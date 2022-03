Hình ảnh do quân đội Ukraine phổ biến: phục kích đoàn xe tăng Nga. Ukraine phục kích, đánh tan 1 trung đoàn Nga, hạ sát Chỉ huy trưởng là Đại Tá A. Zakharov.

- PTT Mỹ Kamala Harris họp báo chung với TT Ba Lan Andrzej Duda. TT Duda nói Nga là tội phạm chiến tranh, có tội tàn sát thường dân man rợ và diệt chủng. Mariupol: 1,300 thường dân chết. Xác quấn mền, chôn mồ tập thể. WHO: có 24 trường hợp quân Nga tấn công bệnh viện tại Ukraine.

- Ngoại Trưởng Nga Sergei Lavrov: Nga không hề muốn tấn công Ukraine, bắn vào bệnh viện nhi đồng là bình thường vì "bọn cực đoan" đã chiếm bệnh viện. Liên Âu: nhận Ukraine, Moldova, Georgia là thành viên vài năm tới. 2 ngoại trưởng Nga và Ukraine hội đàm trực tiếp lần đầu ở Thổ Nhĩ Kỳ, kết quả bế tắc.

- Ukraine: Nga mất hơn 12,000 chiến binh, 1,105 xe bọc sắt, 49 phi cơ, 81 trực thăng, 335 xe tăng, và 29 dàn phòng không. Ukraine: phục kích, đánh tan 1 trung đoàn Nga, hạ sát Chỉ huy trưởng là Đại Tá A. Zakharov.

- Biden: Nga chụp mũ Mỹ xài vũ khí vi trùng, nhưng chụp mũ là mở đầu màn Nga tấn công Ukraine bằng vũ khí vi trùng.

- Nga nói 90% sân bay quân sự Ukraine đã bị xóa sổ. Ukraine nói Không quân Ukraine hầu hết còn nhiều, dư sức chống Nga.

- Nga thú nhận rằng có đưa lính quân dịch sang tác chiến ở Ukraine. Nga đã phóng ra 710 phi đạn tại Ukraine kể từ ngày đầu xâm lăng, và quân Nga đang tới gần các thành phố Kharkiv và Mykolaiv, theo lời 1 quan chức quốc phòng Mỹ.

- Thành Phố Mariupol: bom Nga đã dội trúng bệnh viện nhi đồng và bệnh viện phụ sản. Hơn 1 triệu trẻ em đã chạy khỏi Ukraine. Hơn 2.2 triệu người đã rời Ukraine để tỵ nạn. Anh: Nga có súng hỏa nhiệt tại Ukraine.

- Thủ Tướng Hòa Lan thú nhận: Liên Âu lệ thuộc nguồn dầu và khí đốt từ Nga. BS nhi khoa Nhật lập trang web giúp người Ukraine. Tesla Inc. sẽ trả lương ít nhất 3 tháng cho nhân viên hãng tại Ukraine bị động viên để cầm súng chống Nga.

- DB Madison Cawthorn (Cộng Hòa, North Carolina) sẽ ra tòa về tội: lái xe với bằng lái đã bị thu hồi.

- May quá, Nam Hàn không có ai chơi ăn gian như Trump: Nam Hàn bầu xong, tân Tổng Thống là Yoon Suk-yeol

- cầm chuông sẽ gây quỹ: Trump kêu gọi những người thờ phượng ông góp tiền để ông mua một phi cơ mới

- Bộ Trưởng Tư Pháp Merrick Garland: Trump vẫn đang bị điều tra vụ bạo loạn 6/1/2021, có thể bị lôi ra tòa

- Gần 1/2 dân Mỹ có lương cao hơn $100,000/năm nói họ đang sống vất vả tháng nào ăn tháng đó.

- Học Khu Los Angele: học sinh ghi danh giảm 40%, tức là giảm hơn 300,000 học sinh.

- Bộ Giáo Dục Mỹ: Gần 100,000 người đủ điều kiện để được xóa nợ vay thời đi học, lên tới gần $6.2 tỷ đô.

- Giám sát viên Andrew Đỗ đã nộp đầy đủ hồ sơ để ra tranh cử chức Bộ Trưởng Ngân Khố của California

- HỎI 1: Nếu TQ tấn công Đài Loan, sẽ là cuộc chiến nhiều nước? ĐÁP 1: Đó là nhận định của Phó Tổng Thống Đài Loan.

- HỒ SƠ: Cộng đồng người Việt tại Ba Lan tận tình đón tiếp đồng hương chạy lánh nạn. RFI

QUẬN CAM (VB-10/3/2021) --- Bộ Trưởng Tư Pháp Merrick Garland hứa rằng cuộc điều tra về bạo loạn 6/1/2021 sẽ ngừng lại cho tới khi tất cả những người phạm tội hình sự hôm đó phải bị quy trách nhiệm trước công lý -- bao gồm cả cựu Tổng Thống Donald Trump.

.

Garland nói với đài NPR rằng Bộ tránh các quyết định dựa vào chính trị, và hiện đang tập trung vào điều tra các hành vi liên hệ tới bạo loạn, gần như tất cả các văn phòng biện lý tại Hoa Kỳ đều đang góp sức điều tra.

Ông nói Bộ đã đưa ra nhiều ngàn trát đòi, đạ tịch thu và khảo sát nhiều ngàn thiết bị điện tử, phân tích nhiều tỷ đơn vị (terabytes) dữ kiện, khảo sát nhiều ngàn giờ video. Mọi người làm việc hàng ngày, 24 giờ/ngày và 7 ngày/tuần. Ý thức tầm quan trọng của sự phá hoại tiến trình chuyểng iao quyền lực hòa bình từ chính phủ nhiệm kỳ trước sang cho chính phủ nhiệm kỳ sau, không gì quan trọng hơn thế.

Garland nói rằng Bộ khởi sự từ các trường hợp rõ ràng nhất, rồi xây dựng từ đó, đó là tiến trình để điều tra và khởi tố tất cả những người có hành vi hình sự liên hệ trong ngày bạo loạn. Và không có vùng cấm, khi được NPR hỏi là có tránh né truy tố Trump hay không.

--- Những bạn cầm chuông gốc Việt sẽ lại có việc gây quỹ mới: Trump kêu gọi những người thờ phượng ông hãy góp tiền để ông mua một phi cơ mới dự kiến đặt tên là “Trump Force One” -- tên gọi nhái theo phi cơ riêng cho chức vụ Tổng Thống.

Lời kêu gọi đưa ra sau khi Trump bay trên chiếc phản lực tư hôm cuối tuần bất ngờ hỏng máy, phải hạ cánh khẩn. Vài giờ đồng hồ sau, ủy ban Trump Save America PAC gửi thư xin người ủng hộ góp tiền cho Trump mua phi cơ mới, email nối vào trang quyênt iền MAGA trong đó có ô để có thể góp tặng Trump PAC nhiều tới mức $2,500/tháng.

--- May quá, Nam Hàn không có ai chơi ăn gian như Trump: Đếm phiếu bầu cử xong, Nam Hàn có tân Tổng Thống tên là Yoon Suk-yeol, một công tố viên nổi tiếng cứng rắn.

Bản tin KBS ghi rằng Ứng cử viên Yoon Suk-yeol của đảng Sức mạnh quốc dân đã chính thức đắc cử Tổng thống thứ 20 của Nam Hàn trong cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 9/3. Yoon sinh năm 1960 tại Seoul, là con trai của một giáo sư đại học. Năm 1979, ông nhập học Trường Luật, Đại học quốc gia Seoul. Sau 9 lần thi, ông mới đỗ kỳ thi tư pháp, trở thành công tố viên khá muộn.

Ông Yoon Suk-yeol bắt đầu được công chúng biết tới với vai trò là công tố viên dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Park Geun-hye, khi ông lên tiếng về việc Viện Kiểm sát bị Chính phủ gây sức ép liên quan tới việc điều tra Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS) thao túng bình luận trên mạng hồi năm 2013. Khi đó, ông đã phát biểu rằng việc Chính phủ ra chỉ thị điều tra là phạm pháp, Viện Kiểm sát tuyệt đối không thể tuân theo. Lời phát biểu này đã tạo ra hình ảnh một công tố viên đầy cứng rắn.

Sau đó, ông bị giáng chức về làm công tố viên Viện Kiểm sát cấp cao ở địa phương. Tuy nhiên, tới năm 2016, ông được chọn là Trưởng Ban điều tra thuộc Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ bê bối bà Choi Soon-sil thao túng quyền điều hành quốc gia dưới thời Chính phủ Tổng thống Park Geun-hye. Khi Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in ra mắt, ông được bổ nhiệm giữ vị trí Viện trưởng Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul, rồi sau đó lên vị trí cao nhất giới công tố là Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao.

Vậy nhưng sau đó lại xảy ra vụ bê bối liên quan tới cựu Bộ trưởng Tư pháp Cho Kuk. Ông Yoon đã tiến hành điều tra trên diện rộng với ông Cho, dẫn tới xung đột với chính quyền đương nhiệm. Chưa dừng lại ở đây, ông này tiếp tục mâu thuẫn với người kế nhiệm ông Cho là Bộ trưởng Choo Mi-ae, dẫn tới bị đình chỉ chức vụ, bất hòa nghiêm trọng với chính quyền Tổng thống Moon Jae-in.

Năm 2020, ông bộc lộ với công chúng rằng bản thân đang bị bêu rếu là một "Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao thực vật", do không hề có quyền quyết định về nhân sự. Tháng 3 năm ngoái, ông xin từ chức, trong khi còn 4 tháng nữa mới hết nhiệm kỳ. Khi tuyên bố từ chức, ông Yoon phát biểu không thể tiếp tục đứng nhìn lẽ thường và công lý mà xã hội Hàn Quốc gây dựng bao lâu nay bị sụp đổ. Ông quyết định dừng vai trò của mình tại Viện Kiểm sát.

Sau khi từ chức, do từng đối đầu với Chính phủ đương nhiệm, nên ông bắt đầu được nhắc tới như một ứng cử viên Tổng thống tiềm năng của phe đối lập. Tháng 11 năm ngoái, ông tuyên bố tham gia tranh cử Tổng thống, nêu cao khẩu hiệu công bằng và lẽ thường. Ông Yoon cam kết sẽ chấm dứt nền chính trị chỉ gây ra chia rẽ và phẫn nộ trong dân chúng, nền chính trị của tham nhũng và bóc lột.

Mặc dù sau đó vợ của ông Yoon bị dính vào một số nghi ngờ, và ông cũng nhiều lần "lỡ lời" gây tranh cãi, nhưng ông Yoon vẫn đặt trọng tâm vào khẩu hiệu "thay đổi chính quyền". Cuối cùng, ông được người dân lựa chọn, giành thắng lợi sít sao trước đối thủ là ứng cử viên Lee Jae-myung của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành, trở thành Tổng thống Hàn Quốc thứ 20, chỉ 8 tháng sau khi bước chân vào chính trường.

--- Bất ngờ, thế giới nghe những điều rất bất ngờ, trái nghịch những gì các video chiến trường cho thấy: Ngoại Trưởng Nga Sergei Lavrov hôm Thứ Năm với nét mặt rất tỉnh đã nói rằng từ khởi đầu Nga không hề có kế hoạch tấn công Ukraine và chuyện bắn vào bệnh viện nhi đồng là bình thường vì "bọn cực đoan" đã "đuổi bệnh nhân ra" và rồi mai phục trong đó.

Ông nói Nga ban đầu không muốn tấn công Ukraine và đã không có kế hoạch tấn công bất kỳ nước nào. Hình ảnh và video sau khi Nga dội bom vào bệnh viện phụ sản và bệnh viện nhi đồng ở Mariupol có 3 người chết, trong đó có 1 trẻ em, và 17 bị thương.

--- Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm Thứ Năm nói là đã xác minh có 24 trường hợp quân Nga tấn công các bệnh viện tại Ukraine kể từ ngày Nga xâm lăng Ukraine hôm 24/2/2022.

.

Những cuộc tấn công này làm ít nhất 12 chết, 17 bị thương. Có ít nhất 8 trong nhóm bị tthương và 2 trong nhóm bị chết là nhân viên y tế. Đó là thống kê từ ngày 24/2 tới 8/3/2022.

--- Thị Trưởng thị trấn Zhytomyr nói có 2 bệnh viện bị phi cơ Nga không kích. Thị Trưởng Serhii Sukhomlyn nói không ai bị thương.

Video dài 57 giây:



https://youtu.be/c-9DLJMmwIE

--- Hai ngoại trưởng Nga và Ukraine đã hội đàm trực tiếp lần đầu tiên sau khi quân đội Nga bắt đầu xâm lược Ukraine 2 tuần trước. Cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba diễn ra hôm thứ Năm tại thành phố Antalya ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian đàm phán. Kết quả không đi tới đâu.

--- Quân đội Ukraine nói là đã đánh bại một đơn vị quân đội Nga (regiment, có thể dịch là trung đoàn), và hạ sát Chỉ huy trưởng đơn vị này là Đại Tá A. Zakharov, tại thị trấn Brovary, phía đông bắc Kyiv.

.



Bản văn quân đội Ukraine viết rằng trận phục kích của quân ukraine ở quận Brovary, làm cho Tiểu đoàn chiến thuật của Trung đoàn Thiết giáp 6 của Sư đoàn Thiết giáp 90, thiệt hại nặng nề.

.

--- Bộ Ngoại Giao Ukraine nói rằng quân Nga đã mất hơn 12,000 chiến binh, tính vào Thứ Năm, và mất 1,105 xe bọc sắt. Ukraine nói đã phá hủy 49 phi cơ Nga, 81 trực thăng, 335 xe tăng, và 29 dàn phòng không của Nga.

--- Nhiều hình ảnh đào hố lớn và chôn mồ tập thể tại thị trấn Mariupol, phía nam Ukraine đã xuất hiện trên mạng. Hình ảnh do AP phổ biến cho thấy nhiều người đàn ông, một số mặc trang phục bảo hộ màu xanh dương, ném xác vào một hố lớn.

.

Trong vài tấm hình cho thấy xác nằm trong bao nylon đựng xác, một số khác chỉ quấn mền. Thành phố này bị quân Nga bao vây và dội bom nhiều ngày qua. Có ít nhất 1,300 thường dân đã chết ở Mariupol.

--- Bộ Trưởng Ngoại Giao Châu Âu Clement Beaune (người Pháp) nói rằng Ukraine sẽ có thể gia nhập Liên Âu trong vài năm tới. Liên Âu cũng đón nhận Moldova, Georgia, và vài nước khác có thể là vài năm tới.

.

--- Tổng Thống Volodymyr Zelenskiy nói trẻ em bị vùi chôn dưới gạch vụn sau khi quân Nga không kích vào bệnh viện nhi đồng và phụ sản ở Mariupol.

Video dài 1:24 phút:



https://youtu.be/cHGbQfsJOl8

--- Phó Tổng Thống Mỹ Kamala Harris họp báo chung với Tổng Thống Ba Lan Andrzej Duda ở Warsaw hôm Thứ Năm, chỉ trích chuyện quân Nga tấn công thường dân là "vi phạm" nhưng bà không nói cụ thể là "tội ác chiến tranh" như Duda nói.

.

Bà Harris nói Liên Hiệp Quốc đã lập tiến trình điều tra về các cuộc tấn công nhắm vào thường dân ở Ukraine. Nhưng Duda nói thẳng rằng Nga tấn công bệnh viện phụ sản và bệnh viện nhi đồng Ukraine là "hành vi man rợ và diệt chủng" và kêu gọi quốc tế tăng trừng phạt Nga, vì tội ác chiến tranh hiển lộ trước mắt thế giới rồi.

.

--- Phát ngôn nhân của Tổng Thống Biden nói hôm Thứ Tư rằng lời Nga quy chụp là Mỹ liên hệ việc chế tạo vũ khí sinh học (biological weapons, còn gọi là vũ khí vi trùng) tại Ukraine là một kiểu chụp mũ làm khúc dạo đầu để cho chính Nga sẽ sử dụng vũ khí này.

Jen Psaki nói trong 1 bản văn rằng Nga đã có truyền thống chụp mũ các nước Tây phương về các vi phạm luật quốc tế mà chính Nga đang gây tội.

Mỹ từ tháng trước đã cảnh báo về kiểu Nga chụp mũ để làm cớ vu vạ cho chính hành động Nga vi phạm. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Nga sáng Thứ Tư đã nói là Nga có chứng cớ Mỹ hỗ trợ chương trình vũ khí sinh học ở Ukraine, trong đó sẽ phóng ra vi trùng dịch hạch, dịch tả và hóa chất độc anthrax. Mỹ và Ukraine đã bác bỏ quy chụp đó.

--- Đa số lực lượng Không quân Ukraine vẫn "còn nguyên vẹn và hoạt động được," theo lời 1 viên chức quốc phòng Mỹ hôm Thứ Tư. Viên chức này nói đa số các phi cơ Ukraine vẫn còn nhiều và hoạt động, và bầu trời Ukraine vẫn đang tranh hùng, bời vì Không lực Ukraine vẫn tác chiến hiệu qủa.

.

Trước đó, trong ngày Thứ Tư, Bộ Quốc Phòng Nga nói 90% sân bay quân sự Ukraine bâyg iờ đã bị xóa sổ.

--- Một ngày sau khi Tổng Thống Nga Vladimir Putin hứa là lính quân dịch và lính trừ bị sẽ không đưa đi tác chiến ở Ukraine, Bộ Quốc Phòng Nga thú nhận rằng có lính quân dịch Nga đưa sang tác chiến ở Ukraine.

Trong bản văn hôm Thứ Tư, Bộ này nói một vài lính quân dịch đang là tù binh tại Ukraine sau khi cùng đơn vị sang xâm lăng. Bản văn nói Bộ đã thực hiện các biện pháp không đưa lính quân dịch sang Ukraine."

--- Nga đã phóng ra 710 phi đạn tại Ukraine kể từ ngày đầu xâm lăng, và quân Nga đang tới gần các thành phố Kharkiv và Mykolaiv, theo lời 1 quan chức quốc phòng Mỹ.

--- Các viên chức Anh quốc nói rằng Bộ Quốc Phòng Nga đã xác nhận có sử dụng vũ khí hỏa nhiệt (thermobaric weapons) tại Ukraine.

Vũ khí này sẽ làm phựt lửa trên không khí, hút dưỡnng khí ra khỏi bộ ngực các nạn nhân -- được nói có thấy ở gần thành phố Kharkiv, ở phía đông Ukraine. Vũ khí này tuy tàn bạo nhưng không bị cấm ở chiến trường. Công ước Geneva chỉ cấm việc dùng súng này nhắm vào thường dân.

--- Các hội từ thiện quốc tế nói người tỵ nạn rời Ukraine, đang ở biên giới Ba Lan, đang lạnh thê thảm.

Video dài 2:22 phút:



https://youtu.be/Orxu3B4MMWI

--- Hơn 1 triệu trẻ em đã chạy khỏi Ukraine trong chưa tới 2 tuần lễ kể từ khi quân Nga xâm lăng Ukraine, theo lời Giáo Đốc Quỹ Thiếu Nhi LHQ (UNICEF). Có ít nhất 37 trẻ em bị giết và 50 bị thường, theo lời Catherine Russell, Giám đốc UNICEF, trong 1 bản văn.

.

Bà Russell nói bà kinh hoàng về trận không kích Nga nhắm vào bệnh viện nhu đồng ở thành phố Mariupol, vùi dập nhiều bệnh nhân dưới gạch vụn bất kể có ngưng bắn ở khu vực này để dân di tản.

Hiện nay có hơn 2.2 triệu người đã rời Ukraine để tỵ nạn, và con số đang tăng đều đặn.

--- Hội Đồng Thành Phố Mariupol đăng video lên cho thấy bom Nga đã dội trúng bệnh viện nhi đồng và bệnh viện phụ sản trongt hành phố.

has posted video of a devastated children's and maternity hospital in the city and accused Russian forces of dropping several bombs on it from the air. Khu vực nội khoa bệnh viện nhi đồng bị xóa sổ hoàn toàn. Sơ khởi đếm thấy ít nhất 17 người (cả các bà bầu và nhânv iên y tế) bị thương.

--- Vẫn phải lệ thuộc. Thủ Tướng Hòa Lan Mark Rutte nói rằng Liên Âu không có thể cắt đứt hoàn toàn nguồn dầu và khí đốt từ Nga. Ông nói ông sẽ không cam kết cắt đứt nguồn dầu khí từ Nga hôm nay. Ông nói như thế trong buổi họp báo chung với tương nhiệm Pháp tại Paris hôm Thứ Tư.

.

Bác sĩ nhi khoa Nhật Bản lập trang web hỗ trợ người Ukraine.

---Bản tin NHK ghi rằng một nhóm các bác sĩ nhi khoa người Nhật Bản đã thành lập một trang web bằng tiếng Ukraine để hỗ trợ tư vấn và tinh thần cho các bậc cha mẹ người Ukraine gặp khó khăn trong bối cảnh đất nước đang lâm vào chiến tranh hiện nay.Trang web này cung cấp thông tin về cách chăm sóc trẻ nhỏ trong thời gian ẩn nấp trong hầm trú ẩn. Những thông tin này nhằm hỗ trợ những gia đình đang phải ẩn nấp dưới tầng hầm hoặc những nơi trú ẩn khác hoặc đang cố gắng sơ tán tới những nơi an toàn hơn.Trang web cũng cung cấp những kiến thức như giữ ấm cho trẻ sơ sinh hoặc dùng khăn mặt thay cho tã giấy. Đồng thời, trang web cũng cung cấp những bí quyết cho những người làm cha mẹ đang phải vật lộn với sự mệt mỏi và lo lắng của chính mình.Bác sĩ Oki Shigeru của nhóm cho biết họ thành lập trang web này để hỗ trợ tức thời cho các cha mẹ và con cái của họ và ông mong muốn họ sẽ sớm quay trở lại với cuộc sống bình thường, có thể yên ngủ trong hòa bình và có thể chơi đùa.

Các bạn có thể truy cập trang web theo địa chỉ dưới đây, bằng cả tiếng Ukraine và tiếng Anh.

https://jnanet.gr.jp/document/pdf/qafamily_u.pdf

https://jnanet.gr.jp/document/pdf/qafamily_e.pdf

--- Hình ảnh chiến binh Nga đang tiến tới gần 1 thành phố Ukraine. Nhiều xe tăng sơn huy hiệu V. Chính phủ Ukraine giải thích: quân Nga dùng huy hiệu Z cho Quân Đoàn Miền Đông (Eastern Military District), huy hiệu V cho Thủy Quân Lục Chiến Nga (Marines). Nhưng Bộ quốc phòng Nga trên Instagram viết: huy hiệu Z là chiến thắng ("for victory"), huy hiệu V là "sức mạnh chúng ta nằm trong sự thật ("our strength is in truth").

Video dài 1:14 phút:



https://youtu.be/DXUYPaksNo4

--- Hãng xe Tesla Inc. sẽ trả lương ít nhất 3 tháng cho các công nhân của hãng tại Ukraine bị động viên để giữ phòng tuyến chống quân Nga.

--- Dân Biểu Madison Cawthorn (Cộng Hòa, North Carolina) đang đối mặt với 1 khinh tội: lái xe với bằng lái đã bị thu hồi. Tội này có thể bị 20 ngày tù giam.

Báo Asheville Citizen Times ghi rằng Cawthorn tuần trước bị cảnh sát xa lộ thổi còi. Lúc đó ông có 2 giấy phạt vì lái xe quá tốc độ: lái xe 89 mph trong khu vực 65-mph, và 1 giấy phạt vì lái 87 mph trong khu vực 70-mph.

DB Cawthorn sẽ ra tòa ngày 18/4/2022 cho vi phạm đầu tiên, ra tòa ngày 3/5/2022 cho vị phạm thứ nhì và ra tòa lần thứ 3 ngày 6/5/2022 cho vi phạm mới nhất.

--- Gần phân nửa dân Mỹ có lương cao hơn $100,000/năm nói rằng họ đang sống trong tình hình tháng nào ăn tháng đó. Đó là theo bản khảo sát của Paycheck-To-Paycheck Report thực hiện bởi ngân hàng Lending-Club Bank.

.

Bản báo cáo cũng cho thấy dân Mỹ trong mọi mức lương đang sống trong tình hình tháng nào ăn tháng đó đã tăng đều kể từ tháng 4/2021 từ mức 52% lên tới 64%.

Số lượng những người sống thoải mái về tài chánh, không tới nổi tháng nào ăn tháng đó, đã giảm từ 39% trong tháng 12/2021 còn 36% trong tháng 1/2022.

--- Học trò Nam California biến đâu cả rồi? Học Khu Los Angeles Unified School District cho biết ghi danh đã sụt giảm thê thảm so với 20 năm vừa qua: học sinh vào học ở các trường trong học khu này giảm 40% --- tức là giảm hơn 300,000 học sinh.

.

Báo Los Angeles Times cho biết dự liệu sẽ có thêm vài ngôi trường Học khu LAUSD sẽ phải đóng cửa vì thiếu học sinh. Nhiều lý do làm giảm học sinh: trường tư và trường bán công (charter schools) nhiều hơn. Tình hình chị em sinh nở ít hơn. Và nhiều gia đình đã dọn đi tiểu bang khác.

--- Gần 100,000 người đủ điều kiện để được xóa nợ vay thời đi học, theo Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ thông báo hôm Thứ Tư. Tính chung, khoản xóa nợ thời sinh viên này lên tới gần $6.2 tỷ đôla.

--- Giám sát viên Andrew Do đã nộp đầy đủ hồ sơ để ra tranh cử chức Bộ Trưởng Ngân Khố của California (State Treasurer). Nếu thắng cử trong cuộc bầu phiếu giữa kỳ này, ông là người Mỹ gốc Việt đầu tiên giữ chức vụ ảnh hưởng tới cấp tiểu bang ở California. Ngày bầu phiếu sẽ là đầu tháng 11/2022.

.



Andrew Đỗ là người tỵ nạn Việt tốt nghiệp Đại học luật và chuyên ngành về giúp đỡ các cộng đồng bên lề, tình nguyện trợ giúp pháp lý cho người vô gia cư, nghèo. Vào luật sư công năm 1990. Năm 1997, vào Văn Phòng Biện Lý, rồi giữ chức Phó Biện Lý chuyên truy tố bọn săn mồi bạo lực tình dục.

Andrew Đỗ từng là nghị viên Garden Grove, rồi thắng cử chức Giám sát viên Quận Cam. Và bây giờ tuyên bố ứng cử chức Bộ Trưởng Ngân Khố California. Andrew Đỗ là người Cộng Hòa.

--- HỎI 1: Nếu TQ tấn công Đài Loan, sẽ là cuộc chiến nhiều nước?

ĐÁP 1: Đó là nhận định của Phó Tổng Thống Đài Loan. Hôm Thứ Tư 9/3/2022, PTT Lai Ching-te (Lại Thanh Đức) nói như thế với Yahoo TV.

Chi tiết:

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4466939

--- HỒ SƠ: Cộng đồng người Việt tại Ba Lan tận tình đón tiếp đồng hương chạy lánh nạn. RFI

Chiến tranh Ukraina: Cộng đồng người Việt tại Ba Lan tận tình đón tiếp đồng hương chạy lánh nạn

Chi Phương, RFI - 09/03/2022

Ukraina là nơi sinh sống của khoảng 7000 kiều dân Việt Nam, chủ yếu tập trung tại 3 thành phố lớn như Kiev, Kharkov và Odessa. Từ khi chiến tranh nổ ra cũng như hàng triệu người sống tại Ukraina, kiều dân Việt phải di tản đến các quốc gia lân cận chủ yếu là Ba Lan. Trước cảnh chạy nạn khó khăn của đồng hương, cộng đồng người Việt tại Ba Lan tích cực trợ giúp.

Từ hơn một tuần qua, trang mạng của cộng đồng người Việt tại Ba Lan với hơn 40 000 thành viên, chưa bao giờ lại sôi động đến thế. Mọi người trong nhóm trở nên quen thuộc với những dòng tin ngắn gọn như “Đội xe đón người từ cửa khẩu Korczowa 25 phút nữa sẽ có mặt. 2 xe đón được 10 người. Ai cần ra xe nhé”. Một tin khác thông báo : “Nhà tôi giờ lại có hai phòng trống vì các bạn kia lên đường rồi ! Chỉ còn 1 gia đình ở thôi ! Vậy là có thể nhận thêm 2 gia đình có con nhỏ nhé !”, hay một tin nhắn khác : “Trưa mai cần 2-3 bạn tình nguyện chở hàng cứu trợ lên biên giới”.

Và cả những thông báo, tin nhắn xin cứu trợ của người Việt từ Ukraina như trường hợp của gia đình chị Nguyễn Việt Nga, từng sinh sống ở Kiev. Ban đầu, nghe tin chiến tranh, cả gia đình do dự không rời đi ngay vì đã coi Ukraina là quê hương thứ hai, nơi làm ăn sinh sống của cả gia đình. Chị kể :

“Có một quả tên lửa rơi ngay cạnh nhà, lúc đấy chúng tôi mới quyết định đi, tôi còn con nữa, một bé 8 tuổi nữa. Vì nghĩ cho con nên mình phải đi, mình phải bỏ hết tất cả lại, mình đi thôi. Lúc chúng tôi đặt chân sang Ba Lan thì chúng tôi không quen biết ai cả. Tôi đăng tin lên hỏi hội người Việt Nam ở Ba Lan. Đoàn nhà tôi sang Ba Lan tầm 20 người như thế, mà có trẻ con người già, thì mọi người có thể giúp chỗ ở qua đêm, để từ từ chúng tôi thuê nhà được không, thì có rất nhiều người nhắn vào hộp thư cho tôi là có thể đón chúng tôi về nhà ở. Lúc mà chúng tôi chưa biết đi đâu về đâu thì có một anh lúc đấy cũng muộn rồi, chạy xe ra đưa chúng tôi về tận nơi (cho chúng tôi ở lại qua đêm), mặc dù không biết tôi là ai cả”.

Ngay khi nhận được thông tin sơ tán từ Ukraina, và những thông tin tìm kiếm sự trợ giúp như của gia đình chị Việt Nga, nhiều người Việt tại Ba Lan đã thành lập các đội tình nguyện tự phát đề xuất hỗ trợ đồng hương chạy từ Ukraina sang. Trong đó có nhóm của chị Nguyễn Dung gồm khoảng 20 người.

Những chuyến xe Không đồng

Mọi người tự phân chia công việc theo đội. Một đội có nhiệm vụ ở cửa khẩu để hướng dẫn di dân từ Ukraina sang Ba Lan, phiên dịch, làm thủ tục qua cửa khẩu. Một đội khác phụ trách các chuyến xe Không đồng (miễn phí), đón mọi người từ cửa khẩu đưa đến những địa điểm theo yêu cầu. Một nhóm khác tập hợp các yêu cầu về chỗ ở kết nối với những hộ gia đình đề xuất hỗ trợ. Đội tình nguyện đã lập ra một danh sách dài các cơ sở doanh nghiệp đề xuất tuyển lao động di dân Việt từ Ukraina, đính kèm số điện thoại liên lạc. Một số cơ sở đề xuất không chỉ việc làm mà cả chỗ ở.

Chị Dung kể rằng có những thành viên trong nhóm vừa chạy xe mấy trăm cây số đón người từ cửa khẩu về, tranh thủ ngủ, rồi lại đi tiếp. Nhiều người tạm ngưng công việc hiện tại, chung tay trợ giúp bà con. Ngoài việc tham gia hỗ trợ đưa đón, gia đình chị Dung, có căn nhà rộng hơn 100 mét vuông, đã không do dự chuyển đổi chỗ ở thành nơi trung chuyển, tiếp đón người tị nạn. Hiện gia đình chị đang tiếp đón 4 gia đình gồm 16 người đến từ Ukraina. Chị cho biết thêm :

“Như bản thân mình, mình chỉ nghĩ là một người đi xa tổ quốc rất là lâu rồi, mình cũng là người tha hương. Thế nên mình thấy rất là thương những người đến một nơi xa lạ, không biết tiếng, người ta lo sợ. Ngoài ra người ta để lại tất cả tài sản của người ta để chạy trốn và chỉ cố cứu lấy mạng của người ta thôi. Thì lúc này, người ta không còn chỗ nào bấu vứu nữa thì chúng mình đang có điều kiện tốt hơn thì chúng mình sẽ dang tay ra giúp đỡ. Với lại mình cùng là người Việt với nhau.”

Cộng đồng người Việt tại Ba Lan nhiệt thành giúp di dân từ Ukraina

.



Mọi người sắp xếp chỗ nghỉ tại chánh điện của chùa Nhân Hòa. © © Ảnh do chùa Nhân Hòa cung cấp

Người ở lại, người ra đi

Tại Vacxava, một trong những nơi tập trung đông kiều bào Việt Nam nhất tại Ba Lan, không chỉ có các hộ gia đình nhỏ lẻ tiếp nhận đồng hương di tản mà cả các tổ chức đoàn thể. Hai công ty thực phẩm châu Á lớn nhất do người Việt quản lý đó là Asia Foods và Pitaya Kuchnia đã tận dụng nhà kho và các gian văn phòng thành địa điểm tiếp đón người tị nạn. Chủ công ty Pitaya Kuchnia là vợ chồng chị Nga và anh Lâm. Khi hai vợ chồng nghe tin có người tị nạn cần trợ giúp, ngay lập tức đã điều động xe đi đón, chuyển đổi khu văn phòng vừa thi công xong chuẩn bị đưa vào sử dụng của công ty, bố trí chỗ ở cho khoảng hơn 50 người. Chị Nga cho biết :

“Như đêm hôm qua, có 9 người có cả trẻ con và người lớn, họ gọi điện cho mình vào đêm, xin là có thể ở được đây hay không. Mình rất là sẵn sàng vì còn chỗ để cho mọi người ở. Người ở cũng có, người đi cũng có. Người ta đi vì có người quen ở tỉnh, hay sang nước thứ ba, có những người thì mình cũng giới thiệu công ăn việc làm. Có những người được đón đi để có công việc ở Ba Lan.

Mình thì mình cũng không biết là sẽ giúp được họ trong bao lâu. Mình nghĩ là chiến tranh này chỉ gây bất ổn trong vòng một hai tháng thôi. Chiến tranh thời xưa thì có thể, nhưng mình nghĩ thời này chiến tranh chỉ cầm cự tối đa là một tháng. Nếu họ còn tiếp tục chiến tranh. Mình bỏ qua vấn đề chính trị sang một bên. Khi mà họ ngừng nổ súng hoặc Nga thua hoặc Ukraina thua, thì dân sẽ không di cư nữa. Họ sẽ dừng di tản. Đối với những người đã sang bên này rồi, thì trong vòng 1, 2 tuần, mình có thể hỗ trợ được họ chỗ ở cũng như công ăn việc làm. Cái đấy sẽ không lâu dài. Và chỉ trong vòng một vài tháng thì vợ chồng mình có thể giúp được.”

"Mái chùa che chở hồn dân tộc"

Tại chùa Nhân Hoà, ở ngoại ô thủ đô Vacxava của Ba Lan. Kể từ khi đại dịch Covid bắt đầu, có lẽ lâu lắm rồi nhà chùa chưa tiếp đón nhiều người đến vậy. Các tấm đệm vốn được dùng để trải trong chánh điện dùng cho sinh hoạt tâm linh nay được dùng làm đệm cho di dân Việt từ Ukraina sang. Kể từ hơn 1 tuần qua, chùa Nhân Hoà là một trong những nơi tiếp đón nhiều người tị nạn lớn nhất tại Vacxava.

Từ ngày 1/3, chùa đã tiếp đón lượt người đầu tiên. Sư trị sự tại chùa Nhân Hòa, thầy Thích Trung Đạt cho biết, chùa đã tiếp đón khoảng hơn 1000 lượt người đến rồi lại đi. Những người này chỉ ở tạm một hai ngày rồi sau đó di chuyển sang các nước có người thân hoặc các nước như Đức, Thụy Điển, Na Uy. Hiện hơn còn 200 người vẫn đang lưu trú tại chùa. Thầy Thích Trung Đạt chia sẻ với RFI như sau :

“Có câu thơ mái chùa che chở hồn dân tộc mà, hiện tại chùa chưa từ chối bất cứ ai đến chùa cả. Bà con về tới chùa tới cổng rồi, tôi đều nhận hết. Có một hôm, buổi sáng, thầy bước ra khỏi phòng tôi thấy một đoàn cả 100 người vào, tôi mới nói cả trăm người này thì tính sao đây, thất thủ rồi ! Thôi mọi người ở trên rồi, thì tất cả đưa hết lên trên, còn dư thì đi xuống dưới, tận dụng luôn chánh điện để làm nơi nghỉ ngơi. Nhà chùa tạm dừng mọi nghi lễ tâm như là tụng kinh giảng pháp đi, dừng phần nghi lễ lại để yểm trợ cho bà con chỗ ngủ trước đã. ”

Nhóm thiện nguyện của chị Dung cũng tham gia hỗ trợ chùa Nhân Hòa trong việc tiếp đón người tị nạn qua việc kêu gọi quyên góp thực phẩm chăn đệm cùng những nhu yếu phẩm khác. Chùa Nhân Hòa cũng lập đội xe taxi Không đồng, những người có kỹ năng phụ trách chăm sóc y tế. Một đội chịu trách nhiệm định hướng cho di dân Ukraina, phụ giúp mua vé tàu nếu muốn đi một nước khác hoặc về Việt Nam.

Thầy Thích Trung Đạt cho biết hành động tương trợ trong cộng đồng người Việt tại Ba Lan không phải là điều gì mới mẻ. Từ lâu nay, bất cứ ai có khó khăn gì, về mặt giấy tờ, tài chính hay công việc, chỉ cần lên tiếng là đều nhận được phản hồi từ cộng đồng. Trong đợi dịch Covid-19 vừa rồi, cộng đồng người Việt tại Ba Lan thực hiện may khẩu trang và viện trợ một số dụng cụ bảo hộ y tế cho các bệnh viện. Nhiều đợt quyên góp, hỗ trợ về giáo dục cho trẻ em ở một số nơi tại Việt Nam.

Người dưng hai tiếng đồng bào

Chiến tranh nên nhận kéo vào lòng nhau.

(Chia sẻ của chị Hao Wlodarczyk ở Vacxava, gia đình chị cũng tiếp đón các gia đình di tản từ Ukraina.)

Theo Liên Hiệp Quốc, trong vòng chưa đầy 10 ngày, khoảng 1,7 triệu người đã rời khỏi Ukraina. Đây được xem là cuộc khoảng di dân với tốc độ nhanh chóng nhất xảy ra từ sau Đệ Nhị Thế Chiến. Ba Lan là quốc gia tiếp đón người tị nạn lớn nhất do có đường biên giới dài tiếp giáp với Ukraina. Riêng ngày thứ Hai, 7/3, 141 500 người đã đi qua biên giới từ Ukraina sang Ba Lan. Những người tị nạn chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.

Để hỗ trợ hàng trăm nghìn người tị nạn đến và sống ở Ba Lan, chính phủ Ba Lan đã thông qua một dự luật hôm 7/3, theo đó, cho phép đàn ông và phụ nữ Ukraina có thể lưu trú 18 tháng trên lãnh thổ Ba Lan, được tự do sinh sống, làm việc. Nếu mong muốn, những người này có thể gia hạn thêm 18 tháng. Di dân từ Ukraina có thể được tiếp cận các dịch vụ y tế cũng như giáo dục.

Trang mạng của bộ Ngoại Giao Ba Lan cho biết, tất cả những người tị nạn từ chiến tranh Ukraina không cần phải thông qua cơ quan nhập cảnh và có thể cư trú tạm thời trên lãnh thổ Ba Lan, mà không đưa ra thông tin cụ thể. Phía Liên Hiệp Châu Âu cũng đưa ra lệnh cấp quy chế bảo hộ tạm thời cho người tị nạn Ukraina hôm 04/03 vừa qua.

Về phía chính phủ Việt Nam, hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines, phối hợp với cơ quan ngoại giao tổ chức chuyến bay giải cứu không thu phí, đưa người Việt từ Ukraina về nước. Chuyến bay đầu tiên xuất phát từ Rumani hạ cánh tại Hà Nội hôm 8/3. Chuyến bay thứ hai xuất phát từ Vaxava dự kiến chở 270 công dân Việt Nam xuất phát vào ngày 9/3.

https://www.rfi.fr/vi/t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD/t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD-x%C3%A3-h%E1%BB%99i/20220309-chi%E1%BA%BFn-tranh-ukraina-c%E1%BB%99ng-%C4%91%E1%BB%93ng-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-vi%E1%BB%87t-t%E1%BA%A1i-ba-lan-t%E1%BA%ADn-t%C3%ACnh-%C4%91%C3%B3n-ti%E1%BA%BFp-%C4%91%E1%BB%93ng-h%C6%B0%C6%A1ng-ch%E1%BA%A1y-l%C3%A1nh-n%E1%BA%A1n

