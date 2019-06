DB Alan Lowenthal Kêu Gọi Lập Tức Trả Tự Do Cho Công Dân Hoa Kỳ Bị Chính Quyền Việt Nam Tuyên An 12 Năm Tù

HOA THỊNH ĐỐN (Ngày 24 tháng 6, 2019) – Dân Biểu Liên Bang Hoa Kỳ Alan Lowenthal (CA-47) ngày hôm nay đã đưa ra lời phát biểu như sau về việc công dân Hoa Kỳ, Michael Phương Minh Nguyễn bị tuyên án 12 năm tù giam tại Việt Nam:“Chính quyền Việt Nam không hề do dự khi họ vi phạm quyền căn bản con người của chính công dân của họ, với sự tiếp tay đồng lõa của hệ thống tư pháp Việt Nam. Việc đáng báo động là nay chính quyền Việt Nam sử dụng hệ thống thối nát tồi tệ đó đối với công dân Hoa Kỳ đến thăm viếng Việt Nam.“Sự thật trong vụ việc này rất đơn giản: một công dân Hoa Kỳ, ông Michael Phương Minh Nguyễn, bị chính quyền Cộng sản Việt Nam kết án nặng nề chỉ vì họ mong muốn răn đe những người Mỹ gốc Việt khác đừng về thăm Việt Nam và đừng truyền đạt đến người dân Việt Nam những tư tưởng mà CSVN cho là ‘cực đoan’ như Dân Chủ, Tự Do, và Nhân Quyền. Michael Phương Minh Nguyễn là vô tội và điều này đã rất rõ ràng khi chính quyền Việt Nam không có đủ chứng cớ đáng kể để chứng minh ông Michael đã phạm tội.”“Tôi kêu gọi chính quyền Việt Nam hãy rút lại phán quyết trò hề này và lập tức trả tự do vô điều kiện cho Michael Phương Minh Nguyễn để ông ta có thể quay về với gia đình tại Hoa Kỳ. Việc ông tiếp tục bị giam cầm sẽ làm suy giảm quan hệ Mỹ-Việt và khiến cho Việt Nam bị xa cách với cộng đồng quốc tế.”###Liên Lạc:PHONG LY | Orange County Office Director Office of Congressman Alan Lowenthal, CA-4712865 Main Street, Suite 200, Garden Grove, CA 92840Office: (714) 243-4088KEITH HIGGINBOTHAM | Communications Director/Senior Policy AdvisorPronouns: he, him, hisOffice of Congressman Alan Lowenthal, CA-47108 Cannon House Office Building, Washington, DC 20515Office: (202) 225-7924 | Cell: (202) 740-2517