Bộ Trưởng Ngân Khố: Kinh tế Mỹ bất công với người da màu, và Biden đang tìm cách sửa chữa cho quân bình - Mỹ viện trợ 36 triệu USD cho 5.000 doanh nghiệp nhỏ VN. Chỉ đạo sớm mở cửa trường học trở lại sau Tết. SG có thêm một phòng khám di chứng hậu COVID-19. Địa phương khoá cửa cách ly dân về quê. Công an mời Giám đốc CDC Đắk Lắk làm việc về mua kit test. Thứ trưởng Bộ Công an: Các đối tượng liên q

DB/TB Bee Nguyen (Dân Chủ-GA) tranh ghế Bộ Trưởng Hành Chánh Georgia 2022, tố Cộng Hòa siết quyền bầu phiếu.

- Bộ Trưởng Ngân Khố: Kinh tế Mỹ bất công với người da màu, và Biden đang tìm cách sửa chữa cho quân bình

- Mỹ viện trợ 36 triệu USD cho 5.000 doanh nghiệp nhỏ VN. Chỉ đạo sớm mở cửa trường học trở lại sau Tết. SG có thêm một phòng khám di chứng hậu COVID-19. Địa phương khoá cửa cách ly dân về quê. Công an mời Giám đốc CDC Đắk Lắk làm việc về mua kit test. Thứ trưởng Bộ Công an: Các đối tượng liên quan vụ Việt Á rất nhiều, đang mở rộng vụ án. 2 tháng: 8.000 lượt khách du lịch quốc tế đến VN. Điều tra: Súng bắn đinh bắn 9 cây đinh vào sọ bé 3 tuổi.

- Gallup: quý đầu năm 2021 người Dân Chủ đông hơn Cộng Hòa 9%, quý 4 người Cộng Hòa đông hơn Dân Chủ 5%.

- DB Cộng Hòa Thomas Massie: sẽ mang bữa trưa từ nhà theo, vì tiệm ăn thủ đô đòi xem giấy chích ngừa

- DB Mark Takano (Dân Chủ, California): phải cắt giờ làm còn 32 giờ/tuần, làm nhiều hơn sẽ lãnh lương quá giờ.

- Trump xin xây các khu sang trọng chung quanh sân golf nghỉ dưỡng Turnberry, bị người duyệt xét chỉ trích

- Texas: giáo sĩ Cytron-Walker ném ghế vào hung thủ, cùng 2 con tin phóng chạy. Hung thủ là công dân Anh

- Thế Vận Mùa Đông Bắc Kinh 2022 sẽ không bán vé cho công chúng, vì tình hình dịch COVID đang bùng lên

- Quận Cam: Liem Bui, 71 tuổi, cư dân Santa Ana, đi xe đạp bị một người lái xe hơi tông chết rồi bỏ chạy

- BS Clayton Chau (GĐ Sở Y Tế Quận Cam): Sở cần tuyển 589 nhân viên y tế, vì Sở đang thiếu tới 20% nhân sự

- HỎI 1: Thời đại dịch, dân nghèo lại nghèo thêm, tỷ phú giàu thêm? ĐÁP 1: Đúng thế, theo Oxfam.

- HỎI 2: Phoenix, Seattle có hàng trăm ngàn dân nhất định không chích ngừa? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB) --- Dân Biểu Cộng Hòa Thomas Massie nói rằng ông sẽ mang bữa ăn trưa theo tới sở làm, hay là sẽ đặt mua thực phẩm từ tiểu bang Virginia (giáp biên thủ đô Washington DC) để phản đối luật mới của thủ đô là cần có chứng cớ chích ngừa COVID mới được bước vào tiệm ăn.

Dân biểu từ tiểu bang Kentucky nói rằng văn phòng ông sẽ chống luật mới của thủ đô, sẽ không trình giấy chích ngừa, sẽ không đặt mua từ các tiệm đòi có giấy chích ngừa, chúng tôi sẽ đặt mua bữa ăn từ Virginia hay là mang bữa ăn từ nhà theo tới sở.

Lênh mới của thủ đô hiện lực từ Chủ Nhật 16/1/2022, buộc người 12 tuổi trở lên phải đưa giấy chích ngừa xem, trước khi vào tiệm ăn, quán rượu, hộp đêm, phòng thể dục...

--- Dân Biểu Mark Takano (Dân Chủ, California) có một đề nghị hấp dẫn từ tháng 7/2021: ra dự luật cắt giảm tiêu chuẩn giờ lao động hàng tuần xuống còn 32 giờ/tuần, làm nhiều hơn sẽ lãnh lương quá giờ.

Dự luật mới đây được ủng hộ từ khối dân biểu cấp tiến Congressional Progressive Caucus. Theo DB Takano, làm ít giờ hơn sẽ giải quyết 3 vấn đề lớn: lương thấp, quyền lực công nhân, có thì giờ đi tìm nghề hay việc mới hay theo đuổi đam mê mới trong thời đại dịch.

Hồi tháng 12/2021, trang Indeed chuyên về việc làm khảo sát những người đã rời bỏ 2 việc làm trong thời đại dịch, tới 92% nói, "Đại dịch đã làm họ thấy cuộc đời quá ngắn để làm mãi trong 1 việc làm mà họ không đam mê."

--- Báo động cho Đảng Dân Chủ. Bản thăm dò Gallup về khuynh hướng đảng năm 2021 cho thấy nhìn chung, những người tự xem là Dân Chủ hay nghiêng về Dân Chủ là 46%, những người tự xem là Cộng Hòa hay nghiêng về Cộng Hòa là 43%.

NHƯNG: trong khi quý đầu năm 2021, phía Dân Chủ đông hơn phía Cộng Hòa 9%, thì tới quý 4 phía Cộng Hòa đông hơn phía Dân Chủ 5%.

Gallup thăm dò qua điện thoại năm 2021, trong đó phỏng vấn bất kỳ đối với hơn 12,000 người thành niên Mỹ, xem họ tự xem là Cộng Hòa, hay Dân Chủ, hay độc lập. Những người độc lập được hỏi: nghiêng về Cộng Hòa hay nghiêng về Dân Chủ. Kết hợp lại là bản đồ minh họa: Cộng Hòa đang đi lên.

Bản đồ minh họa cho thấy khuynh hướng đảng 2021 tại Hoa Kỳ.

Màu xanh: % Dân Chủ/nghiêng về Dân Chủ -- Màu đỏ: % Cộng Hòa/nghiêng về Cộng Hòa

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 17/01 đến 16h ngày 18/01, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.838 ca nhiễm mới, trong đó 75 ca nhập cảnh và 16.763 ca ghi nhận trong nước (tăng 438 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 12.151 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (2.935), Hải Phòng (1.139), Đà Nẵng (943), Trà Vinh (638), Bình Định (582), Thanh Hóa (544), Bình Phước (514), Khánh Hòa (507), Bắc Ninh (491), Bến Tre (470), Quảng Ngãi (462), Hưng Yên (374), Cà Mau (354), Quảng Ninh (354), Tây Ninh (335), Vĩnh Phúc (305), Hải Dương (302), Quảng Nam (287), Hòa Bình (261), Thừa Thiên Huế (257), Nam Định (249), Vĩnh Long (245), Lâm Đồng (240), TP. Hồ Chí Minh (226), Bà Rịa - Vũng Tàu (226), Bắc Giang (223), Nghệ An (186), Đắk Lắk (181), Bình Thuận (180), Phú Thọ (166), Bạc Liêu (165), Tuyên Quang (147), Thái Nguyên (132), Thái Bình (124), Kiên Giang (123), Hà Giang (120), Đắk Nông (117), Hậu Giang (105), Yên Bái (100), Kon Tum (98), Hà Nam (98), Lạng Sơn (96), Quảng Bình (96), Ninh Bình (93), Lào Cai (92), Phú Yên (84), Cần Thơ (77), Đồng Tháp (74), Sơn La (69), Gia Lai (62), Điện Biên (54), Tiền Giang (53), Đồng Nai (49), Quảng Trị (45), An Giang (45), Hà Tĩnh (40), Ninh Thuận (38), Bình Dương (37), Long An (35), Lai Châu (33), Sóc Trăng (33), Bắc Kạn (27), Cao Bằng (26).



