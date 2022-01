Đại sứ TQ tại Mỹ nói với đài NPR của Mỹ rằng khuyến khích Đài Loan độc lập, sẽ bùng nổ chiến tranh Mỹ-TQ. - VN đã tiếp nhận đủ vaccine COVID-19 mua từ ngân sách Nhà nước. 'Tạm gác Tết' ngành y bước vào chiến dịch tiêm chủng vaccine thần tốc. F0 không triệu chứng được đưa vào phân loại mức độ bệnh COVID-19. Rút ngắn thời gian điều trị tại nhà còn 7 ngày. Hơn trăm NLĐ đòi lương ở Đắk Lắk, có người x

VN đã tiếp nhận đủ vaccine COVID-19 mua từ ngân sách Nhà nước. 'Tạm gác Tết' ngành y bước vào chiến dịch tiêm chủng vaccine thần tốc. FHơn trăm NLĐ đòi lương ở Đắk Lắk, có người xin xuất viện sớm để ngồi chờ. Lễ Trà Tỳ kim quan Thiền sư Thích Nhất Hạnh.

- Đại sứ TQ tại Mỹ nói với đài NPR của Mỹ rằng khuyến khích Đài Loan độc lập, sẽ bùng nổ chiến tranh Mỹ-TQ.

- VN đã tiếp nhận đủ vaccine COVID-19 mua từ ngân sách Nhà nước. 'Tạm gác Tết' ngành y bước vào chiến dịch tiêm chủng vaccine thần tốc. F0 không triệu chứng được đưa vào phân loại mức độ bệnh COVID-19. Rút ngắn thời gian điều trị tại nhà còn 7 ngày. Hơn trăm NLĐ đòi lương ở Đắk Lắk, có người xin xuất viện sớm để ngồi chờ. Công nhân khu công nghiệp xúc động trên chuyến xe '0 đồng' về quê đón Tết. Bạc Liêu: Trung tâm y tế bất ngờ sụt nền, người dân tiêm vắc xin bỏ chạy. Đà Lạt mở lại quán bar, chợ đêm. Lễ Trà Tỳ kim quan Thiền sư Thích Nhất Hạnh.

- Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn gửi 14 trát đòi, tới các cá nhân tham dự cử tri đoàn giả mạo ở 7 tiểu bang

- Scott Merryman lái từ Kansas về thủ đô, định ám sát Biden, mang lời Chúa bảo Biden trở về với Thượng Đế

- đã về thủ đô dự bạo loạn ngày 6/1/2021, lại dùng hình của một nữ dân cử Dân Chủ dán trên một bia tập bắn

- Wayne Stenehjem, Bộ Trưởng Tư Pháp North Dakota, bất ngờ nhập viện, đột tử, chưa rõ lý do, thọ 68 tuổi.

- Nga đưa các đơn vị quân y tiếp máu tới sát biên giới Ukraine, với 100,000 lính Nga đã có sẵn, nghi sắp tấn công

- dự luật tiểu bang Washington: dân cử nói dối về kết quả bầu cử dẫn tới bạo lực có thể tù 1 năm, phạt $5,000

- tấm tranh sơ thảo cố công nương Diana bán với giá hơn $200,000— tức là gấp 10 lần hơn giá ước tính

- California: ngừng cấp 345,000 chi phiếu trợ cấp phế tật vì nghi gian lận, trộm căn cước bác sĩ để khai gian

- HỎI 1: Chưa từng có Tổng Thống nào trước Joe Biden lấy sắc tộc và tính phái để chọn một ứng viên Thẩm phán Tòa Tối Cao? ĐÁP 1: Sai.

- HỎI 2: Nam Hàn ăn Tết tưng bừng hơn dân VN, vì 29 triệu dân Nam Hàn về thăm gia đình ăn Tết? ĐÁP 2: Đúng, tổng dân số Nam Hàn là 51.8 triệu người. Tức là 3/5 dân số về quê ăn Tết.

QUẬN CAM (VB-29/1/2022) --- Thống Đốc tiểu bang Washington là Jay Inslee (Dân Chủ) hôm Thứ Sáu 28/1/2022 thúc giục các dân cử hãy chấp nhận 1 dự luật trong đó sẽ quy tội cho các quan chức dân cử hay ứng viên nói dối về kết quả bầu cử, nếu lời nói dối đó dẫn tới bạo lực.

Inslee đưa dự luật ra đầu tháng này, kể rằng vụ bạo loạn 6/1/2021 tấn công tòa nhà Quốc Hội cùng ngày với một nhóm đập phá cửa tư dinh ông ở thủ phủ Olympia lúc đó an ninh phải đưa Inslee vào phóng an toàn.

Theo dự luật, bịa đặt như thế sẽ bị tù có thể tới 1 năm, và $5,000 đô tiền phạt đối với các ứng viên và dân cử nào "ý thức, biết rõ, vô ý và ác ý" nói dối về kết quả bầu cử dẫn tới bạo lực. Các dân cử có tội đó có thể bị lột chức.

--- Cố công nương Diana vẫn luôn luôn là nguồn cảm hứng cho nhiều người. Một tấm tranh sơ thảo chân dung vẽ cố công nương Diana đã bán đấu giá tại công ty đấu giá Sotheby’s với giá hơn $200,000— tức là gấp 10 lần hơn giá ước tính trước khi đấu giá.

Tác phẩm đấu giá là bản vẽ sơ thảo của họa sĩ Mỹ Nelson Shanks năm 1994 để chuẩn bị bản vẽ hoàn tất và bản hoàn tất đang treo ở cung điện Kensington Palace.

Sotheby’s nhận định rằng họa phẩm hoàn tất đã ghi lại được những cảm xúc về đời sống Diana trong giữa thập niên 1990s.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 28/01 đến 16h ngày 29/01, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.150 ca nhiễm mới, trong đó 50 ca nhập cảnh và 15.100 ca ghi nhận trong nước (tăng 208 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 10.187 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (2.806), Bắc Ninh (992), Đà Nẵng (865), Thanh Hóa (732), Hải Phòng (663), Quảng Nam (601), Nam Định (505), Bình Định (419), Hòa Bình (414), Bắc Giang (407), Phú Thọ (397), Hưng Yên (369), Hải Dương (363), Vĩnh Phúc (347), Nghệ An (314), Thái Nguyên (295), Đắk Lắk (271), Thái Bình (265), Bình Phước (250), Thừa Thiên Huế (230), Quảng Ninh (210), Lâm Đồng (190), Lào Cai (188), TP. Hồ Chí Minh (166), Hà Nam (158), Quảng Trị (130), Tây Ninh (130), Cà Mau (126), Tuyên Quang (126), Sơn La (123), Điện Biên (108), Bến Tre (108), Lạng Sơn (106), Vĩnh Long (105), Hà Tĩnh (104), Bà Rịa - Vũng Tàu (104), Hà Giang (103), Ninh Bình (102), Quảng Bình (100), Yên Bái (98), Khánh Hòa (94), Kiên Giang (88), Gia Lai (79), Kon Tum (74), Đắk Nông (70), Quảng Ngãi (62), Cao Bằng (61), Trà Vinh (59), Bình Thuận (56), Đồng Tháp (54), Long An (44), An Giang (37), Bạc Liêu (35), Lai Châu (32), Hậu Giang (31), Ninh Thuận (30), Cần Thơ (29), Đồng Nai (27), Bình Dương (24), Sóc Trăng (18), Tiền Giang (6).

Số bệnh nhân tử vong: - Từ 17h30 ngày 28/01 đến 17h30 ngày 29/01 ghi nhận 115 ca tử vong tại: + Tại TP. Hồ Chí Minh (5) trong đó có 3 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Tây Ninh (1), Trà Vinh (1), Đồng Tháp (1). + Tại các tỉnh, thành phố khác: Hà Nội (27), Kiên Giang (11 ca trong 02 ngày), Cần Thơ (8 ), Tiền Giang (7), Đồng Tháp (6), Bà Rịa - Vũng Tàu (5), Hải Phòng (4), An Giang (4), Sóc Trăng (4), Bắc Ninh (4), Khánh Hoà (3), Đà Nẵng (3), Nam Định (2), Bình Thuận (2), Long An (2), Bến Tre (2), Trà Vinh (2), Lào Cai (2), Gia Lai (1), Đắk Lắk (1), Đắk Nông (1), Hải Dương (1), Hà Giang (1), Yên Bái (1), Lâm Đồng (1), Bình Phước (1), Vĩnh Long (1), Hậu Giang (1), Bạc Liêu (1), Cà Mau (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 136 ca.





'Tạm gác Tết' ngành y bước vào chiến dịch tiêm chủng vaccine thần tốc. Báo SKĐS ghi rằng theo kế hoạch, chiến dịch tiêm chủng mùa Xuân của Bộ Y tế được triển khai trên quy mô toàn quốc tại tất cả các xã, phường, thị trấn. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai "thần tốc, thần tốc hơn nữa" thực hiện chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nhanh chóng, an toàn, khoa học, hiệu quả, ngày hôm nay 29/1 mặc dù là 27 Tết nhưng các cán bộ y tế vẫn "tạm gác lại tết" để thực hiện chiến dịch đặc biệt ý nghĩa này.

VN đã tiếp nhận đủ vaccine COVID-19 mua từ ngân sách Nhà nước. Tin VOV ghi rằng theo Bộ Y tế cho biết, đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận 211,9 triệu liều vaccine phòng COVID-19, trong đó đã tiêm hơn 180,8 triệu liều. Theo Bộ Y tế, đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận đủ số vaccine phòng COVID-19 mua từ nguồn Ngân sách Nhà nước. Trong tổng số 211,9 triệu liều đã tiếp nhận, hiện đã phân bổ 194,2 triệu liều; còn khoảng 17,7 triệu liều chưa phân bổ do mới được tiếp nhận, cần tiến hành các thủ tục để kiểm định chất lượng, xuất xưởng vaccine.





F0 không triệu chứng được đưa vào phân loại mức độ bệnh COVID-19. Báo Tuổi Trẻ ghi rằng Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn chẩn đoán điều trị, bổ sung nhóm F0 không triệu chứng lâm sàng vào phân loại mức độ bệnh COVID-19. Trước đó Bộ Y tế chỉ phân loại 4 nhóm: nhẹ, trung bình, nặng và nguy kịch. Ngày 28-1, Bộ Y tế có Quyết định 250/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19. Quyết định này thay thế cho các Quyết định trước đó về việc chẩn đoán và điều trị COVID-19. Đây là phiên bản lần thứ 8 được Bộ Y tế cập nhật, bổ sung. Theo hướng dẫn mới nhất này, có 5 mức độ phân loại bệnh COVID-19, gồm: không có triệu chứng lâm sàng, nhẹ, trung bình, nặng và nguy kịch. Trước đó, hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 của Bộ Y tế chỉ phân loại các bệnh nhân COVID-19 theo 4 mức độ bệnh gồm nhẹ, trung bình, nặng và nguy kịch (các tiêu chí trong 4 mức độ này không có sự thay đổi).

Rút ngắn thời gian điều trị tại nhà còn 7 ngày. Bản tin VnExpress ghi rằng F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ sẽ được dỡ bỏ cách ly khi điều trị đủ 7 ngày và có kết quả test nhanh âm tính, thay vì 10 ngày như trước. Đây là điểm mới trong Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-19 được Bộ Y tế ban hành ngày 28/1, thay thế hướng dẫn cũ ngày 6/10/2021. Trong trường hợp sau 7 ngày kết quả xét nghiệm còn dương tính thì tiếp tục cách ly đủ 10 ngày đối với người đã tiêm đủ liều vaccine theo quy định và 14 ngày đối với người chưa tiêm đủ liều. Trạm Y tế nơi quản lý người bệnh chịu trách nhiệm xác nhận F0 khỏi bệnh.





Hơn trăm NLĐ đòi lương ở Đắk Lắk, có người xin xuất viện sớm để ngồi chờ. Báo Lao Động ghi rằng, có hoàn cảnh công nhân lao động buộc phải xin xuất viện sớm để đứng chờ lãnh đạo Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất H&L (Công ty H&L) trả lương để kịp về quê ăn Tết. Chiều 29.1, Liên đoàn Lao động TP.Buôn Ma Thuột đã đến làm việc với Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất H&L (Công ty H&L), đóng tại Cụm Công nghiệp Tân An, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để nắm tình hình đòi lương tại đây.

Công nhân khu công nghiệp xúc động trên chuyến xe '0 đồng' về quê đón Tết. Báo SKĐS - Sáng 29-1, tại Khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội), hơn 200 công nhân cùng con nhỏ đã khởi hành trên 10 chuyến xe “0 đồng” để về các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đây là chương trình “Xe ôtô miễn phí đưa công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết”, do Liên đoàn Lao động TP Hà Nội tổ chức.

Bạc Liêu: Trung tâm y tế bất ngờ sụt nền, người dân tiêm vắc xin bỏ chạy.

Đà Lạt mở lại quán bar, chợ đêm.

Lễ Trà Tỳ kim quan Thiền sư Thích Nhất Hạnh.

Sau khi ngừng phát ra 345,000 chi phiếu

Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn

Qin Gang, Đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ,

Scott Merryman, một nhà thầu xây dựng ở

Khi lục soát nhà của Andrew James Williams

Wayne Stenehjem, Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang North Dakota, đã chết đột ngột

Các viên chức Mỹ nói rằng Nga

HỎI 1

ĐÁP 1

HỎI 2

ĐÁP 2:

Báo Tiền Phong kể, trong lúc người dân tiêm vắc xin ngừa COVID-19 tại Trung tâm Y tế huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, khu vực tiêm xảy ra sự cố lún nền khiến nhiều người hốt hoảng bỏ chạy. Ngày 29/1, trao đổi với phóng viên, ông Lê Văn Tần - Chủ tịch UBND huyện Phước Long xác nhận, tại Trung tâm Y tế huyện có xảy ra sự cố sụt lún nền trong lúc đang tiêm vắc xin ngừa COVID-19 mũi 3 (tiêm vét). Theo đó, chiều ngày 28/1, khi đang phân luồng cho người dân tiêm vắc xin tại Trung tâm Y tế huyện Phước Long, một khu vực tiêm tại trung tâm này bị sụt lún tạo thành 2 hố to khiến nhiều người dân hoảng hốt, chạy tán loạn.Bản tin Zing ghi rằng UBND tỉnh Lâm Đồng cho phép quán bar mở cửa 50% công suất, còn chợ đêm hoạt động nhưng phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết từ 0h ngày 29/1 (27 tháng chạp), các dịch vụ quán bar và chợ đêm trên địa bàn TP Đà Lạt được hoạt động trở lại. Trong đó, quán bar được hoạt động 50% công suất, chợ đêm hoạt động trên nguyên tắc đảm bảo giữ khoảng cách, thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19. Động thái trên được đưa ra sau khi hàng trăm hộ kinh doanh tại chợ đêm Đà Lạt (TP Đà Lạt) có đơn kiến nghị chính quyền về việc cho phép mở cửa bán hàng trở lại sau hơn nửa năm đóng cửa vì dịch.Bản tin báo Giác Ngộ ghi rằng nhiều ngàn người đã tham dự Lễ trà tỳ. Sáng 29-1 (nhằm ngày 27-12-Tân Sửu), chư tôn đức Tăng Ni, môn đồ pháp quyến cùng các Phật tử đã vân tập về tổ đình Từ Hiếu (phường Thủy Xuân, thành phố Huế) làm lễ cung thỉnh kim quan Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ. Đại diện môn đồ pháp quyến, Thầy Thích Chân Pháp Ấn đã cung tuyên tiểu sử Thiền sư Thích Nhất Hạnh, Thượng tọa Thích Từ Đạo đọc lời cảm tạ. Sau khi kim quan an vị tại đài trà-tỳ, chư tôn đức gồm: Hòa thượng Thích Giác Quang, Hòa thượng Thích Đức Thanh, Hòa thượng Thích Chí Thắng, Hòa thượng Thích Chí Viên cùng đại diện pháp tử: Thượng tọa Thích Từ Đạo và Thầy Thích Chân Pháp Ấn đã rước lửa tam muội từ Phật đài châm lửa trà-tỳ thân tứ đại của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Sáng mai, 30-1 (28-12-Tân Sửu), xá-lợi của Thiền sư Thích Nhất Hạnh sẽ được cung thỉnh từ đài trà-tỳ về lại Tổ đình Từ Hiếu, cử hành lễ thỉnh giác linh an vị.tiền khuyết tật vì quan ngại về gian lận, các viên chức tiểu bang California hôm Thứ Năm 27/1/2022 xác nhận rằng gần như tất cả các đơn khai xin tiền đó đều liên hệ tới những người hình sự tìm cách lừa gạt tiểu bang.Sở Thất Nghiệp EDD của tiểu bang nói đầu tháng này rằng họ đã ngừng chi trả 345,000 chi phiếu khuyết tật đó vì nghi là liên hệ tới 27,000 bác sĩ khả nghi. Sở nói hôm Thứ Năm là chỉ xác định được 485 bác sĩ đó, nghĩa là khoảng 98% trong đó là gian lận.Sở nói có một số bác sĩ không phải gian lận, nhưng là bị trộm căn cước. Sở nói hầu hết các hồ sơ khai lãnh tiền khuyết tật của tiểu bang không ảnh hưởng trong khi tiểu bang ngừng các hồ sơ gian lận, và California tiếp tục trả $150 triệu đôla tiền trợ cấp khuyết tật mỗi tuần.---6/1/2021 đã gửi ra 14 trát đòi mới, tới các cá nhân tham dự trong âm mưu lập các "đại cử tri thay thế" nhằm đưa Trump lên thay Biden một ccách bất hợp pháp.Kế hoạch làm các đoàn cử tri thay thế sau ngày bầu cử 2020 thực hiện tại 7 tiểu bang: Arizona, Georgia, Michigan, New Mexico, Nevada, Pennsylvania, và Wisconsin.Chủ tịch Ủy Ban Điều Tra là Dân Biểu Bennie Thompson (Dân Chủ-MS) giải thích rằng Ủy Ban muốn tìm hiểu về nỗ lực tại nhiều tiểu bang muốn lật ngược kết quả bầu cử 2020, kể cả việc lên kế hoạch và điều hợp các nỗ lực để gửi các chứng thư giả mạo tới Văn Khố Quốc Gia.Trát đòi đã gửi tới: Nancy Cottle và Loraine B. Pellegrino tại Arizona; David Shafer và Shawn Still tại Georgia; Kathy Berden và Mayra Rodriguez tại Michigan; Jewll Powdrell, và Deborah W. Maestas tại New Mexico; Michael J. McDonald và James DeGraffenreid tại Nevada; Bill Bachenberg và Lisa Patton tại Pennsylvania; Andrew Hitt và Kelly Ruh tại Wisconsin.---hôm Thứ Sáu 28/1/2022 nói với đài phát thanh NPR của Mỹ rằng nếu chính phủ Mỹ tiếp tục khuyến khích Đài Loan theo đuổi độc lập, tình hình có thể xảy ra cuộc chiến quân sự với TQ.Qin nói bất kỳ nỗ lực nào của Mỹ ủng hộ Đài Loan độc lập đều sẽ chắc chắn dẫn tới quan hệ tệ hại với TQ. Qin nói các nỗ lực mới đây của Mỹ và đồng minh muốn cho Đài Loan tham dự hệ thống Liên Hiệp Quốc chỉ là một cách "Mỹ chơi lá bài Đài Loan để kềm chế TQ."---Kansas, nói với tòa rằng Thượng Đế đã yêu cầu anh lái xe tới thủ đô để chặt đầu con rắn ngay trung tâm đất nước Hoa Kỳ. Merryman bị truy tố hăm dọa ám sát Tổng Thống Biden với vết thương chí mạng vào đầu.Vào ngày 26/1/2022, Scott Merryman lái xe từ thị trấn Independence, Kansas, tới Hagerstown, Maryland, nơi đây bị Mật Vụ chận lại nơi sân đậu xe của tiệm ăn Cracker Barrel, theo hồ sơ tòa.Nơi đó, anh nói anh mang thông điệp tới cho TT Biden, để khuyên Biden rằng phải thần phục Thượng đế, nếu không thì sẽ xuống địa ngục. Anh nói rằng Chúa gửi anh tới, được vũ trang bởi Chúa và ẩn tàng trong lớp máu của con cừu. Mật vụ khám xét, thấy 1 khẩu súng .45 có băng đạn, và một ống dòm anh này mang trong ba lô.---(một người đã về thủ đô tham dự bạo loạn ngày 6/1/2021), các viên chức FBI khám phá ra một tấm hình của một dân cử Dân Chủ (được ẩn danh) dán trên một bia tập bắn.Trong tấm hình, nữ dân cử Dân Chủ này có một mũ bê-rê với huy hiệu búa và liềm trên đầu, theo hồ sơ nộp hôm Thứ Sáu 28/1/2022 bởi công tố liên bang.Hồ sơ viết rằng khi cảnh sát thẩm vấn, Williams nói hình dùng làm bia bắn là món quà Ông Già Nô-en tặng cho từ 1 bạn làm việc chung sở. Williams là 1 lính cứu hỏa từ Sanford, Florida, đã thú tội từ tháng 11/2021 về một khinh tội đã vào biểu tình trong tòa nhà Quốc Hội. Công tố xin tòa kêu án 30 ngày tù cho y.---đêm Thứ Sáu 28/1/2022, hưởng thọ 68 tuổi. Lý do chết chưa được nói rõ.Wayne Stenehjem chỉ mới nhập viện vào buổi sáng do người em là Allan Stenehjem chở vào, nghi là bị ung bướu làm đau. Allan Stenehjem nói rằng ông tin rằng sức khỏe ông anh tuyệt hảo và không nghĩ là sẽ nằm viện lâu, huống gì là đột ử.---đã di chuyển thiết bị và nguồn máu tới gần biên giới Ukraine, một dấu hiệu cho thấy Nga có thể sẽ tiến chiếm Ukraine. Tình hình đưa các đơn vị quân y tiếp máu cùng với 100,000 lính Nga đã có sẵn ở biên giới gây thêm căng thẳng thêm trước viễn ảnh chiến tranh.Mấy tuần trước, Mỹ nói rằng Nga có thể dùng phương pháp cũ, kích động bạo lực chống người Ukraine gốc Nga rời sẽ lấy cớ cho người gốc Nga tuyên bố độc lập. Cũng có suy đoán là Nga sẽ giúp 1 cuộc đảo chánh ở Ukraine. Nhưng với tình hình quân y và nguồn máu tới sát biên giới, có thể lính Nga sẽ trực tiếp tiến vào Ukraine.---: Chưa từng có Tổng Thống nào trước Joe Biden lấy sắc tộc và tính phái để chọn một ứng viên Thẩm phán Tòa Tối Cao?: Sai. Biden không phải Tổng Thống đầu tiên như thế. Thẩm phán Tòa Tối Cao Stephen Breyer đã tuyên bố sẽ về hưu. Do vậy, Tổng Thống Biden nói sẽ đề cử Thẩm Phán vào thế chỗ, với lời hứa là ứng viên sắp tới sẽ là phụ nữ da đen.Thế là xướng ngôn viên Sean Hannity trên làn sóng phát thanh bảo thủ nói chưa từng có Tổng Thống nào trước Joe Biden lấy sắc tộc và tính phái để chọn đề cử một ứng viên Thẩm phán Tòa Tối Cao... Thực sự, có nhiều.--- Trump đã hứa sẽ đề cử 1 nữ ứng viên vào Tòa Tối Cao, trước khi Trump bổ nhiệm Thẩm phán Amy Coney Barrett năm 2020.--- Ronald Reagan cũng hứa tương tự sẽ bổ nhiệm nữ Thẩm phán Tòa Tối Cao đầu tiên, rồi 1 năm sau bổ nhiệm Thẩm phán Sandra Day O’Connor.--- Nikolas Bowie, giáo sư luật ở Harvard Law School, nói rằng lời nói của Hannity đã không nêu thực tế rằng từ 1789 tới 1967, tất cả các Tổng Thống Mỹ đều lấy tính phái và màu da làm 1 tiêu chuẩn đề cử Thẩm Phán Tòa Tối Cao: không đề cử ai, chỉ trừ tiêu chuẩn là đàn ông da trắng.--- năm 1955, Tổng Thống Dwight D. Eisenhower nói với Bộ Trưởng Tư Pháp của ông rằng ông muốn đề cử 1 người Công Giáo vào Tòa Tối Cao. Năm 1956, ông đề cử William Brennan Jr., một người Công Giáo.Chi tiết:---: Nam Hàn ăn Tết tưng bừng hơn dân VN, vì 29 triệu dân Nam Hàn về thăm gia đình ăn Tết?Đúng, tổng dân số Nam Hàn là 51.8 triệu người. Tức là khoảng 3/5 dân số về quê ăn Tết.Chi tiết: