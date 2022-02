Cựu DB Denver Riggleman (Cộng Hòa-VA), điều tra viên trong Ủy Ban Hạ Viện: dân sẽ chấn động khi đọc về 6/1/2021 - VN nối lại toàn bộ các đường bay quốc tế. Nhiều trường SG lo thiếu kit xét nghiệm, nước sát khuẩn vì không có kinh phí. TP Vinh: Dịch phức tạp, hàng quán lại đồng loạt treo biển bán mang về. Sát ngày Valentine, giá hoa hồng tăng gấp 4 lần. Thị trường hoa Valentine ế ẩm, tiểu thương 'dà

VN nối lại toàn bộ các đường bay quốc tế. Nhiều trường SG lo thiếu kit xét nghiệm, nước sát khuẩn vì không có kinh phí. Dựng chuyện người sống thành người chết để lừa đảo kêu gọi từ thiện. Thái Bình: Hàng trăm công nhân đình công, đòi tăng lương.

- Cựu DB Denver Riggleman (Cộng Hòa-VA), điều tra viên trong Ủy Ban Hạ Viện: dân sẽ chấn động khi đọc về 6/1/2021

- VN nối lại toàn bộ các đường bay quốc tế. Nhiều trường SG lo thiếu kit xét nghiệm, nước sát khuẩn vì không có kinh phí. TP Vinh: Dịch phức tạp, hàng quán lại đồng loạt treo biển bán mang về. Sát ngày Valentine, giá hoa hồng tăng gấp 4 lần. Thị trường hoa Valentine ế ẩm, tiểu thương 'dài cổ' ngóng khách. Xe ôm công nghệ ở Hà Nội nhộn nhịp trở lại sau nửa năm 'ngồi chơi'. Dựng chuyện người sống thành người chết để lừa đảo kêu gọi từ thiện. Thái Bình: Hàng trăm công nhân đình công, đòi tăng lương. Xuất khẩu năm 2022 hứa hẹn nhiều tin vui. Dịch sai tiếng Anh trên giấy đăng ký ôtô.

- Rudy Giuliani lạnh cẳng, ra khai với Ủy Ban 6/1/2021. Luật gia Joyce Vance: Giuliani sẽ chết trong tù, nếu im lặng

- California xét dự luật buộc các doanh nghiệp cưỡng bách tất cả nhân viên phải chích vaccine ngừa dịch

- Trump đòi xử tử người của bà Hillary Clinton bị cho đã thuê hãng điện toán theo dõi Trump dan díu với Putin

- Trump xin Sở Văn Khố viết thư xác nhận Trump không có lỗi chôm tài liệu, bị Văn Khố từ chối viết. Hồ sơ Trump bảo Pence hoãn xác nhận phiếu đại cử tri đã biến mất.

- Hôn lễ cô Alyssa Farah (cựu GĐ Truyền thông Chiến lược của Trump 2020) bị bố mẹ mê Trump tẩy chay không dự

- sợ bị văng miểng: các ứng cử viên Cộng Hòa tại Illinois tránh nói về Trump, Pence, Ủy Ban RNC, bầu cử 2020

- Tuổi thọ cao nhất Hawaii, nhì Calif. Tại California: nam tuổi thọ trung bình 78.4 năm, nữ giới 83.3 năm.

- Kevin Tran, 67 tuổi, câu 1 cá hiếm, chở về nhà. Sở Ngư Nghiệp chạy theo, tịch thu, thả cá ra, sẽ truy tố Tran

- HỎI 1: Mỹ nói thẳng: Mỹ-Ấn-Nhật-Úc vậy Trung Quốc, cứu Đài Loan? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có 6 quốc gia cấm Lễ Valentine’s Day? ĐÁP 2: Kể như là thế.

QUẬN CAM (VB-13/2/2022) --- Cựu Dân Biểu Denver Riggleman (Cộng Hòa-VA), một điều tra viên hàng đầu trong Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo loạn 6/1/2021, hôm Thứ Bảy 12/2/2022 nói rằng dân Mỹ sẽ chấn động khi thấy kết quả điều tra của Ủy Ban.

.

Riggleman nói khi bạnt hấy dữ kiện, bạn không quên được, bạn sẽ muốn người khác cùng xem và hiểu. Ông nói công chúng sẽ được xem các dữ kiện do Ủy Ban thu thập.

.

Riggleman là cựu Dân Biểu Cộng Hòa, được Ủy Ban thuê làm điều tra viên từ tháng 8/2021. Ông nói, làm việc trong Ủy Ban có thể là 1 trong vài việc lớn nhất ông từng làm trong đời.

.

Ông nói dân Mỹ sẽ không bận tâm chuyện chúng tôi (ám chỉ Ủy ban) là Cộng Hòa hay Dân Chủ, vì "Đã tới lúc nhìn vào sự kiện xảy ra trong ngày 6/1/2021 và xem nếu chúng ta có thể ngăn cản chuyện đó đừng xảy ra lần nữa trong tương lai."

.

--- Có vẻ như Rudy Giuliani đang lạnh cẳng? Rudy Giuliani -- luật sư riêng của Trump và là người dẫn đầu nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử 2020 -- bắt đầu ra điều trần trước Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021.

.

Báo New York Times viết rằng chưa rõ mức độ nào Giuliani có thể cung cấp th6ong tin cho Ủy Ban, và các thương lượng để Giuliani ra khai cũng có thể dễ dàng thất bại, đặc biệt là trong khi Giuliani vẫn công khai chỉ trích Ủy Ban Điều Tra.

.

Tuy nhiên, Giuliani xuyên qua luật sư cho Ủy Ban biết rằng ông sẽ không chống lại trát đòi của Ủy Ban (đã gửi hồi tháng trước). Báo NYT viết rằng nếu Giuliani khai hết, Trump và các phụ tá thân tín sẽ kinh hoàng.

.

Joyce Vance, chuyên gia pháp lý của MSNBC trả lời phỏng vấn của báo NYT về chuyện Hiuliani ra khai, rằng Giuliani hiểu về phương pháp công tố, biết rằng Giuliani bị bắt quả tang chủ mưu giúp Trump đảo chánh và tội này có thể đưa Giuliani vào nằm tới chết trong nhà tù, hay là khi hợp tác sẽ được ân giảm.

.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 12/02 đến 16h ngày 13/02, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 26.379 ca nhiễm mới, trong đó 7 ca nhập cảnh và 26.372 ca ghi nhận trong nước (giảm 930 ca so với ngày trước đó) tại 58 tỉnh, thành phố (có 18.269 ca trong cộng đồng).

.

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (2.940), Hải Dương (1.906), Nam Định (1.894), Hải Phòng (1.483), Thái Nguyên (1.281), Nghệ An (1.166), Ninh Bình (1.099), Vĩnh Phúc (976), Hòa Bình (894), Bắc Ninh (850), Đà Nẵng (842), Thanh Hóa (788), Phú Thọ (778), Quảng Ninh (608), Quảng Nam (576), Bắc Giang (561), Đắk Lắk (535), Bình Định (519), Thái Bình (516), Hưng Yên (499), Quảng Bình (492), Lào Cai (474), Quảng Trị (470), Sơn La (415), Lâm Đồng (332), Đắk Nông (330), Yên Bái (282), Hà Nam (217), Bà Rịa - Vũng Tàu (213), Thừa Thiên Huế (202), Quảng Ngãi (201), Tuyên Quang (190), Khánh Hòa (190), TP. Hồ Chí Minh (182), Lạng Sơn (181), Hà Tĩnh (163), Cao Bằng (146), Điện Biên (124), Hà Giang (110), Cà Mau (97), Vĩnh Long (89), Bình Dương (86), Bắc Kạn (79), Lai Châu (73), Kiên Giang (61), Bạc Liêu (50), Bến Tre (43), Bình Thuận (32), Cần Thơ (26), Trà Vinh (21), Đồng Nai (21), Tây Ninh (19), Long An (14), Hậu Giang (11), Ninh Thuận (10), An Giang (10), Tiền Giang (3), Đồng Tháp (2).

.

Số bệnh nhân tử vong: - Từ 17h30 ngày 12/02 đến 17h30 ngày 13/02 ghi nhận 84 ca tử vong tại: + Tại TP. Hồ Chí Minh (3) trong đó có 2 ca từ các tỉnh khác chuyển đến: Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Đồng Nai (1).

+ Tại các tỉnh, thành phố khác: Hà Nội (14), Đồng Nai (7), Đà Nẵng (6), Hải Phòng (6), Kiên Giang (6), An Giang (4), Bình Định (4), Vĩnh Long (4), Bà Rịa - Vũng Tàu (3), Bạc Liêu (3), Bắc Ninh (3), Bình Thuận (3), Hậu Giang (2), Phú Yên (2), Bến Tre (1), Cần Thơ (1), Đắk Nông (1), Đồng Tháp (1), Lâm Đồng (1), Lạng Sơn (1), Lào Cai (1), Long An (1), Phú Thọ (1), Quảng Bình (1), Quảng Nam (1), Thái Nguyên (1), Trà Vinh (1), Tuyên Quang (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 89 ca.





.

VN nối lại toàn bộ các đường bay quốc tế. Báo Chính Phủ. Tần suất các đường bay này sẽ được tăng dần theo lộ trình bảo đảm nguyên tắc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tạo điều kiện thuận lợi đi lại trên cơ sở tuân thủ hướng dẫn về giám sát y tế nhập cảnh. Theo TTXVN, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn vừa giao Cục Hàng không Việt Nam tổ chức trao đổi với cơ quan quản lý hàng không các nước đối tác để quyết định nối lại các chuyến bay quốc tế chở khách thường lệ với các thị trường đã có đường bay trực tiếp đến Việt Nam thời điểm trước dịch COVID-19, ngoài các thị trường đã được triển khai trong tháng 1 vừa qua. Cục Hàng không Việt Nam cho hay, vừa làm việc với nhà chức trách hàng không Thái Lan. Nước này cũng đã nhất trí mở lại đường hàng không và không hạn chế số lượng chuyến bay. Như vậy, đến thời điểm này, ngoại trừ Trung Quốc, tất cả các quốc gia mà Việt Nam đề nghị khôi phục đường hàng không đều đã đồng ý. Hiện các đường bay tới châu Âu, Australia, Mỹ… Việt Nam đều đã có hoạt động khai thác. Đáng chú ý, theo lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, sắp tới sẽ có những đường bay quốc tế tới các thị trường mới như Trung Đông, Thổ Nhĩ Kỳ… được tổ chức. Theo lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, thời điểm này ngành hàng không đã sẵn sàng mọi mặt để khai thác toàn mạng bay quốc tế như trước khi bùng phát dịch COVID-19.





.

Nhiều trường SG lo thiếu kit xét nghiệm, nước sát khuẩn vì không có kinh phí. Báo Tuổi Trẻ. Không có kinh phí để mua kit xét nghiệm, nước sát khuẩn, nhiều trường học tại TP.HCM đang lo lắng nếu xuất hiện F0 trong trường thì nhà trường sẽ bị động... Ngày 13-2, trao đổi với Tuổi Trẻ, hiệu trưởng một trường tiểu học tại TP.HCM cho biết nhà trường may mắn được một số phụ huynh tài trợ 6 máy đo thân nhiệt và một số dung dịch nước rửa tay, sát khuẩn và xà bông trước khi đón học sinh vào ngày 14-2. Tuy vậy, lãnh đạo nhà trường đang lo lắng về việc nếu có ca F0 và F0 diện rộng thì trường sẽ xử lý thế nào vì hiện không biết lấy nguồn kinh phí ở đâu ra để mua kit xét nghiệm nhanh, dung dịch sát khuẩn trường lớp. Đó là thực trạng chung của nhiều trường phổ thông tại TP.HCM. Vì không có kinh phí, nhiều trường phải nhờ phụ huynh hỗ trợ và cầu mong cho trường "dính" ít F0 nhất có thể.

.

TP Vinh: Dịch phức tạp, hàng quán lại đồng loạt treo biển bán mang về. Báo Tiền Phong. Sau Tết, TP Vinh, Nghệ An ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 tăng cao đột biến. Các hàng quán, cơ sở kinh doanh tại những vùng đỏ (cấp độ 4) đồng loạt treo biển bán mang về. Thành phố Vinh (Nghệ An) đang có 4 phường áp dụng các biện pháp phòng dịch theo cấp độ 4 (vùng đỏ) theo Nghị quyết 128 của Chính phủ, gồm các phường: Trường Thi, Lê Mao, Hưng Bình và Vinh Tân.





.

Xe ôm công nghệ ở Hà Nội nhộn nhịp trở lại sau nửa năm 'ngồi chơi'. Báo SKĐS - Nhiều tài xế xe ôm công nghệ ở Hà Nội như trút được gánh nặng khi được hoạt động trở lại sau một thời gian dài “ngồi chơi” do dịch COVID-19. Sau khi Sở GTVT Hà Nội cho phép các đơn vị cung cấp ứng dụng hỗ trợ kết nối vận chuyển hành khách bằng xe mô tô, xe gắn máy 2 bánh hoạt động trở lại, nhiều tài xế đã chuẩn bị khẩu trang, găng tay y tế và nước sát khuẩn tay cho bản thân và hành khách sử dụng trong mỗi chuyến đi. Sự trở lại của dịch vụ xe ôm công nghệ là tin vui đầu xuân đối với rất nhiều tài xế sau 6 tháng "ngồi chơi" do bị tạm dừng hoạt động vì dịch COVID-19.

.

Dựng chuyện người sống thành người chết để lừa đảo kêu gọi từ thiện. Báo Thanh Niên. Một người dân ở H.Hậu Lộc (Thanh Hóa) đang sống bình thường đã bị kẻ xấu lấy hình ảnh và loan tin đi lao động ở Đài Loan bị tai nạn và tử vong để kêu gọi tiền từ thiện. Ngày 13.2, thông tin từ Công an TP.Thanh Hóa (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị này đang thông báo cảnh báo đến người dân về việc nhiều đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin sai sự thật để lừa đảo kêu gọi tiền từ thiện. PV Thanh Niên đã tìm hiểu sự việc, và được biết các thông tin trên là hoàn toàn sai sự thật, kẻ xấu đã dựng chuyện một người đang sống bình thường thành người chết để kêu gọi từ thiện. Ngày 13.2, trao đổi với PV, anh Nguyễn Lâm Tùng (ngụ TT.Hậu Lộc, H.Hậu Lộc, Thanh Hóa) cho biết anh là người bị kẻ xấu sử dụng hình ảnh Facebook cá nhân để dựng chuyện và kêu gọi từ thiện.





.

Sát ngày Valentine, thị trường hoa tươi bật đà tăng chóng mặt, giá hoa hồng tăng gấp 4 lần. Báo SKĐS. Nhu cầu tiêu thụ tăng cao nhưng thời tiết diễn biến thất thường và chi phí vận chuyển đội lên đã làm giá hoa bật đà tăng chóng mặt. Thị trường hoa tươi ngày lễ Valentine năm nay chứng kiến sự bật đà tăng giá bất ngờ. Như hoa hồng Đà Lạt truyền thống, đến nhiều loại hoa nhập khẩu đã tăng gấp 3 lần so với ngày thường và tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Tại chợ hoa Quảng Bá, Hà Nội lượng hoa nhập về cũng đa dạng và đủ mức giá hơn ngày thường. Theo khảo sát, giá hoa hiện nay đã tăng dần nhưng sẽ tiếp tục tăng đến 14/2, đặc biệt các loại hoa như cúc, cẩm tú cầu, hoa phăng, hoa hồng...

.

Thị trường hoa Valentine ế ẩm, tiểu thương 'dài cổ' ngóng khách. Báo Pháp Luật. Trái ngược với sự nhộn nhịp, tấp nập của mọi năm, năm nay thị trường hoa Valentine có phần trầm lắng. Tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ, giá nhập hoa tăng cao trong khi lượng khách mua hoa lại vắng bóng.





.

Thái Bình: Hàng trăm công nhân đình công, đòi tăng lương.

Xuất khẩu năm 2022 hứa hẹn nhiều tin vui.

Dịch sai tiếng Anh trên giấy đăng ký ôtô.

Trump hôm Thứ Bảy 12/2/2022

Trump xé các tài liệu trước mặt nhân viên Bạch Ốc,

Cô Alyssa Farah (cựu Giám đốc Truyền thông Chiến lược của Trump năm 2020) kể rằng

Các dân cử tiểu bang California đang suy tính ra luật

Theo một bản tin từ báo Chicago Tribune

Cơ quan thống kê y tế National Center for Health Statistics

California

Sở Ngư Nghiệp và Đời Sống Hoang Dã California

HỎI 1:

ĐÁP 1:

HỎI 2:

ĐÁP 2:

Báo Lao Động. Những ngày vừa qua, theo ghi nhận của PV Lao Động, đã có hàng trăm công nhân, người lao động Công ty TNHH Phúc Mậu (doanh nghiệp chuyên sản xuất da giày) ở Thái Bình tổ chức ngừng việc tập thể để yêu cầu ban lãnh đạo công ty tăng lương và một số phụ cấp liên quan; đồng thời đòi hỏi các cấp quản lý trong công ty phải có văn hóa hơn trong điều hành công việc. Công ty TNHH Phúc Mậu được thành lập từ năm 2018 - là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chuyên sản xuất kinh doanh các sản phẩm da giày. Theo số liệu cung cấp bởi Sở Lao động - Thương binh - Xã hội tỉnh Thái Bình, tại trụ sở chính của công ty hiện có trên 1.000 công nhân, tại cơ sở 2 có khoảng hơn 400 công nhân. "Trong các ngày 10, 11, 12.2, tại cả trụ sở xưởng sản xuất chính và chi nhánh của Công ty TNHH Phúc Mậu đều đã xảy ra tình trạng công nhân, người lao động tự phát ngừng việc để đòi hỏi thêm chế độ, quyền lợi. Đến nay cơ quan chức năng, lãnh đạo doanh nghiệp đã khẩn trương làm việc với nhau, đưa ra một số giải pháp cụ thể để mong muốn công nhân trở lại làm việc bình thường từ ngày thứ 2 (14.2) vì hôm nay Chủ nhật, là ngày nghỉ", một cán bộ Sở Lao động - Thương binh - Xã hội tỉnh Thái Bình, thông tin.Báo Tin Tức. Nhiều chuyến hàng đã được xuất khẩu đi các nước ngay trong những ngày Tết Nguyên đán 2022, hứa hẹn một năm thành công của cộng đồng doanh nghiệp. Ước tính tháng 1/2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả nước đạt 29 tỷ USD, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng đầu tiên của năm 2022 đã có 7 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD. Còn nhập khẩu đạt 29,5 tỷ USD, như vậy, tháng đầu tiên của năm 2022, Việt Nam nhập siêu 500 triệu USD. Theo ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), năm 2022, Việ Nam luôn có cơ hội lẫn thách thức đan xen. Đại dịch COVID-19 có thể tiếp tục diễn biến phức tạp, kéo dài và phát sinh những biến thểmới. Tăng trưởng kinh tế thế giới chưa vững chắc và còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, trong đó có những tác động của COVID-19 chưa bộc lộ hết.Báo Zing. Cục CSGT đang rà soát lại phần phiên dịch tiếng Anh trên đăng ký ôtô sau khi có ý kiến cho rằng việc dùng từ 'sit' để chỉ số chỗ ngồi là chưa phù hợp. Mới đây, nhiều tài khoản mạng xã hội lan truyền việc mẫu giấy đăng ký xe ở TP.HCM sử dụng từ phiên dịch tiếng Anh chưa phù hợp. Cụ thể, phần tiếng Anh của mục "số chỗ ngồi" được dùng là “sit”. Theo một giảng viên môn tiếng Anh của Đại học Ngoại thương Hà Nội, trong trường hợp này, từ “sit” được dùng chưa phù hợp. Trong tiếng Anh, “sit” là động từ để diễn tả hành động ngồi. Danh từ được sử dụng chính xác để diễn tả chỗ ngồi là “seat”. Tuy nhiên, giảng viên này cho hay cũng cần xem xét thêm bởi có một số từ được các chuyên gia trong lĩnh vực thống nhất đưa ra trong trường hợp đặc thù.---đưa ra bản văn kêu gọi xử tử một số nhân viên không nêu danh trong ban vận động bầu cử Tổng Thống 2016 của bà Hillary Clinton.Trump viết từ bản văn Save America PAC của Trump, rằng Công tố Đặc biệt Robert Durham đưa ra chứng cớ rằng có một số người từ ban vận động của bà Clinton do thám Trump về nghi vấn Trump liên hệ với Nga.Trump viết rằng do thám như thế còn tệ hại hơn vụ Watergate, và những người do thám đó cần bị truy tố hình sự, và "trong thời kỳ mạnh mẽ hơn của đất nước chúng ta, tội đó có thể bị lãnh án tử hình."Trump viết rằng các luật sư của ban vận động của bà Clinton đã chi tiền cho 1 công ty kỹ thuật "xâm nhập" các máy chủ trong tháp Trump Tower, và sau đó là Bạch Ốc, nhằm tìm mối dây Trump bị Putin móc nối.Durham hôm 11/2/2022 trình 1 văn bản lên tòa, nói có mâu thuẫn quyền lợi liên hệ tới Michael Sussman (cựu luật sư ban vận động của bà Clinton). Hiện nay Sussman bị cáo buộc có lời khai sai trước 1 viên chức liên bang. Nhưng Sussman khai là vô tội.---và mọi người đã quen cách Trump xé các tài liệu, thường là xé toạc 2 lần để thàng 4 mảnh và quăng ra sàn, cho nhân viên ráp lại, lấy băng keo trong dán lại để nộp cho Sở Văn Khố. Nhưng bí ản là có những văn bản hoàn toàn biến mất, không tìm lại được, có phải Trump xé nhỏ và nhai như nhai kẹo?Không. Báo Washington Post ghi rằng Trump đã nộp 15 thùng tài liệu cho Sở Văn Khố sau khi bị Văn Khố hăm dọa đưa vấn đề Trump chôm hồ sơ lên Quốc Hội và Bộ Tư Pháp. Trump nộp hồ sơ xong, xin Sở Văn Khố viết văn bản xác nhận là Trump chôm tài liệu đi là không có gì sai, nhưng các viên chức Văn Khố lặng lẽ đưa 15 thùng về và từ chối viết văn bản xóa tội cho Trump, theo báo Washington Post.Vấn đề là, một số văn bản Sở Văn Khố muốn tìm đã biến mất, không thấy tung tích, như dường Trump đã nhai giấy và nuốt trọng. Một viên chức cao cấp nói với báo W.P. rằng Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021 yêu cầu tìm tài liệu Trump áp lực cựu Phó Tổng Thống Pence hoãn xác nhận phiếu đại cử tri 2020.Các tài liệu muốn tìm này không còn nữa, đã biến hẳn trên đời này. Trump bị cho là đã xé nhỏ một vài tài liệu rồi nhét vào bồn vệ sinh, giựt nước cho trôi đi.---kể trên đài ABC hôm Thứ Sáu rằng thân phụ cô và bà mẹ kế đã tẩy chay đám cưới của cô. Lý do: cô từ chức vào tháng 12/2020. Và khi bạo loạn 6/1/2021 bùng nổ, cô lên án người bạo loạn và kêu gọi Trump từ chức tức khắc.Cô nói rằng cô làm đám cưới với bạn tình lâu năm là Justin Griffin hồi tháng 11/2021, nhưng ngày cưới không có mặt thân phụ và bà mẹ kế, vì 2 người này đổ tội cho cô bỏ rơi Trump.Hôi tháng 11/2021, cô cũng viết bài cảnh báo về viễn ảnh có thể xảy ra nếu Trump thắng cử Tông Thống 2024, rồi Trump sẽ xóa sổ nền dân chủ Mỹ. Cô nói, thân phụ cô là nhà báo Joseph Farah, sáng lập trang WorldNetDaily từ năm 1997, và là người say mê Trump cuồng nhiệt.---cưỡng bách yêu cầu các cơ sở kinh doanh phải buộc nhân viên chích vaccine ngừa COVID-19. Dự luật mới trình hôm Thứ Sáu 11/2022 bởi Dân biểu tiểu bang Buffy Wicks.Dự luật chỉ cho miễn chích nếu có lý do y khoa hay tôn giáo. DB Wicks nói cần có dự luật cưỡng bách chích ngừa để xóa sổ thời kỳ đại dịch. Lệnh chích vaccine ngừa dịch sẽ duy trì tới khi nào CDC không còn khuyến cáo vaccine nữa.---, các ứng cử viên Cộng Hòa tranh cử tại tiểu bang Illinois đang dè dặt vì những ý kiến của họ về Trump có thể làm trật đường rầy cuộc tranh cử.Hiện thời Thống Đốc J.B. Pritzker (Dân Chủ) đang bị 5 ứng cử viên Cộng Hòa tranh ghế, và nhóm 5 ứng cử viên này được khuyến cáo là nên tránh né các tuyên bố về chuyện bầu cử 2020 có gian lận hay không, và có phải Joe Biden đã thắng cử chánh đáng.Lời khuyên các ứng cử viên Cộng Hòa nhận được là chỉ nên tập trung vào pháp trị và trật tự trị an tại tiểu bang Illinois, không bàn chuyện Trump đúng hay Pence đúng, không bản chuyện Ủy Ban Cộng Hòa Toàn Quốc RNC đúng hay sai khi khiển trách 2 Dân Biểu Cộng Hòa Liz Cheney và Adam Kinzinger (R-IL).---đưa ra bản báo cáo, cho thấy tuổi thọ trung bình của dân Mỹ dị biệt nhau tùy theo tiểu bang (thống kê theo dữ liệu 2019):. cư dân Hawaii có tuổi thọ cao nhất khi ra đời là 80.9 năm.. cư dân California tuổi thọ cao thứ nhì sau Hawaii, cũng 80.9 năm.. cư dân có tuổi thọ trên 80 năm cũng là 7 tiểu bang: New York, Minnesota, Massachusetts, Connecticut, New Jersey, Washington và Colorado.. cư dân có tuổi thọ khoảng 74 và 75 tuổi là: Mississippi, West Virginia, Alabama, Kentucky, Tennessee, Arkansas, Oklahoma và Louisiana.. cư dân Mississippi tuổi thọ thấp nhất, ở mức trung bình 74.4 năm.. tại: nam giới tuổi thọ trung bình 78.4 năm, nữ giới 83.3 năm.---cho biết vừa mới cứu được 1 con cá tầm loại hiếm, loại cá này có tên là "green sturgeon" trên thế giới chỉ còn 1,300 con trên đời này. Con cá này bị một người gốc Việt câu được, và Sở đã tịch thu.Sở cho biết mới vài tuần trước, Kevin Tran, cư dân thị trấn Tracy của California, đã câu được 1 con cá hiếm này ở vịnh Clifton Court Forebay, chở về nhà. Các nhân chứng đã thông báo cho Sở về chuyện câu cá bất hợp pháp này. Sở đã truy tìm Kevin Tran tức khắc, cứu được con cá còn sống, nhưng đã suy yếu.Con cá này dài hơn 5 feet (152.4 centimét = hơn 1.52 mét), được Kevin Tran để phía sau xe SUV. Cá này đã 30 năm tuổi, được Sở Ngư Nghiệp về một chiếc ghe gần đó, giữ khoảng 90 phút để biết cá đủ sức ra lại, rồi thả cá ra lại.Kevin Tran, 67 tuổi, bị cáo buộc vi phạm nhiều luật, kể cả tội bắt loại cá trong nhóm nguy cơ diệt chủng, chở cá sống đi, và không báo cáo về chuyện bắt cá hiếm. Biện Lý quận San Joaquin County đang điều tra.Tuy nhiên, Sở Ngư Nghiệp nói rằng có thể Tran không phân biệt được 2 loại cá tầm: được phép bắt loại cá "white sturgeon", nhưng tuyệt đối không được chạm tới cá "green sturgeon".---Mỹ nói thẳng: Mỹ-Ấn-Nhật-Úc vậy Trung Quốc, cứu Đài Loan?Đúng thế. Bản tin sau là của chính phủ Nhật Bản.Mỹ công bố chiến lược Ấn Độ - Thái Bình DươngMỹ cho biết sẽ tăng cường hợp tác với đồng minh và đối tác tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương trong nhiều lĩnh vực nhằm ứng phó với việc ảnh hưởng của Trung Quốc ngày càng gia tăng.Hôm thứ Sáu, chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã công bố chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương. Chiến lược này cho rằng Trung Quốc đang tìm cách để trờ thành “cường quốc có ảnh hưởng nhất thế giới”.Chính quyền của ông Biden cho biết Bắc Kinh “đang kết hợp sức mạnh về kinh tế, ngoại giao, quân sự và công nghệ để xây dựng phạm vi ảnh hưởng tại Ấn Độ - Thái Bình Dương”.Theo chiến lược mới, điều quan trọng là Mỹ phải tăng cường hiện diện và hợp tác trong khu vực. Theo đó, Mỹ sẽ tăng cường kết nối thông qua các khuôn khổ như nhóm Bộ Tứ với Nhật Bản, Australia và Ấn Độ, cũng như với Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).Chiến lược cũng bao gồm việc tăng cường quan hệ với Đài Loan. Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền đối với Đài Loan.Theo chiến lược mới, Mỹ sẽ hợp tác với các đồng minh và đối tác trong khu vực để tăng cường khả năng phối hợp trong việc ứng phó với Trung Quốc, cũng như triển khai quan hệ đối tác kinh tế khu vực vào đầu năm 2022.Chi tiết:---Có 6 quốc gia cấm Lễ Valentine’s Day?Kể như là thế. Ngày Valentine’s Day là truyền thống Lễ Tình Yêu, vào ngày 14/2 mỗi năm, còn gọi là Ngày lễ tình yêu hay là Ngày lễ tình nhân, được đặt tên theo thánh Valentine, - một trong số những vị thánh tử vì đạo Kitô giáo đầu tiên - và cũng là ngày mà cả thế giới tôn vinh tình yêu đôi lứa, tình cảm giữa các đôi tình nhân. Do vậy, nhiều quốc gia Hồi Giáo không hoan hỷ với ngày lễ này. Trong đó, có ít nhất 6 quốc gia (chưa kể Afghanistan).1. Saudi Arabia. Quốc gia này thuần Hồi Giáo, cũng là nơi có thánh địa Mecca linh thiêng nhát của Hồi Giáo. Cấm ngặt lễ này.2. Uzbekistan. Mới độc lập từ 1991 sau khi Liên Xô tan rã. Uzbekistan là quốc gia thế tục, nhưng hầu hết dân là Hồi Giáo. Bộ Giáo Dục cấm lễ này, vì cho là văn hóa ngoại quốc, thay vào đó là chọn ngày 14/2 là ngày Sinh Nhật Hoàng Đế Babur, một hậu duệ của Genghis Khan.3. Iran. Quốc gia Hồi giáo. Cấm ngặt.4. Indonesia. Dân số đa số Hồi Giáo. Không cấm, nhưng Hội Đồng Hồi Giáo năm 2012 tuyên bố ngày Valentine’s Day trái nghịch với văn hóa Hồi Giáo. Do vậy, ngày Valentine’s Day chỉ thấy ăn mừng trong giới trẻ và ở thủ đô Jakarta.5. Malaysia. Hiến pháp cho tự do tôn giáo, nhưng dân số 60% là Hồi Giáo. Từ 2005, lễ Valentine’s Day bị cấm, lấy cớ là lễ tình yêu khuyến khích rượu, phá thai, mất đạo đức...6. Pakistan. Quốc gia này Hồi giáo nghiêm ngặt.Chi tiết: