Tin tặc đánh sập nhiều trang web của chính phủ Ukraine, hù dọa bằng 3 thứ tiếng: Ukrainian, Nga, Ba Lan - Cụ bà từ Mỹ nhập cảnh vào SG nhiễm biến chủng Omicron. Đà Nẵng có thể đạt đỉnh dịch vào những ngày giáp Tết. SG: Tạm ngừng hoạt động 4 bệnh viện dã chiến. Hà Nội dự kiến tất cả học sinh từ lớp 7 - 12 đi học sau Tết. Bình Thuận đã có 9 huyện, thị, thành phố là vùng xanh. Bình Dương đã cơ bản ki

Bộ Trưởng: sẽ thanh trừng dứt điểm làng báo Việt năm nay. Cụ bà từ Mỹ nhập cảnh vào SG nhiễm biến chủng Omicron. Đà Nẵng có thể đạt đỉnh dịch vào những ngày giáp Tết. Xã khóa cổng gia đình có người cách ly tại nhà, huyện chỉ đạo mở khóa vì phản cảm.

- Tin tặc đánh sập nhiều trang web của chính phủ Ukraine, hù dọa bằng 3 thứ tiếng: Ukrainian, Nga, Ba Lan

- Cụ bà từ Mỹ nhập cảnh vào SG nhiễm biến chủng Omicron. Đà Nẵng có thể đạt đỉnh dịch vào những ngày giáp Tết. SG: Tạm ngừng hoạt động 4 bệnh viện dã chiến. Hà Nội dự kiến tất cả học sinh từ lớp 7 - 12 đi học sau Tết. Bình Thuận đã có 9 huyện, thị, thành phố là vùng xanh. Bình Dương đã cơ bản kiểm soát hoàn toàn dịch. Hậu Giang cho phép quán karaoke hoạt động trở lại. Bắc Kạn cho điều trị F0 tại nhà. Xã khóa cổng gia đình có người cách ly tại nhà, huyện chỉ đạo mở khóa vì phản cảm. Thầy thuốc đồng hành: Đợt tình nguyện lịch sử! Vietnam Airlines khai thác trở lại đường bay thường lệ đến Australia. Bộ Trưởng: sẽ thanh trừng dứt điểm làng báo Việt năm nay.

- Công tố lần đầu truy tố về tội lật đổ chính quyền đối với nhóm lãnh đạo dân quân cực hữu Oath Keepers.

- Tư Pháp Michigan yêu cầu Tư Pháp liên bang điều tra các chứng thư giả tại nhiều tiểu bang nói Trump thắng cử

- Ủy Ban Điều Tra Bạo Loạn đòi các mạng xã hội nộp tài liệu về tin giả về bầu cử đã dẫn tới kích động bạo lực

- sau khi 5 báo kiện, Biện lý đòi Bộ Trưởng Tư Pháp Texas nộp các đàm thoại liên hệ tới biểu tình ủng hộ Trump

- Brandon Straka, người tổ chức biểu tình lớn ngày 6/1/2021 cho Trump, có thể miễn án tù vì khai hết với công tố

- Hạ Viện chấp thuận gói dự luật bảo vệ quyền bầu phiếu; nhưng dự kiến dự luật sẽ bị Thượng Viện ngăn cản

- Tòa Tối Cao cấm Biden ép chích ngừa diện rộng, chỉ cho buộc nhân viên y tế liên bang chích ngừa. Giới bác sĩ: dân sẽ chết nhiều hơn. Cả 9 thẩm phán đều đã chích 3 mũi. Biden thất vọng, nói các công ty bây giờ phải tự quyết định.

- bị Biên phòng Úc tạm giam, chờ trục xuất, siêu cầu thủ quần vợt Novak Djokovic kiện, xin ở lại Úc thi đấu

- trận bóng rổ giữa 2 đội trung học New Jersey mất vui vì đội da trắng dùng chữ kỳ thị màu da mắng đối thủ

- UCLA sắp tìm ra thuốc chữa trị HIV, thí nghiệm đã xóa sổ HIV trong 40% những con chuột bị nhiễm HIV

- DB Marjorie Taylor Greene (Cộng Hòa) bàn chuyện chích ngừa: các nhà khoa học đã "sai ngay từ ban đầu..."

- California: mẹ giết 3 con nhỏ -- tuổi 8, 5 và 3 -- rồi tìm cách tự sát, nhưng mẹ chỉ thương tích, bị truy tố ra tòa

- Florida: Cộng Hòa ra dự luật buộc giáo viên mang máy vi âm khi dạy trong lớp để phụ huynh theo dõi

- Báo OC Register: Westminster thủng ngân sách, nghị viên (4/5 dân cử là gốc Việt) cứ tranh cãi chuyện riêng

- HỎI 1: Nếu bạn không chích ngừa, gấp 17 lần rủi ro bạn sẽ nhập viện, gấp 20 lần rủi ro bạn sẽ chết? ĐÁP 1: Thống kê nói thế, Jen Psaki lặp lại.

- HỒ SƠ: "Biển Đông: Mỹ cập nhật bản “cáo trạng” về yêu sách chủ quyền của Trung Quốc" Trọng Nghĩa, RFI.

QUẬN CAM (VB-14/1/2022) --- Chúng ta thường nghe thấy rằng các chế độ cộng sản giám sát mọi người dân 24 giờ/ngày. Sẽ có 1 tiểu bang Mỹ làm gần như thế, giám sát tới tận lớp học trẻ em, chỉ vì sợ thế hệ tương lai của Mỹ sẽ rủ nhau cấp tiến.

Các dân cử Cộng Hòa tại Florida đang suy tính thông qua 1 dự luật buộc các thầy cô giáo phải mang máy vi âm khi dạy trong lớp học, để phụ huynh theo dõi các bài học họ dạy học sinh. Dự luật trình lên bởi Dân Biểu tiểu bang Bob Rommel, người nói rằng thầy cô giáo cần bị giám sát thường trực, vì trường lớp "không phải chỗ tư riêng của họ. Đó cũng là không gian của con em chúng ta."

Anna Fusco, Chủ tịch công đoàn giáo viên Broward Teachers Union, nói với CBS rằng bà lo sợ sẽ không còn ai muốn vào nghề giáo nữa, nếu phụ huynh có thể giám sát họ mọi thời gian và chỉ trích các bài học họ giảng. Bà gọi giám sát như thế là trò của "Big Brother" -- một chữ từ tiểu thuyết của George Orwell để chỉ nhà nước độc tài theo dõi người dân 24 giờ/ngày.

