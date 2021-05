Palestine Bắn Hỏa Tiễn, Do Thái Trả Đũa Bằng Không Kích Làm Ít Nhất Hơn 30 Người Chết, 203 Người Bị Thương

Các cột khói bốc lên từ những tòa nhà trong các cuộc không kích của Do Thái trên khu vực Khan Yunis thuộc phía nam của Gaza hôm Thứ Ba. (nguồn: https://www.cnn.com

Jerusalem, Ashkelon and Gaza – Căng thẳng giữa Do Thái và Palestine đã leo thang thêm nữa hôm Thứ Ba, 11 tháng 5 năm 2021, khi nhiều dân quân Palestine tại Gaza đã bắn hàng trăm hỏa tiễn vào Do Thái, mà đáp trả lại là sự gia tăng các vụ không kích vùng ven biển, trong khi bất ổn lan tràn tới các thành phố và thị trấn bên kia Jerusalem, theo CNN tường thuật hôm Thứ Ba.

Khi cả hai bên đã trao đổi các vụ tấn công vào chiều tối Thứ Ba, Thủ Tướng Do Thái Benjamin Netanyahu đã đọc diễn văn trước quốc dân từ Tel Aviv, nói rằng, “Chúng ta đang ở giữa một chiến dịch quan trọng.”

Bom của Do Thái bắn khắp Gaza đã giết chết ít nhất 32 người, gồm 10 trẻ em, theo các viên chức y tế Palestine cũng là những người nói rằng 203 người đã bị thương. Quân đội Do Thái cho biết họ đã giết hơn 15 dân quân.

Trong khi tại Do Thái, còi báo động không ngừa hôm Thứ Ba tại thị trấn Ashkelon, nơi 2 người bị giết chết bởi hỏa tiễn, theo một phát ngôn vi6n quân sự Do Thái cho biết. Người thứ ba đã chết tại thị trấn Rishon Lezion, phía nam của thủ đô Tel Aviv vào chiều tối Thứ Ba sau một trận tấn công bằng hỏa tiễn, theo truyền thông Do Thái tường thuật trích lời của cơ quan cấp cứu ZAKA.