Donald Bender (kế toán ở Mazars, khai thuế cho Trump) khai để xin miễn tố: Trump sẽ đổ tội cho ngươi khai thuế, nhưng Bender nói chỉ làm theo chỉ thị của Trump. - Gần 3 triệu học sinh dừng học trực tiếp vì Covid-19. Nhân lực y tế tại SG cần đông hơn, giỏi hơn. F1 tiêm 2 mũi vaccine COVID-19 chỉ cách ly 5 ngày, xét nghiệm 1 lần. SG: Hai chùm ca bệnh tại cộng đồng đều đã được kiểm soát. 80% trung tâ

- Gần 3 triệu học sinh dừng học trực tiếp vì Covid-19. Nhân lực y tế tại SG cần đông hơn, giỏi hơn. F1 tiêm 2 mũi vaccine COVID-19 chỉ cách ly 5 ngày, xét nghiệm 1 lần. SG: Hai chùm ca bệnh tại cộng đồng đều đã được kiểm soát. 80% trung tâm ngoại ngữ SG phải đóng cửa, giải thể hoặc ngưng hoạt động do dịch. Hơn 1.000 gia súc bị chết do giá rét ở vùng núi phía Bắc. Một đại tá Công an tỉnh Lào Cai bị tố quấy rối phụ nữ. Phóng viên bị hành hung, truy đuổi khi tác nghiệp ở Đồng Nai. Tháng 1/2022, doanh nghiệp VN bơm trên 7,8 triệu USD vào Mỹ.

- FDA nghiên cứu: có thể dân Mỹ cần chích vaccine mũi 4 để chống dịch. Israel, Thụy Điển đang chích mũi 4

- Biden, Putin sẽ họp tuần này về Ukraine. Cộng Hòa DPR tố bị Ukraine bắn 1,700 quả đại bác chỉ vài ngày. Ukraine: Nga có thể công nhận 2 nước ly khai từ Ukraine là LPR và DPR rồi xâm lăng Ukraine với cớ "bảo vệ hòa bình." Nga: đã bắn chết 5 lính Ukraine vào Nga (Ukraine nói không hề có chuyện đó). Putin ra lệnh các chỉ huy bộ chiến soạn kế hoạch chiếm Ukraine. Mỹ: Nga lập danh sách người cần bị giết sau khi chiếm Ukraine.

- DB/TB Timothy Ramthun (Cộng Hòa, Wisconsin) vẫn đòi xóa kết quả bầu cử Tổng Thống 2020 ở Wisconsin. Bộ Trưởng Tư Pháp Wisconsin: thế là vi hiến, phi pháp.

- Úc mở biên giới sau 2 năm đóng cửa vì dịch: Bộ Trưởng Du Lịch sáng sớm tới sân bay đón, chúc mừng khách quốc tế

- Kinh tế tăng tốc. Kuwait Airways sẽ mua 31 phi cơ Airbus. Airbus sẽ xuất xưởng 720 phi cơ vào cuối năm 2022

- giá nhà đương hữu tăng 15%/năm: lượng bán tăng 6.7% trong tháng 1/2022, với 6.5 triệu căn nhà cũ bán ở Mỹ

- Nam Hàn: viện trợ ODA, nuôi thủy sản rừng ngập mặn Bắc VN, dạy kỹ thuật nuôi loài giáp xác như tôm, cua, ốc.

- hội nghị Vatican: linh mục sống độc thân không phải là 'luật thiên chúa' nhưng chỉ là để đề cao sự linh thánh. LM có vợ không phải LM hạng nhì

- HỎI 1: Năm 2022 là năm dùng kỹ thuật để học đa ngôn ngữ? ĐÁP 1: Đó là LHQ kêu gọi.

- HỎI 2: Đài Loan khuyến khích trẻ em học tiếng Việt? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-21/2/2022) --- Tưng bừng mở cửa lại. Du khách quốc tế và doanh nhân bắt đầu vào Úc châu với vài hạn chế hôm Thứ Hai 21/2/2022: sau 2 năm Úc châu đóng cửa nghiêm ngặt vì dịch kể từ tháng 3/2020, bây giờ mở cửa biên giới đ8ối với người chích vaccine đầy đủ.

Bộ Trưởng Du Lịch Úc châu Dan Tehan đứng tại phi trường quốc tế Sydney đón chuyến bay Qantas chở những người tới đầu tiên từ Los Angeles, hạ cánh tại Úc lúc 6:20 a.m. giờ sáng.

Thủ Tướng Úc Scott Morrison nói rằng có 1.2 triệu người đã có visa để sẽ nhập cảnh Úc châu, và 56 chuyến bay quốc tế sẽ tới các phi trường Úc châu trong vòng 24 giờ biên giới được mở lại.

--- Sẽ cần mũi vaccine thứ tư. Tuy chưa có một thời khóa biểu nào về trường hợp dân Mỹ cần chích mũi vaccine thứ tư để chống đại dịch COVID, các viên chức y tế Hoa Kỳ đang thảo luận về mức độ cần chích và khi nào cần chích.

Một số quốc gia hiện nay đã bắt đầu chích ngừa mũi vaccine thứ tư, như Israel và Thụy Điển. Tuy chưa có kế hoạch gì tại Hoa Kỳ, nhưng một phát ngôn nhân FDA xác nhận với CNN rằng Mỹ đang xem các dữ kiện mới để nghiên cứu, đánh giá về nhu cầu có thể là mũi vaccine thứ tư chống dịch. Bác sĩ Peter Marks nói mũi thứ tư có thể cần vào mùa thu 2022.

--- Tốc độ thương vụ nhà mới đang tăng. Nhà đương hữu bán cũng tăng vọt, bất kể lượng cung thấp kỷ lục. Hội National Association of Realtors nói thương vụ các nhà đương hữu tăng 6.7% trong tháng 1/2022. Tức là, tính theo tỷ lệ năm, tương đương 6.5 triệu căn nhà.

Nhau cầu mua nhà tăng, trong khi số lượng cung quá ít đã đẩy giá trung bình một căn nhà bán trong tháng 1/2022 tới $350,000 đôla trên toàn quốc Mỹ (thấp xa, thua giá nhà tại California). Tức là giá tăng hơn 15% so với năm trước.

--- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý họp thượng đỉnh để thảo luận về tình hình Ukraine. Hôm thứ Hai 21/2/2022, Văn phòng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo rằng các nhà lãnh đạo Mỹ và Nga về nguyên tắc đã sẽ họp thượng đỉnhvề vấn đề Ukraine. Buổi họp do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề nghị.

Theo Văn phòng Tổng thống Pháp, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov sẽ chuẩn bị nội dung của hội nghị thượng đỉnh trong cuộc họp thượng đỉnh dự kiến diễn ra vào thứ Năm 24/2/2022. Phía Nga nói, chuyện Putin-Biden họp vẫn còn quá sớm.

--- Màn dạo đầu chiến tranh? Chính quyền Cộng Hòa Nhân Dân Donetsk (DPR), nơi ly khai ra khỏi Ukraine mấy năm trước, hôm Thứ Hai tuyên bố tình hình khẩn cấp vì theo DPR, đại pháo từ Ukraine bắn vào liên tục ở khu vực Donbass.

Theo Bộ Khẩn Cấp DPR, hơn 21,000 người và 50 cơ sở, trong đó có nhiều bệnh viện, đã bị cắt đứt nguồn nước. Denis Pushilin, lãnh tụ DPR, nói quân Ukraine đã bắn hơn 1,700 quả đạn đại bác vào các khu dân cư. Ông kêu gọi nam công dân ra trình diễn, theo lệnh Tổng động viên ban hành hôm Thứ Bảy 19/2/2022.

Bộ Trưởng Quốc Phòng Oleksiy Reznikov của Ukraine nói hôm Thứ Hai Nga có thể công nhận 2 nước ly khai từ Ukraine là Cộng Hòa Nhân Dân Luhansk People's Republic (LPR) và DPR trước khi đưa quân xâm lăng Ukraine trong khi phất cao lá cờ tiến vào Ukraine để "bảo vệ hòa bình."

--- Nga hôm Thứ Hai nói là đã bắn chết 5 chiến binh Ukraine bên trong lãnh thổ Nga, một cáo buộc nghiêm trọng nhất sau một loạt chụp mũ mà Hoa Kỳ nói là bịa đặt để làm cớ tấn công Ukraine.

Chính quyền Ukraine bác bỏ bản tin của Nga. Bộ Ngoại Giao Ukraine nói là, "Không 1 chiến binh Ukraine này vượt biên giới,để vào đất Nga, và không một chiến binh nào bị giết hôm nay."

Tin tình báo Mỹ nói rằng các cấp chỉ huy quân sự Nga đã nhận lệnh tiến hành tấn công Ukraine, và các chỉ huy bộ chiến đã lập kế hoạch chi tiết về cách học tiến chiếm khu vực được chỉ định phải vào chiến trường, theo lời 1 viên chức Mỹ với CBS.

Tuy nhiên, lệnh soạn kế hoạch tiến chiếm không có nghĩa là tất yếu tiếnc hiếm, bởi vì Putin có thể thay đổi các quân lệnh, nếu Putin đổi ý.

--- Nga đã lập ra danh sách những người Ukraine cần bị giết hay tra tấn trong tù sau khi quân Nga xâm chiếm Ukraine, theo lời Hoa Kỳ thông báo với Liên Hiệp Quốc về kế hoạch Nga xóa sổ tất cả những người có tinh thần chống Nga tại Ukraine.

Đại sứ Mỹ tại LHQ là Bathsheba Crocker viết trong thư gửi LHQ rằng danh sách người sẽ bị giết đó có cả những người bất đồng chính kiến Nga và Belarus đã trốn vào Ukraine, các phóng viên, nhà hoạt động... kể cả sắc tộc thiểu số và dân đồng tính.

--- Sau một năm vẫn giữ âm mưu: Dân Biểu tiểu bang Timothy Ramthun (Cộng Hòa, Wisconsin) hôm Thứ Hai bị chỉ trích nặng nề về nỗ lực vi hiến và bất hợp pháp khi đòi phủ nhận kết quả bầu cử Tổng Thống 2020 ở tiểu bang Wisconsin.

Bộ Trưởng Tư Pháp Wisconsin là Josh Kaul (Dân Chủ) nói trên CNN rằng nỗ lực phủ nhận bầu cử 2020 của Ramthun là vì ông này muốn được Cộng Hòa đề cử ứng cử Thống Đốc.

--- Trong bài viết trên báo New York Daily News, David Cay Johnston (người từng viết tiểu sử cho Trump) tiên đoán Trump, 3 con lớn của Trump, và GĐ Tài Chánh Trump Organization là Allen Weisselberg sẽ bị truy tố tội làm tiền (racketeering charges) vì người kế toán về sổ sách của Trump tại hãng kế toán Mazars đã xin thương lượng khai hết để miễn tố.

Như thế, Trump sẽ phá sản. Người kế toán đó là Donald Bender, là người khai thuế cho Trump, đã ra khai trước đại bồi thẩm Manhattan, nơi theo luật tiểu bang cho Bender miễn tố hình sự. Luật sư của Trump sẽ đổ tội cho ngươi khai thuế, nhưng Bender sẽ khai rằng mọi chuyện làm theo chỉ thị của Trump.

--- Nam Hàn sẽ viện trợ ODA về hợp tác nuôi trồng thủy sản tại phía Bắc Việt Nam. Bản tin KBS ghi nhận rằng Bộ Hải dương và thủy sản Nam Hàn ngày 21/2 công bố thúc đẩy dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) về việc sử dụng rừng ngập mặn ở miền Bắc Việt Nam và chuyển giao công nghệ liên quan để nuôi trồng các loại động vật giáp xác như tôm, cua, ốc.

Bản tin KBS nói đây là dự án hợp tác kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất trong ngành nuôi trồng thủy sản ở miền Bắc Việt Nam, một phần trong dự án ODA về trung hòa carbon với tổng quy mô khoảng 4,5 tỷ won (3,6 triệu USD) của Tổng Cục lâm nghiệp Nam Hàn. Bộ sẽ nuôi động vật giáp xác tại 330 ha quy mô rừng ngập mặn Bắc Bộ Việt Nam và hiện đại hóa khu vực nuôi.

Ngoài ra, Bộ có kế hoạch cử các chuyên gia nuôi trồng thủy sản sang Việt Nam để chuyển giao công nghệ và đào tạo nâng cao năng lực. Thông qua dự án này, Bộ hy vọng ngành nuôi trồng thủy sản ở miền Bắc Việt Nam sẽ được hồi sinh và góp phần tăng thu nhập cho người dân địa phương.

Khu vực ven biển phía Bắc Việt Nam là nơi có nhiều rừng ngập mặn và bãi bùn. Từ sau năm 1995, hoạt động nuôi các loài giáp xác đã được đẩy mạnh song sản lượng thời gian gần đây giảm mạnh do nạn đánh bắt quá mức và tình trạng ô nhiễm môi trường ven biển. Chính phủ VN năm 2018 từng đề nghị Nam Hàn chuyển giao công nghệ nuôi trồng.

Sau hai năm nghiên cứu tính khả thi và tiến hành dự án thí điểm, Bộ Hải dương và thủy sản Nam Hàn kết luận môi trường rừng ngập mặn ven biển miền Bắc phù hợp để nuôi động vật giáp sát. Bộ có kế hoạch rót vốn 3 tỷ won (2,51 triệu USD) trong 5 năm từ năm 2022-2026, chính thức xúc tiến dự án hợp tác này.

--- Kinh tế thế giới sẽ tăng tốc... Hãng hàng không Kuwait Airways hôm Thứ Hai 21/2/2022 loan tin hãng sẽ mua 31 phi cơ từ Airbus SE trị giá $6 tỷ đôla tổng cộng.

Chủ tịch hàng không này là Ali Al-Dukhan nói thương vụ là điều chỉnh lại một thương ước đã có với Airbus. Ông nói thêm, Kuwait Airways đã chi cho 40% đơn hàng đó, với hạn chót giao hàng 2028. Airbus dự kiến xuất xưởng 720 phi cơ vào cuối năm 2022.

--- Báo Crux đăng bản tin Catholic News Service, ghi rằng một hội nghị quốc tế về giáo luật Công Giáo tại Vatican hôm 19/2/2022 ghi rằng đòi hỏi sống đời độc thân với các linh mục không phải là 'luật thiên chúa' nhưng chỉ là để đề cao sự linh thánh (Celibacy not ‘divine law’ for priests, but promotes holiness, speakers say).

Linh mục Gianfranco Ghirlanda của dòng Jesuit, cựu Viện trưởng Đại học Giáo Hoàng Gregorian tại Rome (Pontifical Gregorian University) nói rằng Giáo Hội Công Giáo chưa bao giờ nói rằng sống đời độc thân là "nội tại" của đời sống linh mục, và thực tế các hội thánh Công Giáo Đông Phương vẫn duy trì cả hai hệ linh mục có vợ và không vợ.

Các câu hỏi về các linh mục phương Đông có vợ được nêu trong các câu hỏi cho cả LM Ghirlanda và LM Emilio Justo, một giáo sư thần học tại Pontifical University of Salamanca và là một diễng ỉa trong hội nghị hôm 19/2/2022.

Theo các diễn giả này, sống đời độc thân là "món quà từ Thiên Chúa" (a girft from God), và các linh mục có vợ không phải là "linh mục hạng nhì" (“is not a second-class priesthood”).

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 20/02 đến 16h ngày 21/02, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 46.880 ca nhiễm mới, trong đó 19 ca nhập cảnh và 46.861 ca ghi nhận trong nước (giảm 331 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 32.975 ca trong cộng đồng).

.

Số bệnh nhân tử vong:

SG: Hai chùm ca bệnh tại cộng đồng đều đã được kiểm soát.

Mới nhất: F1 tiêm 2 mũi vaccine COVID-19 chỉ cách ly 5 ngày, xét nghiệm 1 lần.

Nhân lực y tế tại SG cần đông hơn, giỏi hơn.

Gần 3 triệu học sinh dừng học trực tiếp vì Covid-19

Hơn 1.000 gia súc bị chết do giá rét ở vùng núi phía Bắc

80% trung tâm ngoại ngữ SG phải đóng cửa, giải thể

Một đại tá Công an tỉnh Lào Cai bị tố quấy rối phụ nữ.

Phóng viên bị hành hung, truy đuổi

Tháng 1/2022, doanh nghiệp VN bơm trên 7,8 triệu USD vào Mỹ.

HỎI 1:

ĐÁP 1:

HỎI 2:

ĐÁP 2

Chương trình Podcast của Sở Di trú được ra mắt vào Ngày Quốc tế tiếng mẹ đẻ. Tân di dân thế hệ hai: Ngôn ngữ là chìa khóa mở ra cánh cửa đa sắc màu trên thế giới --- Lệ Phương, RTI

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (5.477), Bắc Ninh (2.582), Phú Thọ (1.908), Quảng Ninh (1.898), Thái Nguyên (1.862), Hải Dương (1.815), Hòa Bình (1.782), Vĩnh Phúc (1.734), Nam Định (1.715), Hải Phòng (1.707), Ninh Bình (1.684), Bắc Giang (1.622), Nghệ An (1.419), Yên Bái (1.280), Thanh Hóa (1.257), Lào Cai (1.181), Thái Bình (1.103), Đà Nẵng (907), Sơn La (860), Bình Định (842), Quảng Nam (842), Tuyên Quang (833), Hưng Yên (799), TP. Hồ Chí Minh (797), Quảng Bình (778), Đắk Lắk (720), Lạng Sơn (699), Hà Tĩnh (689), Khánh Hòa (596), Lâm Đồng (477), Cao Bằng (474), Phú Yên (472), Điện Biên (438), Bà Rịa - Vũng Tàu (376), Bình Phước (365), Hà Nam (329), Đắk Nông (318), Quảng Trị (313), Thừa Thiên Huế (245), Bình Dương (224), Lai Châu (214), Cà Mau (204), Kon Tum (152), Hà Giang (151), Bắc Kạn (122), Quảng Ngãi (118), Bình Thuận (98), Kiên Giang (76), Tây Ninh (63), Đồng Tháp (49), Bến Tre (41), Trà Vinh (38), Bạc Liêu (33), Cần Thơ (14), Long An (13), Vĩnh Long (12), Ninh Thuận (12), Sóc Trăng (11), Đồng Nai (8 ), Tiền Giang (6), An Giang (4), Hậu Giang (3).- Từ 17h30 ngày 20/02 đến 17h30 ngày 21/02 ghi nhận 104 ca tử vong tại: + Tại Tp. Hồ Chí Minh (2) trong đó 1 ca từ Quảng Ngãi chuyển đến. + Tại các tỉnh, thành phố khác: Hà Nội (35 ca trong 02 ngày), An Giang (5 ca trong 02 ngày), Kiên Giang (4), Quảng Bình (4), Quảng Nam (4 ca trong 02 ngày), Vĩnh Long (4), Bình Định (3), Đà Nẵng (3), Đắk Lắk (3), Hải Dương (3 ca trong 02 ngày), Lâm Đồng (3), Nam Định (3), Thái Nguyên (3), Đắk Nông (2), Đồng Nai (2), Đồng Tháp (2), Hà Nam (2 ca trong 02 ngày), Hải Phòng (2), Ninh Bình (2), Sóc Trăng (2), Trà Vinh (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bình Thuận (1), Cao Bằng (1), Hà Giang (1), Khánh Hòa (1), Lào Cai (1), Phú Thọ (1), Phú Yên (1), Quảng Ngãi (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 81 ca.Bản tin TTXVN. Về việc phường Bến Nghé ra văn bản phong tỏa tạm thời chung cư 89-91 Nguyễn Du, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM cho rằng, địa phương đã làm đúng hướng dẫn của ngành y tế. Việc phong tỏa chung cư vì có nhiều ca nhiễm, chùm ca bệnh tại tu viện ở Gò Vấp, tỷ lệ nhiễm COVID-19 ở học sinh tăng nhanh... là những nội dung nổi bật được đưa ra tại cuộc họp báo do Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chiều 21/2. Về chùm ca nhiễm tại chung cư Nguyễn Du, quận 1, ông Nguyễn Duy An, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1 cho biết, việc phong tỏa tạm thời chung cư Nguyễn Du trong vòng 24 giờ là theo hướng dẫn của Sở Y tế.Báo SKĐS - Đây là nội dung trong công văn mới nhất do Bộ Y tế ban hành chiều 21/2 về việc cách ly y tế đối với F0 và F1. Chiều 21/2, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn vừa ký công văn gửi Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế về việc cách ly y tế đối với F0 và các trường hợp tiếp xúc gần (F1). Trong quá trình cách ly, nếu F1 có dấu hiệu bất thường về sức khỏe (sốt; ho; đau họng; chảy nước mũi, nghẹt mũi; đau người, mệt mỏi, ớn lạnh; giảm hoặc mất vị giác; giảm hoặc mất khứu giác; đau, nhức đầu; tiêu chảy; khó thở; viêm đường hô hấp) thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi, xét nghiệm và xử trí theo quy định.Bản tin TTXVN. Nguồn nhân lực ngành Y tế thành phố đã có nhiều biến đổi cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu. Tỷ lệ xấp xỉ 16 bác sỹ trên 10.000 dân (năm 2016) đã tăng lên 20 bác sỹ (năm 2020), gấp đôi chỉ tiêu của Trung ương. Đây là thông tin nổi bật được ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, đưa ra tại chương trình họp mặt các Giáo sư, Phó giáo sư, thầy thuốc tiêu biểu trong hoạt động đào tạo nguồn nhân lực y tế cho Thành phố Hồ Chí Minh ngày 21/2. Theo Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố có tỷ lệ 20 bác sỹ/10.000 dân, cao nhất cả nước, nhưng con số này còn thấp so với các nước có hệ thống y tế phát triển như Australia (38 bác sỹ/10.000 dân), New Zealand (34 bác sỹ/10.000 dân), Hàn Quốc và Nhật Bản (25 bác sỹ/10.000 dân)... Do đó, ngành Y tế đang gặp thách thức không nhỏ với công tác đào nguồn nhân lực y tế trong giai đoạn hiện nay, nhằm đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân và cả khu vực phía Nam.. Báo VnExpress. Gần 3 triệu trong hơn 17 triệu học sinh từ mầm non đến THPT phải dừng đến trường do Covid-19, trong đó có hơn 1,4 triệu là trẻ mầm non. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết tính đến 17h ngày 21/2, cả nước có 49 địa phương mở cửa trường mầm non, giúp hơn 1,8 triệu trẻ (chiếm 55,31%) được chăm sóc và học tập bình thường. 14 tỉnh, thành phải dừng học trực tiếp gồm Hà Nội, Lào Cai, Tuyên Quang, Đắk Nông, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Hưng Yên, Trà Vinh, An Giang, Bạc Liêu, Phú Yên, Đăk Lăk (TP Buôn Mê Thuột).. Tin VOV. Rét đậm, rét hại kèm băng giá những ngày qua tại khu vực Bắc Bộ, đặc biệt là tại vùng núi phía Bắc đã khiến hơn 1.000 con gia súc bị chết. Theo thống kê tính tới 19h00 ngày 21/2 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai, tại 10 tỉnh, thành khu vực Bắc Bộ đã ghi nhận hơn 1.000 con gia súc bị chết, trong đó bao gồm 881 con trâu bò và 129 con dê và gia súc khác.hoặc ngưng hoạt động do dịch. Báo Tuổi Trẻ. Trưởng phòng chính trị tư tưởng Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM Trịnh Duy Trọng cho hay, theo quy định mới, không phải lớp có F0 thì tất cả học sinh đều là F1. Dịch COVID-19 cũng ảnh hưởng 80% trung tâm ngoại ngữ. Thông tin tại họp báo chiều 21-2, ông Trịnh Duy Trọng - trưởng phòng chính trị tư tưởng Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM - cho biết trong tuần thứ 2 tổ chức học trực tiếp trở lại sau Tết, tình hình dịch bệnh tại các trường có nhiều diễn biến phức tạp. Nhà trường đang nỗ lực đảm bảo an toàn tối đa cho học sinh. Thông tin về các trung tâm tiếng Anh đóng cửa, phụ huynh không thể liên hệ dù đã đóng tiền, ông Trịnh Duy Trọng cho biết sau dịch, có khoảng 80% trung tâm ngoại ngữ phải đóng cửa, ngưng hoạt động hoặc giải thể. Khi người dân phản ánh không liên hệ được các trung tâm này, sở rà soát, hầu hết chưa được cấp phép hoạt động giáo dục.Báo Tiền Phong. Công an tỉnh Lào Cai vừa có quyết định thụ lý, xác minh đơn của một nữ công dân địa phương tố cáo một đại tá đang công tác tại Công an tỉnh này có hành vi cư xử "không đúng chuẩn mực" với phụ nữ. Chị V. T. H. (32 tuổi, trú tại TP Lào Cai - người đứng đơn tố cáo) cho biết, khoảng tháng 9/2018, do mất hộ chiếu nên chị này đến một đơn vị thuộc Công an tỉnh Lào Cai để làm việc. Quá trình làm việc tại tầng một, chị H. được một đại tá công an yêu cầu lên tầng 2 để ông hướng dẫn riêng. Theo chị H., sau khi vào phòng riêng tại tầng hai, vị đại tá này liền chốt cửa trong và tỏ thái độ thân quen, vừa hướng dẫn vừa tìm cách tiếp cận, động chạm vào những bộ phận "nhạy cảm" trên cơ thể chị. Quá trình này, chị H. đã ghi âm lại. Khi được hỏi "sự việc xảy ra đã lâu, tại sao đến nay chị mới làm đơn?" Chị H. trả lời rằng, do gần đây thấy nhiều chị em khác cũng phàn nàn bị đại tá này "quấy rối" khi đến trụ sở làm giấy tờ nên chị quyết tâm làm tố cáo.khi tác nghiệp ở Đồng Nai. Báo Người Lao Động. Khi đang chụp ảnh dải phân cách cứng trước trạm thu phí đường tránh Biên Hoà (thường gọi là Trạm thu phí BOT Trảng Bom), phóng viên Báo Người Lao Động đã bị 2 đối tượng lạ mặt hành hung và truy đuổi. Ngày 21-2, ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động đã ký văn bản khẩn gửi Công an tỉnh Đồng Nai, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai và Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Đồng Nai để đề nghị điều tra, chỉ đạo điều tra làm rõ sự việc phóng viên Báo Người Lao Động bị hành hung và truy đuổi khi đang tác nghiệp trên địa bàn tỉnh này. Người bị hành hung là anh Nguyễn Văn Tuấn, công tác tại Văn phòng liên lạc Đông Nam Bộ, thuộc Ban Chính trị - Xã hội Báo Người Lao Động.Đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt tăng mạnh. Bản tin Vinanet. Hoạt động đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam thời gian qua được đánh giá rất khởi sắc. Riêng trong tháng 1/2022, vốn đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp trong nước ghi nhận tăng 11,7 lần so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, dẫn đầu là Lào với 2 dự án đầu tư mới và 1 dự án điều chỉnh vốn, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 48,23 triệu USD. Đứng thứ hai là Hoa Kỳ với tổng vốn đầu tư trên 7,8 triệu USD. Tiếp theo lần lượt là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Lào chiếm 25% đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài. Lũy kế đến 20/01/2022, Việt Nam đã có 1.463 dự án đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư Việt Nam trên 20,9 tỷ USD. Trong đó, các địa bàn nhận đầu tư của Việt Nam nhiều nhất lần lượt là Lào (25%); Campuchia (13,6%); Venezuela (8,7%)…---Năm 2022 là năm dùng kỹ thuật để học đa ngôn ngữ?Đó là LHQ kêu gọi. Ngày 21/2 mỗi năm được gọi là International Mother Language Day (Ngày Ngôn Ngữ Mẹ Đẻ Quốc Tế). Chủ đề năm 2022 là "Sử dụng kỹ thuật để học đa ngôn ngữ: thách thức và cơ hội." LHQ nói rằng cứ mỗi 2 tuần lễ, một ngôn ngữ trên địa cầu bị xóa sổ, và hiện nay 43% trong tổng số khoảng 6000 ngôn ngữ được nói trênt hế giới lâm nguy.Chi tiết:---Đài Loan khuyến khích trẻ em học tiếng Việt?: Đúng thế. Bản tin RTI viết như sau.Ngày 21/2 là Ngày Quốc tế tiếng mẹ đẻ, Sở Di trú lần đầu tiên thực hiện chương trình Podcast, do thế hệ thứ hai của tân di dân viết kế hoạch và thực hiện, và mời con em tân di dân chia sẻ về kinh nghiệm và những câu chuyện thú vị khi học tiếng mẹ đẻ. Tân di dân thế hệ hai cho biết trong chương trình, “Ngôn ngữ là chìa khóa mở ra cánh cửa đa sắc màu trên thế giới” và khích lệ mọi người học ngôn ngữ Đông Nam Á.

Để thể hiện sự chú trọng việc học tiếng mẹ đẻ của con em tân di dân và nguyện vọng học tiếng mẹ đẻ của họ, Sở Di trú thuộc Bộ Nội chính đã thực hiện chương trình podcast đầu tiên “文化談新事 (tạm dịch “Lan tỏa văn hóa )”. Người dẫn chương trình là con em người Việt Nam Trần Kim Linh và nhân viên của Cục Di trú người Nhật, từ lên kế hoạch cho đến thực hiện chương trình đều do họ đảm trách, chia sẻ về kinh nghiệm học tiếng mẹ đẻ và ngoại ngữ của bản thân mình để cho di dân mới và con em của họ tham khảo.

Tập đầu tiên đã mời con em Việt Nam Lưu Đức Diệu và con em Indonesia Lâm Tiểu Đình tham gia chương trình. Khác với trước đây, các bà mẹ nước ngoài đều không dám dạy tiếng mẹ đẻ cho con để không ảnh hưởng đến khái niệm học tiếng Trung, mẹ của Lưu Đức Diệu và Lâm Tiểu Đình đã thường đưa con về quê hương lúc con còn nhỏ để con được tiếp xúc với môi trường tiếng mẹ đẻ và không ngại nói tiếng mẹ đẻ, đó cũng chính là thời điểm xã hội Đài Loan chủ trương dạy song ngữ hoặc đa ngôn ngữ, khiến họ mạnh dạn hơn trong việc học ngoại ngữ. Hai khách mời này cũng phân tích rằng, người Đài Loan học ngôn ngữ Đông Nam Á sẽ dễ dàng hơn vì “có nhiều từ phát âm và ý nghĩa khá giống nhau”. Họ khích lệ mọi người học ngôn ngữ Đông Nam Á và nói rằng “Ngôn ngữ là chìa khóa mở ra cánh cửa đa sắc màu trên thế giới, không có chiếc chìa khóa này, chúng ta sẽ không thể xoay chuyển thế giới”.

Chi tiết:

https://vn.rti.org.tw/news/view/id/2006812

.