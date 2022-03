Hơn 874,000 người tỵ nạn rời Ukraine. Quân Nga tiến đều. Dân Ukraine tay không bảo vệ lò nguyên tử Energodar. Thị trấn nhỏ Konotop hòa ước với quân Nga. Không nước Hồi Giáo nào giúp Mỹ cô lập Nga, tin đây là cuộc thánh chiến của thế giới Ky Tô Giáo.

.

.

- Diễn văn Tình Hình Đất Nước của TT Biden lên án cuộc xâm lăng của Putin. Cấm hàng không Nga bay trên bầu trời Mỹ. Hứa kềm chế lạm phát, giảm chi phí sản xuất, buộc hãng lớn và người giàu đóng thuế cho công bằng, tăng ngân sách cho cảnh sát.

- Đại diện Cộng Hòa trả lời Biden là Thống Đốc Kim Reynolds của Iowa, chụp mũ Biden nhiều tội.

- Hơn 874,000 người tỵ nạn rời Ukraine. Quân Nga tiến đều ở các thành phố Nam Ukraine. Nga bắn cháy tháp viễn thông Kyiv TV. Anh quốc: tiếp tục siết dây thòng lọng quanh cổ chế độ Putin. Hôm Thứ Tư buổi thương thuyết thứ 2 giữa Ukraine và Nga. Dân Ukraine tay không bảo vệ lò nguyên tử Energodar. Thị trấn nhỏ Konotop hòa ước với quân Nga. Ukraine: Nga đang sử dụng "bom chân không" và bom chùm. Lãnh tụ đối lập Alexei Navalny từ nhà tù Ngakêu gọi toàn dân Nga biểu tình hàng ngày. Không nước Hồi Giáo nào giúp Mỹ cô lập Nga, tin đây là cuộc thánh chiến của thế giới Ky Tô Giáo.

- Ukraine phá vỡ 1 âm mưu ám sát TT Zelensky mhờ tìmh báo Nga phản chiến. Tổng Thống Ukraine, đã nói qua điện thoại với Tổng Thống Joe Biden. Bản đồ tác chiến cho thấy cuộc xâm lăng đã lên kế hoạch là nhắm vào Moldova cùng với Ukraine. Tin tặc Ukraine dự định tấn công nhắm vào các cơ sở hạ tầng Nga, như đường xe lửa, lưới điện. Mỹ: quân Nga đang thiếu xăng và thực phẩm. Một sinh viên Ấn chết vì trúng đạn pháo Nga.

- Mỹ trục xuất viên chức ngoại giao thứ 13 của Nga. Anh trừng phạt kinh tế Nga, bảo đảm sao cho Putin phải thua. Phi đạn Nga bắn trúng vào nhà thờ Do Thái Giáo, bệnh viện sản khoa tư nhân, tháp Kyiv TV Tower, 10 nhà dân. Putin bị.World Taekwondo lột Đai đen 9 đẳng danh dự

- IMF và WB ra bản văn chung: cuộc chiến Nga-Ukraine có thể làm tăng lạm phát toàn cầuj.

- Apple Inc. và Nike Inc. đã đóng cửa các tiệm trên mạng tại Nga. Boeing cũng rời Nga

- Nord Stream 2 AG, công ty dự án đường ống khí đốt bơm từ Nga sang Đức, khai phá sản, sa thải 106 người

- Thống Đốc Cali kêu gọi các quỹ hưu bổng lớn nhất California chuyển đầu tư liên hệ tới Nga

- Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021 gửi trát đòi tới thêm 6 viên chức thân cận của Trump

- giận bạn trai cũ, 1 cô ném con chó 3 tuổi ra khỏi ban công căn condo tầng lầu thứ 7, bị cảnh sát bắt

- hạn hán California làm kinh tế thiệt hại $1.7 tỷ đô, và mất 14,634 việc làm toàn thời và bán thời gian.

- Van Nguyen tại thị trấn Elizabeth City, North Carolina, trúng số $100,000 với một vé số cào trị giá $25.

- Cô Luong Huỳnh bị tống giam về tội bắt cóc trẻ em, gây nguy hiểm cho trẻ em, và trộm xe.

- VN quy định là 40%, thực tế chỉ 28% học sinh tốt nghiệp THPT vào học nghề.

- Hoa Kỳ đã chuyển giao VN thêm 1.6 triệu liều vaccine chống COVID-19, tổng cộng 26 triệu liều vaccine

- HỎI 1: Biden nói, "Nhiều triệu dân Mỹ làm việc cực nhọc sẽ không còn lo bị tính hóa đơn y khoa bất ngờ." ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Cầu khỉ Miền Tây VN xuất hiện ở Đài Loan? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-2/3/2022) --- Bài diễn văn Tình Hình Đất Nước đầu tiên của Tổng Thống Biden đọc đêm Thứ ba 1/3/2022 đã tập trung vào chủ đề Ukraine, và được các dân cử cả 2 đảng đứng lên vỗ tay khi Biden lên án cuộc xâm lăng của Putin vào Ukraine.

.

Biden nói, "Tự do luôn luôn chiến thắng bọn độc tài." Dân cử cả 2 đảng đều cầm các lá cờ Ukraine. Biden tuyên bố cấm các hãng hàng không Nga bay trên bầu trời Hoa Kỳ. Cấm như thế, trước Mỹ là Canada, Anh quốc, Liên Âu.

.

Như thế nghĩa là hãng hàng không Nga Aeroflot không được bay tới Mỹ, cũng không quá trạm. Hàng không bưu kiện Nga Volga-Dnepr Airlines cũng sẽ bị ảnh hưởng. Các chuyến bayt ới Mỹ sẽ quá trạm qua hãng khác.

.

Trong diễn văn, Biden cũng cam kết kềm chế lạm phát, bằng chính sách làm giảm chi phí sản xuất, và thúc giục các hãng Mỹ sản xuất tại Mỹ để bớt lệ thuộc dây chuyền sản xuất nước ngoài.

.

Biden cũng nói rằng hệ thống thuế hiện nay bất công. Biden hứa sẽ không tăng thuế cho người lương dưới $400,000/năm, và sẽ buộc các công ty lớn và người giàu phải đóng thuế cho công bằng.

.

Biden được vỗ tay lớn khi nói về chính sách sẽ tăng ngân sách cho cảnh sát, và cũng tăng huấn luyện cảnh sát, nói qua chương trình American Rescue Plan cung cấp $350 tỷ đô để các thành phố có thể thuê thêm cảnh sát, giảm tội phạm.

.

Đại diện Cộng Hòa trả lời bài diễn văn Biden là Thống Đốc Kim Reynolds của Iowa. Bà Reynolds nói rằng một năm nắm quyền của Biden đã làm nước Mỹ bước lùi về các thập niên cuối ’70s và đầu ’80s, khi lạm phát làm đời sống khó khăn, tội phạm tăng vọt, và quân Xô Viết tìm cách vẽ lại bản đồ thế giới.

.

Bà đổ tội cho Biden gợi ý cho Putin xâm chiếm Ukraine vì đã rút quân ra khỏi Afghanistan. Tuy nhiên, bà không nhắc chuyện chính Trump, người tiền nhiệm Biden, ký hòa ước với Taliban để rút quân Mỹ sớm hơn thời hạn Biden rút, cũng chính Trump tuyên bố muốn rút Mỹ ra khỏi NATO vì quá tốn tiền khi đưa quân Mỹ đóng ở Châu Âu...

.

Bà cũng không nhắc rằng lạm phát tại Mỹ một phần là do Trump rút Mỹ ra khỏi TPP, mở ngỏ Châu Á cho Trung Quốc, và rồi TRump siết cấm vận TQ làm các mặt hàng đời thường trong các siêu thị Mỹ nhập từ TQ tăng giá. Bài diễn văn Reynolds dài 14 phút.

.

.

--- Cao Ủy Tỵ Nạn LHQ hôm Thứ Tư nói rằng đã có hơn 874,000 người tỵ nạn rời Ukraine kể từ khi quân Nga tấn công --- và con số này tăng nhanh tới mức có thể tới 1 triệu người trong vài ngày tới.

.

Như thế nghĩa là trong vòng một ngày có hơn 200,000 người chạy tỵ ạnn. Phát ngôn nhân UNHCR là bà Shabia Mantoo cảnh báo đây có thể trở thành khủng hoảng tỵ nạn lớn nhất Châu Âu trong thế kỷ này.

.

Con số mới nhất cho thấy hơn phân nửa -- tức gần 454,000 người -- đã chạy vào Ba Lan, hơn 116,300 người chạy vào Hungary và hơn 79,300 người vào Moldova. Trong khi 69,000 người sang các nước Châu Âu khác, và 67,000 người đã vào Slovakia.

.

--- Ukraine hôm Thứ Tư tố cáo Nga có thể gây tai họa nguyên tử sau khi nói rằng sẽ thúc giục các nhân viên bảo vệ lò nguyên tử lớn nhất Châu Âu ở thị trấn Energodar. Hình ảnh sau cho thấy người dân Ukraine dựng rào cản, tay không ra cản đà quân Nga tiến vào lò nguyên tử.

.

Video dài 1:03 phút:



https://youtu.be/XpXLW1-okjE

.

Khoáng Đại Liên Hiệp Quốc sẽ bỏ phiếu hôm nay (Thứ Tư) cho 1 nghị quyết đòi Nga tức khắc ngưng dùng vũ lực đối với Ukraine và phải rút quân ra khỏi Ukraine, đồng thời lên án Nga về "tăng độ sẵn sàng lực lượng nguyên tử."

.

Thị Trường Chứng Khoán Moscow Stock Exchange vẫn đóng cửa hôm Thứ Tư. Giá dầu thế giới tăng hơn $100, mức cao nhất kể từ 2014. Giới đầu tư chuyển tiền ra khỏi chứng khoán, đưa vào công khố phiếu Hoa Kỳ cho an toàn.

