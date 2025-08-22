Covid-19 Có Thể Làm Mạch Máu Già Nhanh Hơn – Nhưng Chỉ Ở Phụ Nữ

Biểu đồ minh họa sự khác biệt “tuổi mạch máu” ở phụ nữ tùy theo mức độ nặng khi nhiễm Covid-19.

Theo ký giả Luke Taylor, viết trên tuần báo khoa học New Scientist ngày 18 tháng 8 năm 2025.





Một nghiên cứu quốc tế cho thấy Covid-19 có thể làm mạch máu phụ nữ “già” nhanh hơn, trong khi nam giới không có cùng hiện tượng này.





Các nhà khoa học đã khảo sát 2.390 người từ 16 quốc gia, độ tuổi trung bình 50, trong giai đoạn từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 2 năm 2022. Một số từng nhiễm SARS-CoV-2, virus gây ra Covid-19, số khác hoàn toàn âm tính và không có dấu hiệu từng mắc bệnh.





Độ khỏe mạnh của động mạch được đo bằng tốc độ truyền sóng áp lực giữa động mạch ở cổ và động mạch đùi ở chân – một chỉ số phản ánh độ cứng của mạch. Mạch máu càng cứng thì nguy cơ bệnh tim càng cao.





Kết quả cho thấy, ở phụ nữ, Covid-19 gắn liền với mạch máu cứng hơn, đặc biệt gia tăng theo mức độ nặng của bệnh. Người từng nhập viện vì Covid-19 có “tuổi mạch máu” già hơn khoảng 5 năm so với phụ nữ chưa nhiễm, và tăng lên 7,5 năm ở những người phải điều trị tại phòng hồi sức. Ngay cả sau sáu tháng, mức độ cứng của động mạch có cải thiện nhưng vẫn cao hơn ở những phụ nữ còn triệu chứng hậu Covid.





Trong khi đó, nam giới không ghi nhận biến đổi đáng kể. Theo bác sĩ Rosa Maria Bruno (Université Paris Cité), sự khác biệt này có thể xuất phát từ phản ứng miễn nhiễm của phụ nữ thường mạnh hơn, nhưng khó kiểm soát hơn, dễ dẫn đến tình trạng viêm gây hại. Điều này cũng phù hợp với thực tế long covid thường gặp nhiều ở phụ nữ.





Giáo sư Vassilios Vassiliou (Đại học East Anglia, Anh quốc) nhận định nghiên cứu này có giá trị lớn: “Đây là lần đầu tiên một cuộc khảo sát quốc tế đa trung tâm chứng minh Covid-19 liên quan đến hiện tượng mạch máu lão hóa nhanh hơn. Kết quả có thể mở đường cho việc hiểu rõ hơn hội chứng hậu Covid và phát triển các phương pháp điều trị đặc hiệu.”