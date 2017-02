Đức: Sẽ Trục Xuất 207,000 Người Tị Nạn Tới Cuối Năm 2017; Thủ Tướng Đức: Định Tăng Tốc Chương Trình Hồi Hương Di Dân

BERLIN - Chính sách di trú rộng lượng của Đức bị chính trị hoá cao độ trước tổng tuyển cử – Thủ Tướng Angela Merkel định công bố kế hoạch tăng tốc chương trình tống xuất với số di dân không hội đủ điều kiện tị nạn.1 di dân sát hại hàng chục người tại chợ Giáng sinh của thủ đô Berlin hồi cuối năm qua.Bà Merkel sẽ họp các nhà lãnh đạo tỉnh bang về kế hoạch 17 điểm để hồi huơng những người bị từ chối quy chế tị nạn.Trong chuơng trình đuợc thẩm lậu cho truyền thông, 1 trung tâm phối hợp hồi hương mới đang đuợc thiết lập tại thủ đô Berlin – các trung tâm tống xuất sẽ giữ những đối tượng bị từ chối quy chế tị nạn vài tuần trước ngày lên đường.Chính quyền Merkel dự chi 90 triệu euro như là 1 phần trong nỗ lực hỗ trợ hồi huơng và tái hội nhập – hỗ trợ cao hơn đuợc cấp cho những người tự nguyện hồi hương. Khoảng 890,000 di dân đến Đức trong năm 2015 và Thủ Tướng Merkel không đóng cửa biên giới – tình trạng này đưa tới sự ra đời của đảng chống di dân là “Alternative for Germany – AfG”.Nhưng mối đe dọa chính đối với liên minh DC Thiên Chuá Giáo là đảng DC Xã Hội – đảng này trở nên mạnh hơn kể từ khi cựu chủ tịch QH EU Martin Schulz trở thành lãnh tụ đảng trong tháng qua. 1 số tỉnh bang do đảng DC Xã Hội dẫn đầu phản đối chủ trương tống xuất di dân Afghanistan bị từ chối quyền tị nạn với lý do bản quán của họ là an toàn.154,000 người Afghanistan là thành phần di dân lớn hạng nhì năm 2015 – hầu hết di dân Syria đuợc cho phép tị nạn vì nội chiến tiếp diễn trong gần 6 năm qua.Bộ trưởng nội vụ Thomas de Maiziere tuyên bố: số người bị từ chối tăng nên chúng ta phải đẩy nhanh chương trình hồi hương và tống xuất.1 số tổ chức từ thiện đả kích chính sách tống xuất với lập luận các quyết định sai lầm phát sinh trong tiến trình cứu xét.Nhưng, chủ tịch Eva Lohse của Association of German Cities nói: trục xuất di dân là cần để cư dân chấp nhận những người thực sự là nạn nhân chiến tranh và áp bức cần đuợc bảo vệ.Hồ sơ chính phủ ghi 207,000 người là đối tượng trục xuất trước cuối năm 2017, theo tường thuật của thông tấn DPA.