.

Phó Tổng Thống Mỹ Kamala Harris hôm Thứ Tư lập lại rằng quân Mỹ sẽ không vào Ukraine, kể cả bộ binh và Không quân, nhưng cam kết không lùi một tấc đất của NATO trên các nước chung liên minh.

.

Trong khi đó, phi đạn Nga bắn vào tháp viễn thông Kyiv TV giữa thủ đô Kyiv của Ukraine, gây thiệt hại dân sự cho Ukraine, làm 5 người chết. Một số băng tần truyền hình địa phương mất sóng.

.

Video bắn tháp viễn thông này, dài 55 giây:



https://youtu.be/JJ9EytDkFhE

.

--- Thủ Tướng Anh quốc Boris Johnson nói hôm Thứ Tư rằng hành vi Putin ở Ukraine là tội ác chiến tranh, khi phóng phi đạn vào các khu dân cư, làm thường dân vô tội chết.

.

Ông cũng nói Nga tính toán sai về sức phản kháng của Ukraine, vì dân tộc Ukraine đã đoàn kết và quyết tâm chống Nga. Ông nói Anh quốc "sẽ tiếp tục siết dây thòng lọng quanh cổ chế độ Putin. Tôi không ngờ vực gì rằng Putin sẽ thua thê thảm và chúng ta sẽ thành công trong việc bảo vệ Ukraine."

.

--- Hôm Thứ Tư cũng là buổi thương thuyết thứ nhì giữa Ukraine và Nga, cũng tại gần biêng iới Belarus/Ukraine. Thương thuyết vòng thứ nhất là hôm Thứ Hai, kéo dài 5 giờ, chẳng tới đâu.

.

Quân Nga đang tiến đều ở các thành phố phía Nam Ukraine. Bộ Quốc Phòng Nga nói quân Nga đã chiếm toàn bộ Kherson, nhưng Ukraine nói một vài phần trong thành phố này còn do quân Ukraine kiểm soát.

.

Giao chiến tiếp tục ở gần đó là thành phố Mariupol, nơi Thị Trưởng nói phi đạn do Nga bắn rơi vào các khu dân cử. Hiện thời, quân Nga và quân ly khai do Nga yểm trợ đang vây Mariupol từ 3 phía. Nga hy vọng chiếm Mariupol để giữ toàn bộ hành lang nối sang bán đảo Crimea, nơi bị Nga sáp nhập năm 2014.

.

Thành phố lớn thứ nhì Ukraine là Kharkiv đang hứng nhiều phi đạn, tác chiến đường phố một số nơi. Đại học Kharkiv National University và Sở Cảnh Sát Kharkiv bị bắn trúng mộts ố phi đạn.

.

Nhiều nơi tại Ukraine, dân chúng tay không bước ra ngăn cản các đoàn quân xa Nga.

Video dài 1:07 phút:



https://youtu.be/ev0x9pqYqvs

.

Ukraine nói rằng thị trấn nhỏ có tên là Konotop ở phía đông bắc, nơi Thị trưởng và nhiều người dân tay không tới nói chuyện với quân Nga, yêu cầu giữ hòa bình cho Konotp, yêu cầu Nga đừng bắn vào thị trấn và dân thị trấn sẽ không bắn vào lính Nga. Cuộc nói chuyện 12 phút dẫn tới kết quả: Nga đồng ý, cho phép tòa thị chính treo cờ Ukraine, đoàn quân Nga sẽ không vào Konotp, và đi hướng khác để tiến về thủ đô Kyiv.

.

Quân Nga bắn phi đạn vào một khu chung cư ở Irpin, gần thủ đô Kyiv.

Video dài 33 giây:



https://youtu.be/d_8WyCcGf9w

.

Tại sao Trung Đông không giúp Mỹ cô lập Nga? Bài báo trên Asia Times của M K Bhadrakumar nói rằng không nước Hồi Giáo nào giúp Mỹ cô lập Nga, lý do họ nghĩ rằng đây là cuộc thánh chiến của thế giới Ky Tô Giáo tiến về phía Đông mà lich sử nhân loại từng chứng kiến và họ là nạn nhân.

.

Ngay cả thân Mỹ như Saudi Arabia cũng không cắt đứt giao tình với Nga trong OPEC+ trong liên minh bơm dầu cho thế giới. Hai nước tử thù của Saudi Arabia là Iran và Syria công khai ủng hộ Nga.

.

Tiểu vương quốc Hồi Giáo United Arab Emirates, đồng minh chí thânc ủa Mỹ trong vùng Tây Á, trong vài ngày qua đã hai lần không bỏ phiếu đối với các nghị quyết Mỹ bảo trợ lên án Nga ở Hội Đồng Bảo An LHQ.

.

--- Lãnh tụ đối lập của Putin là Alexei Navalny từ trong nhà tù Nga gửi tin ra ngoài, lên án hành vi Nga xâm chiếm Ukraine, gọi Putin là "Sa hoàng điên khủng hiển nhiên của chúng ta" và kêu gọi toàn dân Nga bước ra các quảng trường biểu tình hàng ngày, và vào 2 giờ trưa những ngày cuối tuần và ngày lễ.

.

--- Đại sứ Ukraine tại Mỹ nói rằng Nga đang sử dụng "bom chân không", loại bom gây ra các vụ nổ lớn với nhiệt độ cao, trong cuộc xâm lược Ukraine. Bản tin NHK ghi lời bà Oksana Markarova đưa ra cáo buộc như trên khi phát biểu với báo giới ở Washington hôm thứ Hai.

.

Bom chân không, hay còn được gọi là vũ khí nhiệt áp, vốn bị nhiều tổ chức quốc tế lên án. Trong khi đó, nhóm nhân quyền Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết các loại bom dạng chùm được cho là do quân đội Nga thả xuống đã giết chết 3 người, trong đó có 1 trẻ em, ở phía Đông Bắc Ukraine hôm thứ Sáu. Một hiệp ước quốc tế cấm sử dụng các loại bom chùm thả ra các bom bi.

.

--- Zelensky, Tổng Thống Ukraine, đã nói qua điện thoại với Tổng Thống Joe Biden rằng điều quan trọng là phải ngăn chận quân Nga xâm lược cáng sớm càng tốt.

.

Zelensky phóng tweet sau khi điện thoại với Biden, rằng đã thảo luận với Biden về hỗ trợ quốc phòng của Mỹ cho Ukraine, và về các biện pháp cấm vận Nga.

.

--- Một sinh viên Ấn Độ đã chết vì trúng đạn pháo binh Nga hôm Thứ Ba, theo thông báo của các viên chức ngoại giao. Sinh viên Ấn này chết khi một tòa nhà chính quyền Ukraine trúng đạn đại bác Nga.

.

--- Chính phủ Anh cảnh báo rằng Tổng Thống Nga Putin và các tư lệnh quân đội Nga ở Ukraine có thể sẽ bị truy tố về tội ác chiến tranh, so sánh các đợt tấn công nhắm vào dân chúng Ukraine như thời thảm sát của những ngày đen tối của cuộc chiến Yugoslav (Nam Tư).

.

--- Sức tiến của quân Nga về hướng Kyiv chậm lại, vì sức phản kháng của quân Ukraine mạnh mẽ hơn, một phần cũng vì quân Nga đang thiếu xăng và thực phẩm, theo lời 1 viên chức quốc phòng Mỹ hôm Thứ Ba.

.

--- Một nhóm du kích tin tặc Ukraine dự định tung ra các đợt tấn công nhắm vào các cơ sở hạ tầng Nga, như đường xe lửa, lưới điện lực, để trả thù quân Nga xâm lược, theo lời một đại diện tin tặc nói với Reuters.

.

Bộ Quốc Phòng Ukraine tuần qua đã tìm tới chuyên gia tin học Yegor Aushev để xin tổ chức một nhóm tin tặc chống Nga. Aushev nói hôm Thứ Hai rằng ông hy vọng tấn công tin học có thể làm chậm đà vận chuyển vũ khí và lính Nga vào Ukraine.

.

--- Một số hình ảnh cho thấy Tổng Thống Alexander Lukashenko của Belarus đứng nói chuyện trước một bản đồ tác chiến có vẻ như cho thấy một cuộc xâm lăng đã lên kế hoạch là nhắm vào Moldova cùng với Ukraine.

.

Lukashenko, đồng minh thân thiết của Vladimir Putin, trong hình ảnh đang nói chuyện với hội đồng an ninh Belarus hôm Thứ Ba trong khi đứng trước bản đồ tác chiến nhắm vào Ukraine.

.

Bản đồ vẽ các kế hoạch chuyển quân và mục tiêu các cơ sở hạ tầng ở Ukraine, cũng như các mục tiêu ở vùng Transnistria, một khu vực ly khai của Moldova.

.

Moldova là một nước cựu Xô Viết và là láng giền của Ukraine về phía Nam, từ hải cảng Odessa.

.

Nga hiện dùng Belarus như nơi tiến quân vào Ukraine, sau khi cứ nói rằng tập trung quân ở biên giới Ukraine chỉ là tập trận. Hiện thời chưa thấy đơn vị Belarus nào trong lãnht hổ Ukraine.

.

---- Có ít nhất 5 người chết hôm Thứ Ba trong đợt quân Nga bắn phi đạn gần tháp Kyiv TV Tower. Trước khi tấn công, quân Nga nói là sẽ tấn công nhiều cơ sở tại Kyiv, kêu gọi thường dân hãy rời xa thủ đô.

.

Trong khi đó, có tin phi cơ Nga không kích vào thị trấn Zhytomyr, gây hư hại 10 nhà dân, gây ra cháy tòa nhà bệnh viện thành phố. Có 2 người chết và 3 bị thương. Một số người còn kẹt nơi các đống đổ nát. Đợt tấn công này là lúc 10:16pm giờ địa phương.

.

Bà bầu cũng bị văng miểng

Moshe Reuven Azman, Giáo trưởng Do Thái Giáo của Ukraine

bảo đảm sao cho Putin phải thua.

oa Kỳ hôm Thứ Ba tuyên bố trục xuất viên chức ngoại giao thứ 13 của Nga

Ukraine đã phá vỡ 1 âm mưu ám sát nhắm vào Tổng Thống Volodymyr Zelensky.

---. Một quả phi đạn rơi trúng một bệnh viện sản khoa tư nhân gần Kyiv, Ukraine, hôm Thư Ba, theo lời đăng trên Facebook của Vitaliy Gyrin, Giám đốc Bệnh viện sản khoa Adonis. Gyrin đăng hình bệnh viện hư hại, nhưng ghi là không ai thương tích và bây giờ thì phải di tản tới nơi an toàn.---, đã lên án trận tấn công phi đạn gần tượng đài Babyn Yar trong Kyiv, nói có 3 phi đạn trúng khu vực này.Ông nói trong video phóng lên Facebook rằng đó là tội ác chiến tranh, rằng quân Nga một thời từngc hống phát xít năm 1941 bây giờ lại dội bom vào thường dân ở Kyiv, Kharkiv, Odessa, và bây giờ dội bom vào tượng đài Babyn Yar với 3 phi đạn trúng vào đây.Giáo sĩ này viết rằng Babyn Yar là biểu tượng vì là nơi 200,000 người vô tội, giả, trẻ, phụ nữ nằm chết. Từ 1941 tới 1943, quân Phát xít bắn hàng chục ngàn người ơ Babyn Yar, hầu hết là dân Do Thái ở Kyiv, theo trang web tượng đài này.--- Anh quốc hôm Thứ Ba đưa ra đợt cấm vận mới nhắm vào Nga, kể cả lệnh cấm các tàu liên hệ tới Nga không được vào các hải cảnh Anh quốc, cũng như đợt cấm vận mới nhắm vào các định chế tài chánh Nga, kể cả Ngân hàng Trung ương Nga.Ngoại Trưởng Anh Liz Truss nói trong bản văn rằng Anh sẽ cùng các liên minh trừng phạt kinh tế Nga,--- H, cũng về các hoạt động gián điệp tại Hoa Kỳ. Viên chức Nga này làm việc cho Liên Hiệp Quốc.Trước đó, hôm Thứ Hai, Richard Mills, Phó Đại sứ Mỹ tại LHQ, nói rằng Mỹ trục xuất 12 nhà ngoại giao Nga ra khỏi lãnh thổ Hoa Kỳ, vì hoạt động gián điệp.--- Oleksiy Danilov, Chủ tịch Hội đồng Quốc Phòng và An Ninh Ukraine, loan tin trong buổi họp báo hôm Thứ Ba rằng quân độiDanilov viết trên mạng Telegram rằng một đơn vị Lực lượng Đặc biệt sắc tộc Chechen, có tên là Biệt đội Kadyrovites, xâm nhập Ukraine để thực hiện âm mưu này, và bây giờ đã bị quân đội Ukraine "xóa sổ."Lý do âm mưu ám sát bị lộ vì có viên chức tình báo Nga trong Lực lượng FSS không ủng hộ cuộc chiến, nên mật báo cho Ukraine biết. Biệt đội Kadyrovite bị chia làm hai, một nhóm bị hủy diệt ở Gostomel và nhóm kia thì đang bị truy diệt.Hình ảnh chiến tranh từ Ukraine.Video dài 2:36 phút:



https://youtu.be/vy4QGKMKEPM

.

--- Sau khi bị lột chức Chủ tịch Danh dự Liên Đoàn Nhu Đạo Quốc Tế (International Judo Federation), Vladimir Putin lại bi các võ sư khác trừng phạt. Tổ chức World Taekwondo đã tuyên bố lột Đai đen 9 đẳng danh dự của Putin vì Putin đi ngược tinh thần thượng võ, vì "Hòa Bình có giá trị hơn là Chiến Thắng" ('Peace is More Precious than Triumph').

.

Bản văn cũng nói World Taekwondo đánh giá cao sự tôn trọng và bao dung, và hy vọng rằng sẽ có một kết thúc tức khắc và hòa bình cho cuộc chiến này. Tổ chức cũng nói sẽ ngừng treo cờ Nga và Belarus trong các sự kiện.

.

--- Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF và Ngân Hàng Thế Giới đưa ra bản văn chung hôm Thứ Ba, cảnh cáo rằng cuộc chiến Nga-Ukraine có thể làm tăng lạm phát.

.

Bản văn bày tỏ đau buồn vì thiệt hại nhân mạng và kinh tế do cuộcc hiến ở Ukraine gây ra, rằng giá hàng bây giờ đã tăng và cơ nguy thúc đẩy lạm phát, sẽ làm hại dân nghèo thêm. Trong khi đó, gián đoạn các thị trường tài chánh sẽ làm tệ hại hơn thị trường toàn cầu.

.

--- Công ty Boeing Company nói là đã ngưng hỗ trợ các hãng hàng không Nga vì Nga tấn công vào Ukraine, và cũng tạm thời đóng văn phòng ở Kyiv.

.

Công ty nói với báo Politico rằng cũng "ngưng các dịch vụ hỗ trợ phụ tùng, bảo trì và kỹ thuật cho các hãng hàng không Nga. Trước đó, hãng xe Ford loan báo ngưng mọi hoạt động ở Nga, trong khi General Motors nói sẽ ngưng tất cả xuất cảng sang Nga.

.

--- Hai công ty Apple Inc. và Nike Inc. đã đóng cửa các tiệm trên mạng tại Nga vào hôm Thứ Ba. Hai thông tấn Nga RT News và Sputnik News không còn có thể hạ tải từ App Store bên ngoài Nga.

.

Apple cũng nói đã cho ngưng hiển lộ các sự kiện giao thông và trực tuyến trong Apple Maps tại Ukraine để giữ an toàn cho công dân Ukraine.

.



.

--- Nord Stream 2 AG, công ty nằm phía sau dự án đường ống khí đốt khổng lồ dự kiến bơm khí đốt hóa lỏng từ Nga sang Đức, đã khai phá sản, theo lời Silvia Thalmann-Gut, giám đốc kinh tế của quận Zug của Thụy Sĩ, hôm Thứ Ba.

.

Nói chuyện với đài phát thanh Schweizer Radio und Fernsehen, bà giải thích rằng toàn bộ 106 nhân sự trong dự án đã bị cho nghỉ. Đại công ty Nord Stream 2 AG đăng bộ kinh doanh ở Zug, khai phá sản vì Mỹ trừng phạt Nga.

.

--- Thống Đốc Gavin Newsom hôm Thứ Ba kêu gọi hệ thống hưu bổng đại học và các quỹ hưu bổng lớn nhất California hãy chuyển đầu tư liên hệ tới Nga nhằm làm suy yếu kinh tế Nga.

.

Thư của Newsom cũng bổ nhiệm các viên chức nghiên cứu để khuyến cáo trong vòng 10 ngày về cách bảo vệ đầu tư của tiểu bang trong khi xảy ra cuộc chiến ở Ukraine.

.

Thư đưa ra trong lúc một nhóm dân cử lưỡng đảng California loan báo kế hoạch soạn dự luật để buộc các cơ quan tiểu bang chuyển ra khỏi các tích sản đầu tư liên hệ tới Nga.

.

Thư của Newsom là nói về quỹ California Public Employees' Retirement System, tức là CalPERS, có khoảng $480 tỷ đôla tích sản; quỹ California State Teachers' Retirement System, tức là CalSTRS, với $320 tỷ đôla tích sản; và hệ thống hưu University of California với $170 tỷ đôla.

.

Các quỹ CalPERS, CalSTRS và hệ thống UC có $1.5 tỷ đôla đầu tư liên hệ tới Nga, theo thư Newsom.

.

--- Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021 hôm Thứ Ba nói là đã gửi trát đòi tới thêm 6 viên chức thân cận của Trump có liên hệ nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử 2020.

.

Trong những người bị trát đòi nộp tài liệu và ra khai có Cleta Mitchell, một luật sư bảo thủ "tự nguyện" làm việc cho Trump, có tham dự trong cú điện thoại goi từ Trump tới Brad Raffensperger, Bộ Trưởng Hành Chánh Georgia.

.

Trong cú điện thoại đó, Trump (với tham dự của Mitchell) yeu cầu Raffensperger tìm cho ra 11,780 phiếu bầu cho Trump để đảo ngược kết quả bầu cử.

.

Cũng nhận trát đòi là luật sư Kurt Olsen, người liên tục đòi Bộ Tư Pháp lật ngược kết quả bầu cử để trao chiến thắng cho Trump. Olsen cũng có nhiều cú phone với Trump trong ngày bạo loạn.

.

Lãnh trát đòi còn có Christina Bobb, một xướng ngôn viên đài One America News Network, và Phillip Kline, người tổ chức buổi họp giữa Trump và hơn 300 dân cử tiểu bang để trình "chứng cớ" gian lận bầu cử.

.

--- Thương nhau lắm, tới lúc nổi giận thì lắm chuyện. Một phụ nữ 46 tuổi đã bị bắt về tội tàn ác với thú vật sau khi ném một con chó 3 tuổi, tên là Bucky, ra khỏi ban công căn chung cư tầng lầu thứ 7 của tòa condo cao tầng tại Clearwater trong khi gây gỗ với bạn trai cũ.

.

Eric Adeson kể với cảnh sát Clearwater rằng phụ nữ kia, người mà anh đã hẹn hò nhiều tháng, cũng ném chìa khóa và điện thoại di động của anh qua ban-công hôm Thủ Nhật. Con chó bị ném dĩ nhiên đã chết sau khi rơi trên vệ đường.

.

Luật sư của Adeson là Katherine Neal nộp đơn kiện dân sự, đòi bồ cũ anh Adeson phải bồi thường $30,000. Đơn kiện nói 2 người kết thúc mốpi tình từ tháng 2/2022, nhưng cô tới căn condo của anh Adeson hôm Chủ Nhật trong khi hơi thở đầy rượu và chửi mắng anh thậm tệ.

.

Anh Adeson bảo cô ra về đi, thì cô nổi giận, nắm con chó nhỏ và ném ra ngoài ban-công, cũng như ném chìa khóa và điện thoại của anh theo. Cô đã bị bắt.

.

--- Một người gốc Việt tại thị trấn Elizabeth City, tiểu bang North Carolina, đã trúng số $100,000 với một vé số cào trị giá $25.

.

Ty Xổ Số North Carolina Education Lottery nói rằng anh Van Nguyen mua vé cào Spectacular Riches từ tiệm tạp hóa Park N Shop trên đường Weeksville Road ở thị trấm Elizabeth City.

.

Nguyen tới cơ quan xổ số hôm Thứ Hai để lãnh giải thưởng, và sau khi trừ thuế, anh mang về nhà $71,017.

.



.

--- Một phụ nữ gốc Việt bị bắt sau khi trộm xe, và không ngờ rằng trên xe đang ngồi 1 cậu bé, thế là dính thêm tội bắt cóc trẻ em. Khi bà mẹ của cậu bé 2 tuổi Jacob Jardine mang mấy gói đồ mới mua ngoài chợ từ xe SUV vào căn phòng khách sạn ở Sunnyvale, Calif. sáng Chủ Nhật, cậu bé còn ngồi trên xe, ngủ say sưa. Quay ra, thì xe biến mất, cậu bé trên xe dĩ nhiên cũng biến theo xe.

.

Tới 6 giờ chiều Chủ Nhật, cảnh sát tìm ra xe SUV và cậu bé Jacob Jardine vẫn ngồi trên xe, trông khỏe mạnh như chẳng có gì xảy ra. Vài giờ sau, cảnh sát bắt cô Luong Tammy Huynh, 29 tuổi, người trộm xe phóng đi, và không ngờ có cậu bé ngồi trên xe.

.

Cô Huynh khai là khi cô trộm xe, cô không biết có cậu bé trên xe, cho tới khi cô Huynh tấp vào một chô4 đậu xe để ngủ chút đỉnh. Thế rồi cô bỏ xe ở sân đậu xe, 4 dặm cách nơi cô trộm xe, với cậu bé vẫn còn ngồi trên xe, như thế cậu bé ngồi suốt 13 hay 14 giờ. Cô Huỳnh bị tống giam về tội bắt cóc trẻ em, gây nguy hiểm cho trẻ em, và trộm xe.

.

--- Một bản phúc trình thực hiện bởi các nhà nghiên cứu từ đại học UC Merced ước tính hạn hán California làm ngành nông nghiệp tiểu bang mất $1.1 tỷ đôla và mất gần 8,750 việc làm toàn thời và bán thờ hồi năm ngoái.

.

Nghiên cứu này có tên "The Economic Impacts of the 2021 Drought on California Agriculture Preliminary Report" phổ biến hôm Thứ Năm, phân tích ảnh hưởng hạn hán năm ngoái ở Central Valley, the Russian River Basin và các thủng lũng phía bắc.

.

Bản báo cáo cũng nói khi tính ảnh hưởng trên các lĩnh vực khác, tổng thiệt hại sẽ là $1.7 tỷ đôla và mất 14,634 việc làm toàn thời và bán thời gian.

.

--- Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam là Marc Knapper chính thức loan báo hôm Thứ Ba: "Tôi rất vui mừng thông báo Hoa Kỳ đã chuyển giao thành công thêm 1.6 triệu liều vaccine #PfizerBioNTech tới TP.HCM trong hôm nay. Thông qua Cơ chế COVAX, tới nay Hoa Kỳ đã trao tặng Việt Nam hơn 26 triệu liều vaccine COVID-19. Chúng tôi tự hào là đối tác với Việt Nam trong cuộc chiến chống lại dịch COVID-19 cũng như trong công cuộc cùng nhau tái thiết và phục hồi."

.

--- VN quy định là 40%, thực tế chỉ 28% học sinh tốt nghiệp THPT vào học nghề. Theo Báo Tin Tức, ghi theo số liệu Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), số lượng học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) vào học giáo dục nghề nghiệp (cao đẳng, trung cấp) chiếm khoảng 28% tổng số học tốt nghiệp THPT mỗi năm. Như vậy, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT vào học tại các cơ sở GDNN chưa đạt được mục tiêu của Quyết định số 522/QĐ-TTg là 40% học sinh tốt nghiệp THPT vào học giáo dục nghề nghiệp.

.

.

--- HỎI 1: Biden nói, "Nhiều triệu dân Mỹ làm việc cực nhọc sẽ không còn lo bị tính hóa đơn y khoa bất ngờ."

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Biden nói về giá thuốc biên toa ở trường cao đẳng cộng đồng Daniel Technology Center of Germanna Community College hôm 10/2/2022 tạ Culpeper, Virginia. Biden cũng hứa là dân Mỹ sẽ khỏi lo chuyện nhận lãnh hóa đơn y tế bất ngờ. Bởi vì luật mới có tên là No Surprises Act, hiệu lực từ ngày 1/1/2022 sẽ bảo vệ dân Mỹ tránh nạn giá y tế cao ngất trời đối với chi phí ngoài mạng bảo hiểm y tế.

Hấu hết là đúng.

Chi tiết:

https://www.politifact.com/factchecks/2022/mar/01/joe-biden/bidens-blanket-statement-no-more-surprise-billing-/

.

--- HỎI 2: Cầu khỉ Miền Tây VN xuất hiện ở Đài Loan?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Theo bản tin RTI.

.

Trưng bày thành quả “sức mạnh phụ nữ di dân mới” trước thềm 8/3 tại Đài Nam

Khiết Nhi, RTI -- 28/2/2022

.

Trước ngày Quốc tế phụ nữ 8 tháng 3, Hiệp hội Tân Hướng Dương thành phố Đài Nam, Trạm phục vụ số 2 thành phố Đài Nam thuộc Sở Di dân đã kết hợp cùng với Cục Văn hóa thành phố và các đơn vị liên quan, tổ chức lễ trưng bày thành quả về “sức mạnh phụ nữ di dân mới” tại Viện bảo tàng mỹ thuật tưởng niệm Lưu Khải Tường ở khu Liuying (Đài Nam), để các gia đình di dân mới trên địa bàn và người dân xung quanh có thể cùng đến trải nghiệm văn hóa di dân mới đa dạng, phong phú.

Hoạt động lần này chủ yếu dùng cây tre và lá dừa để trang trí nghệ thuật, dàn dựng lại chợ phiên Đông Nam Á, trong đó cây “cầu khỉ” mang đậm bản sắc miền Tây Việt Nam đã được dựng lên và thu hút nhiều sự quan tâm của người tham gia hoạt động, nhiều người tham gia, bất kể người lớn hay các em nhỏ đều thích thú cởi giày, chân trần trải nghiệm đi qua cây cầu khỉ lắc lẻo.

Cầu khỉ là loại cầu xuất hiện đầu tiên tại miền quê Tây Nam bộ Việt Nam, do khu vực này sông ngòi chằn chịt, giao thông không thuận lợi, vật tư thiếu thốn, người dân địa phương đã nhanh trí dùng cây dừa hoặc tre thường thấy để làm thành cầu khỉ, và từ đó, cây cầu này trở thường phương tiện giao thông đặc sắc của miền sông nước đồng bằng sông Cửu Long.

Ngoài ra, ban tổ chức hoạt động còn mời các di dân mới Việt Nam, Indonesia, Campuchia, Trung Quốc đến biểu diễn vũ đạo với trang phục truyền thống; quầy trang trí nail và khám sức khỏe cũng thu hút rất đông người ghé thăm.

Theo người dẫn chương trình hoạt động Trần Kim Triều, các chị em di dân mới ngày thường vừa bận gia đình vừa bận công việc, họ chỉ có thể dùng thời gian buổi tối, cùng góp sức để trang trí cho hội trường hoạt động, cố gắng với mong muốn, “đưa văn hóa, khung cảnh quê hương vào trang trí, hi vọng giúp những người tham gia hoạt động có thể cảm thấy kinh ngạc và ấm áp.

Theo ông Hồ Bằng Tường- Chủ nhiệm Trạm phục vụ số 2 cho biết, triển lãm thành quả lần này đã mạng lại diện mạo mới cho ngôn ngữ, phong tục và văn hóa ẩm thực của di dân mới với người tham gia, cũng như giúp người dân có thể hiểu hơn về văn hóa của di dân mới. Ngoài ra, Sở Di dân cũng đang bắt đầu thụ lý xét tuyển “Học bổng đào tạo năng lực di dân mới và con em di dân mới”, trong đó bao gồm học bổng khuyến khích di dân mới tham gia thi chứng chỉ kỹ thuật, đào tạo năng khiếu xuất sắc dành cho con em di dân mới, thời gian hết hạn đăng ký là 14/3, muốn biết thêm thông tin có thể gọi điện thoại cho Trạm phục vụ số 2 theo số 06-5817404.

Chi tiết:

https://vn.rti.org.tw/news/view/id/2006846

.

.