Số bệnh nhân tử vong: - Từ 17h30 ngày 17/01 đến 17h30 ngày 18/01 ghi nhận 184 ca tử vong tại: + Tại TP. Hồ Chí Minh (13) trong đó có 2 ca từ các tỉnh chuyển đến: Bình Dương (1), Thừa Thiên Huế (1). + Tại các tỉnh, thành phố khác: Đồng Tháp (30 ca trong 2 ngày), Hà Nội (12), Vĩnh Long (12), Kiên Giang (12), Bến Tre (11), An Giang (10), Hậu Giang (9), Cần Thơ (9), Bình Dương (8 ), Sóc Trăng (7), Tiền Giang (7), Bình Phước (6), Đồng Nai (5), Khánh Hòa (4), Tây Ninh (4), Bình Thuận (4), Bạc Liêu (4), Lâm Đồng (3), Trà Vinh (3), Hải Dương (2), Đà Nẵng (2), Bắc Ninh (2), Ninh Bình (1), Cao Bằng (1), Quảng Trị (1), Quảng Ngãi (1), Cà Mau (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 169 ca.





Chỉ đạo sớm mở cửa trường học trở lại sau Tết. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Thông tin truyền Thông phối kết hợp, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn để học sinh có thể đi học trở lại sớm nhất sau Tết Nhâm Dần. Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các địa phương chọ học sinh từ 12 tuổi trở lên đi học trực tiếp an toàn trở lại sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 sớm nhất có thể, nhất là đối với các địa phương có tỷ lệ cao trong việc tiêm đủ liều vaccine cho đối tượng từ 12 đến 17 tuổi. Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế khẩn trương nghiên cứu, hướng dẫn cụ thể cho các địa phương, các cơ sở giáo dục tổ chức an toàn, phòng chống dịch COVID-19 để cho trẻ em, học sinh từ 5 đến 11 tuổi đi học trực tiếp trở lại.





Địa phương khoá cửa cách ly dân về quê: Chủ tịch Quốc hội đề nghị xem xét. Trước việc mỗi địa phương có biện pháp chống dịch riêng, có địa phương thậm chí khoá cửa cách ly người dân về quê, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các cơ quan của Quốc hội xem xét việc này. Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây là việc cấp bách, đề nghị Chính phủ, Thủ tướng quan tâm để giải quyết. Chiều 18.1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 12.2021 của Quốc hội. Cho ý kiến tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cơ bản đồng tình với báo cáo của Ban Dân nguyện. “Có địa phương quy định không cần biết anh tiêm mấy mũi vaccine nhưng cứ về từ vùng cam, vùng đỏ là cách ly 7 ngày, có nơi 14 ngày, thậm chí có nơi yêu cầu xét nghiệm 3-4 lần. Thậm chí có nơi như Thanh Hoá còn khoá cổng nhà hàng chục hộ dân. Việc tương tự này cũng xảy ra tại Thái Bình, trưởng thôn “tích cực” quá còn khoá 7 ngày gia đình có người cách ly mà không quan tâm họ sinh sống thế nào. Sau đó, gia đình họ phải nhờ hàng xóm đến mua thực phẩm, mua thức ăn” - ông Tùng lấy dẫn chứng.





SG có thêm một phòng khám di chứng hậu COVID-19. Bệnh viện Chợ Rẫy chính thức khai trương Phòng khám 'Di chứng COVID-19' nhằm thăm khám và điều trị chuyên sâu dành cho người bệnh sau mắc COVID-19. Theo các số liệu thống kê, tính đến thời điểm hiện tại, toàn TP.HCM có trên 300.000 người từng nhiễm SARS-CoV-2 khỏi bệnh được xuất viện. Đặc biệt, 2/3 số người nhiễm COVID-19 sau một thời gian dài khỏi bệnh vẫn phải đối mặt với hàng loạt triệu chứng và di chứng kéo dài như mệt mỏi, khó thở, ho kéo dài, giảm sự tập trung, bị huyết khối, xơ phổi… Các bất thường này, theo đánh giá của các chuyên gia, không chỉ liên quan đến hệ hô hấp mà còn ảnh hưởng lên hệ tim mạch, huyết học, thần kinh, tiêu hóa, nội tiết, rối loạn tâm lý, rối loạn giấc ngủ, suy giảm nhận thức...





Công an mời Giám đốc CDC Đắk Lắk làm việc về mua kit test của Công ty Việt Á. Công an tỉnh Đắk Lắk đã mời Giám đốc CDC Đắk Lắk và 3 thuộc cấp lên làm việc về mua sắm hàng vạn kit test của Công ty Việt Á. Chiều 18-1, nguồn tin của Báo Người Lao Động xác nhận Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã mời 4 cán bộ, nhân viên của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đắk Lắk lên làm việc liên quan đến việc mua kit test của Công ty cổ phần công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á). Trước đó, CDC Đắk Lắk đã mua gần 20.000 kit test với giá khoảng 367.000 đồng/bộ và thanh toán 6 tỉ đồng cho Công ty Việt Á. Ngoài ra, CDC Đắk Lắk tiếp tục mua của Công ty Việt Á một số kit test nhưng chưa thanh toán tiền và chưa rõ số lượng.





Thứ trưởng Bộ Công an: Các đối tượng liên quan vụ Việt Á rất nhiều

Tăng niềm tin cho khách du lịch quốc tế khi đến VN.

Mỹ viện trợ 36 triệu USD cho 5.000 doanh nghiệp nhỏ Việt Nam

Điều tra: Súng bắn đinh bắn 9 cây đinh vào sọ bé 3 tuổi.

Kinh tế Mỹ chưa bao giờ đối xử công bằng

Báo Scotland on Sunday loan tin

Vị giáo sĩ Do Thái Giáo Charlie Cytron-Walker

Thế Vận Mùa Đông Bắc Kinh

Liem Bui, 71 tuổi, cư dân Santa Ana

Bác sĩ Clayton Chau, Giám đốc Sở Y Tế Quận Cam

Dân biểu tiểu bang Bee Nguyen

HỎI 1:

ĐÁP 1

HỎI 2

ĐÁP 2

, đang mở rộng vụ án. Các đối tượng liên quan đến vụ đưa, nhận hối lộ tại Công ty Việt Á rất nhiều nên cơ quan điều tra đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án. Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho hay trong tháng 12-2021, lực lượng nghiệp vụ và công an địa phương đã tập trung giải quyết những vấn để nổi cộm như phá chuyên án liên quan đến việc đưa và nhận hối lộ với Công ty Việt Á xảy ra ở một số địa bàn. Đến nay đã khởi tố 19 đối tượng ở Hải Dương, Bình Dương, Bộ Y tế, Bộ Khoa học - công nghệ, với các tội danh đưa và nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. "Các đối tượng liên quan đến vụ án này rất nhiều nên chúng tôi đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án. Làm đến đâu công bố công khai cho công luận đến đó và điều chỉnh các quy định kịp thời liên quan đến mua bán, đấu thầu thiết bị y tế, sinh phẩm chống dịch", ông Hùng nói.Hai tháng sau khi mở cửa lại thị trường du lịch, Việt Nam đã đón gần 8.000 lượt khách quốc tế; bảo vệ du khách an toàn trước dịch bệnh được coi là điều kiện tiên quyết để tăng niềm tin cho du khách. Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã đưa ra các hướng đi, đề xuất, đưa ra nhiều lựa chọn để mở cửa lại thị trường du lịch theo hướng thích ứng an toàn, kiểm soát linh hoạt, hiệu quả. Từ chỗ thận trọng, làm thí điểm, đến nay ta đã có sơ kết thí điểm đón khách quốc tế. Chỉ mới hai tháng, chúng ta đã đón gần 8.000 lượt khách quốc tế đến Việt Nam., theo báo Zing. Ngày 18/1, Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư khởi động dự án tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam (IPS-C). Dự án sẽ được triển khai trong 5 năm với tổng ngân sách 36 triệu USD, với mục tiêu hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho 5.000 doanh nghiệp nhỏ và đang tăng trưởng, bao gồm cả doanh nghiệp do phụ nữ và nhóm yếu thế làm chủ. “Dự án mới này là một nỗ lực quan trọng của USAID để giúp Việt Nam tận dụng tinh thần khởi nghiệp của các doanh nghiệp trong nước nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng động của khu vực tư nhân để có thể cạnh tranh trên toàn cầu và đem lại cơ hội công bằng hơn cho tất cả", bà Ann Marie Yastishock - Giám đốc USAID Việt Nam nhấn mạnh.Bé gái bị 9 vật cứng găm trong sọ não có thể do súng bắn đinh. Báo Thanh Niên kể rằng lãnh đạo địa phương nơi bệnh nhi cư trú nhận định nhiều khả năng 9 vật cứng găm trong sọ nạn nhân do súng bắn đinh bắn vào, vì địa phương là làng nghề gỗ. Tối 18.1, ông Nguyễn Trung Chi, Chủ tịch UBND xã Canh Nậu (H.Thạch Thất, Hà Nội), cho biết sáng cùng ngày, đơn vị này nhận tin báo của một người dân trên địa bàn về việc cháu nội là N.A (3 tuổi, trú tại xã Canh Nậu) có dấu hiệu bị bạo hành, trong sọ có nhiều vật kim loại nghi là đinh. Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, UBND xã Canh Nậu đã báo cáo Công an H.Thạch Thất vào cuộc để làm rõ. Ông Chi cho biết, địa phương là làng nghề gỗ, nhiều khả năng cháu bé đã bị súng bắn đinh bắn vào đầu. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể vẫn đợi kết luận của cơ quan chuyên môn.