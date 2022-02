Tướng Mark Milley: nếu Nga đánh, Ukraine sẽ sụp trong 72 giờ. Môn thể thao của Hà Nội: Đếm tiền trong túi Việt Kiều. Tháng đầu năm, doanh nghiệp FDI tăng vốn, mở rộng đầu tư. Tuyển nữ VN thắng Đài Loan 2-1, vào World Cup

Môn thể thao của Hà Nội: Đếm tiền trong túi Việt Kiều. Tháng đầu năm, doanh nghiệp FDI tăng vốn, mở rộng đầu tư. Tuyển nữ VN thắng Đài Loan 2-1, vào World Cup, được thưởng 10 tỉ. FIFA: Chiến thắng lịch sử và xứng đáng cho tuyển nữ Việt Nam.

- Tướng Mark Milley: nếu Nga đánh, Ukraine sẽ sụp trong 72 giờ; 15,000 lính Ukraine và 4,000 lính Nga sẽ chết

- Cửa ngõ SG đông nghịt người quay trở lại làm việc sau Tết. Hàng nghìn người đội mưa, đổ về Hà Nội để kịp ngày 'khai xuân'. Hôm nay 6/2/2022, khách đi máy bay qua Nội Bài, Tân Sơn Nhất đông nhất dịp Tết. Du lịch miền Tây 'bội thu' khi khách du xuân tăng 'đột biến'. 9 ngày nghỉ Tết, xảy ra 216 vụ tai nạn giao thông, làm chết 121 người. Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm Covid. Môn thể thao của Hà Nội: Đếm tiền trong túi Việt Kiều. Tháng đầu năm, doanh nghiệp FDI tăng vốn, mở rộng đầu tư. Tuyển nữ VN thắng Đài Loan 2-1, vào World Cup, được thưởng 10 tỉ. FIFA: Chiến thắng lịch sử và xứng đáng cho tuyển nữ Việt Nam.

- cựu nữ DB Cộng Hòa Barbara Comstock: Trump sắp tiêu rồi; hội nghị Federalist Society đã đứng lên vỗ tay khen Pence chỉ trích Trump

- cựu Hạm trưởng Hải quân Mỹ thú tội nhận hối lộ tiền và sex từ một nhà thầu quốc phòng ở Singapore

- Trump xé hàng trăm tài liệu Bạch Ốc bất kể luật bắt phải giữ, và cũng đã đốt rụi nhiều tài liệu sau khi xé bỏ

- 1 video vụ bạo loạn 6/1/2021: 1 kẻ bạo loạn nói sẽ nắm cổ Mike Pence lôi đi, sẽ chặt đầu Pence vì phản Trump.

- cầm tiền bất hợp pháp, 2 lần nói dối FBI, Dân Biểu Cộng Hòa Jerry Fortenberry, 60 tuổi, ra tòa khai tuổi già nhớ sai

- Thị Trưởng quận Miami-Dade County tại Florida yêu cầu điều tra chuyện nhiều cụ cao niên bị đổi sang Cộng Hòa

- Quận Cam: 50 vụ trộm xe, phần lớn trong cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha, lừa gạt cầm chìa khóa xe là đi luôn

- Nam California: 1 khóa sinh Đặc Nhiệm SEAL qua "Tuần Lễ Địa Ngục" tử vong, 1 khóa sinh còn nằm bệnh viện

- California: xét dự luật tài trợ xe buýt nhà trường, để chở tất cả học sinh tới trường và về nhà, giảm nạn nghỉ học

- HỎI 1: Nhật Bản cần nhập thêm lao động từ Việt Nam? ĐÁP 1: JICA nói thế.

- HỎI 2: Có phải 62% dân Mỹ ủng hộ tìm lộ trình cho di dân lậu tại Mỹ nhập tịch Mỹ? ĐÁP 2: Đó là PRRI nói thế.

QUẬN CAM (VB-6/2/2022) --- Ban Đặc Nhiệm về Trộm Xe Hơi Quận Cam (Orange County Auto Theft Task Force) cảnh báo cư dân vùng Nam California về trò lừa gạt mới để trộm xe hơi: Ty cảnh Sát Quận Cam nói tính từ tháng 7/2021, có khoảng 50 vụ trộm xe kiểu này.

Riêng cảnh sát thị trấn Tustin báo cáo 15 vụ trộm xe từ tháng 9/2021 tới tháng 11/2021. Cảnh sát Santa Ana nói bắt được 1 nghi can trong 1 vụ hồi tháng 9/2021. Phần lớn trong cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha.

Cảnh sát nói kẻ gian dựa theo quảng cáo trên Facebook Marketplace hay Craigslist, hay mạng xã hội nào đó, hứa là làm xong chuyện gì trong thời gian ngắn sẽ được thưởng, có thể là thưởng tới $5,000 cho 1 việc chỉ mất vài giờ. Thường là chở gì đó trên xe nạn nhân. Kẻ gian gặp nạn nhân nơi công cộng, nói họ mang xe nạn nhân đi thực hiện công việc kia. Khi nạn nhân đưa chìa khóa xe, là kẻ gian cùng chiếc xe mất luôn. Công tố nói có thể ẩn danh mật báo cảnh sát ở: https://occrimestoppers.org/

--- Một tân binh khóa sinh thi vào đơn vị Đặc Nhiệm Hải Quân (Navy SEAL) vừa mới hoàn tất "Tuần Lễ Địa Ngục" tại quân trường Nam California đã chết hôm Thứ Sáu sau khi lâm bệnh. Một tân binh khóa sinh khác vẫn còn trong bệnh viện, sức khỏe đã ổn định.

Khóa sinh tử vong được ẩn danh, để chờ thông báo cho gia đình, đã chết khi đưa vào bệnh viện Sharp Coronado Hospital trong khi khóa sinh kia vẫn còn chữa trị ở bệnh viện Naval Medical Center San Diego.

Trong Tuần Lễ Địa Ngục, tân binh khóa sinh chỉ được ngủ 4 giờ/ngày trong tuần lễ dài 5 ngày rưỡi, trong khi họ làm đủ thứ chuyện nặng nhọc, như khiêng cây, đội ghe cao su trong khi chạy trên các bờ đá gồ ghề ven biển, cho tới nằm trong nước biển lạnh... Trung bình chỉ 25% khóa sinh hoàn tất Tuần Lễ Địa Ngục mỗi năm, phần nhiều bỏ cuộc nửa chừng.

--- Các dân cử California đang xem xét 1 dự luật để buộc tiểu bang tài trợ ngân sách dịch vụ xe buýt nhà trường cho tất cả học sinh. Tiểu bang California trước giờ chưa bị ràng buộc pháp lý để cung cấp xe buýt chở học sinh tới trường và về nhà.

Thượng nghị sĩ tiểu bang Nancy Skinner (Berkeley, CA) trình dự luật để buộc tiểu bang cấp tiền cho học khu có xe buýt chở tất cả học sinh tới trường và về nhà. Skinner nói chở các em tới trường sẽ giảm nạn trốn học, và giúp các gia đình nghèo giảm chi phí khi họ tự chở con tới trường và đón về. Nếu tất cả các em đi xe buýt trường cũng sẽ giảm nạn kẹt xe, vì ba mẹ khỏi đi xe riêng chờ con tới trường và canh giờ đón về.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 05/02 đến 16h ngày 06/02, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.112 ca nhiễm mới, trong đó 7 ca nhập cảnh và 14.105 ca ghi nhận trong nước (tăng 1.945 ca so với ngày trước đó) tại 56 tỉnh, thành phố (có 8.595 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (2.797), Đà Nẵng (927), Quảng Nam (853), Nghệ An (675), Nam Định (593), Hải Dương (566), Vĩnh Phúc (550), Hải Phòng (523), Hòa Bình (523), Phú Thọ (491), Bắc Ninh (460), Bắc Giang (446), Bình Định (425), Thái Bình (419), Thái Nguyên (355), Thanh Hóa (300), Lâm Đồng (228), Hưng Yên (195), Bình Phước (193), Quảng Bình (185), Ninh Bình (183), Hà Nam (169), Thừa Thiên Huế (148), Hà Tĩnh (147), Quảng Ngãi (143), Sơn La (132), Điện Biên (128), Lào Cai (110), Tuyên Quang (95), Quảng Ninh (94), Bà Rịa - Vũng Tàu (92), Quảng Trị (92), Hà Giang (92), Cà Mau (85), Yên Bái (73), Bến Tre (63), Khánh Hòa (59), Gia Lai (56), Cao Bằng (55), Đắk Nông (49), Kiên Giang (45), TP. Hồ Chí Minh (43), Bắc Kạn (40), Bạc Liêu (39), Vĩnh Long (30), Tây Ninh (27), Bình Thuận (27), Đồng Nai (14), Tiền Giang (14), Đồng Tháp (13), Hậu Giang (11), Trà Vinh (11), Cần Thơ (9), Long An (7), Bình Dương (3), Ninh Thuận (3).

