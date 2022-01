Thiền sư Nhất Hạnh (1926-2022) viên tịch. Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma gửi Phân ưu. Báo chí quốc tế loan tin. - Thủ tướng: 'Lúc đó không sĩ diện gì hết, miễn có vắc xin'. Bộ Y tế đề nghị các địa phương không cách ly người về quê đón Tết. Hà Nội sắp có phòng khám hậu COVID-19. Tuần thứ ba liên tiếp SG là 'vùng xanh'. 3 chuyên gia nhập cảnh dương tính, Bình Dương kích hoạt phương án ứng phó biến thể Omi

Thiền sư Nhất Hạnh (1926-2022) viên tịch. Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma gửi Phân ưu. Báo chí quốc tế loan tin. New York Times ngày 22/1/2022 ghi lại một câu nói của Thiền sư Nhất Hạnh: "Đức Phật dạy rằng không có sinh, không có tử; không có tới, không có đi; không có đồng nhất, không có dị biệt; không có tự ngã thường còn, không có hư vô đoạn diệt. Chúng ta chỉ nghĩ là có." ["The Buddha taught that there is no birth; there is no death; there is no coming; there is no going; there is no same; there is no different; there is no permanent self; there is no annihilation. We only think there is." ("Thich Nhat Hanh on Life, War and Happiness" - NY Times Jan 22.2022)]

.

- Thiền sư Nhất Hạnh (1926-2022) viên tịch. Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma gửi Phân ưu. Báo chí quốc tế loan tin.

- Thủ tướng: 'Lúc đó không sĩ diện gì hết, miễn có vắc xin'. Bộ Y tế đề nghị các địa phương không cách ly người về quê đón Tết. Hà Nội sắp có phòng khám hậu COVID-19. Tuần thứ ba liên tiếp SG là 'vùng xanh'. 3 chuyên gia nhập cảnh dương tính, Bình Dương kích hoạt phương án ứng phó biến thể Omicron. SG thu giữ lượng lớn thuốc điều trị Covid-19 không rõ nguồn gốc. Việt kiều gửi tiền về 175 tỷ USD từ 1993, tương đương vốn FDI đã giải ngân cùng kỳ.

- Lộ ra sắc lệnh hành pháp Trump chưa ban hành: tịch thu các máy bầu phiếu khắp Hoa Kỳ vì cho là gian lận.

- NBC: 56% cử tri Cộng Hòa tự xem ủng hộ Cộng Hòa hơn ủng hộ Trump, 36% nói ủng hộ Trump hơn Cộng Hòa.

- phe Trump dựa vào Michael Flynn tìm thông tin nhạy cảm để bắt chẹt dân cử Cộng Hòa ủng hộ lời Trump nói dối

- Giám đốc mạng xã hội của Trump kiện Ủy Ban Điều Tra Bạo Loạn, bị tòa bắt minh danh, không cho ẩn danh

- RNC đã chi trả $1.6 triệu đô cho hóa đơn pháp lý của Trump, mang theo 1 gánh nặng cho Trump: phải nộp thuế

- Rudy Giuliani và Michael Flynn bị University of Rhode Island thu hồi 2 văn bằng Tiến Sĩ danh dự đã trao tặng

- Igor Fruman (đồng minh Rudy Giuliani) bị kêu án 1 năm tù, bị phạt $10,000 vì nhận tiền vận động từ ngoại kiều.

- 2 công ty dầu quốc tế Total và Chevron rời bỏ Miến Điện vì tình hình nhân quyền và suy giảm pháp luật

- Cựu Thống Đốc Arnold Schwarzenegger lái xe Yukon, đụng 2 xe khác, 1 người bị thương nặng, Thống Đốc bình yên

- New York: Richard Nguyen dự định vui sex trẻ em, bị bắt, truy tố, cơ nguy lãnh án 10 năm tới chung thân

- HỎI 1: DB/TB Elijah Behnke (Cộng Hòa - Wisconsin) kêu gọi Cộng Hòa phải "gian lận như Dân Chủ" mới thắng cử nổi, và đòi đấm vào mặt Thống Đốc Tony Evers (Dân Chủ)? ĐÁP 1: Behnke nói thế.

- HỒ SƠ: Di Huấn, Cáo Phó, Chương trình Tang Lễ Thiền sư Nhất Hạnh.

.

QUẬN CAM (VB-22/1/2022) --- Thiền sư Nhất Hạnh (1926-2022) đã viên tịch.

Bản tin từ văn phòng Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma đã phổ biến Thư chia buồn như sau.

.

Lời chia buồn về sự viên tịch của Hòa thượng Thích Nhất Hạnh

ngày 22 tháng 1, 2022

.

Thekchen Chöling, Dharamsala, HP, India - Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma đã rất đau buồn khi biết rằng người bạn và là người anh tinh thần của Ngài - Hòa thượng Thích Nhất Hạnh đã viên tịch. Ngài gửi lời chia buồn đến các đệ tử của Ngài ấy ở Việt Nam và khắp nơi trên thế giới.

.



Trong bức thông điệp phân ưu của mình, Đức Ngài đã viết:

"Trong sự phản đối ôn hòa của Ngài ấy đối với cuộc chiến tranh Việt Nam, sự ủng hộ của Ngài ấy dành cho Martin Luther King; và hơn hết là sự cống hiến của Ngài ấy trong việc chia sẻ với những người khác - không những chỉ về cách mà chánh niệm và lòng từ bi đã góp phần vào sự an lạc nội tâm, mà còn cả về cách mà các cá nhân trưởng dưỡng tâm hồn đã đóng góp vào nền hòa bình thực sự của thế giới, Hoà Thượng đã sống một cuộc đời thật ý nghĩa.

