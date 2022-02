Thế Vận Mùa Đông bế mạc. Nhiều huy chương vàng nhất: Na Uy, Đức, TQ, Mỹ, Nga. Thế Vận Mùa Đông 2026 sẽ ở Ý. - Kỷ lục kép: Hà Nội vụt tăng lên hơn 5.100 F0 mới, hơn 181.200 ca đang điều trị, theo dõi. TP Buôn Ma Thuột: Nhiều giáo viên và học sinh mắc Covid-19, tạm dừng học trực tiếp từ mầm non đến lớp 6. Thuốc Molnupiravir có nhiều hứa hẹn trong việc giảm nguy cơ nhập viện. Nguy cơ phổi trắng xóa h

Pháo bông bắn ra hình chữ "Italy" để hẹn năm 2026 thi Thế Vận ở Milan, Italy. Sau 19 ngày tranh tài, Thế Vận Mùa Đông Bắc Kinh 2022 đã kết thúc với Lễ bế mạc vào đêm Chủ Nhật 20/2/2022. Chủ Tịch TQ Tập Cận Bình vỗ tay và vẫy chào.

.

- Thế Vận Mùa Đông bế mạc. Nhiều huy chương vàng nhất: Na Uy, Đức, TQ, Mỹ, Nga. Thế Vận Mùa Đông 2026 sẽ ở Ý.

- Kỷ lục kép: Hà Nội vụt tăng lên hơn 5.100 F0 mới, hơn 181.200 ca đang điều trị, theo dõi. TP Buôn Ma Thuột: Nhiều giáo viên và học sinh mắc Covid-19, tạm dừng học trực tiếp từ mầm non đến lớp 6. Thuốc Molnupiravir có nhiều hứa hẹn trong việc giảm nguy cơ nhập viện. Nguy cơ phổi trắng xóa hậu COVID-19 dù là F0 không triệu chứng. Nhiều cây xăng SG hết xăng. Sóc Trăng: Du khách ghé chùa Chén Kiểu đông nghịt, xe cộ nối đuôi 'bò' trên quốc lộ 1. Vốn đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam tăng gấp 5 lần.

- 1 DB Cộng Hòa sẽ ra dự luật mời tài xế xe vận tải Canada bị bố ráp vào Mỹ tỵ nạn chống chích vaccine ngừa dịch

- Sidney Powell: tố cảnh sát bắn lựu đạn cay, xua người biểu tình 6/1/2021 để đẩy họ chạy vào tòa nhà Quốc Hội

- Fox News thanh minh: cảnh sát Canada cỡi ngựa giải tán xe tải biểu tình, nhưng không đạp chết 1 phụ nữ

- Trump với thói quen nói dối sẽ thê thảm khi ra khai trước tòa vì bây giờ có thể kiểm chứng tức khắc

- HỎI 1: Có phải 73% dân Mỹ có những ân hận tài chánh trong năm 2021? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có phải 90% Tổng quản trị ngành kỹ thuật Ấn Độ tiên đoán thuê người sẽ tăng 2 hàng số trong năm 2022? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-20/2/2022) --- Sau 19 ngày tranh tài, Thế Vận Mùa Đông Bắc Kinh 2022 đã kết thúc với Lễ bế mạc vào đêm Chủ Nhật 20/2/2022 tại sân vận động Tổ Chim ở Bắc Kinh.

.

Vận động viên từ 91 quốc gia và lãnh thổ có đại diện tham dự Thế Vận này đã vào sân diễn hành, phất cờ quốc gia, văn nghệ, chụp hình lẫn nhau trong các giờ phút cuối cùng.

.

Hy Lạp, nơi khai sanh truyền thống Thế Vận cổ xưa, là phái đoàn đầu tiên vào sân, sau đó tới các phái đoàn theo thứ tự mẫu tự tên quốc gia cùng với tên tiếng Trung Hoa.

.

Mang lá cờ cho đội Hoa Kỳ là vận động viên Elana Meyers Taylor, 37 tuổi, người nguyên thủy được chọn giữ vinh dự này trong Lễ Khai Mạc nhưng phải vắng mặt vì dính COVID-19. Trong kỳ Thế Vận này cô được một huy chương bạc kỳ thi monobob và 1 huy chương đồng trượt xe tuyết bobsleigh 2-người, nâng tổng số huy chương Thế Vận của cô lê 5 huy chương.

.

Chủ Tịch TQ Tập Cận Bình vỗ tay theo tiếng nhạc và vẫy chào các lực sĩ tiến vào. Lễ Bế Mạc được đạo diễn Zhang Yimou tổ chức với 1,000 nghệ sĩ tham dự trong các mục trình diễn được mô tả là đơn giản, an toàn và đậm đà Thế Vận.





.

Na Uy đứng đầu về huy chương, như thế là đứng đầu lần thứ nhì Thế Vận Mùa Đông liền, mang về 16 vàng và tổng cộng là 37 huy chương.

.

Đức quốc về nhì, với 12 vàng, và tổng cộng 27 huy chương. Trung Quốc thứ ba, với 9 vàng và 15 huy chương tổng cộng. Mỹ hàng thứ tư với 8 vàng, nhưng có tổng cộng 25 huy chương (tức là, tổng cộng nhiều huy chương hơn TQ). Nga được 6 vàng và tổng cộng 31 huy chương.

.

Thế Vận Mùa Đông 2022 lần này có hơn 2.900 vận động viên đến từ 91 quốc gia trên thế giới tham dự, cạnh tranh 109 huy chương ở 7 bộ môn. Theo KBS, năm nay, có các nước đến từ "xứ nóng" như Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất, Haiti lần đầu tham dự Thế vận hội mùa đông. Tỷ lệ vận động viên nữ chiếm 45,4%, mức cao kỷ lục.

.

Lá cờ Thế Vận Mùa Đông trao từ TQ sang tay cho các viên chức Milan của Italy, nơi sẽ tổ chức Thế Vận Mùa Đông 2026. Thế vận Beijing Paralympic Games sẽ tổ chức từ ngày 4/3/2022 tới ngày 13/4/2022.

.

.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 19/02 đến 16h ngày 20/02, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 47.200 ca nhiễm mới, trong đó 8 ca nhập cảnh và 47.192 ca ghi nhận trong nước (tăng 5.224 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 33.851 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (5.102), Bắc Ninh (2.360), Phú Thọ (1.981), Quảng Ninh (1.980), Thái Nguyên (1.838), Hòa Bình (1.797), Nam Định (1.754), Hải Phòng (1.698), Vĩnh Phúc (1.692), Ninh Bình (1.556), Bắc Giang (1.500), Nghệ An (1.467), Lào Cai (1.360), Hải Dương (1.316), Hà Tĩnh (1.294), Yên Bái (1.275), Thanh Hóa (1.220), Bình Định (1.019), Thái Bình (1.015), Sơn La (1.007), Tuyên Quang (989), Quảng Bình (861), TP. Hồ Chí Minh (849), Lạng Sơn (808), Hưng Yên (789), Đắk Lắk (748), Đà Nẵng (720), Quảng Nam (697), Khánh Hòa (590), Cao Bằng (564), Phú Yên (553), Lâm Đồng (435), Quảng Trị (415), Đắk Nông (362), Điện Biên (358), Bình Phước (348), Lai Châu (332), Hà Nam (290), Bà Rịa - Vũng Tàu (288), Gia Lai (286), Thừa Thiên Huế (224), Bình Dương (215), Bắc Kạn (190), Kon Tum (143), Hà Giang (139), Quảng Ngãi (130), Cà Mau (105), Bình Thuận (85), Kiên Giang (66), Tây Ninh (64), Bạc Liêu (63), Đồng Nai (53), Vĩnh Long (35), Bến Tre (33), Trà Vinh (29), An Giang (22), Cần Thơ (22), Sóc Trăng (13), Ninh Thuận (12), Đồng Tháp (12), Long An (10), Hậu Giang (8 ), Tiền Giang (6).

.

Số bệnh nhân tử vong: - Từ 17h30 ngày 19/02 đến 17h30 ngày 20/02 ghi nhận 78 ca tử vong tại: Đà Nẵng (7), Nghệ An (7), Kiên Giang (5), Ninh Bình (5 ca trong 02 ngày), Bình Định (4), Quảng Bình (4), Bạc Liêu (3 ca trong 02 ngày), Hải Phòng (3), Lâm Đồng (3 ca trong 02 ngày), Phú Yên (3), Quảng Ngãi (3), Cà Mau (2), Cần Thơ (2), Đắk Lắk (2), Điện Biên (2), Gia Lai (2 ca trong 02 ngày), Hải Dương (2), Hòa Bình (2), Sóc Trăng (2), Thái Nguyên (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bắc Ninh (1), Bình Phước (1), Bình Thuận (1), Cao Bằng (1), Đồng Tháp (1), Hà Giang (1), Khánh Hòa (1), Long An (1), Nam Định (1), Phú Thọ (1), Thanh Hóa (1), Trà Vinh (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 79 ca.

.

Kỷ lục kép: Hà Nội vụt tăng lên hơn 5.100 F0 mới, hơn 181.200 ca đang điều trị, theo dõi. Báo SKĐS - Trong hơn 5.100 ca mắc COVID-19 mới vừa được thông báo có 1.518 ca cộng đồng. Toàn thành phố hiện có hơn 4.700 ca phải nhập viện trong tổng số 181.222 ca đang điều trị, theo dõi. Sở Y tế Hà Nội tối 20/2 thông báo trong 24 giờ qua TP phát hiện 5.102 ca COVID-19 mới, trong đó có 1.518 ca cộng đồng. Bệnh nhân phân bố tại 471 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Tới hết ngày 19/2, toàn TP có 181.222 F0 đang điều trị, cao nhất từ trước tới nay. Trong đó có 175.210 người theo dõi tại nhà; hơn 1.200 ca điều trị tại các cơ sở thu dung của TP và quận/huyện. Như vậy, số ca COVID-19 nhẹ, không triệu chứng ở Hà Nội chiếm 97,3% tổng số ca đang điều trị, theo dõi.

.

Nguy cơ phổi trắng xóa hậu COVID-19 dù là F0 không triệu chứng. Báo SKĐS - Không phải ai từng là F0 cũng sẽ mắc di chứng hậu COVID, tuy nhiên, COVID-19 lại có thể để lại những di chứng nặng nề và nguy hiểm mà một trong số đó là xơ phổi. Đặc biệt, thực tế đã ghi nhận các trường hợp F0 không triệu chứng, nhưng khi khỏi COVID-19 lại phát hiện phổi đã trắng xóa, tình trạng nguy kịch.

.

Thuốc Molnupiravir có nhiều hứa hẹn trong việc giảm nguy cơ nhập viện. Theo TTXVN. Kết quả được thực hiện với 1.281 người trưởng thành cho thấy chỉ có 1,5% nhóm được uống thuốc Molnupiravir phải nhập viện trong khi con số này là 4,3% đối với nhóm không uống thuốc. Một nghiên cứu mới của Ấn Độ cho thấy thuốc kháng virus Molnupiravir của hãng Merck có thể giúp giảm 65% nguy cơ nhập viện vì COVID-19. Tỷ lệ này cao hơn kết quả ghi nhận trong nghiên cứu trước đó về tính hiệu quả của thuốc.

.

Giá bán thuốc Molnupiravir điều trị COVID-19 vừa được Bộ Y tế cấp phép thế nào; Sử dụng ra sao? Báo SKĐS - Việc Cục Quản lý Dược cấp phép cho 3 thuốc chứa hoạt chất Molnupiravir trong thời hạn 3 năm đã giúp người mắc COVID-19 mức độ nhẹ và vừa ở nước ta có thêm cơ hội lựa chọn thuốc điều trị. Dự kiến giá bán một hộp thuốc sản xuất trong nước chỉ dưới 300.000 đồng, thấp hơn nhiều giá thuốc trôi nổi trên thị trường... Để đảm bảo an toàn, hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc Molnupiravir khi có đơn của bác sĩ theo đúng chỉ định, các giới hạn sử dụng và các cảnh báo, thận trọng của thuốc. Không tự ý mua, sử dụng thuốc Molnupiravir trôi nổi, không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên thị trường. Trong quá trình sử dụng thuốc Molnupiravir, nếu gặp phải bất kỳ phản ứng có hại nào của thuốc, cần thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ để được tư vấn và xử trí kịp thời.

TP Buôn Ma Thuột: Nhiều giáo viên và học sinh

Sóc Trăng: Du khách ghé chùa Chén Kiểu

Nhiều cây xăng SG hết xăng.

Vốn đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam tăng gấp 5 lần.

Cộng Hòa ra độc chiêu: mời kẻ chống chích ngừa vào tỵ nạn.

Sidney Powell, người cựu luật sư t

Nhà bình luận Sara Carter

Trump sẽ thê thảm

HỎI 1:

ĐÁP 1:

HỎI 2:

ĐÁP 2

mắc Covid-19, tạm dừng học trực tiếp từ mầm non đến lớp 6. Báo Người Lao Động. Sau ít ngày tổ chức học trực tiếp, TP Buôn Ma Thuột đã ghi nhận gần 500 giáo viên và học sinh mắc Covid-19 nên quyết định tạm dừng học trực tiếp đối với bậc mầm non, tiểu học và lớp 6. Sáng 20-2, UBND TP Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk đã có công văn hỏa tốc về việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong các trường học trên địa bàn thành phố.đông nghịt, xe cộ nối đuôi 'bò' trên quốc lộ 1. Báo Tuổi Trẻ. Do lượng du khách các tỉnh ghé chùa Sro Lôn (Chén Kiểu) thuộc xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng đông nên cả hai hướng từ Cà Mau - Sóc Trăng và ngược lại xe lưu thông chậm, nối đuôi 'bò' hàng cây số trên quốc lộ 1. Anh Trần Văn Thanh (xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên) cho biết từ khoảng 7h sáng, lượng xe ô tô các loại bắt đầu ghé chùa Chén Kiểu. Sau đó xe ngày càng nhiều, đến khoảng 9h thì đông nghẹt, làm cho xe lưu thông qua đoạn này phải chạy chậm hàng cây số. "Tui sống ở đây nhiều năm nhưng chưa thấy xe cộ ghé chùa đông và lưu thông chậm trên quốc lộ 1 đoạn qua chùa Chén Kiểu kéo dài hàng cây số như vậy. Cũng may có lực lượng cảnh sát điều tiết nên không gây kẹt xe", anh Thanh nói.Báo Tiền Phong. Xăng còn ít không thể bơm bán nên treo bảng “hết xăng”, xếp hàng chờ mua xăng là thực tế tại nhiều cây xăng tại TPHCM. Sáng 20/2, Cục Quản lý thị trường QLTT TPHCM tổ chức đoàn khảo sát các cây xăng trên địa bàn TPHCM. Đợt kiểm tra này nhằm nắm bắt tình hình thực tế tình trạng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, các cây xăng thiếu hụt xăng dầu để có báo cáo lên Tổng Cục QLTT.Báo Lao Động. Thông tin về tình hình thu hút đầu tư nước ngoài tháng 1.2022, Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư – MPI), cho biết: Trong tháng 1.2022, đã có 33 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư gần 666 triệu USD, chiếm 31,7% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Hàn Quốc đứng thứ hai với trên 481 triệu USD, chiếm 22,9% tổng vốn đầu tư (đặc biệt đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam tăng gần 5 lần so với cùng kỳ). Trung Quốc đứng thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 451 triệu USD, chiếm gần 21,5% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là Nhật Bản, Hồng Kông và Đài Loan (Trung Quốc)… Nếu xét về số lượng dự án, Hàn Quốc là đối tác có nhiều nhà đầu tư quan tâm và đưa ra các quyết định đầu tư mới cũng như mở rộng dự án đầu tư và góp vốn mua cổ phần nhất trong tháng 1.2021, chiếm 19,4% số dự án mới, 26,8% số lượt điều chỉnh và 35,4% số lượt góp vốn mua cổ phần.---Dân Biểu Hoa Kỳ Yvette Herrell (Cộng Hòa-New Mexico) nói hôm Thứ Bảy 19/2/2022 rằng ba sẽ trình dự luật để cấp quyền tỵ ạnn tạm thời cho những người trong cuộc biểu tình của xe vận tải Canada.Bà viết trên mạng Twitter rằng Mỹ đã cấp quyền tỵ nạn cho tù nhânc hính trị, thì nên làm như thế với những người lái xe vận tải sau cuộc biểu tình mấy tuần qua bây giờ đang bị cảnh sát bố ráp, đông lạnh các tài khoản ngân hàng.Trong hai ngày Thứ Sáu và Thứ Bảy, các viên chức nói rằng có 170 người bị bắt ở Ottawa (Canada) vì liên hệ các cuộc biểu tình phản đối các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại Canada.---rong ban vận động của Trump và đã nổi tiếng vì đưa ra các lời nói dối về bầu cử 2020, nói trong một viden gây quỹ tuần này rằng cảnh sát đã bắn lựu đạn cay vào người biểu tình hôm 6/1/2021 để thúc đẩy họ chạy vào tòa nhà Quốc Hội.Bà Powell nói đó là những gì bà nghe được và bà nói bà đang đi tìm thêm chi tiết để điều tra chuyện đó. Tuy nhiên, sau đó bà gỡ bỏ video đó ra khỏi trang web bà gây quỹ cho hội bất vụ lợi Defending the Republic do bà sáng lập.Hiện thời công ty Dominion Voting Systems đã nộp đơn kiện bà, đòi bồi thường $1.3 tỷ đôla vì bà bôi nhọ công ty này đã gài các máy bầu phiếu nhằm lật ngược phiếu bầu Trump thành phiếu bầu Biden, dù không hề có chứng cớ.Bà Powell còn đối đầu với mặt trận pháp lý khác: bà kiện hãng Verizon để hãng này không nộp các cú điện đàm của bà liên hệ tới ngày bạo loạn 6/1/2021 cho Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn.Bà Powell nổi tiếng về các thuyết âm mưu do bà đưa ra: chính Venezuela, Cuba, Antifa, nhà tỷ phú từ thiện George Soros, và cố lãnh tụ Hugo Chávez của Venezuela đã dùng nhiều phương tiện kỹ thuật để khi cử tri Mỹ bấm nút bầu Trump thì tự động phiếu chuyển sang bầu Biden. Hơn 60 tòa án đã bác bỏ các quy chụp về gian lận do bà Powell và Rudy Giuliani đưa ra.---trên đài Fox News đã thanh minh thanh nga rằng bà đã nói sai lầm về chuyện 1 phụ nữ đã chết sau khi bị cảnh sát kỵ binh Canada cỡi ngựa đạp lên trong khi giải tán các tài xế xe tải biểu tình.Đêm Thứ Sáu bà Carter phóng tweet rằng bà được 1 bản tin nói 1 phụ nữ bị đơn vị cảnh sát cỡi ngựa đạp bị thương và đã chết tại bệnh viện. Tin này của bà được nhiều người chuyền đi, trong đó có Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Ted Cruz (R-TX).Và sáng Thứ Bảy 19/2/2022, bà Carter thú nhận rằng đó là tin vịt. Rằng không có ai bị ngựa cảnh sát đạp gây thương tích rồi sau đó chết ở bệnh viện. Bình luận viên khác của Fox News là Sean Hannity nói rằng nhầm lẫn vì có người nhập viện vì đau tim, không liên hệ gì chuyện ngựa đạp, và đài xin lỗi vì nhầm lẫn đó.---khi ra khai trước tòa vì bây giờ có thể kiểm chứng tức khắc, theo phóng viên David Fahrenthold của báo Washington Post. Mới tuần này, một Chánh án New York ra phán lệnh rằng Trump và 2 con -- Don Jr. và Ivanka --- phải ra khai trước tòa trong cuộc điều tra dân sự của Bộ Trưởng Tư Pháp Letitia James.Fahrenthold nói với đài MSNBC hôm Thứ Bảy rằng nếu Trump trả lời các câu hỏi, Trump sẽ thê thảm vì thói quen nói dối. Nói trước đám đông thì Trump nói dối chẳng sao, nhưng trước mặt Bộ Trưởng Tư Pháp với các câu hỏi soạn sẵn thì nói trật là thê thảm, vì người hỏi có thể biết nhiều hơn người đáp.Fahrenthold nói, như hồi năm 2006, Trump ra trả lời một đơn kiện dân sự, chỉ "trong một buổi đã nói dối 60 lần bởi vì luật sư biết nhiều để thách thức Trump nơi đó." Nhưng lúc đó là hộ sự (dân sự: civil lawsuit), và là khác. Bây giờ khi Trump trả lời hộ sự trước Bộ Trưởng Tư Pháp New York, các câu trả lời sẽ dùng cho hồ sơ hình sự ở Manhattan, và đó là thê thảm.---Có phải 73% dân Mỹ có những ân hận tài chánh trong năm 2021?Đúng thế. Đó là theo cuộc khảo sát mới của MoneyGeek, 73% dân Mỹ có những ân hận tài chánh trong năm 2021. Sau đây là lời khuyên của các chuyên gia tài chánh.. Nên theo công thức 50/30/20. Tức là, dùng 50% lương cho chi xài cần thiết (như tiền thuê nhà), 30% xài cho các việc có thể cân nhắc (như giải trí), và 20% cất cho tiết kiệm.Chi tiết:---Có phải 90% Tổng quản trị ngành kỹ thuật Ấn Độ tiên đoán thuê người sẽ tăng 2 hàng số trong năm 2022?: Đúng thế. Đó là theo bản khảo sát Nasscom Tech CEO Survey 2022:. 90% Tổng quản trị ngành kỹ thuật Ấn Độ tiên đoán thuê người sẽ tăng 2 hàng số trong năm 2022.. 60% tiên đoán các nhân viên sẽ về làm việc tại văn phòng trở lại năm nay.. 70% tiên đoán sức tăng kỹ nghệ kỹ thuật số sẽ mạnh mẽ, như các năm trước.. 57% nói sẽ tăng ngân sách tiêu xài cho R&D (nghiên cứu, phát triển) hơn 10% trong năm 2022 so với 2021.Chi tiết: