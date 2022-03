Diễn viên điện ảnh Pasha Lee khi nhập ngũ và khi còn ngoài đời thường. Hình trên Instagram của anh. Giữ tuyến phòng thủ Ukraine, diễn viên điện ảnh Pasha Lee tử trận.

.

- Biden tuyên bố cấm nhập vào Mỹ tất cả dầu, khí đốt tự nhiên, than đá từ Nga. Nhật: hợp tác về việc cấm nhập dầu của Nga. Tập Cận Bình la hoảng: sẽ hại cho kinh tế toàn cầu. DB Chris Smith đòi đưa Putin ra tòa xử về tội ác chiến tranh. Bộ Trưởng Quốc Phòng Anh quốc: Putin đời tàn, Anh sẽ gửi Ukraine vũ khí phòng không. Belarus: Nga sắp rút khỏi mạng Internet toàn cầu.

- Giữ tuyến phòng thủ Ukraine, diễn viên điện ảnh Pasha Lee tử trận. Thêm 1 tướng Nga chết: Thiếu Tướng Nga Vitaly Gerasimov tử trận. Ukraine lập Binh Đoàn Quốc Tế: hơn 20,000 thiện nguyện viên từ 52 nước vào giúp. Ukraine tái chiếm Mykolaiv. Cựu Tư Lệnh NATO: nhờ Putin, Đức tăng ngân sách quốc phòng.

- Đức Giáo Phụ của Giáo Hội Chính Thống Nga: vinh danh đồng tính luyến ái là một phần của lý do xảy ra cuộc chiến Ukraine.

- Nghe tin cha bị bắt tù binh ở Ukraine, nữ lực sĩ Anastasiia Laletina ngưng thi Thế Vận Mùa Đông Cho Người Khuyết Tật. Nữ lực sĩ Iryna Bui (có lẽ gốc Việt) trong đoàn Ukraine: "Chúng tôi ở đây để chiến đấu cho Ukraine, với Ukraine và nhân danh Ukraine."

- LHQ: có 2 triệu người đã rời Ukraine để tỵ nạn. Moldova: Ngày Phụ Nữ Quốc Tế biểu tình vinh danh phụ nữ Ukraine. TQ kêu gọi Mỹ phổ biến thông tin về các phòng thí nghiệm vũ khí vi trùng của Mỹ ở Ukraine và nhiều nơi khác. Buổi thương thuyết thứ 3 giữa Nga-Ukraine bế tắc.

- Tổng Thống Ukraine diễn văn: quân Ukraine vẫn chiến đấu, rằng ông vẫn đang ở Kyiv, kêu gọi toàn dân kháng chiến. Zelensky sẽ có diễn văn trước Quốc Hội Anh quốc hôm nay. Quân Nga tăng tốc dội bom nhiều thành phố lớn Ukraine. Dân thị trấn Chaplynka tay không, ra biểu tình, hô hào quân Nga về nước.

- Đại sứ Mỹ tại LHQ: Putin có kế hoạch phá hủy và khủng bố Ukraine. Ba Lan: cứ 1 phút là có 100 người tỵ nạn vào Ba Lan. Sẽ thêm 500 chiến binh Mỹ sang Châu Âu. Anh quốc mở ra chương trình mới, cấp visa cho tỵ nạn Ukraine. Các đại sứ Liên Âu đồng ý sẽ xét đơn Ukraine, Georgia và Moldova xin gia nhập Liên Âu.

- Putin trấn an các bà mẹ Nga: không có lính quân dịch ra trận. Giáo viên Nga phải đọc bản văn cho học sinh nghe: quân Nga vào Ukraine để cứu dân thiểu số Nga khỏi bị diệt chủng.

- Quốc Hội Mỹ soạn dự luật: cho Biden quyền tăng thuế quan đối với Nga & Belarus, buộc treo tư cách Nga trong WTO, ngừng thủ tục Belarus vào WTO. Sẽ yêu cầu Quốc Hội Mỹ cấm nhập cảng sản phẩm năng lượng từ Nga. Cựu Giám Đốc CIA: quân đội Ukraine chiến đấu tuyệt vời.

- Nhà nghiên cứu Mỹ: Putin có thể sụp 6 tháng tới.

- Ái Nhĩ Lan: tông xe truck vào cổng tòa đại sứ Nga.

- TNS Ron Johnson (Cộng Hòa. Wisc.): Cộng Hòa sẽ lên kế hoạch gỡ bỏ bảo hiểm y tế Obamacare

- Cộng Hòa hăm dọa sẽ trả thù Biden và Dân Chủ: nếu truy tố Trump về tội kích động bạo loạn 6/1/2021

- Trên đường từ Miami về Califmria, cãi nhau, chàng bước xuống. Nàng lái xe tông chết bạn trai, bị bắt

- California lại dư tiền, sẽ tặng $1,125 nếu bạn độc thân, hoặc tặng $4,500 nếu bạn là gia đình 4 người.

- Giá xăng tại Mỹ cao nhất ở: 1. California: $5.34/gallon; 2. Hawaii: $4.69; 3. Nevada: $4.59; 4. Oregon: $4.51

- Mỹ-Việt hợp tác chống tội phạm Internet. Nhiều hãng VN cơ nguy bị hãng Việt ở Ý lừa gạt hàng trăm triệu USD. SG: khởi tố 3 người lừa gạt đối tác Nhật Bản hơn 1,7 triệu USD.

- HỎi 1: Có phải các xe em bé để ở nhà ga Ba Lan là để cho người tỵ nạn Ukraine? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỒ SƠ: Tuyên Bố Phản Đối Việc Ngăn Cản Giải Văn Việt, Sách Nhiễu Các Nhà Văn Đoạt Giải

.

QUẬN CAM (VB-8/3/2022) --- Diễn viên điện ảnh và là người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng Pasha Lee, 33 tuổi, đã đăng lính để chống quân Nga, vừa tử trận ở phòng tuyến thị trấn Irpin hôm cuối tuần, theo thông báo của tổ chức điện ảnh Odesa International Film Festival.

.

Pasha Lee nổi tiếng trong giới điện ảnh Ukraine qua các phim "Shtolnya," "Shadows of Unforgotten Ancestors," "Zvychayna Sprava," "The Fight Rules," "Meeting of Classmates" và nhiều nữa.

.

Báo Hoa Kỳ TMZ nói rằng không rõ Lee nhập ngũ khi nào, nhưng một số hình ảnh do chính anh đăng lên mạng xã hội cho thấy anh mặc quân phục chỉ sau khi quân Nga xâm lăng Ukraine, và nơi phục vụ là tuyến phòng thủ Irpin, nơi tác chiến đường phố gay gắt mấy ngày qua.

