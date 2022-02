Video xe tăng Nga hết xăng, lạc đường, bị dân Ukrain chọc quê. Putin báo động sẵn sàng vũ khí nguyên tử. Ukraine đồng ý hòa đàm với Nga, họp ở biên giới Belarus. Ukraine đã đẩy lui quân Nga để tái chiếm Kharkiv. Ukraine kiện Nga về tội ác chiến tranh nhắm vào thường dân. Putin bị lột chức Chủ Tịch Danh Dự Liên Đoàn Nhu Đạo Quốc Tế. Ngoại trưởng Anh: bắt đầu ngày tàn cho Putin. Khoảng 368,000 ngườ

Putin báo động sẵn sàng vũ khí nguyên tử. Ukraine đồng ý hòa đàm với Nga. Nga thiệt hại: 4,300 lính bị giết, mất 27 phi cơ, 26 trực thăng, 146 xe tăng, 706 xe thiết giáp. Vệ tinh Starlink của SpaceX đã giúp nối Ukraine vào mạng Internet.

- Video xe tăng Nga hết xăng, lạc đường, bị dân Ukrain chọc quê. Putin báo động sẵn sàng vũ khí nguyên tử. Ukraine đồng ý hòa đàm với Nga, họp ở biên giới Belarus. Ukraine đã đẩy lui quân Nga để tái chiếm Kharkiv. Ukraine kiện Nga về tội ác chiến tranh nhắm vào thường dân. Putin bị lột chức Chủ Tịch Danh Dự Liên Đoàn Nhu Đạo Quốc Tế. Ngoại trưởng Anh: bắt đầu ngày tàn cho Putin. Khoảng 368,000 người tỵ nạn, rời khỏi Ukraine. Nga thiệt hại: 4,300 lính bị giết, mất 27 phi cơ, 26 trực thăng, 146 xe tăng, 706 xe thiết giáp. Trang web Điện Kremlin bị đánh sập. Belarus dọa đưa đặc công nhảy vào Ukraine để cứu công dân Belarus đang bị "đấm đá." Các vệ tinh Starlink của SpaceX đã giúp nối Ukraine vào mạng Internet. Tay không cản xe tăng Nga.

- Tài sản 22 người giàu nhất nước Nga bốc hơi $39 tỷ đô trong chưa tới 24 giờ vì chỉ số thị trường Nga giảm 33%

- Ghi ơn ngành Y tế. Lớp 1 đến 6 ngoại thành Hà Nội dừng học trực tiếp từ ngày mai. F0 Hà Nội tự mua kit test, chật vật chờ xét nghiệm để được "công nhận". Cẩn trọng khi mua điều hòa Panasonic, quạt Philips, lọc không khí… quảng cáo ức chế, diệt virus COVID-19. 92% người dân Việt Nam muốn mua nhà để an cư. Tín hiệu vui của doanh nghiệp xuất khẩu ở SG.

- cựu Bộ Trường Tư Pháp Bill Barr in sách mới, chỉ trích Donald Trump, thúc giục Đảng Cộng Hòa tìm lãnh tụ khác

- nói trước hội nghị CPAC, Trump lần nữa ca ngợi Putin "rất thông minh, còn lãnh đạo của chúng ta rất ngu khờ"

- họp hội nghị CPAC, DB Cộng Hòa Matt Gaetz đòi dẹp cuộc điều tra vụ Gaetz dan díu sex với gái vị thành niên.

- lãng mạn hóa phim cao bồi: Tennessee xét dự luật cho dân sự mang súng có quyền đóng vai cảnh sát

- sắp đổi giờ, vào ngày 13/3/2022 lúc 2 giờ sáng, hầu hết nước Mỹ sẽ vặn đồng hồ tới thêm 1 tiếng đồng hồ.

- thăm dò McLaughlin Poll: 57% dân nói Mỹ đang suy thoái kinh tế, khởi sự từ đầu đại dịch tháng 2/2020

- cụ bả có ít nhất 4 giờ/ngày làm việc nhà sẽ giảm 20% rủi ro chết vì đột quỵ, giảm 62% rủi ro tử vong vì tim.

- HỎI 1: Trả nợ vay thời đi học, 93% người vay chưa sẵn sàng trả nợ tiếp tục từ ngày 1/5/2022? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Bé sơ sinh Nam Hàn giảm kỷ lục? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB- 27/2/2022) --- Theo một bản tin trên báo Wall Street Journal, cựu Bộ Trường Tư Pháp Bill Barr đã đề nhiều phần trong sách mới của ông để chỉ trích Donald Trump và thúc giục Đảng Cộng Hòa tìm lãnh tụ khác.

Sách sắp phát hành của Barr có tên là “One Damn Thing After Another” (Cứ mãi tệ hại này rồi lại tệ hại khác) mô tả về cuộc chiến giữa Barr với Trump, Barr cũng chỉ trích chuyện Trump vu khống gian lận bầu cử 2020 và nói thẳng rằng Trump thua phiếu.

Barr nói Trump không có khả năng lãnh đạo vì tính nóng và thiếu sức mạnh thuyết phục cần thiết. Barr nói Cộng Hòa cần 1 lãnh đạo mới trẻ hơn, cùng nghị trình với Trump nhưng không có thái độ sai trái ngang ngược như Trump.

--- Trump lập lại rằng Putin thông minh cực kỳ... Nói chuyện trong hội nghị bảo thủ CPAC hôm Thứ Bảy, Trump lại ca ngợi Tổng Thống nga Vladimir Putin, bất kể nhiều chuyêng ia đang nói hành vi Putin ở Ukraine mangt ính hình sự, là tội phạm chiến tranh.

Trump nói trong CPAC hôm Thứ Bảy 26/2/2022 rằng hôm trước (Thứ Sáu) có phóng viên hỏi tôi, tôi nói Putin thông minh, rất thông minh, tôi muốn nói rằng Vâng, Putin thông minh, rồi Trump nói NATO và Mỹ chỉ trả lời bằng trừng phạt, rất yếu đuối, vì Putin nói "quý vị trừng phạt tôi hơn 25 năm năm rồi... Trump nhấn mạnh: "Vấn đề là, Trump rất thông minh, còn lãnh đạo của chúng ta quá ngu dại, ngu ngốc..."

--- Putin hôm Chủ Nhật ra lệnh lực lượng vũ khí nguyên tử Nga đặt trong tình trạng báo động cao, sẵn sàng bắn vũ khí nguyên tử, để trả lời "các tuyên bố hung hăng" từ các lãnh đạo NATO và lệnh trừng phạt từ Tây phương.

Đại sứ Mỹ tại LHQ Linda Thomas-Greenfield nói hôm Chủ Nhật rằng Putin báo động nguyên tử là leo thang chiến tranh Ukraine một cách "khôngt hể chấp nhận" được.

Văn phòng Tổng Thống Volodymyr Zelensky nói đồng ý hòa đàm với Nga, sẽ gửi 1 phái đoàn tới gặp phái đoàn Nga ở gần biên giới Ukraine/Belarus. Thương thuyết là "vô điều kiện" theo văn phòng TT Ukraine.





Alexander Lukashenko, Tổng Thống Belarus, cam kết là "tất cả phi cơ, trực thăng và dàn phi đạn trên lãnh thổ Belarus vẫn ở mặt đất trong khi phái đoàn Ukraine di chuyển, nói chuyện và trở về."

Kharkiv, thành phố lớn thứ nhì Ukraine bị mất về tay quân Nga và rồi được Ukraine tái chiếm, theo lời Tư Lệnh biệt khu Kharkiv là Oleh Synegubov hôm Chủ Nhật. Tác chiến đường phố dữ dội ở Kharkiv cả đêm Thứ Bảy và sáng Chủ Nhật.

Synegubov nói rằng quân Ukraine đã đánh bật quân Nga ra khỏi Kharkiv, trong khi quân Nga tiếp tục tấn công vào từ ba hướng Lipetsk, Vovchansk và Belgorod.





