông nói quân Ukraine hiểu tình hình và đang kiểm soát chặt các tuyến phòng thủ, đang chờ quân Nga đổ bộ và sẽ có những trận đánh lớn ven bờ phía nam Ukraine này.---Brent Renaud, theo lời Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan hôm Chủ Nhật.Ông nói trên chương trình CBS rằng chuyện Renaud bị quân Nga bắn chết là kinh hoàng, nên ông sẽ tham khảo nội bộ và với phía Ukraine, để quyết định sao chuyện này xảy ra được và sẽ đo lường các biện pháp thích nghi. Chuyện này là thêm 1 điển hình tàn bạo của Putin và quân Nga."---để Ukraine tự vệ trước quân Nga.Ông nói trên CNN rằng phương tiện phòng không, như chiến đấu cơ, phi cơ không người lái, súng phòng không, phi đạn và tất cả mọi thứ về phòng không đều nên được cứu xét.TNS Blumenthal cũng là thành viên Ủy Ban Quân Vụ Thượng Viện, nói rằng không cung cấp phi công Mỹ, nhưng Mỹ nên cung cấp cả huấn luyện để sử dụng trang bị quân sự để người Ukraine có thể lái chiến đấu cơ và chiến đấu hiệu quả bảo vệ bầu trời.---không ngừng. Bản tin từ Ba Lan của France 24.Video dài 2:54 phút:



https://youtu.be/ApIIY-FROlo

--- Nhiều cuộc biểu tình xảy ra nhiều nơi ở Ukraine và Nga. Thị Trưởng của Kherson, nơi đang bị quân Nga kiểm soát hoàn toàn, nói rằng các cuộc biểu tình mang khẩu hiệu “Kherson là của Ukraine” và nói rằng ông vẫn đang nắm quyền hành chánh trong thành phố này.

Trong khi đó tại Nga, hơn 850 người bị bắt trong các cuộc biểut ình phản chiến ở 37 thành phố Nga hôm Chủ Nhật, theo bản tin của hội nhân quyền OVD-Info.

Hội này nói rằng an ninh Nga bâyg iờ không chỉ là tạm giam người biểu tình, nhưng tìm cách nhận diện ra những "người không thể tin cậy" qua lại nơi các địa điểm thường được chọn là nơi biểu tình phản chiến. Hội này nói, tính tới giờ, đã có 15,000 người bị bắt vì biểu tình phản chiến ở Nga.

--- Phát ngôn nhân Bộ Quốc Phòng Nga Igor Konashenkov xác nhận hôm Chủ Nhật rằng quân Nga đã tấn công thành phố Lviv, phía Tây Ukraine, chính xác là trung tâm huấn luyện quân sự Yavoriv ơ ngoại ô thành phố này.

Ông nói rằng có khoảng 180 "lính đánh thuê ngoại quốc" bị lực lượng Nga giết trong trận tấn công này. Phía Ukraine trước đó nói rằng thành phố bị tấn công và sau đó nói có các "huấn luyện viên quân sự ngoại quốc" trong căn cứ này, và có 35 huấn luyện viên quân sự ngoại quốc bị chết.

Phát ngôn nhân Bộ Quốc Phòng Mỹ John Kirby nói với ABC News hôm Chủ Nhật rằng không có người Mỹ nào trongc ăn cứ đó của Ukraine, và quân nhân Mỹ đã rời căn cứ đó nhiềut uần trước đó.

--- Một ngôi trường tại làng Zelenogai, khoảng 10 dặm (16 kilometers) phía đông của Mykolaiv, đã bị một đợt phi đạn của Nga xóa sổ, theo lời Vitali Kim, viên chức điều hành thị trấn Mykolaiv. Hình ảnh và video trận mưa phi đạn này đã được phía Ukraine đăng lên mạng.

--- Viên chức đặc trách nhân quyền Ukraine hôm Chủ Nhật tố cáo Nga đã sử dụng bom phosphorus (bom lân tinh) trong trận tấn công ban đêm nhắm vào thị trấn Popasna ở khu vực Luhansk phía đông Ukraine.

Liudmila Denisova, Giám đốc Sở Nhân Quyền Ukraine, đưa ra tấm hình cho thấy có bom lân tinh tấn công, nhưng không nói là Ukraine có chứng cớ cụ thể hay không, theo lời Reuters.

--- Nga đã xin Trung Quốc viện trợ thiết bị quân sự cho quân đội Nga, theo tin từ báo Financial Times hôm Chủ Nhật, dẫn theo tin từ các viên chức Mỹ ẩn danh.

Bên cạnh trang thiết bị quân sự, Nga cũng xin "trợ giúp khác" từ TQ, nhưng viên chức này từ chối nói chi tiết.

Bản tin cũng dẫn ra một nguồn khác nói rằng Mỹ lo ngại TQ có thể sẽ quyết định giúp Nga, trong khi "Nga đang cạn một vài loại vũ khí trong khi cuộc chiến ở Ukraine kéo dài bắt đầu tới tuần lễ thứ 3.

--- Một phát ngôn nhân Tòa đại sứ TQ ở Washington DC trả lời phỏng vấn từ báo chí, nói rằng ông chưa từng nghe chuyện Nga xin TQ viện trợ một số thiết bị quân sự.

Phát ngôn nhân là Liu Pengyu, nói ưu tiên của TQ là ngăn cản tình hình tại Ukraine tránh ra ngoài vòng kiểm soát, ưu tiên cao là ngăn cản leo thang.

--- Một chuyến xe lửa chở người tỵ nạn, trong đó có khoảng 100 trẻ em, đã bị trúng phi đạn Nga tại Ukraine hôm Chủ Nhật, làm chết người trưởng tàu, gây bị thương một người khác, theo Sở Xe Lửa Quốc Gia Ukraine.

Chuyến xe lửa này bị tấn công gần trạm Brusyn ở vùng Donetsk, trong khi chạy về hướng Bắc để tới thị trấn Lyman để đón thêm người tỵ nạn. Công ty xe lửa đang đưa chuyến tàu lửa khác tới để đón nhóm điều hành xe lửa và hành khách, kể cả 100 trẻ em, tiếp tục chặng đường di tản.

--- Vòng thường thuyết kế tiếp giữa Ukraine và Nga sẽ là Thứ Hai 14/3/2022, tổ chức trực tuyến qua video mạng, theo lời phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov hôm Chủ Nhật.

Trước đó trong ngày, một thương thuyết gia trong phái đoàn Nga là Leonid Slutsky tiên đoán 2 phái đoàn sẽ có thể ký bản thỏa ước đầu tiên "trong vài ngày sắp tới," nhưng ông không giải thích về những gì có thể thỏa ước.

--- McDonald's đã đóng cửa 800 tiệm khắp nước Nga rồi, nhưng một số người đã kịp đầu cơ để sẽ bán lại với giá cắt cổ. Trên mạng rao vặt quảng cáo Avito tiếng Nga, nơi này đang rao bán các sản phẩm, kể cả các bánh Big Macs và McMuffins họ đã mua từ McDonald's và đang để trong tủ lạnh của họ.

Một người tại Moscow quảng cáo bán bánh Big Mac với giá tương đương $36 đôla. Tại Nga, bánh này bình thường là giá 135 roubles, tức là khoảng $1 đôla.

Một người khác rao bán bữa điểm tâm "McDonald's Breakfast" trong đó có bánh McMuffins, có vài bánh pancake khoai, và nước sauces với giá $18 đôla.

--- Trump hôm Chủ Nhật 13/3/2022 giải thích rằng Tổng Thống Nga Vladimir Putin xâm lăng Ukraine chỉ vì Putin muốn "làm cho đất nước Nga rộng lớn hơn, hay là Putin muốn đưa nước Nga trở về thời huy hoàng cũ."

Trump nói như thế trên làn sóng phát thanh WABC khi trả lời phỏng vấn của Jeanine Pirro, Trump nói rằng Trump biết rõ Putin, rằng Putin có tự ái cao, và Putin muốn xây dựng lại Liên Xô.

--- Tưng bừng hốt bạc nhờ COVID-19. Albert Bourla, Tổng quản trị công ty dược Pfizer, nói trên CBS hôm Chủ Nhật rằng để chống lại COVID-19, dân Mỹ cần chích mũi thứ tư.

Ông nói đang có nhiều biến chủng mới xuất hiện nữa, trong đó Omicron chỉ là biến chủng đầu tiên mà nhân loại có thể tránh. Nhưng với người có hệ miễn nhiễm yếu hay có bệnh nền, ba mũi chích vaccine không đủ để bảo vệ, họ cần mũi vaccine thứ tư để khỏi nhập viện và chết.

--- Thê thảm... nhiều ngàn người Nga đang du lịch Thái Lan, khi chiến tranh bùng nổ, thế là các chuyến bay về nước bị hủy bỏ, và các thẻ tín dụng không xài được nữa.

Có khoảng 6,500 du khách Nga và khoảng 1,000 du khách Ukraine riêng tại 4 thị trấn du lịch Thái Lan — Phuket, Surat Thani, Krabi và Pattaya — theo lời Yuthasak Supasorn, Giám đốc Sở Du Lịch Thái Lan.

Tính chung toàn quốc Thái Lan, có 17,599 người Nga hồi tháng 2/2022, chiếm 8.6% trên tổng số 203,970 du khách, theo lời Bộ Y Tế.

Yuthasak nói du khách Nga tại Thái Lan thê thảm vì: các chuyến bay về Nga đều bị hủy bỏ, và các dịch vụ tài chánh đã đóng băng vì thẻ tín dụng không xài được nữa.

--- Cựu chủ tịch Tổng Công ty 3/2 cùng con gái tham ô 35,6 triệu USD, bị đề nghị truy tố, án có thể đến tử hình. Theo báo Pháp Luật. Cựu chủ tịch Tổng Công ty 3/2 Nguyễn Văn Minh cùng con gái bị đề nghị truy tố với khung hình phạt cao nhất đến tử hình, do có liên quan đến việc tham ô số tiền hơn 815 tỉ đồng (tương đương 35,6 triệu USD). Cơ quan CSĐT Bộ Công an mới đây đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị VKSND Tối cao truy tố 28 bị can trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV (Tổng Công ty 3/2)... Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị truy tố ông Nguyễn Văn Minh, con gái Nguyễn Thục Anh và bốn bị can khác cùng về tội tham tài sản, theo quy định tại khoản 4 điều 353 BLHS năm 2015, với khung hình phạt cao nhất đến tử hình.

--- Số doanh nghiệp có vốn từ 50 – 100 tỷ đồng tạm ngừng kinh doanh 2 tháng đầu năm tăng 79%. Theo báo Công Lý. Trong 2 tháng đầu năm 2022, số doanh nghiệp (DN) tạm ngừng kinh doanh tập trung chủ yếu ở quy mô vốn từ 0 – 10 tỷ đồng. Theo Cục Đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong 2 tháng đầu năm 2022, số DN tạm ngừng kinh doanh tập trung chủ yếu ở quy mô vốn:

. Từ 0 – 10 tỷ đồng với 29.939 DN, chiếm 91,5%, tăng 50,6% so với cùng kỳ năm 2021.

. Từ 10 – 20 tỷ đồng có 1.557 DN, chiếm 4,8%, tăng 57,9%.

. Từ 20 – 50 tỷ đồng có 750 DN, chiếm 2,3%, tăng 55,9%.

. Từ 50 – 100 tỷ đồng có 290 DN, chiếm 0,9%, tăng 79,0%.

. Và quy mô trên 100 tỷ đồng có 189 DN, chiếm 0,6%, tăng 54,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

--- Vì sao quá nửa số doanh nghiệp FDI (đầu tư trực tiếp từ nước ngoài) đầu tư tại Việt Nam báo lỗ? Đó là câu hỏi của báo Tuổi Trẻ. Trong năm tài chính 2020, có hơn 14.100 doanh nghiệp FDI, chiếm 56% tổng số doanh nghiệp FDI đang đầu tư kinh doanh tại Việt Nam báo lỗ. Đáng lưu ý, có những doanh nghiệp FDI được cho là kinh doanh thuận lợi vẫn báo lỗ. Theo Bộ Tài chính, trong tổng số 25.171 doanh nghiệp FDI đang đầu tư kinh doanh tại Việt Nam hiện nay, chỉ có 10.125 doanh nghiệp FDI sản xuất kinh doanh lãi, đạt 40,2% tổng số doanh nghiệp FDI. Đáng chú ý, số lượng doanh nghiệp FDI có kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 báo lỗ lên tới 14.108 doanh nghiệp, tương đương với 56% tổng số doanh nghiệp FDI đang đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Số thua lỗ năm 2020 của các doanh nghiệp FDI ghi nhận lên tới khoảng 151.064 tỉ đồng. Theo phân tích của Bộ Tài chính thì một số doanh nghiệp FDI kinh doanh trong mảng viễn thông, phần mềm, được cho là hưởng lợi từ bối cảnh dịch bệnh COVID-19 cũng báo lỗ nặng.

--- HỎI 1: Phi cơ quân sự Trung Quốc rớt ở Biển Đông?

ĐÁP 1: Đúng thế, 1 chiếc rớt bí ẩn. Sở An Ninh Quốc Gia Đài Loan hôm Thứ Năm xác nhận rằng 1 phi cơ quân sự TQ rớt trong vùng Biển Đông đầu tháng 3/2022.

Chính phủ TQ đã mở chiến dịch tìm và cứu hộ để tìm chiến phi cơ kiểu Y-8 bị mất liên lạc ở vùng biển Sanya (Tam Á, phía cực nam đảo Hải Nam). Chiến dịch cứu hộ được TQ ngụy trang là tập trận huấn luyện từ ngày 1/3 tới 2/3/2022.

Chi tiết:

https://focustaiwan.tw/cross-strait/202203100012

--- HỒ SƠ: Quỹ Nhân đạo Ukraina (Boxit VN)

Quỹ Nhân đạo Ukraina

Lời Cảm ơn

Chiều nay lúc 16 giờ, ngày 11- 3 – 2022, chúng tôi gồm Nguyễn Nguyên Bình, Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Trần Minh và Nguyễn Khắc Mai đã đến Sứ quán Ukraina ở Hà Nội, trao tận tay Bà Đại diện lâm thời của Sứ quán Ukraina ở Hà nội số tiền Hai lăm triệu đồng (25.000.000,00 đ).

Đây là số tiền quyên góp đầu tiên của Quỹ. Xin đính kèm lời của Bà Đại diện.

Chúng tôi cũng xin công bố danh sách những vị hảo tâm đã kịp thời hưởng ứng Lời kêu gọi của Quỹ.

Nhiều anh chị em góp ý nên dùng lời ái ngữ (lời dịu dàng), nên chúng tôi xin sửa tên Quỹ chính thức gọi là: Quỹ Nhân đạo Ukraina.

Chúng tôi, tha thiết kính mong các ông bà, anh, chị, nhất là những ai từng được nhân dân Ukraina nuôi nấng, dạy dỗ, nay thành tài xin cùng đóng góp vào Quỹ Nhân đạo này.

Xin nhắc lại Tài khoản của Quỹ:

Số TK: 172110101000199

Ngân hàng EXIMBANK- Chi nhánh Đống đa

Phòng giao dịch Kim liên, Hà nội.

Trân trọng!

Nguyễn Khắc Mai

Chi tiết:

https://boxitvn.online/?p=79346

.