Bush Tâm Sự: Con Gái Tôi Khóc Khi Trump Nói Vụ Sờ Mó

NEW YORK - Video năm 2005 trong đó tỉ phú địa ốc Trump khoe khoang các vụ sờ mó phụ nữ với nhà phỏng vấn Billy Bush đã làm con gái của chủ nhiệm hội luận truyền hình rơi lệ. Video 2005 ghi lại 1 sự kiện khi ông Bush làm chương trình “Access Hollywood” của NBC và ông Trump đang làm chương trình truyền hình thực tế “The Apprentice”.Khi 2 người nói chuyện về phụ nữ, ông Trump cười lớn và nói “Tôi không chờ – khi mình đã là ngôi sao, họ để cho bạn làm, có thể làm bất cứ việc gì, như chộp mông…”.Báo Washington Post thẩm lậu video kể trên hồi Tháng 10-2016, giữa lúc cao điểm của chu kỳ tranh cử 2016.Trong bình luận đầu tiên về video này, ông Bush nói qua chương trình Good Morning America của ABC “Đó là 1 thời khắc mạnh – con gái tôi bây giờ 16 tuổi gọi tôi và rơi lệ”.Ông an ủi con gái “Chớ lo”, nhưng con gái hỏi “Sao bố có thể cười với chuyện mà ông ta nói trên chuyến xe bus đó – tại sao bố có thể cùng đùa cợt với chuyện ấy. Có gì là vui cười đâu?”.Đáp lại con gái Mary, ông Billy Bush xin lỗi. Ông bị NBC ngưng chức và ông xin thôi việc không lâu sau khi video 2005 bị thẩm lậu.Ông Bush muốn trở lại làm việc với kỹ nghệ truyền hình, đã trải qua 1 cuộc phỏng vấn dài với The Hollywood Reporter dự kiến đăng tải trong ấn bản ngày 24-5. Ông là anh em thúc bá của TT Bush.