Số bệnh nhân tử vong: - Từ 17h30 ngày 05/02 đến 17h30 ngày 06/02 ghi nhận 63 ca tử vong tại: Bến Tre (7), Bà Rịa - Vũng Tàu (6), Vĩnh Long (5), Bắc Ninh (4), Đà Nẵng (4), TP. Hồ Chí Minh (4), Thừa Thiên Huế (3), Bạc Liêu (2), Đồng Tháp (2), Hải Dương (2), Hòa Bình (2), Ninh Bình (2), Sóc Trăng (2), An Giang (1), Bình Định (1), Bình Phước (1), Bình Thuận (1), Cần Thơ (1), Đồng Nai (1), Hà Giang (1), Hà Nam (1), Hải Phòng (1), Hậu Giang (1), Kiên Giang (1), Lạng Sơn (1), Phú Thọ (1), Quảng Ngãi (1), Quảng Trị (1), Thái Bình (1), Thanh Hóa (1), Tiền Giang (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 94 ca.



9 ngày nghỉ Tết, xảy ra 216 vụ tai nạn giao thông, làm chết 121 người. Báo Tin Tức kể. 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 (từ ngày 29/1 đến 6/2, tức từ 27 tháng Chạp năm Tân Sửu đến mùng 6 tháng Giêng năm Nhâm Dần), toàn quốc xảy ra 216 vụ tai nạn giao thông, làm chết 121 người, bị thương 138 người. So với cùng kỳ năm 2021 giảm 17 vụ (7,3%), giảm 14 người chết (10,4%), giảm 29 người bị thương (17,4%). Thông tin trên được Cục Cảnh sát giao thông cho biết. Trong số các vụ tai nạn, có 214 vụ xảy ra trên đường bộ, làm chết 120 người, bị thương 137 người. Đường sắt xảy ra 2 vụ, làm chết 1 người, bị thương 1 người.

Hàng nghìn người đội mưa, đổ về Hà Nội để kịp ngày 'khai xuân'. Báo SKĐS - Ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, hàng ngàn người dân vất vả đi lại dưới thời tiết mưa kéo dài để trở Hà Nội chuẩn bị cho những ngày làm việc đầu năm mới. Ghi nhận của phóng viên, từ chiều 6/2 (mùng 6 Tết Nguyên đán), mật độ người và phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường Vành đai 3, tuyến Pháp Vân – Cầu Giẽ, đường Giải Phóng, Nguyễn Trãi… đã vô cùng đông đúc. Đến thời điểm chiều tối cùng ngày, tại đường Nguyễn Xiển, lối ra cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, nút giao Xa La bắt đầu xảy ra tình trạng ùn ứ. Nhiều tuyến đường của Thủ đô cũng trong tình trạng tương tự. Do phải di chuyển một quãng đường xa, phương tiện đông đúc trên gương mặt ai cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi. Bên cạnh hành lý, nhiều người không quên mang đủ thứ quà quê khi trở lại Hà Nội.





Cửa ngõ SG đông nghịt người quay trở lại làm việc sau Tết. Báo SKĐS - Chiều mùng 6 Tết, cửa ngõ hướng từ miền Tây đến TP HCM rất đông người dân quay lại thành phố làm việc trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Theo ghi nhận, chiều ngày 6/2 (mùng 6 Tết), tại Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Bình Chánh hướng từ Long An đến TP HCM rất đông người dân quay lại thành phố làm việc trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán khiến các xe lưu thông chậm, một số nơi xảy ra hiện tượng ùn ứ. Hàng nghìn người từ các tỉnh miền Tây lỉnh kỉnh đồ đạc, thú cưng,…quay lại TP HCM. Nhiều trẻ nhỏ mệt lã ngủ trên xe vì phải di chuyển một đoạn đường dài.