--- Báo Arizona Republic đã nói chuyện với nhiều viên chức Cộng Hòa đã ký vào 1 chứng thư giả mạo ghi rằng Trump đã thắng cử trong bầu cử 2020 bất kể kết quả là Biden nhiều phiếu hơn, nhưng các quan chức Cộng Hòa từ chối nói rằng ai đã chỉ duy và dàn dựng đưa ra danh sách đại cử tri giả mạo để gửi về Văn Khố Quốc Gia.

Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn đang điều tra về các chứng thư giả mạo do Cộng Hòa viết bịa đặt rằng 7 tiểu bang chiến trường đã bầu cho Trump, bất kể phiếu Biden vượt hơn, vì mạng lưới dàn dựng đó là âm mưu rộng lớn để lật ngược cuộc bầu cử công bằng và hợp pháp.

Báo này ghi rằng chứng thư giả mạo về Arizona ký bởi Kelli Ward (Chủ tịch Đảng Cộng Hòa Arizona) và cựu Dân biểu tiểu bang Anthony Kern, người đếm phiếu tại cuộc kiểm toán Arizona.

Hôm Thứ Năm 13/1/2022, Bộ Trưởng Tư Pháp Michigan là bà Dana Nessel đêm Thứ Năm 13/1/2022 nói với xướng ngôn viên MSNBC là Rachel Maddow rằng văn phòng của bà đã đưa hồ sơ điều tra lên Bộ Tư Pháp Liên Bang để tìm xem ai đã dàn dựng một loạt chứng thư giả tại nhiều tiểu bang để xác nhận sai trái rằng Trump đã thắng cử.

--- José Garza, Biện lý quận Travis County, nói hôm Thứ Năm 13/1/2022 rằng ông sẽ lôi Bộ Trưởng Tư Pháp Texas là Ken Paxton ra tòa vì Paxton phạm luật khi từ chối phổ biến các bản ghi chép đàm thoại về chuyến đi của Paxton tới buổi tụ họp đông người ủng hộ Trump và buổi này trở thành bạo loạn.

Garza cho Paxton 4 ngày để nộp tài liệu vì Biện Lý kết luận Paxton đã vi phạm luật Chapter 552 của Bộ Luật Công Quyền Texas. Lý do buộc Paxton phổ biến các ghi chép đàm thoại, vì 5 báo tại Texas -- Austin American-Statesman, Dallas Morning News, Fort Worth Star-Telegram, Houston Chronicle, và San Antonio Express-News— đã nộp đơn yêu cầu Paxton phổ biến tài liệu các cuộc đàm thoại.

Bộ Trưởng Tư Pháp Texas là Paxton dự kiến phải tái tranh cử năm 2022, đang bị điều tra về nhiều tội, kể cả tội nhận hối lộ, và tội ngoại tình.

--- Chính quyền Úc quyết định hủy bỏ chiếu khán nhập cảnh (visa) của siêu cầu thủ quần vợt Novak Djokovic, người đang giữ vị trí tay vợt số 1 thế giới, vì lý do, theo Bộ Trưởng Di Trú Úc Alex Hawke là vì "lợi ích công cộng." Novak Djokovic không hề chích ngừa chống Covid, và bản khai khi nhập cảnh cũng sai sự thật, mà cầu thủ này nói sai không vì cố ý mà vì sơ sót.

Djokovic tới Úc là để dự giải thí đấu quần vợt vô địch thế giới Australian Open, như thế sẽ bị giới chức Úc bắt tạm giam vào Thứ Bảy 15/1/2022 trước khi Tòa liên bang Úc châu xét hồ sơ kháng án mà luật sư của cầu thủ này vừa nộp.

Theo lịch trình sau đơn kháng án, siêu cầu thủ này sẽ được phỏng vấn bởi Biên Phòng Úc vào lúc 8 giờ sáng Thứ Bảy 15/1/2022 giờ địa phương. Từ lúc đó, Djokovic sẽ chính thức bị bắt tạm giam bởi 2 viên chức biên phòng, đi kèm là luật sư riêng, trong khi chờ hồ sơ lên Tòa liên bang.

--- Tin tặc đánh sập nhiều trang web của chính phủ Ukraine hôm Thứ Sáu 14/1/2021. Trên trang web Bộ Ngoại Giao Ukraine có dòng chữ hù dọa "Tụi bay phải biết sợ, chờ đợi điều tệ hại nhất" viết bằng 3 thứ tiếng: tiếng Ukrainian, tiếng Nga, tiếng Ba Lan.

Dòng chữ ghi: "Ukraine, tất cả dữ kiện cá nhân của tụi bay đã bị phóng lên Internet. Tất cả dữ kiện trong máy tụi bay sẽ bị xóa đi. Tất cả thông tin về tụi bay sẽ lộ ra côngc húng."

Chính phủ Ukraine nói các thông tin cá nhân chưa bị lộ ra, mặc dù nhiều trang web đã bị đóng, trong đó có 1 trang chứa dữ kiện về thông hành điện tử và chứng thứ chích ngừa của công dân Ukraine. Chính phủ Ukraine nói đang tìm cách sửa chữa các trang web.

Nhiều người nghi ngờ tin tặc có liên hệ tới chính phủ Nga, nhưng không có chứng cớ nào đưa ra. Hiện nay Nga vẫn còn 100,000 đóng sát biên giới Ukraine và các cuộc nói chuyện giữa Nga, Mỹ, NATO tuần này không dẫn tới đâu.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 13/01 đến 16h ngày 14/01, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.040 ca nhiễm mới, trong đó 14 ca nhập cảnh và 16.026 ca ghi nhận trong nước (giảm 674 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 11.914 ca trong cộng đồng).

.

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (3.029), Đà Nẵng (765), Bình Định (711), Khánh Hòa (680), Bình Phước (643), Bến Tre (555), Cà Mau (526), Hải Phòng (507), Tây Ninh (432), Hưng Yên (414), TP. Hồ Chí Minh (402), Quảng Ngãi (397), Vĩnh Long (375), Bắc Ninh (319), Thừa Thiên Huế (310), Thanh Hóa (290), Trà Vinh (283), Quảng Ninh (265), Quảng Nam (262), Vĩnh Phúc (247), Hải Dương (227), Bắc Giang (221), Thái Nguyên (216), Hòa Bình (199), Nghệ An (194), Bà Rịa - Vũng Tàu (185), Nam Định (181), Đắk Lắk (176), Phú Yên (169), Bạc Liêu (157), Hà Giang (149), Đắk Nông (146), Cần Thơ (139), Đồng Tháp (135), Thái Bình (125), Hậu Giang (119), Kiên Giang (118), Bình Dương (113), Tuyên Quang (113), Gia Lai (107), Bình Thuận (103), Quảng Trị (98), Đồng Nai (92), Phú Thọ (91), Quảng Bình (88), Hà Nam (87), An Giang (81), Lào Cai (80), Lạng Sơn (79), Điện Biên (75), Sóc Trăng (74), Sơn La (73), Yên Bái (72), Ninh Bình (68), Lai Châu (52), Kon Tum (45), Hà Tĩnh (38), Ninh Thuận (38), Long An (33), Tiền Giang (27), Cao Bằng (21), Bắc Kạn (10).

.

Số bệnh nhân tử vong: - Từ 17h30 ngày 13/01 đến 17h30 ngày 14/01 ghi nhận 171 ca tử vong tại: + Tại TP. Hồ Chí Minh (15) trong đó có 2 ca từ Tây Ninh chuyển đến. + Tại các tỉnh, thành phố khác: An Giang (20 ca trong 02 ngày), Đồng Tháp (14), Tiền Giang (12), Sóc Trăng (11), Vĩnh Long (11), Cần Thơ (11), Bình Dương (9), Đồng Nai (8 ), Kiên Giang (8 ), Bà Rịa - Vũng Tàu (7), Tây Ninh (6), Bình Thuận (5), Long An (5), Bến Tre (5), Hậu Giang (4), Gia Lai (3), Cà Mau (3), Bình Định (3), Hải Phòng (2), Hậu Giang (2), Khánh Hòa (2), Nam Định (1), Đắk Lắk (1), Đắk Nông (1), Lâm Đồng (1), Bạc Liêu (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 209 ca.





SG: Tạm ngừng hoạt động 4 bệnh viện dã chiến. Dịch COVID-19 tại TPHCM đang được kiểm soát tốt, Sở Y tế quyết định tạm ngừng hoạt động 4 bệnh viện dã chiến trong dịp Tết Nguyên Đán. Tuy nhiên, ngành y tế sẽ tăng cường nhân lực ngăn chặn và điều trị cho người nhiễm biến chủng Omicron. Tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố bước đầu được kiểm soát, số ca mắc mới và số ca tử vong tiếp tục giảm. Hiện tại, số lượng người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện dã chiến thành phố chiếm khoảng 10% đến 30% công suất giường bệnh.

Cụ bà từ Mỹ nhập cảnh vào SG nhiễm biến chủng Omicron. Cụ bà 82 tuổi nhập viện trong tình trạng mệt nhiều, tiếp xúc chậm, phù hai chân dưới. Kết quả giải mã trình tự gen xác định bệnh nhân nhiễm biến chủng Omicron. Bệnh nhân là cụ bà 82 tuổi, nhập cảnh từ Mỹ vào Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất ngày 10/1. ây là trường hợp nhiễm biến chủng Omicron thứ 13 được phát hiện tại TPHCM và là ca thứ 51 Việt Nam. 12 trường hợp tại TPHCM đều đã khỏi bệnh và xuất viện, trong đó chỉ hai ca sổ mũi nhẹ, ho ít đờm, còn lại không có triệu chứng. Bà cụ này là trường hợp nhiễm Omicron có triệu chứng nặng nhất hiện nay do nhiều bệnh nền. Sau nhiều ngày được chăm sóc, điều trị tốt, sức khỏe bệnh nhân đang dần cải thiện.





Đà Nẵng có thể đạt đỉnh dịch vào những ngày giáp Tết Nguyên đán. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng lưu ý các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến cáo người dân không tập trung đông người, xử phạt các trường hợp vi phạm quy định phòng dịch. Chiều 14/1, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch thành phố Đà Nẵng họp bàn các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố. Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đánh giá, số ca mắc COVID-19 tăng cao trong cộng đồng, hiện nay Đà Nẵng vẫn chưa đạt đỉnh dịch và có thể đến những ngày giáp Tết mới đạt đỉnh. Theo ông Quảng, người dân vẫn còn chủ quan, cho rằng tình hình đã bình thường. Do đó, các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền về nguy cơ lây nhiễm, khuyến cáo người dân không tập trung đông người, xử phạt các trường hợp không thực hiện đúng quy định 5K của Bộ Y tế.





Bình Dương đã cơ bản kiểm soát hoàn toàn dịch. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết Bình Dương đã giải quyết tốt mọi vấn đề, nhằm kiểm soát dịch COVID-19, đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường. Ngày 14/1, tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế, an sinh xã hội năm 2021 và công tác phòng, chống dịch COVID-19, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương Nguyễn Lộc Hà cho biết đến nay tỉnh đã cơ bản kiểm soát hoàn toàn dịch bệnh. Hiện toàn tỉnh có 5 huyện, thị vùng xanh, 4 huyện, thị vùng vàng. Số ca bệnh đã giảm rất nhanh trong thời gian gần đây sau khi tỉnh đẩy mạnh tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19.

Bình Thuận đã có 9 huyện, thị, thành phố là vùng xanh. ​Tỉnh Bình Thuận ở cấp độ 1 (vùng xanh). Thành phố Phan Thiết và các huyện Hàm Tân, Hàm Thuận Nam, Bắc Bình, Tuy Phong, Hàm Thuận Bắc, Đức Linh, thị xã La Gi và huyện đảo Phú Quý ở cấp độ 1. Ngày 14/1, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bình Thuận công bố cấp độ dịch của tỉnh. Tỉnh Bình Thuận ở cấp độ 1 (vùng xanh). Thành phố Phan Thiết và các huyện Hàm Tân, Hàm Thuận Nam, Bắc Bình, Tuy Phong, Hàm Thuận Bắc, Đức Linh, thị xã La Gi và huyện đảo Phú Quý được đánh giá dịch cấp độ 1. Còn lại huyện Tánh Linh được đánh giá cấp độ 2 (vùng vàng). Ở cấp xã, phường, tỉnh Bình Thuận không còn đơn vị nào ở cấp độ 4 (vùng đỏ). Có 2 xã Lạc Tánh và Đức Thuận, huyện Tánh Linh thuộc cấp độ 3 (vùng cam); 23 xã, phường cấp độ 2 (vùng vàng); 99 xã, phường thuộc cấp độ 1 (vùng xanh).





Hà Nội dự kiến tất cả học sinh từ lớp 7 - 12 đi học sau Tết Nguyên đán. Căn cứ vào việc tiêm phủ vaccine cho học sinh từ 12 - 17 tuổi và diễn biến dịch COVID-19 tại địa phương, Hà Nội dự kiến cho 100% học sinh từ lớp 7 - 12 trở lại trường học sau Tết Nguyên đán.

Hậu Giang cho phép quán karaoke hoạt động trở lại. Chiều 14/1, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh ký công văn số 58/UBND-NCTH về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Theo đó, từ 15 giờ, ngày 14/1, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống, karaoke, spa, massage… được hoạt động không quá 50% công suất. Cụ thể, đối với hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống, karaoke, internet, khu vui chơi, giải trí, trò chơi điện tử, các cơ sở làm tóc, spa, massage, làm đẹp… được phục vụ khách tại chỗ (trừ địa bàn có dịch cấp 4 phải dừng hoạt động) nhưng cam kết số lượng khách không quá 50% công suất, đồng thời thực hiện giãn cách tối thiểu 2m giữa các bàn ăn, uống.





Bắc Kạn cho điều trị F0 tại nhà. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn vừa ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND cho phép các đơn vị, địa phương chủ động thực hiện cách ly, điều trị F0 tại nhà nếu số lượng bệnh nhân vượt quá khả năng cơ sở, vật chất các cơ sở thu dung điều trị. Điều kiện đối với các trường hợp F0 được phép cách ly, điều trị tại nhà là không có triệu chứng hoặc có triệu chứng lâm sàng ở mức độ nhẹ, không có các dấu hiệu của viêm phổi hoặc thiếu oxy, nhịp thở nhỏ hơn hoặc bằng 20 lần/phút, mức độ bão hòa của oxy trong máu ngoại biên đạt từ 96% trở lên. Người bệnh đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 sau 14 ngày hoặc là trẻ em trên 1 tuổi, người lớn dưới 50 tuổi, không có bệnh nền hoặc không đang mang thai.





Xã khóa cổng gia đình có người cách ly tại nhà, huyện chỉ đạo mở khóa vì phản cảm. Những ngày qua, tại xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) có tình trạng gia đình có người đi làm ăn xa về quê đón Tết đang theo dõi sức khỏe, cách ly y tế tại nhà bị cán bộ thôn khóa cổng. Lãnh đạo huyện này đã chỉ đạo mở khóa. Chiều 14-1, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Thế Anh - chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa - khẳng định quan điểm của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện không chỉ đạo địa phương nào khóa cổng của gia đình có người đi làm ăn xa về cách ly y tế tại nhà.

Thầy thuốc đồng hành: Đợt tình nguyện lịch sử! Tháng 7 năm 2021, khi dịch bùng phát mạnh mẽ tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, hơn 300 nghìn y bác sĩ lên đường hướng về miền Nam hỗ trợ tham gia chống dịch nhưng tình trạng quá tải tại các cơ sở y tế vẫn rất lớn. Y tế Việt Nam đứng trước thách thức chưa từng có. Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam đã lên ý tưởng thành lập mạng lưới thầy thuốc từ xa để hỗ trợ các F0 điều trị tại nhà trên cơ sở huy động các bác sĩ đang tạm thời không công tác (vì thời điểm đó cả nước đang thực hiện giãn cách xã hội) tình nguyện tham gia hỗ trợ người bệnh. Sau khi lên kế hoạch cùng với sự hỗ trợ của các công ty công nghệ, ngày 26/7/2021 mạng lưới "Thầy thuốc đồng hành" được đưa vào hoạt động. Ngay tuần đầu tiên, mạng lưới đã huy động được hơn 2000 y bác sĩ và sau một tháng đã có 10.400 y bác sĩ đăng ký tình nguyện tham gia mạng lưới. Đây là một con số cực kỳ tuyệt vời. Công việc hàng ngày của các thầy thuốc là nhận cuộc gọi từ các F0 và F1 nghi vấn qua tổng đài 1022. Bên cạnh đó, họ còn chủ động gọi điện thăm hỏi, hướng dẫn chăm sóc sức khoẻ người bệnh (hướng dẫn các bài tập thở, cách dùng thuốc, chế độ dinh dưỡng để nâng cao sức khỏe…); đánh giá tình trạng bệnh nhân; sàng lọc phân nhóm các bệnh nhân thành nhóm nguy cơ theo 5 mức độ, từ đó đưa ra khuyến cáo theo theo từng mức độ như tiếp tục theo dõi tại nhà, nhập viện hay chuyển cấp cứu. Kết nối với Sở Y Tế, 115 cùng các bệnh viện dã chiến, khu thu dung khu cách ly để chuyển các bệnh nhân nặng tới cấp cứu…. Khi kết thúc giai đoạn 1, mạng lưới thầy thuốc đồng hành đã hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương quản lý hơn 42% số lượng người bệnh COVID-19. Sau gần 6 tháng đi vào hoạt động, mạng lưới đã có mặt tại 5 tỉnh thành trong cả nước gồm TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Cần Thơ và Cà Mau; thực hiện hơn 3,5 triệu phút gọi với gần 390 nghìn bệnh nhân COVID được hỗ trợ. Hiện tại mỗi ngày mạng lưới tiếp nhận gần 4000 cuộc gọi từ bệnh nhân F0, phần lớn ở Hà Nội.





Vietnam Airlines khai thác trở lại đường bay thường lệ đến Australia. Vietnam Airlines chính thức khai thác trở lại đường bay thường lệ đến Australia từ ngày 15/1/2022. Đây là thị trường quốc tế thứ 8 được hãng khôi phục hoạt động chở khách thường lệ sau 7 quốc gia và vùng lãnh thổ là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Campuchia và Đài Loan (Trung Quốc). Cụ thể, các đường bay đến Australia được Vietnam Airlines khôi phục bao gồm giữa Hà Nội và Sydney; giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Sydney, Melbourne. Trong đó, đường bay giữa Hà Nội và Sydney được khai thác với tần suất 1 chuyến/tuần. Chặng bay từ Hà Nội khởi hành vào thứ Bảy và chặng bay từ Sydney khởi hành vào thứ Hai. Hai đường bay còn lại giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Sydney, Melbourne được khai thác với tần suất 2 chuyến/tuần.





Bộ Trưởng: sẽ thanh trừng dứt điểm làng báo Việt năm nay.

Tòa Tối Cao đã bác bỏ

Một trận bóng rổ giữa hai đội t

Ủy Ban Điều Tra Bạo Loạn

Brandon Straka, người tổ chức cuộc biểu tình lớn

Các nhà nghiên cứu tại đại học UCLA

Bản tin của thông tấn TTXVN/Vietnam+ hôm 14/1/2022 có nhan đề "Giải quyết dứt điểm các hạn chế để báo chí phát triển mạnh mẽ" đã ghi lời Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, 2022 sẽ là năm Bộ Thông tin và Truyền thông phải giải quyết dứt điểm các tồn tại kéo dài của báo chí, truyền thông thuộc phạm vi quản lý nhà nước. Bản tin trích như sau:"Là một trong những "binh chủng" của Đảng, Nhà nước, thông tin tuyên truyền về các trận tuyến chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng... nhưng hoạt động báo chí vẫn còn những hạn chế, cần được khắc phục để có thể phát triển mạnh mẽ trong năm 2022 và các năm tiếp theo. Hướng đến giải quyết dứt điểm các tồn tại, hạn chế. Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, năm 2021, hoạt động báo chí vẫn còn những hạn chế, cần được khắc phục. Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Trung ương, thời gian qua, thông tin trên báo chí chưa toàn diện, chưa phản ánh đầy đủ hoạt động đa dạng của xã hội.Một số trường hợp, thông tin trên báo chí còn chậm, chưa kịp thời định hướng dư luận xã hội, nhất là các vụ việc phức tạp, nhạy cảm. Tính thuyết phục, xây dựng, phản biện, sức chiến đấu của một số chương trình, tin bài chính luận chưa cao, còn khô cứng, thiếu tính sáng tạo, phong phú, hấp dẫn...Kết quả công tác rà soát, đánh giá bằng công nghệ cho thấy số lượng các cơ quan báo chí hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích vẫn còn nhiều, chủ yếu là tạp chí. Kết quả thanh tra, kiểm tra 13 cơ quan tạp chí cho thấy hầu hết đều không thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép hoạt động báo chí.Tình trạng "báo hóa" tạp chí điện tử bước đầu được khắc phục song vẫn còn gây dư luận xấu trong xã hội; thông tin nặng về phản ánh mặt trái, tiêu cực của xã hội, tin, bài giật tít phản cảm chưa có nhiều chuyển biến. Vẫn còn tình trạng gỡ, sửa tin bài, cá biệt một số trường hợp việc sửa tin, bài có dấu hiệu tiêu cực." (hết trích)Nhiều người lo sợ sau đợt thanh trừng này, báo chí sẽ giảm bớt các tin nhạy cảm như Việt Á, lũng đoạn giá bất động sản...---lệnh cưỡng bách chính ngừa của chính phủ Biden đối với các công ty lớn. Tỷ số phiếu 6-3 của tòa này nói rằng lệnh cưỡng bách chích ngừa chi phối rộng lớn quá, ảnh hưởng tới 80 triệu người, và chính phủ Biden không có quyền cưỡng ép chích ngừa diện rộng.Cộng Hòa tưng bừng, xem như chiến thắng của các Thẩm Phán bảo thủ do Trump cấy vào đã làm cho Biden dễ dàng thất bại thêm trong cuộc chiến chống COVID-19. Điều ghi nhận rằng tất cả các thẩm phán Tòa Tối Cao đều đã chích vaccine mũi tăng cường (mũi thứ 3).Tuy nhiên, Tòa Tối Cao cho phép cưỡng bách chích ngừa đối với các nhân viên y tế tại các cơ sở y tế lãnh tiền tài trợ của liên bang. Báo Washington Post ghi lời một bác sĩ phòng cấp cứu ở Boston phóng trên Twitter rằng, "Tòa Tối Cao phán lệnh như thế sẽ làm chết nhiều người."Chính phủ nói rằng bây giờ các công ty lớn có quyền tự đưa ra quyết định ép chích ngừa chống COVID-19 hay không, nhưng cảnh giác rằng nếu công ty đưa ra lệnh ép nhân viên chích ngừa vẫn có thể tùy tiểu bang, có thể có tiểu bang cấm. Công ty Target nói với AP rằng công ty sẽ nghiên cứu trước khi quyết định.Tổng Thống Biden bày tỏ thất vọng sau khi Tòa Tối Cao dẹp bỏ lệnh liên bang buộc nhân viên các hãng lớn chích ngừa. Biden đưa ra bản văn nói lệnh ép chích ngừa là để cứu mạng người, dựa vào khoa học và luật pháp. Biden nói các hãng lớn bây giờ tự do có quyết định riêng. Nhưng Biden ca ngợi Tòa Tối Cao chấp nhận lệnh Biden ép chích ngừa đối với nhân viên bệnh viện do liên bang tài trợ.---rong bậc trung học cơ sở tại New Jersey trở nên mất vui hôm Thứ Tư 12/1/2022, khi một đội dùng ngôn ngữ kỳ thị màu da mắng đội đối thủ. Một luật sư của Hội đồng Học khu Lakewood nói 1 cầu thủ bị gọi là “Black b--ch” (đồ gái mọi đen), 1 cầu thủ khác bị gọi là "đồ vô gia cư" nhiều lần, chỉ vì cô bé cầu thủ này không mang giày bóng rổ.Tổng giám đốc Học khu Barnegat, nơi trận bóng rổ tổ chức, nói thái độ kỳ thị không thể dung dưỡng, và học khu sẽ điều tra chuyện này.Học khu Lakewood có 97% học sinh là da màu, và 100% các em trong diện nghèo để được miễn phí bữa ăn trưa. Học khu này từng bị kỳ thị trước đó. Báo NJ.com ghi lời các giáo viên thể thao rằng các đối thủ da trắng của các vận động viên Lakewood trong năm 2019 từng mắng đối thủ bằng các chữ kỳ thị.---6/1/2022 hôm Thứ Năm 13/1/2022 đưa ra yêu cầu buộc các công ty mạng xã hội phải nộp tài liệu liên hệ tới các tin giả đưa ra nhằm lật ngược kết quả bầu cử 2020.Ủy Ban đã gửi trát đòi tới các công ty mẹ của Twitter, Reddit, Google, Facebook... nói rằng cần điều tra việc loan truyền tin giả và kích động bạo lực đã dẫn tới ngày bạo loạn 6/1/2021, và để xem tương lai các công ty có thể ngăn chận tới đâu các nỗ lực cực đoan và bạo lực.---ngày 6/1/2021 tại thủ đô có tên là "Stop the Steal", đã chấp nhận hợp tác với các công tố liên bang để được ân xá, và có thể thoát án tù.Trong bản văn về đề nghị kêu án đưa lên hôm Thứ Năm 13/1/2022, các công tố đề nghị kêu án 4 tháng tại gia đối với Straka, người từ tháng 10/2021 đã thú tội gây hỗn loạn trước tòa nhà Quốc Hội. Để giảm án, Straka đã chia sẻ các truyền thông riêng trên mạng của y tới các công tố.Trong bản văn đề nghị kêu án, các công tố nói Straka cũng đã trình diện công tố lần nữa vào hôm 5/1/2022 để trả lời các câu hỏi cần thiết. Tuy nhiên, y cũng đang kiếm tiền bằng các cách tuyên truyền cho Trump, như bán các áo T-shirts có dòng chữ chửi mắng Biden như câu ám hiệu "Let's Go Brandon" (tiếng lóng chửi tục nhắm vào Biden).Bên cạnh 4 tháng tự giam tại gia, công tố cũng đề nghị 3 năm giám sát và tối thiểu 60 giờ làm việc cộng đồng cho Straka. Chánh án sẽ tuyên án vào ngày 20/1/2022, vừa tròn một năm Biden đăng quang.---đang tới gần chỗ tìm ra thuốc chữa trị HIV, một bệnh chứng tấn công hệ thống miễn nhiễm trong cơ thể người. Trong nghiên cứu mới đây, các nhà khoa học đã xóa sổ HIV trong 40% những con chuột nhiễm HIV.Kết quả nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature Communications tuần này. Jocelyn Kim, Trưởng nhóm nghiên cứu này ở UCLA, viết trong bài rằng liệu pháp mới của nghiên cứu này cho thấy có thể sẽ chữa trị được HIV trong tương lai.

Hiện thời toàn cầu có 38 triệu người đang sống với HIV, và ước tính có 36 triệu người đã chết vì các bệnh liên hệ tới HIV kể từ 1980s. HIV với thời gian sẽ trở thàng hội chứng "immunodeficiency syndrome" còn gọi là AIDS, nhiều phần là kiệt sức tới chết.

--- Chuyện bi thảm tại California. Ba trẻ em -- tuổi 8, 5 và 3 -- được cảnh sát tìm thấy nằm chết trong 1 căn chung cư ở quận Merced County hôm Thứ Tư 12/1/2022. Mẹ của ba em này là Patricia Ortiz đang nằm với các thương tích tự gây ra.

Bà Ortiz, 31 tuổi, được đưa tới bệnh viện, xuất viện hôm Thứ Năm và đưa vào tù, sẽ bị truy tố về tội giết 3 con trước khi tìm cách tự sát. Ba em bé bị mẹ giết tên là Anna Ortiz Lara, 8 tuổi, Matteo Ortiz Lara, 5 tuổi, và Alexa Ortiz Lara, 3 tuổi. Cảnh sát từ chối nói thêm chi tiết, chỉ nói là đang điều tra.

--- Dân Biểu Marjorie Taylor Greene (Cộng Hòa-GA) hôm Thứ Năm 13/1/2022 nói rằng các nhà khoa học đã "sai ngay từ khởi đầu của thời gian." Trong cuộc phỏng vấn trên đài Real America's Voice, bình luận viên Steve Bannon hỏi DB Greene về chuyện Bác sĩ Peter Hotez từ đại học y khoa Baylor College of Medicine chỉ trích bà và các nhóm bảo thủ chuyện họ chống lại vaccine ngừa Covid-19.

Bannon hỏi DB Greene có phải bà chịu trách nhiệm hơn "200,000 người chết" mà lẽ ra thoát chết nếu họ chịu chích ngừa. DB Greene trả lời: "Chịu trách nhiệm những cái chết đó là những người đã tạo ra Covid-19."

Tiếp theo, DB Greene chỉ trích BC Hotez: "Ông ta nghĩ ông ta là thẩm quyền của sự thật. Tình hình là, các khoa học gia trước giờ cứ sai hoài, sai tới, sai lui, kể từ khi có thời gian. Do vậy, ổng là khoa học gia, không có nghĩa là ông ta đúng. Thấy chưa, dân chúng cứ bị lây dịch hoài, tôi chưa bị lây dịch. Những người không chích ngừa không lây Covid cho ai, và chúng tôi không bệnh." DB Greene từng nhiều lần nói rằng bà nhất quyết không chịu chích ngừa.

--- Hạ Viện hôm Thứ Năm 13/1/2022 bỏ phiếu chấp thuận 1 gói dự luật bảo vệ quyền bầu phiếu với tỷ phiếu 220-203. Dự luật này sẽ giúp thủ tục bầu cử dễ hơn khắp Hoa Kỳ, cho ghi danh cử tri và bầu cử cùng ngày, cho biến Ngày Bầu Cử là ngày lễ toàn quốc (trước giờ, Ngay Bầu Cử là thứ ba đầu tháng 11, dân Mỹ còn phải đi làm), định tiêu chuẩn số ngày bầus ớm tối thiểu, và cho bầu qua thư với bất kỳ lý do nào.

Tuy nhiên, dự luật này khó qua được Thượng Viện, vì thủ tục cần 60 phiếu để vượt qua tor73 ngại filibuster, một kỹ thuật Cộng Hòa sẽ dùng để câu giờ và dìm các cuộc thảo luận. Có 2 Thượng nghị sĩ Dân Chủ -- Kyrsten Sinema, Dân Chủ-Ariz., và Joe Manchin, Dân Chủ-W.Va. -- nói rằng họ không muốn sửa luật filibuster, và do vậy, khó mà qua được Thượng Viện.

--- Công tố hôm Thứ Năm 13/1/2021 đã lần đầu tiên truy tố về tội lật đổ chính quyền đối với một số nghi can tham dự bạo loạn 6/1/2021. Cảnh sát đã truy tố và bắt Stewart Rhodes, 56 tuổi, người sáng lập ra nhóm dân quân cực hữu Oath Keepers.

Hồ sơ ghi rằng Rhodes âm mưu cùng nhiều người để lật ngược kết quả bầu cử 2020 và để kiểm soát tòa nhà Quốc Hội. Rhodes là người cao cấp nhất trong các nhóm cực hữu bị bắt trước giờ. Rhodes có mặt ở khuôn viên Capitol ngày 6/1/2021 nhưng nói là y chưa vào tòa nhà.

Rhodes là cựu lính nhảy dù, sau đó học lấy bằng luật ở đại học Yale, hôm Thứ Năm 13/1/2021 bị truy tố cùng khoảng một tá đồng sự. Cáo buộc ghi rằng, vào Ngày Bầu Cử, y thúc giục các hội viên Oath Keeper hãy "dự trử đạn" và sẵn sàng "tác chiến toàn diện trên đường phố."

Trong buổi họp trực tuyến sau Ngày Bầu Cử, y nói, "Các bạn có thể gọi đó là nổi loạn, hay gọi là chiến tranh, hay là chiến đấu."

Y nói với Alex Jones vài ngày sau bầu cử là y bố trí người gần thủ đô để sẽ hành động theo lệnh Tổng Thống Trump. Hai ngàn trước ngào bạo loạn 6/1/2021, y đăng bài thúc giục "tất cả những người yêu nước" hãy "đứng cao lên ủng hộ cuộc chiến của TT Trump nhằm đánh bại kẻ thù trong và ngoài nước đang âm mưu đảo chánh."

--- Báo OC Register trong bài xã luận của ban biên tập hôm 12/1/2022 than phiền rằng các buổi họp nghị viên thành phố Westminster, nơi có Thị Trưởng gốc Việt và 3 nghị viên là người gốc Việt trong tổng số 4 nghị viên, cứ diễn ra như một show truyền hình tranh cãi, trong khi thành phố 91,000 dân này đang gặp viễn ảnh thâm thủng ngân sách tới 19 triệu đôla vào tài khóa 2024-2025.

Ban biên tập báo OC Register nói rằng các buổi họp nghị viên Westminster (trung tâm Little Saigon, Quận Cam) cứ y hệt như một "hài kịch hay bi kịch" truyền hình, và tương lai cử tri nên dùng lá phiếu chọn đúng người thực sự quan tâm tới nhu cầu thành phố, thay vì cứ trà thù riêng (their own personal vendettas).

Khi báo Mỹ đã viết công khai như thế, các dân cử gốc Việt cần chú ý. Quý vị có thể đang mất lá phiếu của cử tri sắc dân khác, và có thể sẽ mất cả lá phiếu của cử tri gốc Việt tương lai.

--- HỎI 1: Nếu bạn không chích ngừa, gấp 17 lần rủi ro bạn sẽ nhập viện, gấp 20 lần rủi ro bạn sẽ chết?

ĐÁP 1: Thống kê nói thế, Jen Psaki lặp lại. Trưởng ban báo chí Bạch Ốc Jen Psaki nói hôm 10/1/2022: "Nếu bạn không chích ngừa, gấp 17 lần rủi ro bạn sẽ nhập viện, gấp 20 lần rủi ro bạn sẽ chết." Đó là số liệu tháng 10/2021 từ viện phòng chống dịch bệnh Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Các nhà nghiên cứu tại Texas cũng đưa ra cùng kết luận trong dữ kiện tháng 9/2021.

Chi tiết:

https://www.politifact.com/factchecks/2022/jan/12/jen-psaki/data-suggests-unvaccinated-are-20-times-more-likel/

--- HỒ SƠ: "Biển Đông: Mỹ cập nhật bản “cáo trạng” về yêu sách chủ quyền của Trung Quốc" Trọng Nghĩa, RFI.

Biển Đông: Mỹ cập nhật bản “cáo trạng” về yêu sách chủ quyền của Trung Quốc

Trọng Nghĩa, RFI - 13/01/2022

Đúng vào lúc khối Đông Nam Á ASEAN chuẩn bị họp hội nghị thường niên của các ngoại trưởng, trong đó vấn đề Biển Đông có thể được gợi lên, Hoa Kỳ ngày 12/01/2022 đã công bố một tài liệu cập nhật được đánh giá là một “cáo trạng” hoàn chỉnh nhắm vào các yêu sách chủ quyền bị quốc tế coi là phi pháp của Trung Quốc đối với vùng biển này.

Tài liệu mang tựa đề “Ranh Giới Trên Biển - Limits in the Seas”, với số thứ tự 150 kèm theo tiểu tựa “Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa: Các yêu sách hàng hải tại Biển Đông” là một công trình nghiên cứu dài 47 trang do Cục Đại Dương và Các Vấn Đề Môi Trường và Khoa Học Quốc Tế thuộc Bộ Ngoại Giao Mỹ công bố.

Đây là một tài liệu nằm trong loạt nghiên cứu kỹ thuật và pháp lý đã có từ lâu của Mỹ về các tuyên bố chủ quyền biển của mỗi nước và xem xét tính chất phù hợp với luật pháp quốc tế của các đòi hỏi này.

Trung Quốc phải chấm dứt các hành động cưỡng chế và trái pháp luật trên Biển Đông

Trong một thông cáo báo chí giới thiệu tài liệu, bộ Ngoại Giao Mỹ cho biết là công trình nghiên cứu mới nhất này đã kết luận rằng Trung Quốc đang “khẳng định những yêu sách chủ quyền phi pháp trên đa phần Biển Đông, kể cả một yêu sách lịch sử phi pháp”.

Thông cáo nhắc lại rằng bản nghiên cứu mới này dựa trên một phân tích năm 2014 của bộ Ngoại Giao Mỹ về các đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh bên trong một “đường gián đoạn” mơ hồ trên Biển Đông. Kể từ năm 2014, Trung Quốc tiếp tục khẳng định chủ quyền đối với một vùng rộng lớn trên Biển Đông cũng như tại những nơi mà Trung Quốc gọi là “vùng nội thủy” và “quần đảo xa”, và tất cả các yêu sách đó đều không phù hợp với luật pháp quốc tế như được thấy trong Công Ước về Luật Biển năm 1982.

Thông cáo kết luận: “Với việc công bố bản nghiên cứu mới nhất này, Hoa Kỳ một lần nữa kêu gọi Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa điều chỉnh các yêu sách hàng hải của mình sao cho phù hợp với luật pháp quốc tế như đã được phản ánh trong Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, tuân thủ phán quyết về Biển Đông ngày 12/07/2016 của Tòa Trọng Tài (Thường Trực La Haye), và chấm dứt các hoạt động cưỡng chế và trái pháp luật trên Biển Đông.”

4 loại yêu sách của Trung Quốc trên Biển Đông đều trái với luật pháp quốc tế

Theo các tác giả công trình nghiên cứu Ranh Giới Trên Biển, căn cứ vào các tài liệu đã được Trung Quốc công bố, Bắc Kinh đã có đến 4 bốn loại yêu sách chủ quyền khác nhau trên Biển Đông, nhưng tất cả đều không phù hợp với luật pháp quốc tế như được phản ánh trong Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982.

Loại yêu sách thứ nhất liên quan đến các thực thể trên biển (maritime features). Bản nghiên cứu ghi nhận là Trung Quốc đòi “chủ quyền” đối với hơn một trăm thực thể ở Biển Đông, những bãi cạn hay rạn san hộ vốn chìm dưới mặt biển khi thủy triều lên cao và nằm ngoài giới hạn hợp pháp của lãnh hải của bất kỳ quốc gia nào.

Trên bình diện pháp lý, những yêu sách như vậy không phù hợp với luật pháp quốc tế, theo đó các thực thể nửa chìm nửa nổi không thể là đối tượng của một yêu sách chủ quyền hợp pháp hoặc không có khả năng tạo ra các vùng biển như lãnh hải chẳng hạn.

Loại yêu sách thứ hai liên quan đến các đường cơ sở thẳng. Cho đến nay, Bắc Kinh đã vạch ra hoặc khẳng định quyền được vẽ ra “các đường cơ sở thẳng” bao quanh các đảo, vùng biển và các thực thể chìm bên trong một không gian đại dương rộng lớn ở Biển Đông.

Theo các tác giả của bản nghiên cứu, không một nhóm nào trong số bốn “nhóm đảo” mà Trung Quốc đòi yêu sách chủ quyền ở Biển Đông (Quần Đảo Đông Sa (đảo Pratas), Quần Đảo Tây Sa (tức là Hoàng Sa), Quần Đảo Trung Sa (bãi Macclesfield), và Quần Đảo Nam Sa (tức là Trường Sa) đáp ứng được các tiêu chí địa lý cho việc sử dụng các đường cơ sở thẳng theo Công Ước Liên Hiệp Quốc 1982.

Ngoài ra, không có một tập quán pháp lý quốc tế riêng biệt nào biện minh cho quan điểm của Trung Quốc, theo đó nước này có thể xác định các đường cơ sở thẳng bao quanh các nhóm đảo.

Quyền lịch sử của Trung Quốc trên Biển Đông không có cơ sở pháp lý

Hai loại yêu sách tiếp theo mà Trung Quốc đưa ra liên quan đến các vùng biển và các quyền gọi là “lịch sử” của Bắc Kinh trên Biển Đông.

Về các vùng biển. Trung Quốc khẳng định các yêu sách chủ quyền đối với nội thủy, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa dựa trên việc coi mỗi nhóm đảo trên Biển Đông mà nước này tự nhận chủ quyền là “một thực thể đơn nhất”.

Bản nghiên cứu của Mỹ nhấn mạnh rằng điều vừa kể không được luật pháp quốc tế cho phép. Phạm vi của các vùng biển phải được đo từ các đường cơ sở được thiết lập hợp pháp, thường là ngấn nước dọc theo bờ biển lúc thủy triều thấp. Ngoài ra, trong các vùng biển mà họ tự cho là thuộc chủ quyền của mình, Trung Quốc cũng đưa ra nhiều yêu sách về quyền tài phán không phù hợp với luật pháp quốc tế.

Riêng về các quyền lịch sử, Trung Quốc luôn khẳng định rằng họ có “quyền lịch sử” ở Biển Đông. Theo tài liệu vừa được Mỹ công bố, những tuyên bố về quyền lịch sử này “không có cơ sở pháp lý” và Trung Quốc không đưa ra được chi tiết cụ thể để chứng minh các khẳng định của họ.

Quan điểm của Mỹ bác bỏ “chủ quyền lịch sử” của Trung Quốc trên Biển Đông cũng không khác gì phán quyết năm 2016 của Tòa Trọng Tài Thường Trực La Haye, đã cho rằng các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc bên trong “đường lưỡi bò” hoàn toàn không có cơ sở pháp lý.

Yêu sách bất hợp pháp của Trung Quốc phá hoai luật pháp quốc tế

Nhận định chung của bản nghiên cứu “Ranh Giới Trên Biển” 150 là tính chất bất hợp pháp của các yêu sách chủ quyền cũng như của những đòi hỏi đặc quyền tài phán của Trung Quốc đối với gần như toàn bộ Biển Đông. Theo tài liệu vừa công bố, “những yêu sách đó của Trung Quốc làm suy yếu nghiêm trọng sự thượng tôn pháp luật trên biển và nhiều quy định của luật pháp quốc tế được công nhận rộng rãi như đã được nêu lên trong Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển”.

Khi loan tin về việc Mỹ công bố bản nghiên cứu mới bác bỏ các yêu sách chủ quyền rộng khắp của Trung Quốc trên Biển Đông, hãng tin Pháp AFP ghi nhận là báo cáo này được đưa ra trong bối cảnh Washington ngày càng thách thức Bắc Kinh trên phạm vi toàn cầu, và cho rằng sự trỗi dậy của Trung Quốc là mối đe dọa lâu dài cho Mỹ.

AFP nhắc lại rằng vào năm 2020, ngoại trưởng Mỹ khi đó là Mike Pompeo đã công khai ủng hộ các tuyên bố chủ quyền của các quốc gia Đông Nam Á ở Biển Đông, vượt xa lập trường của Mỹ trước đó là thách thức Trung Quốc nhưng không chỉ rõ ràng quốc gia nào có quyền hợp pháp trên Biển Đông.

Nguồn:

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20220113-bi%E1%BB%83n-%C4%91%C3%B4ng-m%E1%BB%B9-c%C3%A1o-tr%E1%BA%A1ng-y%C3%AAu-s%C3%A1ch-ch%E1%BB%A7-quy%E1%BB%81n-c%E1%BB%A7a-trung-qu%E1%BB%91c

.