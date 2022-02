Úc Phá Vỡ Mạng Lưới Gián Điệp Trung Cộng

Thứ tư ngày 9/2/2022 vừa qua, Cơ quan Tình Báo Úc (ASIO) đã phổ biến Bản Đánh Giá An Ninh Hằng Năm, cho biết đã phá vỡ một mạng lưới gián điệp ngoại quốc âm mưu gây ảnh hưởng các cuộc bầu cử tại Úc.

Sắp tới đây Úc sẽ bầu lại một chính phủ liên bang nên Bản Đánh Giá đang trở thành một đề tài gây tranh cãi trong sinh hoạt chính trị tại Úc.

Nội dung văn bản đánh giá

Mạng lưới gián điệp do một người nước ngoài giàu có, người này có quan hệ trực tiếp và lâu dài với chính phủ nước ngoài và với các cơ quan tình báo nước ngoài, người này sử dụng tài khoản ngân hàng nước ngoài để tài trợ các chi phí hoạt động gián điệp tại Úc. Người này thuê các nhân viên Úc tìm hiểu, đánh giá và xác định các ứng cử viên ra tranh cử có quan điểm và lập trường ủng hộ lợi ích của chính phủ nước ngoài, hoặc những ứng cử viên dễ bị chính phủ nước ngoài gây ảnh hưởng.





Mạng lưới gián điệp sau đó lên kế hoạch hỗ trợ tài chánh, giúp thông tin bằng tiếng nước ngoài và cung cấp các hình thức hỗ trợ khác giúp các ứng cử viên có khuynh hướng thân nước ngoài được thắng cử.

Điều đáng nói là các ứng cử viên này đều không hề hay biết các âm mưu và kế hoạch của mạng lưới gián điệp. Khi ứng cử viên đắc cử, mạng lưới gián điệp sẽ cài các gián điệp vào làm việc bên cạnh những người này để thâu nhặt những thông tin mật về chính sách quốc phòng, nhân quyền, đầu tư nước ngoài hoặc thương mại, để chuyển cho chính phủ và các cơ quan tình báo nước ngoài.

Gián điệp đồng thời ảnh hưởng đến các chính trị gia Úc, khi biểu quyết trước Quốc Hội, các chính trị gia này sẽ bỏ phiếu cho những quyết định có lợi cho nước ngoài. Những người Úc bị cơ quan tình báo ngoại quốc nhắm tới bao gồm nhiều quan chức và cựu quan chức chính phủ cao cấp, nhiều học giả, thành viên của các tổ chức tư vấn, giám đốc điều hành doanh nghiệp và thành viên của cộng đồng sắc tộc.

Ông Mike Burgess Giám Đốc Cơ Quan Tình Báo Úc cho biết thông tin về thỏa thuận an ninh AUKUS với Hoa Kỳ và Anh rất được các cơ quan tình báo nước ngoài quan tâm. Ông Burgess còn cho biết mặc dù mạng lưới gián điệp đã bị phá vỡ nhưng Cơ Quan Tình Báo Úc luôn đặt trong tình trạng đề phòng lực lượng gián điệp ngoại quốc vẫn đang cố gắng gầy dựng lại mạng lưới này, đặc biệt trong năm nay, năm có bầu cử chính phủ liên bang.

Bắc Kinh chỉ huy mạng lưới gián điệp?

Ông Mike Burgess từ chối nêu tên quốc gia đứng sau hoạt động gián điệp, cũng như từ chối cho biết đã xảy ra ở cuộc bầu cử liên bang, tiểu bang hay địa phương nào, cũng như đã ảnh hưởng đến ứng cử viên đảng chính trị nào.

Tuy nhiên, các báo Úc đã nêu ra vấn đề mà họ nói là "gián điệp Trung Cộng".

Tờ The Sydney Morning Herald và tờ The Age cho biết nhiều nguồn tin mà họ có được đã xác nhận gián điệp Trung Cộng đứng sau âm mưu và mạng lưới gián điệp liên quan đến sinh hoạt bầu cử sơ bộ của đảng Lao Động tại tiểu bang New South Wales.

Báo chí còn nhắc đến việc Cựu Giám đốc Cơ Quan Tình Báo Úc ông Duncan Lewis, trong một cuộc phỏng vấn sau khi nghỉ hưu đã cho biết gián điệp Trung Cộng chính là nỗi bận tâm lớn nhất của Chính phủ Úc.

Ngay sau khi Bản Đánh Giá được phổ biến, trước Quốc Hội Liên Bang Bộ trưởng Quốc phòng Peter Dutton tuyên bố chính đảng, nhà nước Cộng sản Trung Hoa đang ủng hộ để đưa đảng đối lập Lao Động lên cầm quyền.

Lời tuyên bố của ông Peter Dutton ngầm ám chỉ Bắc Kinh đã chọn Lãnh tụ đảng Lao Động, ông Anthony Albanese làm ứng viên thắng cử trong cuộc tranh cử liên bang sắp tới. Lời tuyên bố đã bị Dân biểu Tony Burke thuộc đảng Lao Động lên tiếng bác bỏ, ông Tony Burke cho rằng việc vu cáo ai đó tội phản quốc hoặc bị dụ dỗ phản quốc phải được xét xử “theo những điều khoản nghiêm khắc nhất”. Ông Dutton sau đó trả lời ông chỉ dựa trên thông tin từ Bản Đánh Giá An Ninh và “không đưa ra bất kỳ cáo buộc nào chống lại Lãnh đạo phe đối lập ông Anthony Albanese”.

Báo chí Úc nhận xét lời tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng ngầm xác nhận các nguồn tin an ninh mà họ thâu nhặt được có liên quan đến đến âm mưu của Trung Cộng nhằm can thiệp vào quá trình sơ tuyển ứng cử viên đảng Lao Động tại tiểu bang New South Wales.

Bản Đánh Giá An Ninh của Cơ Quan Tình Báo Úc đang trở thành một đề tài được dư luận tại Úc đặc biệt chú ý và đang ảnh hưởng đến cuộc bầu cử lần này.

Cử tri Úc gốc Việt

Mặc dù lá phiếu của cử tri gốc Việt có thể ảnh hưởng đến kết quả ở một số đơn vị bầu cử và như thế có thể ảnh hưởng đến kết quả bầu cử của cả nước Úc. Nhưng cử tri Việt thường không thích gia nhập và trực tiếp đóng góp cho các đảng chính trị, người Việt lại thường bầu cho đảng mình ưa thích mà không hề quan tâm đến ứng cử viên của đảng này và thường khá dễ dãi tin rằng người Việt nên bầu cho người Việt.

Bản Đánh Giá An Ninh của Cơ Quan Tình Báo Úc cho thấy tình trạng cộng sản xâm nhập nước Úc đã đến mức cần phải báo động để cử tri Úc gốc Việt phải thay đổi phương cách quyết định lá phiếu của mình.

Thiết nghĩ, việc chọn đúng ứng cử viên để dồn phiếu vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ nước Úc trước sự xâm nhập của gían điệp cộng sản, kể cả gián điệp Trung Cộng.

Cử tri gốc Việt cần cẩn thận đánh giá quan điểm và lập trường của những ứng cử viên ra tranh cử, đồng thời phải tìm hiểu cặn kẽ những ai đã đóng góp tài chính và cả những ai đang đứng đằng sau hỗ trợ các ứng cử viên ra tranh cử.

– Nguyễn Quang Duy

(Melbourne, Úc Đại Lợi, 14/02/2022)