Hôm nay 6/2/2022, khách đi máy bay qua Nội Bài, Tân Sơn Nhất đông nhất dịp Tết. Báo Tiền Phong kể. Hôm nay (mùng 6 Tết), lượng khách dự kiến qua sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) và Nội Bài (Hà Nội) đạt mức cao nhất kỳ nghỉ Tết. Các hãng hàng không đã gấp rút tăng chuyến bay để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách. Theo Cảng vụ Hàng không miền Bắc, ngày 6/2 (tức mùng 6 Tết), sân bay Nội Bài dự kiến khai thác 370 lượt cất/hạ cánh, trong đó đa số bay nội địa, với 332 chuyến bay. Các chuyến bay phục vụ khoảng 56.000 khách nội địa (đa số khách đi), đạt số khách cao nhất trong cả kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay, và cao gấp đối Tết năm trước. Dù số chuyến bay và khách tăng cao hơn ngày thường, nhưng vẫn thấp hơn năng lực khai thác của sân bay Nội Bài. Theo Cảng vụ Hàng không miền Nam, cùng ngày 6/2, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến phục hơn 670 lượt chuyến bay cất/hạ cánh, với hơn 101.000 khách. Trong đó, riêng khách từ các địa phương tới TPHCM lên tới hơn 70.000 người.





Du lịch miền Tây 'bội thu' khi khách du xuân tăng 'đột biến'. Báo Tuổi Trẻ. Ngành du lịch các tỉnh An Giang, Kiên Giang và TP Cần Thơ đã “bội thu” khi lượng khách đổ về tham quan, thưởng ngoạn dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tại các khu, điểm du lịch tăng “đột biến” sau nhiều tháng vắng khách do dịch COVID-19. Ngày 6-2 (mùng 6 Tết), ông Nguyễn Chí Thanh - phó giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang - cho hay Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đảo Phú Quốc đón hơn 60 chuyến bay/ngày, đến mùng 6 Tết giảm xuống còn khoảng 55 chuyến bay/ngày. Dịp Tết này, Kiên Giang đón hơn 82.000 lượt khách đến chơi Tết. Riêng đảo ngọc Phú Quốc đón hơn 66.990 lượt khách đến nghỉ dưỡng (khách quốc tế đạt gần 3.000 lượt), doanh thu hơn 125 tỉ đồng. Tại Cần Thơ, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch TP Cần Thơ cho biết số khách tham quan, du lịch tại TP Cần Thơ đạt trên 178.140 lượt, tăng 10,3% so với dịp Tết Nguyên đán năm 2021. Trong đó, các cơ sở lưu trú phục vụ 24.840 lượt khách nội địa, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu du lịch ước khoảng 40,6 tỉ đồng, tăng 19,5%.

Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm Covid. Báo VnExpress. Sau kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần, người lao động, học sinh ở Quảng Nam, Nghệ An, Thanh Hóa đổ đến các điểm xét nghiệm Covid-19 để chuẩn bị đi làm, đi học. Chiều 6/2, Phòng khám đa khoa Sống khoẻ trên đường Hùng Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam, có gần 100 người xếp hàng chờ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Dưới cơn mưa, mọi người đứng sát nhau ở mái che chờ đợi. Từ ngày 1/1 đến nay, Quảng Nam ghi nhận 11.446 F0, trong đó 8.958 ca cộng đồng; 2.277 ca lây nhiễm thứ phát đã được giám sát, cách ly trước khi phát hiện; 107 ca xâm nhập từ các tỉnh và 104 ca nhập cảnh. Hôm 5/2, Quảng Nam ghi nhận 735 ca, đứng thứ ba cả nước sau Hà Nội và Đà Nẵng. Chiều 6/2, tại khu vực sàng lọc và xét nghiệm Covid-19 ở Bệnh viện Đa khoa TP Vinh, Nghệ An, lượng người đến test dịch vụ tăng khoảng 1,5 lần so với ngày thường. Tới 15h chiều, gần 140 người đã tới xét nghiệm, trong đó phát hiện một số trường hợp dương tính.





, mở rộng đầu tư. Báo Doanh Nghiệp Hội Nhập. Trong tháng đầu năm 2022, Việt Nam thu hút được các dự án đầu tư nước ngoài (FDI) điều chỉnh tăng vốn và vốn đăng ký mới có vốn lên đến hàng trăm triệu đô la Mỹ. Trong số này có thể kể đến dự án điều chỉnh mở rộng đầu tư của Tập đoàn Goertek (Hồng Kông, Trung Quốc) tại Khu công nghiệp WHA ở tỉnh Nghệ An nâng vốn đầu tư từ 100 triệu đô la Mỹ lên 500 triệu đô la. Đây là dự án nhà máy chế tạo các sản phẩm điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa phương tiện. Theo Cục Đầu tư nước ngoài, chỉ trong tháng đầu tiên cả nước có hơn 70 lượt dự án đầu tư nước ngoài đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, tăng 54,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt trên 1,27 tỉ đô la, tăng gấp 2,69 lần so với cùng kỳ năm trước.Bài viết "Khơi nguồn kiều hối năm 2022" trên báo Diễn đàn Doanh nghiệp ghi nhận: "Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước và số liệu của định chế tài chính khác, Việt Nam vẫn nằm trong top các quốc gia nhận kiều hối cao trên thế giới. Theo ngân hàng Thế giới (WB) và tổ chức hợp tác quốc tế về người di cư KNOMAD dự báo đưa ra, là năm 2021 Việt Nam đứng thứ tám thế giới và đứng thứ ba trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương về lượng kiều hối. Theo đó, WB cho rằng lượng kiều hối về Việt Nam trong năm nay ước tính ở mức 18,1 tỷ USD, cao hơn mức 17,2 tỷ USD năm 2020, khi Việt Nam xếp thứ 11 thế giới về lượng kiều hối. Trước đó, WB từng đưa ra dự báo lượng kiều hối về Việt Nam sẽ giữ nguyên như trước đại dịch nhưng kết thúc năm Covid-19 thứ nhất, định chế này đã điều chỉnh số liệu lượng kiều hối về Việt Nam tăng lên. Cuối cùng, 2022 là năm các nền kinh tế lớn trên thế giới đã và đang phục hồi kinh tế và phát triển, điều này sẽ giúp cho người Việt lao động ở nước ngoài, kiều bào có thêm thu nhập và có thể tăng lượng kiều hối gửi về Việt Nam hỗ trợ người thân hoặc đầu tư, sản xuất kinh doanh. Tuy có những yếu tố lo ngại do lạm phát tăng cao ở các quốc gia này, song lượng kiều hối 2022 của Việt Nam dự báo vẫn sẽ tiếp tục tích cực."Báo Người Lao Động. LĐBĐ Việt Nam (VFF) quyết định thưởng nóng cho đội tuyển nữ Việt Nam 3 tỉ đồng sau khi đánh bại Đài Loan (Trung Quốc) 2-1 ở lượt trận play-off tranh một suất tham dự VCK World Cup 2023Ngay sau trận thắng mang tính chất lịch sử của tuyển nữ Việt Nam chiều 6-2, VFF đã thưởng "nóng" 3 tỉ đồng cho đoàn quân HLV Mai Đức Chung. Tính đến hiện tại, đội tuyển nữ Việt Nam đã được treo thưởng tổng cộng 10 tỉ đồng. Ngay sau khi trận đấu chấm dứt, thay mặt thường trực ban chấp hành VFF, ông Trần Quốc Tuấn, quyền chủ tịch, gửi lời chúc mừng tuyển nữ Việt Nam trong khi đó Thủ tướng Phạm Minh Chính quyết định thưởng cho đội tuyển 4 tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa và cũng lên lịch tiếp thầy trò ông Mai Đức Chung sau khi đội tuyển trở về nước. Sau khi kết thúc VCK Asian Cup 2022, VFF sẽ lên kế hoạch đầu tư bài bản để thầy trò ông Mai Đức Chung có sự chuẩn bị tốt nhất cho VCK World Cup nữ 2023 diễn ra ở Úc và New Zealand vào tháng 7 và 8 năm sau.Bản tin VietnamPlus. Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã đánh giá cao những gì mà tuyển nữ Việt Nam làm được trước Đài Bắc Trung Hoa, qua đó lần đầu giành vé dự World Cup. Ngay sau trận đấu, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cũng đã gửi lời chúc mừng cũng như đánh giá cao màn trình diễn ấn tượng của Việt Nam để lập nên kỳ tích. "Sau khi thắng Thái Lan 2-0 và chứng kiến Đài Bắc Trung Hoa làm tốt hơn tỷ số này 2 ngày sau đó, đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu quyết định với nhiệm vụ phải giành chiến thắng," trang chủ FIFA viết. "Nhưng đội tuyển Việt Nam đã vượt qua thách thức đó. Những bàn thắng của Chương Thị Kiều và Nguyễn Thị Bích Thùy mang về chiến thắng lịch sử và xứng đáng cho họ tại Navi Mumbai."---hôm Thứ Tư 2/2/2022 đã thú tội nhận hối lộ gần $68,000 trị giá tiền khách sạn, ăn tối, tiệc rượu và sex với gái giang hồ từ một nhà thầu quốc phòng tại Singapore.Donald Hornbeck, 61 tuổi, thú tội nhận quà từ doanh gia Mã Lai Leonard Glenn Francis, bí danh là "Fat Leonard" (Leonard Mập). Bù lại, Hornbeck tiết lộ thông tin mật với Francis và giúp đưa các công việc Hạm Đội 7 Hoa Kỳ về các hải cảng nơi công ty của Francis bảo trì cho các tàu Hải quân Mỹ trong vùng Châu Á Thái Bình Dương.Các giới chức nói Francis đã tính tiền Hải quân Mỹ quá lố qua nhiều năm, tới hơn $35 triệu đôla. Theo Bộ Tư Pháp, Francis bao dàn hóa đơn cho Hornbeck và nhiều người khác tại Singapore, Hong Kong, Tokyo, Japan, và Bangkok, Thailand, mời họ ở khách sạn sang trọng và bữa ăn tối huy hoàng ở các nhà hàng nổi tiếng.Vào tháng 5/2008, tại Manilla, thủ đô Philippines, Francis chi tiền cho bữa tiệc nhiều ngày trong đó có gái giang hồ phục vụ. Trong email, Hornbeck và Francis dùng chữ "bạn Mông Cổ" để chỉ các cô được gửi tới phục vụ sex.Lời thú tội của Hornbeck dẫn tới lệnh truy tố 34 sĩ quan Hải quân, trong đó 29 người đã nhận tội. Hornbeck đối diện với bản án 15 năm tù, và án phạt $250,000 trong phiên kêu án sẽ là ngày 8/9/2022. Leonard Glenn Francis sẽ ra tòa làm nhânc hứng cho công tố trong hồ sơ truy tố hình sự 6 sĩ quan Hải Quận sẽ ra tòa bắt đầu trong tháng 2/2020. Francis cũng đã bí mật quay phim các sĩ quan Hải quân giao du sex với các cô y đưa vào.---công khai chỉ trích Donald Trump hôm Thứ Sáu 4/2/2022 là khởi đầu của một đoạn cuối của Trump, theo lời cựu nữ Dân Biểu Cộng Hòa Barbara Comstock.Comstock nói với CNN hôm Thứ Bảy 5/2/2022 rằng những gì chúng ta đang thấy là Trump đang rơi vào vòng bế tắc. "Và dĩ nhiên, Pence nói đúng, rằng Trump đã sai, căn bản Trump là không có chất Mỹ, và Pence chỉ trích Trump ngay trong hội nghị bảo thủ Federalist Society và hội trường đã đứng lên vỗ tay khen ngợi Pence."Comstock cũng ghi nhận rằng Thống Đốc Cộng Hòa Ron DeSantis (Florida), một người được dự đoán sẽ là ứng cử viên Tổng Thống Cộng Hòa 2024 cũng có mặt trong hội nghị s9ó, và người ta thấy DeSantis nói chuyện với cựu Trưởng phòng báo chí của Trump tại Bạch Ốc là Kayleigh McEnany — "người được kể là đã nộp nhiều tài liệu của cô cho Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn."Comstock nói, "Thế rồi bạn thấy các phụ tá của Pence ra nói chuey65nv ới Ủy Ban Điều Tra, nộp các tài liệu, rồi bây giờ Văn Khố giao tài liệu cho Ủy Ban."Các bức tường đang khép lại với Trump, rồi bỗng nhiên có 1 nghị quyết từ RNC (Ủy Ban Cộng Hòa Toàn Quốc): "Đừng gọi họ là Đảng Cộng Hòa nữa. Đó là 168 thành viên bị Trump hù dọa."---Bạch Ốc -- một hành động vi phạm luật liên bang, theo báo Washington Post hôm Thứ Bảy.Báo này kể rằng Trump xé rời nhiều tài liệu xong, có khi để trên bàn, có khi quăng vào thùng rác trong căn phòng riêng ở West Wing của Bạch Ốc, có khi quăng lên sàn phi cơ Air Force One, cũng như nhiều chỗ khác.Và tất cả chuyện xé tài liệu là phạm luật Presidential Records Act, bất kể được thúc giục bởi ít nhất 2 Chánh văn phòng và luật sư Bạch Ốc khuyên là hãng tôn trọng luật pháp bằng cách giữ gìn tài liệu.Báo này phỏng vấn 11 cựu viên chức làm việc cho Trump, nhiều người thú nhận chứng kiến Trump xé thường xuyên. Một viên chức cao cấp Bạch Ốc nói ông và các viên chức Bạch Ốc khác đã thường xuyên đưa các tài liệu bị xé vào túi để sẽ đốt đi, chứ không giữ lại nữa, và tự họ sẽ quyết định xem tài liệu nào cần giữ thì để lại, lấy băng keo trong dán lại, và các giấy khác là đốt rụi.Khi Ủy Ban Điều Tra hỏi một số tài liệu liên hệ tới Trump trong việc áp lực Mike Pence lật ngược bầu cử, một số tài liệu đó không còn nữa, vì đã bị Trump xé bỏ, theo lời người kể với báo Washington Post.phổ biến các băng video mới liên hệ vụ bạo loạn 6/1/2021, trong đó có 1 người bạo loạn thề là sẽ nắm cổ Mike Pence lối đi xuyên qua các đường phố về tội phản quốc, và rồi người này nói sẽ chặt đầu của Mike Pence.Phóng viên CNN Amara Walker đã chia sẻ các video trên, với lời cảnh báo về ngôn ngữ trong video, cho thấy kẻ bạo loạn có râu đã nhìn vào ống kính và chửi mắng Pence là đã phản bội những người ủng hộ Trump.Video dài gần 10 phút:--Cộng Hòa-NE) tìm ra một lý do để tranh biện trước tòa: tuổi già lú lẫn. Fortenberry, 60 tuổi, viết trong hồ sơ nộp lên tòa rằng ông dự định mời 1 chuyên gia về ký ức và lão hóa để chứng tỏ rằng ông không hề nói dối khi bị FBI phỏng vấn về tiền quyên vận động, mà chỉ là tuổi già nói sai.Công tố nói rằng các chuyên gia về ký ức không nói gì khác hơn những nhận định tổng quát có sẵn trong y học về ký ức. Fortenberry bị cáo buộc nhận khoản tiền gây quỹ vận động bất hợp pháp $30,000 trong năm 2016 và rồi nói dối chuyện này với FBI hai lần, trong năm 2019.---(Dân Chủ), Thị Trưởng quận Miami-Dade County tại Florida, hôm Thứ Sáu 4/2/2022 đã gửi luật sư tiểu bang yêu cầu điều tra về chuyện nhiều công dân cao niên tự nhiên nhận được giấy ghi danh chuyển họ từ Dân Chủ sang Đảng Cộng Hòa cho dù họ không hề xin gì.Báo Miami Herald ghi rằng Thị Trưởng yêu cầu điều tra một ngày sau khi đài truyền hình WPLG loan tin nhiều cụ già trong 1 khu nhà cao niên nhận thấy họ tự động bị đổi snag Cộng Hòa khi một số viên chức Cộng Hòa Miami tới gặp họ.Thị Trưởng Cava nói với công tố tiểu bang rằng Phòng Bầu Cử Miami-Dade đã nhận được nhiều báo cáo về gian lận thẻ ghi danh cử tri từ tháng 9/2021. Tuy nhiên Đảng Cộng Hòa nói với báo Herald rằng không có gì sai trong khi ghi danh cử tri.---Chủ tịch Hội Đồng Liên Quân, nói với các dân cử rằng Ukraine có thể sụp đổ trong 72 giờ đầu tiên, khi quân Nga tràn vào tấn công, theo tin Fox News dẫn theo nguồn từ các dân cử Quốc Hội Hoa Kỳ.Tướng Milley cảnh báo như thế trong buổi họp kín với các dân cử tuần này, thêm rằng khoảng 15,000 lính Ukraine và 4,000 lính Nga có thể tử trận nếu Nga quyết định tiến chiếm Ukraine.---Nhật Bản cần nhập thêm lao động từ Việt Nam?JICA nói thế. Bản tin từ thông tấn NHK của Nhật Bản ghi nhận như sau.Nghiên cứu của JICA: Nhật Bản sẽ thiếu hụt lao động nước ngoàiCác nhà nghiên cứu ước tính rằng cho tới năm 2030, Nhật Bản có thể bị thiếu hụt 630.000 nhân lực nước ngoài, con số cần thiết để bù đắp cho sự thiếu hụt lao động trầm trọng ở đây.Viện Nghiên cứu Hoà bình và Phát triển Ogata Sadako, thuộc Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), đã thực hiện nghiên cứu tập trung vào 13 nước có nhiều công dân tới Nhật Bản làm việc, trong đó có Việt Nam.Nghiên cứu đặt giả thiết rằng đầu tư vốn sẽ giúp giảm nhu cầu về nguồn nhân lực. Trong trường hợp tích cực nhất, vào năm 2030, Nhật Bản sẽ cần 4,19 triệu người lao động nước ngoài, nhưng trên thực tế sẽ có 3,56 triệu lao động.Nghiên cứu chỉ ra, tại các nước là xuất thân của đa số người lao động, chênh lệch về lương với Nhật Bản đang giảm đi, và cả tỉ lệ sinh ở các nước này cũng đang giảm.Nghiên cứu cho thấy vào năm 2040, tại Tokyo và 8 tỉnh khác, số lượng lao động nước ngoài cần thiết sẽ chiếm hơn 10% toàn bộ dân số có độ tuổi từ 15 tới 64. Ước tính con số này ở riêng thủ đô Tokyo sẽ vượt 18,9%.Phó Chủ tịch JICA Shishido Kenichi cho biết, các nước khác cũng đang nỗ lực thu hút lao động nước ngoài, và sẽ không có nhiều người sẵn lòng sang Nhật làm việc, cho dù nới lỏng thủ tục thị thực. Ông nói, Nhật Bản cần tạo ra một xã hội mà người nước ngoài cảm thấy an cư lạc nghiệp.Chi tiết:---Có phải 62% dân Mỹ ủng hộ tìm lộ trình cho di dân lậu tại Mỹ nhập tịch Mỹ?Đó là PRRI nói thế. Viện nghiên cứu các vấn đề tôn giáo (Public Religion Research Institute) đưa ra bản khảo sát, cho thấy:. 62% dân Mỹ ủng hộ tìm lộ trình cho di dân lậu tại Mỹ nhập tịch Mỹ nếu đạt một số yêu cầu.. 22% dân Mỹ nói di dân lậu tại Mỹ nên bị truc xuất.. 64% dân Mỹ ủng hộ các di dân lậu vào Mỹ khi còn là trẻ em nên được cấp quy chế thường trú (thẻ xanh).. 56% dân Mỹ nói di dân tổng quát củng cố sức mạnh xã hội Hoa Kỳ.. 40% nói di dân mới vào đe dọa phong tục và văn hóa truyền thống Hoa Kỳ.Chi tiết: