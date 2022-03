2 Tướng Nga tử trận: Tướng Magomed Tushayev, Tư lệnh Lữ Đoàn 141 Cơ Giới Vệ Binh Kadyrov Guard, đã bị phi đạn Ukraine hạ sát; Tướng Andrey Sukhovetsky đã bị lính bắn tỉa Ukraine hạ sát - Quân Nga tự phá hoại quân xa vì không muốn tham chiến. NATO: sẽ không lập vùng cấm bay trên bầu trời Ukraine.

2 Tướng Nga tử trận. Quân Nga tự phá hoại quân xa của họ vì không muốn tham chiến. TT Zelensky là mục tiêu của 3 cuộc ám sát bất thành. Ukraine đục chìm tàu Hải quân khổng lồ Black Sea để khỏi bị chiếm.

- 2 Tướng Nga tử trận: Tướng Magomed Tushayev, Tư lệnh Lữ Đoàn 141 Cơ Giới Vệ Binh Kadyrov Guard, đã bị phi đạn Ukraine hạ sát; Tướng Andrey Sukhovetsky đã bị lính bắn tỉa Ukraine hạ sát

- Putin hăm dọa các nước láng giềng Nga, đừng gây căng thẳng. Nga OK luật siết chặt các tin bất lợi: án tù 15 năm đối với ai loan tin bôi xấu quân Nga. Mỹ: nhiều ngàn dân Nga tìm đường xuất ngoại. Lệnh thiết quân luật ở Nga hiệu lực từ ngày mai (Thứ Bảy).

- Hội Đồng Nhân Quyền LHQ OK nghị quyết lên án tội ác chiến tranh của Nga, yêu cầu điều tra. Ukraine: Không quân Nga dội bom trường học, xóa sổ các di sản văn hóa Ukraine.

- Moody's: có thể Nga sẽ mất khả năng trả nợ, hạ 6 bậc xếp hạng trái phiếu chính phủ dài hạn của Nga thành "vô giá trị". Hãng dầu Nga LUKOIL kêu gọi ngưng bắn, kết thúc chiến tranh.

- Lò điện nguyên tử Zaporizhzhia cháy vì trúng pháo, đã dập tắt, Nga đã chiếm lò này, cưỡng ép nhân viên Ukraine phát điện lại. Mỹ: tấn công lò điện nguyên tử là tội ác chiến tranh. Zelensky: tấn công lò điện là "khủng bố nguyên tử" vì có thể là "khai tử mọi thứ, xóa sổ Châu Âu."

- LHQ ước tính rồi sẽ có hơn 10 triệu người rời nhà tại Ukraine. Đức đông lạnh tài sản các đại gia Nga. Liên Âu cấp quy chế bảo vệ tạm thời cho tất cả người tỵ nạn từ Ukraine. Biden trừng phạt toàn diện 8 đại gia Nga và gia đình.

- Hòa đàm giữa Ukraine và Nga kết thúc, không tới đâu, chỉ đồng ý mở hành lang nhân đạo. Các thành phố lớn vẫn đang bị tấn công. Tổng Thống Georgia: Putin đang phá hủy toàn bộ 1 đất nước. Lương thực và nhu yếu phẩm trong Ukraine đang thiếu.

- Đài RT America --- do Nga tài trợ, và hoạt động tại Mỹ --- ngưng sản xuất, sa thải hầu hết nhân viên

- cô Kimberly Guilfoyle (cựu cố vấn Trump, hiện là vị hôn thê của Trump Jr.) nhận trát đòi ra khai về 6/1/2021

- Richard Donoghue (cựu viên chức Bộ Tư Pháp): đã liên tục bảo Trump đừng lật ngược bầu cử, Trump nói còn gì để mất đâu

- Pat Cipollone: đã cản Trump về lá thư đòi nghị viện nhiều tiểu bang xóa sổ kết quả xác nhận phiếu bầu

- Cựu công tố liên bang Randall Eliason: để cứu Trump, luật sư chỉ còn cách khai ở tòa rằng Trump điên khùng

- năm 2021: gần 3/4 phụ nữ gốc Á Thái Bình Dương nói bị kỳ thị sắc tộc, 40% phụ nữ nói bị quấy rối tình dục

- Oklahoma: Khoa Tran bị bắt vì một cô 17 tuổi tố cáo bị Tran tấn công tình dục, dọa giết và dọa vùi dạp xác cô

- Georgia: Xe đụng chết Nguyen Phuoc Nguyen rồi phóng chạy, cảnh sát xin giúp tìm nghi can lái xe gây nạn

- Đại sứ Mỹ: chuyển giao 34 tủ đông âm sâu từ nhân dân Hoa Kỳ tặng nhân dân VN tại Viện Pasteur SG

- Giám đốc, Chính ủy Học viện Quân y vi phạm nghiêm trọng vụ Việt Á nhập hàng TQ, ngoáy mũi hốt bạc

- HỎI 1: Kyoto sôi sục vì Kyiv bị quân Nga bao vây? ĐÁP 1: Kyoto và Kyiv là 2 thành phố kết nghĩa chị em từ 51 năm qua.

- HỒ SƠ: Đại diện các tổ chức Xã hội Dân sự đã trao thư ủng hộ Ukraine (Mạc Văn Trang).

.

QUẬN CAM (VB-4/3/2022) --- Jens Stoltenberg, Tổng Thư Ký NATO, hôm Thứ Sáu xác nhận rằng NATO sẽ không lập vùng cấm bay trên lãnh thổ Ukraine, nhưng hứa yểm trợ quốc phòng Ukraine chống Nga.

.

Thực tế, nếu lập vùng cấm bay, nghĩa là trực chiến với quân đội Nga vì phải đưa không quân NATO kiểm soát bầu trời Ukraine, và cuộc chiến sẽ lan rộng hơn.

.

--- Tổng Thống Volodymyr Zelensky là mục tiêu của ba cuộc ám sát bất thành từ khi quân Nga xâm lăng Ukraine, theo báo The Times of London.

.

--- Một phi đạn Nga bắn trúng khu chung cư ở trung tâm thị trấn Chernihiv, phía Bắc Ukraine, nhìn qua máy ảnh gắn trên xe hơi. Ukraine nói một kho dầu ở Chernihiv bị bắn cháy trong cùng ngày.

Video dài 49 giây:



https://youtu.be/B8VUiFYVE4s

.

--- Hôm Thứ Sáu, báo Axios cho biết nhiều ngàn dân Nga đã rủ nhau tìm đường xuất ngoại, trong khi nội bộ Nga dao động, và lệnh thiết quân luật do Putin ban hành dự kiến sẽ hiệu lực từ cuối tuần này.

