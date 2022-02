TT Zelensky: biệt kích Nga đã vào thủ đô Kiev, ông và gia đình ở lại thủ đô, "không bỏ chạy, không phải là thứ phản quốc." Tổng động viên, toàn dân chống Nga. 18,000 súng và đạn đã phát ra cho lính dự bị ở thủ đô. Cựu Tổng Thống Ukraine là Petro Poroshenko cũng nhận súng ra tác chiến.

.

- TT Zelensky: biệt kích Nga đã vào thủ đô Kiev, ông và gia đình ở lại thủ đô, "không bỏ chạy, không phải là thứ phản quốc." Zelensky đã ký lệnh Tổng động viên, ra lệnh toàn dân chống Nga. 18,000 súng và đạn đã phát ra cho lính dự bị ở thủ đô. Cựu Tổng Thống Ukraine là Petro Poroshenko cũng nhận súng ra tác chiến. Nga thiệt hại 30 xe tăng, 130 xe thiết giáp, 6 trực thăng và 5 chiến đấu cơ. Nhà báo Nga Dmitry Muratov (giải Nobel Hòa bình 2021, Chủ bút 1 báo độc lập Novaya Gazeta) phản đối xâm lược Ukraine. Biệt kích Nga đã tiến vào thủ đô Kiev để tấn công phá hoại. Phi đạn Nga đã trúng nhiều nơi. 1 chiến đấu cơ Nga bị bắn, rớt vào 1 tòa building, gây bị thương 8 người.

- Tư lệnh không gian Nga dọa: trạm không gian ISS nặng 500 tấn có thể chệch quỹ đạo và rơi vào đất Mỹ. Nhóm tin tặc Anonymous đánh sập nhiều trang web báo chí, quân sự của Nga, để trả thù cho Ukraine. Nga chiếm lò nguyên tử Ukraine, bắt chuyên gia. Mỹ kêu gọi Nga thả các nhà khoa học để giữ an toàn nguyên tử

- Tài tử Mỹ Sean Penn, người từng thắng giải Oscar, có mặt ở Ukraine để quay phim tài liệu cuộc chiến Ukraine. Biểu tình vì hòa bình: 600 người bị bắt ở thủ đô Nga. Tính chung, 1,700 người bị bắt tại 54 thành phố Nga.

- Biden sẽ đề cử Ketanji Brown Jackson, một chánh án tòa kháng án liên bang ở thủ đô, vào chức Thẩm phán Tòa Tối Cao

- F0 trẻ em SG tăng gấp 3, Sở Y tế giao nhiệm vụ khẩn cho bệnh viện. SG cần hơn 19.000 tỉ đồng di dời 6.500 căn nhà ven kênh. Hà Nội lại ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Hà Nội tạm giữ hơn 5.000 que kit test COVID có dấu hiệu vi phạm. Sự thật về lời khuyên 'ăn hoa quả, thức ăn có tính kiềm cao để diệt virus SARS-CoV-2' đang lan truyền trên mạng xã hội. 300/1.000 công nhân mắc COVID-19, doanh nghiệp ra sức tuyển dụng. Thái Bình: công nhân Shinshiya-NG Việt Nam đình công.

- tòa kháng án Michigan: y án phạt bà Sidney Powell và nhiều luật sư khác phải học ít nhất 12 giờ luật & nộp phạt

- Đại dịch COVID, chưa kể Omicron, đã làm 5 triệu trẻ em mồ côi vì mất một ba hay mẹ, hay người chăm sóc

- Patrick Tran, cư dân Houston, bị FBI bắt giam, truy tố vì nghi lạm dụng sex trực tuyến cả trăm bé gái

- HỎI 1: Có phải Putin dọa nổ bom nguyên tử? ĐÁP 1: Putin chỉ nói lửng lơ.

- HỎI 2: Nuôi 1 em bé tại Trung Quốc đắt gần 7 lần GDP trên mỗi đầu dân TQ, hơn cả tại Mỹ, Nhật? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-25/2/2022) --- Bạch Ốc loan báo sáng Thứ Sáu rằng Tổng Thống Biden sẽ đề cử Ketanji Brown Jackson, một chánh án tòa kháng án liên bang ở thủ đô, vào chức Thẩm phán Tòa Tối Cao Hoa Kỳ. Và như thế Tòa này lần đầu có 1 nữ Thẩm phán Tối cao da đen.

.



Biden sẽ công bố chính thức đề cử này trong bài diễn văn chiều Thứ Sáu.

.

--- Hơn 5 triệu trẻ em toàn cầu đã mất một ba hay mẹ hay người chăm sóc vì dịch COVID-19, theo một nghiên cứu ấn hành trên ạtp chí The Lancet.

.

Trẻ em tuổi từ 10 tới 17 chiếm 2/3 tổng số đó, theo các nhà nghiên cứu. Trường nhóm nghiên cứu là bác sĩ Susan Hillis nói kết quả đó là theo ước tính, cứ 1 người chết vì dịch COVID thì có 1 trẻ em mồ cô hay mất một người chăm sóc. Số liệu không bao gồm những cái chết trong đợt Omicron mới đây.

.

--- Nga sẽ trả đũa trừng phạt từ bầu trời? Hôm Thứ Năm, trong lúc các đợt công bố trừng phạt Nga từ Mỹ và NATO vì đưa quân xâm lăng Ukraine, Dimitry Rogozin, Chủ tịch cơ quan không gian Nga Roscosmos, đưa ra lời hăm dọa: nếu tiếp tục trừng phạt, Nga có thể ngưng giữ trạm không gian International Space Station (ISS) trên quỹ đạo và sẽ cho phi thuyền này rơi vào đất Mỹ.

.

Rogozin phóng tweet bằng tiếng Nga, nói nếu cứ tiếp tục trừng phạt Nga, thì phi thuyền ISS có thể bay chệch ra ngoài quỹ đạo và rơi vào Mỹ hay Châu Âu, và khối nặng 500 tấn này cũng có thể rơi vào Ấn Độ hay Trung Quốc.

.

--- Tin tặc trong nhóm có tên là Anonymous (Vô Danh) đêm Thứ Năm nói rằng họ đã tấn công mạng, đánh sập nhiều trang web của chính phủ Nga -- nhằm trả thù cho cuộc xâm lăng Ukraine. Các trang web quân sự Nga và trang web Điện Cẩm Linh bị tấnc ông, hoặc không vào được hoặc hiển thị chậm.

.

Trang web thông tấn Nga RT.com xác nhận là đã bị tin tặc tấn công bằng kỹ thuật DDoS, nói họ đã có thể chống lại tin tặc. Nhóm tin tặc nói tấn công các trang web chính phủ Nga chỉ vì mục tiêu "hòa bình thế giới."

.

Trước đó, hôm Thứ Tư, hãng AP loan tin là các tin tặc liên hệ với chính phủ Nga đã tấn công các trang web của chính quyền Ukraine và các tổ chức ngân hàng Ukraine.





.

--- Trưởng ban Báo chí Bạch Ốc Jen Psaki nói rằng Hoa Kỳ phẫn nộ về bản tin từ các viên chức Ukraine rằng các chuyên viên tại lò nguyên tử Chernobyl đã bị chiến binh Nga bắt giam.

.

Psaki yều cầu Nga trả tự do các chuyên viên nguyên tử Ukraine, vì bắt giam các chuyên viên nguyên tử có thể làm hỏng việc duy trì lò nguyên tử này cho an toàn, nơi này đã từng xảy ra tai nạn nguyên tử năm 1986.

.