Vladimir Putin đã bị ngưng chức Chủ Tịch Danh Dự Liên Đoàn Nhu Đạo Quốc Tế (International Judo Federation - IJF), theo lời Ban giám đốc IJF hôm Chủ Nhật 27/2/2022 vì đã xâm chiếm Ukraine.

Putin, 69 tuổi, là võ sư đai đen Judo, say mê môn võ này và từng viết sách nhan đề "Judo: History, Theory, Practice" (Nhu Đạo: Lịch sử, Lý thuyết, Thực tập).

Mỹ và các đối tác phương Tây đưa ra thông báo rằng một số ngân hàng Nga sẽ bị cấm sử dụng hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT. Bản tin NHK nói đây được coi là một trong những biện pháp trừng phạt kinh tế cứng rắn nhất có thể. Các quốc gia chỉ ra trong một tuyên bố chung hôm thứ Bảy rằng lệnh cấm sẽ có hiệu lực trong vài ngày tới.

Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên Ngân hàng Toàn cầu (SWIFT), là một hệ thống liên lạc được các tổ chức tài chính trên thế giới sử dụng để chuyển tiền và giao dịch xuyên biên giới. Tuyên bố trên nhấn mạnh rằng các ngân hàng Nga trong danh sách bị cấm sẽ không được kết nối với hệ thống tài chính quốc tế, điều này sẽ làm suy yếu các hoạt động toàn cầu của những ngân hàng này.

Một số quốc gia đã do dự trong việc cấm Nga kết nối với SWIFT, vì động thái này có thể tác động đến những nước châu Âu hiện đang nhập khẩu năng lượng từ Nga, và có thể khiến giá năng lượng toàn cầu tăng lên. Tuy nhiên, Nga tiếp tục tấn công Ukraine, do vậy các đồng minh phương Tây có lẽ đã cảm thấy rằng cần phải có các biện pháp mạnh mẽ hơn.





Ukraine đã nộp đơn kiện Nga ra tòa quốc tế International Court of Justice, theo lời Tổng Thống Zelensky. Zelensky nói Ukraine kiện Nga về tội ác chiến tranh nhắm vào thường dân, kể cả trẻ em.

Hiện thời có khoảng 368,000 người rời khỏi Ukraine từ khi Nga tấn công từ Thứ Năm, theo lời Cao Ủy Tỵ Nạn LHQ hôm Chủ Nhật, tiên đoán con số tỵ nạn sẽ còn tăng.





Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine là Hanna Malyar nói hôm Chủ Nhật là có khoảng 4,300 lính Nga bị giết ở Ukraine từ ngày 24/2 tới 26/2/2022. Bà thêm, Nga mất 27 phi cơ, 26 trực thăng, 146 xe tăng, 706 xe thiết giáp, và nhiều thiết bị khác.

Malyar nhấn mạnh con số này không chính xác, vì nhiều báo cáo từ chiến trường về Bộ trễ một ngày mới tới. Thêm nữa, các trận đánh ban đêm rất khó nói chính xác con số thiệt hại của Nga.

Một video dài 1 phút cho thấy 1 người Ukraine leo lên xe tăng Nga, bị rớt xuống, quỳ lạy trước mũi xe tăng, làm xe tăng phải lái chệch qua hướng trái để tránh.

Video dài 1 phút:



https://youtu.be/A9TT9kquME0

Ngoại trưởng Anh Liz Truss nói hôm Chủ Nhật rằng bây giờ có thể là khởi đầu kết thúc cho Putin, và cảnh báo cuộc chiến có thể kéo dài nhiều năm và rất nhiều đổ máu. Bà nói Nga phải rút quân trước rồi mới thương thuyết với Ukraine sau vì không thể chỉa súng vào đầu người ta mà gọi là thương thuyết. Bà nói trừng phạt kinh tế Nga sẽ chậm ảnh hưởng, bây giờ Châu Âu đang tìm lối mua dầu khác.

Lukashenko, Tổng Thống Belarus, nói đặc công Belarus có thể sẽ nhảy vào Ukraine để cứu công dân Belarus đang bị "đấm đá, sách nhiễu." Ông cũng vu khống rằng Belarus đang bị Ukraine khiêu kh1ich.

Công ty SpaceX của Elon Musk đã nối Internet cho Ukraine qua mạng lưới vệ tinh sau khi Phó Thủ Tướng Ukraine xin giúp. Phó Thủ Tướng Mykhailo Fedorov iphóng tweet xin Musk giúp: "Trong khi ông tìm cách chiếm thuộc địa Sao Hỏa, Nga đang xâm chiếm Ukraine. Trong khi phi thuyền của ông thành công hạ cánh địa cầu từ không gian, phi đạn Nga tấn công dân Ukraine chính tôi."

Các vệ tinh Starlink của SpaceX đã giúp nối Ukraine vào mạng Internet, và sẽ có nhiều trạm nối (terminals) thiết lập để nối sóng nhiều hơn cho Ukraine. Starlink là mạng lưới 2,000 vệ tinh bay ở cao độ thấp để cung cấp mạng Internet cao tốc cho những người sử dụng qua trạm terminal với công ty.

--- Trang web Điện Kremlin lại bị tin tặc đánh sập hôm Thứ Bảy. Trang kremlin.ru bị sập cùng với 5 mạng chính quyền Nga khác, theo cơ quan truyền thông Ukraine. Nơi này cũng nói các băng tần TV Nga cũng bị ti tặc xâm nhập để cho hát nhạc Ukraine.

--- Một video nói tiếng Ukraine cho thấy một công dân nước này đang lái xe hơi tới ngang một xe tăng Nga cùng với vài người lính Nga ngơ ngác như lạc đường, mới hỏi, "Các anh hư xe [tăng] phải không? Hư xe hả?"

Một người Nga đáp, "Hết xăng." Người lái xe hơi mới nói, "Có muốn tui kéo xe các bạn về Nga không?" Các lính Nga bật cười lớn, và nói họ không biết sẽ đi đâu.

Người lái xe hơi nói, Phe chúng tôi thắng rồi, còn phe người Nga các anh đang đầu hàng," rồi nói có những người lính lái các xe tăng khác đã nói họ lạc đường rồi, không biết đi đâu nữa.

Video dài 1:03 phút:



https://youtu.be/14gVDF2b1vA

--- Tài sản của 22 người giàu nhất nước Nga đã cùng bốc hơi $39 tỷ đôla trong chưa tới 24 giờ đồng hồ sau khi lính Nga tấn công vào Ukraine, theo chỉ số Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Tài sản bị bốc hơi sau khi chỉ số thị trường Nga MOEX Russia Index sụp và sụt giá 33% hôm Thứ Năm. Người mất tiền nhiều nhất là Vagit Alekperov, chủ tịch hãng dầu Lukoil, có tài sản bốc hơi 1/3 chỉ trong một ngày sau khi giá cổ phần công ty giảm 32% hôm Thứ Bảy.

Bây giờ, Alekperov có tài sản $13 tỷ đôla, giảm từ $19.2 tỷ đôla, theo Bloomberg.

Trong khi đó Vladimir Potanin, được xem là người giàu nhất nước Nga (không ai biết Putin có tài sản bao nhiêu), mất $3 tỷ đôla sau khi giá cổ phiếu Norilsk Nickel, nơi ông là Chủ tịch, sụt mất 26%.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. tính từ 16h ngày 26/02 đến 16h ngày 27/02, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 86.990 ca nhiễm mới, trong đó 24 ca nhập cảnh và 86.966 ca ghi nhận trong nước (tăng 8.996 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 58.680 ca trong cộng đồng).

.

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (11.517), Quảng Ninh (5.997), Lạng Sơn (4.960), Hưng Yên (3.225), Bắc Ninh (3.037), Nghệ An (2.941), Nam Định (2.764), Vĩnh Phúc (2.758), Phú Thọ (2.565), Sơn La (2.509), Tuyên Quang (2.350), Hòa Bình (2.298), Lào Cai (2.272), Hải Dương (2.226), Hải Phòng (2.114), Ninh Bình (2.031), Đắk Lắk (2.012), Bắc Giang (1.999), Yên Bái (1.994), TP. Hồ Chí Minh (1.969), Thái Bình (1.733), Hà Giang (1.708), Thái Nguyên (1.496), Quảng Bình (1.351), Khánh Hòa (1.260), Cao Bằng (1.141), Bình Phước (1.118), Điện Biên (1.118), Bình Định (1.048), Đà Nẵng (978), Thanh Hóa (859), Gia Lai (846), Hà Nam (818), Bình Dương (799), Quảng Trị (757), Phú Yên (749), Hà Tĩnh (742), Lâm Đồng (702), Bà Rịa - Vũng Tàu (669), Cà Mau (547), Đắk Nông (512), Quảng Nam (462), Quảng Ngãi (258), Tây Ninh (241), Bình Thuận (221), Thừa Thiên Huế (205), Bến Tre (202), Kon Tum (199), Bạc Liêu (143), Vĩnh Long (135), Đồng Nai (79), Kiên Giang (78), Trà Vinh (73), Long An (58), Cần Thơ (50), An Giang (27), Ninh Thuận (18), Đồng Tháp (11), Hậu Giang (6), Tiền Giang (6), Bắc Kạn (5).

Số bệnh nhân tử vong:

Lớp 1 đến 6 ngoại thành Hà Nội dừng học trực tiếp từ ngày mai.

Ghi ơn ngành Y tế

F0 Hà Nội tự mua kit test, chật vật

Cẩn trọng khi mua

92% người dân Việt Nam muốn mua nhà để an cư

Tín hiệu vui của doanh nghiệp xuất khẩu ở SG

- Từ 17h30 ngày 26/02 đến 17h30 ngày 27/02 ghi nhận 94 ca tử vong tại: + Tại TP. Hồ Chí Minh (2) trong đó 1 ca từ Sóc Trăng chuyển đến. + Tại các tỉnh, thành phố khác: Hà Nội (17), Nam Định (7), Bắc Giang (5), Bình Định (5), Thanh Hóa (5), Ninh Bình (4), Quảng Bình (4), Bạc Liêu (3), Bình Thuận (3), Đà Nẵng (3), Kiên Giang (3 ca trong 02 ngày), Lào Cai (3), Phú Thọ (3), Quảng Ninh (3), Thái Nguyên (3), Bà Rịa - Vũng Tàu (2), Bắc Ninh (2), Gia Lai (2), Lâm Đồng (2 ca trong 02 ngày), Quảng Ngãi (2), Bình Dương (1), Cà Mau (1), Đắk Nông (1), Đồng Nai (1), Đồng Tháp (1), Hà Tĩnh (1), Hải Dương (1), Hòa Bình (1), Quảng Trị (1), Tây Ninh (1), Trà Vinh (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 92 ca.Báo SKĐS - UBND TP. Hà Nội vừa có quyết định cho cấp tiểu học và khối lớp 6 chuyển sang học trực tuyến từ ngày mai, 28/2, theo đề xuất của Sở GD&ĐT Hà Nội. UBND thành phố thống nhất đề xuất của Sở GD&ĐT tại Tờ trình số 467/TTr-SGDĐT ngày 27/2 về việc cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 ở 18 huyện, thị xã chuyển trạng thái dạy học trực tiếp tại trường sang hình thức học trực tuyến để phòng, chống dịch COVID-19. UBND thành phố giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp Sở Y tế chủ động cập nhật về chỉ đạo công tác phòng, chống dịch của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan để kịp thời hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện bảo đảm đúng quy định.. SKĐS - Hôm nay, ngày 27/2, ngày truyền thống của ngành Y tế. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nói: "Hai năm qua là khoảng thời gian thử thách đầy cam go đối với đội ngũ thầy thuốc. Những chiến sĩ áo trắng đã âm thầm, lặng lẽ dấn thân, cống hiến, hy sinh tình cảm và lợi ích cá nhân để mang lại cuộc sống bình an cho người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc. Họ đã không chọn việc nhẹ nhàng."Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, chỉ tính đợt dịch thứ 4 (tháng 4/2021 đến nay), ngành y tế đã huy động một lực lượng lớn nhất từ trước đến nay với hơn 25 nghìn giáo sư, y bác sĩ, các cán bộ, nhân viên y tế và sinh viên các trường y dược hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch. Hàng trăm nghìn cán bộ y tế thường xuyên, ngày đêm quả cảm nơi tuyến đầu, đối diện hiểm nguy tính mạng, sức khỏe, đã có khoảng 3.000 cán bộ y tế bị nhiễm COVID-19 và hơn 10 trường hợp đã hy sinh, thực sự là những "chiến sĩ áo trắng" dấn thân thực hiện sứ mệnh cao cả của mình".chờ xét nghiệm để được "công nhận". Báo Lao Động. Tại nhiều trạm y tế, ngoài việc phải tự túc mua kit test COVID-19, F0 đang phải xếp hàng dài để chờ xét nghiệm và làm các thủ tục để được "công nhận" là F0. Những ngày gần đây, nhiều người dân tại Hà Nội tỏ ra bức xúc về việc nhiều trạm y tế phường, xã yêu cầu người dân phải tự mang kit test COVID-19 từ nhà đến trạm hoặc nộp 80.000 đồng để được nhân viên y tế test nhanh SARS-CoV-2, gây khó khăn cho người dân. Nhiều người cũng tỏ ra lo ngại trước việc không biết phải mua bộ kit test nào mới đảm bảo chất lượng và đúng với quy định của ngành y tế vì thị trường đang bán tràn lan các loại sinh phẩm xét nghiệm, giá cả "nhảy múa", thậm chí "cháy hàng" không có để mua.điều hòa Panasonic, quạt Philips, lọc không khí… quảng cáo ức chế, diệt virus COVID-19. Báo SKĐS - Hàng loạt sản phẩm như: điều hòa nhiệt độ, quạt khử trùng, thẻ COVID, máy lọc không khí… vừa được Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đưa ra khuyến cáo đến người tiêu dùng cần cẩn trọng trước khi mua. Cục CT&BVNTD khuyến cáo người dân nên tỉnh táo, tìm hiểu kỹ thông tin trước khi mua các sản phẩm có công dụng liên quan đến chức năng ngăn ngừa hoặc diệt COVID-19.. Báo Thanh Niên. Nhu cầu về nhà ở của người Việt rất lớn. Tuy nhiên, việc giá quá cao và tăng nhanh cộng với thu nhập bị giảm sút do tác động của dịch Covid khiến việc tiếp cận nhà ở của người dân ngày càng khó khăn. Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó tổng giám đốc Batdongsan.com.vn, thông tin, đa số người được khảo sát (92%) mong muốn và có ý định mua bất động sản/ nhà ở trong tương lai, trong đó có hơn một nửa đang tìm mua nhà trong vòng 2 năm tới. TP.HCM, Hà Nội là 2 địa điểm được nhiều người lựa chọn mua nhất, tiếp đến là các tỉnh tiếp giáp 2 thành phố lớn này. Trong số này, 55% người Việt muốn mua nhà liền thổ và 25% muốn mua chung cư.. Tin VOV. Mở cửa trở lại sau giãn cách xã hội, nhiều doanh nghiệp ở TP.HCM nhanh chóng đã đẩy mạnh sản xuất và nhận được nhiều đơn hàng hơn trước. Đây là tín hiệu tích cực cho doanh nghiệp xuất khẩu trong giai đoạn phục hồi và phát triển sau làn sóng dịch bệnh COVID-19 lần thứ 4. Gần 2 thángđầu năm nay, Công ty Cổ phần hàng tiêu dùng Phúc Sinh, xuất khẩu được 700 container sản phẩm cà phê, hồ tiêu sang thị trường châu Âu, Mỹ và Bắc Mỹ… lượng hàng xuất khẩu của công ty đã tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Theo doanh nghiệp, khi dịch bệnh một số nước có dấu hiệu chững lại thì nhu cầu tiêu dùng hàng thực phẩm thiết yếu gia tăng nên doanh nghiệp nhận thêm nhiều đơn hàng hơn.---hôm Thứ Bảy, Dân Biểu Cộng Hòa Matt Gaetz (Florida) nói rằng Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện nên kết thúc cuộc điều tra cdo Bộ Tư Pháp đang xem xét xem có phải Gaetz đã lliên hệ vụ dan díu sex với một thiếu nữ vị thành niên.Bản thân Dân biểu Gaetz cũng đang là 1 thành viên Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện, trước đây nói là ông muốn nắm quyền Chủ Tịch Ủy Ban này nếu Cộng Hòa chiếm đa số Hạ Viện trong bầu cử giữa kỳ 2022. Nói hôm Thứ Bảy, Gaetz nói rằng FBI đã "gian lận tệ hại hơn đội trượt băng nghệ thuật Nga."---cho phép một số người sở hữu súng có quyền đóng vai cảnh sát nếu họ có một giấy phép mang súng đặc biệt. Bạn chỉ cần xin giấy phép đó, chỉ tốn $100 và 8 giờ đồng hồ học chứng chỉ an toàn súng.Y hệt phim cao bồi: Nghĩa là, nếu bạn là người thành niên, chưa phạm tội hình sự, nộp $100 và học thêm 8 giờ an toàn súng, bạn có quyền thực thi chức năng như 1 cảnh sát.Luật này soạn ra để cho dân sự đóng vai cảnh sát trong những nơi không có cảnh sát. Thực tế, bạn là da vàng hay da đen, không chắc gì luật này có lợi cho bạn. Luật này là kiểu lãng mạn hóa phim cao bồi.---và nước Mỹ sắp tới lúc đổi giờ. Vào ngày 13/3/2022 vào lúc 2 giờ sáng, hầu hết nước Mỹ (bao gồm toàn bộ California) sẽ vặn đồng hồ thêm 1 tiếng đồng hồ.Vặn thêm 1 tiếng đồng hồ lúc rạng sáng, nghĩa là giấc ngủ của bạn ngắn một giờ. Các nhà nghiên cứu nói rằng chuyện đổi giờ có hại cho sức khỏe đa số dân Mỹ, có thể gây ra bệnh mập phì, trầm cảm và tiểu đường.---cho thấy: 57% dân Mỹ nói rằng Hoa Kỳ đang suy thoái kinh tế, một khuynh hướng khởi sự từ đầu đại dịch COVID-19 hồi tháng 2/2020 và kéo dài tới giờ.Có 63% dân Mỹ nói kinh tế sẽ tệ hại thêm. Kinh tế gia Art Laffer nói từ tháng 1/2022 rằng kinh tế Mỹ có thể sẽ suy thoái vào năm 2023, vì lạm phát chưa kiểm soát và lo ngại về 12 tháng tới cho kinh tế Mỹ.---University of California, San Deigo nói rằng các hoạt động thường ngày như việc nội trợ, làm vườn, nấu ăn có thể cải thiện nhiều về sức khỏe tim cho các cụ bà. Các chuyêng ia y tế nói bệnh tim là lý do hàng đầu tử vong cho phụ nữ Mỹ.Nghiên cứu này nói quý bả có ít nhất 4 giờ/ngày làm việc nhà sẽ giảm 43% rủi ro tử vong vì bệnh động mạch tim, giảm 20% rủi ro tử vong vì đột quỵ, và giảm 62% rủi ro tử vong vì tim. Các con số đó là đối chiếu với quý bà làm ít hơn 2 giờ/ngày việc nhà.Bản nghiên cứu ấn hành trên tạp chí y khoa Journal of the American Heart Association. Nghiên cứu thực hiện với hơn 5,400 phụ nữ Mỹ tuối từ 63 tới 97 tuổi và không có bệnh tim khi mới vào nghiên cứu. Trường nhóm nghiên cứu là Steve Nguyen.---Trả nợ vay thời đi học, 93% người vay chưa sẵn sàng trả nợ tiếp tục từ ngày 1/5/2022?Đúng thế. Đó là kết quả bản khảo sát ý kiến Student Debt Crisis Center sau 2 năm người vay nợ thời đi học được hoãn trả nợ vì đại dịch. Bây giờ phải tiếp tục trả nợ kể từ ngày 1/5/2022. Trong bản khảo sát 23,000 người vay nợ đi học, tới 93% nói chưa sẵn sàng trả nợ tiếp tục từ ngày 1/5/2022.Bà Allison Newmes, 44 tuổi, mẹ của 3 con, ở thị trấn Youngsville, North Carolina, còn nợ liên bang $46,000 và trả mỗi tháng hơn $600. Chồng bà là Ernest, kỹ sư cơ khí, nhưng bệnh tim, nên nợ hóa đơn y khoa kinh khủng. Họ phải lấy tiền hưu 401(k) xài trước để chi dụng hàng ngày. Nếu trả nợ tiếp tục thì thê thảm.Student Debt Crisis Center cũng nói, với những người vay nợ thời đi học và bâyg iờ đang có việc làm, 92% nói có thể không trả nổi vì mọi thứ đời sống hàng ngày đều tăng giá.Chi tiết:---Bé sơ sinh Nam Hàn giảm kỷ lục?Đúng thế. Bản tin từ KBS.Số trẻ chào đời năm 2021 tiếp tục xác lập mức thấp kỷ lục.Trong năm ngoái, số trẻ sơ sinh chào đời tại Hàn Quốc giảm xuống ngưỡng 260.000 trẻ, một lần nữa xác lập mức thấp kỷ lục.Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 23/2 công bố tổng số trẻ chào đời trong năm ngoái đạt 265.000 trẻ, giảm 11.800 trẻ so với năm 2020. Số trẻ sơ sinh đã rơi khỏi ngưỡng 400.000 trẻ vào năm 2017, ba năm sau lại giảm tiếp xuống dưới 300.000 trẻ. Số trẻ sơ sinh liên tục xác lập mức thấp kỷ lục qua mỗi năm.Tổng tỷ suất sinh (dự đoán số trẻ bình quân một phụ nữ sinh ra trong suốt thời kỳ sinh đẻ) đạt 0,81 trẻ. Hàn Quốc tiếp tục xếp nhóm cuối các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) về tổng tỷ suất sinh.Trong khi số trẻ chào đời giảm, thì số người tử vong lại tăng. Do ảnh hưởng của xu hướng già hóa dân số, số người tử vong trong năm ngoái đạt 317.800 người, mức cao kỷ lục. Dân số Hàn Quốc giảm tự nhiên 57.300 người, cao hơn 20.000 người so với mức giảm của năm 2020.Một quan chức Cục Thống kê cho biết số trẻ sơ sinh dự báo sẽ tiếp tục giảm, số người tử vong tiếp tục tăng, nên dân số Hàn Quốc vẫn duy trì đà giảm tự nhiên trong thời gian tới.Thời điểm sinh của người phụ nữ ngày càng muộn hơn. Độ tuổi sinh đẻ bình quân là 33,4 tuổi, tăng thêm 0,2 tuổi. Quy mô sản phụ ở độ tuổi 20 giảm hơn 10%.Số trẻ chào đời của các cặp vợ chồng kết hôn dưới hai năm giảm hơn 10%, trong khi số trẻ sơ sinh của các cặp vợ chồng lấy nhau trên 5 năm lại tăng 1,8%. Điều này cho thấy các cặp vợ chồng mới cưới đang trì hoãn việc sinh con.Tỷ lệ sinh ở mức thấp nghiêm trọng, cộng với việc nhiều cặp vợ chồng trì hoãn kết hôn và sinh con trong mùa dịch COVID-19, khiến giới chuyên gia lo ngại xu hướng giảm dân số sẽ còn tiếp diễn.Chi tiết: