Trump kêu gọi biểu tình lớn nếu Trump bị truy tố, hứa nếu đắc cử Tổng Thống 2024 sẽ ân xá người bạo loạn - Tháng 1/2022: Khách quốc tế đến Việt Nam tăng 11,2%. Sau 2 năm dịch bệnh COVID-19 hoành hành, Tết cổ truyền thay đổi. Sức mua hàng hóa tại SG tăng mạnh trong ngày cận Tết. Người Sài Gòn dạo Đường Sách Tết. Hà Nội: Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu đón Tết. SG tri ân các tài xế 'chở bệnh nhân mắc Co

Tháng 1/2022: Khách quốc tế đến Việt Nam tăng 11,2%. Tết cổ truyền thay đổi. Sức mua hàng hóa tại SG tăng mạnh trong ngày cận Tết. Người Sài Gòn dạo Đường Sách Tết. Hà Nội: Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu đón Tết. An vị xá-lợi Thiền sư Thích Nhất Hạnh tại tổ đình Từ Hiếu sau gần 20 giờ trà-tỳ.

- Trump kêu gọi biểu tình lớn nếu Trump bị truy tố, hứa nếu đắc cử Tổng Thống 2024 sẽ ân xá người bạo loạn

- Tháng 1/2022: Khách quốc tế đến Việt Nam tăng 11,2%. Sau 2 năm dịch bệnh COVID-19 hoành hành, Tết cổ truyền thay đổi. Sức mua hàng hóa tại SG tăng mạnh trong ngày cận Tết. Người Sài Gòn dạo Đường Sách Tết. Hà Nội: Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu đón Tết. SG tri ân các tài xế 'chở bệnh nhân mắc Covid-19 đi tìm sự sống'. Nhiều công nhân chọn ở lại SG, Bình Dương, Đồng Nai ăn Tết. An vị xá-lợi Thiền sư Thích Nhất Hạnh tại tổ đình Từ Hiếu sau gần 20 giờ trà-tỳ.

- Bão tuyết bao phủ nhiều tiểu bang, ảnh hưởng 55 triệu người, hủy nhiều ngàn chuyến bay, nhiều nơi mất điện

- Bắc Hàn phóng hỏa tiễn đạn đạo, đây là lần thứ 7 Bắc Hàn phóng hỏa tiễn trong năm nay.

- Mỹ bắt, truy tố 1 phụ nữ cựu cư dân Kansas, chỉ huy và huấn luyện tiểu đoàn phụ nữ khủng bố ISIS về tác chiến

- Washington: vệ binh Robert LaMay, 50 tuổi, xuất ngũ vì chống chích ngừa, đã nhập viện vì COVID-19, tắt thở

- Canada: biểu tình lớn chống chích ngừa vaccine, Thủ Tướng Canada và gia đình di tản vào nơi bí mật

- giá nhà trung bình Quận Cam: $935,000 tính vào tháng 12/2021, tức là tăng 17.6% trong vòng 1 năm

- Quận Cam: bắt Allan Hoang và Alanmichael Babauta, nghi vào tiệm ăn ở Irvine Quận Cam, dí súng cướp

- HỎI 1: Châu Á ăn Tết thê thảm vì lạm phát, cái gì cũng tăng giá? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Tác phẩm nghệ thuật tạo hình chỉ xem chưa tới 30 giây là biến mất? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-30/1/2022) --- Phản ứng với những lời Trump tuyên bố trong buổi tập họp đông người ở Conroe, Texas đêm Thứ Bảy, trong đó Trump kêu gọi người ủng hộ hãy biểu tình nếu Trump bị truy tố, một nhóm bình luận gia CNN cảnh giác rằng có vẻ như Trump xách động một cú bạo loạn mới kiểu như ngày 6/1/2022.

Cũng đêm Thứ Bảy, Trump hứa là nếu Trump thắng cử Tổng Thống 2024, Trump có thể ân xá tất cả những người tham dự bạo loạn 6/1/2021, và sẽ buộc Quốc Hội thông qua luật cho quân đội đón trở lại những binh sĩ bị sa thải vì không chích vaccine ngừa COVID-19.

Nhóm bình luận viên CNN nói rằng trong năm 2020 và 2021 là một cuộc đảo chánh chậm, từng ngày làm sói mòn pháp trị, vì Trump là người thua phiếu nhưng vẫn liên tục nói rằng Trump thắng và chỉ vì thua vì bị gian lận, bất kể không chứngc ớ gì và bất kể hơn 60 tòa án đã bác các đơn kiện vô căn cứ.

--- Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Matsuno Hirokazu cho biết Bắc Hàn đã phóng một hỏa tiễn đạn đạo về phía Đông vào sáng Chủ Nhật. Bản tin KBS từ chính phủ Nhật ghi rằng đây là lần thứ 7 Bình Nhưỡng phóng hỏa tiễn trong năm nay.

Ông Matsuno nói: “Nếu hỏa tiễn này bay theo quỹ đạo đạn đạo thông thường thì theo dự kiến bay khoảng 800 km trong khoảng 30 phút và đạt độ cao tối đa khoảng 2.000 km. Hỏa tiễn có lẽ đã rơi xuống bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản ngoài khơi Biển Nhật Bản.”

Ông Matsuno cũng cho biết chính phủ Nhật Bản đã lập một nhóm công tác khẩn cấp để thu thập thông tin. Ông nói hiện nay chưa có thiệt hại nào được xác nhận. Quân đội Nam Hàn cũng công bố Bắc Hàn đã phóng một vật thể dường như là hỏa tiễn đạn đạo. Theo phía Nam Hàn thì vật thể này được phóng lên từ tỉnh Jagang và bay về phía Biển Nhật Bản.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 29/01 đến 16h ngày 30/01, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 13.694 ca nhiễm mới, trong đó 38 ca nhập cảnh và 13.656 ca ghi nhận trong nước (giảm 1.444 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 8.196 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (2.924), Đà Nẵng (876), Bắc Ninh (803), Hải Phòng (647), Phú Thọ (545), Nam Định (509), Thanh Hóa (505), Quảng Nam (480), Bình Định (360), Hưng Yên (354), Nghệ An (308), Hòa Bình (301), Hải Dương (277), Bắc Giang (269), Vĩnh Phúc (261), Thái Bình (257), Quảng Ninh (235), Bình Phước (228), Thừa Thiên Huế (224), Ninh Bình (187), Lâm Đồng (185), Phú Yên (178), Hà Nam (157), Thái Nguyên (157), TP. Hồ Chí Minh (148), Lào Cai (145), Đắk Nông (143), Quảng Bình (142), Bắc Kạn (112), Tây Ninh (106), Hà Giang (103), Sơn La (97), Quảng Trị (97), Đắk Lắk (93), Bến Tre (92), Cà Mau (92), Tuyên Quang (90), Kiên Giang (85), Quảng Ngãi (82), Yên Bái (82), Khánh Hòa (72), Bình Thuận (64), Bà Rịa - Vũng Tàu (58), Vĩnh Long (55), Gia Lai (52), Hà Tĩnh (46), Bạc Liêu (44), Trà Vinh (38), Bình Dương (35), Long An (32), Tiền Giang (31), Cao Bằng (30), Hậu Giang (26), Cần Thơ (24), Lai Châu (22), Đồng Nai (22), Sóc Trăng (20), Điện Biên (17), An Giang (13), Đồng Tháp (10), Ninh Thuận (9).

Số bệnh nhân tử vong: - Từ 17h30 ngày 29/01 đến 17h30 ngày 30/01 ghi nhận 121 ca tử vong tại: + Tại TP. Hồ Chí Minh (5) trong đó có 1 ca từ Tiền Giang chuyển đến. + Tại các tỉnh, thành phố khác: Hà Nội (22), Đồng Nai (12), Bà Rịa - Vũng Tàu (8 ), Tiền Giang (8 ), Kiên Giang (7), Vĩnh Long (6), Đồng Tháp (5), Hải Phòng (5), Bến Tre (4), Cần Thơ (4), Bạc Liêu (3), Bắc Ninh (3), Bình Dương (3), Đà Nẵng (3), Hậu Giang (3), An Giang (2), Bình Phước (2), Nam Định (2), Sóc Trăng (2), Bình Định (1), Cà Mau (1), Đắk Lắk (1), Hà Giang (1), Hà Nam (1), Hải Dương (1), Lào Cai (1), Ninh Bình (1), Phú Thọ (1), Quảng Trị (1), Thừa Thiên Huế (1), Yên Bái (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 136 ca.





Sau 2 năm dịch bệnh COVID-19 hoành hành, Tết cổ truyền thay đổi... Báo SKĐS ghi nhận: Nếu như tổ chức lễ hội có lẽ là truyền thống không thể thiếu vào dịp Tết Nguyên đán, thì có lẽ đây là năm thứ ba mùa lễ hội nhiều khả năng sẽ phải tiếp tục diễn ra trong lặng lẽ. Tết là dịp gia đình quây quần, đoàn tụ bên nhau sau những ngày làm việc vất vả. Với người Việt Nam, Tết Nguyên đán là dịp lễ lớn nhất trong năm. Trải qua bao nhiêu năm, những phong tục cổ truyền của người Việt vẫn giữ được những nét bản sắc dân tộc. Nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều gia đình đã lựa chọn cách đón Tết mới thay vì truyền thống. Không về quê, không dọn dẹp, không cỗ bàn, không chúc Tết, lễ chùa..., nhiều người đã sẵn sàng để đón một cái Tết mới nhẹ nhàng và bình yên hơn.





SG tri ân các tài xế 'chở bệnh nhân mắc Covid-19 đi tìm sự sống'. Bản tin Zing ghi nhận. 'Các tài xế là người bình thường nhưng có hành động rất phi thường', Bí thư Nguyễn Văn Nên thay mặt người dân và chính quyền TP.HCM tri ân những người vận chuyển F0. Sáng 30/1, UBND TP.HCM gặp mặt các cá nhân, đơn vị tiêu biểu tham gia vận chuyển cấp cứu bệnh nhân mắc Covid-19 trong thời gian vừa qua. Họ đa phần là những tài xế thuộc Trung tâm cấp cứu 115, taxi Mai Linh, taxi Vinasun, Công ty cổ phần xe khách Phương Trang và các nhóm thiện nguyện.

Tháng 1/2022: Khách quốc tế đến Việt Nam tăng 11,2%. Báo Tin Tức ghi nhận. Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1/2022 ước đạt 19,7 nghìn lượt người, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách đến bằng đường hàng không đạt 17,4 nghìn lượt người, chiếm 88% lượng khách quốc tế đến Việt Nam; bằng đường bộ đạt 2,3 nghìn lượt người, chiếm 11,9%; bằng đường biển 10 lượt người, chiếm 0,1%.





Sức mua hàng hóa tại SG tăng mạnh trong ngày cận Tết. Bản tin TTXVN ghi nhận: Nhiều người dân tập trung mua sắm những nhóm ngành hàng Tết nên đẩy sức mua tăng gấp hai, ba lần so với thời điểm đầu tháng 1/2022. Ngày 30/1 (tức 28 tháng Chạp), ghi nhận tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy người dân tấp nập mua sắm hàng hóa thiết yếu phục của gia đình trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đặc biệt, nhiều người dân tập trung mua sắm những nhóm ngành hàng Tết, nên đẩy sức mua tăng gấp hai, ba lần so với thời điểm đầu tháng 1/2022.

Người Sài Gòn dạo Đường Sách Tết. Bản tin VnExpress ghi nhận: Đường Sách Nguyễn Văn Bình dịp Tết còn mở thêm ở trục Mạc Thị Bưởi - Nguyễn Huệ, quận 1, thu hút hàng trăm người tham quan. Từ ngày 27 đến mùng 4 Tết Nhâm Dần (tức ngày 29/1 đến ngày 4/2), Đường Sách khai hội trên trục đường Mạc Thị Bưởi - Nguyễn Huệ - Ngô Đức Kế. Sự kiện lần thứ 11 có chủ đề "Xuân quê hương - Ấm tình nhân ái", thu hút hàng trăm lượt khán giả.





Nhiều công nhân chọn ở lại SG, Bình Dương, Đồng Nai ăn Tết. Bản tin VTC News ghi rằng: Năm nay do ảnh hưởng dịch bệnh, kinh tế khó khăn khiến nhiều công nhân phải ngậm ngùi ăn Tết xa nhà, họ ở lại các khu trọ ở TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai đón Tết. Bà Nguyễn Kim Loan, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho hay, năm nay, do ảnh hưởng dịch bệnh, số người lao động không trở về quê ăn Tết tăng đột biến, dự kiến lên tới khoảng 500.000 người. Qua khảo sát của các cấp công đoàn tỉnh Bình Dương, công nhân chọn ở lại vì e ngại dịch bệnh còn phức tạp, số khác bị giảm hoặc mất thu nhập do ngừng việc kéo dài. Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã kiến nghị chính quyền tỉnh dành khoảng 12 tỷ đồng để hỗ trợ mỗi lao động ngoại tỉnh ở lại 500.000 đồng. Ngoài ra, Liên đoàn cũng sẽ chi hơn 190 tỷ đồng tiền mặt hỗ trợ gần 640.000 lao động, mỗi người nhận 300.000 đồng.

Hà Nội: Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu đón Tết

An vị xá-lợi Thiền sư Thích Nhất Hạnh tại tổ đình Từ Hiếu sau gần 20 giờ trà-tỳ.

Quận Cam trải qua 2 năm đại dịch

Cảnh sát Quận Cam đã bắt 2 người

Nhiều tiểu bang vùng đông bắc Hoa Kỳ

Một phụ nữ Kansas đã bị truy tố

Thêm 1 người hùng chống vaccine

Justin Trudeau, Thủ Tướng Canada

HỎI 1:

ĐÁP 1:

Nhưng không ai đổ tội cho Biden .

HỎI 2:

ĐÁP 2:

Nhâm Dần 2022. Báo Kiểm Sát ghi nhận: Tết Nguyên đán 2022 đang đến gần, phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) ngập tràn sắc đỏ của đèn lồng, lì xì, câu đối,... phục vụ người dân Thủ đô mua sắm, chơi Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Trong những ngày cận kề Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, phố Hàng Mã luôn tràn ngập sắc đỏ. Người dân đến đây vui chơi, mua sắm Tết khiến cho con phố vô cùng nhộn nhịp. Mọi người dân đều ý thức và tuân thủ quy định phòng chống dịch COVID-19, đeo khẩu trang đầy đủ.Báo Giác Ngộ ghi rằng, vào rạng sáng 30-1, sau khi trà-tỳ nhục Thiền sư Thích Nhất Hạnh gần 20 giờ, môn đồ pháp quyến đã thu xá-lợi, phân bố thành 6 phần, cung thỉnh trở về an vị tại thiền đường Trăng Rằm - Tổ đình Từ Hiếu, cố đô Huế. Trước đó, ngày 29-1, kim quan Thiền sư Thích Nhất Hạnh được trà-tỳ nơi đài hỏa táng thủ công ở Công viên nghĩa Vĩnh Hằng vào lúc khoảng 10 giờ sáng, và lửa ngọn cháy liên tục suốt 16 tiếng đồng hồ, chưa kể thời gian dừng lửa ngọn, chờ nguội. Các vị pháp tử của Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã thu xá-lợi xương và tro sau trà-tỳ phân thành 6 phần, đựng trong 6 bình sứ trước sự chứng dự của Hòa thượng Thích Giác Quang, Hòa thượng Thích Chí Thắng và chư tôn đức.---, giá nhà tăng vọt, cao ngất trên trời. Quận cam có 83 khu vực Zip Code (mã số bưu điện), trong 2 năm có 23 khu vực đó tăng giá nhà thêm 250,000 đôla hay nhiều hơn, tính kể từ tháng 12/2019..Vì nhiều khu vực tăng giá như thế, tính giá nhà trung bình Quận Cam lên tới $935,000 tính vào tháng 12/2021, tức là tăng 17.6% trong vòng 1 năm (tức là giá nhà tăng $140,000, hay tăng trung bình $11,667 mỗi tháng). Trước đó, trong năm 2020, giá nhà đã tăng 8.2% rồi (tức là giá tăng $60,000, hay là tăng $5,000 mỗi tháng).---tình nghi cướp 1 nhà hàng ở thành phố Irvine: Allan Hoang, 28 tuổi, cư dân Monterey Park và Alanmichael Babauta, 25, cư dân Westminster.Cảnh sát nói 2 nghi can mang kính đen, mặc áo có mũ trùm đen, mặc quần jeans, đã xông vào tiệm ăn All That Barbecue nấu theo kiểu Nam Hàn tại khu phố 15300 đường Culver Road vào lúc 11 giờ sáng ngày 19/1/2022, chỉa súng yêu cầu tất cả nhân viên vào nhà vệ sinh, trong khi cướp ví tiền và điện thoại di động của họ, vét tiền trong máy thu tiền và tủ sắt, nhưng lúc dó tủ sắt không tiền.Sau đó 2 nghi can đào tẩu ra cửa sau tiệm ăn. Cảnh sát nhận diện 2 nghi can qua máy camera ghi hình. Trong đó, Allan Hoang từng làm ở tiệm ăn này vào năm 2017. Babauta ngay hôm sau bị cảnh sát Huntington Beach bắt trong khi lái 1 xe trộm. Hoang mới bị cảnh sát Irvine bắt hôm Thứ Năm 27/1/2022.Cảnh sát tìm thấy Hoang dang giữ 1 khẩu súng bá bạc y như khẩu súng đi ăn cướo, Hoang cũng có 1 số tài sản của nạn nhân vụ cướp. Hoang bị giam với tiền tại ngoại $545,000, Babauta bị giam không tại ngoại.---đã bị một trận bão tuyết dữ dội bao phủ hôm Thứ Bảy 29/1/2022, ảnh hưởng khoảng 55 triệu người. Chính quyền các tiểu bang Maryland, Massachusetts, New Jersey, New York và Rhode Island đã tuyên bố tình hình khẩn cấp, trong khi Bạch Ốc đưa ra lời cảnh giác về hoàn cảnh nguy hiểm và lạnh cực kỳ.Hơn 115,000 gia đình mất điện ở Massachusetts, dự kiến sẽ mất điện nhiều khu vực nữa. Thống Đốc Rhode Island là Dan McKee nói trận bão đã đổ tuyết xuống trong vòng 24 giờ nhiều hơn bất kỳ lúc nào trong lịch sử tiểu bang. Tất cả các tiểu bang liên hệ đều khuyên dân chúng chớ ra đường, hãy ở trong nhà.Vào chiếu Thứ Bảy 29/1/2022, các hãng hàng không đã hủy bỏ khoảng 3,500 chuyến bay tại Mỹ. FlightAware cho biết dự kiến cũng sẽ có hủy bỏ nhiều chuyến bay vào Chủ Nhật, ít nhất đã có 1,000 chuyến bay ảnh hưởng.---tội tham gia nhóm khủng bố Nhà Nước Hồi Giáo IS, nơi đây bà Allison Fluke-Ekren, 42 tuổi, giữ chức chỉ huy 1 tiểu đoàn toàn phụ nữ.Công tố liên bang ở thành phố Alexandria, Virginia, hôm Thứ Bảy 29/1/2022 nói rằng bà Fluke-Ekren bị truy tố cung cấp tài liệu để tiểu đoàn nữ binh huấn luyện dùng súng trường AK-47, lựu đạn và đai mang bom tự sát.Bà Fluke-Ekren bị cho là chỉ huy tiểu đoàn Khatiba Nusaybah tại Raqqa, Syria, năm 2016. Hồ sơ truy tố ban đầu bí mật đưa lên tòa năm 2019, bây giờ mới phổ biến công khai sau khi Fluke-Ekron trở về Mỹ hôm Thứ Sáu 28/1/2022.Công tố Raj Parekh hôm Thứ Sáu đưa ra văn bản nói rằng bà Fluke-Ekron huấn luyện trẻ em cách dùngs úng trường, và nhân chứng thấy 1 trong các con của bà cầm 1 khẩu súng trường khi mới 5 hay 6 tuổi.---đã tắt thở vì COVID-19. Robert LaMay, Vệ Binh tiểu bang Washington, từng được truyền thông chú ý khi năm ngoái phản đối lệnh cưỡng bách chích ngừa đại dịch.Bản thân Robert LaMay đã về hưu tháng 10/2021, thay vì tuân hành lệnh chích vaccine ngừa siêu vi COVID. Đài phát thanh KIRO hôm Thứ Sáu 28/1/2022 loan tin LaMay đã chết vì COVID-19, khi mới 50 tuổi.Trong ngày cuối đời, LaMay cũng đưa lên mạng 1 video, chửi mắng Thống Đốc Jay Inslee về lệnh cưỡng bách vệ binh phải chích ngừa.---, và gia đình đã được an ninh đưa ra khỏi tư dinh về 1 nơi bí mật hôm Thứ Bảy vì cơ nguy có thể gặp từ các cuộc biểu tình chống vaccine tại thủ đô Ottawa, theo tin CBC.Những người biểu tình hôm Thứ Bảy 29/1/2022 đã xuống đường, phản đối lệnh cưỡng bách chích ngừa đối với các tài xế xe vận tải đường dài, trong đó nhiều tài xế lái tuyến chở hàng đường xuyên biên giới Mỹ-Canada.Tuy là biểu tình ôn hòa, nhưng tình hình đông người xuống đường gây nỗi lo lây dịch cho nhau, vì nhiều tài xế có lập trường chống chích ngừa. Trudeau hiện cách ly, sau khi 1 trong các con ông này dương tính với COVID.---Châu Á ăn Tết thê thảm vì lạm phát, cái gì cũng tăng giá?Đúng vậy.Tết Nguyên Đán trên nguyên tắc là vui. Nhưng sau gần 3 năm đại dịch, giá thực phẩm tăng vọt trên trời, theo báo SCMP, Tết năm nay đầu nỗi lo. Tổ chức Lương Nông LHQ (UN Food and Agriculture Organization) đưa ra chỉ số thực phẩm năm ngoái cao nhất trong 10 năm, và World Food Programme ước tính 272 triệu người thiếu ăn gay gắt. Do vậy, thê thảm là các gia đình gốc Hoa từ Singapore tới Thái Lan đang đối phó giá thực phẩm tăng vọt trong dịp Tết, nhiều người phải co cụm bớt lễ hội.--- Tại Malaysia, giá bữa tiệc trong gia đình ngày Tết ước tính tăng giá 1/3. Trong đó món rẻ nhất là bắp cải, năm ngoái giá 1 bắp cải 4.50 ringgit (US$1), bây giờ tăng giá gấp đôi.Chong Chi Howe, bác sĩ chuyên về gân xương, nói cái gì cũng tăng giá, nhưng lương không tăng.--- Tại Singapore, nơi 3/4 công dân là gốc Hoa nên Tết truyền thống là tưng bừng, nhưng năm nay nhiều người phải cắt giảm. Như hưu viên Ann Tang, 64 tuổi, nói bà không mua thực phẩm nhiều nữa, trong khi siêu thị bây giờ bán 5 trái cam giá S$2.95 (US$2.18) trong khi hồi trước bà mau chỉ có S$2.45. Bà ước tính trung bình thực phẩm tăng giá 10-15%, nhưng báo Straits Times loan tin rằng giá một số thực phẩm được ưa chuộng, như cá pomfret và cá garoupa đã tăng giá gấp đôi so với tháng 11/2021.--- Tại Indonesia, giá dầu ăn tại thủ phủ Pangkalpinang của tỉnh Bangka Belitung Islands, gần đảo Sumatra, đã tăng giá tới 50,000 rupiah (US$3) từ giá cũ là 30,000 rupiah cứ mỗi 2 litres. Một quả trứng bây giờ giá 2,200 rupiah trong khi trước kia là 1,400 rupiah.--- Tại Thái Lan, nhiều gia đình không mua nổi thịt heo, và họ phải mua thịt cá sấu ăn cho bữa ăn Tết Nguyên Đán. Thầy thuốc Đông Y Naris Wasinanon (Giám đốc viện Đông y Confucius Institute for Traditional Chinese Medicine tại tỉnh Samut Prakan) nói truyền thống phải cúng nhiều loại thịt, hàng chục loại thịt cho ba yếu tố Trời, Đất, Biển... nhưng năm nay ông sẽ chỉ cúng 3 loại thịt cho 3 cõi Trời, Đất, Biển. Aat Pisarnwanich, Giám đốc viện nghiên cứu International Trade Study Centre tại đại học University of the Thai Chamber of Commerce, nói lạm phát dự kiến cắt giảm tiêu xài Tết 30% năm nay so với năm ngoái.Vài món thực phẩm tăng giá trên trời, trong đó thịt heo tăng giá gần 80% trong vòng 6 tháng.Báo South China Morning Post quên nêu câu hỏi trong các cuộc phỏng vấn: có nên đổ tội tăng giá thực phẩm cho Joe Biden hay không?Chi tiết:---Tác phẩm nghệ thuật tạo hình chỉ xem chưa tới 30 giây là biến mất?Đúng vậy. Chuyện xảy ra ở Texas. Alissa Teo, một bà mẹ có 3 con ở thị trấn Flower Mound, Texas, khám phá ra nghệ thuật tạo hình kiểu mới, chỉ tồn ạti chưa tới 30 giây là biến mất. Các hình ảnh này gây cơn sốt ở các mạng TikTok và Instagram.Chỉ sắp xếp gạo nhiều màu theo hình định sẵn, tung lên là ra tác phẩm nghệ thuật.Xem video dài 2:10 phút:

https://youtu.be/3kYu-AV8nTI

.