.

Báo này cũng nói những cuộc biểu tình phản chiến ở Nga nhiều hơn, và cảnh sát đã bắt hơn 8,000 người biểu tình kể từ ngày 24/2/2022.

.

Chuyên gia đối ngoại Hoa Kỳ Richard Haass nói trên MSNBC rằng có nhiều bản tin từ Ukraine cho biết quân lính Nga phá hoại chính các quân xa của họ bởi vì họ không muốn tham chiến, và đây là thê thảm cho Putin.

.

--- Công ty dầu Nga kêu gọi hòa bình. Hội Đồng Giám Đốc hãng dầu Nga LUKOIL đưa ra bản văn bày tỏ quan ngại về cuộc chiến ở Ukraine, và kêu gọi ngưng bắn lâu dài và kết thúc chiến tranh.

.

--- Quốc Hội Nga đã thông qua luật siết chặt các "tin vịt" về chuyện quân Nga xâm lăng Ukraine. Luật mới này có án tù 15 năm đối với ai loan tin bôi xấu quân lực Nga. Hiện thời Nga cấm dùng các chữ "chiến tranh, xâm lăng, tấn công" và yêu cầu dùng chữ "chiến dịch quân sự đặc biệt." Luật mới sẽ hiệu lực từ Thứ Bảy 5/3/2022.

.

--- Ukraine đục chìm tàu Hải quân khổng lồ Black Sea. Trong khi quân Nga tiến tới gần, tàu chiến khổng lồ này đang sửa chữa, không kịp để tham chiến, nên Ukraine cho nổ chìm để quân Nga không chiếm tàu này.

.

--- Hôm Thứ Sáu, Hội Đồng Nhân Quyền LHQ bỏ phiếu đại đa số chấp thuận nghị quyết lên án tội ác chiến tranh của Nga đối với dân Ukraine và yêu cầu điều tra. Hai nước bỏ phiếu chống là: Nga và Eritrea. Có 13 nước bỏ phiếu trắng.

.

--- Hôm Thứ Sáu, Putin đưa ra lời hăm dọa các nước láng giềng Nga, rằng họ không nên "tăng cao căng thẳng" với các hành vi như siết cấm vận. Putin nói Nga không có "ác ý" với các nước láng giềng.

.

--- Thị Trưởng thành phố Mariupol, nơi bị Nga bắn phi đạn và dội bom nhiều ngày qua, kêu gọi quân NATO vào Ukraine giúp chống Nga, hay là ít nhất phải lập vùng cấm bay trên không phận Ukraine, vì cần cứu sinh mạng dân Ukraine. NATO từ chối.

.

--- Quân Nga đang suy tính tăng cường khủng bố để đè bẹp ý chí kháng chiến của dân Ukraine: sẽ xử tử một số người Ukraine nơi công cộng. Không cần tòa án nhân dân.

Video từ đài của chính phủ Úc châu dài 55 giây:



https://youtu.be/SimW5xKxKGw

.

.

--- Một trường học ở Zhytomyr, phía bắc Ukraine, trúng phi đạn Nga vào sáng sớm Thứ Sáu, theo lời Tổng Thống Volodymyr Zelensky. Trường đã bị sập một phần. Tại Kharkiv, có 3 ngôi trường khác cũng bị trúng phi đạn từ hôm Thứ Ba.

.

--- Hôm Thứ Sáu, Oleksandr Tkachenko, Bộ Trưởng Văn Hóa và Thông Tin Ukraine, cũng kêu gọi lập vùng cấm bay trên Ukraine vì Không quân Nga đang xóa sổ di sản văn hóa Ukraine. Ukraine nổi tiếng với một số thánh đường xây từ cả chục thế kỷ trước.

.

--- Bản tin NHK ghi rằng các tổ chức xếp hạng tín nhiệm lớn đã hạ cấp tín nhiệm của Nga xuống mức được coi là đầu cơ khi nước này phải chịu các lệnh trừng phạt kinh tế nặng nề vì cuộc xâm lược Ukraine. Hôm thứ Năm, Moody's đã hạ 6 bậc xếp hạng trái phiếu chính phủ dài hạn của Nga xuống mức B3, hay còn gọi là trạng thái "vô giá trị".

.

Fitch Ratings cũng hạ 6 bậc tín nhiệm của Nga xuống mức B, trong khi S&P Global Ratings cũng có động thái tương tự. Đồng rúp Nga lao dốc xuống mức thấp kỷ lục là nguyên nhân dẫn đến việc tụt hạng này. Việc này là do các lệnh trừng phạt bao gồm chặn các ngân hàng chủ chốt của Nga tham gia hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT. Moody's nói rằng rất có thể Nga sẽ không thể duy trì khả năng trả nợ của nước này.

.

--- Cơ quan truyền thông RT America --- do chính phủ Nga tài trợ, và hoạt động trên thị trường Mỹ --- sẽ ngưng sản xuất và sa thải hầu hết nhân viên, theo thông báo của Misha Solodovnikov, tổng giám đốc công ty T&R Productions, cơ quan truyền thông hiện có văn phòng ở New York, Miami, Los Angeles, và Washington, DC.

.

RT America là cơ quan tuyên truyền của chính phủ Vladimir Putin, mới đầu tuần này bị cắt khỏi sóng của hệ thống DirecTV, một trong 2 mạng truyền hình mà RT phát sóng. Trước đó, công ty cho phát sóng kia là Roku đã nói là đã cắt sóng của RT America.

.

--- Lò điện nguyên tử Zaporizhzhia của Ukraine đêm Thứ Năm bốc cháy vì trúng đạn pháo kích của Nga, theo lời Thị Trưởng của 1 thị trấn gần đó. Hai viên chức Bạch Ốc nói họ chưa thấy có "tăng mức phóng xạ" ờ khu vực lò nguyên tử Zaporizhzhia, và đang theo dõi sát tình hình.

.

Giao chiến đã ngưng các nơi gần lò nguyên tử này, mức phóng xạ trong không khí khu vực hiện bình thường, theo phát ngôn nhân lò này là Andrii Tuz nói hôm Thứ Sáu (giờ Ukraine).

.

Trước đó, trên một bản văn phóng lên Facebook, Tuz nói một dàn phát điện trong lò nguyên tử bị bắn trúng đang trong khi giao chiến. Lò điện nguyên tử Zaporizhzhia là lò lớn nhất Châu Âu, cung cấp 1/5 điện cho Ukraine. Lò này có 6 dàn phát điện.

.