"Tôi tin chắc rằng, cách tốt nhất mà chúng ta có thể tri ân Ngài ấy là tiếp tục sự nghiệp của Ngài ấy để thúc đẩy nền hòa bình trên thế giới."

Nguồn: https://vn.dalailama.com/news/2022/l%E1%BB%9Di-chia-bu%E1%BB%93n-v%E1%BB%81-s%E1%BB%B1-vi%C3%AAn-t%E1%BB%8Bch-c%E1%BB%A7a-h%C3%B2a-th%C6%B0%E1%BB%A3ng-th%C3%ADch-nh%E1%BA%A5t-h%E1%BA%A1nh

.

Ngày 11 tháng 9/2006, tại Beverly Hills, CA. Thiền sư Thích Nhất Hạnh với Đức Đạt Lai Lạt Ma và Tiến sĩ Modi. Hình chụp bởi Alex Berliner © Berliner Studio/BEImages.

.

Bản Phân Ưu tiếng Anh:

.

Condolences in Response to the Death of Venerable Thich Nhat Hanh

January 22, 2022

.

Thekchen Chöling, Dharamsala, HP, India - His Holiness the Dalai Lama was saddened to learn that his friend and spiritual brother Venerable Thich Nhat Hanh had passed away. He offered his condolences to his followers in Vietnam and around the world.

In his condolence message, His Holiness wrote:

"In his peaceful opposition to the Vietnam war, his support for Martin Luther King and most of all his dedication to sharing with others not only how mindfulness and compassion contribute to inner peace, but also how individuals cultivating peace of mind contributes to genuine world peace, the Venerable lived a truly meaningful life.

"I have no doubt the best way we can pay tribute to him is to continue his work to promote peace in the world."

.

Xin xem chi tiết Di Huấn, Cáo Phó, Chương trình Tang Lễ Thiền sư Nhất Hạnh cuối bản tin này.

.

.

--- Total Energies và Chevron, hai công ty năng lượng khổng lồ của thế giới, hôm Thứ Sáu 21/1/2022 nói rằng họ sẽ rời Miến Điện, hủy bỏ các dự án khai thác mỏ dầu và khí, vì tình hình đàn áp nhân quyền và suy giảm pháp luật từ khi quân đội lật đổ chính phủ dân cử hồi tháng 2/2021.

.

Loan báo rời bỏ Miến Điện đưa ra 1 tháng sau khi áp lực quốc tế đòi trừng phạt ngànhd ầu khí của Miến Điện, nơi Total và Chevron đang hợp tác với công ty dầu quốc doanh Miến Điện MOGE để khai thác các mỏ dầu và khí ngoài biển Miến Điện.

.

.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 21/01 đến 16h ngày 22/01, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.707 ca nhiễm mới, trong đó 49 ca nhập cảnh và 15.658 ca ghi nhận trong nước (giảm 243 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 10.986 ca trong cộng đồng).

.

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (2.945), Đà Nẵng (973), Hải Phòng (745), Hưng Yên (693), Bến Tre (555), Bình Phước (498), Quảng Ngãi (461), Thanh Hóa (443), Bắc Ninh (386), Bình Định (347), Quảng Ninh (338), Đắk Lắk (332), Hải Dương (324), Quảng Nam (319), Vĩnh Phúc (315), Khánh Hòa (305), Thái Nguyên (298), Bắc Giang (286), Thừa Thiên Huế (279), Hòa Bình (265), Nam Định (256), Lâm Đồng (242), Cà Mau (231), Nghệ An (223), Vĩnh Long (220), TP. Hồ Chí Minh (214), Thái Bình (183), Đắk Nông (177), Phú Thọ (177), Tây Ninh (174), Trà Vinh (165), Ninh Bình (158), Quảng Trị (144), Lạng Sơn (138), Hà Nam (120), Kiên Giang (115), Lào Cai (112), Yên Bái (109), Bạc Liêu (108), Bình Thuận (103), Bà Rịa - Vũng Tàu (99), Sơn La (98), Gia Lai (90), Hà Giang (88), Quảng Bình (72), Đồng Tháp (70), Hậu Giang (69), Tuyên Quang (66), Điện Biên (64), Đồng Nai (56), Bình Dương (52), Long An (50), An Giang (44), Cần Thơ (42), Sóc Trăng (40), Cao Bằng (40), Tiền Giang (38), Ninh Thuận (36), Lai Châu (31), Phú Yên (22), Bắc Kạn (15).

.

Số bệnh nhân tử vong: - Từ 17h30 ngày 21/01 đến 17h30 ngày 22/01 ghi nhận 153 ca tử vong tại: + Tại TP. Hồ Chí Minh (10) trong đó có 2 ca từ các tỉnh chuyển đến: Long An (1), Tiền Giang (1). + Tại các tỉnh, thành phố khác: Hà Nội (16), Vĩnh Long (12), Tiền Giang (11), Đồng Nai (10), Đồng Tháp (9), Huế (8 ), Sóc Trăng (8 ), Cần Thơ (7), Trà Vinh (6), Kiên Giang (6), An Giang (5), Hậu Giang (5), Tây Ninh (4), Bạc Liêu (4), Cà Mau (4), Khánh Hoà (4), Bình Phước (3), Bến Tre (3), Bắc Ninh (2), Nam Định (2), Lâm Đồng (2), Bình Thuận (2), Quảng Nam (2), Bình Định (2), Bắc Kạn (1), Phú Thọ (1), Ninh Thuận (1), Thanh Hoá (1), Đà Nẵng (1), Bình Dương (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 159 ca.