--- Một tòa kháng án liên bang hôm Thứ Năm 24/2/2022 ra phán lệnh rằng bà Sidney Powell và các luật sư khác trong các đơn kiện đòi lật ngược kết quả thắng cử 2020 của Joe Biden tại Michigan phải tuân lệnh phạt của chánh án tòa dưới là Linda Parker -- nhưng được hoãn trả tiền phạt.

.

Phán lệnh bác bỏ yêu cầu của 6 luật sư phe Trump. Trong phán lệnh, ba thẩm phán tòa kháng án nói rằng Chánh án tòa liên bang Linda Parker đã ra lệnh phạt từ tháng 8/2021 yêu cầu nhóm luật sư phen Trump phải học lại ít nhất 12 giờ về pháp lý, mà Parker nói vì nhóm luật sư phe Trump đã "lạm dụng sâu sắc tiến trình pháp lý" khi đòi xóa sổ kết quả bầu cử 2020 vô căn cứ.

.

Các luật sư phe Trump trong đơn kiện cũng bị ra lệnh nộp lệ phí pháp lý $175,000, nhưng Parker đồng ý cho hoãn nộp tiền phạt trong khi đơn kháng án đưa lên tòa cao hơn.

.

Tiền phạt sẽ chia đều giữa 9 luật sư bị phạt, trong đó có Powell và Lin Wood, 2 luật sư nổi tiếng trong nhóm pháp lý của Trump.

.

--- Sean Penn, tài tử từng thắng giải Oscar, đã có mặt ở Ukraine, theo lời Phủ Tổng Thống Ukraine hôm Thứ Năm, trong khi cả nước đang bị quân Nga tấn công. Buổi họp báo của chính phủ Ukraine có mặt Penn đã đăng trên Facebook.

.

Phủ Tống Thống Ukraine nói Penn tới để quay phim về cuộc chiến tại Ukraine. Penn, 61 tuổi, đang làm 1 phim trong hợp tác với VICE Studios, theo tin NBC. Hình ảnh cũng cho thấy Penn đã gặp Tổng Thống Volodymyr Zelensky của Ukraine.

.

Newsweek nói Penn hồi tháng 11/2021 đã bay tới Ukraine, trong chuyến đi cũng gặp các lãnh tụ ly khai thân Nga. Đây không phải lần đần Penn đi quay phim tài liệu quốc tế.

.

--- Hôm Thứ Năm 24/2/2022, nhiều ngàn người Nga đã xuống đường, biểu tình phản đối cuộc chiến Nga tấn công Ukraine. Họ tuần hành ở thủ đô Moscow, hô khẩu hiệu chống chiến tranh.

.

Cảnh sát chen vào, tách người biểu tình ra nhiều nhóm nhỏ, rồi bắt giữ nhiều người. Nhóm nhân quyền OVD Info nói rằng có khoảng 600 người bị bắt giam ở thủ đô. Tính chung, cảnh sát bắt 1,700 người tại 54 thành phố Nga.

.

Biểu tình chống Nga cũng xảy ra ở nhiều thành phố trên thế giới. Trong đó có New York, Montreal, Budapest, Mexico City, và Santiago, Chile.





.

--- Nhà báo Nga Dmitry Andreyevich Muratov, người từng nhận giải Nobel Hòa bình 2021 và là Chủ bút tờ báo độc lập của Nga Novaya Gazeta, đã lên tiếng phản đối Nga xâm lược Ukraine. NHK ghi nhận rằng lập trường phản đối của ông Dmitry Muratov hoàn toàn trái ngược với các phương tiện truyền thông chính của Nga luôn biện minh cho các hành động quân sự thể theo lập trường của Điện Kremlin.

.

Muratov đã đăng một video thông báo trên trang web của mình vào hôm thứ Năm. Tờ báo của ông nổi tiếng với những bài đăng chỉ trích chính quyền của Tổng thống Vladimir Putin. Muratov nói rằng Tổng thống Putin đã ra lệnh cho Nga phát động một cuộc chiến tranh chống lại Ukraine và không ai có thể ngăn chặn nó. Ông nói rằng cảm thấy đau buồn và xấu hổ.

.

Nhà báo Muratov cho biết tờ báo của ông sẽ đăng các bài báo bằng cả tiếng Nga và tiếng Ukraine vì đội ngũ của ông không coi Ukraine là kẻ thù hay tiếng Ukraine là ngôn ngữ của kẻ thù. Nhà báo từng đoạt giải Nobel nói: “Chỉ có phong trào phản chiến của người Nga mới có thể cứu được sinh mạng trên hành tinh này”.

.

Khi chọn ông Muratov và một nhà báo khác để trao giải Nobel Hòa bình năm 2021, Ủy ban Nobel Na Uy đã công nhận "những nỗ lực của họ trong việc bảo vệ quyền tự do ngôn luận, vốn là điều kiện tiên quyết cho dân chủ và hòa bình lâu dài".

.

--- Các đơn vị biệt kích Nga đã tiến vào thủ đô Kiev để tấn công phá hoại. Phi đạn Nga đã trúng nhiều nơi tại thủ đô Ukraine lúc rạng sáng. Quân Ukraine đang chống quân Nga nơi khu dân cư ở quận Obolon,khoảng 6 dặm cách trung tâm thủ đô.

.

Quân đội Ukrain dựng phòng tuyến ở tât cả các cầu, các xa lộ, các tuyến có thể vào thủ đô. Nhiều tiếng nổ lớn và nhỏ rải rác từ cả trung âtm thủ đô Kiev. .

.

Reuters nói 1 chiến đấu cơ Nga bị bắn rớt trong đêm, rớt vào một tòa building, gây bị thương 8 người. Ngoại Trưởng Dmytro Kuleba của Ukraine nói phi đạn Nga bắn vào Kiev, lần đầu tiên kể từ 1941 khi quân phát xít Đức tấn công nơi này.





.

--- Nhóm 13 chiến binh Ukraine phòng thủ 1 tiền đồn ở Biển Đen đã tử trận, sau khi nói với 1 tàu chiến Nga rằng họ không muốn đầu hàng, theo các bản tin Ukraine kèm băng ghi âm thu từ làn sóng Hải quân Ukraine.

.

Trong băng ghi âm, 1 sĩ quan Nga nói, buông súng đầu hàng thì sống, chúng tôi chuẩn bị bắn vào các bạn. Giọng 1 lính Ukraine hô lớn bằng tiếng Ukraine, "Tôi có nên chửi thề vào tụi nó không?" Giọng 1 nữ chiến binh nói tiếng Ukraine, "Vâng, tùy anh." Giọng nam quân nhân liền chửi thề nhắm vào phía tàu chiến Nga... f..f...

.

Ukraine nói toàn bộ 13 lính biên phòng Ukraine đã bị tàu chiến nga dội bom chết. Họ giữ tiền đồn trên đảo nhỏ có tên là Snake Island, còn tên là Zmiinyi Island, 180 dặm phía Tây Crimea. Tổng Thống Volodymyr Zelensky nói toàn bộ 13 lính biên phòng này đã chết, không đầu hàng.

.

--- Tổng Thống Zelensky trong bài diễn văn sáng Thứ Sáu rằng biệt kích Nga đã vào thủ đô Kiev, và ông là mục tiêu số 1 và gia đình ông là mục tiêu số 2. Video dài 6 phút nói rằng phía Ukraine ít nhất 137 lính và dân chết trong khi tác chiến chống Nga. Khoảng 316 người bị thương.

.

Ông nói bất kể hiểm họa, ông và gia đình vẫn ở trong thủ đô Ukraine, không bỏ chạy, nhưng không nói rõ ở đâu. "Tôi sẽ ở lại thủ đô. Gia đình tôi và các con tôi cũng ở lại Ukraine. Gia đình tôi không phải là thứ phản quốc. Họ là công dân Ukraine."

.

Ông nói với dân Ukraine rằng họ chiến đấu đơn độc. Ông đã hỏi 27 lãnh đạo Châu Âu là Ukraine có xin vào được liên minh quân sự NATO không, thì không ai trả lời.

.

Từ Washington, Trưởng ban báo chí Bạch Ốc Jen Psaki nói rằng chính phủ Biden có liên lạc trực tiếp với Zelensky, và cung cấp nhiều hỗ trợ.

.

Petro Poroshenko, cựu Tổng Thống Ukraine, cũng nhận một súng trường

TT Zelensky đã ký lệnh Tổng động viến, ra lệnh toàn dân chống Nga. Bộ Trưởng Nội Vụ Ukraine nói Nga thiệt hại 30 xe tăng, 130 xe thiết giáp, 6 trực thăng và 5 chiến đấu cơ. Bộ Trưởng Quốc Phòng Oleksiy Reznikov nói 18,000 súng và đạn đã phát ra cho lính dự bị ở thủ đô từ khi quân Nga tấn công sáng Thứ Năm.và tham chiến với các chiến binh, nói với phóng viên CNN tại Ukriane rằng Putin là "đơn giản là khùng."

Đại sứ Ukraine tại Nhật Bản cho biết cần phải giả định kịch bản xấu nhất liên quan đến cuộc tấn công quân sự của Nga nhằm vào Ukraine. NHK nói rằng khi phát biểu với báo giới ở Tokyo vào thứ Sáu, ông Sergiy Korsunsky nói rằng Nga đã phóng tên lửa vào các cơ sở dân sự, gây nhiều thương vong.

.

Ông nói thêm rằng các cuộc tấn công có thể sẽ tiếp tục và Nga có thể hướng đến việc chiếm toàn bộ lãnh thổ Ukraine, kết quả mà ông gọi là "kịch bản tồi tệ nhất". Ông Korsunsky nhấn mạnh rằng Ukraine không có ý định đầu hàng, và sẵn sàng chống trả.

.

Ông cũng nói: "Hoàn toàn không thể chấp nhận được việc một người đã tạo ra cuộc khủng hoảng như vậy mà không có lý do". Ông nói thêm rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin "phải bị ngăn chặn". Đại sứ kêu gọi Nhật Bản phối hợp với cộng đồng quốc tế tăng cường các biện pháp trừng phạt Nga.

.

.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 24/02 đến 16h ngày 25/02, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 78.795 ca nhiễm mới, trong đó 21 ca nhập cảnh và 78.774 ca ghi nhận trong nước (tăng 9.655 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 54.345 ca trong cộng đồng).

.

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (9.836), Quảng Ninh (4.615 ca trong 02 ngày), Bắc Giang (3.563), Tuyên Quang (2.797), Phú Thọ (2.696), Nam Định (2.581), Hải Dương (2.441), Nghệ An (2.424), Hưng Yên (2.403), Hòa Bình (2.385), Vĩnh Phúc (2.367), TP. Hồ Chí Minh (2.206), Bắc Ninh (2.139), Lạng Sơn (2.046), Sơn La (2.001), Ninh Bình (1.971), Hải Phòng (1.919), Đắk Lắk (1.912), Yên Bái (1.785), Khánh Hòa (1.631), Thái Bình (1.585), Lào Cai (1.525), Hà Giang (1.493), Thái Nguyên (1.489), Quảng Nam (1.328), Quảng Bình (1.218), Bình Phước (1.080), Bình Định (963), Đà Nẵng (957), Cao Bằng (914), Điện Biên (891), Thanh Hóa (885), Bà Rịa - Vũng Tàu (846), Lâm Đồng (785), Phú Yên (777), Hà Tĩnh (734), Lai Châu (623), Hà Nam (619), Gia Lai (603), Cà Mau (558), Quảng Trị (546), Bình Dương (339), Bình Thuận (254), Quảng Ngãi (235), Đắk Nông (220), Bắc Kạn (210), Thừa Thiên Huế (200), Kon Tum (194), Tây Ninh (174), Bến Tre (147), Bạc Liêu (135), Đồng Nai (109), Vĩnh Long (84), Cần Thơ (74), Kiên Giang (67), Long An (66), Trà Vinh (39), An Giang (29), Ninh Thuận (24), Đồng Tháp (14), Hậu Giang (11), Sóc Trăng (10), Tiền Giang (2).

.

Số bệnh nhân tử vong: - Từ 17h30 ngày 24/02 đến 17h30 ngày 25/02 ghi nhận 78 ca tử vong tại: Hà Nội (20), Đà Nẵng (7), Hải Phòng (3), Hòa Bình (3), Nghệ An (3), Phú Thọ (3), Thanh Hóa (3), Bạc Liêu (2), Bình Định (2), Bình Phước (2), Cao Bằng (2), Đắk Lắk (2), Hải Dương (2), Kiên Giang (2), Lạng Sơn (2), Ninh Bình (2), Quảng Bình (2), Thái Bình (2), Bình Thuận (1), Cần Thơ (1), Đồng Nai (1), Đồng Tháp (1), Hà Nam (1), Hậu Giang (1), Lâm Đồng (1), Long An (1), Phú Yên (1), Quảng Nam (1), Quảng Ninh (1), Quảng Trị (1), Thái Nguyên (1), TP. Hồ Chí Minh (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 86 ca.

.

Sự thật về lời khuyên 'ăn hoa quả, thức ăn có tính kiềm cao để diệt virus SARS-CoV-2' đang lan truyền trên mạng xã hội. Báo SKĐS - Mạng xã hội chia sẻ một số thông tin liên quan tới việc ăn thức ăn hay hoa quả có tính kiềm cao hơn thì sẽ diệt virus. Tuy nhiên, TS.BS Lưu Thị Mỹ Thục – Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Nhi Trung ương khẳng định chưa có một loại thức ăn cụ thể nào có thể tiêu diệt được virus. Đây là những thông tin không chính xác. Theo Bộ Y tế, số lượng trẻ mắc COVID-19 đang có dấu hiệu tăng cao. Khi trẻ mắc bệnh, để hạn chế diễn biến nặng, nguy kịch, trẻ cần được theo dõi thường xuyên và thực hiện chế độ dinh dưỡng đầy đủ.

.

SG cần hơn 19.000 tỉ đồng di dời 6.500 căn nhà ven kênh. Báo Lao Động. Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về danh mục các dự án di dời nhà trên và ven kênh rạch cần được ưu tiên, cân đối, bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025. Theo Sở Xây dựng, giai đoạn 2021 – 2025 thành phố đề ra mục tiêu hoàn thành bồi thường, di dời 6.500 căn, tổng vốn đầu tư 19.280 tỉ đồng để thực hiện 25 dự án. Cụ thể, 3 dự án giải quyết nhu cầu thoát nước, cải thiện môi trường có kết hợp di dời nhà trên và ven kênh rạch để chỉnh trang đô thị.

.

Hà Nội tạm giữ hơn 5.000 que kit test COVID có dấu hiệu vi phạm. Bản tin Vietnam+. Đẩy mạnh kiểm tra các mặt hàng thiết bị y tế, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiện và tạm giữ hàng nghìn que kit test nhanh COVID-18 có dấu hiệu vi phạm. Trong ngày 25/2, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội tiếp tục thực hiện kiểm tra, kiểm soát thị trường, đặc biệt đối với các mặt hàng thiết bị y tế, phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, kiểm tra kho hàng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT tại khu đô thị mới Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Đội Quản lý thị trường số 13 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) phát hiện 5.000 bộ kit test nhanh COVID-19 do nước ngoài sản xuất; 600 máy đo nồng độ ôxy trong máu. Tại thời điểm kiểm tra, chủ sở hữu lô hàng có xuất trình đầy đủ hóa đơn chứng từ. Tuy nhiên trên sản phẩm không có đầy đủ nhãn phụ theo quy định của pháp luật. Ước tính lô hàng có trị giá khoảng 300 triệu đồng. Đội Quản lý thị trường số 13 đã tiến hành các thủ tục tạm giữ toàn bộ lô hàng. Theo dự kiến, đơn vị vi phạm sẽ bị phạt hành chính 30,5 triệu đồng.

.

Hà Nội lại ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Báo SKĐS - Ngày 25/2, chỉ số ô nhiễm tại nhiều điểm ở Hà Nội ở mức đỏ - mức báo động gây hại cho sức khỏe. Dự báo trong nhiều ngày tới, tình trạng ô nhiễm này sẽ gia tăng. Chiều 25/2, chỉ số chất lượng không khí Hà Nội chuyển xấu. Theo ứng dụng theo dõi chất lượng không khí không khí PamAir, một số vị trí tại Hà Nội có chỉ số AQI lên đến gần 200 như đường Nguyễn Du 193, Nhân Chính 168, Dịch Vọng Hậu 167, Thụy Khuê 158, Giải Phóng 168, TT Đông Anh 170, Cổ Nhuế 152... Đặc biệt, khu đô thị TimeCity có mức ô nhiễm màu tím với chỉ số AQI lên đến 202. Đa phần các điểm đo đều có chỉ số AQI trên 150, mức báo động đỏ về ô nhiễm không khí.

.

F0 trẻ em SG tăng gấp 3, Sở Y tế giao nhiệm vụ khẩn cho bệnh viện. Báo VietnamNet. TP.HCM triển khai hàng loạt hành động trước tình huống số ca mắc trẻ em tăng cao, đề phòng tình huống trẻ bệnh nặng phải nhập viện. Ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM vừa có văn bản khẩn gửi đến các đơn vị trên địa bàn TP về việc tăng cường chăm sóc, thu dung điều trị trẻ mắc Covid-19. Theo Sở Y tế, trong thời gian qua, TP.HCM ghi nhận số trẻ em mắc Covid-19 có xu hướng tăng. Sở Y tế cho rằng ngoài việc trẻ đi học trực tiếp trở lại làm tăng nguy cơ tiếp xúc, biến thể Omicron là tác nhân gây bệnh chiếm đa số trên địa bàn.

.

300/1.000 công nhân mắc COVID-19, doanh nghiệp ra sức tuyển dụng. Báo Lao Động. Ông Nguyễn Mạnh Tiến – Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Elentec Việt Nam (Khu công nghiệp Quang Minh, Hà Nội) chia sẻ, có 1.000 công nhân thì khoảng 300 công nhân mắc COVID-19. Do vậy, doanh nghiệp phải ra sức tuyển dụng. Theo ông Nguyễn Mạnh Tiến, doanh nghiệp đang cần khoảng 300 lao động. Thời gian này, những công nhân chưa mắc COVID-19 phải tăng hiệu suất làm việc, song đây cũng chỉ là giải pháp ngắn hạn, không thể gồng gánh lâu dài. Ông Ngô Đức Thắng – Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang – cho biết, 2 ngày gần đây, tại các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang, mỗi ngày có hơn 1.000 ca nhiễm là công nhân lao động. “Ngày 23.2 có khoảng 1.200 ca F0, ngày 24.2 có 1.300 ca là công nhân lao động trong các khu công nghiệp” – ông Thắng cho hay. Các doanh nghiệp của tỉnh Bắc Giang - nơi có 8 khu công nghiệp, đang cần tuyển hơn 35.000 lao động trong quý này.

.

Thái Bình: Thêm một công ty có công nhân ngừng việc, đòi quyền lợi. Báo Lao Động. Bắt đầu từ ngày 23.2, hàng trăm công nhân, người lao động Công ty TNHH Shinshiya-NG Việt Nam (Cụm công nghiệp Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) ngừng việc tập thể để yêu cầu công ty tăng lương cơ bản, phụ cấp, trợ cấp. Đến nay, công nhân vẫn chưa trở lại làm việc bình thường 100%. Sáng nay, 25.2, theo ghi nhận của PV Lao Động, vẫn còn hàng chục công nhân, người lao động của Công ty TNHH Shinshiya-NG Việt Nam tập trung đông người trước cổng công ty, chưa chịu vào làm việc.

.

.

-- Nghi can Patrick Tran, cư dân Houston, Texas, đã bị bắt giam. FBI tại Atlanta và khắp Hoa Kỳ đang tìm thêm nạn nhân trong hồ sơ truy tố Tran, người đạ lạm dụng tình dục trẻ em qua mạng trong hơn 10 năm qua.

.

Theo FBI, Tran tìm cách liên lạc với các thiếu nữ, kể cả các bé gái, để lạm dụng tình dục. Hồ sơ đã lập 4 trường hợp bé gái bị lạm dụng. Tuy nhiên, các điều tra viên nói hẳn là Tran đạ lạm dụng cả chục bé giái.

.

FBI đã tìm thấy hơn 650 video webcam mà Tran thu hình các bé gái trong hơn 10 năm qua. Ngoài ra còn nhiều ngàn video thu hình các phụ nữ thành niên.

.

Cuộc điều tra bắt đầu từ tháng 10/2020. Một bà mẹ của 1 bé gái nạn nhân kể rằng bà nhìn thấy đứa con gái 10 tuổi đứng cởi truồng nhảy múa trước máy laptop của bé. Tương tác qua chat, Tran đã chiêu dụ con gái của bà có hành vi khỏa thân nhảy múa tình dục. FBI đã tới bố ráp nhà Tran, tịch thu khoảng 4,000 videos trong đó các phụ nữ và bé gái biểu diễn tình dục trực tuyến cho y xem.

.

Patrick Tran còn có tên Reggie Smith, đã thú nhận với FBI là y nhắm tìm nạn nhân là phái nữ mọi lứa tuổi, kể cả trẻ em, thường trên Snapchat với tên “Travis_Story20,” và cũng trên ứng dụng Omegle. Trump sẽ ra tòa vào tháng 5/2022.

,

.

--- HỎI 1: Có phải Putin dọa nổ bom nguyên tử?

.

ĐÁP 1: Putin chỉ nói lửng lơ. Trong bài diễn văn phổ biến trên truyền hình hôm 24/2/2022, Tổng Thống Nga Putin nói sẽ có hậu quả nặng nề, ở mức chưa từng thấy trong lịch sử, nếu có ai can thiệp tiến trình Nga tấn công Ukraine. Có thể hiểu là vũ khí nguyên tử, nhưng không cụ thể hăm dọa xài bom nguyên tử.

Chi tiết:

https://www.snopes.com/fact-check/putin-nuclear-consequences-ukraine/

.

--- HỎI 2: Nuôi 1 em bé tại Trung Quốc đắt gần 7 lần GDP trên mỗi đầu dân TQ, hơn cả tại Mỹ, Nhật?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Cơ quan YuWa Population Research Institute, bản doanh ở Bắc Kinh, nói chi phí nuôi 1 bé gái cho tới 18 tuổi vào năm 2019 là bao nhiêu.

- tốn kém 485,000 yuan ($76,629) cho em bé đầu tiên, 6.9 lần GDP mỗi đầu người TQ vào năm 2019.

- tốn kém gấp 4.11 lần trị giá GDP tại Mỹ, theo số liệu 2015.

- tốn kém gấp 4.26 lần GDP, theo số liệu 2010.

Chi tiết:

https://english.chosun.com/site/data/html_dir/2022/02/24/2022022400806.html

.

.