Truyền thông Nexta của Belarus đã đăng video cho thấy các đợt pháo kích vào lò nguyên tử Zaporizhzhia. Ngoại Trưởng Ukraine là Dmytro Kuleba cảnh báo nếu lò nguyên tử này nổ thì "có thể gấp 10 lần tệ hại hơn Chernobyl."

.

Cơ quan Năng Lượng Nguyên Tử Quốc Tế (International Atomic Energy Agency) nói rằng đang theo dõi tình hình về cơ nguy phóng xạ nguyên tử.

.

Vào sáng Thứ Sáu, lửa cháy ở lò nguyên tử được dập tắt xong. Quân Nga kiểm soát hoàn toàn nhà máy nguyên tử này. Lò điện này đã hoạt động trở lại, nhân viên làm việc theo lệnh từ mũi súng quân Nga.

.

Tòa Đại sứ Mỹ tại Kyiv nói Nga tấn công lò điện nguyên tử là tội ác chiến tranh. Tổng Thống Volodymyr Zelensky nói tấn công lò điện này là "khủng bố nguyên tử" vì có thể là "kết thúc mọi thứ, xóa sổ Châu Âu."

.

--- Hình ảnh lò điện nguyên tử Zaporizhzhia bị phi đạn Nga bắn, làm cháy một dàn phát điện. Hiện nay đã dập tắt lửa xong. Lò điện hoạt động trở lại, nhân viên bị súng Nga dí vào ép làm việc.

Video dài 1:29 phút:



https://youtu.be/u9qSK90s-B0

.

--- Nói chuyện giữa Ukraine và Nga kết thúc, không dẫn tới đâu, chỉ đồng ý duy nhất một điểm: cho tổ chức các hành lang nhân đạo, theo lời Mykhailo Podolyak, viên chức của Ukraine.

.

Các thành phố lớn vẫn đang bị tấn công. Phó thị trưởng Sergei Orlov của Mariupol nói thành phố phía đông nam Ukraine này đã bị bao vây, và đang tuyệt vọng cần viện trợ quân sự và nhân đạo.

.

Orlov nói quân lực Ukraine và Vệ Binh vẫn can đảm giữ phòng tuyến ngăn cản quân Nga, nhưng tình thế rất căng thẳng.

.

Nơi phía đông bắc Ukraine, trong 24 giờ qua có 34 thường dân chết khi quân Nga tiếp tục bắn phi đạn vào Kharkiv, nơi vẫn giao chiến nơi các tuyến vào thành phố.

.

Quân Nga đang tiến về Odessa, một hải cảng quan trọng nơi bờ biển phía nam Ukraine.

.

Khủng hoảng nhân đạo tăng vọt. Lương thực và nhu yếu phẩm trong nội địa Ukraine đang thiếu. Các tổ chức nhân đạo và tôn giáo trong Ukraine và các nước láng giềng đang cung cấp nơi cư trú, lương thực, nước uống và viện trợ khác.

.

Liên Hiệp Quốc ước tính rồi sẽ có hơn 10 triệu người rời nhà tại Ukraine, trong đó bao gồm 4 triệu người có thể vượct biên sang các nước láng giềng, theo một bản văn LHQ.

.

Tổng Thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm Thứ Năm công bố thêm biện pháp trừng phạt các tay chân của Putin và gia đình họ, cắt họ ra khỏi hệ thống tài chánh Mỹ, tài sản của họ ở Mỹ sẽ bị đông lạnh, các bất động sản của họ bị ngăn chận sử dụng, theo bản văn Bạch Ốc đưa ra. Trừng phạt toàn diện 8 đại gia Nga và gia đình của họ.

.

Liên Âu sẽ cấp quy chế bảo vệ tạm thời cho tất cả người tỵ nạn chạy từ Ukraine, theo thông báo của Ủy Viên Gia Cư Liên Âu Ylva Johansson.

.

Bộ Trưởng Kinh Tế Đức là Robert Habeck nói Đức phải đông lạnh các tài sản các đại gia Nga tức khắc, một phần trong các lệnh trừng phạt Nga vì đã xâm lăng Ukraine.

.

--- Tổng Thống Georgia là Salome Zourabichvili nói với CNN rằng bà không tin rằng Putin chỉ nhắm lấy các khu vực của Ukraine, nhưng Putin đang "phá hủy toàn bộ một đất nước. Đây là cuộc chiến của phá hoại tập thể."

.

--- Ngoại ô Kyiv bị tàn phá. Không ảnh chụp thị trấn Borodyanka sau các đợt phi đạn của Nga, mà các viên chức Kyiv gọi là tội ác chiến tranh.

Video dài 44 giây:



https://youtu.be/emKpYbpiWUE

.

Bà Zourabichvili nói rằng Putin không tiên liệu có sức kháng cự đáng ngưỡng mộ của dân tộc Ukraine như thế. Georgia là một nước cựu Liên Xô, và mới đây đã ký đơn xin gia nhập Liên Âu.

.

--- Thiếu Tướng Nga Andrey Sukhovetsky đã bị lính bắn tỉa Ukraine hạ sát, khi Ukraine loan báo 9,000 chiến binh Nga đã bị hạ sát. Thiếu Tướng Andrey Sukhovetsky là cấp cao nhất từ phía Nga tử trận, tính từ ngày quân Nga xâm lăng Ukraine.

.

Thiếu Tướng Andrey Sukhovetsky, 47 tuổi, là Phó Tư Lệnh Quân Đoàn Liên Binh Chủng 41 của Nga. Cái chết này chưa được Bộ Quốc Phòng Nga xác minh chính thức, nhưng được công bố trên mạng xã hội bởi một chiến hữu quân chủng nhảy dù là Sergey Chipilyov và được nhiều thông tấn Nga và Ukraine đăng tin.

.

Một nguồn tin quân sự xác nhận rằng Tướng Sukhovetsky bị bắn tỉa chết, và tang lễ sẽ tổ chức ở Nga vào Thứ Bảy 5/3/2022. Tướng Andrey Sukhovetsky từng giữ chức Tư Lệnh Sư Đoàn 7 Nhảy Dù Nga trong 3 năm, được nhiều huy chương trong các cuộc chiến Chechnya, Abkhazia, và can thiệp ở Syria.

.

.

--- Thêm một Tướng Nga tử trận: Tướng Magomed Tushayev, Tư lệnh Lữ Đoàn 141 Cơ Giới Vệ Binh Kadyrov Guard, đã bị bị quân đội Ukraine hạ sát hôm Thứ Bảy 26/2/2022 trong cuộc giao chiến phía Bắc Kyiv.

.

Tin này do Ukraine đưa ra, nói rằng Tướng Magomed Tushayev, người Nga gốc Chechen, chỉ huy một đơn vị thiết giáp gồm 56 xe tăng của đơn vị sắc tộc Chechen, khi đoàn xe tới gần thị trấn Hostomel hôm Thứ Bảy thì bị phi đạn Ukraine xóa sổ.

.

Bản tin của 1 phóng viên Kyiv Independent nói rằng Tướng Tushayev bị giết bởi đơn vị Alpha Group của Ukraine. Bản tin nói các chiến binh sắc tộc Chechen được gửi tới để ám sát Tổng Thống Zelensky. Một sĩ quan tình báo Nga phản chiến đã báo cho phía Ukraine biết về đơn vị có nhiệm vụ ám sát này.

.

.

Tướng Magomed Tushayev sinh trưởng trong vùng Chechnya hầu hết là theo Hồi Giáo. Tướng này nổi tiếng là thù ghét người đồng tính, đích thân ông tra tấn những người bị cho là giớit ính thứ ba.

.

.

---

Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021 đã chính thức cho biết có chứng cớ để truy tố hình sự cựu Tổng Thống Donald Trump về tội cản trở thủ tục chuyển giao quyền lực, phá vỡ quy trình Hiến pháp vì bản thân Trump biết rằng Trump đã thua phiếu Biden trong bầu cử 2020.

.

Cựu công tố liên bang Randall Eliason nói với báo Washington Post rằng luật sư của Trump chỉ có cách biện hộ cho Trump rằng Trump thực sự tin vào thuyết âm mưu do Trump đưa ra, bất kể chứng cớ từ các tiểu bang, và bất kể hơn 60 phiên tòa đã bác bỏ.

.

Eliason nói rằng, muốn cứu Trump, luật sư chỉ có cách nói trước tòa rằng Trump điên khùng (“To some extent his craziness is his best defense.”). Ủy Ban Hạ Viện ghi nhận có những lần Trump thú thật với các phụ tá rằng Trump không tin là có "gian lận" bầu cử 2020.

.

--- Trong những ngày cuối Trump còn ở trong Bạch Ốc, cố vấn Pat Cipollone đã tuyệt vọng ngăn chận Trump là đừng nói chuyện vu khống "gian lận" bầu cử 2020 nữa -- kể cả ngăn cản 1 biện pháp mà cố vấn này xem như một "gói giết người rồi tự sát."

.

Báo The New York Times ghi nhận các lời khai trước Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021 kể về chuyện Cipollone ngăn cản một kế hoạch do cựu viên chức Bộ Tư Pháp Jeffrey Clark đưa ra rằng sẽ gửi "các lá thư chính thức tới Quốc hội nhiều tiểu bang báo động sai lạc rằng bầu cử có thể đã bị trộm và thúc giục họ xét lại kết quả xác nhận phiếu bầu."

.

Cipollone nói với Trump rằng "lá thư đó mà thằng cha đó muốn gửi đi - lá thư đó là một gói sát nhân rồi tự sát. Thư đó sẽ phá hoại đời tất cả những ai chạm tay tới lá thư đó. Và chúng ta đừng dính gì vào thư đó. Tôi không muốn ngó thấy là thư đó nữa."

.

--- Richard Donoghue, một cựu viên chức Bộ Tư Pháp, khai với Ủy Ban rằng ông liên tục bảo Trump dẹp bỏ chuyện lật ngược kết quả bầu cử, nhưng Trump cứ liên tục cứ thúc đẩy nỗ lực đó.

.

Donoghue khai với Ủy Ban: "Tổng Thống [Trump] nói kiểu như: Tôi mất cái gì nữa chứ? Nếu tôi làm thế này, tôi mất gì chứ? Và tôi đáp: Thưa Tổng thống, ngài có rất nhiều để mất. Đây thực sự là cách ngài muốn chính phủ của ngài kết thúc? Ngài đang gây tổn thương cho đất nước."

.

--- Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021 đã gửi trát đòi tới cô Kimberly Guilfoyle (cựu cố vấn của Trump và hiện là vị hôn thê của Donald Trump Jr.) yêu cầu ra khai về ngày 6/1/2021.

.

Tuần trước, cô này đã đồng ý tự nguyện ra khai trước Ủy Ban, nhưng giữa lưng chừng phỏng vấn thì cô bỏ ngang, bước ra về. Cô là một trong vài người trách nhiệm gây quỹ và tổ chức cuộc biểu tình ngày 6/1/2021.

.

Cô Guilfoyle tự nguyện ra trước Ủy Ban ngày 25/2/2022, nhưng ngưng nửa chừng. Cô tố cáo có người trong Ủy Ban lộ chuyện cô ra khai ở Ủy Ban để truyền thông biết.

.

--- Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper gửi ra bản văn hôm Thứ Sáu: “Tôi rất vinh dự được chuyển giao 34 tủ đông âm sâu từ nhân dân Hoa Kỳ tặng nhân dân Việt Nam tại Viện Pasteur TP.HCM hôm nay. Những tủ đông âm sâu này sẽ giúp Việt Nam tăng cường khả năng kiểm soát COVID-19. Việc chuyển giao các tủ đông âm sâu này thể hiện tinh thần hỗ trợ và hợp tác vốn đã và đang góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ song phương Hoa Kỳ - Việt Nam trong suốt 26 năm qua. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng hợp tác cùng nhau chúng ta có thể vượt qua những khó khăn do đại dịch gây ra đồng thời cải thiện đời sống và sinh kế của người dân Việt Nam trên khắp đất nước”.

.

Ngoáy mũi dân để hốt bạc, mua hàng nhập từ TQ, Học viện Quân y móc nối với Việt Á..

Gần 3/4 phụ nữ trong cộng đồng gốc Á và Thái Bình Dương báo cáo gặp chuyện kỳ thị sắc tộc

Khoa Tran

Một người gốc Việt ở quận Gwinnett County

HỎI 1

ĐÁP 1:

HỒ SƠ:

Đại diện các tổ chức Xã hội Dân sự đã trao thư ủng hộ Ukraine

Mạc Văn Trang, Báo Tiếng Dân

Từ trái qua phải: TS Đinh Hoàng Thắng, bà Nataliya Zhynkina, Đại biện ĐSQ Ukraine tại Hà Nội, ông Nguyễn Khắc Mai và Nguyễn Đình Cống. Nguồn: Các tổ chức XHDS VN

---. Báo Người Lao Động kể. Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng một số cán bộ, lãnh đạo Học viện Quân y đã vi phạm nghiêm trọng liên quan đến nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm Covid-19 và việc mua sắm vật tư, kít xét nghiệm từ Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á.Cụ thể, Trung tướng Nguyễn Viết Lượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy; Trung tướng Đỗ Quyết, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; Thiếu tướng Hoàng Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện kiêm Giám đốc Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự; Thượng tá Hồ Anh Sơn, Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự, Chủ nhiệm đề tài; Đại tá Nguyễn Văn Hiệu, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Trang bị, Vật tư và lãnh đạo, cán bộ một số đơn vị thuộc Học viện cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y; chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.---trong năm qua, theo bản khảo sát "Tình hình an toàn cho phụ nữ Gốc Á Thái Bình Dương tại Hoa Kỳ" (“The State of Safety for Asian American and Pacific Islander Women in the U.S.” ) thực hiện bởi diễn đàn National Asian Pacific American Women’s Forum, cho thấy hơn phân nửa sự kiện được báo cáo là xảy ra trong công chúng và gây ra bởi người lạ.. Trong năm qua, đã tăng 339% tội căm ghét (hate crimes) nhắm vào phụ nữ gốc Á Thái Bình Dương.. Gần 40% phụ nữ trong bản khảo sát nói bị quấy nhiễu tình dục.. Hơn 1/2 nói bây giờ cảm thấy kém an toàn hơn là trước khi đại dịch bùng phát.. 71% nói cảm thấy căng thẳng vì sợ bị kỳ thị.---, 37 tuổi, nhân viên tiệm làm móng Hugo ở Oklahoma, đã bị cảnh sát bắt sau khi một cô gái 17 tuổi nói rằng Tran đã tấn công tình dục cô, dọa giết cô và sẽ làm tình với xác chết của cô.Terry Park, Cảnh sát quận Choctaw County, nói cô gái kể rằng Tran hăm dọa như thế khi cho cô quá giang, và đang chở cô về nhà nửa đường thì Tran ghé xe vào 1 tiệm ở Soper, thì cô phóng ra, chạy vào tiệm, nói với nhân viên tiệm rằng cô bị tấn công tình dục.Tuy nhiên, Nga Duong khai rằng có thấy Tran đưa cô gái 17 tuổi kia vào phòng sau làm móng, nghĩ rằng cô kia ngó như trưởng thành, có thể là bạn của Tran, "Tôi nghĩ Khoa Tran không làm gì như thế, vì hắn mắc cỡ với con gái lắm."Duong nói rằng lời Tran hăm dọa là bị hiểu nhầm, đôi khi vì giỡn, nhưng không có ý đó. Park nói đã tịch thu điện thoại của Tran để xem có hình ảnh gái vị thành niên hở hang nào không, và nói cảnh sát đang tìm thêm các cáo buộc khác.Tran bây giờ đối mặt với cáo buộc tấn công với ý định hình sự, và 2 khinh tội, bao gồm tội dụ dỗ trẻ em dưới 18 tuổi với ý định phổ biến hình ảnh hở hang, và lá xe với bằng lái đã bị treo.---, tiểu bang Georgia, đêm Thứ Tư bị một xe SUV đụng chết khi ông bước ra xem có thư hay không.Nguyen Phuoc Nguyen, 77 tuổi, cư dân Duluth, bị 1 xe màu trắng đụng lúc 7:40 p.m. gần giao lộ Ingram Road và Clara Mae Walk. Người lái chiếc SUV phóng chạy mất.Cảnh sát Gwinnett đang xin công chúng cho biết về nghi can đụng xe chết người rồi bỏ chạy. Xin gọi số 678-442-5653 hay Crime Stoppers số 404-577-8477 để ẩn danh. Cũng có thể gửi tin ở www.stopcrimeATL.com ---: Kyoto sôi sục vì Kyiv bị quân Nga bao vây?Kyoto và Kyiv là 2 thành phố kết nghĩa chị em từ 51 năm qua. Hai thành phố đã giúp nhau qua nhiều sóng gió lịch sử và có nhiều chương trình hỗ tương nhau. Cả Kyoto và Kyiv đều là các thành phố cổ, di sản thế giới. Kyoto và Kyiv đã k1y văn bản kết nghĩa vào năm 1971. Chính quyền Kyoto đang mở chiến dịch quyên góp từ thiện trong suốt tháng 3/2022 để gửi viện trợ sang Kyiv.Chi tiết:---Đại diện các tổ chức Xã hội Dân sự đã trao thư ủng hộ Ukraine (Mạc Văn Trang).- 03/03/2022Sáng ngày 3/3/2022, tức nhằm ngày mồng một tháng Hai năm Nhâm Dần, bà Đại biện ĐSQ Ukraine tại Hà Nội Nataliya Zhynkina đã xúc động nghẹn ngào trong câu nói đứt đoạn, bằng chính tiếng Việt, giọng Hà Nội pha chút phương ngữ Xla-vơ, đón tiếp Cụ Nguyễn Khắc Mai (90 tuổi), Nhà Nghiên cứu Văn Hóa và Giáo Sư Nguyễn Đình Cống (86 tuổi), Đại diện cho 6 Tổ chức Xã hội Dân sự, từ Nam ra Bắc, trao tận tay Người Phụ nữ có thẩm quyền nhất của Tổng thống Volodymyr Zelensky tại Việt Nam bức thư ngỏ, gửi Chính phủ và Nhân dân Ukraine.

Cụ Nguyễn Khắc Mai quan tâm đến cuộc sống đầy hy sinh mất mát của người Dân thủ đô Kiev nói riêng và Nhân dân Ukraine nói chung dưới những cơn bão lửa suốt tuần qua, cả đêm lẫn ngày, của “hung thần Putin” đang trút cơn thịnh nộ xuống phụ nữ và trẻ em Ukraine. Kế đó, Cụ Mai trình bày vắn tắt nội dung Thư ngỏ và nhấn mạnh: “Chúng tôi hiểu rằng bảo vệ Ukraine lúc này không chỉ là bảo vệ hòa bình, mà còn là bảo vệ một nền dân chủ non trẻ vừa mới thoát ra khỏi quá khứ độc tài. Là những người yêu chuộng tự do, chúng tôi luôn đứng bên cạnh nhân dân Ukraine để gìn giữ nền dân chủ của các bạn.”

Cả Cụ Cống lẫn Cụ Mai khẳng định với bà Đại biện: “Xin bà hãy nhớ rằng, luôn có những người bạn Việt Nam chia sẻ chung những giá trị độc lập và dân chủ mà đất nước Ukraine của bà đang đấu tranh để giữ lấy. Cầu chúc cho Ukraine sẽ được hòa bình, tự do và thịnh vượng!” Khỏi phải nói, Natalliya Zhinkina sau khi biết tuổi các Cụ đã đứng dậy, chắp hai tay kính cẩn nhận bức thư ngỏ với gần 200 chữa ký của người Việt trong mọi miền Đất Nước và từ khắp mọi châu lục… Bà Đại biện đặc biệt xúc động khi Nhà Nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai công bố Quỹ ủng hộ Nhân dân Ukraine chống Putin xâm lược.

Bà Đại biện cũng nhờ các Cụ chuyển đến tất cả các Tổ chức Dân sự cùng các thành viên, lời cám ơn tự đáy lòng của Chính phủ và người Dân Ukraine đang Kháng chiến chống quân xâm lược. Bà Đại biện cam kết, dù bất cứ điều gì xẩy ra, người Dân và Chính phủ Kiev kiên quyết bám trụ và kiên quyết chiến đấu để bảo vệ Nền Dân chủ Non trẻ và Nền Hòa bình thế giới đang bị đe dọa. Bước sang ngày thứ 8 Nga xâm lược Ukraine, bà Zhynkina cho biết, người dân trên khắp cả nước vẫn đang chống trả quyết liệt đội quân xâm lăng.

Bà Zhynkina cũng thông báo cho các Cụ, hiện nay, Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã mở cuộc điều tra sau khi Nga bị cáo buộc ném bom vào dân thường tại Ukraine. Công tố viên chính của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đang thu thập các bằng chứng về các cáo buộc Nga phạm tội ác chiến tranh, tội ác chống lại loài người và tội diệt chủng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên tiếng cáo buộc Moscow về tội ác chiến tranh, sau khi tiến hành các cuộc không khích nhằm vào thành phố Kharkiv, lớn thứ hai tại Ukraine, khiến dân thường thiệt mạng. Cuộc điều tra được tiến hành sau khi 38 quốc gia cùng nhau kêu gọi điều tra tình hình tại Ukraine.

Trước khi chia tay, bà Zhinkina thay mặt ĐSQ mời các Cụ và qua các Cụ mời tất cả thành viên của các Tổ chức Dân sự cũng như đại diện của những người Việt Nam yêu quý đất nước và con người Ukraine đang gian khổ kháng chiến trưa thứ Bảy tuần này (ngày…. ) đến dự buổi “Hội chợ Ukraina tại Hà Nội” sẽ được tổ chức vào lúc 12h ngay tại ĐSQ. Các Cụ xúc động nhận lời và hứa sẽ chuyển lời mời của ĐSQ đến tất cả mọi người.

Buổi chia tay thật quyến luyến, nhất là khâu chụp ảnh kỷ niệm trong và trước khuôn viên ĐSQ. Do tuổi cao, các Cụ phải mang cả thuốc phòng chống Covid-19 đi theo, bị đánh rơi, đã được các đồng chí Công an lễ phép nhặt trả lại một cách chu đáo, trước khi gọi taxi tiễn các Cụ rời ĐSQ.

Thật là buổi hội ngộ quá đặc biệt!

.

***

.

THƯ ỦNG HỘ CHÍNH PHỦ VÀ NHÂN DÂN UKRAINE

.

Kính gửi: Bà Nataliya Zhynkina, Đại biện lâm thời của Ukraine tại Việt Nam

.

Chúng tôi, những công dân, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam ký tên dưới đây, xin chia sẻ cùng bà và nhân dân Ukraine mọi gian khổ, hy sinh và thách thức mà đất nước bà đang phải gánh chịu trước cuộc xâm lược của Putin.

Là một đất nước phải trải qua nhiều cuộc chiến tranh cho tới tận cuối thập niên 1980, người Việt Nam chúng tôi thấu hiểu cái giá mà Ukraine phải trả để giữ vững được chủ quyền và nền dân chủ của mình trước chủ nghĩa bá quyền Putin. Chúng tôi kiên quyết lên án hành vi xâm lược trắng trợn của Putin vào Ukraine và hoàn toàn ủng hộ cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân và chính phủ Ukraine.

Chúng tôi cũng hiểu rằng bảo vệ Ukraine lúc này không chỉ là bảo vệ hòa bình mà còn là bảo vệ một nền dân chủ non trẻ vừa mới thoát ra khỏi quá khứ độc tài. Là những người yêu chuộng tự do, chúng tôi luôn đứng bên cạnh nhân dân Ukraine để gìn giữ nền dân chủ và chủ quyền độc lập của các bạn.

Xin bà hãy biết rằng luôn có những người bạn Việt Nam chia sẻ chung những giá trị độc lập và dân chủ mà đất nước Ukraine của bà đang đấu tranh để giữ lấy. Cầu chúc cho Ukraine luôn được hòa bình, tự do và thịnh vượng.

.

ĐỒNG KÝ TÊN

.

CÁC TỔ CHỨC DÂN SỰ

1. Lập Quyền Dân. Đại diện: Nguyễn Khắc Mai, Nhà nghiên cứu văn hoá

2. Ban Vận động Văn đoàn Độc lập. Đại diện: Nguyên Ngọc, Nhà văn

3. Diễn Đàn Xã hội Dân sự. Đại diện: Nguyễn Quang A, TS Công nghệ thông tin

4. Câu lạc bộ Nguyễn Trọng Vĩnh. Đại diện: Nguyễn Đình Cống, GS Khoa học Xây dựng

5. Diễn Đàn Bauxite VN. Đại diện: Phạm Xuân Yêm, GS Vật lý

6. Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng. Đại diện: Lê Thân, Nhà hoạt động xã hội

.

CÁ NHÂN

1. Nguyễn Khắc Mai, Nhà nghiên cứu văn hóa, Hà Nội

2. Nguyên Ngọc, Nhà văn, Hội An, Quảng Nam

3. Hoàng Dũng, PGSTS Ngôn ngữ học, Sài Gòn

4. Nguyễn Quang A, Tiến sĩ CNTT, Hà Nội

5. Tương Lai, Giáo sư Xã hội học, Sài Gòn

6. Lê Thân, Nhà hoạt động xã hội, Sài Gòn

7. Trần Thị Băng Thanh, PGS, TS Ngữ văn, Hà Nội

8. Phạm Xuân Yêm, GS Vật lý, Paris Pháp

9. Nguyễn Huệ Chi, GS Ngữ văn, Hà Nội

10. Nguyễn Đình Nguyên, TS Y khoa, Autralia

11. Phan Hoàng Oanh, TS Hóa học, Sài Gòn

12. Nguyễn Mai Oanh, Ths Kinh tế phát triển, Saigon

13. Nguyễn Đình Ấm, Kỹ sư, Hà Nội

14. Hoàng Hưng, làm thơ, dịch sách, Sài Gòn

15. Mạc Văn Trang, PGS TS Tâm lý học, TP HCM

16. Nguyễn Thị Kim Chi, Nghệ sĩ, Sài Gòn

17. Nguyễn Nguyên Bình, Nhà báo, Hà Nội

18. Nguyễn Thị Khánh Trâm, Nghiên cứu viên văn hoá, TP HCM

19. Lại Thị Ánh Hồng, Thành viên CLB Lê Hiếu Đằng Sài Gòn

20. Lê Phú Khải, Nhà báo, Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn

21. Phan Thành Thạo, Mục sư Tin Lành, Hà Nội

22. Phạm Thành Hưng, Nhà văn, Hà Nội

23. Nguyễn Ngọc Như

24. Hoàng Trường Thành, Kỹ sư, Bà Rịa Vũng Tàu

25. Nguyễn Văn Khánh, Nhà báo, Washington DC, USA

26. Nguyễn Viện, Nhà văn, Saigon

27. Trần Văn Huyền, nguyên Giảng viên Đại học Xây dựng, Hà Nội.

28. Trần Minh Tuấn, Kiến trúc sư, Hà Nội

29. Lưu Việt Anh, Kinh doanh tự do, Hà Nội

30. Đinh Văn Hương, Bác sĩ, Sài Gòn

31. Lê Văn Tầm, Cựu chiến binh chống Mỹ, Hưu trí, Vũng Tàu

32. Hà Sĩ Phu, TS Sinh học, viết văn, Đà Lạt

33. Lê Hoài Nguyên (Thái Kế Toại), Nhà thơ, Hà Nội

34. Vũ Trọng Khải, PGS TS Kinh tế Nông ngiệp, TP HCM

35. Trần Vĩnh Tân, Giảng viên Mindfulness, Pháp

36. Phùng Ngọc Hoài, Thạc sĩ, cựu Giảng viên Đại học, Hà Nội

37. Nguyễn Lệ Uyên, viết văn, TP Thuận An, Bình Dương

38. Trần Kế Dũng, Astralia

39. Hà Oanh, nguyên Phóng viên báo Hà Nội Mới

40. Đinh Đại Lâm, Công nhân, Holland

41. Nguyễn Đức Tùng, Bác sĩ, Nhà thơ, Canada

42. Nguyễn Gia Lưu, Sài Gòn

43. Đặng Tiến, nguyên Giảng viên đại học, Nhà thơ, Thái Nguyên

44. Nguyễn Thế Hùng,TS Vật lý, Hà Nội

45. Phạm Đình An, Chuyên viên Khí tượng, Hà Nội

46. Sophia Nguyên Phương Zeller, CHLB Đức.

47. Dạ Thảo Phương, Nhà thơ, CHLB Đức

48. Nguyễn Vinh Huỳnh, Nhà thơ

49. Ba Nguyên, Sài Gòn

50. Nguyễn Văn Vy, PGS TS, Đại học Quốc gia Hà Nội.

51. Đỗ Thái Bình, Kỹ sư, Phó Chủ tịch Hội KHKT Tàu thủy VN

52. Mã Lam, Nhà thơ, Sài Gòn

53. Nguyễn Thị Giáng Vân, Nhà thơ, Họa sĩ, Hà Nội

54. Nguyễn Phúc Ngữ, Nông dân, Quảng Nam

55. Phạm Kim Quy

56. Hòa Quang Ngọ, Tiến sỹ Kinh tế học, Sài Gòn

57. Nguyễn Quang Vinh, Sĩ quan quân đội nghỉ hưu, Hà Nội

58. Trần Hậu, Hà Nội

59. Lê Văn Nhâm, Kỹ sư Xây dựng TPHCM

60. Vũ Hồng Ánh, Cellist, Sài Gòn

61. Đặng Văn Lập, KTS nghỉ hưu, Hà Nội

62. Phạm Duy Hiển, Kĩ sư nghỉ hưu, Dịch giả, Vũng Tàu

63. Nghiêm Sĩ Cường, Cử nhân Kinh tế, Hà Nội

64. Đỗ Huy Bắc, Buôn bán tranh, Sài Gòn

65. Nguyễn Phú Yên, Nhạc sĩ, Sài Gòn

66. Đào Tiến Thi, Nhà nghiên cứu ngôn ngữ, Hà Nội

67. Vinh Anh , CCB, Hà Nội

68. Đỗ Duy , Chuyên gia Kĩ thuật công nghiệp, Bà Rịa Vũng Tàu

69. Lại Nguyên Ân, Nhà nghiên cứu văn học , Hà Nội

70. Phạm Thanh Nghiên, Blogger, cựu Tù nhân lương tâm, Sài Gòn

71. Huỳnh Anh Tú, cựu Tù nhân chính trị, Sài Gòn

72. Thùy Linh, Nhà văn, Hà Nội

73. Đoàn Bảo Châu, Nhà văn, Hà Nội

74. Lê Thị Vân, Dân oan, Hải Phòng

75. Phạm Vũ Cường, Hà Nội

76. Nguyễn Quang Minh, Kinh doanh, TP HCM

77. Nguyễn Tùng Cương, Kỹ sư cơ khí, Hải Phòng

78. Đồng Khánh Trường, Bình Tân, TP HCM

79. Trịnh Công Vương, Kỹ sư, TP Vũng Tàu

80. Hồ Minh Tâm, Kỹ sư Xây dựng, Nhà thơ, Quảng Bình

81. Trần Văn Huyền, Giảng viên Đại học Xây dựng HN, Hà Nội

82. Trần Minh Tuấn, Kiến trúc sư, Hà Nội

83. Lưu Việt Anh, Kinh doanh tự do, Hà Nội

84. Nguyễn Trọng Chức, Nhà báo độc lập, TP HCM

85. Lê Hạnh, CCB TP Hải Phòng

86. Nguyễn Trác Chi, Nghề nghiệp tự do, Sài Gòn

87. Phan Quốc Tuyên, Kỹ sư tin học, Thụy Sĩ

88. Võ Ngọc Ánh, Nhà báo, Washington, Hoa Kỳ

89. Võ Ngọc Lục, Kinh doanh, Nhà báo tự do, Daklak

90. Nguyễn Văn Minh, Kỹ sư Cơ khí, Hà Nội

91. Trần Văn Quyến,TS Kỹ thuật dệt, Hà Nội

92. Phạm Ngọc Thêm, Phó Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ An Ninh Nhất, TP HCM

93. Phạm Xuân Phụng, Hà Nam

94. Nguyễn Văn Đình, Kinh doanh điện tử, Nghệ An

95. Quang Do, Kỹ sư, Seattle, Washington, USA

96. Nguyễn Quang Minh, Nông dân, Bố Trạch, Quảng Bình

97. Hoàng Minh Tường, Nhà văn, Hà Nội

98. Nguyễn Thanh Hà, Kỹ sư Môi trường, Hà Nội

99. Đinh Xuân Kỷ, Hà Nội

100. Vũ Việt Thanh, Cán bộ hưu trí, Tuyên Quang

101. Bùi Hiền, Hưu trí, Canada

102. Hà Huy Sơn, Luật sư, Hà Nội

103. Nguyễn Văn Lịch, Cựu binh, Đống Đa, Hà Nội

104. Nguyễn Hồng Tiến, Kỹ sư, Sài Gòn

105. Lê Xuân Thành, Kỹ sư, Nha Trang, Khánh Hòa

106. Bùi Đức Trung, Kỹ sư kinh tế, Đà Nẳng

107. Đỗ Trung Quân, Nhà thơ, Saigon

108. Chu Trí Thành, CCB, Chuyên gia Tài chính, Nghệ An

109. Danielle Thiều Thị Tân, CCB , Sài Gòn

110. Lưu Thị Lý, Giáo viên, Hà Tĩnh

111. Phạm Thị Thu Hương, Kế toán, Cà Mau

112. Lê Hải, Nhà báo hưu trí, Đà Nẵng

113. Hoàng Diệu, Kinh doanh, Sài Gòn

114. Trần Thị Hồng Lan, Kế toán, Australia

115. Lê Đức Huỳnh, Hưu trí, Pleiku, Gia Lai

116. Nguyễn Văn Hiển, Giảng viên đại học, Hà Nội

117. Võ Thị Hoàng Nga, Kinh doanh, Nha Trang, Khánh Hòa

118. Nguyễn Trung Dũng, Hưu trí, TP HCM

119. Lê Xuân Hòa, Kỹ sư dầu khí, Bà Rịa Vũng Tàu

120. Nguyễn Thanh Bình, Economist, Manila

121. Lê Trọng Lân, Hoạ sĩ, Hà Nội

122. Phạm Minh Nhật, Kĩ sư Điện, Hải An, Hải Phòng

123. Thái Hạo, Nhà giáo, Nhà thơ, Thanh Hoá

124. Đàm Ngọc Tuyên, Nhà báo tự do, Quảng Ngãi

125. Nguyễn Tuấn Hiệp, Lao động tự do, TP Vinh, Nghệ An

126. Nguyễn Thị Hồng Thắm, Nhân viên ngân hàng, Hà Nội

127. Nguyễn Minh Tấn, Luật sư, TP HCM

128. Nguyễn Quang Đức, Kỹ sư xây dựng, Đà Nẵng

129. Lê Hồng Bội, Kỹ sư, Sài Gòn

130. Trịnh Vĩnh Thành, Nghề nghiệp tự do, Hà Nội

131. Hoàng Thị Vinh, nghiên cứu văn hóa ngôn ngữ Ukraine, San Francisco, U S A

132. Phan Đắc Lữ, Nhà thơ, Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn

133. Đặng Doan, Kinh doanh, Gia Nghĩa, Đắc Nông

134. Nguyễn Xuân Hoài, Cựu chiến binh, Sài Gòn

135. Kazufuku Nitta, Company CEO, Japan

136. Nhâm Phi Cường, Sài Gòn

137. Trần Quốc Túy, Kỹ sư hóa, hưu trí, Hà Nội

138. Nguyễn Thiết Thạch, Lao động tự do, TP HCM

139. Đậu Quang Dương, Giáo viên về hưu, Đồng Nai

140. Chu Anh Tuấn, Lao động tự do, Vũng Tàu

141. Đỗ Hưng Tuấn, Lao động tự do, Hà Nội

142. Nguyễn Liên Hương, La Ciotat, Pháp

143. Tiết Hùng Thái, Dịch giả, Vũng Tàu

144. Lê Thọ, Kỹ sư, TP HCM

145. Lê Văn Dũng, Lao động tự do, Hà Nội

146. Trần Văn Hoàn, Kinh doanh vật liệu điện nước, Hưng Yên

147. Nguyễn Trung Dân, Nhà báo hưu trí, Đà Nẵng

148. Nguyễn Mậu Liêm, Kỹ sư Điện tử viễn thông, Quảng Ngãi

149. Thu Phong, Nhà văn, Sài Gòn

150. Kha Lương Ngãi, nguyên Phó TBT báo Sài Gòn Gỉai phóng, CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn

151. Võ Văn Thôn, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp TP HCM, Sài Gòn

152. Nguyễn Ngọc Giao, Nhà giáo về hưu, Paris, Pháp

153. Phạm Tư Thanh Thiện, Nhà giáo về hưu, Paris, Pháp

154. Tiêu Dao Bảo Cự, Nhà văn tự do, Đà Lạt, Lâm Đồng

155. Hà Dương Tuấn, nguyên Chuyên gia Công nghệ thông tin, Pháp

156. Hoàng Bao, Giảng viên Đại hoc, Hà Nội

157. Van Tran, Hiệu trưởng Trung tâm Thế – Hệ Úc Châu

158. Hà Dương Tường, Nhà giáo về hưu, Pháp

159. Đặng Đăng Phước, Giáo viên, Dak Lăk

160. Phạm Văn Thuyết, Kỹ sư phần mềm, TP HCM

161. Trần Hải Hạc, Nhà giáo về hưu, Paris, Pháp

162. Nguyễn Sĩ Thụy, Giáo viên nghỉ hưu, Huế

163. Uông Đình Mạnh, nghỉ hưu, Thụy sĩ

164. Đào Minh Châu, Tư vấn hành chính công và chính sách công, Hà Nội

165. Nguyễn Đức Quỳ, cựu Giáo chức, Hà Nội

166. Nguyễn Hữu Thao, CCB, Kinh doanh, Sofia Bulgaria

167. Đỗ Tuyết Khanh, Thông dịch viên, Genève, Thụy sĩ

168. Phạm Phương Trung, Giảng viên Đại học, Huế

169. Nguyễn Hữu Vinh, Nhà báo tự do, Hà Nội

Hà Nội, ngày 2 tháng 3 năm 2022

Thay mặt các tổ chức và cá nhân đồng ký tên

Nguyễn Khắc Mai, Nhà nghiên cứu văn hoá

.

.