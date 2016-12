Môi Trường Hại Kinh Tế Mất 5% GDP

HANOI -- Tư Bản quốc tế rủ nhau ra khỏi Việt Nam vì môi trường Việt Nam đã quá ô nhiễm, tới nổi các chuyên gia quốc tế không dám dẫn gia đình vào VN cư trú.Khói xe mù mịt, kẹt xe hàng ngày, mỗi ngày đưa con đi học là chơi trò mạo hiểm giao thông, thực phẩm đầy hóa chất, cá chết nhiều tỉnh vì nạn xả thải... trong khi chính phủ Hoa Kỳ bỏ rơi Hiệp định Tự do Thương mại Xuyên Thái bình dương TPP.Đó là lý do một số quỹ đầu tư nước ngoài đã bán tháo khoảng 400 triệu đô la cổ phiếu của họ ở thị trường chứng khoán của Việt Nam.Trong khi đó, kinh tế VN bị kèo chậm lại cũng vì môi trường, theo bản tin CafeF/Tri Thức Trẻ khi nêu câu hỏi: 109 triệu tấn tro xỉ nhiệt điện than thải ra môi trường sẽ gây áp lực lên tăng trưởng GDP Việt Nam?Bản tin này ghi rằng theo tính toán của Ngân hàng Thế giới, GDP hàng năm của Việt Nam mất khoảng 5% do ô nhiễm môi trường; con số này ở Trung Quốc là 10%. Tuy nhiên, với tình trạng môi trường như hiện nay, tỷ lệ nói trên của Việt Nam có thể vượt Trung Quốc.Cũng nên nhắc rằng Bộ Xây dựng ngày 23/11 đã có tờ trình lên Thủ tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc phê duyệt đề án đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hoá chất, phân bón để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng.Bởi hiện tại, theo số liệu điều tra mới nhất của Bộ này, lượng tro xỉ, thạch cao được xử lý và sử dụng mới chỉ chiếm 30% (khoảng 5 triệu tấn) so với tổng lượng thải ra hàng năm. Như vậy 70% tồn đọng đang và sẽ gây áp lực rất lớn về bãi chứa và vấn đề bảo vệ môi trường.“Riêng lượng tro xỉ tích luỹ của các nhà máy điện than trong năm 2016 là khoảng 23 triệu tấn, dự kiến đến năm 2020, con số này là 109 triệu tấn”, Bộ này cho biết.Do đó, Bộ Xây dựng nhấn mạnh nếu không được xử lý triệt để, trong tương lai, lượng chất thải này sẽ tạo áp lực vô cùng lớn đến việc bảo vệ môi trường.Nghĩa là, lúc đó sẽ bó tay.Trước đó, tại Hội thảo “Kinh tế Việt Nam trong trung hạn – Triển vọng và một số ảnh hưởng của yếu tố môi trường” nhiều chuyên gia đã nhắc lại cảnh bảo về việc tình trạng ô nhiễm môi trường sẽ khiến cho Việt Nam thiệt hại khoảng 5% GDP mỗi năm dù Việt Nam vẫn chưa thành một nước công nghiệp.Bản tin ghi lời PGS.TS Đinh Đức Trường, Phó Chủ nhiệm khoa Kinh tế Môi trường, Đại học Kinh tế Quốc dân: “Nếu đà tăng như hiện nay, Việt Nam sắp vượt qua Trung Quốc về ô nhiễm!”