.

Thủ tướng: 'Lúc đó không sĩ diện gì hết, miễn có vắc xin'. Sáng 22.1, Bộ Ngoại giao tổ chức hội nghị tổng kết 2 năm Việt Nam đảm nhiệm cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021. Báo Thanh Niên ghi nhận: "Dẫn câu chuyện ngoại giao vắc xin trong phòng chống dịch thời gian qua, Thủ tướng cho biết, vào thời điểm chưa có vắc xin, chưa có thuốc, chưa hiểu nhiều về vi rút gây bệnh Covid-19 cũng như chưa có nhiều kinh nghiệm chống dịch, chúng ta đã phải dùng biện pháp hành chính để chống dịch. Tuy nhiên, khi thực hiện chiến lược vắc xin, trong đó có ngoại giao vắc xin, thì từ tháng 8.2021 mới có 300.000 liều vắc xin, tới tháng 10.2021 đã có 42 triệu liều và tới nay đã có tới gần 210 triệu liều. “Chúng ta đã vận động tích cực để các nước, đối tác nhượng lại, mua, vay… Nói chung là làm tất cả biện pháp để có vắc xin. Báo cáo bác Khiêm (nguyên Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm - phóng viên), lúc đó không sĩ diện gì hết, miễn có vắc xin”, Thủ tướng chia sẻ." Thủ Tướng không nhắc chuyện công ty Việt Á chơi cú lửa ngoáy mũi cả nước moi tiền.

.

Bộ Y tế đề nghị các địa phương không cách ly người về quê đón Tết. Ngày 22/1, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong nước về quê nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Theo Bộ Y tế, hiện nay, tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại các tỉnh, thành phố đã đạt tỷ lệ cao: người từ 18 tuổi trở lên được tiêm 1 mũi đạt 100%, tiêm đủ 2 mũi đạt 95,6%, tiêm mũi 3 đạt 18,6%; trẻ em (12-17 tuổi) tiêm mũi 1 đạt 94,1%, tiêm đủ 2 mũi đạt 82,2%. Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong nước về quê nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2022 và đảm bảo công tác phòng, chống dịch, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai các nội dung, cụ thể: - Hướng dẫn người dân về quê nhân dịp Tết Nguyên đán thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 gồm thực hiện 5K, tự theo dõi sức khỏe, không phải cách ly y tế; nếu có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 như sốt, ho, khó thở... thì hạn chế tiếp xúc và hạn chế đi lại, thông báo ngay cho y tế địa phương để được hướng dẫn, xét nghiệm SARS-COV-2 và xử trí theo quy định.

.

Hà Nội sắp có phòng khám hậu COVID-19. Ngày 22/1, trao đổi với PV Báo Sức khỏe & Đời sống, TS. Nguyễn Văn Thường - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) cho hay, dự kiến đầu tuần tới, bệnh viện này sẽ khai trương Phòng khám hậu COVID-19. "Chúng tôi chuẩn bị 3 khoa Tim mạch, Hô hấp và Thần kinh để điều trị nội trú bệnh nhân hậu COVID-19, mỗi khoa dự kiến có 10 giường" - BS. Thường nói. Trên thực tế, nhiều người trẻ tuổi, không bệnh nền khi đang điều trị COVID-19 ở nhà (do mắc ở thể nhẹ hoặc không triệu chứng) cảm thấy khoẻ khoắn, bệnh diễn tiến nhẹ nhàng, chỉ 7-10 ngày dương tính sẽ âm tính trở lại. Tuy nhiên sau 2 tuần âm tính, họ lại có triệu chứng mệt mỏi, khó thở, hụt hơi, tức ngực, stress, mồ hôi trộm, ho kéo dài, chóng mặt, thay đổi vị giác, khứu giác… Nhiều người tự đánh giá, sức khỏe sau khi khỏi bệnh giảm sút 20-30% so với thời kỳ dương tính hoặc trước đó. Việc quan tâm, chăm sóc hậu COVID-19 đang là vấn đề lớn hiện nay.

.

Tuần thứ ba liên tiếp SG là 'vùng xanh'. Nguy cơ dịch tại thành phố tiếp tục được ghi nhận ở cấp độ 1 (vùng xanh) tuần thứ ba liên tiếp, hiện chỉ còn huyện Nhà Bè ở cấp độ 2 (vùng vàng). Theo công bố ngày 22/1 của UBND TP HCM, ở cấp quận huyện, chỉ còn huyện Nhà Bè cấp độ 2, còn lại đều đạt cấp độ 1. Tuần này không có quận huyện tăng cấp độ dịch. Hai địa phương giảm từ cấp 2 xuống cấp 1 là quận 1 và Cần Giờ. Ở cấp phường xã, có 276 địa phương cấp độ 1, 36 địa phương cấp độ 2. Tuần này có 30 phường xã giảm cấp độ dịch và 6 phường xã tăng cấp độ dịch so với tuần trước.

.

3 chuyên gia nhập cảnh dương tính, Bình Dương kích hoạt phương án ứng phó biến thể Omicron. Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, nhất là TP Hồ Chí Minh ghi nhận các trường hợp mắc COVID-19 biến thể Omicron, Bình Dương nhanh chóng kích hoạt các phương án ứng phó. Các trường hợp liên quan đến 2 chuyến bay có người mắc COVID-19 biến thể Omicron đã được gửi mẫu để giải trình tự gen. Ngày 22/1, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, địa phương đã kích hoạt các phương án ứng phó với biến thể Omicron. Hiện các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Dương đang giám sát, quản lý các trường hợp nhập cảnh, chủ động lấy mẫu, gửi mẫu bệnh phẩm đến Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh để xét nghiệm, giải trình tự gen. Động thái này được thực hiện khi dịch bệnh trở nên phức tạp, nhất là TP Hồ Chí Minh đã ghi nhận các trường hợp mắc COVID-19 với biến thể Omicron ngoài cộng đồng.

.

SG thu giữ lượng lớn thuốc điều trị Covid-19 không rõ nguồn gốc. Một số loại thuốc tại cơ sở này là thuốc dạng viên được quảng bá trên mạng xã hội là thuốc kháng Covid-19. Hiện đội QLTT số 3 (Cục QLTT TP.HCM) đang phối hợp cùng đội 7, phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP.HCM để điều tra, làm rõ về cơ sở kinh doanh thuốc được quảng bá là điều trị Covid-19. Trước đó, tối 21/1 lực lượng chức năng đã ập vào kiểm tra hành chính điểm kinh doanh ở đường Huỳnh Tấn Phát, huyện Nhà Bè. Được biết, điểm này là kinh doanh hộ gia đình nhưng không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

.

Việt kiều gửi tiền về 175 tỷ USD từ 1993, tương đương vốn FDI đã giải ngân cùng kỳ. Báo Thế Giới & VN ghi nhận: "Về lĩnh vực kinh tế, tài chính, lượng kiều hối gửi về nước tính từ năm 1993 đến năm 2020 đã đạt 175 tỷ USD, tương đương nguồn vốn FDI đã giải ngân trong cùng khoảng thời gian, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của các hộ gia đình, kích thích nền kinh tế tăng trưởng thông qua gia tăng đầu tư, phát triển hệ thống tài chính và gia tăng tiêu dùng."

.

--- Richard Nguyen, 29 tuổi, cư dân Manhattan (New York), đã bị bắt hôm Thứ Năm 20/1/2022 sau khi bị cho là dụ dỗ một bé trai để sinh hoạt tình dục, và cảnh sát nói Nguyen dự định dùng thuốc mê để thực hiện trò sex đó.

.

FBI đã gài bẫy Nguyen, cho thám tử lên mạng giả làm như ông bố của một cậu bé 8 tuổi và một cậu bé 5 tuổi, nói đối thoại qua mạng từ tháng 10/2020, được Nguyen thú nhận là muốn vui sex với cậu bé nào cũng được.

.

Nguyen và thám tử kia thu xếp gặp nhau ở 1 tiệm cà phê ở Manhattan hôm 20/1/2022, với dự tính họ sẽ về căn chung cư của thám tử để Nguyen sẽ tấn công sex 1 cậu bé. Khi 2 ngườir ời quán cà phê, FBI bắt Nguyen. Khám xét thấy trong người Nguyen có thuốc Benadryl (có thể dùng như thuốc ngủ cho trẻ em) và đầy túi bao cao su.

.

Nếu bị kết tội âm mưu vui sex trẻ em, Nguyen có thể bị tối thiểu 10 năm tù, hay là chung thân.

.

--- Hôm Thứ Sáu 21/1/2022, báo Politico loan tin rằng Dan Scavino (Giám đốc xã hội mạng cho Trump) nằm sau 1 đơn kiện bí mật chống lại Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn. Tuy nhiên, Chánh án Beryl Howell bác bỏ lời xin đứng tên vô danh trong đơn kiện nộp ngày 19/1/2022, vì Chánh án nói Scavino không chứng minh được tại sao phải đứng tên vô danh mà kiện.

.

Báo Politico giải thích rằng trước đó Ủy Ban Điều Tra đã ra trát đòi hãng điện thoại cung cấp các bản chép nói chuyện điện thoại của Scavino trong tháng 12, buộc Scavino kiện Verizon để chận lại, đưa luật sư Stan Brand ra cãi là Ủy Ban không có cớ gì để xem các cuộc điệnt hạoi đó.

.

Không chỉ riêng Scavino bị trát đòi và kiện ngược lại, nhiều người cũng bị trát đòi ra ra điều trần và cũng kiện Ủy Ban, trong đó có Mike Lindell (Tổng quản trị công ty MyPillow), Sebastian Gorka (bình luận ra phát thanh ủng hộ Trump), Michael Flynn (cựu cố vấn an ninh Quốc gia), Mark Meadows (chánh văn phòng của Trump), luật sư John Eastman.

.

Một bản thảo sắc lệnh hành pháp

Trong nội bộ Cộng Hòa, hình ảnh Trump đang suy giảm.

Ủy Ban Cộng Hòa Toàn Quốc RNC

Một ứng cử viên Cộng Hòa tranh vào Thượng Viện

Rudy Giuliani và Michael Flynn

Igor Fruman, từng một thời là đồng minh

Cựu Thống Đốc Arnold Schwarzenegger

HỎI 1:

ĐÁP 1:

HỒ SƠ

Thông báo di huấn

Cáo phó: Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch

---mà Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021 có được cho thấy Trump đã suy tính tịch thu các máy bầu phiếu khắp Hoa Kỳ sau khi TRump thua phiếu trong bầu cử 2020, với cớ nói sai trái theo thuyết âm mưu là có gian lận.Dự kiến sau khi Bộ Trưởng Quốc Phòng tịch thu tất cả máy bầu phiếu, Trump sẽ bổ nhiệm 1 công tố đặc biệt để điều tra "tất cả các thủ tục hình sự và dân sự thích nghi," theo 1 phó bản sắc lệnh mà báo Politico có được.Sắc lệnh đó chưa bao giờ ban hành, nhưng dự liệu là chỉ thị Bộ Quốc Phòng Mỹ đưa ra bản báo cáo về bầu cử 2020 trong vòng 60 ngày. Sắc lệnh bản thảo đó đề ngày 26/12/2020, dự kiến cho Trump có cớ ngồi ghế Tổng Thống tới giữa tháng 2/2021, lố qua cả thời gian lễ đăng quang của Biden.---Theo bản thăm dò NBC News thực hiện trong các ngày 14-18 tháng 1/2022, cho thấy nhiều cử tri Cộng Hòa trước tiên tự nhận là Cộng Hòa, thứ nhì mới nhận là ủng hộ Trump.Câu hỏi của NBC News là, quý vị tự xem quý vị là người ủng hộ Trump nhiều hơn, hay là ủng hộ Đảng Cộng Hòa nhiều hơn. Trước tháng 1/2021, cử tri Cộng Hòa tự xem là ủng hộ Trump trước tiên.Kể từ tháng 1/2021, Trump từ từ mất sức lôi cuốn. Tính trong tháng 1/2022, có tới:- 56% cử tri Cộng Hòa nói họ tự xem là Cộng Hòa nhiều hơn là ủng hộ Trump,- 36% nói họ tự xem là ủng hộ Trump nhiều hơn Cộng Hòa.---đã chi trả $1.6 triệu đô cho các hóa đơn pháp lý của Trump. Tuy nhiên, các hóa đơn pháp lý của Trump khi được RNC chi trả sẽ mang theo 1 gánh nặng cho Trump: phải nộp thuế.Tổ chức Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) hôm Thứ Sáu gửi Trump 1 lá thư nhắc rằng Trump sẽ phải trả thuế trên bất kỳ khoản tiền nào RNC xài cho hóa đơn pháp l1y của Trump, vì luật phí riêng của Trump, của doanh nghiệp của Trump, nên tiền từ RNC xài cho Trump được xem là lợi tức của Trump cần nộp thuế.Noah Bookbinder, chủ tịch của CREW, nói rằng trốn thuế là tội nghiêm trọng, đó là lý do ông trùm Al Capone vào tù. Vì Trump khét tiếng là ưa vi phạm luật, nến "chúng tôi nghĩ cần nhắc TRump trước khi có thể Trump muốn phạm luật."----đã khai với Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021 và FBI về chuyện tìm thông tin nhạy cảm để bắt chẹt (blackmail) thực hiện bởi các đồng minh của Michael Flynn (cựu cố vấn an ninh quốic gia của Trump) để áp lực các dân cử Cộng Hòa phải ủng hộ lời nói dối về bầu cử 2020 của Trump.Everett Stern, một người từng thổi còi về những sai trái trong ngân hàng bây giờ đang ứng cử cho 1 ghế Thượng nghị sĩ liên bang của Pennsylvania, nói rằng ông đã thu thập dữ kiện về chuyện người của Trump bắt chẹt dân cử Cộng Hòa và đã chia sẻ chuyện này với Ủy Ban Điều Tra và FBI.Stern, đang điều hành công ty chuyên về tìn tình báo Tactical Rabbit, nói rằng nhân sự của Flynn đã tìm Stern, xin giúp tìm thông tin nhạy cảm về Thượng nghị sĩ Pat Toomey (Cộng Hòa-PA) và Dân Biểu Brian Fitzpatrick (Cộng Hòa-PA) nhằm ép họ ủng hộ các cuộc đếm lại phiếu mà Trump thúc giục.Stern kể những người thân tín của Flynn móc nối tìm thông tin nhạy cảm là: Velma Anne Ruth (thành viên Patriot Caucus), Al Hartman (đại gia bất động sản Houston), Ivan Raiklin (cựu lính Mũ Xanh), và Stern đã tương tác với nhóm này nhiều tháng để thu thập chứng cớ, rồi chuyển thông tin sang điều tra viên, và rồi nói với báo The Guardian.---đều bị lãnh nạn chung một ngày, lần này là Đại Học University of Rhode Island. Hội đồng khoa của đại học này đã bỏ phiếu để thu hồi 2 văn bằng danh dự đã trao tặng cho 2 đồng minh lớn này của Trump, dẫn ra lý do 2 người ngăn cản sự thực và vì họ dính vào cuộc bạo loạn 6/1/2021 và cuộc điều tra của Rpbert Mueller.Viện trưởng Marc Parlange viết trong bản văn lột bằng ghi rằng cả Rudy Giuliani và Michael Flynn không còn đại diện cho giá trị và tiêu chuẩn mà trường giành tặng văn bằng cho như thời ban đầu.Giuliani được trường University of Rhode Island tặng bàn Tiến sĩ Luật danh dự năm 2003 vì ra sức lãnh đạo trong thời kỳ khủng bố 9/11. Còn Flynn là cựu sinh viên trường này, được trao Tiến sĩ Danh dự vì sự nghiệp quân đội.---của Rudy Giuliani, đã bị tuyên án 1 năm tù giam hôm Thứ Sáu 21/1/2022 vì vi phạm luật tài chánh khi vận động bầu cử. Fruman cũng bị phạt $10,000 vì nhận góp tiền vận động bất hợp pháp từ 1 ngoại kiều.Fruman đã thú tội hồi tháng 9/2021, và nhận lệnh vào tù hôm 14/3/2021. Fruman bị truy tố vì dính tới Lev Parnas, 1 cựu đồng minh khác của Giuliani. Cả 2 người đều ồn ào khi giúp Trump trong thời vận động tranh cử Tổng Thống 2020 đã chụp mũ Joe và Hunter Biden tham nhũng.---của California bị tai nạn xe trầm trọng đêm Thứ Sáu 21/1/2022 tại Los Angeles, liên hệ chiếc xe màu đen hiệu Yukon lớn kềng càng của ông đã lăn trên một chiếc xe Prius màu đỏ, rồi tông vào 1 chiếc xe hiệu Porsche Cayenne, theo tạp chí TMZ.Cựu Thống Đốc bước ra khỏi xe bình yên, gần như không thương tích gì. Nhưng người lái chiếc xe kia bị thương trầm trọng: trên đầu phụ nữ này chảy đầy máu, và đã được cấp cứu đưa vào nhập viện, theo TMZ.---DB/TB Elijah Behnke (Cộng Hòa - Wisconsin) kêu gọi Cộng Hòa phải "gian lận như Dân Chủ" mới thắng cử nổi, và đòi đấm vào mặt Thống Đốc Tony Evers (Dân Chủ)?Behnke nói thế. Nhưng Cộng Hòa không hề có chứng cớ gian lận gì ở bầu cử 2020, đếm phiếu lại, rồi đếm nữa, vẫn thấy Biden hơn Trump 20,000 phiếu ở Wisconsin. AP nói cuộc điều tra riêng cho thấy chỉ có 31 trường hợp gian lận ở Wisconsin, và chỉ 475 trường hợp ở toàn bộ 6 tiểu bang chiến trường. Băng video trên YouTube là quay phim lén, do vậy Dân Biểu tiểu bang Behnke mạnh miệng chụp mũ, chửi mắng Dân Chủ.Xin mời xem video dài gần 27 phút:---: Di Huấn, Cáo Phó, Chương trình Tang Lễ Thiền sư Nhất HạnhTổ Đình Từ Hiếu – Compassionate Filial Piety MonasteryĐạo Tràng Mai Thôn – Plum Village Practice CenterNam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu NiKính khải bạch Chư Tôn Trưởng lão Hòa Thượng, Chư Thượng tọa Đại đức Tăng Ni,Kính thưa quý vị Thân hữu, Thiền sinh và Phật tử cư sĩ các giới khắp nơi trên thế giới,Sau những năm tháng an dưỡng tại chốn Tổ Từ Hiếu từ ngày 26 tháng 10 năm 2018, Thiền Sư pháp hiệu trước Nhất sau Hạnh Niên Trưởng Trú Trì Tổ Đình Từ Hiếu, Khai Sơn Đạo Tràng Mai Thôn Quốc Tế đã thâu thần thị tịch vào lúc 01:30 giờ sáng ngày 22 tháng 01 năm 2022, nhằm ngày 20 tháng chạp năm Tân Sửu.Chúng con mạn phép được thay mặt Môn đồ Pháp quyến kính xin thông báo di huấn của Thiền Sư:Quý Thầy tại Tổ Đình Từ Hiếu và Tăng Thân Làng Mai sẽ sắp xếp tang lễ theo nghi thức tâm tang và kính xin chư Tôn Đức đồng hộ niệm cho các buổi Lễ Nhập Kim Quan và Lễ Trà Tỳ..- 8h00 ngày 23.01.2022 Lễ Nhập Kim Quan.- 7h00 ngày 29.01.2022 Lễ Trà TỳTang lễ sẽ kéo dài trong 7 ngày theo hình thức của một khóa tu im lặng. Trong suốt thời gian đó, kính xin quý vị đến thăm viếng cùng thực tập chung với chúng tôi – tâm niệm cúng dường – để cho toàn bộ tang Lễ Tâm Tang được diễn ra trong sự im lặng, trang nghiêm, thanh tịnh, tĩnh lặng và nhẹ nhàng.Sau Lễ Trà Tỳ, Xá Lợi sẽ được an vị tại Tổ Đình Từ Hiếu và các trung tâm khác của Làng Mai khắp nơi trên thế giới mà không cần phải xây tháp.Theo di huấn của Thiền Sư, chúng con kính xin thông báo để Chư Tôn thiền đức và quý vị thân hữu, thiền sinh và Phật tử cư sĩ các giới khắp nơi trên thế giới được liễu tri và đồng hộ niệm cho Lễ Tâm Tang được trang nghiêm thanh tịnh. Chúng tôi xin quý vị hoan hỷ miễn các phúng điếu vòng hoa, trướng liễn.Kính xin quý vị xem thêm chương trình chi tiết của tang lễ tâm tang và khóa tu im lặng trên trang nhà của Làng Mai (www.langmai.org), và trong tập cẩm nang cho tang lễ và khóa tu.Chúng tôi thành kính tri ân.Phật lịch 2566, Tổ Đình Từ Hiếu, ngày 22 tháng 01 năm 2022(nhằm ngày 20 tháng chạp năm Tân Sửu)Phật lịch 2566, Tổ Đình Từ Hiếu, ngày 22 tháng 01 năm 2022 (nhằm ngày 20 tháng chạp năm Tân Sửu)---Tổ Đình Từ HiếuĐạo Tràng Mai ThônNam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu NiKính khải bạch chư tôn Trưởng lão Hòa thượng, chư Thượng tọa Đại đức Tăng Ni,Kính thưa quý vị Thân hữu, Thiền sinh và Phật tử cư sĩ các giới khắp nơi trên thế giới,Sau những năm tháng an dưỡng tại Tổ đình Từ Hiếu, vào lúc 00:00 ngày 22 tháng 01 năm 2022 (nhằm ngày 20 tháng Chạp năm Tân Sửu), Thiền sư pháp hiệu trước Nhất sau Hạnh, Niên Trưởng Trú trì Tổ đình Từ Hiếu đã thâu thần thị tịch tại Tổ đình, nơi Người đã xuất gia cách đây tám mươi năm.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh – Sư Ông Làng Mai là bậc thầy hướng dẫn tâm linh có công hạnh hoằng hóa rộng rãi và ảnh hưởng sâu dày trên khắp thế giới. Thiền sư đồng thời là một nhà văn hóa, một nhà văn, một nhà thơ, một học giả, một sử gia và một nhà hoạt động hòa bình. Thiền Sư được biết đến qua những buổi thuyết giảng công cộng cho cả hàng chục ngàn người và hơn 120 tác phẩm xuất bản giá trị. Thiền sư đã mở ra hướng đi và phát triển những pháp môn thực tập với nhiều khoá tu dành cho các nhà giáo dục, thanh thiếu niên, nghệ sĩ, doanh nhân, các nhà lãnh đạo, y bác sĩ… Bên cạnh sự nghiệp hoằng pháp Thiền sư cũng đã tổ chức nhiều Đại Giới Đàn và lễ Truyền Đăng, Việt hoá Nghi lễ và tân tu Giới bản để tiếp dẫn hậu lai.

.

Mục sư Martin Luther King vinh danh Thiền sư như là “một Thánh tông đồ của hòa bình và bất bạo động” khi đề cử Người cho giải Nobel Hòa bình vào năm 1967. Trong gần 40 năm sống xa quê hương, Thiền sư là một trong những người tiên phong mang đạo Bụt, đặc biệt là pháp môn chánh niệm đến xã hội phương Tây và góp phần xây dựng một cộng đồng Phật giáo Dấn thân cho thế kỷ XXI với gần 1250 đệ tử xuất gia, hàng triệu đệ tử tại gia và hàng trăm triệu độc giả trên khắp năm châu. Rất nhiều học trò của Thiền sư đã gặt hái được nhiều hoa trái trong sự thực tập và tiếp nối được sự nghiệp hoằng hoá mà Thiền sư trao truyền suốt những thập kỷ qua.

.

Sơ lược Tiểu sử

.

. Thiền sư Thích Nhất Hạnh, thế danh Nguyễn Xuân Bảo, sinh năm Bính Dần (1926) tại làng Thành Trung, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Là con kế út trong gia đình có sáu anh chị em, cha là cụ ông Nguyễn Đình Phúc, mẹ là cụ bà Trần Thị Dĩ.

. Năm 1942, xuất gia tại Tổ đình Từ Hiếu với Thiền sư Thanh Quý Chân Thật, được ban pháp danh Trừng Quang.

. Tháng 9 năm 1945, thọ giới Sa di với Bổn sư, được ban pháp tự Phùng Xuân.

. Năm 1947, theo học Phật học đường Báo Quốc, Huế.

. Năm 1949, rời Huế vào Sài Gòn tiếp tục tu học. Bắt đầu sự nghiệp sáng tác với pháp hiệu Thích . Nhất Hạnh, một trong nhiều bút hiệu của Thiền sư. Đồng sáng lập chùa Ấn Quang, làm giáo thọ Phật học đường Nam Việt.

. Tháng 10 năm 1951, thọ Giới Lớn tại chùa Ấn Quang, Sài Gòn với Hòa thượng Đường đầu Thích Đôn Hậu.

. Năm 1954: Tổng Hội Phật Giáo giao trách nhiệm cải cách giáo dục, làm Giám học Phật Học Đường Nam Việt.

. Năm 1955, làm chủ bút Nguyệt san Phật giáo Việt Nam, cơ quan ngôn luận của Tổng hội Phật Giáo Việt Nam.

. Năm 1957, thành lập Phương Bối Am, Bảo Lộc.

. Năm 1961 – 1963, tham học, nghiên cứu và giảng dạy tại đại học Princeton và Columbia, Hoa Kỳ. Sáng tác đoản văn “Bông Hồng Cài Áo”.

. Năm 1964, được mời trở về Việt Nam tham gia lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN), thành lập Viện Cao đẳng Phật học Sài Gòn tại chùa Pháp Hội (tiền thân của Viện đại học Vạn Hạnh) và nhà xuất bản Lá Bối. Làm chủ bút tuần san Hải Triều Âm, cơ quan ngôn luận của Viện Hóa Đạo.

. Năm 1965, thành lập trường Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội. Năm 1966, thành lập Dòng tu Tiếp Hiện.

. Ngày 1.5.1966, được Bổn sư phú pháp truyền đăng tại chùa Từ Hiếu và được kế thừa Trú trì Tổ đình Từ Hiếu sau khi Bổn sư viên tịch.

.

. Ngày 11.05.1966, rời Việt Nam kêu gọi Hòa bình, bắt đầu 39 năm lưu vong.

. Năm 1967, được mục sư Martin Luther King Jr. đề cử giải Nobel Hòa bình.

. Năm 1968 – 1973, vận động hòa bình cho Hội nghị Hòa bình Paris (1968-1973). Trong thời gian này, được mời dạy môn “Lịch sử Phật giáo Việt Nam” tại trường đại học Sorbonne, Pháp Quốc và soạn Việt Nam Phật giáo Sử luận 3 tập với bút hiệu Nguyễn Lang.

. Tháng 9 năm 1970, được GHPGVNTN chính thức đề cử làm lãnh đạo Phái đoàn Phật giáo Hòa bình tại Hội nghị Paris.

Tháng 5 năm 1970, tham gia soạn thảo Tuyên ngôn Menton về vấn đề tàn hại sinh môi, ô nhiễm môi trường và sự gia tăng dân số. Cùng các cộng sự gặp ông U Thant, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc và được ông cam kết yểm trợ.

. Năm 1972, chủ trì Hội nghị Môi trường có tên Đại Đồng với nội dung: sinh thái học bề sâu, tính tương tức và tầm quan trọng của việc bảo hộ trái đất.

. Năm 1971, thành lập Phương Vân Am, Paris.

. Năm 1976, cứu giúp thuyền nhân và thực hiện chương trình “Máu chảy ruột mềm”.

. Năm 1982, thành lập Đạo tràng Mai Thôn tại Pháp.

. Năm 1998, thành lập Tu viện Thanh Sơn, Hoa Kỳ; năm 2000, thành lập Tu viện Lộc Uyển, Hoa Kỳ.

. Năm 1999, cùng với các chủ nhân giải Nobel Hòa bình soạn thảo Tuyên ngôn 2000 về một nền hòa bình và bất bạo động cho thiên niên kỷ mới.

.

. Năm 2005, trở về Việt Nam lần thứ nhất. Thành lập tu viện Bát Nhã, Bảo Lộc.

. Năm 2007, trở về Việt Nam lần thứ hai, tổ chức ba Đại Trai Đàn Bình Đẳng Chẩn Tế tại ba miền.

. Năm 2008, trở về Việt Nam lần thứ ba, thuyết giảng tại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc.

. Từ năm 2008, thành lập Viện Phật học Ứng dụng Châu Âu, Đức; Tu viện Bích Nham, Tu viện Mộc Lan, Hoa Kỳ; Thiền đường Hơi Thở Nhẹ, Paris; Làng Mai Thái Lan; Viện Phật học Ứng dụng Châu Á, Hong Kong; Tu viện Nhập Lưu, Úc; Ni xá Diệu Trạm, Ni xá Trạm Tịch, Việt Nam, tiếp tục mở rộng công trình hoằng pháp và xây dựng Tăng thân trên khắp thế giới.

.

. Tháng 10 năm 2018, trở về an dưỡng tại Tổ đình Từ Hiếu, Việt Nam.

. 00:00 giờ ngày 22 tháng Giêng năm 2022, an nhiên thị tịch tai Thất Lắng Nghe, Tổ đình Từ Hiếu.

.

Nhất tâm đảnh lễ Tân Viên Tịch, Tự Lâm Tế Tông Tứ Thập Nhị Thế, Liễu Quán Pháp Phái Đệ Bát Thế, Từ Hiếu Tổ Đình Niên Trưởng Trú Trì, Mai Thôn Đạo Tràng Quốc Tế Khai Sơn, Huý Thượng Trừng Hạ Quang, Tự Phùng Xuân, Hiệu Nhất Hạnh Thiền Sư, Nguyễn Công Hoà Thượng Giác Linh.

.

Sẽ cập nhật thông tin về chương trình Tang lễ trên Trang nhà Làng Mai (langmai.org).

.

---

Chương trình Tâm tang Thiền sư Thích Nhất Hạnh

.

Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni

Kính khải bạch Chư Tôn Trưởng lão Hòa Thượng, Chư Thượng tọa Đại đức Tăng Ni,

Kính thưa quý vị Thân hữu, Thiền sinh và Phật tử cư sĩ các giới khắp nơi trên thế giới,

.

Chúng tôi xin được thông báo chương trình các buổi lễ Tâm tang sẽ được truyền trực tuyến từ Tổ đình Từ Hiếu, Việt Nam và từ Làng Mai, Pháp và cũng được tổ chức tại các trung tâm của Làng Mai tại Mỹ và châu Á (xin vào website của các trung tâm để biết thêm chi tiết).

.

Trong giờ phút trọng đại này, xin mời quý vị cùng chúng tôi chế tác một năng lượng hùng hậu của bình an, từ bi và chánh niệm để gửi đến vị thầy thương quý của chúng ta.

.

Vui lòng bật chế độ phụ đề Tiếng Việt cho các video dưới đây:

.

Sư cô Chân Đức: Tinh thần Các Buổi Lễ:

https://vimeo.com/460719829

.

Thầy Pháp Hữu: Chế Tác Năng Lượng Chánh Niệm Tập Thể

https://vimeo.com/460726819

.

Thầy Pháp Ứng: Khoảnh khắc thiêng liêng

https://vimeo.com/460722803

.

Các buổi lễ sẽ được phát trực tiếp qua Zoom và kênh Youtube Làng Mai:

https://www.youtube.com/channel/UCeKl33GYMxa8FDILxCR3g3Q

.



.

.