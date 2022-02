Hôm nay tòa xét: có nên buộc Trump và 2 con ra khai trước tòa? Nếu có Disneyland, SG có thêm 25 triệu du khách. Chùa Dược Sư tại Lâm Đồng cơ nguy bị xóa sổ: ĐĐ. Thích Minh Thiền xin cầu nguyện cho Chùa.

Xin nhớ: cái đẹp không phải ở số đo. Bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ Geoffrey Kim tại Denver đã bị bắt vì liên hệ tới cái chết của bệnh nhân Emmalyn Nguyen, 18 tuổi. Cô Nguyen trụy tim, hôn mê cả năm rồi chết, sau khi được giải phẫu bơm ngực.

- Hôm nay tòa sẽ xét: có nên buộc Trump và 2 con ra khai trước tòa New York như Bộ Tư Pháp đòi hay không

- F0 tại nhiều địa phương tăng cao, dự báo dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Cấp phép 3 loại thuốc chứa Molnupiravir sản xuất trong nước. SG: Phát hiện 163 học sinh là F0 khi quay lại trường. Truy tố 2 đối tượng sản xuất hơn 6.600 hộp thực phẩm chức năng giả. Y tế cơ sở Hải Phòng trước nguy cơ 'vỡ trận': Mạng tràn lan 'thuốc trị Covid-19'. VN đề nghị Mỹ đừng gây hại vô lý cho người nuôi ong Việt Nam. Samsung đầu tư thêm 920 triệu USD vào Thái Nguyên. Nếu có khu giải trí Disneyland, SG có thêm 25 triệu khách du lịch. Chùa Dược Sư tại Lâm Đồng cơ nguy bị xóa sổ: ĐĐ. Thích Minh Thiền xin cầu nguyện cho Chùa.

- sắp bạo loạn 6/1/2021, tin nhắn từ 1 DB gửi Bạch Ốc: Nếu Tổng Thống cho xảy ra... là đóng cọc vào tim Hoa Kỳ

- Biden xóa $415 triệu đô tiền nợ của 16,000 sinh viên vay vì bị các đại học vì lợi nhuận chiêu dụ sai trái

- hối lộ 1.2 triệu đôla để 3 con vào đại học xịn, đại gia lãnh án 15 tháng tù, 400 giờ cộng đồng, phạt $200,000

- Từ đầu năm tới 15/2, khách quậy phi cơ: 499 khách hung bạo, 324 khách chống khẩu trang, 80 người gửi qua FBI

- Hillary Clinton phóng tweet: Trump & Fox đang tuyệt vọng dựng lên một cú xì căng đan dỏm để đánh lạc hướng

- 59% cử tri nói đại dịch qua rồi, đã về đời sống bình thường, 32% nói không đồng ý, 8% nói không rõ

- Philadelphia: cụ gốc Á 70 tuổi bị đánh nứt sọ khi 3 thiếu niên cướp xe, đã chết. Đã bắt 2 hung thủ, 1 đang trốn

- San Diego: 1 BS gốc Việt bị kỷ luật vì trẻ em không cần mà vẫn nhổ răng, rút tủy, trám răng... để lấy tiền Medi-Cal

- HỎI 1: Dân than vật giá tăng, nhưng mua sắm lại tăng vọt? ĐÁP 1: Đúng thế.

- Hồ sơ: Tại sao Việt Nam không dạy lịch sử chiến tranh Trung-Việt? The Diplomat. Báo Tiếng Dân.

QUẬN CAM (VB-17/2/2022) --- Một tin nhắn qua điện thoại gửi vài ngày trước ngày bạo loạn 6/1/2021 từ một dân biểu Cộng Hòa trong nhóm cực hữu House Freedom Caucus gửi Bạch Ốc cho thấy kế hoạch cho ngày 6/1/2021 đã được chia sẻ giữ một số dân cử Cộng Hòa.

.

Tin nhắn viết: "Nếu POTUS (Tổng Thống) cho chuyện đó xảy ra... là chúng ta sắp đóng cọc vào ngay tim của nền cộng hòa liên bang." Người gửi được ẩn danh, người nhận là cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows, gửi vào ngày 1/1 hay 2/1/2021, theo báo Washington Post.

--- Chính phủ Biden hôm Thứ Tư cho xóa sổ $415 triệu đôla tiền nợ vay thời đi học của gần 16,000 sinh viên vay vì bị các đại học vì lợi nhuận chiêu dụ bất minh.

Trong đó có 1,800 cựu sinh viên DeVry University vay nợ, mà Bộ Giáo Dục nói trường này đã nói không thật về tỷ lệ tìm việc để chiêu dụ sinh viên vay tiền đi học.

Theo Bộ, trường DeVry nói là từ 2008 tới 2015 có 90% sinh viên ra trường tìm được việc trong lĩnh vực học trong vòng 6 tháng sau khi ra trường, thực tế chỉ 58%.

--- Người gốc Á coi chừng bị tấn công ngoài phố. Một ông cụ gốc Á 70 tuổi đã bị đánh chết ngày 2/12/2021 trong khi cụ bị cướp xe, do 3 tên hung bạo thực hiện.

Thiếu niên 12 tuổi ở Philadelphia, được ẩn danh vì tuổi nhỏ, cùng với 1 cậu 16 tuổi và 1 cậu 18 tuổi đối diện với án sát nhân, theo lời cảnh sát Philadelphia.

Nạn nhân là ông Chung Yan Chin đã chết tại bệnh viện, sau khi 3 hung thủ đánh ông té ngã trước khi phóng xe của ông trốn. Chin bị nứt sọ, chết ngày 21/12/2021.

Hung thủ 12 tuổi sẽ ra tòa tuần sau, trong khi hung thủ John Nusslein, 18 tuổi, ra tòa vào tháng 4/2022. Còn hung thủ Qiyam Muhammad, 16 tuổi, đã tẩu thoát, đang bị truy nã.

--- Bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ Geoffrey Kim tại Denver đã bị bắt vì liên hệ tới cái chết của bệnh nhân Emmalyn Nguyen, 18 tuổi. Cô Nguyen chết sau khi trụy tim, nằm hôn mê cả năm, sau khi được giải phẫu bơm ngực.

Ty Cảnh Sát Arapahoe County nói hôm Thứ Tư 16/2/2022 rằng BS Kim tự trình diện sau khi lệnh truy nã đưa ra vì cáo buộc tấn công bậc nhất và sơ ý giết người hình sự..

BS Kim ngày 1/8/2019 đã giải phẫu bơm ngực cho cô Nguyen, lúc đó cô Nguyen trụy tim và hôn mê hơn 1 năm trước khi từ trần vào tháng 10/2020. David Woodruff, luật sư của gia đình cô Nguyen, nộp đơn kiện BS Kim vì cho là cô Nguyen bị để nằm không chăm sóc trong phòng giải phẫu sau khi bị cho thuốc mê, theo báo Denver Post.

Nhiều phút sau khi bị nằm đơn độc, không ai xem, nhân viên quay lại mới thấy "môi và mặt cô đã xanh mét," theo đơn kiện.

Rex Meeker, y tá về thuốc mê, cũng bị truy tố về ngộ sát, nhưng chưa bị bắt, theo lời cảnh sát.

.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trrong 24 giờ, tính từ 16h ngày 16/02 đến 16h ngày 17/02, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 36.200 ca nhiễm mới, trong đó 10 ca nhập cảnh và 36.190 ca ghi nhận trong nước (tăng 1.467 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 25.345 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (3.893), Thái Nguyên (2.478), Quảng Ninh (2.477), Hải Phòng (1.548), Phú Thọ (1.417), Vĩnh Phúc (1.362), Bắc Ninh (1.362), Nghệ An (1.352), Hải Dương (1.350), Nam Định (1.344), Hòa Bình (1.256), Bắc Giang (1.112), Thái Bình (877), Thanh Hóa (861), Lào Cai (820), Sơn La (779), Yên Bái (741), Hưng Yên (709), Đà Nẵng (705), Tuyên Quang (666), Quảng Nam (614), Bình Định (588), Quảng Bình (569), Hà Tĩnh (545), Đắk Lắk (484), Khánh Hòa (484), Hồ Chí Minh (483), Quảng Trị (444), Lạng Sơn (425), Phú Yên (381), Lâm Đồng (374), Gia Lai (342), Cao Bằng (285), Quảng Ngãi (265), Bình Phước (264), Thừa Thiên Huế (241), Đắk Nông (225), Hà Nam (219), Lai Châu (213), Điện Biên (195), Bắc Kạn (182), Kon Tum (149), Bà Rịa - Vũng Tàu (133), Cà Mau (123), Hà Giang (112), Bình Thuận (105), Đồng Nai (91), Bình Dương (79), Bến Tre (71), Vĩnh Long (67), Kiên Giang (64), Trà Vinh (59), Bạc Liêu (58), Tây Ninh (37), Đồng Tháp (27), Hậu Giang (19), Long An (13), An Giang (12), Sóc Trăng (12), Ninh Thuận (11), Cần Thơ (11), Tiền Giang (6).

Số bệnh nhân tử vong: - Từ 17h30 ngày 16/02 đến 17h30 ngày 17/02 ghi nhận 90 ca tử vong tại: + Tại TP. Hồ Chí Minh (4) trong đó có 2 ca từ các tỉnh chuyển đến: Bình Thuận (1), Bình Định (1). + Tại các tỉnh, thành phố khác: Hà Nội (19), Đà Nẵng (8 ), Nam Định (7 ca trong 02 ngày), Kiên Giang (6), Bình Thuận (5), Bình Phước (3 ca trong 02 ngày), Bà Rịa - Vũng Tàu (2), Bắc Ninh (2), Đồng Nai (2), Đồng Tháp (2), Hải Dương (2), Hải Phòng (2), Khánh Hòa (2), Lạng Sơn (2), Ninh Bình (2), Quảng Nam (2), Quảng Ngãi (2 ca trong 02 ngày), Sóc Trăng (2), Bắc Giang (1), Bến Tre (1), Bình Định (1), Bình Dương (1), Cần Thơ (1), Đắk Lắk (1), Đắk Nông (1), Hà Nam (1), Hậu Giang (1), Phú Yên (1), Quảng Trị (1), Thái Bình (1), Thái Nguyên (1), Tiền Giang (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 84 ca.





F0 tại nhiều địa phương tăng cao, dự báo dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Báo Lao Động. Theo PGS.TS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), Cố vấn Cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng, diễn biến dịch bệnh COVID-19 trong nửa đầu năm 2022 sẽ còn phức tạp do nới lỏng nhiều hoạt động. Những ngày qua, số ca mắc COVID-19 liên tục tăng cao. Cao điểm trong 2 ngày 16 và 17.2, số ca nhiễm cả nước lên đến 34.737 ca và 36.200, cao nhất kể từ tháng 10.2021 đến nay. Đáng chú ý, Hà Nội cùng hàng loạt tỉnh, thành thuộc khu vực phía Bắc đang dẫn đầu về số người nhiễm SARS-CoV-2.

Cấp phép 3 loại thuốc chứa Molnupiravir sản xuất trong nước. Báo SKĐS - Ngày 17/2, Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ký quyết định ban hành danh mục 3 loại thuốc chứa Molnupiravir sản xuất trong nước, được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam. Theo đó, Cục Quản lý dược cấp phép cho 3 loại thuốc gồm:

- Molravir 400: hàm lượng Molnupiravir 400 mg, dạng viên nang cứng, tuổi thọ 6 tháng, do Công ty Cổ phần dược phẩm Boston Việt Nam sản xuất.

- Movinavir: hàm lượng 200 mg Molnupiravir, dạng viên nang cứng, tuổi thọ 6 tháng, do Công ty cổ phần hóa dược phẩm Mekophar sản xuất

- Molnuporavir Stella 400: hàm lượng 400 mg Molnupiravir, dạng viện nang cứng, tuổi thọ 8 tháng, do Công ty TNHH Liên doanh Stellapharm – chi nhánh 1 sản xuất.





SG: Phát hiện 163 học sinh là F0 khi quay lại trường. Báo SKĐS - Ngày đầu tiên học sinh TP.HCM đến trường hôm 14/2 phát hiện có 27 em F0, ngày 15/2 phát hiện 50 em F0 và ngày 16/2 là 86 em học sinh bị mắc COVID-19. Tất cả đều được xử lý kịp thời với sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với các ngành, địa phương liên quan. Chiều 17/2, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM đã tổ chức họp báo định kỳ cung cấp thông tin về tình hình dịch trên địa bàn thành phố trong những ngày qua. Thông tin tại buổi họp báo, ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, tính đến nay có 66,33% trẻ mầm non, 95,99% học sinh tiểu học, 96,98% học sinh trung học cơ sở và 98,93% học sinh trung học phổ thông đến trường học trực tiếp.

Truy tố 2 đối tượng sản xuất hơn 6.600 hộp thực phẩm chức năng giả. Báo SKĐS - Hai đối tượng cấu kết để sản xuất hàng nghìn hộp thực phẩm bổ sung, hỗ trợ sinh lý nam giới giả vừa bị Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội truy tố. Theo cáo trạng, 2 bị can Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1991, Tổng Giám đốc Công ty TNHH sản xuất dịch vụ thương mại Bình An – Cty Bình An) và Nguyễn Văn Tiến (SN 1994, trú huyện Ứng Hòa) bị truy tố về tội "Sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm" theo quy định tại Điều 193 – BLHS.





Y tế cơ sở Hải Phòng trước nguy cơ 'vỡ trận': Mạng tràn lan 'thuốc trị Covid-19'. Báo Thanh Niên. Những ngày gần đây, số người nhiễm Covid-19 tại TP.Hải Phòng có chiều hướng tăng. Các loại thuốc được quảng cáo là "điều trị Covid-19" được bán tràn lan trên mạng nên nhiều người dân đã tự mua thuốc do khó khăn khi liên lạc với các trạm y tế. Theo tìm hiểu của phóng viên Thanh Niên, nhiều F0 gọi điện đến trạm y tế xin hỗ trợ nhưng không liên lạc được hoặc phải nhiều ngày sau khi báo tin thì nhân viên y tế mới đến nhà. Không đợi được nhân viên y tế, nhiều F0 tự mua thuốc điều trị. "Tôi có đọc tham khảo trên mạng và quyết định điều trị theo triệu chứng. Tôi mua các loại thuốc hạ sốt, trị ho để điều trị khi có triệu chứng. Tôi cũng mua que test, 5 ngày tôi test một lần. Ngoài ra, tôi còn dùng thêm vitamin các loại và thực phẩm chức năng", chị Thảo (33 tuổi, Q.Hồng Bàng) cho biết.

VN đề nghị Mỹ đừng gây hại vô lý cho người nuôi ong Việt Nam. Báo Tiền Phong. Bộ Thương mại Mỹ vừa công bố mức thuế chống bán phá giá sơ bộ dự kiến lên tới 400% đối với sản phẩm mật ong của Việt Nam. Việt Nam đã lên tiếng đề nghị Mỹ cần khách quan, công bằng, theo đúng quy định của WTO, không gây thiệt hại vô lý cho người nuôi ong và doanh nghiệp Việt Nam. Đại diện Bộ Ngoại giao cho biết, việc Mỹ áp dụng mức thuế chống bán phá giá dự kiến như trên đối với mật ong của Việt Nam sẽ tác động hết sức tiêu cực đối với ngành nuôi ong của Việt Nam mà Mỹ là thị trường xuất khẩu chính. Đồng thời gây tác động bất lợi đến ngành trồng trọt của Việt Nam trong đó ong nuôi giúp thụ phấn hoa. Việc này chắc chắn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công ăn việc làm, sinh kế của nhiều gia đình nuôi ong và nông dân, chủ yếu ở khu vực phía Nam và Tây Nguyên của Việt Nam. Hiện, Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp, Phát triển và Nông thôn Việt Nam đang tiến hành trao đổi với phía Mỹ ở các cấp khác nhau để giải quyết vụ việc, đề nghị các biện pháp của phía Mỹ trong vấn đề này phải trên cơ sở khách quan, công bằng, theo đúng quy định của WTO, không gây thiệt hại vô lý cho người nuôi ong và doanh nghiệp Việt Nam.





Samsung đầu tư thêm 920 triệu USD vào Thái Nguyên. Báo Chúnh Phủ. Ngày 16/2, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mở rộng Dự án Samsung Electro-Mechanics Việt Nam cho Công ty TNHH Samsung Electro-Mechanics Việt Nam (Công ty SEMV) với số vốn tăng thêm 920 triệu USD.

Nếu có khu giải trí Disneyland, SG có thêm 25 triệu khách du lịch. Báo Tuổi Trẻ. Nhà đầu tư Mỹ muốn đưa các trung tâm giải trí nổi tiếng thế giới vào Việt Nam, trước mắt đề nghị đưa Disney vào TP.HCM, Universal Studio vào Hà Nội và đưa Sea World vào Bắc Vân Phong (Khánh Hòa). Ông Johnathan Hạnh Nguyễn, chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG), nói như vậy tại tọa đàm "Tạo đột phá để phát triển kinh tế cả nước và TP.HCM" do báo Người Lao Động tổ chức ngày 17-2. Các nhà đầu tư Mỹ đã quan tâm, gửi thông tin đề nghị đưa Disney vào TP.HCM với ước tính đưa vào được 25 triệu khách du lịch. Nếu đưa Universal Studio vào Hà Nội cũng sẽ có thể có thêm 25 triệu khách. Còn đưa Sea World vào Bắc Vân Phong (Khánh Hòa) cũng có được 20 triệu khách. Như vậy, nếu chỉ đưa 3 trung tâm vào hoạt động, Việt Nam sẽ có đến 70 triệu khách du lịch quốc tế. Điều này cho thấy tiềm năng rất lớn nếu TP.HCM đưa vào quy hoạch để có được một khu giải trí Disneyland", ông Johnathan Hạnh Nguyễn nói.

Chùa Dược Sư tại Lâm Đồng cơ nguy bị xóa sổ: ĐĐ. Thích Minh Thiền xin cầu nguyện cho Chùa Dược Sư. Chùa Dược Sư bị suốt 1 tháng qua đã bị doanh nghiệp Hoa Sen chĩa loa công suất lớn, mở nhạc ồn ào quậy phá 60 Ni sư và sư cô. Tại sau muốn xóa sổ ngôi chùa ni này? Thầy Minh Thiền trong băng giảng sau, nói về trường hợp Chùa Dược Sư bị quậy phá, từ phút 5:20 phút:

https://youtu.be/lnOaoN5SQI0?t=320

--- Sở Hàng Không Liên Bang FAA báo động về tình hình tăng vọt các sự gián đoạn các chuyến bay vì hành vi bạo lực của khách trên phi cơ trong năm nay.

Tính vào hôm 15/2/2022, Sở báo cáo có 324 trường hợp hỗn loạn liên hệ tới khẩu trang trong năm nay, đã báo cáo 499 trường hợp hành khách hung bạo quậy phá, chuyển 80 hồ sơ sang FBI để duyệt xét có thể truy tố hình sự, mở ra 123 cuộc điều tra, và 59 trường hợp thi hành các quyết định phạt tiền từ FAA.

--- Một ông bố nộp tiền hối lộ 1.2 triệu đôla để đưa 3 đứa con vào các đại học nổi tiếng bằng giấy tờ giả là sinh viên giỏi thể thao đã bị kêu án 15 tháng tù giam hôm Thứ Tư 16/2/2022, và đây là án tù dài nhất tới giờ trong chiến dịch bố ráp tuyển sinh gian lận Operations Varsity Blues.

John Wilson, một đại gia ngành địa ốc và đầu tư chứng khoán, đã hối lộ 1 triệu đô để 2 đứa con gái song sinh của ông được vào học ở Stanford và Harvard nhờ các môn thể thao 2 cô không tham dự, và hối lộ $220,000 để đứa con trai của ông được tuyển vào đội bóng nước polo của USC. Wilson ngoài án tù 15 tháng còn bị phạt $200,000 và buộc phải làm việc cộng đồng công ích 400 giờ đồng hồ.

--- Trump đang gây quỹ thành công, tiền vào ào ạt. Một số chiến lược gia Cộng Hòa đang lo ngại rằng Trump sẽ bỏ hết tiền đó vào túi, không chia lại cho các ứng cử viên Cộng Hòa.

Báo Axios loạn tin rằng các chiến lược gia nói với nhau riêng tư về chuyện lo Trump sẽ chôm hết tiền, vì không muốn chọc giận Trump. Tuy nhiên họ nói với báo Axios về một kịch bản là Trump sẽ chôm hết vài trăm triệu đô tiền gây quỹ đó, không chia cho ứng cử viên Cộng Hòa nào.

Báo Axios dẫn ra số liệu cho thấy cách Trump dựa vào hoạt động gây quỹ của Cộng Hòa, và tiền này giúp tăng lợi tức cho Trump hơn là cho Cộng Hòa nói chung.

Cứ mỗi 1 đôla mà mạng gây quỹ WinRed của Cộng Hòa quyên được năm 2021, thì 22 cents chuyển về cho 2 ủy ban của Trump: Save America và Trump Make America Great Again Committee.

Hai nhóm vừa dẫn lấy tiền từ WinRed nhiều hơn 2 ủy ban sau đây nhận được: Ủy Ban Thượng Viện Cộng Hòa, Ủy Ban Hạ Viện Cộng Hòa.

--- Hôm nay Thứ Năm, Thẩm phán Arthur Engoron sẽ xét xem có nên buộc Trump và 2 con ra khai trước tòa New York như Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang đòi hay không.

Bộ Trưởng Tư Pháp New York hôm Thứ Tư 16/2/2022 chỉ trích Trump về lời Trump giải thích về tình hình tài chánh của cơ sở kinh doanh Trump Organization sau khi hãng kế toán Mazars tuyên bố rút lui, không giữ sổ sách cho Trump nữa vì số liệu tài chánh Trump cung cấp trong 10 năm không tin cậy được.

Bộ Tư Pháp nộp bản văn ra trước tòa tiểu bang New York, nói điều dị thường là ngay trong nội bộ phía Trump ra trước tòa lại thấy các số liệu không phù hợp nhau.

Bộ Trưởng Tư Pháp Letitia James đang điều tra xem có phải Trump thổi phồng giá trị địa ốc để vay tiền ngân hàng, và khai giảm giá trị địa ốc để giảm thuế nộp.

Các luật sư của Trump liên tục nói họ không biết chính xác chỗ nào giá trị không phù hợp. Nhưng lá thư dài 5 trang của Trump nói chi tiết về các chỗ có thể phông phù hợp, nghĩa là Trump biết nhiều hơn các luật sư biết.

Bộ Trưởng Tư Pháp đang yêu cầu tòa buộc Trump và 2 đứa con --- Donald Trump Jr. và Ivanka Trump --- ra tòa khai về các hành vi kinh doanh.

Thẩn phán Arthur Engoron tại tòa tiểu bang New York ở Manhattan sẽ nghe tranh biện hôm Thứ Năm 17/2/2022 là có nên buộc Trump và 2 con ra tòa chất vấn hay không.

--- Bà Hillary Clinton hôm Thứ Tư 16/2/2022 chỉ trích Trump và đài Fox News vì "thổi phồng một cú xì căng đan giả mạo" về cuộc điều tra của công tố đặc biệt John Durham về sự can thiệp của Nga vào bầu cử 2016.

Bà Hillary Clinton phóng tweet, "Trump & Fox đang tuyệt vọng dựng lên một cú xì căng đan dỏm để đánh lạc hướng ra khỏi các cú xì căng đan có thực của Trump. Các hành vi bất lương của Trump càng bị lộ ra, thì họ càng nói dối thêm."

Bà Clinton cũng phóng lên mạng bài viết trên báo Vanity Fair mà bà nói bài đó đã xóa sổ các thứ vô nghĩa mới nhất của họ.

--- Đài NBC 7 hôm 15/2/2022 đưa ra các thông tin về bác sĩ nha khoa Khuong Nguyen tại San Diego, nói rằng hồ sơ điều tra của Hội Đồng Nha Khoa California cho thấy bác sĩ Nguyen đã thực hiện các việc làm mà nhiều trẻ em không cần thiết: nhổ răng, rút tủy răng và trám răng -- trong khi các trẻ em này không cần làm như thế.

- Cuộc thăm dò toàn quốc Scott Rasmussen

HỎI 1

ĐÁP 1

Hồ sơ:

Tại sao Việt Nam không dạy lịch sử chiến tranh Trung-Việt?

BS Khuong Nguyen, người điều hành cơ sở nha khoa Clairemont Pediatric Dental, hồi năm 2018 bị điều tra sau khi một phụ huynh tố cáo. NBC nói rằng bây giờ, hơn 3 năm sau, hai bà mẹ và một nga sĩ được NBC phỏng vấn bày tỏ giận dữ vì BS Nguyen vẫn được hành nghề bình thường.NBC nói Hội Đồng Nha Khoa đưa ra 8 lý do để kỷ luật Nguyen: kém tay nghề, liên tục sơ xuất, cho thuốc nhiều hay chữa quá mức cần thiết, kém chuyên nghiệp -- thu tiền phí bằng cách gian lận, khai gian để rút tiền bảo hiểm, không theo quy trình thuốc tê, không theo dõi bệnh nhân đúng cách sau khi bệnh nhân đang ngấm thuốc tê.NBC 7 đã xin phỏng vấn BS Nguyen để cho cơ hội trả lời các cáo buộc của 2 bà mẹ bệnh nhân, nhưng luật sư của BS Nguyen trà lời đài này bằng lời từ chối phỏng vấn, đồng thời bác bỏ các kỷ luật từ Hội Đồng Nha Khoa California.Đó là cáo buộc đầu tiên từ Hội Đồng Nha Khoa đối với BS Nguyen, nhưng một cuộc duyệt xét từ Medi-Cal Dental năm 2017-18 xem việc tính tiền với 20 hồ sơ bệnh nhân, cho thấy "76 trường hợp chữa trị không cần thiết về mặt y khoa, hay là thao tác nha khoa nằm dưới tiêu chuẩn chăm sóc cần có." (Ghi chú: Medi-Cal là bảo hiểm chính quyền California giành cho bệnh nhân nghèo).--cho thấy dân Mỹ nhìn thấy đại dịch đã biến mất và mọi chuyện đã bình thường.. 59% cử tri nói đã tới lúc bỏ đại dịch vào quá khứ và trở về đời sống bình thường, 32% nói không đồng ý, 8% nói không rõ.. 37% nói mạnh mẽ đồng ý về đời sống bình thường, 13% nói mạnh mẽ không đồng ý.. 74% người Cộng Hòa nói đã tới lúc bỏ đại dịch vào quá khứ và trở về đời sống bình thường, 58% người độc lập nói thế.. người Dân Chủ chia đôi: 46% nói đồng ý, 48% nói không đồng ý.Về mức độ lạc quan: 40% nói điều tệ hại nhất đã qua, 32% nói điều tệ hại nhất sắp tới.---: Dân than vật giá tăng, nhưng mua sắm lại tăng vọt?: Đúng thế. Bộ Thương Mãi đưa ra bản báo cáo hàng tháng hôm Thứ Tư, cho thấy thương vụ bán lẻ tháng qua tăng gần 3.8% trong tháng 1/2022 để tới $649.8 tỷ đôla, vượt hơn mức tăng 2.1% dự đoán của hầu hết kinh tế gia. Trong đó:. mua bán lẻ và dịch vụ thực phẩm tăng 13% trong tháng 1/2022 tính tỳ lệtheo năm.. thương vụ tại các trạm xăng tăng 33.4%.. thương vụ áo quần ở các tiệm bán lẻ tăng 22%.Chi tiết:---Tại sao Việt Nam không dạy lịch sử chiến tranh Trung-Việt?The DiplomatDự án ĐSKBĐBiên dịch: Đoàn Thị Hằng NiHiệu đính: Phạm Huệ Việt9-2-2022(Báo Tiếng Dân, 17/02/2022)Việt Nam không sẵn sàng đưa cuộc xung đột năm 1979 vào sách giáo khoa lịch sử, tiếp tục sự im lặng kéo dài hàng thập kỷ.

Kỳ thi tại các trường đại học ở Việt Nam thường rơi vào cuối tháng Giêng, một vài tuần trước khi kỷ niệm chiến tranh Trung-Việt, hay trong tiếng Việt được gọi là Chiến tranh biên giới. Vì vậy, cuối học kỳ “sẽ là thời điểm hoàn hảo để suy ngẫm về cuộc chiến năm 1979, nhưng tôi không thể hướng dẫn sinh viên của mình thảo luận về nó,” Hằng, giảng viên môn Chính trị quốc tế tại một trường có thứ hạng cao ở Hà Nội cho biết.

Để phản ứng với việc Việt Nam chiếm đóng Campuchia và ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác với Liên Xô năm 1978, Trung Quốc đã tiến hành một cuộc đột kích vào Việt Nam vào tháng 2/1979 và chiếm được một số thành phố biên giới. Các mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước Cộng sản trước đó là đồng minh đã trở nên xấu đi. Từ ngày 17/2 đến ngày 16/3, cuộc chiến đã cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn binh sĩ Trung Quốc và Việt Nam, mặc dù con số thương vong chính xác vẫn còn đang tranh cãi. Quân đội Trung Quốc rút lui sau ba tuần, thông báo rằng sứ mệnh trừng phạt của họ đã hoàn thành.

Nhưng trong hơn bốn thập kỷ kể từ khi chiến tranh kết thúc, các trường học của Việt Nam do dự một cách kỳ lạ trong việc giảng dạy về cuộc xung đột. Hằng, người yêu cầu sử dụng tên giả, không thể đưa sự kiện này vào bài kiểm tra cho học sinh của mình hoặc thậm chí vào giáo trình của riêng mình.

Sự im lặng về chiến tranh trong khuôn viên trường chỉ tốt hơn một chút so với khi cô còn là sinh viên năm thứ hai tại cùng một trường đại học vào năm 1979.

“Giáo viên của tôi đã nói trong bài giảng của chúng tôi rằng một cuộc chiến tranh [giữa Trung Quốc và Việt Nam] sẽ không thể xảy ra bởi vì cả hai là đồng chí và anh em. Sau đó, Trung Quốc đã nã pháo vào biên giới vào ngày hôm sau. Nhưng ông ấy không bao giờ đính chính lại lời nói của mình. Không ai dám thốt lên lời nào về chuyện đó,” Hằng nói.

Trong khi đó, những người đồng cấp ở Trung Quốc đại lục đề cập đến cuộc chiến và coi nó tương tự như Cuộc chiến tự vệ chống lại Việt Nam (对 越 自卫 反击 战), như được mô tả trong bộ phim nổi tiếng năm 2017 “Fanghua” (“Tuổi trẻ”), lấy bối cảnh của cuộc xung đột.

Trên thực tế, chính phủ Việt Nam đã ngại ngần trong việc đưa Chiến tranh Việt – Trung vào giảng dạy cho thanh niên ở tất cả các cấp – một lỗ hổng lạ kỳ trong bối cảnh học sinh Việt Nam đã quen thuộc với lịch sử đầy ắp những cuộc chiến tranh chống Trung Quốc. Từ lớp 6 đến lớp 7, học sinh được học về gần một thiên niên kỷ đất nước bị Trung Quốc đô hộ cho đến năm 938, cũng như các cuộc chiến đấu lẻ tẻ ở các triều đại khác nhau chống lại các lãnh chúa khác nhau của Trung Quốc. Các cuộc chiến tranh đó được nghiên cứu sâu hơn trong nội dung học từ lớp 10 đến lớp 11. Tuy nhiên, cuộc chiến tranh giữa hai quốc gia năm 1979 lại bị làm lu mờ đi trong các tiết học lịch sử. Phiên bản năm 2001 của sách giáo khoa Lịch sử lớp 12 ở Việt Nam chỉ dành 24 dòng cuối sách kể lại cuộc chiến tranh, trong khi phiên bản năm 2018 giảm phần miêu tả chỉ còn 11 dòng.

Những lời kêu gọi của các chuyên gia về việc cần cải cách sách giáo khoa lịch sử, đặc biệt là tường thuật chi tiết về cuộc đụng độ năm 1979, cho đến nay vẫn bị phớt lờ. Mặc dù chính phủ có thể cho phép các cuộc thảo luận cởi mở hơn về cuộc chiến trên các phương tiện truyền thông nhà nước, nhưng việc giảng dạy toàn diện hơn về cuộc chiến này vẫn chưa được thực hiện và có lẽ sẽ vẫn vậy. Việc viết lại và ghi nhớ cuộc chiến sẽ đòi hỏi một cuộc đại tu các sách giáo khoa lịch sử do Đảng Cộng sản chỉ đạo thực hiện.

Cuộc chiến tranh Ngắn và Quan trọng

Hằng thấy mình đang ở trong một tình thế cực kỳ khó khăn, vì không thể thực hành những gì bà thường giảng với học sinh. “Tôi đã bảo học sinh thảo luận và đặt câu hỏi trong lớp, nhưng sau đó tôi không thể thu hút chúng vào chính chủ đề này,” giáo viên nói.

Để giải quyết tình huống khó xử, Hằng đề nghị các học sinh của mình đọc “Hồi ức và suy nghĩ”, một cuốn hồi ký nổi tiếng và được lưu hành trực tuyến, của nhà ngoại giao cấp cao Trần Quang Cơ, được nhiều người coi là tài liệu có thẩm quyền nhất về quan hệ Trung – Việt trong những năm 1980. Cô cũng khuyến khích học sinh thảo luận với cô một cách thoải mái về cuốn hồi ký.

Đây là điều mà nhiều giảng viên ở các trường đại học khác đã và đang làm để lấp đầy khoảng trống kiến thức.

Phạm Kim Ngọc, sinh viên năm 3 ngành Quan hệ quốc tế tại TP.HCM, cho biết giảng viên của cô đã đề cập đến cuộc chiến tranh này trong một bài giảng ngắn và rất hoan nghênh những câu hỏi sau giờ học. Tuy nhiên chưa có sách giáo khoa nào để cô có thể nghiên cứu thêm.

Ngọc nói: “Chúng tôi được dạy rằng Trung Quốc là quốc gia quan trọng nhất để nghiên cứu đối với sinh viên Việt Nam, nhưng một sự kiện như vậy vẫn còn nhạy cảm.

Nguyễn Ngọc Trâm, giáo viên lịch sử tại một trường trung học tư thục ở Hà Nội, nhận thấy cách tiếp cận chiến tranh từ trên xuống rất hời hợt. Trong sách của giáo viên, không có hướng dẫn chi tiết về cách giảng dạy cuộc chiến này. “Chiến tranh biên giới đã được đề cập ở cuối sách giáo khoa, lẽ ra phải dạy vào cuối năm học. Song không một ai chú ý đến nó,” bà Trâm nói.

Ngoài ra, bà Trâm cũng đang phụ đạo học sinh lớp 12 tập trung vào môn lịch sử nhằm chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia. Song Bộ Giáo dục vẫn không đưa nội dung cuộc chiến này vào nội dung ôn thi.

“Vì nó [chiến tranh biên giới] sẽ không có trong kỳ thi nên học sinh của tôi không có động lực để học nó,” bà Trâm cho biết.

Hướng dẫn ít ỏi về cuộc chiến này đã khiến bà Trâm ngạc nhiên vì học sinh cấp 1, cấp 2 và cấp 3 phải học một học phần cụ thể gọi là “giáo dục về biển đảo”, trong đó nhấn mạnh chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, vốn được xem là mấu chốt của sự tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Từng học chuyên ngành lịch sử, bà Trâm có cơ hội tìm hiểu về cuộc chiến tranh tại trường đại học của mình, mặc dù chỉ ở một mức độ hạn chế. Tuy nhiên, nhiều người bạn của bà đã không biết về điều đó.

Đặng Ngọc Oanh, sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết, cô hiểu biết về chiến tranh là nhờ bố. Oanh rất sốc vì cô chưa bao giờ được học về nó ở trường. “Cha tôi từng là một người lính. Ông ấy không tham gia vào cuộc chiến đó, nhưng ông đã kể cho tôi nghe về nó,” Oanh, người sau này đã tìm hiểu thêm về cuộc chiến tranh qua sách tiếng Anh, cho biết.

Thỏa thuận từ trên xuống để quên đi quá khứ

Mặc dù Trung Quốc ủng hộ Việt Nam trong các cuộc chiến chống Pháp và Hoa Kỳ, nhưng quan hệ giữa hai nước đã xuống dốc trong những năm 1960. Bằng cách phát động cuộc chiến tranh năm 1979, Trung Quốc đã tìm cách dạy cho “một bá chủ nhỏ đầy tham vọng” Việt Nam một bài học, sau khi quốc gia này lật đổ chế độ Khmer Đỏ do Trung Quốc hậu thuẫn sau khi đưa quân vào Campuchia.

Sự thù hận của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Trung Quốc sau đó lên đến mức mà phần mở đầu của Hiến pháp năm 1980 của Việt Nam đã gọi Trung Quốc là “kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm của Việt Nam”. Tuy nhiên, cụm từ này đã bị loại bỏ khỏi Hiến pháp 1980 vào năm 1988 nhằm mở đường cho quá trình bình thường hóa song phương.

Từ năm 1980-1987, Hà Nội đã có nhiều động thái chính thức và bí mật để nối lại đàm phán bình thường hóa với đồng chí phương Bắc, nhưng vô ích. Tháng 3/1988, Trung Quốc cưỡng chiếm các khu vực thuộc quần đảo Trường Sa thuộc quyền tài phán của Việt Nam.

Tuy nhiên, Bắc Kinh, trong bối cảnh bị quốc tế cô lập sau vụ thảm sát Thiên An Môn năm 1989, đã khởi xướng một cuộc họp bí mật năm 1990 tại Thành Đô, Trung Quốc, nơi hai nước nhất trí “quên đi quá khứ, hướng tới tương lai”. Kết quả là, nhà nước Việt Nam đã chọn không kỷ niệm chính thức cuộc chiến năm 1979, và nó đã rơi vào quên lãng. Các nhà lãnh đạo cao nhất đã tuyên bố chính thức bình thường hóa quan hệ song phương ở cả cấp nhà nước và cấp Đảng vào năm 1991.

Một thập kỷ sau, hai bên ký Tuyên bố chung về Hợp tác Toàn diện. Năm 1999, trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tới Bắc Kinh, một phương châm hay còn gọi là “16 chữ vàng” đã được thông qua trong mối quan hệ của hai nước: láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài và hướng tới tương lai. Đồng thời, Nguyễn Cơ Thạch, người nổi tiếng với lập trường cứng rắn trong các vấn đề Trung Quốc và thúc đẩy quan hệ chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ, đã bị loại khỏi Bộ Chính trị và Ủy ban Trung ương, thậm chí mất chức Bộ trưởng Ngoại giao.

Trong nhiều bảo tàng, từ “chiến tranh” đã được tránh và “Trung Quốc” thậm chí không được nhắc đến khi đề cập đến sự kiện năm 1979, không giống như những mô tả về “cuộc đấu tranh anh dũng và chính nghĩa chống lại thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và quân ngụy miền Nam Việt Nam”. Trong một thời gian dài, Việt Nam không công nhận những người đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh biên giới là anh hùng. Những người lính hy sinh trong cuộc chiến chống Trung Quốc chỉ được gọi là “bảo vệ tổ quốc”, không giống như những người đồng đội của họ trong các cuộc chiến chống Pháp và Hoa Kỳ.

Trong khi Việt Nam thành công trong việc buộc Trung Quốc rút lui vào năm 1979, cả phương tiện truyền thông chính thống và sách giáo khoa lịch sử của nước này đều không đề cập đến đây là một chiến thắng quân sự. Mặc dù Việt Nam đã nhiều lần yêu cầu Hoa Kỳ bồi thường chiến tranh, nhưng Việt Nam đã hoàn toàn im lặng trước những hành động tàn bạo của cuộc chiến năm 1979 do Trung Quốc gây ra.

“Bọn phản động” tưởng nhớ chiến tranh

Tuy nhiên, chính phủ đã thay đổi quyết định trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng quyết đoán ở Biển Nam Trung Hoa, trong tiếng Việt được gọi là Biển Đông. Năm 2014, căng thẳng giữa hai nước leo thang khi Trung Quốc di chuyển một giàn khoan dầu đến vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa đang tranh chấp. Các cuộc biểu tình chống Trung Quốc nổi lên khắp Việt Nam. Nhiều người bắt đầu bày tỏ sự quan tâm đến các cuộc xung đột vũ trang trong quá khứ với nước láng giềng ở phía bắc. Cuộc chiến do đó đã sống lại trong ký ức của công chúng.

Theo Giáo sư Vũ Tường từ Đại học Oregon, chiến tranh Trung-Việt vẫn chia rẽ sự lãnh đạo của Hà Nội ngày nay. Một phe đổ lỗi cho Lê Duẩn, một cựu lãnh đạo Đảng nổi tiếng là chống Trung Quốc, trong khi phe kia cho rằng Đảng đã sai vì đã quá tin tưởng Trung Quốc.

“Việc cho phép bất kỳ cuộc thảo luận nào về chiến tranh đều có nguy cơ làm sâu sắc thêm rạn nứt đó và sự tồn vong của Đảng và sẽ vạch trần những sai lầm của ban lãnh đạo Đảng,” ông Vũ nói qua email. “Việc dạy trẻ em về cuộc chiến này theo thời gian có thể tạo ra áp lực dư luận buộc Đảng phải rời xa Trung Quốc và xích lại gần Mỹ hơn, điều mà họ không muốn”.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2018 với BBC, ông Dương Danh Dy, cựu Tổng lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu, Trung Quốc và là cơ quan hàng đầu về nghiên cứu Trung Quốc tại Việt Nam, cho biết vẫn chưa biết ai đã chủ mưu cho sự im lặng về cuộc chiến.

Nhưng rõ ràng ai là người đóng vai trò chính trong việc mở lại các cuộc thảo luận và tưởng niệm: chính là các cựu chiến binh Việt Nam trong cuộc xung đột. Đặc biệt, những người tham gia trận Vị Xuyên và Hà Giang là những người có tiếng nói nhất.

Các kênh truyền hình quốc doanh bắt đầu phát các bộ phim tài liệu về chiến tranh. Nhiều tác phẩm nghệ thuật về chiến tranh bắt đầu được lưu hành. Hơn 30 năm sau khi chiến tranh kết thúc, nhà nước đã đưa ra sáng kiến tìm kiếm hài cốt của những người lính đã ngã xuống ở Vị Xuyên.

Vào tháng 2/2016, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có chuyến thăm đặc biệt tới các tỉnh biên giới phía Bắc của Việt Nam để tưởng nhớ chiến tranh, trở thành chủ tịch nước đầu tiên của Việt Nam làm điều đó.

Không phải cho đến khi kỷ niệm 40 năm chiến tranh vào năm 2019, phương tiện truyền thông trong nước của Việt Nam mới nói về nó một cách công khai, mặc dù với những bài tường thuật bị kiểm duyệt. Cuốn sách “Những người đi giữ biên cương” năm 2019 do Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông xuất bản, là một trong số ít ấn phẩm chính thức về chiến tranh bằng tiếng Việt. Người ta vẫn gọi đó là cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, tránh đề cập đến tên Trung Quốc.

Đầu năm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm Đài tưởng niệm ở phía Bắc tỉnh Quảng Ninh, bày tỏ lòng thành kính với các chiến sĩ hy sinh trong cuộc chiến tranh năm 1979. Tuy nhiên, so với các lễ kỷ niệm hàng năm của Việt Nam về các chiến thắng vẻ vang trước Pháp và Mỹ, thì chiến thắng trước Trung Quốc được kỷ niệm ở mức độ khiêm tốn hơn.

Ngoài ra, một số chủ đề vẫn hoàn toàn nằm ngoài giới hạn, chẳng hạn như số người chết và việc hành quyết những người dân tộc thiểu số ở miền Bắc Việt Nam, những người đã từng ủng hộ quân đội Trung Quốc trong chiến tranh.

Cần đại tu sách giáo khoa

Là một giáo viên, bà Trâm phải cân bằng giữa việc truyền đạt với học sinh về cuộc chiến phần lớn “đã bị lãng quên” và không vượt qua ranh giới bất thành văn.

Bà Trâm nói: “Tôi phải truyền đạt mọi thứ bằng ngôn ngữ uyển chuyển”. “Tôi phải giảng dạy từng chút một, nếu không phụ huynh sẽ phàn nàn rằng những gì tôi dạy khác với sách giáo khoa”.

Bà Trâm, tận dụng môi trường sư phạm tương đối cởi mở ở một trường tư thục, cũng cố gắng dạy các học sinh nhỏ tuổi của mình về những dấu mốc quan trọng khác trong lịch sử mà sách giáo khoa còn thiếu.

Bà Trâm nói: “Điều quan trọng là phải dạy họ rằng Việt Nam vào năm 938 không giống như Việt Nam ngày nay. Bà nói thêm “Tôi vẫn phải dạy cho học sinh của mình rằng có nhiều giai đoạn lịch sử về cái được gọi là‘ Việt Nam ’ngày nay, chứ không phải chỉ có một Việt Nam duy nhất được định nghĩa trong sách giáo khoa quốc gia”.

Tuy nhiên, một số câu chuyện vẫn đặc biệt khó thay đổi.

Viết lại lịch sử của Chiến tranh Trung-Việt cũng sẽ đòi hỏi những trình bày chi tiết hơn về cuộc xâm lược Campuchia năm 1978, mà phía Việt Nam vẫn ám chỉ là “giải phóng Campuchia khỏi Khmer Đỏ”. Cuộc xung đột đó được đề cập trong 13 dòng là “cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam” trong sách giáo khoa lịch sử hiện hành.

Nhà nước Cộng sản cũng chưa bao giờ thừa nhận Việt Nam Cộng hòa ở miền nam là một chính phủ hợp pháp. Nói cách khác, nó chưa bao giờ công nhận hai nước Việt Nam cùng tồn tại trong thế kỷ 20, mà coi Việt Nam là một quốc gia bị chia cắt bởi những kẻ xâm lược và người Việt phản động. Sự thất thủ của Sài Gòn được miêu tả trong sách giáo khoa là đại diện cho sự thống nhất tất yếu của đất nước.

Kết quả là, cuộc giao tranh quân sự giữa lực lượng hải quân của Trung Quốc và Nam Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa năm 1974 cũng đã rơi vào quên lãng. Tất cả các sách giáo khoa lịch sử quốc gia cho học sinh trên toàn quốc đều tập trung vào miền Bắc Việt Nam.

Tại Việt Nam, Nhà xuất bản Giáo dục trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo đã độc quyền xuất bản sách giáo khoa sử dụng trên toàn quốc hàng chục năm nay. Kể từ năm 2019, chính phủ đã cấp phép cho thêm một số nhà xuất bản làm nhiệm vụ này. Các trường học bây giờ có thể chọn những cuốn sách sẽ được sử dụng. Năm 2021, sách giáo khoa lớp 10 mới được phát hành. Năm 2023, một số phiên bản sách giáo khoa lớp 12 sẽ được lưu hành. Nhưng trừ khi Đảng Cộng sản đồng ý nới lỏng hạn chế của mình, sách giáo khoa lịch sử sẽ chỉ là bình mới rượu cũ.