.

.

Diễn viên điện ảnh Pasha Lee khi nhập ngũ và khi còn ngoài đời thường. Hình trên Instagram của anh.

.

--- Lực sĩ Anastasiia Laletina, 19 tuổi, tự rút ra khỏi cuộc tranh tài hôm Thứ Ba ở Thế Vận Mùa Đông Cho Người Khuyết Tật (Paralympic Winter Games) sau khi nghe tin thân phụ, một chiến binh Ukraine, đã bị quân Nga bắt tù binh.

.

Phát ngôn nhân đoàn thể thao Ukraine là Natalia Harach cho biết cô Anastasiia Laletina đang lo lắng và không thể thi đấu nổi. Đội thể thao Ukraine hôm Thứ Ba thắng 9 Huy chương Paralympic.

.

Lực sĩ Iryna Bui (có lẽ gốc Việt?) nói với truyền thông rằng: "Chúng tôi ở đây để chiến đấu cho Ukraine, với Ukraine và nhân danh Ukraine." Bui, 26 tuổi, đã nói như thế với các phóng viên. Đội thể thao Nga tuần trước đã bị yêu cầu về nước, vì áp lực trong ủy ban International Paralympic Committee thuận theo dư luận chống Nga.

.

--- Đức Giáo Phụ Patriarch Kirill, vị lãnh đạo tối cao của Giáo Hội Chính Thống Nga, người từ lâu la đồng minh thân thiết của Putin, hôm Chủ Nhật nói rằng các cuộc diễn hành vinh danh đồng tính luyến ái là một phần của lý do xảy ra cuộc chiến Ukraine.

.

Ngài nói như thế trong bài giảng ở Moscow. Kirill nói chiến tranh này là cuộc chiến của "ý nghĩa siêu hình" đối với nhân loại để tuân theo luật Thiên Chúa. "Chúng ta đang nói về điề gì khác biệt và nhiều ý nghĩa hơn chính trị. Chúng ta đang nói về cứu rỗi nhan loại. Quanh chủ đề này hôm nay có một cuộc chiến tranh thực sự." Ngôn ngữ loanh quanh của ngài phản ảnh quan điểm của Putin về một thế giới thế tục.

.

--- Tại Chișinău, Moldova (nước nghèo nhất tại Châu Âu), một cuộc biểu tình nhân Ngày Phụ Nữ Quốc Tế để bày tỏ đoàn kết với phụ nữ Ukraine, nơi đang bị quân Nga xâm lăng.

.

Một phụ nữ mang biểu ngữ: "Phụ nữ Ukraine ơi, các chị là anh hùng." Moldova trong những ngày qua đón hơn 230,000 người tỵ nạn từ Ukraine, và 1/8 trẻ em trong nước bây giờ là từ tỵ nạn.

.

--- Thông tấn Nexta của Belarus cho biết Nga đang chuẩn bị để cắt đứt ra khỏi mạng Internet toàn cầu: kể từ ngày 11/3/2022, tất cả máy chủ và tên miền Internet phải chuyển sang khu vực #Russian. Thêm nữa, tất cả dữ kiện trên các trang web trong nội địa Nga sẽ bị thu thập.

.

Tạp chí Hoa Kỳ Fortune ghi nhận rằng về mặt chính thức, Nga nói là sẽ không rút ra khỏi Internet toàn cầu, nhưng các hành động có vẻ như Nga đang chuẩn bị tự cô lập, có vẻ như phòng thủ để chống tin tặc từ nhiều hướng.

.

--- Hình ảnh ở tuyến đầu chống xe tăng Nga. Lính Ukraine phòng thủ sân bay Mykolaiv, dùng súng kề vai bắn phi đạn vào xe tăng Nga.

Video dài 1:15 phút:



https://youtu.be/qn9_SfoQjXA

.

--- Cao Ủy Tỵ Nạn LHQ nói hôm Thứ Ba có 2 triệu người đã rời Ukraine để tỵ nạn, kể từ ngày quân nga xâm lăng 24/2/2022. LHQ nói cũng đã gửi 76 tấn vật liệu y tế cấp cứu vào Ukraine, và nói vẫn còn thiếu, cần viện trợ nhân đạo toàn cầu.

.

--- Bộ Trưởng Anh Ben Wallace nói hôm Thứ Ba rằng Vladimir Putin cần phải thấy rằng thời đại Putin kết thúc rồi, vì thế giới đã cô lập y. Wallace nói Anh sẽ không lập vùng cấm bay trên bầu trời Ukraine, nhưng sẽ gửi Ukraine vũ khí phòng không.

.

--- Dân Biểu Hoa Kỳ Chris Smith, Cộng Hòa-N.J., kêu gọi đưa Putin ra tòa quốc tế xét xử về tội ác chiến tranh.

.

--- Buổi thương thuyết thứ 3 giữa Nga-Ukraine không tới đâu. Phụ tá Điện Cầm linh Vladimir Medinsky nói với đài Russia Today rằng Nga muốn tìm giải pháp, điều kiện: Ukraine công nhận bán đảo Crimea là của Nga, và công nhận 2 vùng ly khai Donetsk và Lugansk là Cộng Hòa Nhân Dân độc lập.

.

Phía Ukraine được Nga nhận định rằng các điều kiện đó gần như bất khả, theo lời Medinsky.

.

--- Chủ Tịch TQ Tập Cận Bình hôm Thứ Ba nói rằng cấm vận Nga sẽ ảnh hưởng tới sự ổn định toàn cầu về tài chánh, năng lượng, giao thông và chuỗi cung ứng hàng hóa, sẽ kéo kinh tế thế giới suy sụp.

.

Tập nói như thế khi họp viễn liên với Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ Tướng Đức Olaf Scholz, theo truyền thông TQ.

.

--- Tàu kiếm chuyện với Mỹ: phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao TQ Zhao Lijian kêu gọi Mỹ công khai phổ biến thông tin về các phòng thí nghiệm vũ khí sinh học (military biological laboratories) tại Ukraine và các nơi khác do Mỹ tài trợ.

.

Vũ khí này còn gọi là vũ khí vi trùng. Zhao nói trong cuộc họp báo hôm Thứ Ba rằng Mỹ nên cụ thể giải thích về các vi khuẩn trong các phòng thí nghiệm Ukraine về nội dung thí nghiệm là gì. Zhao cũng dẫn tin Nga từ đài TASS rằng Mỹ kiểm soát 336 phòng thí nghiệm ở 30 quốc gia. (Tin này chắc từ tài liệu mật do Trump chuyển qua cho Putin? Tin căng thẳng quá, cũng có dịp cười một chút.)

.

--- Tổng Thống Joe Biden hôm nay Thứ Ba sẽ tuyên bố cấm nhập cảng vào Mỹ tất cả dầu, khí đốt tự nhiên, than đá từ Nga. Biden sẽ nói về lệnh này vào lúc 10:45 a.m. giờ Miền Đông.

.

Trong khi đó Nhật Bản cho biết sẵn sàng hợp tác với nhóm G7 về việc cấm nhập khẩu dầu của Nga. Bản tin NHK ghi lời Bộ trưởng thương mại Hagiuda Koichi phát biểu với báo giới vào hôm thứ Ba. Ông nói: "Trong bối cảnh cộng đồng quốc tế tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Moscow, hợp tác tối đa với các nước G7 để đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng ổn định và an toàn nằm trong lợi ích quốc gia của Nhật Bản."

.

.

--- Bộ Quốc Phòng Ukraine thông báo thành lập Binh Đoàn Quốc Tế (International Legion). Hơn 20,000 thiện nguyện viên và cựu chiến binh từ 52 quốc gia toàn cầu đã bày tỏ ý định xin gia nhập, theo lời Chuẩn Tướng Kyrylo Budanov, Tư Lệnh Sở Tình Báo Quân Đội, nơi sẽ điều hành Binh Đoàn.

.

Tướng Burdanov bày tỏ lòng biết ơn tới các chiến sĩ và nói họ hầu hết là các chiến binh dày dặn kinh nghiệm, từng tham gia nhiều chiến dịch gìn giữ hòa bình toàn cầu.

.

--- Oleksandr Senkevych, Thị Trưởng thành phố Mykolaiv ở phía nam Ukraine, nói hôm Thứ Hai rằng quân Nga đã bị đẩy lui ra khỏi đây sau khi quân Nga tấn công vào sân bay thành phố.

.

Oleksandr Senkevych nói với CNN rằng quân Nga tấn công sân bay, lính Ukraine giao chiến và đầy quân Nga lùi xa ra khoảng 20-25 km.

.

Trước đó, vào sáng Thứ Hai, người chỉ huy phòng tuyến Mykolaiv, Vitali Kim, nói quân Nga lùi sau khi mất 2 xe tăng trong một "trận chiến xe tăng" ở sân bay. CNN nói rằng Mykolaiv nằm phía nam Kyiv, cách 250 dặm.

.

--- Quân Nga đang tăng tốc dội bom nhiều thành phố lớn Ukraine, bao gồm cả Kharkiv, Kyiv và Chernihiv, cũng như Mykolaiv và Mariupol ở phía Nam, theo lời 1 viên chức quốc phòng Mỹ hôm Thứ Hai.

.

Ông nói có thấy tăng tốc các đợt tấn công phá hoại tầm xa bằng phi đạn, bom, pháo binh, nhắm cả vào mục tiêu dân sự, cấu trúc, nơi gia cư.

.

--- Hôm Thứ Ba 8/3/2022 là Ngày Phụ Nữ. Do vậy Putin muốn trấn an các bà mẹ Nga. Putin nói trên truyền hình trong buổi Lễ Ngày Phụ Nữ rằng không có lính quân dịch đang hay sẽ tham dự các cuộc xung đột và cũng sẽ không cần tới động viên lính trừ bị.

.

--- Nhiều người dân thị trấn Chaplynka, qua video lên mạng hôm Thứ Hai cho thấy, đã đứng thành hàng ở một ngã tư phía đông thị trấn Chaplynka, nơi cách 300 dặm về phía nam Kyiv, hô khẩu hiệu đuổi lính Nga về.

.

Đám đông dân chúng tay không này hô khẩu hiệu về hướng lính Nga:

"Idi domoy," — "Về nhà đi" bằng tiếng Nga.

"Idi dodomu," — "Về nhà đi" bằng tiếng Ukraine.

Có vài tiếng súng trong video, nhưng không ai bị thương. Đám đông vẫn la mắng lính Nga.

.

--- Volodymyr Zelensky, Tổng Thống Ukraine, đăng 1 video cho thấy ông ngồi trong văn phòng ông ở Kyiv đêm Thứ Hai, nói bài diễn văn dài 9 phút, nói rằng quân đội Ukraine vẫn giữ phòng tuyến, rằng ông vẫn đang ở Kyiv và không sợ bất kỳ ai.

.

Ông nói rằng tại nhiều thành phố, dân chúng can đảm ra phố, tay không biểu tình, trực diện quân Nga và kêu gọi lính Nga về nước. Ông cho biết quân Nga vừa phá hủy thêm một nhà thờ cổ trong vùng Zhytomyr: The Church of the Nativity of the Blessed Virgin xây từ năm 1862.

.

Ông cũng nói ông vừa ký giấy vinh danh 96 anh hùng Ukraine hy sinh nơi tuyến đầu.

.

--- Đại sứ Mỹ tại LHQ Linda Thomas-Greenfield nói trong buổi họp Hội Đồng Bảo An LHQ rằng Putin có kế hoạch phá hủy và khủng bố Ukraine, và Mỹ quan ngại rằng thế giới phải chuẩn bị cho con đường rất dài và gian nan sắp tới.

.

Bà cũng nói rằng có dấu hiệu nhiều chiến binh Nga không muốn cuộc chiến Ukraine. Bà nói, trong khi đó, Ba Lan cho biết cứ 1 phút đồng hồ là có 100 người tỵ nạn rời ukraine bước vào Ba Lan.

.

--- Chờ trận cuối, trong khi dân thường đang di tản, các chiến binh tử thủ Kyiv, phòng tuyến trung tâm của cuộc kháng chiến Ukraine chống Nga.

Video dài 2:57 phút:



https://youtu.be/_OwwUoVFrYM

.

--- Bộ Quốc Phòng Mỹ nói là sẽ đưa thêm 500 chiến binh Mỹ sang Châu Âu để củng cố các biên giới NATO, bao gồm Ba Lan, Romania, Đức và Hy Lạp. John Kirby, phát ngôn nhân Bộ Quốc Phòng Mỹ, nói các chiến binh mới sẽ hỗ trợ lực lượng Mỹ đã có sẵn ở Châu Âu để đáp ứng việc Nga xâm lăng Ukraine.

.

--- Anh quốc mở ra chương trình có tên là "Ukraine Family Scheme" giành cho những người dân Ukraine chạy tỵ nạn do cuộc chiến Nga xâm lăng -- nhằm cấp visa để họ được vào Anh quốc.

.

--- Volodymyr Zelensky, Tổng Thống Ukraine, sẽ có bài diễn văn lịch sử trước Quốc Hội Anh quốc vào hôm Thứ Ba lúc 12 giờ trưa.

.

Zelensky sẽ đọc diễn văn qua mạng viễn liên. Đây là lần đầu tiên chính phủ Anh thực hiện nghi thức vinh dự này, trong khi cho ngừng toàn bộ các sinh hoạt chính thức trong Quốc Hội Anh để mời Zelensky đọc diễn văn.

.

--- Trong một thông báo, 4 dân cử hàng đầu Hoa Kỳ -- các lãnh đạo của Ủy Ban Chuẩn Chi Hạ Viện (House Ways and Means Committee) và Ủy Ban Tài Chánh Thượng Viện (Senate Finance Committee) --- nói họ sẽ soạn 1 dự luật buộc ngưng giao thương bình thường với Nga và Belarus và cho Bạch Ốc thẩm quyền tăng thuế quan đối với hàng hóa từ Nga và Belarus.

.

Các lãnh đạo Cộng Hòa trong 2 Ủy ban cũng đồng thuận về dự luật sẽ soạn thảo: cho TT Biden quyền tăng thuế quan, buộc Giám Đốc Ngoại Thương Hoa Kỳ (US Trade Representative) dùng ảnh hưởng Mỹ để buộc treo sự tham dự của Nga trong WTO, và ngừng thủ tục Belarus vào WTO...

.

Đặc biệt, sẽ yêu cầu Quốc Hội Mỹ cấm nhập cảng sản phẩm năng lượng từ Nga và ngưng giao thương bình thường với cả Nga và Belarus.

.

--- Bộ Trưởng Giáo Dục Nga chỉ thị cho các giáo viên phải đọc bản văn dài 2 trang cho học sinh nghe để cho biết rằng nga không có chiến tranh với Ukraine. Tổ chức nhân quyền HRW nói bản văn sẽ đọc trong các lớp tại Nga, trước khi cho các em xem video Putin giải thích về chiến dịch quân sự.

.

Bản văn do các giáo viên Nga đọc cho học sinh sẽ giải thích rằng quân Nga vào Ukraine là chiến dịch bảo vệ hòa bình, để ngưng việc diệt chủng đối với nhiều triệu người sắc tộc Nga, và những người nói tiếng Nga ở 2 vùng ly khai Donetsk và Luhansk. Nếu giáo viên nào phản đối cuộc chiến, họ có thể bị án 15 năm tù theo luật mới ký tuần trước.

.

Dĩ nhiên đó là lời nói dối khổng lồ của Putin, vì 1.5 triệu dân Ukraine đã bỏ phiếu bằng chân, di tản ra nước ngoài hầu hết là qua thế giới tự do, và vì toàn quân Ukraine đã bỏ phiếu bằng sinh mạng của họ khi dựng các phòng tuyến ở tất cả các thành phố.

.

--- Các đại sứ Liên Âu đồng ý sẽ xét đơn Ukraine, Georgia và Moldova xin gia nhập Liên Âu, khởi đầu 1 tiến trình dài trước khi được gia nhập. Trên nguyên tắc thủ tục xét đơn cần nhiều năm, nhưng 27 Đại diện thường trực của các nước Châu Âu đã được mởi cho ý kiến về hồ sơ 3 nước mới nộp đơn.

.

Thủ tục kéo dài vì các nước gia nhập phải cải tổ chính trị, pháp lý, xã hội và "các điều kiện cốt tủy phải thỏa mãn để trở thành quốc gia hội viên." Đơn xin vào của Ukraine sẽ được thảo luận trong vài ngày tới.

.

--- Cận ảnh: lính Ukraine tới gần, dùng súng kề vai RPG-7 để bắn xe tăng.

Video dài 1:46 phút:



https://youtu.be/RYogJLQ5YAc

.

.

--- Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Kara Swisher của tờ New York Times, Clint Watts, nhà nghiên cứu trong viện Foreign Policy Research Institute, nói rằng Tổng Thống Nga Vladimir Putin gặp tai họa trong cuộc chiến Ukraine và kết cục có thể dẫn tới sự sụp đổ chính phủ Putin ở Nga.

.

Watts, từng phục vụ Bộ Binh Mỹ rồi được tuyển vào FBI để chống khủng bố, nói rằng dân Nga chống chiến tranh đang ngày càng đông khi lính Nga tử trận không thể giấu được, bây giờ đã hơn 10,000 lính Nga tử trận, kết hợp với trừng phạt kinh tế sẽ làm cho gãy đổ nền kinh tế Nga, và đe dọa quyền lực Putin.

.

Ông nói rằng sẽ nếu chiếm đóng Ukraine, muốn kiểm soát dân Ukraine sẽ cần tới 800,000 lính Nga để dập tắt các cuộc nổi dậy mà Watts tiên đoán sẽ có liên tục. Ông nói rằng chính phủ Putin có thể sụp đổ trong khoảng 1 tháng cho tới 6 tháng tới.

.

--- Hôm Thứ Hai, các sĩ quan tình báo tại Ukraine nói rằng Thiếu Tướng Nga Vitaly Gerasimov, Phó Tư Lệnh Quân Đoàn 41, đã tử trận gần thành phố Kharkiv.

.

Tướng Gerasimov tử trận vài ngày sau khi có tin Thiếu Tướng Nga Andrei Sukhovetsky, cũng là một Phó Tư Lệnh Quân Đoàn 41, bị giết vì bị lính Ukraine bắn tỉa.

.

Có vài tướng Nga nữa cũng đã tử trận, nhưng quân đội Nga chỉ loan tin không nêu tên, theo báo New York Post, "Một tư lệnh sư đoàn và một tư lệnh trung đoàn đã tử trận khi đoàn xe tăng và thiết giáp Nga tiến về thủ đô Kyiv của Ukraine."

.

.

--- Đô Đốc 4 sao hồi hưu James Stavridis, cựu Tư Lệnh NATO các năm 2009-13, nói với MSNBC rằng Putin "có thể là "điều tốt nhất từng xảy ra" đối với liên minh quân sự NATO, vì tác động củng cố khối này hơn.

.

James Stavridis nói rằng ông có 4 năm giữ chức Tư Lệnh NATO, đều thấy khó khăn khi thuyết phục Thủ Tướng Đức Angela Merkel và Bộ Trưởng Quốc Phòng Đức Ursula von der Leyen rằng hãy tăng ngân sách quốc phòng, đều bị bác bỏ. Vậy mà, trong 48 giờ đồng hồ, Putin đã làm Đức tăng gần gấp đôi ngân sách quốc phòng. Putin tuyệt vời ở chỗ đó.

.

--- Vladimir Zhoga, một tư lệnh tân phát xít và là chỉ huy tiểu đoàn đặc nhiệm Sparta Battalion từng phạm nhiều tôi ác chiến tranh ở miền đông --- Cộng Hòa Nhân Dân Donetsk --- đã bị quân Ukraine bắn chết hôm Thứ Bảy 5/3/2022.

Video dài 47 giây:



https://youtu.be/iKXrmckkR3k

.

.

--- Cựu Giám Đốc CIA David Petraeus ca ngợi sức kháng sự của Ukraine chống lại quân Nga. Nói trên CNN, Tướng hồi hưu Petraeus nói rằng quân đội Ukraine chiến đấu rất sáng tạo và được cung cấp nhiều nguồn lực từ dân chúng.

.

Tướng này phân tích về cách quân Ukraine tác chiến, từ việc phá hủy các tuyến xe lửa cho tới chiếm lấy các thiết bị quân sự bỏ rơi, cho thấy dân quân Ukraine đang làm mọi thứ có thể làm để chống quân Nga.

.

--- Một người Ái Nhĩ Lan khai với cảnh sát rằng ông chỉ làm phần của ông sau khi tông chiếc xe truck của ông vào cổng tòa đại sứ Nga ở Dublin hôm Thứ Hai. Video quay hình ảnh này cho thấy ông lùi xe truck vào cổng tòa đại sứ trong khi nhiều người đứng nhìn hoan hô.

Cộng Hòa nên gỡ bỏ bảo hiểm y tế Affordable Care Act, còn gọi là Obamacare

Hễ Bộ Tư Pháp truy tố Trump về tội kích động bạo loạn 6/1/2021

Tình hận chỉ khổ thêm.

California vẫn cứ chơi trò Dân Chủ thổ tả: vài tháng nữa, bạn sẽ được chính quyền tiểu bang California tặng $1,125 nếu bạn độc thân

Giá xăng tại Hoa Kỳ tăng giá phi mã..

Mỹ-Việt hợp tác chống tội phạm Internet.

SG: khởi tố 3 người lừa gạt đối tác Nhật Bản hơn 1,7 triệu USD.

Nhiều hãng VN cơ nguy bị hãng Việt ở Ý lừa gạt hàng trăm triệu USD.

HỎi 1:

ĐÁP 1:

HỒ SƠ:

Tuyên Bố Phản Đối Việc Ngăn Cản Giải Văn Việt, Sách Nhiễu Các Nhà Văn Đoạt Giải / Văn Việt (Viet Literature) Denounces The Government’s Obstruction Of Its Awards Event And Harassment Of Its Recipients

Người này tên Desmond Wisley, công việc là cung cấp các sản phẩm cho nhà thờ, như rượu vang, bánh mì, vải, nến, vv... Cảnh sát đã bắt và truy tố Wisley về tội phá hoại hình sự. Không có ai bị thương trong vụ này. Wisley nói, "Tôi đã làm xong phần việc của tôi. Tới lúc phần còn lại dân Ái Nhĩ Lan sẽ làm."--- Thượng nghị sĩ Ron Johnson (Cộng Hòa. Wisc.) nói hôm Thứ Hai rằng, một loại bảo hiểm y tế chod ân nghèo, nếu Cộng Hòa chiếm cả Bạch Ốc và Quốc Hội năm 2024.Tuy nhiên, trong bầu cử 2016, Cộng Hòa thắng cả Bạch Ốc và Quốc Hội, nhưng nhiều lần Trump đòi xóa sổ ObamaCare đều không được. Lý do đơn giản: không có gì để thay thế ObamaCare, nếu gỡ bỏ. TNS Johnson nói hôm Thứ Hai trên làn sóng phát thanh Breitbart News Daily rằng Cộng Hòa cần soạn ra 1 kết hoạch y tế sẵn để gỡ bỏ là thay vào.---, sẽ bị 1/2 nước Mỹ xem là hành vi có động cơ chính trị, theo các Dân biểu Cộng Hòa cảnh cáo, theo báo The Hill hôm Thứ Hai.Thượng nghị sĩ Mike Braun (Cộng Hòa, Indiana) nói với The Hill rằng truyt ố Trump sẽ làm tăng điểm trum trong nội bộ Cộng Hòa, và sẽ bị xem là hành vi chính trị để làm dân Mỹ phân tâm đối với chuyện điểm thấp của Biden.Cộng Hòa cũng hăm dọa là nếu Trump bị truy tố, Cộng Hòa sẽ trả thù bằng cách điều tra Biden và con trai là Hunter nếu Cộng Hòa chiếm được Hạ Viện và có thể là cả Thượng Viện trong bầu cử giữa kỳ 2022.---Cô Johana Suarez, 37 tuổi, đã bị bắt về tội sát nhân sau khi cố ý lái xe tông chết bạn trai là Henry Hernandez, 48 tuổi, hôm Chủ Nhật.Cảnh sát Alabama tin rằng 2 người cãi nhau, rồi chàng lấy gói đồ đạc ra khỏi xe và đi bộ trên đường xa lộ ven biển. Cô Suarez ban đầu phóng xe đi, nhưng rồi quay xe lại tông trực diện vào anh Hernadez, làm anh chết tại chỗ. Hai người lúc đó tre7n đường từ Miami tới California, mới qua thị trấn Mobile, Alabama.---, hoặc tặng $4,500 nếu bạn là gia đình 4 người.Lý do tặng tiền cho dân vì thặng dư ngân sách, dự kiến dư $45.7 tỷ đôla, vượt hơn mức hạn chế của Hiến pháp tiểu bang, và theo Đề luật 4, còn gọi là Gann Limit, phải trao tặng tiền dư về cho dân tiểu bang.Năm ngoái, tiểu bang California cũng thặng dư, và Thống Đốc Gavin Newsom cũng theo luật Gann Limit trao tặng, lúc đó là $600 mỗi cư dân độc thân.Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Brian Jones nói trong video trên mạng rằng người trả thuế có thể lãnh tới $1,125/người, hay $4,500/gia đình 4 người.---. vì cuộc chiến tranh ở Ukraine.Thống kê hôm Thứ Hai 7/3/2022 cho thấy các tiểu bang có giá xăng cao nhất Hoa Kỳ hôm Thứ Hai là thứ tự như sau:1. California: $5.34/gallon2. Hawaii: $4.693. Nevada: $4.594. Oregon: $4.515. Washington: $4.446. Alaska: $4.397. Illinois: $4.308. Connecticut: $4.289. New York: $4.2610. Pennsylvania: $4.23---Bản tin từ Tòa Đại sứ Hoa Kỳ ở VN như sau. Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam phối hợp cùng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao tổ chức khóa tập huấn cho hơn 40 kiểm sát viên từ 30 tỉnh thành khác nhau về phòng chống tội phạm trên không gian mạng từ ngày 1-4/3/2022. Đại diện từ Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa, Bộ Tư pháp, Cục Phòng chống Ma túy và Thực thi Pháp luật Quốc tế cùng các cơ quan thực thi pháp luật khác của Hoa Kỳ đã dẫn dắt các phiên thảo luận về cách thức phòng chống tất cả các hình thức tội phạm sử dụng công nghệ cao. Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ cũng tổ chức một khóa tập huấn tương tự cho 35 cán bộ công an từ các tỉnh thành phía Bắc từ ngày 15-18/2/2022 tại tỉnh Hà Nam. Chúng ta chỉ có thể chống lai loại tội phạm có xu hướng gia tăng trên toàn thế giới này thông qua việc cùng nhau hợp tác.---Báo Người Lao Động. Công an TP HCM xác định mặc dù không có khả năng cung cấp hàng hóa thiết bị y tế nhưng các đối tượng vẫn nhận hơn 1,7 triệu USD tiền cọc. Ngày 8-3, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM cho biết đơn vị đã khởi tố 3 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Các bị can gồm Nguyễn Nam Huy (SN 1983, ngụ quận 1, TP HCM); Đỗ Thị Thu Mai (Giám đốc Công ty She Medical, vợ Huy) và Nguyễn Quang Thái (SN 1983, ngụ quận 5). Công an TP HCM tạm giam Nguyễn Nam Huy và Nguyễn Quang Thái, riêng Đỗ Thị Thu Mai được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ.---Báo Thanh Niên kể. Tối 8.3, Hiệp hội điều Việt Nam (VINACAS) đã có công văn hoả tốc đến Đại sứ quán và thương vụ Việt Nam tại Ý trước nguy cơ một số doanh nghiệp điều bị lừa mất hàng trăm triệu USD.Theo công văn này, Các doanh nghiệp điều Việt Nam đã ký hợp đồng với một số khách hàng ở Ý thông qua công ty môi giới Kim Hạnh Việt. Hiện nay một số lô hàng đã đến cảng ở Ý, một số đang trên đường vận chuyển... Sau khi ngân hàng của người mua nhận được bộ chứng từ thì thông báo người mua không phải khách hàng của họ và đã trả lại bộ chứng từ nhưng không ghi rõ trả theo hình thức nào. Không cung cấp số vận đơn cho ngân hàng Việt Nam cho dù ngân hàng Việt Nam đã liên hệ rất nhiều...---Có phải các xe em bé để ở nhà ga Ba Lan là để cho người tỵ nạn Ukraine?Đúng thế. Người tỵ nạn Ukraine được tặng thực phẩm, áo quần, nhu yếu phẩm khi tới Ba Lan. Các xe em bé do các bà mẹ Ba Lan đưa ra nhà ga để các bà mẹ Ukraine có thể sử dụng cho em bé.Hình chụp là do nhiếp ảnh gia Francesco Malavolta, một nhà báo quan sát cuộc chiến ở Ukraine. Ông Malavolta đăng hình lên trang Twitter của ông hôm 3/3/2022. Hình chụp ở nhà ga Przemyśl Główny tại Ba Lan.Chi tiết:---Tuyên Bố Phản Đối Việc Ngăn Cản Giải Văn Việt, Sách Nhiễu Các Nhà Văn Đoạt GiảiNgày 2/3/2022, an ninh tỉnh Thanh Hoá lấy cớ kiểm tra giao thông để chặn đường và dung túng cho một số kẻ mặc thường phục vô cớ tấn công tàn bạo gây chấn thương cho nhà thơ Thái Hạo khi nhà thơ vào Sài Gòn gặp mặt các thân hữu diễn đàn Văn Việt. Thái Hạo là một cây bút mới về thơ, nguyên là nhà giáo, một cộng tác viên quen biết của báo chí chính thống chuyên viết về văn hoá-giáo dục, đã được Giải Thơ Văn Việt lần thứ Bảy (2022).



Văn Việt là giải thưởng hàng năm của diễn đàn văn học Văn Việt do Ban Vận động thành lập Văn đoàn Độc lập Việt Nam lập ra nhằm tôn vinh những tác phẩm tiếng Việt có giá trị tư tưởng và nghệ thuật được các tác giả trong, ngoài nước gửi đăng trên diễn đàn. Qua 7 mùa giải từ 2016 đến nay, Giải đã được trao cho khoảng 30 tác giả, trong đó có những tác giả trẻ mới cầm bút. Tất cả các tác phẩm được Giải đều có nội dung nhân văn, có đóng góp về tìm tòi, sáng tạo nghệ thuật. Với thành phần Hội đồng Giải bao gồm những cây bút có uy tín trong nước và hải ngoại, làm việc công bằng, vô tư, thiện nguyện, Giải cũng thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, hoà hợp dân tộc nhằm xây dựng nền văn học tiếng Việt ngày càng phát triển, hội nhập với thế giới.

Các quốc gia trên thế giới đều có nhiều Giải văn học khác nhau, do nhiều tổ chức văn hoá độc lập khác nhau lập ra, tất cả chung sức cổ vũ cho sự phát triển một nền văn học dân tộc phong phú, đa dạng, luôn luôn đổi mới. Giải Văn Việt đã là một đóng góp có uy tín cho sự phát triển văn học tiếng Việt trên phạm vi toàn cầu.

Tuy nhiên, ngay từ kỳ Giải Văn Việt đầu tiên cho đến kỳ giải mới nhất, an ninh Việt Nam đã ra sức phá hoại Giải bằng cách công khai ngăn chặn, phá đám các buổi họp mặt cộng tác viên Văn Việt vào dịp công bố giải, công khai sách nhiễu những người nhận giải bằng những hành vi thô bạo, vô pháp, đi từ việc đe doạ bản thân người được trao giải và gia đình họ, chặn đường không cho họ đi nhận giải, đến việc gây mọi khó khăn trong đời sống của họ.

Trong dịp công bố Giải Văn Việt mới nhất (3/3/2022), việc sách nhiễu của an ninh đã đi đến chỗ bạo lực, hành hung người viết văn. Việc làm phản văn hoá, bất chấp pháp luật, trắng trợn chà đạp quyền công dân, quyền con người của an ninh Thanh Hoá là bước phát triển nguy hiểm trong chủ trương đàn áp tự do tư tưởng, tự do sáng tạo của trí thức văn nghệ sĩ nước nhà, đi ngược lại đường lối khuyến khích phát minh sáng tạo mà Đảng Cộng sản Việt Nam tuyên bố, biến tham vọng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng xây dựng nền văn hoá Việt Nam làm nền tảng phát triển đất nước cũng như tham vọng của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc về một Giải Nobel văn học cho Việt Nam thành trò hề trước công luận, làm mất mặt chính quyền Việt Nam trước tất cả giới trí thức văn nghệ sĩ trong-ngoài nước.

.

Vì thế, chúng tôi, những tổ chức dân sự và cá nhân ký tên dưới đây, tuyên bố:

- Yêu cầu chính quyền điều tra vụ cản trở, tấn công nhà thơ Thái Hạo và xử lí thích đáng những kẻ phạm pháp.

- Cực lực phản đối mọi chủ trương và việc làm cản trở Giải Văn Việt và sách nhiễu các nhà văn đoạt giải.

- Yêu cầu nhà cầm quyền thể hiện sự tôn trọng thích đáng đối với các trí thức, văn nghệ sĩ, lực lượng nòng cốt xây dựng nền văn hoá dân tộc.

- Yêu cầu các cơ quan hữu trách của Đảng Cộng sản và chính quyền Việt Nam bảo đảm và tôn trọng quyền tự do sáng tác, tự do xuất bản, tự do lập hội của người dân theo đúng Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày 7 tháng 3 năm 2022

.

VĂN VIỆT (VIET LITERATURE) DENOUNCES THE GOVERNMENT’S OBSTRUCTION OF ITS AWARDS EVENT AND HARASSMENT OF ITS RECIPIENTS

On March 2, 20022, the poet Thái Hạo was assaulted and injured in broad daylight by two unidentified men in plainclothes, right in front of Thanh Hoá traffic police who stopped him in the streets for no reason. Thái Hạo is formerly a teacher and well known contributor to the mainstream media who writes about education and culture. He was on his to the airport to fly to Saigon to join a Văn Việt meeting after the announcement of his award in poetry.

Văn Việt Awards (VVA) are an annual ceremony held by the Viet literary forum Văn Việt, which was founded by the Campaign For An Independent Vietnamese Writers Association whose purpose is to recognize works of high artistic values. In the seven years since its inception in 2016, awards have been given to approximately 30 authors, many of whom are young writers new to the craft. Winning entries are works that are humanistic in nature which explore and expand the art of writing. With a panel of judges comprised of well-known and respected writers inside and outside of Vietnam, who volunteer their time and do their work with fairness and without prejudice, VVA strives to represent the spirit of unity and reconciliation that helps build a foundation for contemporary Vietnamese literature that can proudly enter the global mainstream.

All countries in the world have their own literary awards created by their own independent cultural organizations. We all want to promote the growth and development of a national literary scene that is diverse, multi-faceted and constantly evolving. In Vietnam, Văn Việt Awards is one such organization. We have contributed, however modestly, to the promotion of Viet literature to a wider and global audience.

And yet, since the time of our very first awards up until this year, Vietnam’s security forces have always tried to disrupt our activities. They obstruct and cause disturbances at our annual events; they publicly harass our award recipients with all kinds of illegal actions — threatening their personal safety or that of their family, preventing them from coming to the reception, and simply making life difficult for recipients in general.

For our latest award event, the harassment has turned into horrific physical abuse and violence. This vicious and illegal act, carried out by the Thanh Hoá police no less, defies the rule of law and ruthlessly deprived a citizen of his civil rights. It is indeed a dangerous development. Unfortunately, it is part of a disturbing nationwide trend to suppress freedom of thought and artistic expression in Vietnam. Not only does it go against the directives issued by the Communist Party to promote artistic creativity, it utterly destroys Chairman of the Party Nguyễn Phú Trọng’s dream of building a Vietnamese cultural foundation upon which the nation can develop. Worse yet, it makes a complete mockery of President Nguyễn Xuân Phúc’s desire of having someone from Vietnam win the Nobel prize in literature someday. In short, it makes Vietnamese leaders look like, in the eye of the world, illegitimate fools.

Therefore we, the undersigned individuals and organizations, solemnly and vigorously:

- Demand that the authorities thoroughly investigate the assault against poet Thái Hạo, and prosecute the perpetrators to the fullest extent of the law;

- Denounce the illegal acts of harassment against Văn Việt Awards and its recipients;

- Request that the government show proper respect for intellectuals and artists who play a key role in the construction of our nation’s cultural foundation;

- Insist that the Communist Party and all government agencies must guarantee and protect our citizens’ freedom to create, publish and form associations according to the Constitution of the Socialist Republic of Vietnam.

March 7, 2022

.



.

TỔ CHỨC

1. Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam. Đại diện: Nhà văn Nguyên Ngọc

2. Diễn đàn xã hội dân sự. Đại diện: TS Công nghệ thông tin Nguyễn Quang A

3. Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng. Đại diện: Nhà hoạt động xã hội Lê Thân

4. Diễn đàn Bauxite Vietnam. Đại diện: GS Vật lý Phạm Xuân Yêm

5. Lập Quyền Dân. Đại diện: Nhà nghiên cứu văn hoá Nguyễn Khắc Mai

6. Câu lạc bộ Nguyễn Trọng Vĩnh. Đại diện: GS Khoa học Xây dựng Nguyễn Đình Cống

.

CÁ NHÂN

1. Nguyên Ngọc, nhà văn, Hội An

2. Nguyễn Quang A, TS CNTT, Hà Nội

3. Lê Thân, nhà hoạt động xã hội, Sài Gòn

4. Phạm Xuân Yêm, GS Vật lý, Pháp

5. Nguyễn Huệ Chi, GS Ngữ văn, Hà Nội

6. Nguyễn Khắc Mai, nhà nghiên cứu văn hoá, Hà Nội

7. Nguyễn Đình Cống, GS Khoa học Xây dựng, Hà Nội

8. Hoàng Dũng, PGS TS Ngôn ngữ học, Sài Gòn

9. Hoàng Hưng, làm thơ, dịch sách, Sài Gòn

10. Ý Nhi, nhà thơ, Sài Gòn

11. Ngô Thị Kim Cúc, nhà văn, Sài Gòn

12. Phan Thị Hoàng Oanh, TS Hoá học, Sài Gòn

13. Nguyễn Đình Nguyên, TS Y khoa, Australia

14. Nguyễn Trác Chi, Sài Gòn

15. Vũ Ngọc Tiến, nhà văn, Sài Gòn

16. Nguyễn Viện, nhà văn, Sài Gòn

17. Trần Tiến Đức, nhà báo độc lập, đạo diễn truyền hình và phim tài liệu, Hà Nội

18. Trần Minh Thảo, viết văn, Bảo Lộc, Lâm Đồng

19. Tiêu Dao Bảo Cự, nhà văn tự do, Đà Lạt, Lâm Đồng

20. Phạm Duy Hiển, bút danh Phạm Nguyên Trường, Vũng Tàu

21. Nguyễn Thanh Bình, họa sĩ, Sài Gòn

22. Tiết Hùng Thái (dịch giả Hiếu Tân), Vũng Tàu

23. Chu Hảo, TS, Hà Nội

24. Nguyễn Xuân Diện, Tiến sĩ, Hà Nội

25. Nguyễn Thị Thanh Bình, nhà văn, Hoa Kỳ

26. Tôn Phi, nhà văn, Sài Gòn

27. Nguyễn Thị Khánh Trâm, nghiên cứu viên, hưu trí, Sài Gòn

28. Thái Hạo, Thanh Hóa

29. Huỳnh Sơn Phước, nhà báo, Hội An

30. Nguyễn Lệ Uyên, viết văn, làm nghề tự do, Bình Dương

31. Cù Huy Hà Vũ, TS Luật, tạm trú tại Hoa Kỳ

32. La Khắc Hòa, PGS TS, cựu giảng viên ĐHSP Hà Nội

33. Hà Quang Vinh, hưu trí, Sài Gòn

34. Nguyễn Mai Oanh, Ths Kinh tế phát triển, Sài Gòn

35. Nam Dao Nguyễn Mạnh Hùng, nhà văn, Canada

36. Nguyễn Nguyên Bình, nhà văn, Hà Nội

37. Mai Thái Lĩnh, nhà nghiên cứu, Đà Lạt

38. Mạc Văn Trang, PGS TS, Sài Gòn

39. Nguyễn Thanh Văn, nhà văn, Sài Gòn

40. Nguyễn Phú Yên, nhạc sĩ, Sài Gòn

41. Giáng Vân, nhà thơ, họa sĩ, Hà Nội

42. Nguyễn Đức Tùng, nhà văn, Canada

43. Phạm Phú Minh, nhà báo, Hoa Kỳ

44. Ngô Kim Hoa (Sương Quỳnh), nhà báo tự do, Sài Gòn

45. Bùi Minh Quốc, nhà thơ, thành viên Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam, Đà Lạt

46. Phạm Lưu Vũ, nhà văn, Hà Nội

47. Dạ Thảo Phương, nhà thơ, Hà Nội

48. Đặng Thị Hảo, TS Văn học, Hà Nội

49. Phạm Thị Phương, PGS TS Văn học, Sài Gòn

50. Trần Đình Sử, GS TS, hưu trí, Hà Nội

51. Hoàng Vũ Thuật, nhà thơ, Quảng Bình

52. Inrasara, nhà văn, Sài Gòn

53. Đặng Tiến, nhà phê bình văn học, Pháp

54. Phạm Viết Đào, nhà văn, Hà Nội

55. Phạm Kỳ Đăng, làm thơ, viết báo, dịch thuật, Đức

56. Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục, Hà Tĩnh

57. G.Bt. Huỳnh Công Minh, linh mục, Sài Gòn

58. Nguyễn Quốc Thái, nhà báo, Sài Gòn

59. Nguyễn Trung Dân, nhà báo, Sài Gòn

60. Nguyễn Trọng Chức, nhà báo độc lập, Sài Gòn

61. Phạm Tư Thanh Thiện, nhà báo về hưu, Pháp

62. Nguyễn Ngọc Giao, nhà giáo về hưu, Pháp

63. Lê Minh Hà, nhà văn, Đức

64. Vũ Văn Luân, kỹ sư về hưu, Pháp

65. Phan Quốc Tuyên, kỹ sư Tin học, Thụy Sĩ

66. André Menras Hồ Cương Quyết, nhà giáo, Pháp-Việt

67. Nguyễn Hoàng Giao, Thạc sĩ Luật kinh tế, Australia

68. Trường An, cử nhân Tâm lý học, Australia

69. Hà Văn Thùy, nhà văn, Sài Gòn

70. Hà Dương Tường, nhà giáo về hưu, Pháp

71. Nguyễn Hữu Liêm, luật sư, Hoa Kỳ

72. Nguyễn Thị Hoàng Bắc, nhà văn, Hoa Kỳ

73. Bùi Hiền, làm thơ, hưu trí, Canada

74. Tuệ Nguyên, nhà thơ Chăm, Sài Gòn

75. Thiếu Khanh, nhà thơ, dịch giả, Sài Gòn

76. Phan Tấn Hải, nhà văn, Hoa Kỳ

77. Cao Lập, hưu trí, Hoa Kỳ

78. Nguyễn Duy, nhà thơ, Sài Gòn

79. Bùi Trân Phượng, nhà giáo, Sài Gòn

80. Trịnh Y Thư, nhà thơ, Hoa Kỳ

81. Tống Văn Công, nhà báo, nguyên Tổng biên tập báo Lao động

82. Mai Hiền, nhà báo, nguyên Tổng biên tập báo Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh

83. Phạm Xuân Nguyên, cựu Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội

84. Lê Viết Yên, nhà giáo, Sài Gòn

85. Lê Hoài Nguyên, nhà văn, Hà Nội

86. Trương Anh Thụy, nhà văn, Hoa Kỳ

87. Võ Thị Hảo, nhà văn, Đức

88. Dạ Ngân, nhà văn, Sài Gòn

89. Liêu Thái, làm thơ, làm báo, làm vườn, Quảng Nam

90. Uyển Ca, làm thơ, làm báo, làm vườn, Quảng Nam

91. Phạm Thế Cường, sĩ quan quân đội hưu trí, Sài Gòn

92. Vũ Linh Huy, Bác sĩ Y Khoa, Hoa Kỳ

93. Vũ Trọng Khải, PGS TS, Sài Gòn

94. Cao Quang Nghiệp, giảng viên Đại học Hamburg, Đức

95. Hoàng Minh Xuân, làm báo, Sài Gòn

96. Lê Vinh Quốc, Tiến sĩ Giáo dục, nguyên Phó Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Tp.HCM

97. Phan Đắc Lữ, nhà thơ, Sài Gòn

.

http://vanviet.info/van-de-hom-nay/tuyn-bo-phan-doi-viec-ngan-can-giai-van-viet-sch-nhieu-cc-nh-van-doat-giai-van-viet-viet-literature-denounces-the-governments-obstruction-of-its-awards-event/

.

.