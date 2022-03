CUỘC CHIẾN SINH TỬ VÌ TỰ DO, VÌ THẾ GIỚI TỰ DO



Tác giả: Viet Nguyen Trung

1. Putin đã lột mặt nạ như thế nào?

Cựu Tổng Thống Bush sau cuộc gặp Putin năm 2001 đã nói như thế này: “Tôi có cảm giác Putin là một phần linh hồn của mình… Ông ta rất đơn giản và đầy tin cậy“. Không chỉ Tổng Thống Bush, cả tầng lớp lãnh đạo phương Tây và hàng triệu triệu người Nga và trên thế giới đã có cái nhìn sai lầm về Putin.

Thực chất đằng sau cái vẻ ngoài của một lãnh đạo cải cách, đơn giản, quyết đoán, có Tâm đó là một con người với rất nhiều mâu thuẫn. Trong sâu tâm khảm của ông ta có một nỗi uất hận vì cuộc chiến tranh thế giới thứ 3 (chiến tranh lạnh) đất nước của ông ta đã thua thảm hại. Cho đến bây giờ ông ta vẫn cho rằng đây là thảm họa lớn nhất của Thế Kỷ. Nỗi uất hận này cũng rất giống với nỗi uất hận của Hitler khi nước Đức bại trận trong cuộc chiến tranh thế giới thứ Nhất. Trong những cuộc nói chuyện có thể nhận ra rằng Putin tâm đắc với sự tổ chức nhà nước cũng như phong cách lãnh đạo của Hitler cũng như Stalin (một lãnh đạo Liên Xô độc tài mà bàn tay nhuốm máu mấy chục triệu người). Từ lâu Putin âm thầm xây dựng một tổ chức nhà nước rất giống với mô hình của Hitler.

Có một Đảng cầm quyền đứng đằng sau (đối với Hitler đó là Đảng Công Nhân quốc gia XHCN Đức, với Putin đó là Đảng Nước Nga thống nhất). Đảng của Putin quy tụ tất cả các tầng lớp trong xã hội (trí thức, thể thao, văn hoá…). Putin cho lập ra một số Đảng khác như Đảng của Zirinovski… thực chất là con rối của Đảng nước Nga thống nhất. Bầu cử được tổ chức nhưng thực ra bằng việc kiểm soát truyền thông, chính quyền cũng như gian lận phiếu Đảng này bao giờ cũng giành chiến thắng áp đảo. Những người đối lập thật sự thì người thì bị đầu độc và tống vào tù với các tội danh ngụy tạo như Navalny, người thì bị đặt bom, bắn chết (chính trị gia nổi tiếng nhất Nhemsov bị bắn giữa ban ngày ngay sát điện Kremlin như một vụ hành quyết công khai của xã hội đen).

Có nhà tư tưởng để viết nên những hệ tư tưởng kiểu như Thế giới Nga, Nước Nga Mới… Nhà tư tưởng được coi là Patrushev, một người có uy tín trong Đảng không kém gì Putin.

Bộ máy tuyên truyền: Putin hiểu rằng truyền thông đóng vai trò rất quan trọng trong bầu cử, vì vậy sau khi lên nắm quyền ông ta đã biến truyền thông thành truyền thông nô lệ, bỏ túi, luôn bịa đặt và đưa thông tin sai lệch theo chỉ đạo của chính quyền (hiếm hoi chỉ có kênh truyền hình Doz, đài phát thanh thanh Tiếng Vọng Moscow, báo Báo Mới còn không chịu khuất phục nhưng cũng chịu vô vàn khó khăn và đàn áp). Goebbels của Đức Quốc Xã có sống lại cũng phải ngả mũ trước truyền thông nói dối của chính quyền Putin.

Bộ máy an ninh theo kiểu đàn áp , theo dõi, bắt bớ: Cơ quan an ninh quốc gia FSB (tiếp nối của KGB), Uỷ ban điều tra quốc gia. Những bộ máy này hoạt động rất giống nguyên tắc của Gestapo.

Xây dựng quân đội vững mạnh, hiện đại để đi xâm chiếm. Điều cũng giống của Hitler là quân đội này có Học Thuyết Chiến Tranh (Học thuyết Gerasimov).

Điều khác biệt của hệ thống chính quyền Putin so với Đức quốc xã là ở chỗ Chính Quyền này là mô hình có nhiều nét giống với một tổ chức tội phạm có tổ chức lớn với Putin như một Bố Già toàn quyền (nếu các bạn nghe các phát biểu của Putin cũng như các lãnh đạo cao cấp của ông ta nói thì sẽ thấy rất nhiều ngôn từ của xã hội đen trong đó. Câu nói của Bộ trưởng bộ ngoại giao Lavrov "Пацан сказал, пацан сделал" là câu nói điển hình. Đức quốc xã có lý tưởng, chính quyền của Putin ít lý tưởng, như một băng đảng tham nhũng nặng nề và phân chia quyền lợi cho tầng lớp thân hữu.



Quan niệm của Putin về trật tự thế giới rất nguy hiểm. Đối với ông ta không có khái niệm về luật pháp Quốc Tế, chỉ tồn tại lợi ích quốc gia. Ông ta chỉ muốn (và đã đề cập nhiều lần với các lãnh đạo khác) các nước lớn chia nhau ảnh hưởng ở các vùng khác nhau, áp đặt thể chế cũng như mọi thứ lên các nước phụ thuộc (Nga là vùng Liên Xô cũ, Đông Âu; Trung Quốc là Đông Nam Á; Mỹ là châu Mỹ…)

Là một cựu mật vụ với phong cách xã hội đen, dùng Học Thuyết Hybrid Warfare, lại gặp một phương Tây yếu kém và mềm yếu (đặc biệt là thời của Obama) Putin đã hết lần này đến lần khác thách thức thế giới văn mình (giúp chế độ độc tài ở Syria, đưa quân can thiệp ở châu Phi, Xâm lược Gruzia năm 2008, chiếm đóng Crimea và Donbass năm 2014, can thiệp bầu cử ở Mỹ, bắn máy bay dân sự của Malaysia...). Thế giới đã im lặng vì nghĩ rằng có lẽ ông ta sẽ dừng lại, nhưng không ông ta vượt qua hết ranh giới này đến ranh giới khác.

Và sáng sớm ngày 24-2-2022 ông ta mở cuộc chiến tranh tổng lực xâm lược Ukraine, một đất nước có chủ quyền và công khai đe dọa vũ khí hạt nhân với những nước dám giúp Ukraine.

Trước đó ông ta có một loạt bài phát biểu với những suy nghĩ đặc biệt nguy hiểm và mất kiểm soát. Thời khắc đã đến, ông ta đã tháo bỏ hoàn toàn mặt nạ của mình, hiện nguyên hình là một Hitler mới.

2. Những ngày đầu cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại

Năm 1941 Ukraine đã trải qua một chiến tranh vĩ đại chống phát xít Đức. Lúc đó người Ukraine đã hy sinh 6 triệu người. Hôm nay Ukraine lại đứng trước một kẻ độc tài phát xít mới, kẻ muốn tiêu diệt nhà nước Ukraine. Rất đau đớn là đòn tấn công từ nước Nga anh em, dân tộc mà Ukraine năm 1941 đã sát cánh chiến đấu và chiến thắng phát xít Đức. Dân tộc Ukraine và Nga là 2 dân tộc anh em. Hầu như người Nga nào cũng có họ hàng, bạn bè là người Ukraine và ngược lại. Putin vì mục đích ích kỷ của mình đã làm cho 2 dân tộc trở thành kẻ thù trên chiến trường. Điều đó sẽ không ai tha thứ cho ông ta.

Ukraine bị một kẻ thù mạnh hơn gấp nhiều lần đánh úp. Còn thế giới thì sao?

Phương Tây tỏ rõ sự yếu ớt và vô trách nhiệm của mình. Họ dự đoán thời gian Nga sẽ tấn công Ukraine, họ tham gia ngoại giao bằng cách như Đức và Pháp muốn bán rẻ Ukraine bằng việc ép Ukraine thực hiện thỏa thuận Minsco (một thỏa thuận sẽ làm Ukraine không bao giờ ngóc đầu lên được), họ giúp đỡ Ukraine dè dặt như kiểu Đức (một nước đầu tàu của châu Âu) ủng hộ 5000 cái mũ sắt. Một số nước khác như Ba Lan, Mỹ, Anh, các nước Baltic, Turkey… thì khá hơn. Trong đầu họ đã có sẵn kịch bản Ukraine sẽ đầu hàng sau 96 giờ. Họ vội vã đốt tài liệu, sơ tán công dân và di chuyển sứ quán. Mỹ, Đức, Pháp, những nước lớn trong Nato thì liên tục tuyên bố sẽ không gửi quân tham chiến (mặc dù họ có thể không nói gì về chuyện đó). Các hành động của họ vô hình chung làm Putin quyết tâm xâm lược Ukraine hơn rất nhiều. Ukraine đã bị bỏ lại một mình với kẻ thù hùng mạnh.

Thật cay đắng khi Tổng Thống Ukraine nói: Chúng tôi, những người Ukraine chiến đấu một mình với kẻ thù hùng mạnh. Những lực lượng mạnh nhất đã chọn giải pháp khoanh tay đứng nhìn.

Có những kẻ ủng hộ chế độ Putin, ủng hộ cuộc xâm lược này vì lợi ích, vì mục đích rõ ràng. Nhưng đa phần người dân trên thế giới (và có rất nhiều ở Việt Nam) người ta thờ ơ. Dường như họ đang xem một bộ phim hay. Họ tự bàn nhau xem bao giờ Kiev thất thủ, bao giờ Ukraine đầu hàng… Chiến tranh không phải phim ảnh. Chiến tranh là máu đổ, trong đó có cả máu của phụ nữ và trẻ em, là những cảnh chạy loạn, trú ẩn, là nỗi tuyệt vọng của mấy chục triệu con người. Tôi tự hỏi con người đối xử với nhau như vậy có tàn nhẫn quá không? Và ngày mai có thể những bộ phim như thế này có thể lại lặp lại trên quê hương của những kẻ thờ ơ!

Nhưng những gì xảy ra trong những ngày đầu chiến tranh đã thay đổi nhận thức của thế giới. Những gì người Ukraine, dân tộc Ukraine đã làm được thật đáng khâm phục và vượt qua mọi suy nghĩ của thế giới.

Putin đưa quân đội với số lượng lớn binh lính, khí tài hiện đại nhất vào Ukraine với mục đích loại bỏ chính quyền, tiêu diệt nhà nước Ukraine, dựng lên một chính phủ mới. Ông ta kêu gọi quân đội Ukraine đầu hàng vô điều kiện. Trong những ngày đầu chiến tranh đã lộ rõ sự man rợ của chính quyền Putin. Ông ta cho lập ra một danh sách các chính trị gia hàng đầu của Ukraine, những người yêu nước, đứng đầu danh sách là Tổng Thống Ukraine và gia đình ông ta. Các đội đặc nhiệm đặc biệt đã được cử đi và nhận lệnh tiêu diệt (giết) những người trong danh sách này. Tên lửa của quân đội Nga đã bắn vào nhiều mục tiêu dân sự trong đó có những toà nhà chung cư. Quân đội Nga đã chiếm nhà máy điện hạt nhân Chernobyl (để uy hiếp toàn thế giới, đặc biệt là châu Âu khi cần?). Điều này thì chính quyền Putin còn vượt qua cả Hitler về độ man rợ!

Trái ngược với những tính toán của chính quyền Putin, những suy đoán của cả thế giới Ukraine đã không đầu hàng mà cả dân tộc đã chiến đấu rất anh hùng và quả cảm. Bỏ qua các sự khác biệt về suy nghĩ, người dân, chính trị gia… đoàn kết quanh Tổng Thống.

Tổng Thống Ukraine, người mà rất nhiều người chỉ trích vì sự thiếu chuyên nghiệp, dùng người sai, người mà những người Việt đáng xấu hổ gọi là “thằng hề“ (mặc dù ông ta tốt nghiệp trường Luật, là người viết kịch bản hài được 23 nước đặt mua, là chủ sở hữu của những chương trình truyền hình có hàng triệu người xem…, một triệu phú và trên hết là một Tổng Thống do 40 triệu người Ukraine bầu lên) nhưng trong thời khắc quyết định vận mệnh của dân tộc, đất nước ông đã hành động như một Anh Hùng. Các nước phương Tây đã đề nghị đưa ông di chuyển xuống Lvov để lãnh đạo phong trào kháng chiến nếu cần. Họ đề nghị như vậy vì biết kế hoạch muốn tiêu diệt ông của chế độ Putin. Ông đã quyết định ở lại cùng gia đình và tuyên bố: Tôi ở đây, gia đình tôi ở đây. Chúng tôi sẵn sàng chiến đấu và chết ở Kiev! Lãnh đạo cuộc chiến, đàm phán với các nước qua điện thoại, liên tục đăng các bài đầy lửa lên mạng xã hội. Thật đáng khâm phục! Cựu Tổng Thống Ukraine Poroshenko cũng cầm súng chiến đấu.

Cả dân tộc với khí thế ngút trời chống lại kẻ thù. Chỉ mấy ngày thôi đã có biết bao tấm gương về lòng quả cảm sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ Tổ Quốc: 13 chiến sỹ biên phòng trên đảo Zme Inui khi tàu chiến Nga kêu gọi đầu hàng, họ đã từ chối và quân Nga đã dùng tên lửa. Tất cả đã hy sinh. Một người lính mới 19 tuổi đặt bom phá hủy cầu để ngăn bước tiến quân Nga. Khi cảm thấy không kịp cậu đã kích hoạt cho bom nổ và đã hy sinh. Một phi công trẻ, người được gọi là hồn ma Kiev trong 1 ngày đã bắn rơi 6 tiêm kích của Nga. Rất nhiều, rất nhiều những tấm gương anh dũng sẵn sàng xả thân vì đất nước. Ở các điểm tòng quân người ta xếp hàng dài để đi chiến đấu. Lực lượng tình nguyện đi bảo vệ các thành phố đến ngày hôm qua đã có 37000 người ghi tên và nhận vũ khí. Nhìn những người thanh niên trẻ măng cả trai và gái cùng những người trung niên đầu đã bạc sát cánh cùng nhau, nhận vũ khí để chống quân chủ lực Nga mà xót xa và khâm phục.

Sự kiên cường của quân đội Ukraine đã làm phá sản hoàn toàn kế hoạch đánh nhanh, thắng nhanh của Putin và đã làm cho phương Tây xấu hổ. Ukraine đã từng giờ thay đổi nhận thức của thế giới. Lương tri của thế giới văn minh đã thức tỉnh. Khắp nơi trên thế giới người ta hướng về Ukraine, lên án hành vi xâm lược của nước Nga, biểu tình chống chiến tranh ở khắp nơi trên thế giới. Các chính trị gia cũng không thể đứng ngoài cuộc được nữa. Họ buộc phải giúp đỡ Ukraine vũ khí, tiền bạc, trừng phạt Nga. Những người có lương tri trên thế giới gọi Putin theo đúng bản chất của ông ta. Tổng thống Tiệp Zeman, người rất thân thiết với Putin đã nói rằng mình bị lừa, lên án chiến tranh. Các cựu chính trị gia như cựu thủ tướng Pháp… , những người đang nằm trong bộ máy quản lý của các tập đoàn kinh tế nhà nước của Nga đều xin ra khỏi các tổ chức đó. Các sự kiện thể thao rút khỏi Nga, các tổ chức thể thao hủy các hợp động tài trợ với các công ty Nga… Ukraine nhận được sự hỗ trợ lớn trên toàn thế giới. Nước Nga trở thành một thằng hủi trên thế giới. Đó là “di sản“ của Putin. Người Nga có lẽ còn cần rất nhiều năm để gột rửa bùn bẩn mà Putin đã đổ lên mỗi người Nga, giống như xưa kia người Đức mất nhiều năm để gột rửa bùn bẩn Hitler đã đổ lên mỗi người dân Đức.

Nhưng cũng phải cay đắng thừa nhận rằng cái giá mà người Ukraine nhận được sự ủng hộ của thế giới được trả bằng rất nhiều máu của người Ukraine.

3. Tương lai Ukraine

Những kết quả ban đầu rất lạc quan. Nhưng Putin không dễ bỏ cuộc. Cuộc chiến này có giá rất lớn với Putin và chế độ của ông ta. Nếu thua chế độ này sẽ sụp đổ và ông ta mất hết. Vì vậy trước mắt sẽ là những cuộc chiến sinh tử. Nga điều thêm 40000 quân, Putin muốn ký lệnh tổng động viên, hôm nay Belarus có thể tham chiến, Tổng Thống Belarus Lukashenko tuyên bố về chiến tranh thế giới thứ 3, 12000 quân Chechnya khát máu nhất đã được gửi đến Ukraine. Ngày hôm nay Putin đã mang vũ khí hạt nhân ra dọa thế giới..., Ukraine kêu gọi các chiến binh nước ngoài chiến đấu vì giá trị của thế giới văn minh.

Trong thời Putin chúng ta nhìn thấy khi không đạt được mục đích quân sự ban đầu chế độ Putin sẵn sàng nhằm vào dân thường như cuộc chiến Chechnya khoảng 30000 người đã bỏ mạng hoặc nhằm vào thành phố như trong cuộc chiến Syria thành phố cổ Aleppo hơn 2000 năm tuổi đã bị san bằng. Khả năng thiệt hại lớn về dân thường hoặc những thành phố cổ tuyệt vời như Kiev bị san bằng hoàn toàn có thể xảy ra.

Tôi muốn trích dẫn lại bài viết tôi viết ngày 20-2-2022:

Hôm nay tại Ukraine quyết định tương lai của thế giới hay ít nhất là quyền tự quyết của các quốc gia và dân tộc nhỏ. Nếu Nga đàn áp thành công Ukraine, Trung Quốc sẽ nhìn Việt Nam và Đài Loan theo kiểu khác. Hôm nay Putin gây chiến với Ukraine mà không bị trừng phạt gì thì ngày mai lửa có thể cháy ngay trên mảnh đất chúng ta đang sống. Hãy nhìn, hãy hiểu, hãy tư duy, nếu không ủng hộ Ukraine thì ít nhất không ủng hộ những hành động xâm lược của Putin!

Rồi cuối cùng Văn Minh, Cái Thiện cũng sẽ thắng! Chế độ độc tài của Putin sẽ sụp đổ! Tôi có niềm tin như vậy!

Cuộc đời này người ta thường nói :cái Thiện thắng cái Ác, nhưng thực tế thường cái Ác thắng cái Thiện. Điều quan trọng là cái Thiện đừng hùa theo cái Ác, và giữ được cái Thiện khi cái Ác ngự trị, đó chính là mục đích của cuộc sống, là Đạo của cuộc đời!

Cả thế giới văn minh cần đoàn kết lại để chống lại độc tài, chống lại nước Nga phát xít mới, chống lại một Putin điên khùng, mất kiểm soát, kẻ đang nắm trong tay vũ khí hạt nhân đủ hủy diệt cả hành tinh. Hãy cùng nhau làm điều có thể trong sức lực của mình: người Ukraine chiến đấu vì Ukraine, người thì ủng hộ Ukraine bằng việc phản đối chiến tranh, có thể chỉ là những bài viết, chia sẻ tích cực, có thể chỉ là không đồng tình với chiến tranh. Những ngày tới sẽ quyết định tất cả điều gì sẽ thắng. Ukraine đã có sự ủng hộ quốc tế. Ukraine cần lắm sự ủng hộ của những người Nga yêu hòa bình!

Năm 480 trước công nguyên 300 chiến binh Sparta đã hy sinh thân mình trong cuộc chiến với quân Ba Tư để bảo vệ nền văn minh Hy Lạp. Hôm nay, sau hơn 2500 năm ở Ukraine, người Ukraine chiến đấu vì thế giới Tự Do, vì tự do, vì quyền tự quyết của các dân tộc nhỏ chống lại các thế lực độc tài muốn bắt dân tộc mình và cả các dân tộc khác sống theo những giá trị của họ. Hãy ủng hộ người Ucraina, những người đang đấu tranh cho hòa bình, cho Tự Do và thế giới Tự Do.

Rồi bão táp sẽ nổi lên đốt cháy những kẻ xâm lược, đốt cháy những kẻ độc tài muốn mang chiến tranh đến thế giới này, muốn bắt các dân tộc nhỏ làm nô lệ.

Tôi muốn kết thúc bài viết bằng câu của các Anh Hùng Maidan:

Слава Украине! (Vinh quang thay Ukraine!)

Героям слава! (Vinh quang thay các Anh Hùng)

Trời Đất sẽ ở bên!

Hà Nội đêm 26-2-2022.

Viet Nguyen Trung

Viết trong đêm không ngủ vì Ukraine!