---cho người Mỹ da đen, hay đúng ra, trước giờ đã bất công với bất kỳ người Mỹ da màu nào, theo lời Bộ Trưởng Ngân Khố Janet Yellen trong một bài diễn văn hôm Thứ Hai 17/1/2022 trong ngày Lễ Martin Luther King Day.Hôm Thứ Hai cũng là sinh nhật thứ 93 của Martin Luther King Jr., người bị ám sát năm 39 tuổi vào năm 1968 trong khi giúp công nhân ngành vệ sinh đình công để đòi lương tốt hơn và môi trường làm việc an toàn hơn tại Memphis, Tennessee.Yellen nói trong bài diễn văn rằng hiện nay bất công kinh tế đối với người da màu vẫn còn nhiều, và nói rằng chính phủ Biden đang tìm cách bảo đảm là sẽ không có định chế kinh tế nào gây trở ngại với người da màu, và bình đẳng đã đưa vào kế hoạch American Rescue Plan của Biden để các cộng đồng da màu được cứu tế vì đại dịch, và Bộ Ngân Khố đang bơm 9 tỷ đôla hai định chế Community Development Financial Institutions và Minority Depository Institutions để giúp người thiểu số.---rằng các quan chức Scotland đang chất vấn về kế hoạch của Trump muốn xây các khu sang trọng chung quanh sân golf nghỉ dưỡng Turnberry Golf Resort của Trump.Báo này dẫn ra 2 viên chức duyệt xét đơn của Trump, và đang khuyến cáo địa phương bác bỏ kế hoạch của Trump. Claire Milne nói rằng công ty Trump Organization không chứng minh được có sự thiếu các đơn vị gia cư trong khu vực, cũng không chứng minh có nhu cầu xây gia cư cho người hồi hưu.Thêm nữa, các công trình xin xây dựng đó cũng không gần các bệnh viện hay trung tâm dịch vụ lớn. Bất kể khuyến cáo của người duyệt xét, Trump Organization vẫn dự định nộp đơn xây dựng lên hội đồng thành phố địa phương.---bị bắt làm con tin hơn 10 giờ đồng hồ trong 1 giáo đường Colleyville kể rằng ông và 2 con tín khác đã có thể xông ra chạy thoát sau khi ông ném một chiếc ghế vào hung thủ Malik Faisal Akram, 44 tuổi. Vừa khi 3 con tin phóng ra cửa giáo đường, toán đặc nhiệm xông vào bắn chết Akram.FBI nói rằng hung thủ Malik Faisal Akram là một công dân Anh, vào bắt con tin là để đòi Mỹ trả tự do cho Tiến sĩ Aafia Siddiqui, một nhà khoa học Pakistan đang thọ án tù 86 năm tại một nhà tù Mỹ ở Fort Worth, Texas. Bà Siddiqui bị kết án năm 2010 vì đã bắn vào chiến binh Mỹ trong khi bị giam tại 1 đồn cảnh sát ở Afghanistan.Hung thủ tự nhận là anh (hay em trai) của Tiến sĩ Aafia Siddiqui, nhưng gia đình của Siddiqui đưa ra bản văn nói không hề có người thân hay anh/em nào với hung thủ, và đã lên án hành vi tấn công giáo đường của hung thủ.---2022 sẽ không bán vé cho công chúng, vì tình hình dịch COVID đang bùng lên ở Bắc Kinh và nhiều thành phố. Một số vé sẽ phân phối cho công chúng theo một cơ chế sẽ định rõ.Trước đây, bạn tổ chức nói rằng khán giả sẽ chỉ hạn chế cho công dân Trung Quốc, sẽ không cho hô hào ủng hộ để hạn chế lâyd ịch, và chỉ cho vỗ tay thôi.---, trong khi đi xe đạp vào lúc 5:39 a.m. Thứ Bảy 15/1/2022 đã bị một xe hơi tông chết rồi bỏ chạy. Cảnh sát tìm thấy Liem Bui chết nơi làn đường chạy về phía nam của đường Euclid Avenue, nơi phía bắc đường Heil Avenue.Cảnh sát đã bắt được người lái xe tông chết rồi bỏ chạy ở Westminster: Amanda Martin, 32 tuổi, cư dân Fountain Valley. Amanda Martin đã bị bắt vì tình nghi say rượu lái xe, đụng chết ngườir ồi bỏ chạy. Cảnh sát yêu cầu có nhân chứng nào xin gọi: 714-593-4481.---, nói rằng Sở đang tìm thuê hàng trăm nhân viên y tế, vì hiện thời Sở đang thiếu tới 20% nhân sự.Tính vào tháng 12/2021, Sở Y Tế Quận Cam trống 589 việc làm cần tuyển dụng, trong tổng số 2,928 nhân sự đã được ngân sách chỉ định cho Sở.Những việc làm Sở Y Tế Quận Cam đang tuyển dụng là nhân viên y tế phụ trách trong các nhà tù quận; chuyên viên y tế về thần kinh và về lạm dụng chất gây nghiện; và y tế côngc ộng, trong đó có 1 y viện, phòng thí nghiệm y khoa, và dịch vụ phòng chống bệnh.BS Clayton Chau giải thích tình hình cần tuyển dụng để đắp vào chỗ trống 20% nhân sự cũa Sở Y Tế vì khởi đầu đại dịch, chưa biết rõ ngân sách, nên quận ngưng tuyển dụng, rồi quận cho tất cả nhân viên quận được về hưu sớm hay tự nguyện rời việc.Thế rồi đại dịch làm nặng gánh cho nhân viên y tế công, kiệts ức, một số trường hợp bị dân chúng quấy nhiễu và bạo hành vì nhiều người dân chống lệnh mang khẩu trang, trong khi nhiều biện pháp ngừa dịch áp dụng.Khi quận gỡ lệnh ngưng tuyển, Sở Y Tế trong năm 2021 tuyển được 70 người để đáp ứng nhu cầu cộng đồng, nhưng vẫn phải cần tuyển dụng thêm. Chau nói có một lý do nữa: một số vào Sở Y Tế Quận Cam làm việc để lấy kinh nghiệm ở lĩnh vực y tế tâm thần, rồi nhảy sang việc khác ở lĩnh vực y tế tư có lương cao hơn. Y Tế quận sẽ nghiên cứu để câp nhật cho có mức lương cạnh tranh.---(Dân Chủ-GA) trả lời phỏng vấn của phóng viên Ayman Mohyeldin trên làn sóng MSNBC, nói về cuộc vận động của chị tranh ghế Bộ Trưởng Hành Chánh Georgia năm 2022.DB Bee Nguyen nói rằng các quan chức Cộng Hòa đã đưa ra nhiều hạn chế bầu cử trước kỳ bầu cử giữa kỳ 2022, đặc biệt làm khó việc xin bầu qua thư. Trong cuộc vận động của chị, đối thủ quan ngại lớn nhất là đương nhiệm Bộ Trưởng Hành Chánh Brad Raffensperger, hiện gây quỹ vận động tăng gấp 4 lần quá khứ.Trong kỳ vận động tranh cử năm 2018, tính tới thời điểm này, Raffensperger đã gây quỹ được $100,000. Tuy nhiên, trong kỳ bầu cử 2022 năm nay, Raffensperger đã gây quỹ được gấp 4 lần con số trước đó. DB/TB Bee Nguyen nói rằng bản thân chị tới giờ đã gây quỹ được $400,000, nghĩa là kể như ngang ngửa đối thủ bên Cộng Hòa.---Thời đại dịch, dân nghèo lại nghèo thêm, tỷ phú giàu thêm?: Đúng thế, theo Oxfam. Trong 2 năm đại dịch, hố ngăn cách giàu nghèo cách biệt thêm, trong khi tỷ phủ rủ nhau hốt bạc, thế giới có thêm 160 triệu người rơi vào mức nghèo, theo nghiên cứu của Oxfam.Tài sản của 2,755 tỷ phú trên thế giới trong thời đại dịch tăng nhanh chưa từng thấy. Trong khi các chính phủ bơm $16 ngàn tỷ đôla vào các nền kinh tế để giữ kinh tế hoạt động, tài sản các tỷ phú nhảy từ mức $8.6 ngàn tỷ đô trước đại dịch lên tới $13.8 ngàn tỷ đô tính vào tháng 3/2021.Chi tiết:---: Phoenix, Seattle có hàng trăm ngàn dân nhất định không chích ngừa?: Đúng thế. Seattle (thuộc tiểu bang Washington) bao gồm 3 quận King, Pierce and Snohomish -- trong đó hơn 90% dân số 18 tuổi trở lên đã chích ít nhất 1 mũi vaccine. Dù vậy, tính vào tháng 12/2021, vẫn còn 216,000 người thành niên chưa chích mũi vaccine nào, và hầu hết nhóm này nói rằng họ sẽ kiên quyết không chích ngừa. Tuy nhiên, như thế chỉ là 7% dân số Seattle chưa chích ngừa.Đứng đầu tỷ lệ dân Hoa Kỳ không chịu chích ngừa là Phoenix: tới 20% dân số chưa chích mũi vaccine nào.Chi tiết: