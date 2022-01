Tình Báo Anh cảnh báo khẩn tới các dân cử Anh về 1 phụ nữ TQ tuyệt sắc tìm cách làm "hư hỏng" chính giới Anh - VN chích vaccine cho trẻ em 12-17 tuổi. SG: Trẻ mầm non sẽ đến trường sau Tết Nguyên đán theo tinh thần tự nguyện. Bộ trưởng Bộ Y tế: Sẵn sàng ứng phó khi biến chủng mới Omicron làm tăng F0 phải nhập viện. SG khuyến cáo bệnh nhân tái khám để tầm soát di chứng hậu COVID-19. Hậu COVID-19: Á

Tình Báo Anh cảnh báo khẩn tới các dân cử Anh về 1 phụ nữ TQ tuyệt sắc tìm cách làm "hư hỏng" chính giới Anh.

QUẬN CAM (VB-13/1/2022) --- Bản đồ địa hạt bầu cử tại Ohio do các dân cử Cộng Hòa vẽ lại đã bị Tòa Tối Cao Ohio bác bỏ hôm Thứ Tư 12/1/2022. Đa số thẩm phán trong Tòa Tối Cao Ohio với tỷ số 4-3 nói rằng bản đồ mới vẽ lại vi phạm hiến pháp Ohio, vì không đại diện đủ các thành phần cử tri, đã cho Cộng Hòa ưu thế tuyệt đối trong bầu cử, và buộc Ohio vẽ lại bản đồ địa hạt mới.

Phán lệnh trên được các dân cử Dân Chủ xem là chiến thắng lớn tại tiểu bang đỏ này. Ủy Ban phụ trách vẽ bản đồ có 10 ngày đệ trình kế hoạch mới phù hợp với hiến pháp.

Alicia Bannon, giám đốc chương trình tư pháp Judiciary Program tại viện Brennan Center for Justice, đưa ra bản văn ca ngợi Tòa Tối Cao Ohio trong khi chỉ trích Ủy ban vẽ bản đồ (Ohio Redistricting Commission) đã cố ý vẽ để ảnh hướng phiếu của cử tri da đen, Hồi giáo, và các cộng đồng di dân ở Ohio.

Phán lệnh ở Ohio đưa ra một ngày sau khi một tòa án với 3 thẩm phán tại North Carolina ra phán lệnh rằng bản đồ địa hạt mới vẽ ở tiểu bang này không vi phạm hiến pháp North Carolina. Bản đồ mới cho Cộng Hòa ưu thế chiến thắng. Chưa rõ vụ kiện này có lên tòa cao hơn không.

Để độc giả hiểu về kỹ thuật vẽ lại bản đồ địa hạt cố ý ngoằn nghèo sao cho loãng sức mạnh lá phiếu 1 cộng đồng. Thí dụ, Little Saigon tại Quận Cam là hầu hết cử tri Việt, là 1 hình vuông, bao quanh 4 phía là 4 khối cử tri da trắng, gốc Mễ, gốc Hàn, gốc Hoa.

Luật yêu cầu mỗi 10 năm vẽ lại bản đồ cho phù hợp dân số biến đổi. Nếu vẽ bản đồ mới, cắt Little Saigon làm 4 phần, sáp nhập 4 phần vào 4 khối cử tri 4 phía, thì lá phiếu gốc Việt không đủ để bầu cho người gốc Việt vì đã bị loãng vào 4 khối kia.

--- Sau khi Dân Biểu Marjorie Taylor Greene (Cộng Hòa-GA) nói là dùng Tu Chính Án số 1 (quyền nói) mệt rồi, bây giờ là lúc dùng Tu Chính Án số 2 (quyền xài súng), Dân biểu Haley Stevens (Dân Chủ-MI) yêu cầu Ty Cảnh sát Capitol Police giúp đỡ vì lo sợ bị bắn.

DB Stevens nói rằng bà cảm thấy bất an, và bà cũng quan tâm về trạng thái tâm thần của DB Greene, rằng DB Greene cần bị điều tra xem có thể là hiểm họa cho nơi làm việc hay trường học.

Dân Biểu Dean Phillips (Dân Chủ-MN) cũng bày tỏ lo ngại, kêu gọi Trưởng khối thiểu số Hạ Viện Kevin McCarthy (Cộng Hòa-CA) phải hành động: "Chuyện điên khùng này phải được giải quyết, nếu không bạo lực cứ theo mãi."

--- Trong vài tuần lễ sau bầu cử 2020, có nhiều chứng thư giả mạo do Cộng Hòa nhiều tiểu bang chiến trường đưa lên Văn Khố Quốc Gia nói rằng Trump đã thắng cử tại các tiểu bang này, bất kể thực tế kết quả đếm phiếu cho thấy Biden đã thắng cử. Các chứng thư giả này là một phần dẫn tới bạo loạn 6/1/2021 vì thuyết phục người ủng hộ Trump rằng bầu cử đã bị đánh cắp.

Các chứng thư giả mạo này soạn thảo và gửi đi do đồng minh của Trump tại các tiểu bang Georgia, Arizona, Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, Nevada và New Mexico, và yêu cầu các tiểu bang thiết lập đoàn đại cử tri ủng hộ Trump. Bản tin CNN ghi rằng các chứng thư giả soạn ra, gửi đi, bất kể rằng các Bộ Trưởng Hành Chánh 7 tiểu bang này đã công nhận Biden thắng phiếu.

--- Chuyện xảy ra ở London y hệt như phim James Bond 007. Sở Tình Báo Anh Quốc MI5 đưa ra lời cảnh báo khẩn cấp tới tất cả các dân cử Quốc Hội Anh quốc về một phụ nữ Trung Hoa đang tìm cách làm "hư hỏng" các chính khách Anh Quốc, theo tin từ báo Daily Mail hôm 13/1/2022.

Tình báo Anh viết rằng phụ nữ này liên hệ tới nhà nước CSTQ trong "vài lúc" -- nhưng cô chưa bị Anh quốc bắt giam và trục xuất. Cô tên là Christine Lee, một luật sư có văn phòng ở London trước giờ vẫn bị tình báo Anh theo dõi.

Thư cảnh giác về nữ gián điệp này đã gửi tới tất cả các đại biểu Quốc Hội Anh (all MPs) bởi nhóm an ninh của Chủ Tịch Quốc Hội theo yêu cầu của Sở MI5.

Thư cảnh báo nói rằng nữ điệp viên này cũng là người góp tiền ủng hộ Đảng Lao Động Anh Quốc muốn ảnh hưởng tới các dân cử. Cô đã hiến tặng tiền gây quỹ hàng trăm ngàn bảng Anh tới cựu Bộ Trưởng Lao Động Anh Quốc Barry Gardiner, cùng với con trai của bà là Daniel Wilkes. Cậu Wilkes làm việc trong văn phòng của Gardiner, được biết đã ngừng làm việc trong văn phòng này từ sáng Thứ Năm 13/1/2022.

Cô Lee cũng là cựu Trưởng ban cố vấn pháp lý cho Tòa Đại Sứ TQ tại London và là cố vấn pháp lý cho Sở Hoa Vụ Hải Ngoại (Overseas Chinese Affairs Office). Cô cũng là Bí thư Đoàn Trung Hoa Liên Đảng (Inter-Party China Group) tại thành phố Westminster.

Văn phòng luật của cô đã tặng hơn £200,000 đồng bảng tới Gardiner và đảng của ông này. Năm 2007, giữ cức Bộ trưởng trong chính phủ Blair, Gardiner trở thành Chủ Tịch Dự Án Hoa Anh (British Chinese Project) của chị này. Báo Daily Mail cũng ghi rằng cô Lee như dường có quan hệ tốt với David Cameron khi ông này là Thủ Tướng Anh.

.

Christine Lee

Lời cảnh báo của MI5 đưa ra một tuần sau khi Giám Đốc Sở Mật Vụ Anh quốc MI6 cảm ơn Thông tấn nhà nước TQ đã quảng cáo giùm sau khi phía TQ phóng ra 1 video giễu cợt tình báo Anh đang theo dõi chặt chẽ hoạt động của TQ. Trong đoạn phim, nhân vật gián điệp là Pond (nhại theo Bond) mật hiệu 'Agent 0.07' (nhại theo 007) xuất hiện cùng thiếu nữ tuyệt sắc gốc Hoa (nữ điệp vên 0.06).



Video do TQ giễu tình báo Anh dài hơn 4:30 phút ở đây:



https://youtu.be/19JYNxeMIXM

Đây cũng là lời cảnh giác tới Hà Nội.

--- Bác sĩ Anthony Fauci hôm Thứ Ba cảnh báo rằng có thể hầu như tất cả mọi người rồi sẽ bị lây nhiễm biến thể Omicron của siêu vi coronavirus.

.

BS Fauci nói như thế trong cuộc thảo luật với Trung Tâm Nghiên Cứu Quốc Tế và Chiến Lược (Center for Strategic and International Studies). Ông nói cả những người đã chích ngừa và chưa chíhc ngừa đều sẽ tới lúc bị lây nhiễm. Do vậy, cần phải chích ngừa để giảm rủi ro nhập viện và tử vong.

.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. tính từ 16h ngày 12/01 đến 16h ngày 13/01, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.725 ca nhiễm mới, trong đó 25 ca nhập cảnh và 16.700 ca ghi nhận trong nước (tăng 634 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 10.822 ca trong cộng đồng).

.

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (2.968), Bình Phước (726), Bình Định (709), TP. Hồ Chí Minh (701), Khánh Hòa (677), Đà Nẵng (657), Cà Mau (599), Bến Tre (593), Hải Phòng (497), Tây Ninh (451), Đắk Lắk (417), Trà Vinh (360), Vĩnh Long (359), Bắc Ninh (346), Thanh Hóa (337), Bà Rịa - Vũng Tàu (329), Hưng Yên (324), Quảng Ninh (294), Thừa Thiên Huế (290), Quảng Ngãi (276), Lâm Đồng (238), Vĩnh Phúc (215), Hòa Bình (211), Hải Dương (203), Quảng Nam (201), Bắc Giang (199), Thái Nguyên (193), Bạc Liêu (185), Hậu Giang (168), Hà Giang (162), Nghệ An (158), Bình Thuận (150), Đồng Tháp (141), Cần Thơ (130), Nam Định (128), Tuyên Quang (126), Đắk Nông (123), Lạng Sơn (121), Thái Bình (121), An Giang (120), Đồng Nai (104), Sóc Trăng (101), Quảng Bình (99), Hà Nam (99), Gia Lai (93), Quảng Trị (83), Phú Yên (77), Kon Tum (76), Kiên Giang (76), Sơn La (73), Ninh Bình (69), Phú Thọ (68), Lào Cai (59), Tiền Giang (57), Điện Biên (55), Cao Bằng (50), Long An (49), Yên Bái (46), Lai Châu (44), Ninh Thuận (39), Hà Tĩnh (38), Bình Dương (24), Bắc Kạn (18).

.

Số bệnh nhân tử vong: - Từ 17h30 ngày 12/01 đến 17h30 ngày 13/01 ghi nhận 206 ca tử vong tại: + Tại TP. Hồ Chí Minh (19) trong đó có 7 ca từ các tỉnh chuyển đến: Bình Dương (1), Đắc Lắk (1), Long An (1), Đồng Nai (1), Tiền Giang (1), Ninh Bình (1), Phú Yên (1). + Tại các tỉnh, thành phố khác: Đồng Tháp (30 ca trong 02 ngày), Vĩnh Long (14), Hà Nội (13), An Giang (11), Tiền Giang (11), Bình Dương (10), Long An (10), Cần Thơ (10), Tây Ninh (8 ), Bà Rịa - Vũng Tàu (8 ), Trà Vinh (7), Bến Tre (7), Sóc Trăng (6), Kiên Giang (6), Cà Mau (4), Bắc Ninh (3), Khánh Hòa (3), Lâm Đồng (3), Bình Thuận (3), Huế (2), Bình Định (2), Hà Giang (2), Phú Thọ (2), Hậu Giang (2), Bạc Liêu (2), Hòa Bình (2), Quảng Trị (1), Hải Phòng (1), Nghệ An (1), Hà Tĩnh (1), Đà Nẵng (1), Gia Lai (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 218 ca.

.

Vaccine cho trẻ em 12-17 tuổi. Việt Nam đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi từ tháng 11/2021, vaccine tiêm là Pfizer. Công tác tiêm chủng cho trẻ chủ yếu được triển khai tại các nhà trường. Đến nay các tỉnh, thành phố đã triển khai tiêm 14.131.455 liều, trong đó có 8.021.461 mũi 1 và 6.109.994 mũi 2. Tỷ lệ bao phủ ít nhất 01 liều vaccine là 89,9% và tỷ lệ bao phủ đủ liều cơ bản là 68,5% dân số từ 12 -17 tuổi. 33 tỉnh thành, phố đã cơ bản bao phủ đủ liều cơ bản cho nhóm tuổi này là Hà Nội, Hải Phòng, Hà Nam, Ninh Bình, Bắc Ninh, Hưng Yên, Quảng Ninh, Hòa Bình, Hà Tĩnh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Yên Bái, Lào Cai, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đắk Nông, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Tiền Giang, Long An, Lâm Đồng, Tây Ninh, Sóc Trăng, An Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Phước, Cà Mau, Bạc Liêu, Hậu Giang.

.

SG: Trẻ mầm non sẽ đến trường sau Tết Nguyên đán theo tinh thần tự nguyện. Chiều 13/1, ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng phòng Chính trị Tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cho biết, hiện khối mầm non đã có lịch đến trường nhưng khối lớp 1 đến lớp 6 vẫn chưa có lịch đi học trực tiếp trở lại. Theo ông Trịnh Duy Trọng, ngày 12/1, UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố. Theo đó, từ tháng 2/2022, trẻ em sẽ đến trường, tham gia các hoạt động trực tiếp trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh.

.

Bộ trưởng Bộ Y tế: Sẵn sàng ứng phó khi biến chủng mới Omicron làm tăng F0 phải nhập viện. Ngày 13/1 Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị các địa phương nâng cao năng lực thu dung, điều trị của các cơ sở y tế trên địa bàn để thực hiện hiệu quả công tác khám, chữa bệnh thông thường và điều trị, hồi sức tích cực COVID-19. Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu các địa phương chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện nghiêm công tác phân luồng, phân tuyến hiệu quả, phân loại nguy cơ người bệnh ngay từ khi nhập viện; kịp thời cập nhật các hướng dẫn, phác đồ điều trị theo quy định của Bộ Y tế. Sẵn sàng ứng phó với kịch bản biến chủng mới Omicron làm gia tăng các trường hợp phải nhập viện.

.

SG khuyến cáo bệnh nhân tái khám để tầm soát di chứng hậu COVID-19. Bệnh viện Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo bệnh nhân COVID-19 sau khi xuất viện và có kết quả âm tính cần quay lại bệnh viện để tái khám trong khoảng thời gian từ 2-4 tuần. Hầu hết di chứng hậu COVID-19 ở các bệnh nhân được ghi nhận có ảnh hưởng về hô hấp cấp và hô hấp mãn tính, một di chứng về tim mạch, một số bệnh lý xuất huyết não, nhồi máu não, stress, lo âu, rối loạn giấc ngủ. Đây là vấn đề nổi bật được ông Phan Minh Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra trong cuộc họp định kỳ thông tin phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế, ngày 13/1. Theo ông Phan Minh Hoàng, Bệnh viện Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh là một trong các đơn vị tiếp nhận, điều trị bệnh nhân mắc di chứng hậu COVID-19 trên địa bàn. Hiện bệnh viện ghi nhận, điều trị hơn 1.000 ca bệnh, trong đó 341 ca điều trị nội trú, còn lại điều trị ngoại trú. Nhằm phát hiện sớm tình trạng bệnh nhân mắc di chứng hậu COVID-19, bệnh viện khuyến cáo bệnh nhân sau khi xuất viện và có kết quả âm tính cần quay lại bệnh viện để tái khám trong khoảng thời gian từ 2-4 tuần để kiểm tra định kỳ xét nghiệm, thực hiện chụp X-quang chuyên sâu tim để đánh giá tổng quát, tầm soát.

Hậu COVID-19: Ám ảnh vì cơn ho

Công đoàn Y tế kêu gọi hỗ trợ 160 y, bác sĩ bị Bệnh viện Tuệ Tĩnh nợ lương.

Học viện Y dược học cổ truyền đề nghị Bộ Y tế tạm ứng 10,2 tỷ đồng để trả lương.

Gần nửa đội hình tuyển nữ Việt Nam mắc Covid-19

Kỷ luật hàng loạt lãnh đạo Cần Thơ sai phạm

Lục quân Mỹ cho biết đang tăng tiền thưởng đầu quân

Các Dân Biểu Cộng Hòa

Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021

Kayleigh McEnany

Một thiếu nữ 15 tuổi đã bị bắn 22 phát đạn

Thượng nghị sĩ Bernie Sanders (

Có phải là kỳ thị?

Cô bạn gái cũ của Dân Biểu Matt Gaetz

Dân Mỹ đã xài hơn $200 tỷ đô

Khi bạn mua tô phở

HỎI 1:

ĐÁP 1:

HỎI 2

ĐÁP 2:

kéo dài sau khỏi bệnh nhiều ngày. Theo BS Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch thường trực Liên chi hội Truyền nhiễm TP HCM, cho biết, ho sau mắc COVID-19 giống ho sau bị cảm hoặc nhiễm các virus hô hấp. Về nguyên nhân gây ho sau khi khỏi COVID-19, theo BS Khanh có 4 nhóm. Thứ 1: Sau khi khỏi bệnh, cơ thể còn đào thải chất tiết (xác virus); Thứ 2: Người có cơ địa dị ứng/hoặc bị suyễn; Thứ 3: Người có bệnh lý trào ngược sẵn có, uống thuốc nhiều thì tình trạng này tăng thêm; Thứ 4 là có tình huống kích thích trung khu thần kinh ở dọc đường hô hấp, vùng khí quản, hầu họng.... gây ho. Vậy những bệnh nền nào khiến người sau khi mắc COVID-19 dễ bị ho kéo dài? BS Khanh cho hay đó là những người có cơ địa dị ứng (bị kích thích ho khi bị), bị suyễn, trào ngược, sống trong môi trường nhiều khói bụi dễ bị ho. Để ứng phó với ho sau khỏi COVID-19, theo BS Khanh, người dân phải đi khám để đánh giá việc bản thân có bệnh phổi khác hay không (như viêm phổi, lao phổi), hoặc các bệnh như ho do dị ứng, trào ngược, suyễn... hay đích thị là ho hậu COVID-19. Nếu không phải vì bệnh lý khác, thì việc tự vận động, tập luyện, tẩm bổ sẽ khiến ho sau COVID-19 hết dần trong tương lai. Có những người cũng bị mệt mỏi, mất sức liên quan hô hấp, thì lúc này tập thở, tẩm bổ là cách duy nhất để quen dần.Công đoàn Y tế Việt Nam đang kêu gọi hỗ trợ cho 160 đoàn viên là các y, bác sĩ của Bệnh viện Tuệ Tĩnh bị nợ lương, mỗi người 2 triệu đồng, để giảm bớt khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Ngày 13.1, bà Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) cho biết, đơn vị đã có công văn gửi đến đến Công đoàn Y Dược học Cổ truyền Việt Nam về việc chăm lo, đại diện, bảo vệ đoàn viên trong dịp Tết Nguyên đán.Để giải quyết vấn đề Bệnh viện Tuệ Tĩnh nợ lương nhân viên y tế, HV Y dược học cổ truyền Việt Nam cho biết đã đề nghị Bộ Y tế tạm ứng 10,2 tỷ đồng để trả lương người lao động và đề xuất xin 'thôi' tự chủ tài chính toàn phần.. Sau khi phát hiện 5 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 hôm 11-1 tại Tây Ban Nha, tất cả thành viên đội tuyển nữ Việt Nam đã được xét nghiệm RT-PCR và kết quả cuối cùng có tổng cộng 9 tuyển thủ, 2 bác sĩ mắc Covid-19. Trước đó, sau thông tin có cầu thủ thuộc một trong các đội nữ Tây Ban Nha thi đấu giao hữu với thầy trò HLV Mai Đức Chung vừa qua mắc Covid-19, tất cả thành viên của đội tuyển nữ Việt Nam được xét nghiệm nhanh và đã phát hiện 5 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, gồm 4 tuyển thủ và 1 bác sĩ của đội. Hôm 13-11, kết quả xét nghiệm RT-PCR phát hiện thêm 5 tuyển thủ và 1 bác sĩ mắc Covid-19, nâng tổng số thành viên của đội tuyển nữ Việt Nam mắc bệnh lên 11 người. Hiện toàn đội được tiến hành những biện pháp y tế cần thiết để bảo đảm sức khỏe. Các trường hợp F0 sẽ bị cách ly và điều trị theo phác đồ của đội ngũ y tế và các F1 sẽ tiếp tục được xét nghiệm, theo dõi thêm.mua sắm thiết bị y tế. Ủy ban Kiểm tra T.Ư kỷ luật hàng loạt lãnh đạo của TP.Cần Thơ nhiệm kỳ 2021 - 2026 do vi phạm trong việc mua sắm trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh, thực hiện dự án đầu tư, cải tạo, nâng cấp bệnh viện. Theo thông cáo của Ủy ban Kiểm tra T.Ư, trong hai ngày 12 và 13.1.2022, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã họp kỳ thứ 11 dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Trần Cẩm Tú. Những vi phạm đã gây hậu quả nghiêm trọng, làm thất thoát lớn ngân sách nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền TP. Từ đó, UBKT T.Ư quyết định kỷ luật cảnh cáo các ông Võ Thành Thống, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ KH-ĐT, nguyên Phó bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND TP; Lê Văn Tâm, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Phó bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Phó chủ tịch Thường trực UBND TP và cảnh cáo Đảng ủy Sở Y tế TP.Cần Thơ nhiệm kỳ 2015 - 2020.---cho những người xin đăng lính: các tân binh kỹ năng cao sẽ lãnh thưởng tới $50,000, tăng từ mức tối đa trước đây là $40,000.Thiếu Tướng Kevin Vereen, Trưởng Phòng Tuyển Mộ Chiến Binh, nói với thông tấn AP rằng do vì tình hình đại dịch, các trường đóng cửa, trong khi trước giờ tuyển binh là các nhóm tuyển binh vào các sân trường để mời gọi đăng lính, nên tuyển binh bây giờ khó hơn. Các tân binh cần phải tình nguyện phục vụ 6 năm mới được lãnh tiền thưởng nêu trên.----luôn luôn có kiểu chụp mũ Dân Chủ. Có khi chụp mũ Dân Chủ là Cộng sản, có khi chụp là Phát xít Đức. Dân Biểu Warren Davidson (Cộng Hòa-OH) hôm Thứ Tư 12/1/2022 đưa một bản chụp văn thư Phát Xít Đức (Nazi) phóng lên mạng, so sánh lệnh thủ đô DC cưỡng ép chích ngừa là y hệt kiểu Hitler truy bức dân Do Thái hồi thế kỷ trước.Sau khi Đô Trưởng Muriel Bowser phóng tweet yêu cầu dân thủ đô Mỹ phải trình chứng cớ chích ngừa để được vào hầu hết các nơi trong nội thất, DB Davidson liềns o sánh đó là kiểu Phát Xít Đức tách rời dân Do Thái ra, ép họ làm nô lệ trước khi tàn sát họ..Dân Biểu Davidson không phải người đầu tiên so sánh như thế. Dân Biểu Marjorie Taylor Greene (Cộng Hòa-GA) cũng từng nối kết các hạn chế phòng dịch COVID-19 với các biện pháp Đức quốc xã tuyển lựa sắc dân ưu tú. Khi bị chỉ trích, bà Greene xin lỗi, nhưng sau đó lại nói nữa.---đã gửi thư hôm Thứ Tư tới lãnh đạo khối thiểu số Hạ Viện Kevin McCarthy (Cộng Hòa-CA) mời tự nguyện cung cấp lời khai trước Ủy Ban về những gì liên hệ tới bạo loạn 6/1/2021.Trong lá thư gửi DB McCarthy, Dân Biểu Chủ Tịch Ủy Ban Điều Tra là Bennie G. Thompson (Dân Chủ-MS) viết rằng các điều tra viên mời hợp tác từ DB McCarthy về nhiều đề tài, kể cả việc nói chuyện điện thoại với Trump và với Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows "trước, trong khi và sau" vụ tấn công tòa nhà Quốc Hội.Thư ghi rõ, "kể cả cú điện thoại ông [McCarthy] nói gay gắt với cựu Tổng Thống Trump" trong khi bạo loạn diễn ra. DB McCarthy là Dân Biểu Cộng Hòa thứ 3 bị yêu cầu trả lời về các cuộc truyền thông liên hệ tới ngày 6/1/2021, sau DB Jim Jordan (Cộng Hòa-OH) và Scott Perry (Cộng Hòa-PA). DB McCarthy đã gửi thư trả lời, chính thức từ chối, nói không ra khai.---, cựu Trưởng Phòng Báo Chí Bạch Ốc và bây giờ là xướng ngôn viên Fox News, hôm Thứ Tư 12/1/2022 đã dùng phương tiện trực tuyến ra khai trước Ủy Ban Điều Tra Bạo Loạn về vụ những người ủng hộ Trump tấn công tòa nhà Quốc Hội. Bà McEnany đã bị Ủy Ban gửi trát đòi từ tháng 11/2021.Ủy Ban muốn hỏi về những lời bà McEnany nói dối rằng bầu cử đã bị "gian lận và đánh cắp" vì cho rằng những lời nói dối của bà đã thúc đẩy bạo loạn 6/1/2021.Kayleigh McEnany không phải là người duy nhất từ Fox News bị Ủy Ban gọi ra điều trần. Ủy Ban cũng gọi bình luận viên Sean Hannity ra để điều tra, nói rằng những tin nhắn (qua phone) của Hannity với các viên chức Bạch Ốc trong ngày bạo loạn cho thấy các kế hoạch của Trump về bạo loạn và về lật ngược kết quả bầu cử.---vào đêm Thứ Ba 11/1/2022 trong khi dẫn chó đi dạo, theo lời Ty Cảnh Sát Houston Police. Sau khi cô Diamond Alvarez dẫn chó đi dạo ra khỏi nhà, chú chó quay về nhà một mình, buộc mẹ của cô Diamond Alvarez là bà Anna Machado bấm số 911.Cảnh sát nói rằng cô Alvarez, học sinh lớp 10 ở trung học Madison High School đã chết tại hiện trường khi cảnh sát tới. Cảnh sát nói chưa biết gì về thủ phạm.---Độc Lập-Vt.) và hơn 50 dân cử Dân Chủ hôm Thứ Tư 12/1/2022 đã trình dự luật yêu cầu gửi khẩu trang phẩm chất cao tới tất cả dân Mỹ để khỏi bị lây dịch.Dự luật đòi chính phủ gửi tất cả mọi người tại Mỹ một gói ba chiếc khẩu trang kiểu N95, loại này bảo vệ tốt nhất hiện nay, trong khi loại khẩu trang vải thường gặp không tốt bằng.Như thế sẽ cần $5 tỷ đôla để tăng sản xuất và phân phối các khẩu trang, sẽ gửi qua bưu điện, cùng với các nơi như trường học và trạm giao thông công cộng.---Scott Henry, Ủy viên Học Khu Cy-Fair Independent School District, tuần này bị nhiều người kêu gọi từ chức sau khi ông nối kết tỷ lệ học sinh bỏ học dở dang với số lượng các thầy cô giáo da đen mà học khu thuê.Trong buổi họp hôm Thứ Hai, Henry chỉ trích bản báo cáo đổ lỗi học khu không làm đủ trong việc thuê thêm giáo viên cho đa dạng, và báo cáo nói rằng thiếu sự đa dạng sẽ hại cho kinh nghiệm học của học trò.Henry nói rằng: "Cy-Fair có cái gì? 13% giáo viên da đen? Học khu Houston ISD là 36%. Tỷ lệ bỏ học dở dang của họ là 4%. Tôi không muốn là 4%. Tôi không muốn là Học khu Houston ISD. Tôi muốn là một điển hình chói sáng. Tôi muốn là tiêu chuẩn học khu."Nhiều quan chức Texas chỉ trích Henry, và đòi Henry từ chức ra khỏi Học khu Cy-Fair, trong đó có Chánh án Lina Hidalgo của quận Harris County. Hidalgo viết trên mạng Twitter, "Sự chia rẽ và kỳ thị sắc tộc đang làm tổn thương học sinh của chúng ta. Không đa dạng hóa, thì từ chức."Bây giờ thì Henry đang thanh minh thanh nga rằng ông bị hiểu nhầm, không có ý nói các trường xuống điểm vì các giáo viên da đen, vì đa dạng hóa chỉ là 1 trong nhiều yếu tố ảnh hưởng.---(Cộng Hòa - Florida) hôm Thứ Tư 12/1/2022 đã ra điều trần trước 1 đại bồi thẩm đoàn liên bang đang điều tra về nghi án Gaetz có thể đã phạm tội dan díu sex với 1 thiếu nữ 17 tuổi, và đã trao tặng tiền cho giao dịch tình cảm này.Cô bạn gái được tòa cho ẩn danh trong vài tháng qua đã thương lượng với công tố để xin miễn tố đối với cáo buộc cô đã cản trở công lý, bù lại cô sẽ phải khai trước bồi thẩm về nghi án sex của DB Gaetz, theo tin NBC News.DB Gaetz gọi cuộc điều tra là "săn phù thủy" -- Gaetz và cô bạn gái cũ bị cho là đã nói chuyện với một số thiếu nữ khác mà Gaetz liên hệ khi hai người còn là tình nhân trong năm 2017 và 2018, theo lời các bạn của hai người. Cô cũng có mặt trên chuyến đi tới Bahamas mà trong chuyến đi này có thể Gaetz đã phạm luật "sex trafficking" (vận chuyển vì tình dục) có thể hiểu là phạm tội ngoài nước Mỹ. Công tố muốn biết về cú điện thoại cô bạn gái cũ của Gaetz lúc đó gọi cho 1 thiếu nữ khác, mà cô này lúc đó hợp tác với điều tra l;iên bang.---trên các thương vụ trực tuyến trong thời kỳ mua sắm mùa lễ vừa qua, tăng vọt so với cùng kỳ trong năm 2020, theo bàn phân tích phổ biến hôm Thứ Tư.Adobe Analytics, công ty theo dõi mua sắm mùa lễ, nói dân Mỹ xài $204.5 tỷ đô trong thời kỳ từ ngày 1/11/2021 tới ngày 1/1/2022. Như thế là tăng 8.6% so cùng kỳ năm 2020.---to-go (mang về nhà ăn), các mảnh thịt bò tái nằm trong bao ny-lông sẽ ứa máu, bạn thấy là bình thường. Nhưng một khách hàng Mỹ tại Iowa đã nổi giận, lên mạng chỉ trích lung tung đối với tiệm Pho Real Kitchen and Bar tại thị trấn Des Moines.Tiệm nhận được 1 email từ vị khách nổi giận, nói là thịt chưa nấu chín, theo báo We Are Iowa. Vy Nguyen, quản lý tiệm phở do gia đình làm chủ này, nói với báo này rằng tiệm nhận được mộts ố chỉ trích từ các khách hàng không thích kiểu thực phẩm trình bày.Cô Nguyen nói rằng tiệm Pho Real Kitchen and Bar là niềm tự hào của cô và gia đình, được chia sẻ nền văn hóa ẩmt hực VN với cộng đồngd 9ịa phương. Cô nói một email từ khách nói rằng tiệm "lười biếng" và "nguy hiểm" và nói thức ăn này là "lợm giọng và vi phạm luật y tế."Cô giải thích với báo Mỹ, cô và ba mẹ làm việc 12 tới 13 giờ/ngày, không lười biếng tí nào. Còn thịt bò tươi (tái, chưa nấu chín) là để cho khách nhúng vào nước sôi thì sẽ chín.---Bác sĩ Anthony Fauci mắng 1 Thượng nghị sĩ Cộng Hòa là "đồ ngu"?Chỉ lầm bầm, ai ngờ lớn tiếng trong micro. Bács ĩ Anthony Fauci là nhà dịch tễ học hàng đầu và là Viện trưởng U.S. National Institute of Allergy and Infectious Diseases, đêm Thứ Ba 11/1/2022 giải thích với phóng viên Chris Hayes trên đài MSNBC rằng sau khi điều trần trước ủy ban y tế Thượng Viện và tranh luận gay gắt với Thượng nghị sĩ Roger Marshall (Cộng Hòa-Kan.), ông bị TNS Marshall hỏi rằng tại sao Fauci không tiết lộ các khoản tiền đầu tư vào đâu. Hàm ý rằng Fauci có đầu tư vào thiết bị y tế hay là vaccine hay thuốc chữa trị. Fauci trả lời rằng các khoản tiền ông đầu tư đều có thể đọc công khai trên mạng, không có gì để giấu. Thế rồi, BS Fauci lầm bầm, "Chúa Jesus Christ ơi, thằng này thiệt là ngu." (“What a moron. Jesus Christ.”) Không ngờ máy vi âm nhạy quá, vang lên không sót chữ nào.Chi tiết:---: Có tới 60% dân Đài Loan tin rằng quân Mỹ sẽ tham chiến cứu Đài Loan?Có 58.8% tin như thế. Cuộc thăm dò của tạp chí CommonWealth Magazine phổ biến hôm Thứ Tư 12/1/2022 nói rằng trường hợp quân đội Trung Quốc tấn công, 58.8% người trả lời rằng quân đội Mỹ sẽ nhảy vào cứu, và 54% nói hành động như thế sẽ hiệu quả ngăn chận được cuộc xâm lăng của quân TQ.- 57.9% nói TQ không thể thống nhất Đài Loan bằng vũ lực.- 35.7% nói TQ có thể thống nhất Đài Loan bằng vũ lực.Chi tiết: